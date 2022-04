Nỗi lo COVID-19: WHO đang quan sát 2 biến chủng mới BA.4 và BA.5 xuất hiện ở Nam Phi và Boswana.

.

- Tư lệnh Checnya của Nga: "Trước tiên chúng tôi sẽ giải phóng toàn bộ Luhansk và Donetsk - và rồi sau đó sẽ tiến chiếm Kyiv và các nơi khác." Bàn tay sắt Putin: toàn dân biến thành công an truy tìm kẻ phản chiến, sơn chữ "phản quốc" trước cửa nhà. Hơn 100 phi cơ của các nhà tài phiệt Nga nằm ụ ở phi trường Dubai.

- Nga đã cạn đôla, trễ nợ công khố phiếu (Nga sẽ kiện, sẽ làm mọi hành động thích hợp để có tiền trả cho người đầu tư). Liên Âu: đưa 21 hãng hàng không Nga vào danh sách cấm bay vì thiếu Chứng Chỉ An Toàn. Phái đoàn khoa học Pháp đã tới Ukraine để điều tra về tội ác chiến tranh do Nga gây nên.

- Zelensky: Nga đang gửi "hàng chục ngàn" chiến binh và "số lượng khổng lồ thiết bị quân sự" vào Ukraine để đánh lớn trận sắp tới. Diễn văn trước Quốc Hội Nam Hàn, Zelensky xin Nam Hàn viện trợ vũ khí để ngăn chận được phi đạn và tàu chiến Nga.

- Nga: đã dùng phi đạn hành trình Kalibr phá hủy 4 dàn phòng không S-300 Ukraine mới nhận viện trợ (Slovakia: Nga tung tin vịt, vì dàn phi đạn S-300 mới tặng còn y nguyên).

- Nỗi lo COVID-19: WHO đang quan sát 2 biến chủng mới BA.4 và BA.5 xuất hiện ở Nam Phi và Boswana.

- Ukraine: liên tục có kế hoạch thay đổi để đánh bại quân Nga. Ukraine: các trận đánh lớn đang diễn ra ở phía đông, phi đạn Nga bắn khắp vùng Donbas. GDP của Ukraine sẽ giảm 45.1% trong năm 2022, GDP của Nga sẽ giảm 11.2%.

- Cựu giám đốc CIA: trận đánh sắp tới ở miền đông Ukraine sẽ lớn kinh khủng. Mỹ: Tướng Tư Lệnh mới trên chiến trường Ukraine của Nga sẽ tàn bạo hơn trong việc tấn công thường dân Ukraine. DB Liz Cheney: quân Nga có tội diệt chủng, Châu Âu phải ngưng mua dầu và khí đốt từ Nga. Thị trấn Izyum trong vùng Kharkiv: giao chiến dữ dội.

- Sau khi gặp Zelensky, Thủ Tướng Áo quốc Nehammer bay tới Nga họp với Putin; Nehammer từ chối xét nghiệm PCR. Phần Lan, Thụy Điển dự kiến tham dự NATO sớm là mùa hè này. Zelensky gọi dân Ukraine là dân tộc can đảm nhất của đất nước tuyệt vời nhất. Ukraine: cực kỳ khó khăn để suy nghĩ về thương thuyết sau khi Nga thảm sát dân Ukraine.

- Chung kết bầu Tổng Thống Pháp tuần sau: cực hữu Marine Le Pen kình với TT trung hữu Emmanuel Macron

- Email gây quỹ của Cộng Hòa dễ bị Gmail đưa vô Spam; của Dân Chủ dễ bị Outlook và Yahoo đưa vô Spam

- HỎI 1: Thành phố nào ở California có cư dân sức khỏe tốt nhất? ĐÁP 1: Ba nơi hàng đầu là: San Francisco, San Diego, Irvine.

- HỎI 2: Nếu Cộng Hòa bầu sơ bộ 2024 ngay bây giờ và nếu Trump không ứng cử, Ron DeSantis sẽ thắng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-11/4/2022) ---- Thêm nỗi lo COVID-19. Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO nói hôm Thứ Hai rằng nơi này đang quan sát vài chục trường hợp nghi từ 2 biến chủng của Omicron để xem có nguy hiểm hay không. Hai biến chủng mới này là BA.4 và BA.5, chị em của BA.1 Omicron.

.

Theo WHO, có vài chục trường hợp dương tính với BA.4 và BA.5 báo cáo tới kho dữ liệu toàn cầu GISAID, trong khi tất cả trường hợp BA.5 xảy ra ở Nam Phi và Botswana. Tin này tới trong khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Trung Quốc.

.

---- Thủ Tướng Áo quốc Karl Nehammer đã bay tới Nga để họp với Tổng Thống Vladimir Putin. Trước khi tới gặp Putin, ông cũng thông báo cho chính phủ Đức, Liên Âu và Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky để biết. Tin này đưa ra sau khi ông đã gặp Zelensky tại Kyiv hồi cuối tuần.

.

Karl Nehammer đã từ chối, không cho các bác sĩ Nga làm xét nghiệm PCR xem ông có dính COVID-19 hay không trước khi ông vào họp kín với Putin. Sau buổi họp, ông sẽ họp báo. Trước đó, Ngoại Trưởng Áo quốc Alexander Schallenberg nói Thủ Tướng Nehammer muốn gặp để nói thẳng với Putin rằng Putin đã "thua trận ở Ukraine về mặt đạo đức."

.

Cần ghi nhận, hồi tháng 2/2022, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cũng từ chối xét nghiệm PCR khi thăm Putin. Đặc biệt của xét nghiệm PCR là bác sĩ sẽ lấy một chút xíu dung dịch nơi mũi hay nước bọt (using a nasal swab or saliva tube), nhưng như thế Nga sẽ có bản đồ DNA của người được xét nghiệm, và sẽ nguy hiểm nếu bị dùng cho âm mưu độc ác bằng kỹ thuật y khoa.

.

Putin và Nehammer đã gặp nhau, nói chuyện khoảng 90 phút. Trong hôm nay, Nehammer sẽ mở buổi họp báo như dự kiến.

.

---- Nga đã cạn túi, không đủ đôla để trả nợ, và bây giờ xin trả các sở hữu công khố phiếu đáo hạn bằng tiền rubles, thay vì đôla Mỹ, theo lời công ty tín dụng S&P nói. Các công khố phiếu đáo hạn vào ngày 4/4/2022, theo S&P. Bây giờ, Nga được ân hạn 30 ngày để trả cả vốn lẫn lời, nhưng S&P nói Nga sẽ không kiếm ra đôla để trả nợi vì cấm vận đang siết.

.

Hiện thời Nga có trữ lượng ngoại tệ $315 tỷ đôla nhưng đã bị Mỹ đông lạnh. JPMorgan ước tính Nga có khoải nợ $40 tỷ đôla phải trà, tính vào cuối năm 2021, phân nửa số đó là đầu tư nước ngoài nắm giữa.

.

Bộ Trưởng Tài Chánh Nga Anton Siluanov nói với báo Izvestia hôm Thứ Hai là Nga sẽ kiện, sẽ làm mọi hành động thích hợp để có tiền trả cho người đầu tư.

.

---- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Hai cảnh báo rằng Nga đang gửi "hàng chục ngàn" chiến binh và "số lượng khổng lồ thiết bị quân sự" vào Ukraine để đánh lớn trận sắp tới. Trong diễn văn trước Quốc Hội Nam Hàn, Zelensky xin Nam Hàn viện trợ vũ khí để ngăn chận được phi đạn và tàu chiến Nga. Ông nói Nga đã phá hủy 300 bệnh viện và 938 trường học tại Ukraine. Ông nói, vài ngày tới sẽ là các trận đánh lớn để quyết định chiến trường.

.

--- Phi đạn Ukraine bắn theo quân Nga.

Video dài 2:13 phút:



https://youtu.be/HN6fcxXUtiw

.

--- Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Nga, nói Nga đã dùng phi đạn hành trình Kalibr bắn từ biển vào để phá hủy 4 dàn phòng không S-300 nhận từ một nước Châu Âu không rõ tên ở gần thành phố Dnipro, vài ngày sau khi Slovakia gửi tặng Ukraine một hệ thống phòng không S-300. Nga nói, cùng bị phi đạn Nga xóa sổ là khoảng 2 tá chiến binh Ukraine.

.

Thủ Tướng Slovakia đưa ra bản văn nói dàn phi đạn Slovakia gửi tới bị Nga hủy diệtc hỉ là tin vịt. Không rõ 2 bên nói về cùng một dàn phòng không hay hai dàn khác nhau.

.

---- Đại sứ Pháp tại Ukraine Etienne de Poncins hôm Thứ Hai cho biết một phái đoàn khoa học và kỹ thuật của Pháp đã tới thành phố Lviv ở phía tây Ukraine để điều tra về tội ác chién tranh do Nga gây nên.

.

---- Ủy hội Châu Âu nói hôm Thứ Hai đã đưa 21 hãng hàng không Nga vào danh sách cấm bay trên bầu trời Liên Âu, lý do không phải cấm vận, nhưng chỉ là thuần túy về an toàn và kỹ thuật, vì Nga đã cho các hãng hàng không Nga điều hành hàng trăm phi cơ thuộc sở hữu nước ngoài mà "không có Chứng Chỉ Có Thể Bay" (Certificate of Airworthiness), và như thế là nguy hiểm.

.

.

---- Ngoại Trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm Chủ Nhật nói trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC rằng kế hoạch ban đầu của Nga khi xâm lăng Ukraine đã thảm bại, và lịch sử sẽ cho thấy kế hoạch của ai chung cuộc sẽ thắng.

.

Khi được hỏi việc Putin bổ nhiệm Tướng Alexander Dvornikov làm Tân Tổng Tư Lệnh Quân Lực Nga tại Ukraine, Kuleba nói bây giờ họ có kế hoạch mới, thì chúng tôi cũng có kế hoạch chúng tôi. Bất kỳ Nga dự định thế nào, chúng tôi có chiến lược thích ứng, và tận cùng chúng tôi tin sẽ thắng cuộc chiến này, chúng tôi sẽ giải phóng lãnh thổ của chúng tôi.

.

---- Các viên chức Ukraine nói rằng các trận đánh lớn đang diễn ra ở phía đông Ukraine, với pháo binh và phi đạn Nga bắn khắp vùng Donbas, được suy đoán lá bắn pháo trước rồi bộ binh sẽ tấn công kế tiếp.

.

Nhiều đơn vị Nga đang tái phối trí xuyên qua biên giới, và dự định sẽ tiến về Kharkiv. Các viên chức Ukraine thúc giục dân di tản ra khỏi miền Đông, vì dự kiến quân Nga sẽ đánh lớn để lấy một chiến thắng tượng trưng cho Ngày Lễ Chiến Thắng ngày 9/5/2022.

.

Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy một đoàn quân xa Nga dài 8 dặm đường đi về phía nam, xuyên qua thị trấn miền đông là Velkyi Burluk hôm 8/4/2022. Thị trấn này nằm phía đôngc ủa Kharkiv, gần biên giới Ukriane với Nga.

.

--- Bắn phi đạn vào quân xa Nga ở bờ biển Mariupol.

Video dài 24 giây:



https://youtu.be/kC0N0eOTI24

.

---- Cựu giám đốc CIA nói rằng trận đánh sắp tới ở miền đông Ukraine sẽ "là lớn" trong khi quân Nga tái phối trí xong. Tướng hồi hưu David Petraeus, cũng là cựu Giám đốc CIA và là Tư lệnh Hành quân Trung ương Quân lực Mỹ chỉ huy cuộc chiến ở Afghanistan cho tới năm 2010, nói rằng các trận đánh lớn sắp tới khi quân Nga phối trí lại và bổ sung chiến binh để tập trung vào trận phía đông Ukraine.

.

----- Ngoại Trưởng Ukraine nói trên NBC rằng cực kỳ khó khăn để suy nghĩ vế thương thuyết sau khi quân Nga bắn phi đạn vào nhà ga xe lửa Kramatorsk làm chết 57 người với bị thương cả trăm người, cũng như thảm sát ở Bucha nơi có mồ chôn tập thể 410 thường dân Ukraine.

.

Kubela nói rất khó để ngồi nói chuyện với những người kiếm đủ thứ cớ để bênh vực cho tội ác chiến tranh và các trận thảms át.

---- Dân Biểu Liz Cheney nói sáng Chủ Nhật rằng phi đạn Nga bắn vào nhà ga xe lửa hiển nhiên là tội diệt chủng, và các nước Châu Âu cần phải hiểu rằng họ đang tài trợ cho cuộc chiếnc ủa Putin bằng cách mua dầu và khí đốt từ Nga.Bà nói rằng Hoa Kỳ nên tăng sản lượng dầu để trợ giúp Châu Âu, nhưng thêm rằng cứ mỗi lần, cứ mỗi ngày họ tiếpt ục nhập cảng dầu và khí đốt từ Nga là họ đang tài trợ để Putin diệt chủng ở Ukraine.----- Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói trên chương trình "State of the Union" hôm Chủ Nhật rằng dự kiến Tướng Tư Lệnh mới trên chiến trường Ukraine của Nga (Tướng Alexander Dvornikov) sẽ tàn bạo hơn trong việc tấn công vào thường dân Ukraine.Sullivan nói dự đoán đó là vì Tướng Nga Dvornikov từng chỉ huy quân Nga tham chiến ở Syria và nơi đây đã tấn công thường dân không phân biệt, "riêng bản thân Tướng này là tác giả của nhiều tội ác tại Syria, và bây giờ y sẽ làm như thế ở Ukraine.---- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky đọc diễn văn hôm Chủ Nhật, gọi dân Ukraine là "dân tộc can đảm nhất của đất nước tuyệtv ời nhất trên thế giới. Cuộc chiến của chúng ta vì tự do, vì đất nước. Thêm một tuần nữa Ukraine vẫn sống còn, bất kể nỗ lực của Nga muốn hủy diệt chúng ta."Zelensky nói đất nước đang làm mọi thứ có thể để chiến thắng và tố cáo lãnh đạo Nga đã "nói dối" trong nỗ lực đổ tội cho quân Ukraine, kể cả thảm sát ở Bucha hay phi đạn bắn ở nhà ga xe lửa."Quân Nga đã phá hủy đời sốngc ủa nhiều triệu người. Họ khởi động cuộc chiến toàn lực và hành động như dường chúng ta có lỗi đã gây ra cuộc chiến. Bây giờ Nga sợ thảm bại nên chuyển về sẽ tấn công toàn lực ở phía đông Ukraine, nhưng chúng ta đã sẵn sàng."Trước bài diễn văn, Zelensky nói ông đã vinh danh "18 người vệ quốc Ukraine" trong đó có chiến binh Ukraine, Lực lượng truyền thông đặc biệt, và cảnh sát vì đã chiến đấu rất anh hùng. Ông cũng cảm ơn các phóng viên đã chia sẻ sự thật về những gì xảy ra ở Ukraine.----- Thị trấn Izyum trong vùng Kharkiv của Ukraine là nơi giao chiến dữ dội và tiếp tục tăng cường độ giữa quân Nga và quân Ukraine, theo lời Tư lệnh Quân khu Kharkiv là Oleh Syniehubov (của Ukraine). Syniehubov nói rằng quân Ukraine vừa chiến thắng lớn vì đã hủy diệt một đoàn quân xa Nga rất dài chở thiết bị về hướng Izium.---- Tổng sản lượng quốc doanh GDP của Ukraine sẽ giảm 45.1% trong năm 2022 vì cuộc chiến xâm lăng do Nga khởi động ở Ukraine, theo nghiên cứu của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) trong bản báo cáo hôm Chủ Nhật.Tương tự, GDP của Nga dự kiến sẽ giảm 11.2%, trong khi gián đoạn đường hàng hải Hắc Hải sẽ làm giảm 90% xuất cảng ngũ cốc của Ukraine và 50% của tổng lượng xuất cảng của Ukraine.---- Phần Lan và Thụy Điển tuyên bố sẵn sàng tham dự NATO sớm là mùa hè này, bởi vì nhìn thấy quân Nga xâm lăng Ukraine nên 2 nước này tự lo thân để xin vào NATO sớm. Theo một viên chức Mỹ, hồ sơ nộp đơn vào NATO chính thức của 2 nước này sẽ được xét vào tháng 6/2022. Thủ Tướng Phần Lan Sanna Marin nói rằng Nga không phải là một láng giếng mà chúng ta đã nghĩ như Nga đã là, và bây giờ phải xin vào NATO vì tình hình nghiêm trọng.---- Các phản lực cơ của các nhà tài phiệt Nga đã bay tới Dubai để tránh quốc tế cấm vận, bây giờ thì kẹt ở đây rồi, theo báo The Wall Street Journal: hơn 100 phi cơ nằm ụ ở phi trường Dubai kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Báo này loan tind ẫn chứng cớ từ hình ảnh vệ tinh và từ dữ kiện của hãng nghiên cứu hàng không WINGX.Một số nhà tài phiệt Nga đã phải dọn các tài sản có thể sang các nước không tham gia cấm vận với Tây phương, trong đó có Dubai và Maldives. Khi các phi cơ được tài phiệt Nga đưa tới Dubai, nơi không cấm bay đối với phic ơ Nga, và cũng không cấm vận Nga. Vấn đề là phi cơ tới Dubai thì được, nhưng không bay được nơi đâu, vì thế giới mênh mông nhưng không mấy chỗ cho tài phiệt Nga núp bóng.----- Ramzan Kadyrov, Chủ tịch Cộng Hòa Checnya của Nga, nói rạng sáng Thứ Hai là quân Nga sẽ có một trận tấn công lớn, không chỉ vào Mariupol nơi quân Nga đang bao vây, mà cũng sẽ tấn công vào thủ đô Kyiv và các thành phố khác của Ukraine.Kadyrov nói trong 1 video phóng lên Telegram rằng sẽ có tấn công, khôngc hỉ vào Mariupol nhưng là ở nhiều nơi khác, "Trước tiên chúng tôi sẽ giải phóng toàn bộ Luhansk và Donetsk - và rồi sau đó sẽ tiến chiếm Kyiv và các nơi khác."---- Bàn tay sắt của Putin không để chỗ cho những người có ý kiến khác về cuộc chiến tại Ukraine. Do vậy, Putin dùng chiến thuật người người đều công an, để báo cáo lẫn nhau, theo một kiểu của thời Xô viết cũ: các giáo viên bị học sinh báo cáo về các câu nói trong lớp, trẻ em báo cáo với trường về ba mẹ, và hàng xóm báo cáo nhau, theo báo New York Times."Như dường là mọi người đều rơi vào một kiểu điên khùng," theo lời Marina Dubrova, một cô giáo bị sa thải vì nói với học trò trong lớp rằng Ukraine là một quốc gia có chủ quyền.Công an khuyến khích mọi người gửi email báo cáo "bọn phản quốc." Tại một khu vực, người ta nhận text từ cán bộ yều cầu gửi cho họ địa chỉ email và số điện thoại của "bọn kích động và lừa gạt" đang muốn phá hoại chiến dịch ở Ukraine.Một tài khoản đặc biệt để truyền thông qua Telegram. Một trang web xin dân Nga cung cấp tên "bọn sâu bọ" trong giới trí thức. Người ta lấy sơn tới sơn chữ "đồ phản quốc" ngay cửa trước nhà của các nhà hoạt động và phóng viên đối lập.Tội của cô giáo Dubrova chỉ đơn giản là cô cho các học trò lớp 8 của cô xem một video Youtube cho thấy trẻ em hát về "một thế giới không chiến tranh" bằng tiếng nga và tiếng Ukraine. Một trong các học sinh ghi âm lại cuộc thảo luận trong lớp. Công an tới trường ngay. Một Chánh án phạt cô giáo $400, và trường sa thải cô ngay.Một đại biểu quốc hội đứng sau trang web mở ra chiến dịch mật báo nói: "Chúng tôi không muốn có ai bị bắn, và chúng tôi không muốn có ai vào nhà tù. Tôi biết tuyệt đối rằng một chiến dịch thanh trừng sẽ khởis ự."---- Ứng cử viên Tống thống Pháp cực hữu Marine Le Pen sẽ vào chung kết với ứng cử viên đương nhiệm Tổng Thống trung hữu Emmanuel Macron trong vòng bầu cử thứ nhì vào Chủ Nhật tới, theo dự đoán dựa vào kết quả đếm xong 99% phiếu ở vòng đầu bầu cử.Trong 12 ứng cử viên Tổng Thống, Macron và Le Pen nhiều điểm nhất nhưng không ai đủ 50% phiếu để khỏi chung kết. Kết quả phiếu vòng 1 dự toán là 27.6% bầu Macron, và 23.4% phiếu bầu cho Le Pen.Nhiều người hồi hộp, lo rằng bà Le Pen sẽ thắng cử. Nếu bà trở thành Tổng Thống, Pháp sẽ chuyển hướng lớn. Bà Le Pen chủ trương hạn chế di dân, chống toàn cầu hóa, chống đa văn hóa, ưa chỉ trích chính sách Mỹ và NATO, từng cam kết sẽ đưa Pháp ra ngoài ảnh hưởngc ủa Mỹ.Trong quá khứ bà từng ca ngợi Putin và Nga, từng kêu gọi Pháp kết thân với Nga trước khi xảy ra cuộc xâm lăng 2022; bà lên án cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nói Nga "có thể trở thành đồng minh của Pháp lần nữa" nếu cuộc chiến kết thúc.----- Bạn sẽ bực bội khi thấy một số email bạn ưa đọc bỗng dưng chạy vào Spam Mail, tức là "mail rác." Những email gây quỹ của Cộng Hòa và Dân Chủ cũng bị kỳ thị, một số đưa vào Spam. Do vậy, nếu bạn mong đợi các email này, xin nhớ ngó xem có lạc vô Spam hay không.Báo Axios dựa vào cuộc nghiên cứu của North Carolina State University, khảo sát 100 tài khoản email từ GMail, Outlook và Yahoo và trường với hơn 318,000 emails để xem các mạng email này có đối xử dị biệt 2 đảng trong bầu cử 2020 hay không.. Các email gây quỹ của Cộng Hòa nhiều phần là bị mạng GMail ghi là Spam.. Các email gây quỹ của Dân Chủ nhiều phần là bị mạng Yahoo. Outlook ghi là Spam.---- HỎI 1: Thành phố nào ở California có cư dân sức khỏe tốt nhất?ĐÁP 1: Ba nơi hàng đầu là: San Francisco, San Diego, Irvine.Dó là nghiên cứu của Wallethub, khảo sát 182 thành phố lớn dựa theo 43 thang điểm trong lĩnh vực chính (chăm sóc y tế, thực phẩm, thể dục, không gian xanh) để chấm điểm.Mười thành phố California có cư dân sức khỏe tốt nhất là:1. San Francisco2. San Diego3. Irvine4. Huntington Beach5. Los Angeles6. Fremont7. San Jose8. Oakland9. Oceanside10. GlendaleChi tiết:---- HỎI 2: Nếu Cộng Hòa bầu sơ bộ 2024 ngay bây giờ và nếu Trump không ứng cử, Ron DeSantis sẽ thắng?ĐÁP 2: Đúng thế. Đó là theo cuộc thăm dò của CWS Poll: Thống Đốc Florida Ron DeSantis sẽ thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024 ngay bây giờ, nếu Trump không ra ứng cử. Bản khảo sát thực hiện với 678 cử tri nhiều phần sẽ bầu sơ bộ Cộng Hòa tại Texas, trong câu hỏi có ghi thêm các ứngc ử viên khác để lựa chọn: Ted Cruz, Ron DeSantis, Greg Abbott, Nikki Haley, và Kristi Noem.. 48% bầu cho DeSantis;. 19% bầu TNS Ted Cruz.Chi tiết: