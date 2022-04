WB: giá nhiên liệu và lương thực toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm nay do cuộc chiến của Nga ở Ukraine. - Đức đã sắp từ bỏ nhập cảng dầu của Nga. - Tập: TQ phải tăng GDP hơn Mỹ trong 2022. - LHQ kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt." LHQ: khoảng 8,3 triệu người sẽ rời khỏi Ukraine trong năm nay, khoảng 7,7 triệu người vẫn phải di dời bên trong Ukraine. Có ít nhất 22.000 dân thườn

Dân Biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ, Massachusetts) thắng Giải Nhà lập pháp xuất sắc trong Năm (Legislative of the Year Award).

.

- WB: giá nhiên liệu và lương thực toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm nay do cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

- Đức đã sắp từ bỏ nhập cảng dầu của Nga.

- Tập: TQ phải tăng GDP hơn Mỹ trong 2022.

- LHQ kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt." LHQ: khoảng 8,3 triệu người sẽ rời khỏi Ukraine trong năm nay, khoảng 7,7 triệu người vẫn phải di dời bên trong Ukraine. Có ít nhất 22.000 dân thường, bao gồm 250 trẻ em, đã chết ở thành phố Mariupol.

- Ngoại trưởng Nga cảnh báo thế giới có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tập trận chung không quân Belarus và Nga. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tiết lộ: Nga sẽ xâm chiếm Moldova. Nga chụp mũ Mỹ và Tây Phương muốn chia Ukraine thành nhiều quốc gia.

- Anh: Putin có thể sẽ ra lệnh tổng tấn công để tuyên bố là đã chiến thắng ở Ukraine vào ngày 9/5/2022, nhưng sẽ chết nhiều vô ích. Chiếc cầu qua cửa sông gần Odesa bị phi đạn bắn hư hại nặng. Đức OK chuyển giao hơn 100 xe tăng cho Ukraine.

- Ukraine: quân Nga chuẩn bị trưng cầu dân ý ở Kherson để sẽ sáp nhập vào Nga như Crimea. Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở phía đông của Donetsk và Luhansk, phi đạn Nga bắn vào các khu dân sự ở Avdiivka, Mariinka, Krasnohorivka. LHQ báo động mức độ phóng xạ "bất thường" tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

- Thủ đô Ukraine gỡ bỏ pho tượng tình bạn Ukraine-Nga. Nga tố Mỹ đã kỳ thị chủng tộc đối với mọi thứ của Nga.

- Nhiều vụ nổ gần tòa nhà Bộ An ninh ở thành phố Tiraspol, thủ đô vùng ly khai Transnistria của Moldova

- Tòa ra lệnh cho Trump nộp phạt 10.000 USD/ngày cho đến khi Trump nộp tài liệu cho Bộ Tư Pháp New York

- Twitter bán cho Elon Musk giá 44 tỷ USD, Trump nói sẽ không về lại Twitter dù tài khoản Trump được khôi phục.

- 60% dân Mỹ coi TQ là kẻ thù hoặc không thân thiện, 61% dân Mỹ tin căng thẳng kinh tế Mỹ-TQ sẽ tăng năm tới.

- Giá nhà trung bình tại Quận Cam: 1,02 triệu đô, cao kỷ lục, tăng 22% trong vòng 12 tháng.

- DB/TB Tram Nguyen (Dân Chủ) thắng Giải Nhà lập pháp xuất sắc trong Năm (Legislative of the Year Award).

- Texas: Nữ cảnh sát chìm giăng bẫy gạ sex, bắt 9 ông (có 1 ông gốc Việt) tìm mua sex.

- Tham nhũng: Kỷ luật 2 nguyên bí thư và 2 nguyên chủ tịch tỉnh Bình Thuận, nhiều quan chức Bình Thuận và Khánh Hòa.

- Sài Gòn: cảnh sát phi thân, vật ngã một thanh niên đi xe gắn máy ở 1 giao lộ quận 1.

- HỎI 1: Người già nhất thế giới vừa từ trần ngày 19/4/2022? ĐÁP 1: Đúng, cụ bà Kane Tanaka vừa ra đi, hưởng thọ 119 năm và 107 ngày.

- HỒ SƠ: Tôi bị cấm dự Hội thảo Võ Hồng (Phạm Xuân Nguyên, Báo Tiếng Dân)

.

QUẬN CAM (VB-27/4/2022) ---- Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm Thứ Ba cho biết giá nhiên liệu và lương thực toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm nay do cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

.

Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa (Commodity Markets Outlook) mới nhất, giá năng lượng sẽ tăng 50,5% vào năm 2022 so với năm trước và đến năm 2023, chúng dự kiến sẽ giảm 12,4%. Trong trường hợp thực phẩm, giá sẽ tăng 22,9% vào năm 2022 trước khi giảm 10,4% vào năm sau.

Ayhan Kose, Giám đốc Nhóm Triển vọng (Prospects Group) của Ngân hàng Thế giới cho biết: “Việc tăng giá thực phẩm và năng lượng đang gây thiệt hại đáng kể về con người và kinh tế."

.

---- Nga chụp mũ Mỹ và Tây Phương muốn chia Ukraine thành nhiều quốc gia. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói với Rossiyskaya Gazeta trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng các chính sách mà Kiev và phương Tây đang thực hiện sẽ dẫn đến "sự tan rã của Ukraine thành một số quốc gia."

.

Patrushev khẳng định: “Trong một nỗ lực nhằm trấn áp Nga, người Mỹ sử dụng lực lượng bảo vệ của họ ở Kiev, đã quyết định tạo ra một đối cực đối với đất nước của chúng tôi, đã lựa chọn Ukraine cho việc này, cố gắng chia rẽ một dân tộc về cơ bản là duy nhất.” Điều khôi hài là Patrushev nói được như thế, .sau khi Nga chiếm Crimea của Ukraine để sáp nhập vào Nga, rồi hỗ trợ 2 tỉnh Luhansk và Donetsk ly khai ra khỏi Ukraine từ năm 2014.

Patrushev tuyên bố thêm rằng "Washington rất lâu trước khi Cuộc đảo chính vào năm 2014 đã truyền cho người Ukraine sự độc quyền của quốc gia của họ và lòng căm thù đối với mọi thứ của Nga." Patrushev nhấn mạnh rằng hận thù không bao giờ có thể trở thành một nhân tố đáng tin cậy trong sự đoàn kết dân tộc.

.

---- Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Ba thông báo rằng Đức đã sắp tự đảm bảo nguồn cung dầu cần thiết để có thể từ bỏ việc nhập cảng dầu của Nga.

.

Habeck nói với các phóng viên ở Warsaw, việc Nga cung cấp dầu thô hiện chiếm 12% tổng nguồn cung của Đức, đồng thời khẳng định Đức có thể thực hiện lệnh cấm vận đối với dầu của Nga "trong vài ngày tới." Nhận xét được đưa ra ngay sau khi Liên Âu xác nhận gói trừng phạt tiếp theo chống lại Nga sẽ sớm được đưa ra.

.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu chính quyền TQ đảm bảo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của TQ phải tăng trưởng nhanh hơn của Hoa Kỳ trong năm 2022, theo báo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận.

.

Theo bản tin này, Tập muốn sử dụng dữ liệu về tăng trưởng kinh tế để chứng minh rằng hệ thống chính trị của Trung Quốc là "một sự thay thế siêu đẳng cho nền dân chủ tự do của phương Tây."

.

Theo dữ liệu do cơ quan thống kê của hai nước công bố, GDP của Trung Quốc tăng 8,1% trong năm 2021, trong khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ 10,1% trong cùng thời kỳ.

.

---- Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm thứ Ba đã kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt." Phát biểu trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow, ông Guterres nói rằng cộng đồng quốc tế phải làm "mọi thứ có thể" để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "giảm thiểu sự đau khổ của con người" ở đất nước bị khủng hoảng. Trước đó cùng ngày, Cao Ủy tị nạn LHQ (UNHCR) cho biết họ dự đoán khoảng 8,3 triệu người sẽ rời Ukraine vào năm 2022 trong bối cảnh Nga can thiệp quân sự vào quốc gia này.

.

---- Một phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) hôm thứ Ba cho biết rằng họ hiện đang dự đoán rằng khoảng 8,3 triệu người sẽ rời khỏi Ukraine trong năm nay do các cuộc chiến liên tục với Nga. Khi bắt đầu xung đột, LHQ dự kiến có khoảng 4 triệu người Ukraine tị nạn, nhưng số người đã chạy ra khỏi Ukraine đã vượt qua con số 5 triệu vào đầu tháng này.

.

UNHCR cũng cho biết khoảng 7,7 triệu người vẫn phải di dời bên trong Ukraine, với gần 13 triệu người khác "ước tính bị mắc kẹt ở các khu vực bị ảnh hưởng hoặc không thể rời đi do rủi ro an ninh." Cơ quan này đã yêu cầu 1,85 tỷ USD cho UNHCR và các đối tác để hỗ trợ dòng người tị nạn đến các nước châu Âu khác.

.

---- Một đơn vị phi đạn Ukraine bắn cháy 4 xe tăng Nga, theo một video của Ukraine.

Video dài 3:43 phút:



https://youtu.be/KyrFB4pvx0s

.

---- Ít nhất 22.000 dân thường, bao gồm 250 trẻ em, đã chết ở thành phố Mariupol trong bối cảnh Nga xâm chiếm Ukraine, Phó Thị trưởng Petro Andriyushenko của thành phố nói với tờ La Chaine Info (LCI) của TF1 hôm thứ Ba.

.

"Tình hình thật tồi tệ. Những người lính và dân thường vẫn ở trong thành phố không có nước hoặc thức ăn", ông nói và cho biết thêm các nhà chức trách đã tìm thấy thêm ít nhất một ngôi mộ tập thể trong khu vực của thành phố. Andriyushenko cũng gọi các hành lang nhân đạo dẫn đến Mariupol là "lời nói dối lớn" của Nga, nói rằng "các hành lang nhân đạo chưa bao giờ hoạt động và không hề hoạt động."

.

Bình luận về việc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo thế giới có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, Andriyushenko tuyên bố một lời đe dọa như vậy cần được xem xét nghiêm túc vì "theo quan điểm của tôi, xung đột ở Ukraine đã là khởi đầu của chiến tranh thế giới thứ ba. Đó là một sự đụng độ giữa hai nền văn minh, giữa các giá trị châu Âu và chế độ Nga. "

.

---- Bộ Quốc phòng Belarus hôm thứ Ba đã thông báo về việc bắt đầu tập trận chung cho lực lượng không quân Belarus với Nga. Theo báo cáo của Bộ, các cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến ngày 29 tháng 4/2022. Nó sẽ bao gồm việc huấn luyện các lực lượng phòng không và không quân của Belarus và Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang diễn ra.

.

Trong quá trình hoạt động, các vấn đề về tương tác giữa các cơ quan hai nước về hàng không và phòng không sẽ được thực hành nhằm cải thiện "việc lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị quân đội và các đơn vị phụ thuộc."

.

---- Lãnh đạo phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin tiết lộ kế hoạch Nga xâm chiếm Moldova. Pushilin hôm thứ Ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng tiếp cận "biên giới hợp hiến" của khu vực Donetsk cùng với các lực lượng Nga ở Ukraine. Ông giải thích rằng giai đoạn tiếp theo của các hoạt động là "thực tế cần thiết sau khi chúng tôi thấy những gì đang xảy ra" ở vùng Transnistria [đang ly khai] của Moldova, ngụ ý rằng các lực lượng ly khai của Ukraine và quân Nga có thể khởi động một chiến dịch quân sự ở Moldova.

.

Trước đó, các báo cáo cho thấy hai tháp vô tuyến phát sóng các đài phát thanh của Nga bị phá hủy ở Transnistria, mặc dù chưa xác định được thủ phạm. Khu vực này là một quốc gia ly khai [ra khỏi Moldova] nhưng chưa được công nhận, với dân số gồm người dân tộc Nga, Moldova và Ukraine, nhưng đã có sự hiện diện của quân đội Nga trong "lực lượng gìn giữ hòa bình" kể từ sau cuộc chiến ly khai vào đầu những năm 1990.

.

---- Đức sẽ cho phép chuyển giao xe tăng cho Ukraine, theo Agence France-Presse đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ Đức. Chuyến hàng sẽ là chuyến giao lô vũ khí hạng nặng đầu tiên của Đức cho Ukraine. Theo các báo cáo trước đó, công ty an ninh Rheinmetall AG đã yêu cầu giấy phép xuất cảng vũ khí sang Ukraine, bao gồm 88 chiếc xe tăng Leopard 1A5.

.

Ngay sau báo cáo của AFP, một tin riêng của Handelsblatt cho biết Rheinmetall có kế hoạch bán thêm 20 chiếc xe tăng chiến đấu Leopard 2.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ ra lệnh cho một cuộc tấn công rộng lớn hơn nhằm đảm bảo những gì để Nga có thể tuyên bố là đã chiến thắng ở Ukraine vào ngày 9/5/2022, theo lời Bộ trưởng Quốc Phòng Anh James Heappey cho biết hôm thứ Ba.

.

Do thời tiết xấu hiện nay trong khu vực, một cuộc tấn công quân sự rộng lớn và quyết liệt hơn sẽ không có ý nghĩa nào và sẽ dẫn đến tổn thất quân sự đáng kể cho người Nga, như thế "Putin có thể có một cuộc duyệt binh tốt đẹp qua Quảng trường Đỏ", Heappey nói với Sky News.

.

"Nó không có ý nghĩa quân sự... Nó chỉ khiến Nga phải trả giá bằng hàng nghìn sinh mạng", theo lời Bộ trưởng kết luận.

.

---- Chiếc cầu ngang qua cửa sông gần Odesa bị phi đạn tấn công. Một cây cầu đường bộ và đường sắt bắc qua cửa sông Dniester ở tây nam Ukraine đã bị hư hại nặng nề trong một vụ phi đạn tấn công.

.

Cây cầu, gần thành phố Odesa, trông như đã bị hư hại nặng. "Tình hình sức khỏe và thông tin về các nạn nhân đang được xác minh", theo lời cơ quan chức năng cho biết. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đường của cầu bị hư hỏng nặng.

.

---- Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát hội đồng thành phố ở Kherson (miền nam Ukraine) nơi đang bị chiếm đóng và bây giờ họ chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của vùng rộng lớn hơn, yêu cầu mọi người bỏ phiếu về "nền độc lập" của nó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả kế hoạch này là một "cuộc trưng cầu dân ý giả tạo." Đó là một bước trong vở kịch chiến tranh của Nga.

.

Một cuộc trưng cầu dân ý tương tự đã được tổ chức ở Crimea vào năm 2014, tạo cớ cho việc Nga sáp nhập vào Nga vùng bán đảo Crimea của Ukraine chỉ vài ngày sau đó.

.

---- Tái thiết Ukraine nhức nhối.

Video dài 3 phút:



https://youtu.be/HPd5JBy413E

.

---- Các quan chức Ukraine nói rằng giao tranh ác liệt đã tiếp diễn hôm thứ Ba tại các khu vực phía đông của Donetsk và Luhansk. Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Donetsk, cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công phi đạn nhằm vào thành phố Avdiivka, gần với tiền tuyến. Ông nói: “Bệnh viện Trung tâm Thành phố, một trường học và các tòa nhà cao tầng đã bị ảnh hưởng."

.

Kyrylenko cũng cho biết một nỗ lực khác của Nga nhằm tấn công thị trấn Mariinka gần đó đã bị đẩy lùi. Người Nga cũng đã làm cho thị trấn Krasnohorivka mất điện sau khi làm hỏng một máy biến áp.

.

---- Người chỉ huy cơ quan nguyên tử của LHQ cho biết hôm thứ Ba rằng mức độ phóng xạ hiện là "bất thường" tại khu vực của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân bi thảm nhất thế giới vào ngày này 36 năm trước.

.

Đã có suy đoán rằng địa điểm này đã bị quân Nga quản lý sai khi họ chiếm nơi này trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine. Nhà máy điện cũ, nguyên thủy được điều hành bình thường bởi 2.400 nhân viên, nhưng khi chiến tranh xảy ra thì quân Nga bắt giữ 100 nhân viên làm con tin để điều hành nhà máy nguyên tử này.

.

---- Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko hôm thứ Hai thông báo thủ đô Ukraine sẽ gỡ bỏ bức tượng kỷ niệm tình hữu nghị của Ukraine với Nga trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

.

Klitschko tuyên bố: "Tuần này, chúng tôi sẽ tháo gỡ một tác phẩm điêu khắc bằng đồng của hai công nhân, được dựng vào năm 1982 'để kỷ niệm ngày thống nhất Ukraine với Nga... Tám mét kim loại của cái gọi là 'tình hữu nghị của hai dân tộc' sẽ được đưa ra khỏi trung tâm Kyiv."

.

Một vòm trên bức tượng sẽ được giữ nguyên, tên của nó sẽ không còn là Vòm Hữu nghị Nhân dân (People's Friendship Arch) nữa và nó sẽ được đánh dấu bằng màu cờ Ukraine, theo thị trưởng Kyiv.

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm thứ Hai đã cáo buộc Hoa Kỳ về "sự phân biệt chủng tộc thực sự đối với mọi thứ của Nga."

.

Trả lời phỏng vấn đài Channel One của Nga, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định sự phân biệt chủng tộc như vậy đang được "sùng bái" ở cấp độ cao nhất ở Mỹ. Ông cũng cáo buộc Mỹ từ chối quyền tự vệ của Nga.

.

Lavrov tuyên bố, đề cập cáo buộc về ngược đãi và giết hại người Nga ở Donbass của Ukraine: "Chúng tôi bị từ chối quyền bảo vệ biên giới và lãnh thổ của mình nơi người Nga sinh sống và nơi họ bị áp bức trong nhiều năm, bị đánh bom, bắt nạt, xâm phạm quyền ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống."

.

---- Một số vụ nổ đã được nghe thấy vào hôm thứ Hai gần tòa nhà Bộ An ninh ở thành phố Tiraspol, thủ đô vùng Transnistria (vùng ly khai ra khỏi Moldova và dưới quyền phe thân Nga), theo bản tin của TASS, trích dẫn một đài truyền hình địa phương.

.

Các bức ảnh cho thấy các cửa sổ vỡ vụn trong khuôn viên và những người chứng kiến khác đã chia sẻ ảnh trên Telegram cho thấy có hai khẩu súng phóng lựu bỏ lại trên đường phố gần tòa nhà.

.

Viên chức Hội đồng Tối cao Andrey Safonov nói với TASS: “Tòa nhà bị pháo kích bằng súng phóng lựu là một nỗ lực nhằm gieo rắc sự hoảng sợ và sợ hãi”. Theo bản tin, các nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, và xe cứu thương ở gần đó.

.

.

---- "Ông Trump, tôi biết ông rất coi trọng công việc kinh doanh của mình và tôi cũng coi trọng công việc của tôi", một thẩm phán ở New York cho biết hôm thứ Hai, giữ nguyên phán lệnh tổng thống khinh thường trước tòa vì đã không tuân thủ trát đòi tài liệu trong một vụ án dân sự.

Thẩm phán Arthur Engoron nói rằng Trump đã "nhiều lần không tuân thủ" trong việc xuất trình tài liệu, và ra lệnh cho Trump nộp phạt 10.000 USD mỗi ngày cho đến khi Trump tuân thủ nộp tài liệu, theo Reuters.

.

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James đã yêu cầu tòa án tuyên bố Trump có tội "coi thường công quyền" sau khi lố qua thời hạn 31/3/2022 mà không nộp tài liệu.

.

---- Twitter hôm thứ Hai đã thông báo rằng Elon Musk đã đồng ý mua lại công ty với giá 44 tỷ USD hoặc 54,20 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt. Các cổ đông của Twitter sẽ nhận được 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu mà họ sở hữu.Sau khi hoàn tất giao dịch, dự kiến năm nay, Twitter sẽ trở thành một công ty tư nhân. Thỏa thuận này sẽ tuân theo quy định của pháp luật và sự chấp thuận của cổ đông. Ban giám đốc Twitter ban đầu từ chối bán cho Musk, nhưng sau khi ước tính giá trị và tiến hành các cuộc đàm phán với tỷ phú, họ đã thay đổi quyết định.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông sẽ không quay lại Twitter ngay cả khi tài khoản của ông được khôi phục. Trump nói với Fox News: "Tôi không sử dụng Twitter, tôi sẽ ở trên mạng Truth."

.

---- Theo một cuộc khảo sát mới do Morning Consult công bố hôm thứ Hai, 2/3 số người được hỏi ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cho biết họ lo ngại về căng thẳng giữa hai nước.

.

Tại Hoa Kỳ, 60% người trả lời cuộc thăm dò của Morning Consult vào tháng 4/2022 cho biết họ coi Trung Quốc là kẻ thù hoặc không thân thiện, giảm 5% so với tháng 3.

.

Số người trưởng thành Trung Quốc coi Hoa Kỳ là không thân thiện hoặc là kẻ thù đã tăng 11% điểm từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2022.

.

Về mối quan hệ trong tương lai giữa 2 siêu cường, ngày càng nhiều người lớn Hoa Kỳ và Trung Quốc tin rằng căng thẳng sẽ leo thang trong năm 2023.

.

Theo khảo sát đăng trên báo The Hill, 61% người Mỹ trưởng thành và 55% người Trung Quốc tin rằng căng thẳng kinh tế sẽ gia tăng trong năm tới.

.

---- Giá nhà trung bình tại Quận Cam, California, trong tháng 3/2022 lại phá vỡ kỷ lục cũ: trung bình bây giờ là giá 1,02 triệu đô la - tức là mức cao kỷ lục thứ 15 được thiết lập trong mùa đại dịch.

.

Trên khắp Nam California, giá nhà trung bình là $735,000 cũng là mức cao nhất mọi thời đại - tăng 4% so với tháng trước, và tăng 17% trong 12 tháng. Thương vụ hoàn tất bán nhà là 23.225 căn hộ - hiện hữu và mới xây - tại 6 quận Nam California, tức là tăng 37% so với tháng trước, nhưng giảm 9% trong năm qua.

.

Trong tháng 3/2022: Giá bán trung bình $1,020,000/căn trên toàn Quận Cam cho tất cả các ngôi nhà đã tăng 3,6% trong một tháng, trong khi tăng 22% trong 12 tháng. Con số này phá vỡ kỷ lục 985.000 USD được thiết lập vào tháng 1/2022.

.

Thương vụ nhà hoàn tất tại Quận Cam trong tháng 3/2022: là 3.184 căn hộ hiện hữu và căn hộ mới đã được bán, tăng 43,6% so với tháng 2/2022 và giảm -19% so với năm 2021.

.

---- Văn phòng Hỗ trợ Nạn nhân Massachusetts (Massachusetts Office for Victim Assistance) và Hội đồng Hỗ trợ Nhân chứng Nạn nhân (Victim Witness Assistance Board) đã vinh danh Dân biểu Tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ-Andover) là Nhà lập pháp xuất sắc nhất trong Năm (Legislative of the Year Award).

Trước khi lần đầu bà Tram Nguyen đắc cử chức Dân biểu tiểu bang địa hạt 18 của Essex vào năm 2018, bà là luật sư trong hội Greater Boston Legal Services, đại diện cho các nạn nhân bạo lực gia đình, người lao động, người già và những người khác cần trợ giúp pháp lý. Với tư cách là một Dân biểu tiểu bang, bà vẫn tiếp tục công việc bênh vực đó trên nghị viện tiểu bang.

.

.

Trong hai nhiệm kỳ Dân biểu tiểu bang, bà Tram Nguyen đã đệ trình nhiều đạo luật nhằm giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, bao gồm nạn nhân tội phạm bạo lực và nạn nhân nạn buôn người, cũng như nạn nhân của phân biệt chủng tộc và tội ác thù hận.

.

---- Texas: Nữ cảnh sát chìm giăng bẫy gạ sex, bắt 9 ông (có 1 ông gốc Việt) tìm mua sex. Cảnh sát Quận Bell (Texas) và quân cảnh từ khu vực Fort Hood đã bắt 9 nghi phạm trong một đợt giăng bẫy những người tìm mua dâm. Chiến dịch có tên là “John Suppression Initiative Operation” giăng bẫy ở quận Bell và khu vực Fort Hood.

.

Một nữ cảnh sát chìm đã đăng quảng cáo trên một vài trang web để gạ bán sex, và giăng bẫy bắt được các nghi can tìm mua sex là: Cory Wightman, Michael Earl, Kenton David, Sylvester Taylor, Thomas Brandt, Christian Miller, DaMario Victorian, Marcus Brown và Quoc Chinh Bui.

.



.

Cảnh sát nhắc nhở người dân rằng Texas đã trở thành tiểu bang đầu tiên xem tội mua hay bán dâm là tội đại hình (felony), theo Luật H.B. 2975 hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

.

.

---- Báo Dân Trí ghi nhận. Ngày 26/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông (CSGT) "vật lộn" với nam thanh niên đi xe máy tại giao lộ, gây xôn xao dư luận. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, anh M.H. (32 tuổi, ngụ quận 1) cho biết, anh là người quay đoạn clip và sự việc xảy ra sáng 26/4, tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPSG.

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/INQ6nGeJ8xo

.

---- Tham nhũng: Kỷ luật 2 nguyên bí thư và 2 nguyên chủ tịch tỉnh Bình Thuận, nhiều quan chức Bình Thuận và Khánh Hòa. Báo Tuổi Trẻ hghi nhận. Ngày 26-4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật.

. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và ông Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy); khiển trách ông Huỳnh Văn Tí (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận).

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông:

. Nguyễn Ngọc Hai (nguyên phó bí thư Tỉnh ủy; nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận),

. Lương Văn Hải (nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên phó bí thư Ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận),

. Hồ Lâm (nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận),

. Võ Tấn Thái (nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa),

. Lê Văn Dẽ (nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa),

. Diệp Dũng (nguyên thành ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM);

. cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tiến Phương (nguyên phó bí thư Tỉnh ủy; nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận).

.

---- HỎI 1: Người già nhất thế giới vừa từ trần ngày 19/4/2022?

.

ĐÁP 1: Đúng, cụ bà Kane Tanaka vừa ra đi, hưởng thọ 119 năm và 107 ngày.

Cụ bà Kane Tanaka là người già nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 119, theo chính quyền Nhật Bản cho biết. Sinh năm 1903, cụ Tanaka là người cao tuổi nhất thế giới được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận - và là người cao tuổi thứ hai mọi thời đại. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, Tanaka qua đời vào ngày 19/4, hưởng thọ 119 tuổi 107 ngày.

Đầu tháng 4/2022, gia đình của cụ Tanaka đã tweet rằng cụ bà vừa mới vào và ra khỏi bệnh viện. Cụ bà đã tổ chức sinh nhật cuối cùng của mình vào ngày 2/1/2022. Tanaka, người con thứ bảy trong số 9 anh chị em, đã kết hôn với Hideo Tanaka bốn ngày sau sinh nhật lần thứ 19 của cụ bà vào năm 1922. Họ có 5 người con, trong đó 4 con ruột và 1 con nuôi.

Tuổi thọ của phụ nữ ở Nhật Bản trung bình là 88. Đối với nam giới Nhật là 82. Trên toàn thế giới, tuổi thọ của phụ nữ chỉ ở khoảng 75 tuổi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/04/25/japan-oldest-person-kane-tanaka-dies/2441650902843/

.

---- HỒ SƠ: Tôi bị cấm dự Hội thảo Võ Hồng (Phạm Xuân Nguyên, Báo Tiếng Dân)

.

Tôi bị cấm dự Hội thảo Võ Hồng

Phạm Xuân Nguyên, 24-4-2022

.

Hội thảo “Hoài cố nhân – kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Hồng” do Đại học Phú Yên phối hợp cùng mấy cơ quan đã được tổ chức hôm qua (24/4/2022) tại Tuy Hoà (Phú Yên). Tôi được ban tổ chức mời tham dự và đã gửi tới hội thảo bản tham luận “Những bức thư của tình thương” viết về những bức thư nhà văn Võ Hồng gửi cho tôi trong thập niên 1990. Ban tổ chức hội thảo cho biết tôi có trong danh sách những người phát biểu tham luận. Và tôi đã mua vé máy bay Hà Nội – Tuy Hoà (các diễn giả tự túc đi lại) và Tuy Hoà – TPHCM (kết hợp công việc cá nhân). Chuẩn bị cho hội thảo tôi còn mua hai tập truyện của nhà văn Võ Hồng do Nxb Kim Đồng in năm 2021 để mang đi.

Nhưng sáng thứ Sáu (22/4/22) tôi nhận được điện gọi của người trong ban tổ chức báo là công an tỉnh Phú Yên yêu cầu họ không được để tôi và hai người nữa (trong đó có nhà văn miền Nam cũ Lê Uyên Nguyên tức Trần Việt Hùng) tham dự hội thảo, bài của cả ba không được đưa vào kỷ yếu. Lý do bên an ninh đưa ra, theo người của ban tổ chức cho biết, là do tôi tham gia “Văn Đoàn Độc Lập”.

Tôi không lạ và không bất ngờ trước sự việc này đối với mình. Nhưng đây là một hành động thô bạo của công an Phú Yên can thiệp vào một hội thảo khoa học quốc gia về một nhà văn nổi tiếng của tỉnh nhà. Họ sợ cái gì cơ chứ? Trong khi cuối tháng Ba vừa rồi tôi đã được Khoa Văn học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM mời và tôi đã tham dự và chủ trì (theo hình thức trực tuyến) một tiểu ban trong hội thảo quốc tế kỷ niệm 50 năm mất Kawabata Yasunary, nhà văn được giải Nobel đầu tiên của Nhật Bản.

Tôi không buồn cho mình, chỉ buồn cho tỉnh Phú Yên. Mà hình như ở xứ “hoa vàng cỏ xanh” những việc chơi không đẹp với văn chương như thế không phải là chuyện lạ. Tôi nhớ vụ việc năm nào với truyện ngắn “Bóng anh hùng” của Doãn Dũng đã in sách nhưng khi đăng báo “Phú Yên” bị phê phán kịch liệt làm ông TBT phải lao đao khốn đốn. Và tôi đã viết bài bảo vệ cho cái truyện ấy và việc đăng nó in trên báo “Tuổi Trẻ”. Liên hệ giữa hai việc năm trước và năm nay, chẳng lẽ xứ nẫu lại “thù” tôi dai vậy?

.



Thôi việc ai nấy làm. Tôi đã để hội thảo diễn ra xong xuôi mới viết mấy lời này. Bây giờ mời mọi người đọc bài tôi giới thiệu cuốn sách của nhà văn Võ Hồng mua ở Nxb Kim Đồng trong đó tôi có thông báo cả về cuộc hội thảo cho Phú Yên nữa. Bài đăng trong mục “Đọc sách cùng bạn” tôi giữ trên báo điện tử “Dân Việt” (danviet.vn) ngày 22/4/2022.

.

***

.

“VIẾT CHO TRẺ PHẢI TỪ CÁI NHÂN ÁI”

Phạm Xuân Nguyên

.

*

.

TUỔI THƠ ÊM ĐỀM

Tác giả: Võ Hồng

Nhà xuất bản Kim Đồng, 2021

Số trang: 154 (khổ 12,5×20,5cm)

Số lượng: 1500

Giá bán: 40.000

.

*

.

Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi mời bạn đọc tập truyện thiếu nhi “Tuổi thơ êm đềm” của nhà văn Võ Hồng nằm trong tủ sách “Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi” của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Tám truyện trong tập là những ký ức tuổi thơ của những con người sinh ra và lớn lên ở làng quê miền Trung nước Việt. Đó là cậu bé nhớ mãi người mẹ đã dạy chữ cho cậu bằng cuốn sách học vần trong những tháng ngày ít ỏi còn lại của cuộc đời mình. Để rồi khi người mẹ mất đi, đứa con vẫn thấy lại hình bóng mẹ trong cuốn học vần mà người bố tưởng như như khắt khe vẫn lén bỏ vô cặp cho cậu. Cuốn sách học vần đó đối với cậu bé như là bông hoa trắng cài lên ngực mỗi năm rằm tháng Bảy tưởng nhớ mẹ. Đó là ba chị em được người bố dẫn đi thăm mộ mẹ trong ngày đầu năm mới. Để rồi khi trở về nhà đứa con út ngồi viết thư cho mẹ trên trời, nghĩ rằng thư đó dán vào mộ mẹ sẽ tỉnh dậy đọc được. Đó là một gia đình nhà chim Sẻ làm tổ ở một ngôi nhà có hai chị em “người ta” khiến cô Sẻ Út thích thú khi được làm quen đến không muốn rời khi mẹ Sẻ muốn dời tổ. Đó là một mẹ gà và mấy đứa con vịt làm vui cho trẻ nhỏ trong nhà và cũng dạy cho chúng biết đời sống của loài vật và con người. Đó là một người bạn đồng học không may bị bệnh hiểm nghèo mất sớm khiến tác giả thương xót tiếc cho anh ra đời sớm trước khi khoa học tìm ra phương thuốc chữa những bệnh nan y như anh bị mắc phải. “Hãy đến chậm hơn nữa”, tên truyện, còn có thể đọc như một lời cầu khẩn con người ta hãy sống chậm lại để sống thật đáng giá mỗi phút giây sống ở đời.

Võ Hồng viết những câu truyện giản dị, thực tế, bằng một lời kể từ tốn, ấm áp và một giọng điệu thân thương. Ông lấy chuyện đời mình ra làm truyện. Bốn bố con trong truyện chính là bốn bố con ông. Ông mất vợ sớm và ở vậy nuôi con đến già. Cái bức thư của cô con gái út gửi mẹ nói ở trên được ký tên là Võ Thị Tri Thuỷ. Ông yêu con trẻ và sống với trẻ con bằng tình yêu thơ trẻ hồn nhiên.

Vào cuối những năm tám mươi thế kỷ trước tôi có dịp được gặp nhà văn Võ Hồng và làm bạn vong niên với ông tại Nha Trang. Trong các bức thư gửi ra Hà Nội cho tôi ông kể nhiều về cách ông chơi với trẻ con. Nhà văn nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần. “Tôi yêu con nít dưới 3 tuổi.” (Thư 23.10.1989). “Tôi càng nhiều tuổi, càng chỉ chơi với con nít.” (Thư tết Tân Mùi 1991). “Tôi càng lớn càng thích chơi với trẻ con, nhất là con gái 2 tuổi, 4 tuổi.” (Thư 5.9.1991). “Khi già, người ta thích chơi với con nít.” (Thư 16.1.1992). Gần như thư nào ông cũng đều kể chuyện cuộc sống hiện tại của mình thích vui chơi với những đứa con nít như những người bạn nhỏ đưa lại niềm vui sống cho ông. “Mới hôm 21.10, tôi ra đứng nhìn cành khế, nhìn cái trái nhỏ, dài 0,5cm giữa chùm hoa li ti, nhớ con bé gái hàng xóm tên Cụi thỉnh thoảng chị nó bế lại để tôi được ngồi cạnh, một buổi. Và tôi chảy nước mắt, vì nhớ đã bế nó đứng chỉ hoa khế cho nó coi.” (Thư 23.10.1989). Và khi bày trò chơi cùng trẻ nhỏ nhà văn bảy mươi tuổi ngậm ngùi “chúng ta bỏ phí không biết Chơi với trẻ con, bày trò trẻ con Chơi thú vị.” Ông còn ngẫm ngợi xa hơn về cuộc đời khi những đứa trẻ chơi cùng ông phần nhiều là bé gái. “Những đứa nhỏ 4-5 tháng cho tới 4-5 tuổi tôi thương con gái hơn con trai. Những bé gái, sự dịu dàng, và xa hơn, sự thiệt thòi. Có Hiếu với cha mẹ là con gái, chịu thiệt thòi là con gái, là phụ nữ.” (Thư 9.4.1990).

Văn của Võ Hồng vì thế đầy lòng nhân ái đối với từ đứa trẻ đến người lớn. Ông viết văn là trò chuyện tâm sự với người đọc như những người bạn, người thân, không cao đàm khoát luận mà rủ rỉ những điều tử tế cho con người sống đời. Đọc “Tuổi thơ êm đềm” với “Vùng trời thơ ấu” của ông được nhà xuất bản Kim Đồng cho ra cùng lúc người đọc càng được sống trong bầu khí quyển tuổi nhỏ rất hồn hậu thương yêu của nhà văn. Vốn ông là nhà giáo nên ông biết cách nói với độc giả, nhất là người đọc nhỏ tuổi, theo cách dễ hiểu mà thấm thía. Chính vì thế sau 1975 sách ông vẫn dần được in lại, còn ông thì được phong danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và được trao huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Nhà văn Võ Hồng (1921 – 2013) quê ở Phú Yên nhưng sống và viết lâu năm ở Nha Trang (Khánh Hoà). Ông đã có nhiều tác phẩm là tiểu thuyết, tập truyện ngắn được xuất bản kể từ tập truyện đầu tiên “Hoài cố nhân” ra từ năm 1959. Ngày 24/4/2022 một hội thảo khoa học quốc gia mang tên “Hoài cố nhân – Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Hồng” sẽ được tổ chức tại Tuy Hoà (Phú Yên). Hội thảo bị chậm lại một năm do đại dịch Covid.

Đọc lại nhà văn Võ Hồng vào những ngày này là đọc một tấm lòng yêu thương, trân trọng con người. Và yêu thương, trân trọng tiếng Việt của cha ông, của chúng ta. Ngay trước 1975 khi chứng kiến cơn sốt học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, ở các đô thị miền Nam đến mức chà đạp lên tiếng mẹ đẻ ông đã phải lên tiếng báo động: “Là nhà văn, chúng tôi yêu mến tiếng Việt hơn ai hết, phụng sự cho tiếng Việt hơn ai hết. Nhưng khi dạy tiếng Việt cho học sinh thì thật là nản. Đến nỗi có lần tôi đã nửa đùa nửa thật mà nói với một lớp nữ sinh: “Đối với tiếng Việt, các cô là những bà mẹ chồng. Các cô hành hạ nó, giày xéo nó, vùi dập phũ phàng nó. Câu văn viết sao cũng được, bất chấp văn phạm, bất kể chánh tả. Trong khi với tiếng Anh tiếng Pháp, các cô chiu chít nâng niu, sai một giới từ nhỏ, thiếu một chữ s chữ e các cô xuýt xoa đấm đầu bứt tai như vừa phạm tội trọng.”

Hẹn bạn lần tới với những cuốn sách mới khác.

Bình Luận từ Facebook

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/04/25/toi-bi-cam-du-hoi-thao-vo-hong/

.

.