Nghi lễ Phục sinh Chính Thống Giáo tại Odessa, Ukraine, hôm Chủ Nhật 24/4/2022 do Giám Mục Athanasius, phụ trách Tổng giáo phận Odessa, thực hiện bên ngoài nhà thờ. Mới hôm qua, Odessa bị Nga bắn vào 6 phi đạn, làm chết nhiều người.







- Quân Ukraine tấn công Bộ chỉ huy quân Nga ở Kherson, giết 2 tướng Nga, gây trọng thương tướng thứ 3.

- Biden dự lễ kỷ niệm Lễ Phục sinh Chính thống giáo, cầu nguyện. LHQ xin 4 ngày ngưng bắn cho Lễ Phục Sinh, Nga từ chối. Nhà máy thép Azovstal bị Nga tấn công trong Lễ Phục sinh Chính thống giáo. Dân biểu Mỹ gốc Ukraine: yêu cầu Mỹ mở lại sứ quán ở Ukraine.

- Ngân hàng Trung ương Nga thú nhận Nga thê thảm vì cấm vận. Bắc Hàn: mở rộng và phát triển quan hệ với Nga. Tòa Đại sứ Nga tại Mỹ: đang bị biểu tình, tạt sơn, cắt tài khoản ngân hàng, bị phong tỏa mọi lối. Lễ Phục sinh Chính Thống Giáo tại Ukraine bi thảm.

- Ukraine: Nga đã lưu đày nhiều công dân Mariupol đến Primorsky Krai ở vùng Viễn Đông của Nga, cách Ukraine tới 8.000 km. Hồng thập tự Quốc tế: cần giúp nhân đạo ngay cho Mariupol, nơi 100.000 dân Ukraine chưa di tản được.

- Ukraine: Nga vi phạm luật pháp quốc tế vì lên kế hoạch cưỡng ép quân dịch dân thường Ukraine. Các bà mẹ Ukraine đau lòng khi con trai bị trục xuất sang Nga và có thể sẽ bị cưỡng ép quân dịch chống Ukraine.

- Phi đạn Nga tấn công 4 kho vũ khí pháo binh ở Kharkov của Ukraine. Ukraine: Nga cố gắng che đậy "hàng chục nghìn" thường dân chết ở Mariupol. Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga ở khu vực Donbas. Ukraine: Nga đã triển khai hỏa tiễn chiến trường Iskander-M có thể mang đầu đạn hạt nhân sát biên giới Ukraine.

- Ba Lan đã chuyển giao thiết bị quân sự trị giá 1,6 tỷ USD cho Ukraine. Nga bắn phi đạn vào sân bay thành phố Odessa, hủy kho vũ khí Ukraine nhận từ Mỹ-NATO. Ukraine: Nga bắn phi đạn khủng bố.

- Zelensky: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Kyiv. Liên Âu kết thân kinh tế, quân sự với Ấn Độ để tách Ấn xa khỏi TQ, Nga.

- Cựu TNS Orrin Hatch (Cộng Hòa - Utah) từng có 42 năm ở Tghượng Viện Hoa Kỳ, từ trần ở tuổi 88.

- Thiếu tướng Không quân William T. Cooley bị tòa quân sự xử có tội lạm dụng sờ chạm tình dục

- New Orleans: Tommy Nguyễn bị bắt về tội ngộ sát.

- Từ Colorado tới Tòa Tối cao Hoa Kỳ tự thiêu, chết

- Mật vụ đã cảnh báo bạo lực ở Quốc Hội 2 ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021 nhưng Trump và Meadows im lặng.

- North Carolina: viên chức Cộng Hòa đe dọa viên chức bầu cử phải đưa máy bầu phiếu để kiểm tra, bị từ chối.

- HÒI 1: Có phải 25% dân Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha lớn tuổi thấy bị các chuyên gia y tế kỳ thị? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Vatican và Việt Nam đồng ý nâng cấp quan hệ song phương. - RFI.



QUẬN CAM (VB-24/4/2022) ---- Các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây áp đặt đối với Nga đang phát huy tác dụng. Đó là lời điều trần trước nghị viện Duma của Nga, từ Thống Đốc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Elvira Nabiullina nói với các nhà lập pháp của Nga rằng bà phải dùng mọi công cụ tài chánh để ngăn chặn cơ nguy sụp đổ toàn diện đối với hệ thống ngân hàng Nga.



Elvira Nabiullina cho biết như thế trong bài phát biểu soạn sẵn đã được công bố lần đầu tiên bằng tiếng Anh vào thứ Sáu. Nabiullina cho biết: “Các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga đã ảnh hưởng đến tình hình trong lĩnh vực tài chính, thúc đẩy nhu cầu ngoại tệ và gây ra hiện tượng bán tháo tài sản tài chính, dòng tiền chảy ra từ các ngân hàng và nhu cầu hàng hóa gia tăng.”



---- Quân đội Ukraine cho biết Nga đã triển khai các bệ phóng hỏa tiễn chiến trường di động Iskander-M trong phạm vi 60 km (40 dặm) cách biên giới Ukraine. Hai hỏa tiễn đạn đạo của hệ thống di động có tầm bắn xa tới 500 km (300 dặm) và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

.

---- Dân biểu Cộng hòa Victoria Spartz của Illinois, thành viên Quốc hội gốc người Ukraine đầu tiên, hôm Chủ nhật kêu gọi Mỹ khởi động lại các hoạt động ngoại giao ở Ukraine, nói rằng như thế sẽ gửi “một thông điệp mạnh mẽ cho người dân Ukraine”.

.

“Rất nhiều quốc gia đang thực sự đưa (công việc ngoại giao) trở lại Kyiv. Điều ít nhất chúng tôi có thể làm - thực sự có thể mang nó đến Lviv, ”Spartz nói với Dana Bash của CNN trên“ State of the Union ”. “Trong bất kỳ công việc nào - dù là công việc chính trị hay công việc ngoại giao - bạn đều có một số rủi ro. Bạn cần phải thông minh. Nhưng đó cũng là một phần công việc của bạn, làm dịch vụ của bạn. Và nếu bạn không có mặt tại chỗ, bạn sẽ rất khó thực hiện công việc của mình.”

.

---- Nhà máy thép Azovstal bị Nga tấn công trong Lễ Phục sinh Chính thống giáo. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết các lực lượng Nga đã "liên tục tấn công" nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol trong ngày Chủ nhật Phục sinh.

.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã "giải phóng" được Mariupol, nhưng đã ra lệnh cho các lực lượng của ông ngừng tiến chiếm nhà máy Azovstal, đây là pháo đài lớn cuối cùng của lực lượng phòng thủ Ukraine trong thành phố Mariupol.

.

---- Tổng thống Biden đã nói chuyện với những người đang trải qua “sự tàn khốc của chiến tranh” trong bản tuyên bố hôm Chủ nhật của ông kỷ niệm Lễ Phục sinh Chính thống giáo, khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bước sang tháng thứ ba. Biden nói ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden đang cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, và thương tiếc cho những người thân yêu đã qua đời.

.

Biden viết trong bản tuyên bố: "Trong mùa thiêng liêng này, chúng tôi cầu nguyện tất cả những người đang phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh và bức hại... Chúng tôi thương tiếc với tất cả những người đã mất người thân hoặc những người lo sợ cho sự an toàn của họ, và [chúng tôi] cống hiến hết mình để làm việc cho hòa bình với công lý và cho tự do và an ninh của tất cả mọi người."

Người dân Ukraine đang đón lễ Phục sinh theo Chính thống giáo vào Chủ nhật trong bối cảnh Nga xâm lược, bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Hàng trăm tín đồ Chính thống giáo đã đi vòng quanh Nhà thờ chính tòa St. Volodymyr’s Cathedral ở thủ đô Kyiv hôm Chủ nhật để cầu nguyện.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã thúc đẩy "ngưng bắn nhân đạo" cho 4 ngày giữa Thứ Năm Tuần Thánh [của Công Giáo La Mã] và Chủ Nhật Phục Sinh của Chính Thống Giáo "để cho phép mở một loạt hành lang nhân đạo", nhưng Nga đã bác bỏ lời kêu gọi ngưng bắn ​​này.

.

---- Nghi lễ Phục sinh Chính Thống Giáo tại Odessa, Ukraine, hôm Chủ Nhật 24/4/2022 do Giám Mục Athanasius, phụ trách Tổng giáo phận Odessa, thực hiện bên ngoài nhà thờ. Mới hôm qua, Odessa bị Nga bắn vào 6 phi đạn, làm chết nhiều người.

Vidoe dài 16 giây:



https://youtu.be/V05mdJ4LZ9k

.

---- Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donbas, phía đông Urkaine, giáp biên giới với Nga, theo bản tin từ tình báo quân sự Anh. Các lực lượng Nga hiện đang tập trung vào mặt trận phía đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh quốc viết trên Twitter hôm Chủ nhật: "Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga dọc theo đường liên lạc ở khu vực Donbas",

.

---- Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn tuyên bố rằng nước này sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ với Nga.

.

Bắc Hàn cho biết: “Đó là lập trường bất biến của Chính phủ Triều Tiên trong việc mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nga, nước láng giềng thân thiện của chúng ta, theo thỏa thuận đã đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Nga lịch sử”.

.

Bản tuyên bố này được đưa ra trước thềm lễ kỷ niệm 3 năm hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng Thống Nga Vladimir Putin tổ chức hồi năm 2019.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết phi đạn Nga đã tấn công vào 4 kho vũ khí, nơi cất giữ vũ khí pháo binh ở khu vực Kharkov của Ukraine trong đêm.

.

Nga cho biết thêm 5 mục tiêu quân sự đã bị đánh trúng, trong đó có một nhà máy cơ khí ở vùng Dnipropetrovsk sản xuất chất nổ cho lực lượng Ukraine.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật đã tố cáo Nga cố gắng che đậy "hàng chục nghìn" thường dân thiệt mạng trong các đợt tấn công quân sự ở thành phố Mariupol.

.

Zelensky nói quân Ukraine đã nghe lén được các cuộc trò chuyện của Nga về "cách Nga che giấu dấu vết tội ác của mình", trong khi Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko [của Ukraine] ước tính số người thường dân chết trong thành phố là 20,000 người.

.

---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov hôm Chủ nhật cho biết đại sứ quán nước này tại Hoa Kỳ đang "bị phong tỏa" bởi các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ.

.

Antonov nói: “Có thời điểm, ngay cả lối ra khỏi đại sứ quán cũng bị phong tỏa, khá nhiều cuộc biểu tình diễn ra, có những hành động phá hoại, người bị tạt sơn”.

.

Nói với băng tần truyền hình Rossiya-1, Antonov nói thêm rằng Ngân hàng Bank of America đã đóng tài khoản của các lãnh sự quán Nga ở New York và Houston.

.

---- Các viên chức Ukraine hôm thứ Bảy nói rằng Nga đã cưỡng ép trục xuất một số công dân Mariupol đến Primorsky Krai ở vùng Viễn Đông của Nga, cách Ukraine khoảng 8.000 km (4.970 dặm). Vào đầu tháng 4, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereschuk ước tính rằng khoảng 45.000 công dân Ukraine đã bị trục xuất về Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

.

---- Các bà mẹ Ukraine đau lòng khi con trai bị trục xuất sang Nga và có thể sẽ bị cưỡng ép quân dịch chống Ukraine. Bà Natalia Demish đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng của Mariupol bị bao vây vào tháng trước. Nhưng trong khi bà hiện đang được an toàn tương đối sau khi di tản về thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, bà đã bị cắt rời khỏi đứa con trai 21 tuổi của mình, Yuri, bởi cuộc giao tranh đang diễn ra khi bà chạy trốn. Demish, 40 tuổi, cho biết Yuri hiện đã bị buộc trục xuất về Nga và bà lo lắng rằng con trai bà sẽ bị cưỡng ép phải chiến đấu chống lại đất nước của mình.

.

---- Tình báo Ukraine cáo buộc Nga có kế hoạch cưỡng ép quân dịch người dân thường Ukraine từ các vùng Kherson và Zaporizhzhia đang bị Nga chiếm đóng, theo một bản tin cập nhật của tình báo quân sự Anh hôm thứ Bảy. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cho biết điều này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

.

---- Lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo bi thảm ở Ukraine.

Video dài 1:44 phút:



https://youtu.be/ALNyB9CzMLg

.

---- Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế nói rằng cần gấp phải có "việc tiếp cận nhân đạo ngay lập tức và không bị cản trở" tới thành phố Mariupol đang bị bao vây của Ukraine.

.

Trong một thông cáo báo chí hôm Chủ nhật, ICRC cho biết họ “hết sức cảnh báo về tình hình ở Mariupol, nơi dân cư đang rất cần được hỗ trợ.”

.

Quân Nga tiếp tục tấn công thành phố Mariupol hôm Chủ nhật, theo lời Đại úy Ukraine Sviatoslav Palamar cho biết trong một thông điệp Phục sinh. Quân của đơn vị Azov - ban đầu được thành lập như một tiểu đoàn tình nguyện theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa nhưng sau đó được biên chế vào quân đội Ukraine - tiếp tục tử thủ trong nhà máy Azovstal nơi đang bị bao vây, cùng với các lực lượng Ukraine khác.

.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine ước tính rằng 100.000 dân thường cần sơ tán khỏi thành phố Mariupol bị tàn phá.

.

ICRC viết: “Cần phải tiếp cận nhân đạo ngay lập tức và không bị cản trở để cho phép hàng nghìn dân thường và hàng trăm người bị thương tự nguyện di chuyển an toàn ra khỏi thành phố, kể cả từ khu vực nhà máy thép Azovstal”.

.

.

---- Ba Lan đã chuyển giao thiết bị quân sự trị giá 1,6 tỷ USD cho Ukraine, theo thông báo của Trưởng ban Báo chí Chính phủ Ba Lan Piotr Muller hôm thứ Bảy.

.

Cùng lúc đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki chỉ trích các quốc gia “ngăn chặn viện trợ thực sự”. Morawiecki nói: "Chúng ta phải ngăn chặn Nga ngay bây giờ và phải phá vỡ bức tường về sự thờ ơ của châu Âu."

.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đã xác nhận Nga đã bắn phi đạn vào thành phố Odessa hôm thứ Bảy.

.

Konashenkov cho biết: “Chiều nay, các phi đạn chính xác cao của Lực lượng không gian Nga đã vô hiệu hóa kho quân dụng tại sân bay quân sự gần Odessa, nơi đang cất giữ một lô lớn vũ khí Ukraine nhận được từ Hoa Kỳ và các nước châu Âu”.

Trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, thông báo rằng 5 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ tấn công phi đạn trên và gọi đó là tấn công khủng bố.

.

---- Liên Âu đang thành lập một hội đồng thương mại và công nghệ mới với Ấn Độ như một phần trong các nỗ lực tăng cường quan hệ và đối phó trước sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc, theo bản tin của Financial Times, dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên Âu.Các cuộc đàm phán của Von der Leyen với chính phủ Ấn Độ sẽ liên quan đến việc bán thiết bị quân sự của châu Âu cho Ấn Độ và có thể sẽ lập các liên doanh. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ cố gắng triển khai các hành động tái khởi động đàm phán ngay trong mùa hè này để đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện.Liên Âu đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc lâu dài của Ấn Độ vào công nghệ quốc phòng của Nga trong bối cảnh Nga đang xâm lăng Ukraine, theo nguồn tin này.---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy thông báo rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ công du Kyiv, Ukraine, vào Chủ nhật. Theo Zelensky, Blinken sẽ cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thảo luận về loại vũ khí nào mà Ukraine cần để tiếp tục chống lại sự xâm lược của Nga. Blinken sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ lên đường tới thăm đất nước bị bao vây kể từ khi cuộc chiến chống lại Moscow bắt đầu vào tháng Hai.---- Các lực lượng Ukraine đã giết thêm hai tướng Nga trong một cuộc tấn công vào một Bộ chỉ huy gần Kherson (nơi đã bị Nga chiếm đóng), theo lời Ukraine cho biết hôm thứ Bảy. Như thế sẽ nâng tổng số tướng lãnh Nga tử trận lên ít nhất 9 người kể từ khi Nga bắt đầu "chiến dịch đặc biệt" đưa quân vào Ukraine từ ngày 24/2/2022.Sở Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về cuộc tấn công hôm thứ Bảy, nói rằng cú đánh "đòn nghiền nát" đã phóng vào Bộ chỉ huy của Quân đoàn 49 của quân lực Nga. Bộ chỉ huy, theo tình báo quân sự của Ukraine, “trái với lẽ thường… nằm chỉ cách chiến tuyến một khoảng cách nhỏ” trong khu vực Kherson.Một vị tướng thứ ba của Nga cũng bị thương nặng trong cuộc tấn công này. Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych, trong một cuộc phỏng vấn với cựu luật sư trở thành phóng viên Mark Feygin hôm thứ Bảy, cho biết ông nghĩ vị tướng thứ ba “sẽ không sống sót” nổi.Ông cho biết tình báo Ukraine vẫn đang bận rộn xác định danh tính của những người thiệt mạng, nhưng có khoảng 50 sĩ quan cấp cao của Nga tại Bộ chỉ huy vào thời điểm đó.---- Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Orrin Hatch (Cộng Hòa - Utah) đã qua đời ở tuổi 88, theo lời The Hatch Foundation thông báo vào tối thứ Bảy. Ông từng là thượng nghị sĩ từ năm 1977 đến năm 2019.Theo tin này, Hatch qua đời lúc 5:30pm theo giờ địa phương bên người thân trong gia đình ở Thành phố Salt Lake ở Utah, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ.Nhiệm kỳ Thượng viện kéo dài 42 năm của Hatch đã khiến ông trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa tại vị lâu nhất trong lịch sử và cũng là thượng nghị sỹ Hoa Kỳ tại vị lâu nhất từ Utah.--- Một cấp tướng Không quân Hoa Kỳ đã bị tòa xử có tội lạm dụng sờ chạm tình dục tại một tòa án quân sự ở Ohio vào thứ Bảy, đánh dấu phiên tòa quân sự đầu tiên và kết quả xử có tội đối với một sĩ quan cấp tướng trong lịch sử Không quân.Thiếu tướng William T. Cooley bị tòa phán quyết có tội về một trong ba lời kể cụ thể về vụ tấn công tình dục liên quan đến một sự kiện năm 2018 ở New Mexico, theo bản tin của Lực lượng Không quân. Một thẩm phán quân sự cấp cao kết luận rằng Cooley đã phạm tội "trong lời kể đầu tiên" rằng Tướng Cooley đã hôn (nạn nhân) trên môi và lưỡi, nhằm thỏa mãn ham muốn tình dục của tướng này," theo bản văn cho biết. Thẩm phán nhận thấy Cooley không phạm tội đối với hai lời kể về sách nhiễu tình dục khác. Cooley đã không nhận tội.Theo bản văn của Lực lượng Không quân, nạn nhân giấu tên nói trong lời khai trước tòa rằng "Cooley đã yêu cầu đi nhờ xe sau một sự kiện xã hội kéo dài một ngày ở sân sau."Bản văn tiếp tục: "Trong chuyến đi ngắn, nạn nhân kể rằng Tướng Cooley nói với cô rằng ông mơ tưởng đến việc quan hệ tình dục với cô. Nạn nhân kể rằng Tướng Cooley đã ép sát người cô lên cửa sổ bên lái xe, cưỡng bức hôn và sờ soạng trong quần áo của cô."

Bản văn Không quân không nêu tên các nạn nhân bị tấn công tình dục. Luật sư của nạn nhân, Ryan Guilds, ca ngợi quá trình phiên tòa quân sự là "công bằng" và khen ngợi sự dũng cảm của thân chủ trong phiên tòa.

.

---- Ty cảnh sát New Orleans cho biết, tay súng bị tình nghi bắn chết một người đàn ông hôm thứ Sáu (22/4) ở New Orleans East đã bị bắt và bị truy tố tội ngộ sát trong vòng vài giờ sau cái chết của nạn nhân.

.

Tommy Nguyễn, 37 tuổi, đã bị đưa vào nhà tù của Orleans Justice Center vì một tội ngộ sát. Nếu bị buộc tội và bị kết tội, Nguyen sẽ phải đối mặt với mức án 40 năm tù của tiểu bang. Hồ sơ tòa án cho thấy đây là lần bắt giữ đầu tiên của Nguyễn vì bị nghi ngờ phạm tội ở Orleans Parish.

.

Cảnh sát cũng chưa tiết lộ danh tính của nạn nhân vụ nổ súng, người được mô tả chỉ là một người đàn ông 49 tuổi, đã chết tại hiện trường, bị bắn khi đang ngồi trong một chiếc xe.

.

Bất kỳ ai có thông tin về vụ giết người được yêu cầu liên hệ với thám tử Shondell Fields theo số (504) 658-5300.

.

---- Một người đàn ông Colorado đã chết vì vết thương của mình sau khi tự thiêu trước tòa nhà Tòa án Tối cao hôm thứ Sáu. Cảnh sát hôm thứ Bảy xác định người đàn ông là Wynn Bruce, 50 tuổi, ở Boulder, theo bản tin của đài WUSA.

.

Cảnh sát cho biết, một trực thăng đã chở Bruce đến bệnh viện sau khi Bruce tự thiêu vào khoảng sau 6 giờ chiều thứ Sáu. Không ai khác bị thương, theo lời một phát ngôn viên của Tòa án Tối cao cho biết. Các quan chức không nói gì về việc liệu vụ tự sát có phải là một hành động phản đối gì hay không.

.

---- Theo một lời khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 mà Cassidy Hutchinson (cựu phụ tá Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows) đưa ra vào tháng 3/2022 vừa được công bố vào tối thứ Sáu, cô tiết lộ rằng Mật vụ Hoa Kỳ đã đưa ra những cảnh báo về bạo lực tại Điện Capitol cho Bạch Ốc 2 ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021 nhưng Trump và Meadows không phản ứng.

.

Hutchinson nói về lời cảnh báo bạo động từ người phụ trách Mật vụ Hoa Kỳ là Anthony Ornato:

"Tôi chỉ nhớ ông Ornato đến và nói rằng chúng tôi có báo cáo tình báo nói rằng có thể có bạo lực vào ngày 6/1/2021. Và ông Meadows nói:" Được rồi. Hãy nói về nó."

.

"Nhưng bất chấp cảnh báo này và những cảnh báo khác, Tổng thống Trump đã kêu gọi những người tham dự cuộc biểu tình ngày 6/1 tuần hành tới Điện Capitol để 'giành lại đất nước của bạn'", theo hồ sơ tòa viết. "Bất chấp những lời cầu xin khẩn cấp từ Quốc Hội và từ nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump, Tổng thống Trump đã không hành động ngay lập tức để yêu cầu những kẻ bạo loạn nên rời khỏi Điện Capitol."

.

Hồ sơ cũng nói rằng rõ ràng là Trump đã không bao giờ liên lạc với Bộ Quốc phòng vào ngày hôm đó để xin gửi sự trợ giúp.

Hồ sơ giải thích: "Giờ cũng rõ ràng là ông Trump chưa bao giờ điện thoại cho Bộ trưởng Quốc phòng hôm đó để ra lệnh dưa Vệ binh Quốc gia tới trị an, và chưa bao giờ liên hệ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật liên bang nào để yêu cầu hỗ trợ an ninh cho Cảnh sát Quốc Hội".

.

---- North Carolina: viên chức Cộng Hòa đe dọa viên chức bầu cử phải đưa máy bầu phiếu để kiểm tra, bị từ chối. Một nỗ lực bất hợp pháp để kiểm tra máy bầu phiếu ở North Carolina đã được tiết lộ vào thứ Bảy trong một bản tin mới của Reuters. Hội đồng bầu cử tiểu bang nói với Reuters: "Một lãnh đạo Đảng Cộng hòa địa phương ở North Carolina đe dọa sẽ sa thải giám đốc bầu cử quận hoặc cắt lương trừ khi bà ấy giúp ông ta truy cập bất hợp pháp vào thiết bị bầu phiếu."

.

Viên chức đảng tên là William Keith Senter muốn tìm chứng cớ để hỗ trợ các thuyết âm mưu để vu khống rằng "gian lận" bầu cử năm 2020 đã làm Trump thua phiếu.

.

Reuters xác định Senter là chủ tịch của Đảng Cộng hòa quận Surry County. Những lời đe dọa của y nhắm vào giám đốc bầu cử của quận, Michella Huff.

.

"Senter là kẻ 'hung hăng, đe dọa và thù địch', trong 2 buổi họp với Huff, theo lời ủy ban bầu cử tiểu bang cho biết, trích dẫn các lời kể của nhân chứng", theo Reuters đưa tin. "Huff, người đã từ chối yêu cầu của Senter, đã bị đe dọa chính trị. Những lời đe dọa như vậy đã trở nên phổ biến trên toàn quốc kể từ cuộc bầu cử năm 2020. Reuters đã ghi lại hơn 900 lời đe dọa hoặc thù địch nhằm vào các viên chức bầu cử trong một loạt các bản tin điều tra."

Huff bây giờ đã bỏ Đảng Cộng hòa để ghi danh bầu cử độc lập.

.

---- HÒI 1: Có phải 25% dân Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha lớn tuổi thấy bị các chuyên gia y tế kỳ thị?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đó là theo một báo cáo mới của Commonwealth Fund.

.

Trong khối dân số Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha lớn tuổi, có tới 1/4 cảm thấy bị ký thị bởi các bác sĩ và các chuyên gia y tế khác, cảm thấy họ bị bỏ lơ về sức khỏe hoặc thấy bị đối xử không công bằng với họ, theo một báo cáo mới của Commonwealth Fund (CF).

.

Các tác giả bản báo cáo cho rằng hiện tượng có hậu quả thực sự. Những người bị phân biệt đối xử trong môi trường y tế sẽ có nhiều khả năng có tình trạng sức khỏe kém hơn, gặp khó khăn về kinh tế và không hài lòng với dịch vụ chăm sóc của họ khi so với những người không bị phân biệt đối xử.

.

Bản Báo cáo, “Sự phân biệt đối xử trong chăm sóc y tế ảnh hưởng đến người Mỹ lớn tuổi như thế nào, trong khi hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể làm gì” (“How Discrimination in Health Care Affects Older Americans, and What Health Systems and Providers Can Do”) chủ yếu dựa trên phân tích của Khảo sát chính sách y tế quốc tế năm 2021 của Commonwealth Fund về người lớn tuổi. Cuộc khảo sát với 1.969 người lớn ở Hoa Kỳ từ 60 tuổi trở lên được thực hiện từ ngày 11/3/2021 đến ngày 27/5/2021.

.

- Có tới 25% người Da đen và 23% người gốc Tây Ban Nha cho biết họ đã bị đối xử không công bằng hoặc cảm thấy rằng các mối quan tâm về sức khỏe của họ không được coi trọng vì lý do chủng tộc hoặc sắc tộc của họ. Điều này cũng đúng với chỉ 3% người da trắng lớn tuổi.

.

- Hơn 4/10 người được hỏi cho biết họ có phần nào hoặc không hài lòng với chất lượng chăm sóc của họ, tỷ lệ này cao gấp đôi so với những người không cho biết bị phân biệt đối xử.

Chi tiết:

https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2022/health-provider-discrimination.html

.

---- HỒ SƠ: Vatican và Việt Nam đồng ý nâng cấp quan hệ song phương

.

Vatican và Việt Nam đồng ý nâng cấp quan hệ song phương

Trọng Nghĩa, RFI - 23/04/2022

.

Nhân chuyến công du của một phái đoàn Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam, hai bên đã quyết định đẩy mạnh hợp tác và đã đồng ý nâng cấp mối quan hệ đang dần được cải thiện. Trong một thông cáo công bố ngày 22/04/2022, Vatican cho biết là “trong một tương lai gần”, tòa thánh sẽ có “một văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội”.

Theo bản thông cáo, một nhóm công tác chung Vatican-Việt Nam đã họp lại tại thủ đô Việt Nam trong hai ngày 21 và 22/04 để bàn về quan hệ giữa hai Nhà Nước. Phái đoàn của Tòa Thánh do đức ông Miroslaw Wachowski, thứ trưởng Ngoại Giao Vatican dẫn đầu, trong lúc đại diện phía Việt Nam là thứ trưởng Ngoại Giao Hà Kim Ngọc.

Theo hãng tin Anh Reuters, kết quả nổi bật nhất của cuộc họp là sự kiện hai bên đã nhất trí về việc nâng quan hệ lên cấp đại diện thường trú tại Roma và Hà Nội, một bước cuối cùng trước khi tiến tới bang giao toàn diện với đại sứ đặt tại mỗi nước, điều vốn là mục tiêu các cuộc đàm phán khởi sự từ năm 2009.

Reuters nhắc lại là sau khi thống nhất vào năm 1975, Việt Nam đã cắt đứt quan hệ với Vatican. Vào thời điểm đó, chính quyền Cộng Sản Việt Nam xem Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã quá gần gũi về mặt lịch sử với chế độ thực dân Pháp. Tuy nhiên, theo thời gian, quan hệ hai bên đã dần được cải thiện.

Trong bản thông cáo công bố hôm qua, Vatican cho biết là cuộc họp vừa kết thúc tại Hà Nội đã cho phép các phái đoàn “thảo luận sâu về quan hệ giữa hai nước và đề cập đến vấn đề Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Thông cáo xác nhận : “Hai bên nhất trí rằng quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh cần được duy trì trên cơ sở các nguyên tắc đã được hai bên chấp nhận và đối thoại hiệu quả, nhằm củng cố sự tin cậy lẫn nhau và tăng cường quan hệ vì lợi ích chung của cả hai bên và cộng đồng Công Giáo Việt Nam”.

Theo Reuters, cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam có khoảng 7 triệu người trong tổng số dân là 97 triệu.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20220423-vatican-v%C3%A0-vi%E1%BB%87t-nam-%C4%91%E1%BB%93ng-%C3%BD-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-quan-h%E1%BB%87-song-ph%C6%B0%C6%A1ng

.

.