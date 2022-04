Nữ DB Angela Rayner bị tố cố ý “làm phân tâm” Thủ Tướng Boris Johnson khi ngồi đối diện và cứ liên tục đổi thế mở rộng hai chân rồi khép lại, y hệt phim Basic Instinct.

- Tổng thống Joe Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6/2022 ở Tây Ban Nha, đại diện Nhật Bản cũng sẽ có mặt. Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản. Canada OK trừng phạt đối với 208 cá nhân ở 2 nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk vì giúp Nga xâm chiếm Ukraine. Putin: phương Tây coi Nga là một mối đe dọa, thực tế chính phương Tây mới là mối nguy hiểm đối với thế giới.

- Nổ ở 3 thị trấn Nga: Ukraine nói Nga nghiên cứu phi quân sự hóa. Ukraine: quân Nga đã chiếm một số thị trấn và làng mạc ở miền đông, nhưng 9 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi chỉ riêng. Ukraine: phá hủy nhiều quân dụng của Nga, bao gồm 9 xe tăng và 11 dàn đại pháo. Ukraine: Nga bịa đặt khi nói đã phá hủy "một lô lớn" vũ khí và thiết bị phương Tây gửi đến Ukraine.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ họp với các tư lệnh quân đội từ hơn 40 quốc gia để giúp Ukraine chống Nga. Đức hứa giúp Ukraine 50 xe tăng phòng không, Canada hứa gíup Ukraine xe bọc thép, Nhật giúp phi cơ không người lái và thiết bị chống vũ khí hóa học.

- Anh: không sợ Nga nổ bom nguyên tử.

- Anh: Ukraine tấn công nội địa Nga là hợp pháp.

- Ngoại trưởng Anh: sẽ tiếp tục hỗ trợ, Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga cũng hợp pháp. Nga tố Ukraine không cho cư dân của 2 nền Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk trở về nhà. Bulgaria: Gazprom sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria từ 27/4/2022.

- Mỹ: Thiết kế lại phi đạn Stinger (súng kề vai phòng không) làm chậm đà sản xuất.

- Con trai nhà tài phiệt Nga: bố tôi không hề giết vợ con trong vụ ở Tây Ban Nha giết vợ con rồi tự sát

- TNS Rand Paul (Cộng Hòa): Nga xâm lăng vì Nga-Ukraine từng là một. Ngoại trưởng Mỹ bác: Ukraine có quyền tự quyết.

- Mỹ-Nga trao đổi tù nhân.

- Tesla bốc hơi 126 tỷ đô, cổ phiếu Tesla của riêng Musk bốc hơi 21 tỷ đô, và cổ phiếu Twitter sụt giá 8%

- Bác sĩ Anthony Fauci: Mỹ đã qua đại dịch.

- CDC: 58% dân số Hoa Kỳ đã dính dương tính COVID-19 và đã có các kháng thể tự nhiên.

- TQ dọa Mỹ, cấm dính vào Đài Loan.

- Cộng Hòa: Nếu Trump không ra, DeSantis đứng đầu với 35%. Nếu Trump/DeSantis kình nhau, sẽ là 55-34%.

- Trump tự nhận là có trách nhiệm về lương nhân viên sẽ là cáo buộc Trump chủ mưu trốn thuế.

- Florida: Hoang Tran sờ mặt con nít, nâng niu, bị cảnh sát bắt, làm cả nhà bị chủ chung cư trục xuất.

- VNJ bị tố vi phạm quyền tự do tôn giáo, bị đề nghị đưa vào sổ đen CPC các nước đàn áp tôn giáo

- Tổng Thống Biden ân xá 3 phạm nhân, giảm án 75 người trong đó có Quang Nguyen, cư dân Houston, Texas

- HỎI 1: Có dấu hiệu của sự sống trong vũ trụ? ĐÁP 1: Có trong thiên thạch.

- HỎI 2: GDP bình quân đầu người của Đài Loan sắp vượt qua Nam Hàn? ĐÁP 2: IMF ước tình là năm nay.

QUẬN CAM (VB-27/4/2022) ---- Một ngày sau khi Musk đạt thỏa thuận mua Twitter với giá 44 tỷ đô, trị giá hãng xe Tesla bốc hơi 126 tỷ đô, cổ phiếu Tesla của riêng Musk bốc hơi 21 tỷ đô, và cổ phiếu Twitter sụt giá 8%.

Giá cổ phiếu của hãng Tesla giảm mạnh đang làm dấy lên nghi ngờ rằng liệu Tổng quản trị Tesla là Elon Musk có thể tiếp tục với thỏa thuận mua hãng Twitter trị giá 44 tỷ đô la hay không: Tesla đã giảm trị giá 12,2% vào thứ Ba, làm bốc hơi 126 tỷ đô la ra khỏi giá trị thị trường của nhà sản xuất xe hơi điện.

Sự sụt giảm đó đã làm giảm giá trị cổ phần Tesla của cá nhân Musk mất 21 tỷ đô la, chính xác bằng giá trị equity (giá trị sẽ trao cho cổ phần viên) mà Musk đã cam kết trong việc mua lại Twitter. Cổ phiếu Twitter cũng giảm khoảng 8% dưới mức giá đề nghị của Musk là 54,20 USD / cổ phiếu - gây ra lo ngại rằng người đàn ông giàu nhất thế giới có thể rời bỏ thỏa thuận.

---- Bác sĩ Anthony Fauci: Mỹ đã qua đại dịch sau gần 1 triệu người chết. BS Fauci nói, sau hai năm và gần một triệu người chết, nước Mỹ cuối cùng đã vượt qua đại dịch COVID-19. Cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden nói với PBS’s Newshour vào hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ không còn chứng kiến “hàng chục và hàng chục nghìn trường hợp nhập viện và hàng nghìn trường hợp tử vong”.

BS Fauci nói: "Chúng tôi chắc chắn ngay bây giờ ở đất nước này đã thoát khỏi giai đoạn đại dịch." Nhưng Fauci cảnh báo rằng coronavirus sẽ không biến mất và mọi người vẫn cần phải chủng ngừa “thỉnh thoảng”.

---- Quốc Hội Anh tố nhau: 1 nam Dân biểu mở phone xem phim X khi ngồi bên 1 nữ Bộ trưởng trong 1 buổi họp. Nữ DB Angela Rayner bị tố cáo đã cố ý “làm phân tâm” Thủ Tướng Boris Johnson khi ngồi đối diện và cứ liên tục đổi thế mở rộng hai chân rồi khép lại.

Một chính trị gia cấp cao của Anh thuộc đảng Bảo thủ đang cầm quyền bị tố đã xem phim khiêu dâm trên điện thoại của mình trong một buổi họp ở Hạ viện Anh — và lúc đó thì, một nữ bộ trưởng ngồi bên cạnh chính khách này. Tờ báo Daily Mirror ghi rằng chuyện đó "đã xảy ra vài tháng qua" nhưng chỉ được tiết lộ chính thức tại một cuộc họp của các dân biểu Đảng Bảo thủ vào tối thứ Ba 26/4/2022.

Viên chức kỷ luật của đảng, "đang xem xét vấn đề", theo lời văn phòng của ông cho biết, nói rằng chuyện đó [xem phim X trong buổi họp] là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và nói "sẽ có hành động trừng phạt".

Kiểu ngồi của nữ DB Angela Rayner bắt chéo chân và duỗi chân ra để làm phân tâm Thủ Tướng Johnson.

Báo Daily Mirror cũng cho biết một số nữ dân biểu đã lên tiếng tại cuộc họp về việc kỳ thị giới tính và "quấy rối giới tính" từ các nam dân biểu. Có một sự tập trung tranh cãi mới sau khi phó lãnh đạo của đảng Lao động là nữ Dân biểu Angela Rayner bị một nhà lập pháp giấu tên buộc tội rằng bà cố ý “làm phân tâm” Thủ Tướng Boris Johnson trong một buổi họp bằng cách ngồi phía đối diện với cách bắt chéo hai chân và rồi duỗi rộng chân của bà y hệt phim Basic Instinct.

---- Về kiểu ngồi khép chân và duỗi chân để làm Thủ Tướng phân tâm như phim ảnh, video dài 1:18 phút:



https://youtu.be/CKXokWUeNGI

---- Trump tự nhận là có trách nhiệm về lương nhân viên sẽ là cáo buộc Trump chủ mưu trốn thuế. Sự kiểm soát chặt chẽ của cựu Tổng thống Donald Trump đối với công việc kinh doanh của gia đình ông có thể trở lại làm hại ông trong một cuộc điều tra ở New York về Trump Organization.

Báo The Daily Beast đưa tin hôm thứ Ba 26/4/2022: "Trong lời khai chưa từng thấy trước đây của vụ kiện, Donald Trump thừa nhận đã đích thân giám sát việc bồi thường cho một giám đốc điều hành có đặc quyền công ty đang được công tố quận Manhattan giám sát, có khả năng củng cố vụ kiện chống lại Trump và công ty vì tội gian lận thuế. Lời khai hữu thệ của Trump đã được đệ trình lên tòa án tiểu bang New York vào thứ Ba."

Trong buổi điều trần của Trump ngày 18/10/2021, Trump được hỏi về Matthew Calamari, Sr., vệ sĩ của Trump Organization về sau được thăng chức để giữ chức giám đốc điều hành của công ty. Khi được hỏi ai có "thẩm quyền" đối với các khoản tiền lương/thưởng/phụ cấp (tiền compensation) của Calamari, Trump liên tục nói, "Đó sẽ là tôi." Chính câu trả lời này sẽ dùng kết tội Trump.

Báo The Daily Beast ghi thêm: "Điều đó có khả năng khiến Trump phải chịu trách nhiệm cá nhân về bất kỳ âm mưu trốn thuế nào và quan trọng hơn, đó là bằng chứng hữu ích trong cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn khi vẫn chưa đưa ra cáo trạng chống lại Trump. Trong nhiều tháng, ba nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra của Biện Lý Manhattan đã nói với tờ báo The Daily Beast rằng các nhà điều tra muốn tìm hiểu cách thức Calamari được trả tiền ngoài sổ kế toán với các đặc quyền được cho là không bị đánh thuế (allegedly untaxed perks), chẳng hạn như một căn hộ sang trọng tại Trump Park Avenue ở khu trung tâm đắt tiền của New York City và một chiếc Mercedes-Benz. Các công tố viên đã đi xa đến mức đề nghị con trai của Calamari - giám đốc an ninh công ty có tên là Matt Calamari Jr. - nhận được quyền miễn tố đối với các tội phạm tiềm ẩn và để ra làm chứng [chống Trump] trước bồi thẩm đoàn."

---- Ukraine gỡ bỏ tượng đài thân hữu Nga-Ukraine.

Video dài 1:20 phút:



https://youtu.be/vzYuecWK7P8

---- Một cựu chiến binh TQLC Mỹ bị giam trong nhà tù ở Nga 3 năm vì theo anh, bị vu cáo tội hành hung cảnh sát, đã được trả tự do về Mỹ sau cuộc trao đổi tù nhân theo phong cách Chiến tranh Lạnh. Trevor Reed, 30 tuổi, đã được đổi lấy Konstantin Yaroshenko, một phi công người Nga, từng ở tù tại Hoa Kỳ hơn một thập niên sau khi bị kết tội âm mưu nhập lậu ma túy. Chi tiết về việc đổi tù Mỹ-Nga không được công khai nhưng có vẻ như đã được trao đổi ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cha mẹ của Reed đã tích cực vận động để chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do cho Reed và đã gặp Tổng thống Biden vào tháng 3/2022, người đã nói rằng “các cuộc đàm phán cho phép chúng tôi đưa Trevor về nước đòi hỏi những quyết định khó khăn mà tôi không thể coi thường”.

Trong khi công dân Hoa Kỳ Trevor Reed được Nga trả tự do về Mỹ, còn ít nhất hai người Mỹ khác - ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và cựu lính TQLC Paul Whelan — còn bị giam giữ ở Nga. Griner bị bắt tại Nga vào giữa tháng 2/2022 với cáo buộc buôn lậu ma túy.

Trong khi đó Paul Whelan, một công dân Hoa Kỳ, đã bị giam giữ ở Nga từ năm 2018 sau khi bị bắt vì tội gián điệp, mà Whelan luôn phủ nhận. Vào tháng 6/2020, Whelan đã bị Nga kết án 16 năm tù trong một phiên tòa mà các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc là không công bằng.

---- Tổng thống Nga Putin nói rằng các cơ hội hòa bình với Ukraine đã bị trật đường rầy bởi những gì Putin gọi là "dàn dựng sân khấu" về một vụ thảm sát xung quanh Bucha. Sau khi lực lượng Nga rút khỏi thị trấn Bucha trong tháng này, xác của hơn 400 thường dân đã được tìm thấy, trong đó nhiều xác bị bắn vào đầu với hai tay bị trói sau lưng.

Lúc đó Ukraine đã yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế coi đây là một tội ác chiến tranh. Nhưng trong cuộc họp tại Điện Kremlin hôm thứ Ba 26/4/2022 với Tổng Thư Ký LHQ António Guterres, Putin đã bác bỏ các báo cáo về "các vụ gọi là thảm sát." Putin gọi đó là “một vụ khiêu khích ở làng Bucha, mà quân đội Nga không liên quan gì đến,” theo báo The Times of London.

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm Thứ Tư 27/4/2022 thông báo chính phủ Nga ra lệnh trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản phải rời khỏi Nga trước ngày 10/5/2022.

Trước đó, Nhật Bản đã gia nhập danh sách các quốc gia ủng hộ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì cuộc tấn công quân sự vào Ukraine, đóng băng tài sản nước ngoài của Nga và trừng phạt hàng loạt tổ chức và người dân ủng hộ Nga.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Mélanie Joly, hôm thứ Tư 27/4/2022 thông báo rằng Canada đã thông qua một loạt trừng phạt mới đối với 208 cá nhân liên quan đến việc sáp nhập một số khu vực của khu vực Donbass [của Ukraine] vào Nga với hình thức Cộng hòa Nhân dân.

Biện pháp mới ảnh hưởng đến 11 quan chức cấp cao và 192 thành viên khác của Hội đồng Nhân dân các nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk, những người đồng lõa với chính phủ Nga "vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của đất nước Ukraine.

Bà Mélanie Joly nói: "Canada sẽ không đứng yên nhìn Tổng thống Putin và các đồng phạm cố gắng vẽ lại đường biên giới của Ukraine mà không bị trừng phạt. Luật pháp quốc tế phải được tôn trọng".

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư 27/4/2022 tuyên bố rằng phương Tây coi Nga là một mối đe dọa, đồng thời nói thêm rằng điều này là do "một quốc gia độc lập và rộng lớn như thế là không cần thiết, theo cái nhìn của họ," vì nó gây nguy hiểm "cho họ chỉ đơn giản là có mặt trong đời này."

Trong cuộc họp của Hội đồng các nhà lập pháp (Council of Legislators ) ở Saint Petersburg, Putin tiếp tục rằng "bản thân [phương Tây] là mối nguy hiểm đối với thế giới chứ không phải là Nga. "Những kẻ thù của đất nước chúng ta đã đẩy nhanh việc tạo ra một vũ khí địa chính trị mới" dựa vào "tư tưởng sợ hãi đối với người Nga và tư tưởng chủ nghĩa phát xít mới."

Hôm thứ Tư, Putin cũng nói rằng, nếu bị đe dọa, Nga sẽ đáp trả bằng "những phương tiện mà các đối thủ của Nga chưa có."

---- Hôm thứ Tư 27/4/2022, Ủy ban châu Âu thông báo rằng họ đề nghị đình chỉ tất cả các loại thuế đối với hàng hóa nhập cảng từ Ukraine trong một năm do hậu quả của cuộc xung đột ở nước này. Hơn nữa, Liên Âu sẽ đình chỉ tất cả các biện pháp chống bán phá giá và tự vệ đang áp dụng đối với thép nhập từ Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen tuyên bố: "Hành động gây hấn vô cớ và vô cớ của Nga đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Ukraine", Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen tuyên bố và nói thêm rằng quyết định hôm nay sẽ "tạo thuận lợi đáng kể cho việc xuất khẩu hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp của Ukraine sang Liên Âu."

Chính phủ Anh đã quyết định tương tự một ngày trước đó.

---- Thống đốc Zaporizhzhia Oblast Oleksandr Starukh hôm thứ Tư bác bỏ tuyên bố [của Nga] rằng các lực lượng Nga đã phá hủy "một lô lớn" vũ khí và thiết bị do các nước phương Tây gửi đến Ukraine.

Starukh nói là không có vũ khí trên vùng đất của nhà máy nhôm Zaporizhzhia, nói rằng một dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong một cuộc phỏng vấn với đài BFMTV của Pháp, ông cáo buộc Nga "bịa ra những điều vô nghĩa" về các cuộc tấn công của họ vào lãnh thổ Ukraine.

---- Họa sĩ Ukraine di tản sang Đức nói về những ngày tỵ nạn.

Video dài 1:40 phút:



https://youtu.be/l4As6wQ5sm4

---- Công ty sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc DJI hôm thứ Ba đã thông báo rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh tại Nga và Ukraine. DJI trực tiếp nói rằng quyết định này nhằm nỗ lực đánh giá lại việc tuân thủ bán hàng “trong bối cảnh các hành động thù địch hiện nay”.

.

Các quan chức Ukraine trước đó đã cáo buộc DJI làm rò rỉ thông tin về quân đội của họ cho quân Nga, mặc dù công ty đã bác bỏ những tuyên bố đó, theo Reuters đưa tin. Tuy nhiên, công ty cho biết họ phản đối bất kỳ việc sử dụng cho mục tiêu quân sự nào đối với các sản phẩm của mình.

Vào tháng 3/2022, chỉ ba tuần sau cuộc xâm lược của Nga, Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov đã viết một lá thư được công bố công khai nói rằng quân đội Nga “đang sử dụng các sản phẩm của DJI để điều hướng đường bay phi đạn của Nga”.

---- Nổ ở 3 thị trấn Nga: Ukraine nói Nga nghiên cứu phi quân sự hóa. Các nhà chức trách địa phương và truyền thông nhà nước Nga đã đưa tin về các vụ nổ hôm thứ Tư 27/4/2022 tại ba khu vực trên lãnh thổ của Nga giáp biên Ukraine.

.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói kiểu "chọc quê bí hiểm" đối với các bản tin của Nga về các vụ nổ trong đêm qua trên 3 thị trấn Nga giáp biên Ukraine. Myhailo Podolyak nói rằng "các khu vực Belgorod, Voronezh và Kursk hiện cũng đang bắt đầu tích cực nghiên cứu một khái niệm như 'phi quân sự hóa'."---- Ukraine đã thừa nhận quân Nga đã chiếm một số thị trấn và làng mạc ở miền đông khi Nga đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ. Các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát thị trấn Zarichne và bắt đầu tấn công Yampil gần đó.Mặc dù bị mất một số thị trấn, chính phủ Ukraine cho biết 9 cuộc tấn công của quân Nga đã bị đẩy lùi chỉ riêng ở khu vực Donetsk và Luhansk, với nhiều quân dụng của Nga bị phá hủy - bao gồm 9 xe tăng và 11 hệ thống đại pháo.---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã gặp các quan chức quân sự hàng đầu từ hơn 40 quốc gia để thảo luận về cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức.Austin cho biết các quan chức đã cam kết quyết tâm giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến và hứa giúp xây dựng sức mạnh cho các cuộc chiến trong tương lai, lưu ý rằng Đức trước đó cũng hôm thứ Ba đã hứa viện trợ Ukraine 50 xe tăng phòng không kiểu Cheetah và Canada cùng ngày cũng nói sẽ gíup Ukraine xe bọc thép.Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo tham dự cuộc họp bằng hình thức trực tuyến, nói Nhật Bản đã cung cấp áo chống đạn và mũ bảo hộ chiến binh theo đề nghị của Ukraine. Kishi cũng nói rằng Nhật Bản sẽ cung cấp phi cơ không người lái và các trang thiết bị chống lại vũ khí hóa học.---- Ra điều trần tại Ủy ban Quan hệ Quốc tế Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói dự kiến Nhật Bản sẽ tham dự cuộc họp của NATO tổ chức vào cuối tháng 6/2022 tại Tây Ban Nha. Blinken nói Mỹ tạo ra cơ hội để Nhật và NATO làm việc chung nhau với mức độ cao hơn và trao đổi thông tin chính thức nhiều hơn.Blinken cũng nói Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và rằng "đại diện Nhật Bản cũng sẽ có mặt tại đây". Trước đó vào đầu tháng 4/2022, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa là nhà ngoại giao cấp cao nhất đầu tiên của Nhật Bản tham dự cuộc họp ngoại trường NATO, tổ chức tại Bỉ.---- Anh: không sợ chuyện Nga nổ bom nguyên tử. Anh: Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga là hợp pháp. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Ba cho biết ông "không lo lắng" về việc Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine.Phát biểu với TalkTV, Johnson khẳng định Anh không có chiến tranh với Nga và hy vọng rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không lan ra ngoài biên giới của nước này. Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có sự ủng hộ "lớn" ở Nga, điều này giúp ông có "không gian chính trị" để rút khỏi Ukraine.Trước đó, Nga cáo buộc Anh có các hành động khiêu khích liên quan đến Ukraine sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Anh James Heappey hối thúc Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định những hành động như vậy là "hoàn toàn hợp pháp".---- Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm thứ Ba, phát biểu trước Quốc hội Anh rằng "đã quá lâu, có sự phân biệt sai giữa vũ khí phòng thủ và tấn công. Nó đã trở thành cái cớ để một số người chùn chân. Thời điểm đó giờ đã trôi qua."Truss nhắc lại rằng Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bất kể những lời đe dọa từ chế độ Nga. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh rằng Anh sẽ đảm bảo rằng "[Tổng thống Nga Vladimir] Putin và chế độ của ông ấy phải chịu trách nhiệm về những tội ác của họ ở Ukraine."Trước đó, Bộ trưởng Quốc Phòng Anh James Heappey nói rằng Ukraine nên thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong khi Bộ Quốc phòng Nga lên án những hành động khiêu khích như vậy.---- Viện trưởng Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev hôm thứ Ba đã cáo buộc Ukraine không cho phép cư dân của 2 nền Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk trở về nhà.Mizintsev khẳng định rằng các lực lượng Nga đã "giải phóng các vùng lãnh thổ quan trọng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Luhansk, toàn bộ khu vực Kherson, một phần của các khu vực Kharkov, Zaporozhye và Nikolaev", và nói thêm rằng "cơ sở hạ tầng xã hội, nhà ở và dịch vụ cộng đồng" đang được "khôi phục tích cực."Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "người dân địa phương, những người trước đây đã rời các khu vực này đến các khu vực miền trung và miền tây của Ukraine, hiện không thể quay trở lại... tất cả các hành lang nhân đạo do phía Nga mở ra đều bị phong tỏa."---- Bộ Năng lượng Bulgaria thông báo Gazprom sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria vào ngày 27/4/2022. Bộ này viết: “Hôm nay 26/4, Bulgargaz nhận được thông báo rằng nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Gazprom Export LLC sẽ bị tạm ngừng kể từ ngày 27/4/2022”. Đầu tháng 3, Bulgaria tuyên bố rằng họ không có ý định trả tiền khí đốt bằng đồng rúp.Thông báo này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Ba Lan đã ngừng nhận khí đốt của Nga, điều mà Gazprom bác bỏ, nói rằng nước này vẫn đang nhận khí đốt. Tuy nhiên, người ta nói rằng công ty sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan vào thứ Tư nếu nước này không thanh toán "theo các quy định mới về đồng rúp."---- Raytheon Technologies cho biết việc thiết kế lại phi đạn Stinger (súng kề vai phòng không) mà họ đã gửi tới Ukraine có khả năng làm chậm quá trình sản xuất. Báo DefenseOne loan tin Giám đốc điều hành Greg Hayes nói rằng công ty cần phải xem xét lại các thiết bị điện tử trong phi đạn và thiết bị tìm kiếm. "Điều đó sẽ khiến chúng tôi mất một chút thời gian."Kể từ tháng 2/2022, Mỹ đã vận chuyển 1.400 chiếc Stingers đến Ukraine. Phi đạn Stinger vác vai đã phổ biến ở Ukraine vì chúng có hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga từ trên không. Tuy nhiên, việc sản xuất từ cơ sở duy nhất ở Arizona bị hạn chế và có sự miễn cưỡng trong việc đầu tư vào công nghệ cũ cả thập niên do Quân đội Mỹ đang tìm kiếm kiểu mới thay thế cho khẩu Stinger sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2027. Các công ty quốc phòng lo ngại rằng họ sẽ bị bị mắc kẹt với những vũ khí không bán được khi chiến tranh Ukraine kết thúc.---- Con trai của một nhà tài phiệt người Nga, người được cho là đã chết bằng cách tự sát sau khi giết vợ và con gái ở Tây Ban Nha cho biết cha của anh ta đã bị giết. Fedor Protosenya, con trai 22 tuổi của Sergey Protosenya, nói với Daily Mail: "Cha tôi không phải là kẻ giết người."Cảnh sát cho biết Protosenya, 55 tuổi, đã giết vợ và con gái tuổi vị thành niên của mình trong một cơn thịnh nộ dữ dội vào Lễ Phục sinh, nhưng cảnh sát cho biết không có thư tuyệt mệnh nào được phát hiện và không có dấu vân tay trên vũ khí. Protosenya, người từng là phó chủ tịch hãng khí đốt Novotek của Nga, cũng không có vết máu trên người.Cậu Fedor Protosenya, người đã ở nhà trong khi gia đình anh đi nghỉ ở Tây Ban Nha, nói: “Bố tôi không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để làm hại vợ con. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó nhưng tôi biết rằng bố tôi không bao giờ làm vợ con bị thương.”Cái chết của nhà tài phiệt Sergey Protosenya đánh dấu cái chết thứ tư của các nhà đại tài phiệt Nga trong vài tháng qua, với một số người cũng chết bởi những vụ giết người có vẻ như là tự sát trong thời gian họ trốn chạy và trong thời gian cuộc chiến của Nga với Ukraine.---- Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-KY) dường như tin rằng lý do Nga xâm lược (và tàn sát thường dân) Ukraine có thể là những lý do đáng ngưỡng mộ — ngay cả khi Paul tuyên bố rằng bản thân không ủng hộ điều đó.“Bạn có thể tranh luận rằng các quốc gia mà họ đã tấn công từng là một phần của Nga,” Paul nói với Ngoại trưởng Antony Blinken trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm thứ Ba.Blinken chỉ trích Paul về ý kiến đó, nói rằng “quyền cơ bản” của các quốc gia giáp biên giới với Nga là phải có quyền tự quyết định số phận của mình. Paul vẫn cãi bướng, nói rằng lịch sử quá khứ của một số quốc gia bị Nga tấn công vốn là thuộc Liên Xô “từ những năm 1920”.Paul nói: “Không có lời biện minh nào cho cuộc xâm lược, tôi muốn nói rõ như thế. Nhưng có lý do để Nga xâm lược."---- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết hôm thứ Ba rằng ít nhất 58% dân số Hoa Kỳ đã dính dương tính COVID-19 và có các kháng thể tự nhiên.Trong số trẻ em, tỷ lệ những người đã dính COVID và đã phát triển các kháng thể do nhiễm trùng cao tới 75%.Trước khi xuất hiện biến thể Omicron, số người Mỹ có kháng thể coronavirus tự nhiên là 34% và trẻ em là khoảng 45%.---- Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán TQ tại Hoa Kỳ của Trung Quốc, bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken về việc cung cấp cho Đài Loan mọi sự bảo vệ cần thiết chống lại TQ, lưu ý rằng Mỹ cần phải cẩn thận về những gì họ nói và làm liên quan đến Đài Loan, để không gây ra căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ-Trung, theo tin TASS News hôm thứ Ba.Pengyu nhấn mạnh: "Vấn đề Đài Loan là chuyện nội bộ của riêng Trung Quốc, không cho phép bên ngoài can thiệp. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ... cẩn thận trong những gì họ nói và làm về vấn đề Đài Loan, và tránh thông tin sai lệch cho các lực lượng ly khai ủng hộ 'Đài Loan độc lập' để không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ."---- Cộng Hòa: Nếu Trump không ra, DeSantis đứng đầu với 35%. Nếu Trump/DeSantis kình nhau, sẽ là 55-34%. Một cuộc thăm dò toàn quốc mới đây cho thấy Thống đốc Florida Ron DeSantis sẽ có ưu thế trong nỗ lực tranh cử Tổng thống phía Cộng Hòa.Cuộc thăm dò của Echelon Insights đã hỏi các cử tri Đảng Cộng hòa rằng họ sẽ ủng hộ ai trong cuộc bầu cử sơ bộ của GOP năm 2024 nếu cựu Tổng thống Trump quyết định không tranh cử. Cuộc thăm dò cho thấy DeSantis là lựa chọn hàng đầu với 35%, so với 15% dành cho cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đứng ở vị trí thứ hai xa xôi.Nếu Trump quyết định tranh cử, cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống sẽ đánh bại DeSantis trong một trận đấu giả định, 55-34%.---- Florida: sờ mặt con nít, nâng niu, bị cảnh sát bắt, làm cả nhà bị chủ chung cư trục xuất. Hoang My Tran, 51 tuổi, đã bị bắt vào tối Chủ nhật và bị buộc tội có hành vi dâm ô sau khi cảnh sát Lake City, Florida, cho biết Tran bị buộc tội sờ mó không thích hợp một bé trai dưới 10 tuổi.Chuyện này được báo cáo tại khu vực ngoài trời của khu chung cư Adams Agency Apartments tại Lake City, theo Ty Cảnh sát, một cậu bé đang chơi trượt ván vào tối Chủ nhật thì Tran bước tới từ phía sau và bắt đầu "âu yếm" cậu bé. Cảnh sát cho biết Tran sau đó đã trở về một căn hộ mà Tran ở chung với các thành viên khác trong gia đình đến từ Việt Nam. Khi cậu bé về trình với mẹ, bà mẹ liền tới chất vấn ca7n chung cư hàng xóm Tran, rồi gọi cảnhs át.Theo báo cáo bắt giữ, em trai của Tran là Hoàng đã nói với các cảnh sát rằng việc người lớn nâng niu sờ chạm trẻ em là điều bình thường trong văn hóa Việt Nam.Đến chiều thứ Hai, một bức thư được để lại trước cửa nhà của Tran yêu cầu Tran và những người khác sống trong căn hộ phải dọn trong vòng bảy ngày vì hợp đồng thuê nhà của họ đã bị chấm dứt. Một thẩm phán đặt tiền thế chân tại ngoại của Tran là 400.000 đô la.---- Hà Nội bị chỉ mặt là vi phạm quyền tự do tôn giáo: Một hội đồng của Hoa Kỳ đã đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thêm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên và 11 quốc gia khác (trong đó có VN) vào danh sách "Quốc gia cần quan tâm đặc biệt" ("Country of Particular Concern"), để trừng phạt các quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo.Trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF) cho biết 15 quốc gia được chọn vào sổ hung thần vì "chính phủ của họ tham gia hoặc dung túng cho các vi phạm có hệ thống, đang diễn ra và nghiêm trọng" đối với tự do tôn giáo.

Các quốc gia CPC khác là Afghanistan, Miến Điện, Eritrea, Iran, Nigeria, Pakistan, Ả Rập Xê Út, Syria, Tajikistan, Turkmenistan và Việt Nam.

---- Trong truyền thống có tên là Tháng Cơ Hội Thứ Hai (Second Chance Month), Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba 26/4/2022 ký lệnh ân xá cho 3 phạm nhân và giảm án cho 75 người đang thụ án dài hạn vì tội ma túy phi bạo lực, dựa theo Luật First Step Act.

.

Trong những người được giảm án có Quang Nguyen – cư dân Houston, Texas. Nguyen bị kết tội trồng cây cần sa. Bản án ngày 30/3/2017 do Tòa Khu Vực Nam Texas đưa ra là: 120 tháng tù, thời hạn 5 năm giám sát khi được tự do. Giảm án: cho mãn hạn tù vào ngày 26/4/2023, phần còn lại sẽ được giam giữ tại nhà, giữ nguyên thời hạn 5 năm phóng thích có giám sát.

---- HỎI 1: Có dấu hiệu của sự sống trong vũ trụ?

ĐÁP 1: Có trong thiên thạch. Bằng chứng mới được tìm thấy trong các thiên thạch cho thấy có các thành phần của sự sống đến từ không gian. Các nhà khoa học tại NASA và Nhật Bản xác nhận hôm thứ Ba rằng họ đã tìm thấy tất cả 5 khối cấu tạo quan trọng của DNA (thông tin yếu tố di truyền) và RNA (một loại acid có trong sự sống) trong các tảng đá không gian rơi xuống Trái đất trong vòng 100 năm qua, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Tác giả chính của nghiên cứu là Yasuhiro Oba, một nhà hóa học thiên văn tại Đại học Hokkaido, cho biết kỹ thuật hiện đại mới đã được phát huy tác dụng cho cuộc nghiên cứu này. Oba cho biết: “Phương pháp dò tìm của chúng tôi có độ tinh vi cao hơn mức độ được áp dụng trong các nghiên cứu trước đây. Kết quả đã phát hiện ra các thành phần cần thiết cho sự sống."

Bản tin chỉ nói là có điều kiện cho sự sống trong vũ trụ. Cần ghi nhận "sự sống" không hẳn có nghĩa là "người hành tinh" mà chúng ta gặp trong phim ảnh. Có khi sự sống này mới là chất vi sinh và cần thêm cả tỷ năm nữa mới có thể hình thành một sinh vật sống động. Và cũng có thể đã có người hành tinh ở đâu đó trong vũ trụ mà chúng ta không biết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Science_News/2022/04/26/DNA-RNA-detected-meteorites/5961650992741/

---- HỎI 2: GDP bình quân đầu người của Đài Loan sắp vượt qua Nam Hàn?

ĐÁP 2: IMF ước tình là năm nay. Tổng sản lượng quốc dân GDP bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ vượt qua Nam Hàn trước cuối năm nay, theo ước tính mới nhất của IMF. Theo báo cáo của Business Korea, Nam Hàn lần đầu tiên vượt qua Đài Loan về chỉ số kinh tế này vào năm 2003, nhưng vị trí dẫn đầu gần hai thập niên của Nam Hàn sẽ kết thúc nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Đài Loan trong những năm gần đây, theo báo cáo của Business Korea.

Dự kiến GDP bình quân đầu người của Đài Loan sẽ đạt 36.000 đô la Mỹ trong khi của Nam Hàn sẽ kết thúc cuối năm ở mức 34.990 đô la Mỹ. Đại dịch đã đẩy nhanh tốc độ bắt kịp của Đài Loan, với nền kinh tế Nam Hàn giảm 0,9% vào năm 2020 trước khi tăng 4% vào năm 2021. Ngược lại, Đài Loan tăng 3,11% vào năm 2020 và 6,28% vào năm ngoái.

GDP bình quân đầu người là số liệu chia GDP của một quốc gia cho tổng dân số của quốc gia đó. Tuy nhiên, nó không phản ánh thu nhập trung bình của công dân một quốc gia.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4519441

.