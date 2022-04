Sẽ tái đấu 2024? Tổng Thống Biden hy vọng sẽ tái ngộ Trump trong bầu cử 2024. Tổng thống Biden đã nói với cựu Tổng thống Obama rằng ông đang lên kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024.. Mặc dù điểm đang thấp nhưng Biden vẫn là ứng cử viên Đảng Dân chủ có nhiều khả năng đánh bại Trump.

- Tổng thống Ukraine: quân Nga bắt đầu trận chiến giành Donbas, Ukraine sẽ không lùi bước. Ukraine: quân Nga tấn công toàn bộ chiến tuyến Luhansk, Donetsk, Kharkiv, chỉ mới chiếm Kreminna và một thị trấn nhỏ khác.

- Ngoại trưởng Nga: giai đoạn mới của cuộc chiến ở Ukraine đã bắt đầu, nói không sử dụng vũ khí hạt nhân. Thị trưởng Kharkiv: Nga bắn phá không ngừng vào các khu dân sự, làm 15 người chết, 50 người bị thương.

- Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine. Zelensky xin Quốc Hội gia hạn thiết quân luật cho đến ngày 25/4/2022. Anh ngưng công nhận Sở giao dịch chứng khoán Moscow.

- Ủy ban châu Âu: ra kế hoạch 20 tỷ euro giúp các công ty ở Đức giảm nhẹ tác động cuộc chiến Ukraine. Nhật cấm nhập cảng 38 mặt hàng của Nga. Mỹ: Nga tấn công Ukraine làm thế giới mất an ninh lương thực. Nga: trục xuất thêm nhiều nhà ngoại giao Bỉ, Áo và Hòa Lan để trả đũa.

- Tin về soái hạm Moskva chìm: 37 lính thủy chết, 100 lính bị thương. Điện Kremlin: soái hạm Moskva chìm vì cháy và bão, thủy thủ đoàn di tản an toàn.

- LHQ: có ít nhất 73 người chết và 52 người bị thương trong 136 trận tấn công vào các cơ sở y tế ở Ukraine. Hiện có 1.000 thường dân, kể cả phụ nữ, trẻ em và người già, đang núp trong nhà máy thép Azovstal ở cảng Mariupol.

- Mỹ: trừng phạt đợt tới sẽ nhắm vào kỹ nghệ quân sự Nga, kinh tế Nga sẽ co cụm 10% và lạm phát hơn 20% cả năm nay. Bạch Ốc: Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch công du Ukraine. Mỹ: có thể sẽ đưa Nga vào danh sách chính phủ bảo trợ khủng bố, như Bắc Hàn, Iran, Cuba và Syria.

- Vladimir Putin vinh danh Lữ đoàn 64 (đơn vị tàn sát dân Ukraine ở thị trấn). Từ Mariupol, 1 Thiếu tá TQLC thư gửi Đức Giáo Hoàng: Con đang viết từ địa ngục trần gian. LHQ: không có lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ukraine trong tương lai gần.

- Thăm dò: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ thắng 56% phiếu vòng bầu chung kết 24/4/2022.

- Thẩm phán liên bang (do Trump bổ nhiệm): quăng bỏ lệnh cưỡng bách mang khẩu trang của CDC. Bạch Ốc: thất vọng vì tòa xử quăng bỏ khẩu trang. TSA: không cưỡng bách mang khẩu trang nữa.

- Thụy Điển: bắt 40 người biểu tình bạo động vì nổi giận chuyện đốt sách Kinh Hồi Giáo.

- Loan tin giả, bị kiện, thua kiện, không tiền đền, trùm tin giả Alex Jones khai phá sản 3 công ty.

- Fairfax, Virginia: cháy trong khu chung cư có nhiều dân Việt, cứu hỏa tới kịp.

- Texas: Hoàng Trần, 31 tuổi, đang lái xe thì bị xe kẻ gian đang bị cảnh sát rượt vượt đèn đỏ đụng chết.

- HỎI 1: Bắc Hàn bắn thử phi đạn hạt nhân tầm ngắn, nguy hiểm hơn phi đạn liên lục địa ICBM? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 88% cử tri Nhật nói Nga đang phạm "tội ác chiến tranh"? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (19/4/2022) ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Ba nói rằng giai đoạn mới của cuộc chiến ở Ukraine đã bắt đầu và đây sẽ là "thời điểm rất quan trọng của toàn bộ cuộc hành quân đặc biệt này."

Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn video độc quyền với India Today: "Chiến dịch này ở phía đông Ukraine được tuyên bố ngay từ đầu là giải phóng hoàn toàn hai nước cộng hòa Donetsk và Luhansk... Một giai đoạn khác của chiến dịch này đang bắt đầu và tôi chắc chắn rằng đây sẽ là thời điểm rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch đặc biệt này."

Khi được hỏi liên tục liệu Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không, Ngoại trưởng Lavrov cho biết những cáo buộc đó đến từ phía Ukraine và cụ thể là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và Nga từ trước đến nay luôn chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

---- Chính phủ Anh hôm thứ Ba thông báo ý định thu hồi tư cách của Sở giao dịch chứng khoán Moscow (Moscow Stock Exchange) như một sàn giao dịch chứng khoán được công nhận, theo bản tuyên bố của Sở thuế Anh, HM Revenue and Customs (HMRC).

Việc ngưng công nhận có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ không còn có thể tiếp cận các phúc lợi thuế của Anh trong tương lai khi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Moscow. Tuy nhiên, các khoản đầu tư đương hữu vẫn sẽ được bảo vệ.

---- Thị trưởng Kharkiv Igor Terekhov hôm Thứ Ba nói với CNN rằng đã có những "cuộc bắn phá không ngừng vào các khu dân sự" trong thành phố kể từ Chủ nhật. Trước đó, Terekhov cho biết các cuộc pháo kích và pháo kích của Nga đã tập trung vào vùng ngoại ô Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm ở phía đông của đất nước gần biên giới Nga.

Kharkiv đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích của Nga kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine được tiến hành gần hai tháng trước. "Trong vài ngày qua, [các cuộc pháo kích của Nga] đã ở trung tâm và nó đang nhắm vào những thường dân ôn hòa", Terekhov nói với CNN "Ngày mới" hôm thứ Ba.

"Kẻ thù đang nhắm vào dân thường, nhiều người bị thương và một số người không may đã chết. Trong một ngày rưỡi qua, chúng tôi đã có 15 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Con số 15 người bị giết chỉ là trong một cuộc tấn công."

---- Hình ảnh từ phi cơ không người lái cho thấy khói bốc lên từ xưởng thép Azovstal, thành trì cuối cùng của quân Ukraine tại Mariupol.

Video dài 1:37 phút:



https://youtu.be/WW0klTCMLcA

---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo báo cáo của RTVE, trích dẫn các nguồn tin chính phủ. Hiện tại, không có thêm chi tiết vì lý do an ninh, nhưng Sanchez cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Ukraine, Denys Shmyhal. Hôm Thứ Hai, Sanchez đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với Đai truyền hình Antena 3 về việc mở lại đại sứ quán của đất nước ở Kiev.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba đã gửi dự luật cho Quốc Hội để gia hạn thiết quân luật cho đến ngày 25/4/2022 trong bối cảnh Nga đang tăng tốc tấn công Ukraine. Trang web của Quốc Hội (Verkhovna Rada) hiển thị dự luật nhưng không ghi chi tiết thêm. Ukraine áp đặt thiết quân luật vào ngày 24/2/2022 và gia hạn lần đầu tiên vào ngày 15/3/2022.

---- Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất thêm một số nhà ngoại giao Bỉ và Hòa Lan để trả đũa đối với việc các nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga; trong đó Nga trục xuất 14 nhân viên của Đại sứ quán Hòa Lan tại Moscow và 1 nhân viên của Tổng lãnh sự quán Hòa Lan tại St.Petersburg. Trong một tuyên bố riêng, Nga cũng cho biết họ đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo. Ngoài ra, Nga cũng cho biết thêm rằng đại sứ Bỉ và các nhân viên còn lại của Đại sứ quán Bỉ tại Moscow cũng đã được lệnh rời khỏi Nga.

----Mỹ: Nga tấn công Ukraine làm thế giới mất an ninh lương thực. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là nguyên nhân gây ra mất an ninh lương thực mà thế giới phải đối mặt trong những tuần qua.

"Tôi muốn nói rõ: hành động của Nga phải chịu trách nhiệm về điều này", Yellen nói và cho biết thêm rằng chính quyền Biden đang nỗ lực để "giúp giảm thiểu tác động của cuộc chiến liều lĩnh của Nga đối với những người dễ bị tổn thương nhất thế giới."

Yellen kết luận rằng thách thức này đang tăng áp lực lạm phát vốn đã cao và đẩy ít nhất 10 triệu người vào cảnh nghèo đói, đồng thời kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới cho phép xuất cảng lương thực và ngăn chặn việc tăng giá thêm.

---- Hôm thứ Ba, Ủy ban châu Âu đã đồng ý kế hoạch trị giá 20 tỷ euro nhằm giúp các công ty ở Đức giảm thiểu tác động của cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine.

Ủy ban cho biết trong một bản tuyên bố, khoản viện trợ sẽ dành cho tất cả các công ty bất kể quy mô lớn hay nhỏ, hoặc các lĩnh vực của công ty, ngoại trừ các công ty tài chính, sẽ bị loại khỏi biện pháp này.

---- Điện Kremlin: soái hạm Moskva chìm vì cháy và bão, thủy thủ đoàn di tản an toàn. Điện Kremlin hôm Thứ Ba từ chối trả lời các câu hỏi về số phận của các thủy thủ trên soái hạm Moskva sau khi bị phi đạn Ukraine bắn chìm tuần trước. Trong khi Ukraine nói có nhiều thủy thủ trên tàu Moskva, kỳ hạm của Hạm đội Hắc Hải, đã chết, Nga vẫn bác bỏ thông tin soái hạm bị Ukraine bắn chìm, nói tàu bị hư hỏng nặng sau một vụ cháy "kho đạn" và liên tục khẳng định rằng tất cả 500 lính trong thủy thủ đoàn đã được di tản an toàn trước khi nó chìm trong "một cơn bão."

Giữa nhiều báo cáo về việc gia đình các thành viên thủy thủ đoàn Moskva đang tìm kiếm người thân mất tích của họ và công khai thương tiếc các thủy thủ đã chết trên mạng xã hội, phát ngôn viên của Vladimir Putin, Dmitry Peskov, từ chối mọi câu hỏi về soái hạm vào hôm thứ Ba. “Mọi thông tin liên hẽ chỉ thông qua Bộ Quốc phòng,” ông nói và nói thêm rằng “chúng tôi không được phép tiết lộ bất cứ điều gì”.

---- Tin độc lập về soái hạm Moskva chìm: 37 lính thủy chết, 100 lính bị thương. Các hãng truyền thông độc lập tại châu Âu và Nga đưa tin về số liệu thương vong trên soái hạm Moskva của Nga bị chìm tại Hắc Hải vào tuần trước, làm dấy lên nghi ngờ về thông báo của Nga rằng không có ai thiệt mạng.

Hôm Chủ Nhật, phiên bản châu Âu của báo Novaya Gazeta của Nga đưa tin có gần 40 người đã thiệt mạng trên tàu Moskva, một số người đang mất tích và nhiều người bị thương. Tờ báo dẫn nguồn từ mẹ của một thủy thủ sống sót.

Hôm thứ Hai, hãng truyền thông trực tuyến Meduza của Nga cho biết có 37 thủy thủ chết và khoảng 100 người khác bị thương. NHK ghi rằng báo Nga trích dẫn nguồn tin thân cận với chỉ huy Hạm đội Hắc Hải của Nga. Meduza cho biết thi thể của những người thiệt mạng được chuyển đến thành phố Sevastopol thuộc khu vực Crimea sáp nhập vào Nga trước đây.

---- Họa sĩ đường phố Nga Vladimir Ovchinnikov, 84 tuổi, phản đối chiến tranh, vẽ kêu gọi hòa bình tại thị trấn nhà ở phía nam Moscow.

Video dài 1:28 phút:



https://youtu.be/pkQuDwAg9dY

---- Nhật Bản bắt đầu cấm nhập cảng 38 mặt hàng của Nga. Đây là biện pháp trừng phạt bổ sung đối với việc Nga xâm lược Ukraine, cũng là lần đầu tiên Nhật Bản đưa ra lệnh cấm nhập cảng liên quan đến cuộc chiến này. NHK ghi rằng các mặt hàng cấm nhập bao gồm đồ uống có cồn như vodka, các sản phẩm làm từ gỗ và các loại máy cơ giới. Tính chung, các mặt hàng trên chỉ chiếm 1,1% tổng lượng nhập cảng từ Nga trong năm ngoái.

Bộ thương mại Nhật cho biết ảnh hưởng đối với các ngành sản xuất trong nước sẽ được hạn chế, do các sản phẩm trên có thể nhập từ các nơi khác. Người phát ngôn của Chính phủ Nhật cho biết các lệnh trừng phạt quốc tế đang bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế Nga. Nhật Bản vẫn chưa cấm nhập khí đốt tự nhiên và dầu, vốn chiếm phần lớn tổng lượng nhập cảng từ Nga với lý do an ninh năng lượng.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân Nga đã bắt đầu trận chiến giành Donbas. “Quân Nga đã bắt đầu trận đánh Donbas mà họ đã chuẩn bị từ lâu và một lượng đáng kể lực lượng Nga đang tập trung vào cuộc tấn công đó,” Zelensky nói.

Tổng thống nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga trong khu vực. “Bất kể họ đưa bao nhiêu lính Nga vào khu vực đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và phòng thủ và chúng tôi sẽ làm điều này hàng ngày. Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì là của Ukraine, nhưng chúng tôi không cần bất cứ thứ gì không phải của chúng tôi ”, Zelensky nói.

---- Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, hôm thứ Hai cho biết quân Nga đã tiến hành một nỗ lực để chọc thủng các tiền tuyến của Ukraine ở ba khu vực.

.

"May mắn thay, quân đội của chúng tôi đang giữ vững phòng tuyến, và chỉ ở hai thành phố mà họ [người Nga] đã vượt qua được: Kreminna và một thị trấn nhỏ khác. Nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn, chúng tôi không đầu hàng lãnh thổ của mình và nỗ lực bắt đầu một giai đoạn tích cực đã bắt đầu buổi sáng nay," theo lời ông nói.

---- Đã có ít nhất 73 người chết và 52 người bị thương trong 136 trận tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, theo lời Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, cho biết hôm thứ Hai trong một cuộc họp báo.

Dujarric cho biết ông đang trích dẫn những con số mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới, một cơ quan của LHQ về sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Ông cho biết thêm, các vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Ukraine hiện chiếm hơn 68% tổng số vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới kể từ đầu năm đến nay.

---- Theo lời Myhailo Vershynin, cảnh sát trưởng tuần tra Mariupol, hiện có thường dân, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già, đang trú ẩn bên trong nhà máy sắt va thép Azovstal ở cảng Mariupol của Ukraine bị bao vây.

Vershynin nói với CNN rằng ông đang ở nhà máy Azovstal, một trong những pháo đài cuối cùng của thành phố Mariupol vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nơi đã trở thành tâm điểm của các đợt oanh tạc nặng nề của Nga sau nhiều tuần chiến tranh khốc liệt ở thành phố đã san lấp phần lớn cơ sở hạ tầng của thành phố.

Theo Vershynin, thường dân trú ẩn ở Azovstal bao gồm phụ nữ có trẻ sơ sinh, người già và trẻ nhỏ. Ông ước tính tổng cộng có khoảng 1.000 người. Ông cho biết Azovstal có "nguồn dự trữ khá lớn" về thức ăn và nước uống, nhưng nguồn cung cấp đang cạn kiệt nhanh chóng.

---- Giai đoạn mới cho cuộc chiến ở Ukraine.

Video dài 2:43 phút:



https://youtu.be/nAlIQjuO_hA

---- Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét mọi công cụ có sẵn để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm khả năng dán nhãn hiệu cho Nga là chính phủ tài trợ khủng bố, theo một quan chức chính phủ Biden. Quan chức này cho biết, quá trình này có thể mất vài tuần trước khi đưa ra quyết định.

Theo Bộ Ngoại giao, định nghĩa về một nhà nước tài trợ cho khủng bố là một quốc gia đã “nhiều lần hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế”. Chỉ có 4 quốc gia hiện được Mỹ dán nhãn là nhà nước bảo trợ khủng bố: Bắc Hàn, Iran, Cuba và Syria.

---- Martin Griffiths, Giám đốc Hoạt Động Nhân Đạo LHQ, hôm thứ Hai cảnh báo rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa các lực lượng Nga và Ukraine trong tương lai gần, tuy nhiên nói thêm rằng nó có thể đạt được trong những tuần tới. (Ngưng bắn nhân đạo [humanitarian ceasefire] là ngưng bắn tạm để dân di tản hay để Hồng thập tự gửi thiết bị y tế, cứu trợ...)

Griffiths cũng nói với các phóng viên ở New York rằng LHQ có kế hoạch cử một đoàn xe nhân đạo đến các khu vực Donetsk và Luhansk trong vài ngày tới. Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức Ukraine thúc giục Nga cho phép một hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Berdiansk để thường dân có thể được di tản.

---- Trưởng ban báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nhắc lại hôm thứ Hai rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch công du Ukraine. Trước đó Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky đã mời gọi Biden tới thăm Kyiv.

“Điều đó không thay đổi - điều mà chúng tôi tiếp tục tập trung là cung cấp cho Ukraine, chính phủ Ukraine, các nhà lãnh đạo Ukraine - một khoản viện trợ an ninh lớn nhất lịch sử,” Psaki nói với CNN.

---- Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo hôm thứ Hai cho biết đợt trừng phạt sắp tới nhằm vào Nga sẽ nhắm vào các chuỗi cung ứng và kỹ nghệ quân sự của Nga.

Phát biểu trong một sự kiện do Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Peterson Institute for International Economics) tổ chức, Adeyemo nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ trong việc giúp các nền kinh tế đang phát triển giảm thiểu tác động của cuộc chiến tại Ukraine.

Adeyemo nói, nền kinh tế Nga dự kiến sẽ co cụm 10% và lạm phát ở nước này sẽ tăng vọt hơn 20% "trong suốt năm nay".

---- Hôm thứ Hai, Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh trao tặng danh hiệu danh dự “Vệ binh” cho Lữ đoàn 64 súng trường cơ giới của Nga — đơn vị bị cáo buộc thực hiện hành vi tàn bạo ở thị trấn Bucha của Ukraine. Putin nói vinh danh những người lính vì cam kết của họ đối với “lợi ích của tổ quốc và của nhà nước”.

Putin ca ngợi “chủ nghĩa anh hùng tập thể và lòng dũng cảm, sự kiên trì và lòng can đảm” của những chiến binh đã bị Ukraine buộc tội cướp bóc, giết người, tra tấn và hãm hiếp công dân Ukraine. Sau khi Lữ đoàn 64 rút khỏi Bucha, người ta thấy nhiều xác chiết bị tay trói và bị bắn chết ở tầm gần. Một số xác chết khác, bao gồm cả trẻ em, được tìm thấy bị lửa đốt bỏng, có lẽ để tra tấn, và một phần tay chân bị dập nát bởi máy móc, dấu hiệu của tra tấn.

---- Từ Mariupol, 1 Thiếu tá TQLC thư gửi Đức Giáo Hoàng: Con đang viết từ địa ngục trần gian. Trong khi quân Nga siết vòng vây thành phố cảng Mariupol của Ukraine, 1 Thiếu tá Thủy quân Lục chiến Ukraine đã viết trong một bức thư cho Đức Giáo hoàng Francis rằng thành phố này “là địa ngục có thực trên trái đất”.

“Ngài có thể đã nhìn thấy rất nhiều điều trong đời ngài. Nhưng con chắc chắn rằng ngài chưa bao giờ nhìn thấy những gì đang xảy ra với Mariupol,” Thiếu tá Serhiy Volyna viết trong bức thư được báo Ukrainska Pravda đăng hôm thứ Hai.

“Con không nhìn thấy hình ảnh ngài kêu gọi với thế giới và con đã không đọc tất cả các lời tuyên bố gần đây của ngài; [vì nơi đây] con đã chiến đấu hơn 50 ngày, bị bao vây hoàn toàn, và tất cả những gì con có thời gian là để cho cuộc chiến khốc liệt từng mét trong thành phố đang bị kẻ thù bao vây này”, theo Volyna viết.

Mariupol đang là tâm điểm của cơn bão trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi Moscow tìm cách chiếm thành phố quan trọng này để làm cầu nối trên bộ từ Bán đảo Crimea [Nga dã chiếm từ 2014] tới hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình với 56% số phiếu bầu, theo bản thăm dò Ipsos & Sopra Steria 2022 được cập nhật hôm thứ Hai.

Đối thủ của Macron là bà Marine Le Pen, được cho là sẽ giành được 44% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào ngày 24/4/2022, với tỷ lệ tham gia ước tính là 72%.

Trong khi đó, cuộc thăm dò IFOP-Fiducial 2022 ước tính khoảng 54,5% cử tri sẽ ủng hộ Macron, với tỷ lệ không đi bầu dự kiến sẽ đạt 25,5%.

---- Thẩm phán liên bang đã quăng bỏ lệnh cưỡng bách mang khẩu trang của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC hôm thứ Hai 18/4/2022. Thẩm phán Kathryn Kimball Mizelle, người được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, phán quyết rằng chính sách cưỡng bách mang khẩu trang là bất hợp pháp.

Lệnh cưỡng bách khẩu trang có từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020 và gần đây đã được gia hạn đến ngày 3/5/2022, bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả những người bước vào nơi giao thông công cộng như máy bay và tàu hỏa.

Thẩm phán Mizelle nói lệnh cưỡng bách khẩu trang nằm ngoài quyền lực pháp lý của CDC. Vẫn chưa rõ khi nào phán quyết của Mizelle có thể có hiệu lực tại các trung tâm giao thông trên toàn quốc.

Cũng nên ghi nhận rằng, theo Thẩm phán Mizelle, lệnh cưỡng bách mang khẩu trang là phi pháp vì tương đương lệnh "bắt giữ và thả ra" vì là chỉ cho lên phi cơ hay xe lửa người mang khẩu trang và sẽ cấm lên phi cơ/xe lửa người không mang khẩu trang. Thực tế, nếu Thẩm phán do Obama bổ nhiệm thì sẽ phán quyết ngược lại.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm thứ Hai cho biết chính phủ liên bang đã thất vọng trước quyết định được thẩm phán liên bang Kathryn Kimball Mizelle tuyên xử quăng bỏ khẩu trang trước đó vào hôm Thứ Hai 18/4/2022 --- khi thẩm phán nói phải quăng bỏ lệnh cưỡng bách mang khẩu trang ngừa dịch khi vận chuyển công cộng.

"Đây rõ ràng là một quyết định đáng thất vọng. CDC tiếp tục khuyến nghị đeo khẩu trang khi di chuyển công cộng... Bộ Tư pháp sẽ đưa ra ý kiến sau", theo lời Psaki nói với các phóng viên muốn biết bình luận về phán quyết. Tuy nhiên, các báo sáng Thứ Ba cho biết Bạch Ốc cho biết sẽ chấp nhận lệnh tòa, sẽ không thách thức chuyện bỏ khẩu trang nữa.

---- Sở An ninh Giao thông vận tải (TSA) không còn thực thi lệnh cưỡng bách mang khẩu trang của chính phủ liên bang đối với việc đi lại sau khi một thẩm phán liên bang ở Florida hủy bỏ chỉ thị cưỡng bách mang khẩu trang của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Chính quyền Biden vẫn khuyến khích mang khẩu trang trên các phương tiện công cộng để bảo vệ khỏi COVID-19 sau phán quyết hôm thứ Hai. Nhưng những người không khẩu trang khi đi máy bay và các phương tiện giao thông công cộng khác sẽ không bị gì cả.

---- Tổng thống Biden đã nói với cựu Tổng thống Obama rằng ông đang lên kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024, theo hai nguồn tin nói với The Hill. Lời tiết lộ với Obama là dấu hiệu mới nhất cho thấy Biden sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, điều mà Biden đã nhiều lần công khai. Trong cuộc họp báo ở Brussels vào tháng trước, ông nói với các phóng viên rằng ông "rất may mắn" khi tranh cử với đối thủ của mình trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Trump.

Nguồn tin cũng nói rằng Biden, mặc dù điểm đang thấp nhưng vẫn là ứng cử viên Đảng Dân chủ có nhiều khả năng đánh bại Trump. Biden, 79 tuổi, là tổng thống lớn tuổi nhất nhậm chức ở tuổi 78 và sẽ 82 tuổi khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, nếu thành công.

Điểm thăm dò trung bình FiveThirtyEight từ nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy điểm chấp thuận Biden chỉ dưới 42%. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ khác vào đầu năm sau. Bạch Ốc và các nhà kinh tế bên ngoài dự đoán lạm phát sẽ bắt đầu giảm bớt. Tới luôn, bác Bảy Đờn.

---- Thụy Điển: bắt 40 người biểu tình bạo động vì nổi giận chuyện đốt sách Kinh Hồi Giáo. Một chính trị gia cực hữu nổi tiếng vì đã đốt Kinh Qur'an nơi công cộng đã gây ra làn sóng biểu tình bạo loạn trên khắp Thụy Điển bởi những người nổi giận vì chuyện xúc phạm cuốn sách thánh Hồi giáo. 40 người đã bị bắt trong các cuộc bạo động dữ dội ở một số thành phố của Thụy Điển sau khi nhân vật cánh hữu Thụy Điển gốc Đan Mạch Rasmus Paludan cho biết sẽ tham dự các cuộc biểu tình trong kế hoạch vào cuối tuần lễ Phục sinh.

Theo BBC News, Paludan “nói rằng anh ta đã đốt một ấn bản cuốn sách thánh của Hồi giáo và muốn làm lại.” Ba người bị thương ở thành phố Norrkoping sau khi cảnh sát bắn cảnh cáo vào những người biểu tình. Cả ba đều đang được điều trị tại bệnh viện và đã bị quản thúc, cảnh sát cho biết. Paludan, người đang hoạt động ở cả Đan Mạch và Thụy Điển, đã không có mặt tại cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch ở Norrkoping.

---- Loan tin giả, bị kiện, thua kiện, không tiền đền, Alex Jones khai phá sản 3 công ty. Ba công ty thuộc sở hữu của người dẫn chương trình phát thanh cánh hữu Alex Jones, bao gồm cả trang web Infowars nổi tiếng về tin giả, đã nộp đơn xin phá sản. Jones đang phải đối mặt với những khoản tiền pháp lý khổng lồ sau khi bác bỏ vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook năm 2012, trong đó một tay súng đã bắn chết 26 người, nhưng Jones nói không hề có ai bắn giết ai và bản tin về chết chóc đó chỉ là một "trò lừa bịp".

Bloomberg News đưa tin rằng các công ty [của Alex Jonse], mỗi công ty có khoản nợ ước tính lên tới 10 triệu đô la, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, thủ tục này sẽ cho phép họ tiếp tục hoạt động trong khi chờ tái cơ cấu.

Các gia đình trong hồ sơ Sandy Hook kiện Jones nói rằng Jones đã “chuẩn bị cho ngày tận thế” đế chế kinh doanh hốt bạc bằng tin giả của y bằng cách chuyển hàng triệu đô la vào các công ty vỏ bọc, trong một nỗ lực tránh xa cơ nguy bị tòa án siết nợ bắt đền.

---- Fairfax, Virginia: cháy trong khu chung cư có nhiều dân Việt, cứu hỏa tới kịp. Một khu chung cư kiểu condo gồm 24 căn ở Quận Fairfax, nơi đông cư dân gốc Việt, đã được di tản vào sáng thứ Hai khi hỏa hoạn xảy ra. Tr6ạn cháy dường như bắt đầu từ một ban công ở một trong những tầng trên ở phía bên trái của tòa nhà. Khi ngọn lửa lan qua tầng áp mái, lửa bùng cháy về phía căn hộ của Adam Phan. Phan ngửi thấy mùi khói trước, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Đó là hàng xóm của chúng tôi kêu gọi mọi người chạy thoát ra ngoài, đám cháy đang đến,” anh nói. “Bạn cùng phòng của tôi và tôi thực sự chỉ lấy được chìa khóa, điện thoại và bất cứ thứ gì chúng tôi đang mặc và bước ra ngoài, và phần phía xa bên trái nhanh chóng bốc khói và bắt đầu lan sang phía giữa của tòa nhà.”

Lực lượng cứu hỏa đến ngay trước 11 giờ sáng, khi cư dân chạy khỏi tòa nhà. “Ngọn lửa bùng lên khi chúng tôi tới đây vào tầng áp mái, chạy khắp không gian gác mái, toàn bộ tòa nhà,” Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Quận Fairfax, Brad Cochrane nói. Không có cư dân nào bị thương, chỉ một lính cứu hỏa bị thương, đã được đưa vào bệnh viện với vết thương nhẹ.

---- Texas: Hoàng Trần, 31 tuổi, đang lái xe thì bị xe kẻ gian đang bị cảnh sát rượt vượt đèn đỏ và đụng chết. Cảnh sát Houston cho biết Hoàng Trần đã chết khi Damian West, 21 tuổi, vượt đèn đỏ và tông vào xe của Tran vào tối thứ Sáu. Người nữ hành khách trên xe anh Trần bị thương nặng.

West dự kiến sẽ ra hầu tòa vào thứ Hai, nhưng ngày tòa thụ lý hồ sơ của West đã được đổi lại thành tháng 6/2022. West bị buộc tội giết người và tấn công gia trọng. Cảnh sát nói tội tấn công gia trọng có thể được nâng lên thành tội giết người nếu người phụ nữ trong tình trạng nguy kịch không sống nổi.

---- HỎI 1: Bắc Hàn bắn thử phi đạn hạt nhân tầm ngắn, nguy hiểm hơn phi đạn liên lục địa ICBM?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hôm Chủ nhật, Bắc Hàn cho biết đã thành công trong việc thử nghiệm một phi đạn chiến thuật mới có khả năng tấn công Seoul từ tiền tuyến bằng đầu đạn hạt nhân. Phi đạn mới có tầm bắn ngắn hơn nhiều so với phi đạn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhưng có thể được gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật và có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với Nam Hàn so với ICBM.

JCS vì một số lý do đã trì hoãn thông báo cho đến sáng Chủ nhật, gần 14 giờ sau đó. Cũng không đưa ra lời giải thích nào cho sự chậm trễ, gây ra những lo ngại về khả năng nhận biết để báo động về phi đạn của miền Nam.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/04/18/2022041800875.html

---- HỎI 2: Có phải 88% cử tri Nhật nói Nga đang phạm "tội ác chiến tranh"?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 88% cử tri Nhật Bản ủng hộ nhận xét của Thủ tướng Fumio Kishida rằng các lực lượng Nga đang phạm "tội ác chiến tranh" bằng cách giết hại dân thường Ukraine, theo một cuộc khảo sát của báo Asahi Shimbun cho thấy.

Ngay cả trong số những người không tán thành Nội các của Kishida, 85% tán thành đánh giá "tội ác chiến tranh" của ông.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14601080

