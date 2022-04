Được hỏi Mỹ muốn VN thành đối tác chiến lược, VN đáp muốn hợp tác với Biden để "quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững" - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đi Mỹ giữa tháng 5/2022. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 tướng Công an.

Hình trên ở Quận Cam: giá xăng tuần trước ở Laguna Beach, nơi luôn luôn đắt hơn khu vực Little Saigon 50 cents/gallon. Giá xăng trung bình thế giới là $5.06/gallon, hiện giá trung bình ở Mỹ là $4.11/gallon. Năm quốc gia giá xăng cao nhất thế giới: Hồng Kông ($10.87/gallon), Cộng Hòa Trung Phi ($9.34), Monaco ($9.23), Na Uy ($9.15), Zimbabwe ($8.90).

.

- Reuters: VN ra luật mới cho Facebook, YouTube trong 24 giờ phải gỡ bỏ nội dung chống chính phủ VN.

- Được hỏi Mỹ muốn VN thành đối tác chiến lược, VN đáp bí hiểm: muốn hợp tác với Biden để "quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững" - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đi Mỹ giữa tháng 5/2022. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 tướng Công an.

- Putin: Nga đã chiếm Mariupol, đang vây nhà máy thép Azovstal, nơi 2.000 lính Ukraine phòng thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga: cần 3 tới 4 ngày là chiếm xong nhà máy thép Azovstal. Kharkiv bị Nga bắn phá dữ dội. Nga: phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mới có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

- Ukraine: cuộc chiến có thể kết thúc trong hòa đàm trực tiếp Zelensky-Putin. Nga: hàng ngày vẫn có đàm phán viễn liên giữa Nga và Ukraine.

- Đức: Kinh tế Đức dựa vào TQ nhiều sẽ có hại (có phải tiên đoán Mỹ sẽ chiến tranh với TQ vì Đài Loan?). GDP của Nga dự kiến giảm 9,2% trong năm nay, lạm phát sẽ ở mức 22%, xuất cảng sẽ giảm nhiều.

- Tướng Flynn (cựu cố vấn của Trump): Mỹ gửi vũ khí giúp Ukraine nữa chính là đổ thêm dầu vào lửa. Tình báo Anh: Nga muốn trình diễn thành công trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

- Tổng thống Ukraine: Ukraine không có đủ vũ khí "nghiêm trọng và hạng nặng" để đánh bại quân đội Nga ở Mariupol. Ukraine: đã "sẵn sàng" cho cuộc đàm phán về di tản Mariupol.

- Nga bắn thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Quân Nga đã chiếm miền trung Rubizhne. Không quân Ukraine đã hồi phục được thêm 20 phi cơ chiến đấu nhờ có phụ tùng viện trợ thay thế.

- Hội nghị G20: Bộ trưởng nhiều nước bước về, phản đối khi Bộ trưởng Nga diễn văn. Thủ Tướng Anh: hòa đàm giữa Nga và Ukraine có khả năng thất bại vì Putin y hệt cá sấu. Mỹ ra lệnh trừng phạt mới đối với hơn 600 người Nga, 17 người Belarus.

- Trump trả lời phỏng vấn TV, khi nghe bầu cử 2020 hợp pháp, nổi giận chửi kẻ phỏng vấn "cực kỳ bất lương."

- Mật vụ Mỹ bắn chết một kẻ đột nhập vào nhà của đại sứ Peru tại thủ đô Hoa Kỳ.

- Texas: Lincoln Tran, 46 tuổi, bị truy tố tội tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người vì bắn người.

- Utah: Hung Nguyen bị bắt, bị truy tố tội trộm xe và hành hung cảnh sát.

- HỎI 1: Có tới 30% dân Mỹ là nạn nhân của cảnh ngộ lái xe tức giận trong 2 năm qua? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỒ SƠ: Nhà trường ngăn cản học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội? (Thái Hạo, Báo Tiếng Dân)

.

QUẬN CAM (VB-21/4/2022) ---- Nga muốn trình diễn một số thành công trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 hàng năm. Đó là nhận xét từ Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Năm trong báo cáo tình báo mới nhất của mình. Theo báo cáo, điều đó có nghĩa là quân Nga sẽ cố gắng "nhanh chóng và mạnh mẽ" để "tiến hành các cuộc hành quân trong thời gian sắp tới." Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ ra rằng quân Nga đang tiến về Kramatorsk ở Donbass.

.

---- Nga: hàng ngày vẫn có đàm phán viễn liên giữa Nga và Ukraine. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra hàng ngày thông qua liên kết video, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk cho biết hôm thứ Năm. Ông nói Nga không loại trừ các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao hơn nữa tại một quốc gia trung lập, như cuộc đàm phán được tổ chức ở Istanbul vào tháng 3, nhưng ông nói rằng chúng nên được "chuẩn bị kỹ lưỡng và có ý nghĩa, và không nên tiến hành như làm một sự phân tâm."

.

---- Một quan chức hàng đầu của Ukraine nói hôm thứ Năm rằng cuộc chiến ở Ukraine "có thể kết thúc trong các cuộc đàm phán trực tiếp" giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mykhailo Podolyak, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trong khi có thể có các cuộc đàm phán, nhưng ông đang chờ đánh giá tiến trình tấn công quân sự của Nga ở phía đông Ukraine trong những ngày tới. Ông nói: “Đây là điều mà đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn và nhóm đàm phán từ phía Ukraine đang thực hiện."

.

---- Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov hôm thứ Năm nói rằng thành phố Kharkiv đang bị quân đội Nga "bắn phá dữ dội". Phát biểu của ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine cảnh báo các lực lượng của Nga sẽ bắt đầu một cuộc tấn công mới ở phía đông đất nước Ukraine. Nga trước đây tuyên bố Kharkiv là một trong những thành phố mà Nga sẽ phong tỏa.

.

---- Bộ trưởng Lindner: Kinh tế Đức dựa vào TQ nhiều sẽ có hại (có phải tiên đoán Mỹ sẽ chiến tranh với TQ vì Đài Loan?). Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner hôm thứ Năm cho biết mối quan hệ xuất cảng chặt chẽ giữa Đức và Trung Quốc là không lành mạnh cho nền kinh tế nước này. Ông nói rằng, mặc dù không thể so sánh Nga với Trung Quốc về sự phụ thuộc của Đức vào nguồn cung năng lượng, "rõ ràng... chủ nghĩa song phương hướng tới xuất cảng quá mạnh mẽ giữa Đức và Trung Quốc là không lành mạnh cả cho Đức và TQ." Lindner đề nghị rằng Đức nên tích cực tìm kiếm nhiều cơ hội kinh tế hơn ở Hoa Kỳ, Canada, khu vực MERCOSUR và các nước ASEAN.

.

---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga dự kiến sẽ giảm 9,2% trong năm nay và sau đó không thay đổi trong năm 2023, theo cuộc khảo sát tháng 4 bởi các nhà phân tích từ Ngân hàng Trung ương Nga công bố hôm thứ Năm.

.

Lạm phát ở Nga dự kiến sẽ ở mức 22%. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo là 6,9% vào cuối năm 2022, giảm xuống 6% vào năm 2023. Xuất cảng hàng hóa và dịch vụ dự kiến sẽ giảm từ 550 tỷ USD vào năm 2021 xuống 484 tỷ USD vào năm 2022 và từ 446 tỷ đến 448 tỷ USD vào năm 2023 -2024, trong khi nhập cảng sẽ từ 379 tỷ USD vào năm 2021 còn 266 tỷ USD vào năm 2022, sau đó tăng lên 288 tỷ USD vào năm 2023.

.

---- Tướng Flynn (cựu cố vấn của Trump): Mỹ gửi vũ khí giúp Ukraine nữa chính là đổ thêm dầu vào lửa. Hôm thứ Tư, xuất hiện trên bắng tần truyền hình cực hữu LindellTV với cựu phóng viên Newsmax Emerald Robinson, Michael Flynn (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump), kêu gọi "chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine để bảo vệ Ukraine khỏi sự xâm lược của Nga."

.

Flynn nói: “Hãy để tôi đưa ra nhận định của tôi về vị trí hiện tại của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai tiếp tục đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy, nghĩa là gửi nhiều vũ khí hơn, nhiều đạn dược hơn, nhiều loại đồ dùng chiến tranh hơn được ném vào ngọn lửa này sẽ giữ cho ngọn lửa này bùng cháy trong một thời gian dài, thời gian rất dài. Và tôi nghĩ điều đó không có lợi cho bất kỳ ai."

.

---- Putin: Nga chiếm xong Mariupol, đang vây nhà máy thép, nơi 2.000 lính Ukraine phòng thủ. Nga cho biết quân đội nước này đã chiếm được thành phố Mariupol ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh không tấn công nhà máy thép đang bị quân Nga bao vây. Đây là thành trì cuối cùng của Ukraine tại Mariupol. Putin ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng vây nhà máy thép nghiêm ngặt tới mức không để một con ruồi bay xuyên qua, nhưng ai ra đầu hàng sẽ được tha mạng. Ukraine nói thành phố Mariupol bây giờ hoàn toán đổ nát, bên trong nhà máy thép Azovstal còn 1.000 thường dân và 500 thương binh cần di tản nhân đạo.

.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói: "Hôm nay, toàn bộ Mariupol nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và lực lượng dân quân của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, còn khu vực nhà máy Azovstal cùng những người theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài đã bị phong tỏa hoàn toàn". Shoigu nói cần 3 tới 4 ngày là chiếm xong nhà máy thép Azovstal.

.

Nga cho biết hơn 2.000 binh sĩ Ukraine vẫn đang ở trong nhà máy này. Quân Nga đã tăng cường tấn công tại Mariupol kể từ ngày 24/2. Phía Nga ra tối hậu thư yêu cầu quân Ukraine đầu hàng, nhưng quân Ukraine từ chối.

.

----- Putin: vây nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, không để một con ruồi bay qua.

Video dài 1:41 phút:



https://youtu.be/b87mL6KC84A

.

Tại Nga, quân đội đã công bố một vũ khí khác trong kho vũ khí của mình. Nga đã phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Putin cho biết vũ khí này sẽ khiến những ai muốn đe dọa Nga phải suy nghĩ.

.

---- Tổng thống Ukraine cho biết lực lượng Ukraine không có đủ vũ khí "nghiêm trọng và hạng nặng" để đánh bại quân đội Nga ở Mariupol. Ông nói rằng có hai con đường để chấm dứt tình trạng bế tắc trong thành phố: “[Con đường thứ nhất] liên quan đến vũ khí hạng nặng và nghiêm trọng […] Con đường thứ hai là ngoại giao. Cho đến nay Nga vẫn chưa đồng ý điều này [ngoại giao]. "

.

---- Các quan chức Ukraine đã "sẵn sàng" cho cuộc đàm phán về di tản Mariupol: Hai quan chức hàng đầu của Ukraine cho biết họ sẵn sàng tới Mariupol để đàm phán về việc di tản binh lính và dân thường, theo lời Đại úy Svyatoslav Palamar thuộc Trung đoàn Azov của Ukraine cho biết. Phó thủ tướng Ukraine cho biết một hành lang di tản khỏi thành phố "đã không hoạt động như kế hoạch" hôm thứ Tư.

.

---- Quân Nga đã chiếm miền trung Rubizhne: Video trên mạng xã hội và được CNN xác minh cho thấy lực lượng Nga ở vùng Luhansk của Ukraine đã chiếm trung tâm Rubizhne và làng Kreminna gần đó. Các đoạn video được đưa ra sau khi người Chỉ huy quân sự khu vực [của Ukraine] cho biết 80% khu vực Luhansk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

.

---- Các phụ tùng phi cơ cho lực lượng không quân Ukraine: Không quân Ukraine đã hồi phục được thêm khoảng 20 phi cơ chiến đấu nhờ có phụ tùng viện trợ thay thế, theo lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết. Không nêu rõ quốc gia nào đã cung cấp phụ tùng, quan chức này cho biết Mỹ và các quốc gia khác đã làm việc "để có được những bộ phận cần thiết để đưa chúng bay lên không trung tác chiến".

.

---- Nga bắn thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tiến hành một vụ phóng thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Phi đạn được bắn từ vùng Arkhangelsk, miền bắc nước Nga về phía bãi thử Kura ở vùng viễn đông của Nga. Mỹ đã được thông báo trước về vụ thử phi đạn và đã theo dõi nó chặt chẽ. Trưởng ban báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby cho biết: “Việc kiểm tra như vậy là thường xuyên."

.

---- Bộ trường nhiều nước bước ra khỏi hội nghị G20 khi Bộ trưởng Nga bắt đầu nói diễn văn. Bộ trưởng Tài chính từ nhiều quốc gia đã phản đối bằng cách bước ra khỏi phiên họp kín của G20 ở Washington, DC, khi đại biểu Nga bắt đầu đọc bài phát biểu chuẩn bị của mình. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cũng đứng lên bước ra [để phản đối], Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng với các quan chức phương Tây và châu Âu khác cũng vậy.

.

---- Thủ Tướng Anh Boris Johnson cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine có khả năng thất bại vì không tin nổi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Anh nói với các phóng viên: “Đàm phán với Putin giống như đối phó với một con cá sấu khi cẳng của bản đang bị cá sấu ngoạm giữa hàm."

.

Johnson đã đưa ra bình luận khi đang trên chuyến bay tới Ấn Độ, nơi ông sẽ cố gắng để Ấn Độ hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine và cắt đứt quan hệ với Điện Kremlin, bất chấp khả năng điều đó xảy ra là rất thấp.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư thông báo rằng Hoa Kỳ đang áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hơn 600 người Nga vì họ liên hệ các vụ đàn áp truyền thông độc lập và vi phạm nhân quyền, cũng như phạt 17 công dân Belarus vì phá hoại nền dân chủ ở Belarus.

.

---- Quân Ukraine bắn phi đạn phòng thủ Kharkiv.

Video dài 1:01 phút:



https://youtu.be/_xkT2CVbYWc

.

---- Giá xăng trung bình thế giới là $5.06/gallon. Năm quốc gia giá xăng cao nhất thế giới: Hồng Kông ($10.87/gallon), Cộng Hòa Trung Phi ($9.34), Monaco ($9.23), Na Uy ($9.15), Zimbabwe ($8.90).

Giá trung bình trên thế giới cho một gallon xăng hôm Thứ Tư là 5,06 đô la/gallon, cao hơn một chút so với mức mà nhiều người Mỹ đang trả. Theo báo cáo của công ty vận tải AAA, giá trung bình ở Mỹ là $4.11/gallon.

.

Có một số lý do dẫn đến sự khác biệt giá xăng, bao gồm thuế, việc thiếu nhà máy lọc dầu ở một số quốc gia và các vấn đề khác. Dưới đây là năm quốc gia có giá xăng cao nhất, theo trang web Global Petrol Price.

.

Hồng Kông: Thành phố thuộc khu vực hành chính đặc biệt gần đại lục của Trung Quốc đứng đầu danh sách với giá trung bình là 10,87 đô la cho mỗi gallon xăng. Đáng chú ý, Trung Quốc đại lục có giá trung bình là 5,77 USD/gallon.

.

Cộng hòa Trung Phi: Quốc gia châu Phi giáp với Chad và Sudan có giá rẻ hơn đáng kể so với Hồng Kông, nhưng vẫn ở mức cao, với giá trung bình là 9,34 USD/gallon.

.

Monaco: Quốc gia nhỏ ở châu Âu giáp với Pháp có giá trung bình là 9,23 USD/gallon xăng.

.

Na Uy: Quốc gia này chỉ kém Monaco với giá trung bình là 9,15 USD/gallon xăng. Na Uy là nước sản xuất dầu lớn, nhưng cũng giống như nhiều nước châu Âu, thuế cao hơn những nơi khác, làm tăng giá dầu.

.

Hình trên ở Quận Cam: giá xăng tuần trước ở Laguna Beach, nơi luôn luôn đắt hơn khu vực Little Saigon 50 cents/gallon.

.

Zimbabwe: Quốc gia Đông Nam Phi đứng thứ 5 thế giới với giá trung bình là 8,90 USD / gallon xăng.

.

---- Trump trả lời phỏng vấn TV, khi nghe bầu cử 2020 hợp pháp, liền nổi giận chửi kẻ phỏng vấn "cực kỳ bất lương." Cựu Tổng thống Donald Trump mới đây đã cho phỏng vấn từ người ủng hộ một thời Piers Morgan - nhưng mọi thứ nhanh chóng tan vỡ sau khi Morgan nói với Trump rằng Trump đã thua một cách hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tờ New York Post viết rằng Morgan đã nói chuyện với Trump trong cuộc phỏng vấn, dự kiến phát sóng vào tuần tới, rằng cuộc bầu cử năm 2020 là "một cuộc bầu cử tự do và công bằng" mà "bạn [Trump] đã thua".

.

“Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ như vậy,” Trump tức giận trả lời.

"Ông nghĩ tôi là một kẻ ngốc?" Morgan hỏi.

“Tôi nghĩ thế, bây giờ, vâng,” Trump nói.

Morgan sau đó nói với Trump rằng Trump vẫn chưa đưa ra "bằng chứng cụ thể" về cái gọi là gian lận phiếu bầu.

Trump đã bốc hỏa, gọi Morgan là "cực kỳ bất lương." ("very dishonest")

Morgan cũng nói ông quy lỗi cho việc Trump từ chối thua phiếu đã gây ra cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

.

Reuters: VN ra luật mới cho Facebook, YouTube trong 24 giờ phải gỡ bỏ nội dung chống chính phủ VN.

Được hỏi Mỹ muốn VN thành đối tác chiến lược, VN đáp bí hiểm

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 tướng Công an.

Nhà trường ngăn cản học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội?

Thái Hạo, Báo Tiếng Dân

"Vậy thì ông là một kẻ ngu ngốc!" Trump nói với Morgan. "Và ông chưa nghiên cứu kỹ!"Trump đứng dậy bỏ đi về, trong khi yêu cầu đoàn phim tắt máy quay và dừng quay phim.Cuộc phỏng vấn đầy đủ sẽ được phát sóng vào thứ Hai, ngày 25/4/2022.Tuy nhiên, Trump vào tối thứ Tư đã bác bỏ đoạn video được chỉnh sửa dường như cho thấy ông ấy phóng ra ngoài sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với người bạn một thời Piers Morgan. Theo NBC News, một đoạn ghi âm do giám đốc truyền thông Taylor Budowich của Trump cung cấp dường như cho thấy Trump và Morgan vào cuối cuộc phỏng vấn đã cười và cảm ơn nhau về một "cuộc phỏng vấn tuyệt vời", như Morgan đã gọi nó.--- Một khu phố ở thủ đô Mỹ trước giờ vẫn bình yên, đột nhiên vang lên tiếng súng vào sáng sớm thứ Tư sau khi các nhân viên Sở Mật vụ bắn chết một kẻ đột nhập vào nhà của đại sứ Peru tại thủ đô Hoa Kỳ. Cảnh sát ban đầu được gọi bởi các thành viên trong gia đình đại sứ báo có một vụ trộm và khi tới thì thấy cửa sổ và cửa ra vào đã bị đập vỡ ở phía sau ngôi nhà khi họ đến nơi.Theo Cảnh sát trưởng thủ đô Hoa Kỳ Robert Contee, cảnh sát đã bắn vào kẻ đột nhập "sau một cuộc đối đầu" và cố gắng bắt y bằng một khẩu súng điện (Taser). Sở Mật vụ, cơ quan phụ trách an ninh tại các khu cư trú của giới ngoại giao và đại sứ quán quốc tế, không báo cáo có nhân viên an ninh nào bị thương. Kẻ đột nhập được tuyên bố là đã chết tại hiện trường.Cả đại sứ Peru và phu nhân đều ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ đột nhập. Contee cho biết trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi không thấy những chuyện kiểu này trước giờ ở đây, điều này hoàn toàn khác thường.”---- Cảnh sát quận Harris (Texas) đã lục soát khu vực South Belt để truy nã một người bị cáo buộc đã rút súng bắn vào một tài xế khác. Một tuần sau, Lincoln Tran, 46 tuổi, bị bắt và bị truy tố tội tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người vì bắn vào một người lái xe vào ngày 12/4/2022 ở khu nhà 9900 trên đường Hughes, theo Cảnh sát Quận Harris.Cảnh sát cho biết nạn nhân đang lái xe trên đường thì Trần, người đang điều khiển một chiếc xe bán tải màu đen, chạy tới bên cạnh, chĩa súng về phía nạn nhân và bắn một loạt đạn. Nạn nhân rẽ vào đường Blackhawk và tăng tốc trong nỗ lực thoát khỏi tay súng. Theo cảnh sát, nhiều viên đạn đã găm vào chiếc xe, một trong số đó đi xuyên cửa sổ phía sau và trúng vào gối đầu nơi ghế xe của nạn nhân. Cả tài xế và người trên xe đều không bị thương. Trong khi bắt giữ Tran, cảnh sát cũng tịch thu xe của Tran.---- Utah: Hung Nguyen bị bắt, bị truy tố tội trộm xe và hành hung cảnh sát. Một người đàn ông 28 tuổi đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc sau khi bị cho là sở hữu một chiếc xe bị đánh cắp và hành hung một cảnh sát của Ty Cảnh sát Salt Lake (SLCPD) vào ngày 20/4/2022. Nghi phạm, xác định là Hung Nguyen, đối mặt nhiều tội danh: sở hữu một chiếc xe bị đánh cắp, sở hữu vũ khí nguy hiểm của một người bị hạn chế quyền sở hữu súng, không dừng lại theo lệnh của cảnh sát, sở hữu thiết bị liên hệ ma túy và chống đối cảnh sát.Cuộc điều tra bắt đầu lúc 8:05 sáng khi cảnh sát SLCPD thấy một chiếc xe khả nghi, sau đó được xác định là bị đánh cắp, trong một bãi đậu xe của khách sạn gần 1900 West North Temple Street. Khi cảnh sát tới gần xe và cố gắng bắt giữ Nguyen, Nguyen đã hành hung một trong các sĩ quan, gây thương tích nhẹ. Các nhân viên sau đó đã sử dụng súng điện Taser để bắt Nguyen. Nguyen sau đó đã được đưa vào Nhà tù Metro Hạt Salt Lake.----Việt Nam đang chuẩn bị các quy định mới yêu cầu các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ nội dung mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ, theo Reuters dựa vào lời 3 người biết trực tiếp về vấn đề này cho biết. Các sửa đổi luật này sẽ siết Việt Nam trở thành một trong những chế độ nghiêm ngặt nhất trên thế giới đối với các công ty truyền thông xã hội và sẽ cho bàn tay sắt của Đảng Cộng sản nhanh chóng trấn áp hoạt động “chống nhà nước”.Bản tin Reuters ghi rằng khung thời gian 24 giờ để các mạng gỡ bỏ “nội dung và dịch vụ bất hợp pháp” sẽ không có thời gian gia hạn, trong khi các “truyền tin trực tiếp bất hợp pháp” (“illegal livestreams”) phải bị chặn trong vòng 3 giờ. Các công ty không đáp ứng thời hạn có thể thấy nền tảng của họ bị cấm trong nước. Các công ty truyền thông xã hội cũng đã được thông báo nội dung gây tổn hại đến an ninh quốc gia phải bị gỡ xuống ngay lập tức, theo tin này.Hiện tại, các nền tảng mạng xã hội thường có một vài ngày để giải quyết các yêu cầu từ chính phủ Việt Nam. Các sửa đổi, chưa được công bố, dự kiến sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào tháng tới và có hiệu lực từ tháng 7/2022, theo tin riêng của Reuters.Đại diện cho Meta Platforms Inc (hãng mẹ Facebook) và Alphabet Inc (hãng mẹ YouTube và Google), từ chối bình luận. Twitter Inc cho biết họ không có bình luận ngay lập tức. TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance của Trung Quốc, sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành, theo lời đại diện Việt Nam Nguyễn Lâm Thành nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm sẽ gỡ bỏ nội dung vi phạm các nguyên tắc của nền tảng.Chính phủ Indonesia cũng đang chuẩn bị áp đặt khung thời gian 24 giờ tương tự cho các yêu cầu của chính phủ, các nguồn tin nói với Reuters. Ấn Độ yêu cầu các yêu cầu của chính phủ phải được đáp ứng trong vòng 36 giờ.Việt Nam, với dân số 98 triệu người, nằm trong số 10 thị trường hàng đầu của Facebook theo số lượng người dùng với 60-70 triệu người trên nền tảng này, theo dữ liệu của công ty năm 2021. Việt Nam đang tạo ra khoảng 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm cho Facebook và có lợi nhuận cao hơn nhiều thị trường châu Âu.YouTube có 60 triệu người dùng tại Việt Nam và TikTok có 20 triệu, theo ước tính của chính phủ năm 2021. Twitter không phổ biến vì hầu hết người Việt Nam xem nó như một diễn đàn tiếng Anh.Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, trong quý đầu tiên của năm 2022, Facebook đã tuân thủ 90% yêu cầu gỡ xuống của chính phủ, Alphabet tuân thủ 93% và TikTok tuân thủ 73%.----, muốn hợp tác với Biden để "quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững" - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đi Mỹ giữa tháng 5/2022. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: "Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 21-4, trả lời câu hỏi về việc đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper tuyên bố muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam thành đối tác chiến lược, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ thời gian qua phát triển tốt đẹp. Sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã có bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị Việt Nam. Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới cũng như vì lợi ích của 2 nước và nhân dân 2 nước, bà Hằng nhấn mạnh.Cũng tại cuộc họp báo chiều 21-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận, Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên sẽ diễn ra vào ngày 12 đến 13-5 tại thủ đô Washington của Mỹ.đã nhận lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và với Liên Hiệp Quốc.----Bản tin VietnamNet ghi nhận: Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam; Cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4. Kỳ thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong hai ngày 19 và 20/4 xem xét nhiều nội dung, trong đó có xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:. Khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.. Cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4, Bộ Công an do đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.---- HỎI 1: Có tới 30% dân Mỹ là nạn nhân của cảnh ngộ lái xe tức giận trong 2 năm qua?ĐÁP 1: Đúng vậy. Dân Mỹ ngày càng nóng giận trong khi lái xe. Một cuộc khảo sát mới từ công ty tài chánh kỹ thuật Policygenius cho thấy rằng đường lộ Mỹ trở nên nguy hiểm hơn trong hai năm qua, với hơn một nửa (57%) người Mỹ nói rằng họ đã chứng kiến cảnh lái xe tức giận trong đại dịch.Ngoài việc chứng kiến những hành vi hung hăng trên đường, cứ mười người Mỹ thì có ba người (30%) nói rằng họ là nạn nhân của việc lái xe tức giận hoặc hung hãn trong suốt hai năm qua.Đại dịch là một bước ngoặt thực sự cho kiểu hành vi này. Gần một nửa số người Mỹ (46%) cho biết họ tin rằng việc lái xe tức giận xảy ra thường xuyên hơn trong đại dịch, với 34% nói rằng họ đã thấy sự gia tăng này trong hai năm qua, trong khi 12% khác nói rằng họ chỉ nhận thấy có gia tăng trong năm qua.Chi tiết:---- HỒ SƠ: Nhà trường ngăn cản học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội? (Thái Hạo, Báo Tiếng Dân), 19-4-2022

Sau khi tôi đăng thông tin về việc một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội ngăn không cho học sinh thi vào lớp 10 nhằm lấy thành tích, thì có một thầy giáo cũng đang dạy THCS ở Hà Nội vừa gửi cho tôi bức thư này, xác nhận rằng đúng và nói rõ nội tình. Vì lý do bảo mật thông tin cho tác giả bức thư, tôi không đề tên.



Các bạn đọc xong bức thư này thì sẽ hiểu hơn ai là thủ phạm (trùm cuối) của sự phi giáo dục và phi pháp này, cũng như thấy rõ được cách thức vận hành tàn bạo phi nhân của nó. Đau xót là, việc ác này đã diễn ra suốt nhiều năm nay.

Các cơ quan có thẩm quyền cần xác minh làm rõ để chấm dứt, nếu đúng như thông tin mà phụ huynh và giáo viên phản ánh.

***

“Chào anh Thái Hạo!

Em là một giáo viên dạy THCS. Em xin chia sẻ hiện tượng mà anh phản ánh như sau. Hàng năm, cứ vào dịp này là các trường THCS của Hà Nội lại cấp tập làm công tác hướng nghiệp. Gọi là hướng nghiệp cho lịch sự chứ họ làm công tác “chặn đường” thi, cấm HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT.

Lẽ ra họ không cần làm động tác đó. Bởi chỉ tiêu công lập chỉ có 70%, thì đằng nào chả có 30% các em sẽ phải đi học các trường nghề và các trung tâm Giáo dục thường xuyên. Hà cớ gì các trường phải làm công tác hướng nghiệp và phân luồng cho mệt?

Cách làm của họ là gì? Họ sàng lọc những em có lực học trung bình trở xuống, gọi phụ huynh đến và nói: “Con anh/chị ý thức chưa tốt, học rất yếu, không có khả năng thi vào 10 THPT. Nếu anh/chị làm đơn tự nguyện xin không thi vào lớp 10 thì nhà trường tạo điều kiện cho con anh/chị tốt nghiệp, như vậy con anh chị vẫn được đi học trường nghề, vừa học nghề vừa học văn hóa, sau ba năm vẫn có bằng 12, lại có bằng nghề, muốn học đại học vẫn được. Còn các anh/chị vẫn cố tình đăng kí thi vào lớp 10 thì sẽ không được tốt nghiệp”! [Vì THCS không thi tốt nghiệp mà chỉ xét, xét tốt nghiệp lại do trường chủ trì – Thái Hạo chú thích].

Nghe thế ai chả sợ con mình không được tốt nghiệp THCS? Thế là tự nguyện làm “Đơn xin tự nguyện không thi vào lớp 10”! Vậy là phụ huynh tự nguyện nhé.

Sau này có nhiều phụ huynh phát hiện bị lừa cũng không thể làm gì được họ. Việc này có từ rất nhiều năm nay rồi! Vì sao họ phải làm vậy? Đó là do cách tính điểm thi đua của ngành giáo dục. Ngành giáo dục lấy kết quả thi vào lớp 10 THPT để đánh giá thi đua các trường, các trường lấy điểm thi vào lớp 10 THPT để đánh giá thi đua đối với GV dạy. Hơn nữa, dạy lớp 9 còn là một nguồn thu nhập khổng lồ đối với giáo viên thông qua việc dạy ôn luyện thi. Năm sau có được bố trí dạy lớp 9 hay không là phụ thuộc vào kết quả điểm số thi vào lớp 10 của HS lớp mình dạy.

Vậy điểm đó được tính như thế nào? Thay vì tính điểm bình quân bằng cách chia đều cho tổng số HS lớp 9 tốt nghiệp THCS của cả trường, thì Sở Giáo dục lại tính điểm bình quân bằng cách chia cho tổng số HS lớp 9 của trường đó dự thi vào 10 THPT.

Ví dụ: trường A có tổng số 500 HS lớp 9 tốt nghiệp THCS. Nếu để cả 500 em này đi thi vào lớp 10 THPT, và tổng số điểm thi vào lớp 10 THPT các em đạt được là 3200 điểm, thì tổng điểm thi vào lớp 10 THPT của trường A sẽ phải chia bình quân cho 500, được 6.4 điểm bình quân. Nhưng nếu trường đó loại được 100 em học trung bình, yếu, kém (bằng cách lừa như trên), số HS còn lại là 400 em, tổng số điểm là 3000 điểm, trường đó chia trung bình cho 400 em, điểm bình quân là 7.5.

Trường B, cũng có tổng số 500 HS lớp 9 tốt nghiệp THCS nhưng họ loại được 130 em. Vậy điểm trung bình của họ sẽ cao hơn trường A. Nghiễm nhiên trường B được đánh giá dạy tốt hơn trường A. Tương tự, cô Y (dạy lớp 9A2) mà loại được nhiều HS đi thi hơn cô B (dạy lớp 9A1) thì điểm của cô Y sẽ cao hơn điểm của cô B, nghiễm nhiên cô Y được tiếng là dạy tốt hơn cô B. Năm sau cô B sẽ không được phân dạy lớp 9 hoặc chỉ được phân dạy một lớp.

Bản thân em, vì không chịu làm theo cách đó mà 10 năm nay không được dạy lớp 9, dù chuyên môn chẳng kém ai ở tổ, nhiều năm liền đạt chiến sỹ thi đua, hàng chục Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đạt B, C cấp sở. Vì thế, trường nào cùng dùng những trò bẩn để loại, không cho HS lớp 9 có lực học trung bình yếu đi thi vào lớp 10 THPT.

Trường em đã có hiện tượng, có năm, có trường hợp một HS bị nhà trường xếp vào loại không được đi thi. Do gia đình kiên quyết không đồng ý, cuối cùng em ấy lại đỗ vào một trường công lập. (Hết thư).”

.

.