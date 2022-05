Pelosi và Zelensky bắt tay ở Kyiv hôm Thứ Bảy 30/4/2022. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã dẫn phái đoàn quốc hội tới Kyiv, gặp Zelensky, hứa Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine. Pelosi: sẽ giúp để Ukraine chiến thắng.

.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã dẫn phái đoàn quốc hội tới Kyiv, gặp Zelensky, hứa Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine. Pelosi: sẽ giúp để Ukraine chiến thắng. Phi cơ Nhật bay tới Ba Lan, chuyển hàng cứu trợ cho các nước gần Ukraine đang nhận người tỵ nạn.

- Nga xác nhận đã dùng tàu ngầm từ Hắc Hải bắn phi đạn vào Ukraine. Nga: Ukraine bắn vào các mục tiêu dân sự ở Kherson (nơi quân Nga đang chiếm đóng). Nga bắn sập tất cả các tòa nhà tại nhà máy thép Azovstal (nơi lính Ukraine còn ở dưới hầm) ở Mariupol.

- Ukraine: đang điều tra 9.158 vụ án hình sự về tội ác chiến tranh của Nga. Ukraine và Nga đưa ra con số nhiều ngàn xe tăng 2 bên bị bắn cháy. Anh: đồng rúp của Nga đã xài ở Kherson.

- Ukraine: quân Nga đã nã pháo vào Odessa, làm hỏng đường băng của sân bay quốc tế. Ukraine: cách duy nhất tái lập hòa bình ở Ukraine là Nga trả toàn bộ lãnh thổ đã chiếm.

- Thổ Nhĩ Kỳ bị văng miểng: lạm phát tăng 61,14% vào tháng 3.

- Điều tra vụ 1 người bị chó cắn nhập viện, 1 viên chức tiểu bang Alabama lại bị một bầy xông tới cắn chết.

- California: Beverly Hills có 2.000 camera, mỗi máy camera giám sát cho mỗi 17 cư dân.

- California: 2 người trong một ổ trộm đồ bán lẻ bị kết án 16 tháng tù vì tội trộm cắp bán lẻ có tổ chức.

- từ ngày 1/5/2022, Medi-Cal bảo hiểm đầy đủ cho 185.000 cá nhân từ 50 tuổi trở lên, bất kể tình trạng nhập cư.

- thăm dò: bầu giữa kỳ Dân Chủ vẫn hơn điểm. Điểm của Tổng thống Biden cũng đã tăng nhẹ.

- bữa tối với phóng viên, TT Biden chọc quê Trump, Ủy ban Cộng Hòa nổi giận nói Trump không tệ như trận dịch

- thăm dò Harvard Youth Poll" 36% giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi “chắc chắn” sẽ bầu phiếu năm 2022

- thăm dò của NPR/PBS NewsHour/Marist: 47% tính bỏ phiếu cho Cộng hòa cấp quận, 44% nói sẽ bầu Dân chủ

- Cầu có sàn bằng kính dài nhất thế giới hoàn tất ở Sơn La, Việt Nam. Cầu dài 150 mét.

- Thanh tra 'vạch' vi phạm trong đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

- HỎI 1: Nền giáo dục công lập các lớp K-12 Califonia xuất sắc? ĐÁP 1: Tới 70% phụ huynh trường công nói thế.

- HỎI 2: Một dân biểu Anh từ chức vì xem phim X trong Quốc Hội? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (1/5/2022) ---- Bài phát biểu tối thứ Bảy của Tổng thống Joe Biden tại bữa ăn tối của Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc (White House Correspondents' Association) đã dẫn tới sự tức giận từ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC. Theo truyền thống, đây là buổi tối cùng nhau hài diễn giữa các phóng viên với nhau và để vinh danh các phóng viên xuất sắc trong khi làm phóng sự, tin tức về Bạch Ốc.

.

Biden nói đùa trong một video được tổ chức đăng lên Twitter: "Đây là lần đầu tiên tổng thống tham dự bữa tối này trong sáu năm. Có thể hiểu được, chúng tôi đã phải trải qua một trận dịch kinh hoàng sau đó là hai năm của Covid."

.

Trận dịch kinh hoàng trước Covid? Giễu hài tuyệt vời. Liền gây giận dữ. RNC đăng trên Twitter:

"Joe Biden vừa gọi Tổng thống Trump là 'một bệnh dịch khủng khiếp. Xin nhắc để nhở: Biden đã hứa nỗ lực đoàn kết đất nước."

.

Đoạn clip RNC phóng lên không bao gồm dòng sau của Biden: "Hãy tưởng tượng, nếu năm nay người tiền nhiệm của tôi đến dự bữa tối này, thì bây giờ đó sẽ là một cuộc đảo chính thực sự nếu điều đó xảy ra."

.

Diễn viên hài Trevor Noah đã điều hợp bữa tối năm nay, lần đầu tiên được tổ chức kể từ sau đại dịch. Trump đã không tham dự bữa ăn tối nào trong 4 năm giữ chức Tổng thống. Trump không ưa diễn hài và cũng không ưa xem diễn hài, Trump chỉ ưa chỉ mặt phóng viên mà chửi mắng.

.

Video dài 3:30 phút, ghi các khoảnh khắc Biden chọc quê Trump:



https://youtu.be/r6wKiMHYFIs

.

.

---- Cộng Hòa kinh hoàng: bầu giữa kỳ thăm dò Dân Chủ hơn điểm. Điểm của của Tổng thống Biden đã tăng nhẹ trong hai tháng qua, theo một cuộc thăm dò mới, nhưng những con số mới nhất cho thấy sự thất vọng của công chúng Mỹ đối với đảng Dân chủ về một số vấn đề.

.

Cuộc thăm dò do The Washington Post và ABC News thực hiện cho thấy 42% số người được hỏi tán thành cách Biden đang xử lý công việc với tư cách tổng thống - tăng 5% điểm so với mức 37% của tháng 2, đánh dấu điểm thấp trong các cuộc khảo sát của Post-ABC News. Có tới 52% cho biết họ không chấp nhận cách mà Biden đang làm, giảm từ 55% so với tháng Hai.

.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò về cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ vào tháng 11/2022 cho thấy hai đảng ngang nhau - 46% số người được hỏi cho biết họ sẽ nghiêng về bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Dân chủ nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay, trong khi 45% đứng về phía ứng cử viên Đảng Cộng hòa.

.

---- Vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Anh ước tính rằng "[khi Nga] duy trì quyền kiểm soát đối với Kherson và các liên kết giao thông liên hệ sẽ làm tăng khả năng của Nga để duy trì sự tiến công của họ tới phía bắc và phía tây" của Ukraine và sẽ củng cố "quyền kiểm soát" của Điện Kremlin đối với Crimea và an ninh của bán đảo Crimea.

.

Bộ Quốc phòng Anh nói thêm rằng đồng rúp của Nga "đã được sử dụng ở Kherson kể từ hôm nay" và những bình luận của Nga về tình hình địa phương cho thấy "ý định của Nga nhằm gây ảnh hưởng chính trị và kinh tế mạnh mẽ ở Kherson về lâu dài."

.

---- Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Nga đã phá hủy một nhà chứa máy bay tại một sân bay quân sự gần Odessa, nơi cất giữ vũ khí của Mỹ và các nước châu Âu. Bộ giải thích rằng "phi đạn chính xác cao Onyx" đã được phóng "từ bờ Hắc Hải" bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa Bastion trong chiến dịch cũng đã phá hủy đường băng.

.

Trong một diễn biến khác, phòng không Nga đã bắn hạ 2 máy bay Su-24M, 12 máy bay không người lái và 2 tên lửa Tochka-U của Ukraine, trong khi Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga bắn trúng 7 cơ sở quân sự ở Ukraine và phá hủy 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine, người phát ngôn Bộ Thiếu tướng Igor Konashenkov nêu rõ.

.

Ngoài ra, Ukraine còn chịu tổn thất lên tới 200 chiến binh, "một tổ hợp nhiều hệ thống dàn póng phi đạn và lên đến 20 đơn vị thiết bị quân sự" sau khi pháo binh Nga phá hủy ba kho vũ khí và 24 sở chỉ huy trong 24 giờ qua.

.

---- Ukraine tuyên bố đã phá hủy hơn 1.000 xe tăng Nga, gần 200 máy bay Nga và gần 2.500 xe bọc thép; Nga tuyên bố đã phá hủy 2.656 xe tăng và xe bọc thép Ukraine, 142 máy bay và 112 máy bay trực thăng.

.

---- Các hình ảnh vệ tinh mới từ Maxar Technologies cho thấy gần như mọi tòa nhà tại nhà máy thép Azovstal đã sụp đổ ngổn ngang, đó là nơi trú đóng cuối cùng của quân Ukraine ở Mariupol. Một số thường dân đã được di tản khỏi nhà máy sau khi lệnh ngừng bắn được đưa ra, theo một chỉ huy quân Ukraine từ bên trong nhà máy cho biết.

.

---- Tổng công tố Ukraine cho biết văn phòng của bà đang mở thêm các trường hợp mới trong đó các lực lượng Nga bị cáo buộc là tội ác chiến tranh, với tổng số 9.158 vụ án hình sự "liên quan đến các tội ác chiến tranh thuần túy."

.

Iryna Venedictova cho biết: “Chúng tôi đã xác định được những tội phạm chiến tranh cụ thể. Ví dụ, có 15 người ở vùng Kyiv, 10 người trong số họ ở Bucha. Chúng tôi buộc họ phải chịu trách nhiệm về hành vi tra tấn, hãm hiếp và cướp bóc."

.

Các công tố viên Ukraine tuần trước đã chỉ đích danh 10 binh sĩ Nga bị tình nghi phạm nhiều tội ở Bucha. Về việc xác định danh tính các nạn nhân ở Bucha, Venedictova nói rằng một số thi thể không thể được xác định và các mẫu DNA được thu thập.

.

Venedictova cho biết: "Thật không may, chúng tôi có cơ sở để mở các vụ án mới mỗi ngày: những cái chết của dân thường, các vụ đánh bom, trục xuất công dân và trẻ em của chúng tôi đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và lãnh thổ của quốc gia xâm lược, v.v." Bà cho biết các trường hợp này bao gồm các vùng Kyiv, Chernihiv và Sumy.

.

---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã dẫn đầu một phái đoàn quốc hội trong chuyến thăm của họ tới Kyiv và hội đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, theo văn phòng của bà tiết lộ hôm Chủ nhật.

.

Zelensky cảm ơn "sự hỗ trợ đáng kể" của Hoa Kỳ và lưu ý rằng sự trợ giúp "tiếp tục" của Hoa Kỳ là cần thiết để giải quyết "cuộc xâm lược rất ma quỷ" của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo lời Pelosi tuyên bố.

.

Bà Pelosi cũng nói: "Phái đoàn của chúng tôi đã tự hào đưa ra thông điệp rằng sự hỗ trợ bổ sung của Hoa Kỳ đang được tiến hành, khi chúng tôi nỗ lực biến yêu cầu tài trợ mạnh mẽ của Tổng thống [Joe] Biden thành một gói lập pháp."

.

“Chúng ta sẽ thắng và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng,” Zelensky nói.

Pelosi nói thêm: "Chúng tôi ở đây cho đến khi giành được chiến thắng."

.

Toàn bộ phái đoàn quốc hội bao gồm các Dân biểu Dân chủ Gregory Meeks của New York, Adam Schiff của California, Jim McGovern của Massachusetts, Jason Crow của Colorado, Barbara Lee của California và Bill Keating của Massachusetts.

.

DB Schiff hứa rằng sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo giữa Ukraine và Mỹ. “Đây là một cuộc đấu tranh những người yêu thích tự do chống lại chế độ chuyên chế,” Schiff nói. "Và trong cuộc đấu tranh đó, Ukraine đang ở tiền tuyến."

.

Pelosi và Zelensky bắt tay ở Kyiv hôm Thứ Bảy 30/4/2022.

.

Phái đoàn quốc hội Mỹ "sẽ tiếp tục chuyến công du của chúng tôi tới Ba Lan, nơi chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Andrzej Duda và các quan chức cấp cao," theo Pelosi thông báo.

.

---- Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận đã mở các cuộc tấn công bằng cách công bố video hôm thứ Sáu cho thấy một tàu ngầm diesel ở Hắc Hải phóng phi đạn hành trình Kalibr vào các mục tiêu Ukraine, theo tin CNN.

.

Bộ này cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo CNN: "Thủy thủ đoàn tàu ngầm diesel-điện của Hạm đội Hắc Hải đã phóng phi đạn hành trình Kalibr từ Hắc Hải nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine."

.

Quân đội Ukraine cách đây một tuần cho biết hạm đội Nga vẫn đang vận hành "các tàu ngầm mang vũ khí phi đạn", trong số hàng chục chiếc ở Hắc Hải.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết các lực lượng Ukraine đã nã đạn vào các mục tiêu dân sự ở khu vực Kherson (nơi quân Nga đang chiếm đóng), pháo kích vào một trường học và một trường mẫu giáo ở làng Kiselevka, cũng như một nghĩa trang ở ngoại ô khu định cư Shirokaya Balka.

Bộ này nói: "Hậu quả của vụ pháo kích là dân thường bị thương và chết. Các tòa nhà trường học, nhà trẻ và nhà riêng bị hư hại nghiêm trọng. Do hậu quả của cuộc pháo kích của Lực lượng vũ trang Ukraine, cư dân của những ngôi làng này đã bị mất điện."

.

---- Một phi cơ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã tới Ba Lan để chuyển hàng cứu trợ cho các nước gần Ukraine đang tiếp nhận người đi di tản sau khi Nga xâm lược nước này. NHK ghi rằng phi cơ chở hàng C-2 của SDF rời Nhật Bản sáng Chủ Nhật. Trung tướng Morikawa Ryusuke của ASDF cho biết đây là một nhiệm vụ quan trọng để mang lại hòa bình và ổn định trên thế giới.

.

Bộ Phòng vệ cho biết phi cơ sẽ gom hàng đang được trữ tại một nhà kho ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Sau đó phi cơ sẽ chuyển chăn, lều, đèn chạy bằng pin mặt trời và các mặt hàng cứu trợ khác tới Ba Lan. Nhiệm vụ là vận chuyển hàng cứu trợ tới Ba Lan và Romania khoảng một lần mỗi tuần cho tới cuối tháng 6/2022.

Đây là hoạt động cứu trợ nhân đạo dựa trên luật của Nhật Bản về hợp tác với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc. Hoạt động này đang được tiến hành theo yêu cầu của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn UNHCR.

.

.

----Thổ Nhĩ Kỳ bị văng miểng: lạm phát tăng 61,14% vào tháng 3. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Bảy, trong một bài phát biểu ở Istanbul, rằng ông đang cố gắng giữ cho Thổ Nhĩ Kỳ an toàn trước những hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine.

.

Erdogan tuyên bố: "Mỗi ngày chúng tôi đều nỗ lực để cứu đất nước mình khỏi hậu quả của cuộc chiến Nga-Ukraine. Tôi đã nói chuyện [về chủ đề Ukraine] hai lần với [Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio] Guterres trong một tuần, và một trong những cuộc trò chuyện là hôm nay. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách chúng tôi có thể đạt được hòa bình."

.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng "chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ quốc gia của mình trước cái giá phải trả khiến tất cả chúng ta đau đớn". Trước đó, có tin cho rằng lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức cao nhất trong 20 năm, tăng 61,14% vào tháng 3/2022.

.

---- Đại tá Ukraine Maksym Marchenko hôm thứ Bảy thông báo trên tài khoản Telegram của mình rằng quân Nga đã nã pháo vào khu vực Odessa bằng hệ thống phi đạn Bastion.

.

Đại tá nói rằng một trong những mục tiêu của Nga là phá sập sân bay quốc tế Odessa. Ông nói thêm rằng trận pháo kích đã làm hỏng đường băng của sân bay và không thể sử dụng được nữa.

.

Marchenko nói rằng cuộc pháo kích được thực hiện từ lãnh thổ của Crimea nơi bị chiếm đóng từ 2014. Không có thương vong được báo cáo. Trước đây, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng phi đạn vào Odessa làm vô hiệu hóa "nhà ga hậu cần tại sân bay quân sự".

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với hãng tin Tân Hoa xã trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy rằng cách duy nhất có thể tái lập hòa bình ở Ukraine "là [thông qua khôi phục] chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ trong biên giới được quốc tế công nhận."

.

Trước đó, Kuleba tuyên bố rằng một "khoảng trống an ninh" trong khu vực đã dẫn đến xung đột với Nga. Ông cũng chỉ ra sự đạo đức giả của một số quốc gia và cáo buộc phương Tây sử dụng "những biện pháp bao biện và nửa vời" để chống lại Nga.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó nói rằng có nguy cơ đáng kể là các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ bị dừng lại, do những hành vi sai trái của quân Nga tại các khu vực của Ukraine mà họ tạm chiếm.

.

---- Ca khúc Khi Đất Nước Tôi Không Còn Chiến Tranh, do các chiến binh Ukraine trình diễn từ chiến hào.

Video dài 2:30 phút:



https://youtu.be/23HBMcNYsd8

.

.

---- Đi điều tra vụ 1 người bị chó cắn nhập viện, một viên chức tiểu bang Alabama lại bị một bầy xông tới cắn chết. Jacqueline Summer Beard, 58 tuổi, làm việc cho Bộ Y tế Công cộng Alabama. Theo báo AL.com, hôm thứ Sáu, bà Beard được cử đến thị trấn Red Bay, nơi một người phụ nữ bị chó của hàng xóm vây cắn tới mức phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng.

.

Văn phòng cảnh sát trưởng Quận Franklin cho biết: "Người ta tin rằng Beard đã bị tấn công khi bà ấy đang tìm cách liên lạc với chủ của các con chó và rồi bị đàn chó giết chết."

.

Chủ nhân của những con chó, Brandy Dowdy, đã bị truy tố tội ngộ sát. Một số chó trong nhóm 7 con chó đã bị Sở Thú Y giết chết.

.

---- Bạn nghĩ rằng thủ đô Washington D.C. có mức độ máy quay phim giám sát nhiều nhất, nhưng thực tế vẫn ít hơn tại Beverly Hills của miền Nam California. Một bản tin từ Los Angeles Times cho biết thị trấn giàu có với 32.500 cư dân này có một máy camera giám sát cho mỗi 17 cư dân.

.

Ngoài 2.000 camera quan sát, thành phố Beverly Hills giám sát các con đường của họ bằng "máy bay không người lái và hàng chục thiết bị có thể đọc biển số xe và tự động kiểm tra chúng dựa trên cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật để tìm biển số chưa đăng bộ hoặc xe bị đánh cắp."

.

Mặc dù đã có một mạng lưới giám sát dày đặc như thế, nhưng Hội đồng Thành phố Beverly Hills còn muốn nhiều hơn thế. Vào năm 2020, họ đã đồng ý mua thêm 200 camera an ninh, đồng thời ban hành kế hoạch 5 năm, trị giá 14 triệu đô la để mua thêm 900 camera an ninh và các thiết bị khác, với ngân sách bổ sung 7,4 triệu đô la để nâng cấp an ninh mạng. Nghĩa làm bạn nhúc nhích gì ngoài phố là bị thành phố quay phim liền.

.

---- Hai người đàn ông đã nhận tội vì vai trò của họ trong một đường dây trộm cắp bán lẻ có tổ chức đã lấy trộm khoảng 1 triệu đô la từ các cửa hàng trên khắp California.

.

Cảnh sát cho biết Anton Salaam, Marion Paul Tilley và hai nghi phạm khác đã lấy trộm đồ trang sức cao cấp từ nhiều cửa hàng JCPenney và Sam's Clubs ở chín quận California trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Sau đó, họ đã bán hoặc trao đổi những món đồ này.

.

Các vụ trộm này khác với các vụ cướp theo kiểu "đám đông xông vào tiệm đập, cướp" được ghi lại trên video ở California và các tiẻu bang khác hồi năm ngoái, theo lời Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta cho biết.

.

Các nghi phạm trong vụ án này đã đột nhập vào các cửa hàng khi tiệm đang đóng cửa và lấy trộm các bộ trang sức. Salaam và Tilley bị kết án 16 tháng tù sau khi nhận tội trộm cắp bán lẻ có tổ chức.

.

Vị trí các tiệm bị bọn này trộm trải dài từ Quận Contra Costa trong Khu vực Vịnh San Francisco đến các quận San Bernardino và Santa Clarita gần Los Angeles. Cũng được nhắm mục tiêu là các cửa hàng trên khắp Thung lũng Trung tâm, bao gồm các cửa hàng ở các quận Fresno, Kern, Kings, Placer, Sacramento và Tulare.

.

---- Bắt đầu từ ngày 1/5/2022, Medi-Cal, chương trình bảo hiểm sức khỏe của California dành cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp, sẽ mở rộng bảo hiểm đầy đủ cho hơn 185.000 cá nhân từ 50 tuổi trở lên, bất kể tình trạng nhập cư.

.

Thống đốc Newsom cho biết: “Chúng tôi đang mang lại những kết quả cụ thể cho người dân California, tiếp tục thực hiện lời hứa California Khỏe mạnh cho Tất cả mọi người (Healthy California for All) và tôi khuyến khích tất cả những người đủ điều kiện hãy sử dụng các dịch vụ y tế thiết yếu này.

.

Các cá nhân từ 50 tuổi trở lên, bất kể tình trạng nhập cư, chưa nộp đơn xin Medi-Cal có thể ghi danh nộp đơn tại đây bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2022:

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx

.

---- Một cuộc thăm dò ý kiến của Harvard Youth Poll được công bố vào thứ Hai cho thấy rằng các cử tri trẻ tuổi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi bầu giữa kỳ 2022 cùng tỷ lệ với năm 2018 trong thế hệ của họ, theo Học Viện Chính trị Trường Kennedy (Kennedy School Institute of Politics) tiết lộ.

.

Có tới 36% trong số những người từ 18 đến 29 tuổi cho biết họ “chắc chắn” sẽ tham gia cuộc bầu cử năm 2022, gần với mức kỷ lục 37% vào năm 2018.

.

Họ muốn Quốc hội vào tay đảng nào? Cuộc khảo sát của Harvard cho thấy 55% thích Đảng Dân chủ giữ Quốc hội, với 34% nói rằng họ muốn Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát.

.

---- Lần đầu tiên kể từ năm 2014, các cử tri nói rằng họ có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội, theo một cuộc thăm dò mới cho thấy.

.

Trong cuộc thăm dò mới của NPR/PBS NewsHour/Marist, 47% người được hỏi cho biết họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ở quận của họ, với 44% nói rằng họ có thể sẽ ủng hộ Đảng Dân chủ. Biên độ sai số là 3,7 điểm.

.

---- Cầu có sàn bằng kính dài nhất thế giới hoàn tất ở Sơn La, Việt Nam. Cầu dài 150 mét.

Video dài 1:06 phút:



https://youtu.be/f01ilfePMQg



.

---- Thanh tra 'vạch' vi phạm trong đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Báo Yiền Phong ghi nhận hôm 1/5/2022. Sau quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019... Giảng viên không đủ điều kiện vẫn ‘ngồi’ hội đồng thạc sỹ. Kết luận cho biết, công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được cơ quan này quan tâm, chú trọng, hàng năm đào tạo trên 200 tiến sỹ, trên 1.000 thạc sỹ các ngành, chuyên ngành; góp phần cung cấp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý đào tạo từ năm 2017 đến nay cơ bản thực hiện theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, kết luận của thanh tra cũng chỉ rõ, giai đoạn 2015-2017, công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ của Học viện Khoa học xã hội còn nhiều hạn chế, khuyết điểm về tuyển sinh, quy trình, chương trình và quản lý đào tạo. Điển hình như, quy trình đào tạo thạc sỹ thiếu quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện dự thi, điều kiện bảo vệ luận văn, thâm niên công tác, thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn; không ban hành chương trình đạo tạo trình độ tiến sĩ...

.

.

---- HỎI 1: Nền giáo dục công lập các lớp K-12 California xuất sắc?

.

ĐÁP 1: Tới 70% phụ huynh trường công nói thế. Một cuộc thăm dò của Viện Chính sách Công của California (Public Policy Institute of California) cho thấy 70% phụ huynh học sinh công lập và 57% người lớn được khảo sát cho rằng hệ thống giáo dục công lập đang đi đúng hướng. Đó là mức tăng so với năm ngoái khi chỉ 61% phụ huynh học sinh công lập cảm thấy như vậy.

.

Cuộc thăm dò thu được kết quả tương tự giữa các phụ huynh học sinh công lập (73%) và người lớn (60%) khi được hỏi liệu họ có chấp thuận cách làm việc của Thống đốc Gavin Newsom đối với hệ thống giáo dục công lập K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) hay không.

.

Hầu hết phụ huynh học sinh trường công lập cũng ra dấu chấp thuận cách trường học của con họ chuẩn bị cho chúng vào đại học. Cuộc khảo sát cho thấy 14% phụ huynh học sinh trường công cho biết các trường học địa phương đang làm việc rất “xuất sắc”, và 63% khác gọi thành tích của họ là “tốt”.

.

Nhưng khoảng 49% phụ huynh học sinh trường công cho biết không có đủ nguồn lực giúp cho học sinh các gia đình nghèo - một tỷ lệ tương tự như thăm dò năm ngoái.

Chi tiết:

https://newspress.com/survey-california-education-headed-in-right-direction/

.

---- HỎI 2: Một dân biểu Anh từ chức vì xem phim X trong Quốc Hội?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Đó là Dân biểu đảng Bảo thủ Neil Parish, 65 tuổi. Parish hôm thứ Bảy 30/4/2022 đã thông báo rằng ông sẽ từ chức sau khi thừa nhận đã xem phim khiêu dâm hai lần tại nơi làm việc. Parish, đại diện cho khu vực bầu cử Tiverton và Honiton ở Devon, Anh, kể từ năm 2010, nói với truyền thông rằng ông sẽ từ chức.

.

Parish nói rằng ông đã vô tình xem phim khiêu dâm lần đầu tiên sau khi tìm các máy kéo trên mạng và truy cập một trang web có "một cái tên rất giống", nhưng cố tình xem lần thứ hai. "Những gì tôi đã làm là hoàn toàn sai lầm. Tôi đã sai, tôi thật ngu ngốc, tôi mất trí." Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Năm cho biết xem các phim đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/04/30/british-pm-resigns-accused-watching-pornography-house-of-commons/2811651327260/

.

----