Tổng Thống Zelensky nói với HĐBA/LHQ: có hình ảnh vệ tinh cho thấy tội ác diệt chủng ở Bucha, và không tội ác nào mà Nga không thực hiện, lính Nga đã giết dân ở Bucha "để tìm niềm vui" thôi. Ngoại Trưởng Mỹ lên án tội ác chiến tranh tại Bucha của Ukraine, sẽ buộc những kẻ trách nhiệm phải lãnh hậu quả. - Tướng Mỹ: Nga xâm lăng Ukraine là hiểm họa lớn nhất, Mỹ đang đối diện 2 siêu cường: TQ và Ng

Hình trực tuyến: Tổng Thống Zelensky nói với HĐBA/LHQ qua video rằng Ukraine có hình ảnh vệ tinh cho thấy tội ác diệt chủng ở Bucha, và không tội ác nào mà Nga không thực hiện, lính Nga đã giết dân ở Bucha "để tìm niềm vui" thôi.

.

- Tổng Thống Zelensky nói với HĐBA/LHQ: có hình ảnh vệ tinh cho thấy tội ác diệt chủng ở Bucha, và không tội ác nào mà Nga không thực hiện, lính Nga đã giết dân ở Bucha "để tìm niềm vui" thôi. Ngoại Trưởng Mỹ lên án tội ác chiến tranh tại Bucha của Ukraine, sẽ buộc những kẻ trách nhiệm phải lãnh hậu quả.

- Tướng Mỹ: Nga xâm lăng Ukraine là hiểm họa lớn nhất, Mỹ đang đối diện 2 siêu cường: TQ và Nga.

- Dân thị trấn Rubizhne ở Ukraine nhận lệnh phải ở trong nhà vì bồn hóa chất "nitric acid" bị quân Nga bắn trúng, gây ra đám khói cực độc, phải mưa tới mới tan hóa chất. Nhật giúp Ukraine dọn đống đổ nát, rà phá mìn và bom chưa phát nổ, viện trợ bổ sung khẩn cấp trị giá 100 triệu đô. Nhật cấm xuất cảng xa xỉ phẩm sang Nga.

- Hội Đồng Bảo An LHQ họp hôm nay về tình hình Ukraine theo yêu cầu của cả Nga và Ukraine, đổ tội nhau về giết thường dân ở Bucha. Đức trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga. Pháp sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga. Latvia trục xuất 13 nhà ngoại giao Nga, đóng 2 lãnh sự quán Nga. Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và Italy cũng tuyên bố trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga. Nga sẽ trục xuất tương đương các nhà ngoại giao các nước.

- Mỹ: Nga đang chuyển quân về phía đông Ukraine, nhằm đánh bại các đơn vị Ukraine còn trong hai tỉnh ly khai Lugansk và Donetsk. Cựu Thủ Tướng Đức Angela Merkel: năm 2008 không cho Ukraine gia nhập NATO vì điều kiện chưa đủ.

- Mỹ tịch thu siêu du thuyền tên là “The Tango” của tỷ phú Nga Viktor Vekselberg trị giá $90 triệu đôla. Canada: sẽ thêm trừng phạt Nga và Belarus vì cuộc chiến ở Ukraine. Đức tạm thời chiếm quyền kiểm soát chi nhánh của Gazprom đang hoạt động ở Đức.

- Biden suy tính tăng nhập cảng dầu từ Canada.

- SV Việt: thị trấn Santa Barbara quá nhiều tội phạm

- California: 2 anh gốc Việt giả đụng xe để giựt đồ

- Kansas: cô Rina Nguyen, 20 tuổi, cư dân Wichita, đã bị kết tội sát nhân bậc nhì vì bắn chết bạn trai

- California: Dandre Martin, 26 tuổi, bị bắt vì nghi xả súng bắn làm chết 6 người, gây bị thương 12 người.

- Los Angeles: giá xăng giảm 8 cent/gallon so với giá trung bình tuần trước, còn $5.99 đô/gallon

- Nam Hàn: cảnh sát bố ráp tiệc ma túy, bắt 2 anh Hàn, 16 anh Việt. Trong đó 9 anh Việt cư trú bất hợp pháp

- Vụ Việt Á ngoáy mũi cả nước: lột chức vụ Đảng của Trung tướng Đỗ Quyết, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương.

- Bắt Chủ tịch, TGĐ Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đôla.

- HỎI 1: Giá nhà nhiều thành phố California tăng gấp 3 lần kể từ năm 2000? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Sở y tế California kêu gọi dân đừng ăn sống nghêu, sò, hàu từ British Columbia, Canada? ĐÁP 2: Để tránh nhiễm trùng Norovirus.

.

QUẬN CAM (VB-5/4/2022) --- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky sáng Thứ Ba nói chuyện qua video với Hội Đồng Bảo an LHQ rằng Nga sẽ đổ tội cho mọi người để biện minh cho hành động của Nga tại Ukraine.

.

Ông nói Ukraine có bằng chứng cụ thể, có hình ảnh vệ tinh cho thấy những gì xảy ra ở Bucha, và Nga không tội ác nào mà Nga không thực hiện. Ông nói quân Nga đã cố ý giết bất kỳ ai phục vụ đất nước Ukraine, bắn chết phụ nữ, giết toàn bộ gia đình, cả trẻ em, rồi đốt xác, và lính Nga đã giết thường dân ở Bucha "để tìm niềm vui" thôi.

.

---- Trong buổi điều trần hôm Thứ Ba ở Quốc Hội, Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Milley nói rằng Nga xâm lăng Ukraine là "hiểm họa lớn nhất cho hòa bình và an ninh Châu Âu và có lẽ cả thế giới" trong 42 năm quân ngũ của ông.

.

Ông nói quân Mỹ luôn luôn sẵn sàng nhận lệnh của Quốc Hội để giữ hòa bình và ổn định Châu Âu -- một nền hòa bình bảo đảm cho ổn định toàn cầu và trật tự quốc tế, nơi tất cả các nước có thể thịnh vượng trong hòa bình.

.

Ông nói Mỹ đang đối diện 2 siêu cường: Trung Quốc và Nga, mỗi nước đều có quân đội hùng mạnh có thể thay đổi trật tự thế giới. Và xung đột quốc tế ngày càng tăng, không giảm, và khả thể chiến tranh giữa các đại cường quốc đang hiển lộ nhiều hơn.

.

---- Chính phủ Biden đang suy tính tăng nhập cảng dầu từ Canada, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Ba, tìm cách tăng vận chuyển dầu vào Mỹ, và Biden đang cân nhắc về ống dầu xuyên quốc Keystone XL. Dự án ống dầu chỉ mới sơ khai, chưa có giải pháp cụ thể nào bây giờ, theo báo này.

.

---- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Thứ Ba lên án tội ác chiến tranh tại thị trấn Bucha của Ukraine, rằng những gì nhìn thấy là một chiến dịch cố ý để giết, để tra tấn, để hiếp dâm, để tàn ác. Chứng cớ nơi đó để thế giới thấy. Ông nói Mỹ vẫn đang điều tra để buộc những kẻ trách nhiệm phải lãnh hậu quả.

.

---- CNN nói rằng cư dân thị trấn Rubizhne ở phía đông Ukraine nhận lệnh phải ở trong nhà sau khi một bồn hóa chất "nitric acid" bị quân Nga bắn trúng, gây ra 1 đám mây khói độc bay ra bao trùm khu vực này.

.

Vẫn chưa rõ có bao nhiêu lượng hóa chất trong bồn nhưng chất này là "cực độc" theo lời Serhiy Haidai, Tư lệnh quân khu Luhansk. Lệnh yêu cầu là dân phải ở trong nhà, nếu ra đường phải mang khăn che mặt có nhúng ướt dung dịch "sodium solution" và xem chiều gió.

.

Haidai nói quân Nga cố ý bắn vào bồn hóa chất này, ông nói cư dân nên ở nhà và hy vọng hóa chất sẽ tan khi mưa tới, "nhưng không ai biết khi nào thì trời mưa."

.

---- Nhật Bản đã cấm xuất cảng xa xỉ phẩm sang Nga, nhằm gây sức ép lên giới tài phiệt, những ông trùm kinh doanh giàu có thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bản tin NHK ghi rằng lệnh cấm hiệu lực từ thứ Ba. Có 19 mặt hàng bị cấm, bao gồm xe ô tô có trị giá trên 6 triệu yên, tương đương khoảng 49.000 đôla, và xe máy có trị giá trên 600.000 yên, tương đương khoảng 4.900 đôla. Rượu whiskey cao cấp và đồng hồ trị giá hơn 40.000 yên, tương đương khoảng 330 đôla, cũng nằm trong danh sách.

.

Bản tin cũng nói về nguyên tắc, Nhật Bản trước giờ đã cấm xuất cảng sang Nga khoảng 300 mặt hàng, trong đó có các mặt hàng có thể sử dụng cho mục đích quân sự và chip bán dẫn thông dụng. Các mặt hàng cho mục đích nhân đạo được miễn trừ khỏi lệnh cấm.

.

---- Tổng thống Zelensky thăm Bucha, nơi quân Nga tàn sát cả dân thường, phụ nữ, trẻ em.

Video dài 1:16 phút:



https://youtu.be/PXeTjD6p7XM

.

---- Nhật Bản quyết định hỗ trợ Ukraine dọn dẹp đống đổ nát, rà phá mìn và bom chưa phát nổ, theo tin NHK. Đây là một phần của viện trợ bổ sung dành cho Ukraine và các nước láng giềng. Tháng trước, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Nhật Bản sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung khẩn cấp trị giá 100 triệu đôla. Hôm thứ Ba, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cách thức viện trợ.

.

Nhật Bản sẽ nỗ lực thiết lập hành lang an toàn cho người di tản từ Ukraine, cũng như cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm hằng ngày, thuốc và các mặt hàng cứu trợ khác. Các mặt hàng này sẽ được viện trợ thông qua Văn phòng Cao ủy LHQ về Người tị nạn, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản.

.

.

---- Hội Đồng Bảo An LHQ đã mở buổi họp hôm nay, Thứ Ba 5/4/2022, về tình hình Ukraine theo yêu cầu của cả Nga và Ukraine. Phái đoàn Nga trong cương vị thành vien thường trực trong HĐBA/LHQ nói yêu cầu họp khẩn cấp vì "các khiêu khích của cực đoan Ukraine tại thành phố Bucha."

.

Bucha là nơi quân Nga rút đi, và khi quân Ukraine tiến vào đã thấy nhiều xác người bị bắn nằm trên đường và một ngôi mộ tập thể hàng trăm xác người. Ukraine nói Nga đã phạm tộia 1c chiến tranh. Nga nói Ukraine dần cảnh quay phim, chụp hình để vu vạ cho Nga.

.

---- Ngoại Trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố, đưa ra danh sách 40 nhà ngoại giao Nga nằm trong thành phần "cá nhân không được hoan nghênh," nghĩa là trục xuất ra khỏi lãnh thổ Đức.

.

Bản văn nói các viên chức Nga kia hàng ngày làm việc chống phá nền tự do của Đức, chống lại sự đoàn kết của xã hội Đức. Nhóm 40 nhà ngoại giao Nga có 5 ngày để rời Đức. Họ bị tình nghi là hoạt động gián điệp.

.

---- Latvia hôm Thứ Ba tuyên bố trục xuất 13 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa 2 lãnh sự quán tại 2 thành phố Daugavpils và Liepaja.

.

Cùng với Latvia, là Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và Italy cũng tuyên bố trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga trong vài giờ qua. Trước đó đã có Đức, Pháp trục xuất một số nhà ngoại giao khác.

.

---- Bộ Trưởng Kinh Tế Đức Robert Habeck hôm Thứ Hai nói rằng Đức tạm thời chiếm quyền kiểm soát chi nhánh của Gazprom đang hoạt động ở Đức để bảo đảm nguồn cung năng lượng không gián đoạn. Quyết định đưa ra trong khi Liên Âu bàn về cấm nhập cảng sản phẩm năng lượng Nga, kể cả than, dầu và khí đốt.

.

---- Bộ Ngoại Giao Pháp loan báo hôm Thứ Hai rằng Pháp sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vì hoạt động chống lại an ninh quốc gia Pháp. Trước đó trong ngày, Đức cũng tuyên bố trục xuất vài chục nhà ngoại giao Nga.

.

--- Dmitry Medvedev, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga, nói hôm Thứ Hai rằng Ngà sẽ trục xuất tương đương các nhà ngoại giao các nước trục xuất nhà ngoại giao Nga. Medvedev mô tả hành vị trục xuất các nhà ngoại giao Nga là áp lực vô nghĩa và sẽ không dẫn tới đâu.

.

--- Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm Thứ Hai nói rằng Nga đang tái phối trí, tập trung quân về phía đông Ukraine, nhằm đánh bại các đơn vị Ukraine còn trong hai tỉnh ly khai Lugansk và Donetsk.

.

Sullivan nói rằng chính phủ Biden kết luận rằng Nga đã thực hiện tội ác chiến tranh ở Ukraine, và Mỹ sẽ buộc Nga chịu trách nhiệm đó, cũng như sẽ tăng áp lực cấm vận kể từ tuần này, kể cả trừng phạt ngành năng lượng Nga.

.

Ông ước tính Nga sẽ tiếp tục bắn phía đạn từ xa và không kích nhằm làm suy yếu Ukraine càng nhiều càng tốt, sẽ kéo chiến tranh tới nhiều tháng nữa, trong khi đó Mỹ sẽ viện trợ thêm vụ khí cho Ukraine vài ngày tới.

.

---- Quân Nga rút khỏi Irpin, nhưng gài mìn nhiều nơi.

Video dài 2:22 phút:



https://youtu.be/5MXEVyl_t2Y

.

---- Canada dự định thêm trừng phạt Nga và Belarus vì liên hệ cuộc chiến ở Ukraine, theo lời Ngoại Trưởng Melanie Joly của Canada hôm Thứ Hai. Các cá nhân bị trừng phạt sẽ là các viên chức trong chế độ Nga và Belarus. Hiện thời Canada đã cấm vận Nga mấy đợt, gần nhất là trừng phạt nhắm vào 160 người.

.

---- Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ Merrick Garland hôm Thứ Hai nói rằng Bộ đã tịch thu tài sản đầu tiên liên hệ cá nhân ủng hộ cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Theo yêu cầu Bộ Tư Pháp Mỹ, tòa Tây Ban Nha đã ra lệnh đông lạnh một siêu du thuyền tên là “The Tango,” của tỷ phú Nga Viktor Vekselberg đang đậu ở hải cảng Palma de Mallorca.Garland nói du thuyền trị giá $90 triệu đôla này có thể bị Mỹ tịch thu vì là tài sản của một tội hình sự. Ông nói tịch thu chiếc du thuyền này không phải là chiếc cuối cùng, nhưng là khởi đầu chiến dịch trừng phạt những người ủng hộ Putin vì lợi ích tài chánh.---- Cựu Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Hai bảo vệ quyết định năm 2008 của bà, khi bà ngăn cản Ukraine gia nhập tức khắc NATO, bác bỏ lời quy chụp của Tổng Thống Volodymyr Zelensky rằng Nga xâm lăng Ukraine là di sản 16 năm cầm quyền của bà Merkel.Zelensky trong bài diễn văn nửa khuya nói bà đã tính sai lầm, khi không cho Ukraine gia nhập NATO bất kể Mỹ thúc giục cho gia nhập. Zelensky cũng chỉ trích các lãnh đạo Châu Âu lúc đó vuốt ve để làm hài lòng Nga.Bà Merkel trong bản tuyên bố ngắn do phát ngôn nhân đưa ra nói bà tin bà quyết định trong thượng đỉnh NATO 2008 là đúng, vì quá sớm so với tình hìnhc hính trị nội bộ Ukraine lúc đó. Bản văn cũng lên án các hành vi chống lại thường dân ở Bucha và kêu gọi ngưngc hiến sớm ở Ukraine.Tuy nhiên, di sản của bà Merkel cũng bất toàn: Đứcd ựa nhiều vào năng lượng Nga, chiếm 36% lượng nhập cảng khí đối năm 2014, rồi tăng tới 55% vào ngày 24/2/2022 khi Nga xâm lăng Ukraine.---- Bản tin để các sinh viên ở Santa Barbara cảnh giác. Thành phố Santa Barbara ở California nổi tiếng là vùng biển xinh đẹp, thu hút du lịch và có 2 đại học nổi tiếng: UC Santa Barbara, và Santa Barbara City College. Nhưng thành phố cũng nổi tiếng vì giới trẻ ưa quậy tưng bừng, và thu hút nhiều tội phạm kỳ quặc.Báo The Channels của đại học Santa Barbara City College hôm 4/4/2022 kể rằng một người đàn ông xông vào một hộ sinh viên trong ký túc xá SBCC hôm 18/1/2022 lúc 4:45 a.m. đứng trước giường 2 nữ sinh viên và tự thoát y, không rõ tính làm gì.Hai cô sinh viên Ally Budde và Mailan Nguyen kể lại với báo này rằng tác động tinh thần vẫn kéo dài. Cô Nguyen kể bất chợt cô thức dậu khi thấy hung thủ kéo mền cô đang đắp trong khi ngủ, thế rồi cô chồm dậy la hét, xua đuổi, thì hung thủ chạy ngay, rồi cảnh sát tóm được y trên đường.Báo The Channels ghi rằng trong tháng 11 và 12/2021, có 102 tội báo lực có báo cáo ở Santa Barbara, theo lời Ty Cảnh Sát Santa Barbara. Tình hình này gây khủng hoảng thần kinh các sinh viên, theo lời cô Nguyen, rằng cô không còn thấy an toàn ngay khi ở trong nhà riêng..Hôm 28/2/2022, nhiều vụ âm mưu bắt cóc báo cáo bên ngoài ký túc xá UCSB Santa Catalina ở góc đường Storke Road và El Colegio Road. Cả 4 trường hợp báo cáo đó liên hệ tới 1 nghi can bị cảnh sát SB bắt ngày 5/3/2022. Đó là chưa kể các vụ trộm vặt, quấy nhiễut ình dục trên đường phố.---- Lái xe trên đường phố, coi chừng kẻ gian dàn cảnh đụng sau xe, rồi sẽ cướp giựt. Cảnh sát Sacramento, thủ phủ California, cảnh giác như thế. Cô Rindy Merrifield kể rằng vao ngày 10/3/2022, cô lái xe trên xa lộ về nhà ở Sacramento thì bị một xe khác đụng phía sau.Cô nghĩ là xe SUV của cô không hư gi, nên lái đi luôn. Khoảng 1 dặm sau, cùng chiếc xe kia đụng phía sau xe cô nữa, cô vẫn đi tới vì không nghĩ là hư xe bao nhiêu. Xe kia lại tới ủi sau xe cô nữa, cô mới nghĩa chắc xe kia muốn bồi thường gì.Cô tìm nơi đậu xe ở lối ra gần Cal Expo, rồi bước ra nói chuyện với người lái xe phía sau. Người kia đòi trao đổi thông tin giấy bảo hiểm xe để bồi thường. Thế rồi một người bên xe đó chộp lấy túi xách của cô và quay về xe kia.Cô chạy kịp tới, dùng cửa xe của hung thủ kéo ra dập vào cẳng chân hung thủ nhiều lần để gây thương tích cho y. Nhưng y phóng xe chạy được, mang theo túi xách, thẻ tín dụng của cô và tiền mặt, điện thoại di động. Sang hôm sau, cảnh sát bắt được hai hung thủ -- Phung Nguyen và Hau Nguyen -- và truy tố 2 tên này.---- Cô Rina Nguyen, 20 tuổi, cư dân Wichita, đã bị kết tội sát nhân bậc nhì vì cái chết bạn trai của cô năm 2020. Biện lý quận Sedgwick County, Kansas, nói cô Nguyen trong phiên tòa tuần qua đã không chống lệnh truy tố. Buổi kêu án cho cô sẽ là ngày 10/6/2022.Công tố nói cô Nguyen bắn nhiều phát đạn, làm chết Amare Holt ngày 12/2/2020. Holt đã chết ở bệnh viện sau đó. Cảnh sát nói 2 người cãi nhau, và khi Holt bước ra cửa thì cô Nguyen bắn theo. Cô Nguyen bỏ chạy, sau đó quay lại, và bị bắt.---- Dandre Martin, 26 tuổi, đã bị bắt vì tình nghi là thủ phạm bắn người hàng loạt hôm Chủ Nhật ở Sacramento, California, làm chết 6 người, gây bị thương 12 người.Trong cuộc điều tra, cảnh sát đã lục soát 3 căn nhà, tịch thu ít nhất 1 khẩu súng. Cảnh sát tin là có nhiều người nổ súng, vì hiện trường tịch thu hơn 100 vỏ đạn.Cảnh sát nói 6 người bị bắn chết là: Devazia Turner 29 tuổi; Joshua Hoye-Lucchesi, 32; Sergio Harris, 38; Johntaya Alexander, 21; Yamile Martinez-Andrade, 21; và Melinda Davis, 57.---- Vùng Los Angeles: giá xăng giảm 8 cent/gallon so với giá trung bình tuần trước. Bản tin từ Automobile Club of Southern California ghi rằng giá xăn khu vực Los Angeles bâyg iờ trung bình là $5.99 đô/gallon, giảm 8 cent/gallon so với giá trung bình tuần trước. Nhưng vẫn là $.97/gallon cao hơn so với giá tháng trước trung bình.Như thế cũng là tăng $2.03/gallon so với giá trung bình năm ngoái. Như thế, trongt uần qua, giá xăng L.A, giảm 8 cents/gallon sau khi suốt 32 ngày tăng đều, tính ra tăng $1.28/gallon.--- Nam Hàn: 16 người Việt mở tiệc ma túy, bị bắt. Cảnh sát thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi ngày 4/4 cho biết đã bắt giữ 18 đối tượng để điều tra với cáo buộc vi phạm Luật quản lý ma túy, theo bản tin KBS. Trong số 18 người này có một người Việt mang quốc tịch Nam Hàn ngoài 30 tuổi bị cáo buộc đã bán ma túy như thuốc lắc (MDMA) và Ketamin cho 17 người khác, gồm hai người Nam Hàn và 15 người Việt Nam tại một quán rượu ở Osan sáng ngày 3/4.Bản tin ghi rằng nhóm dân Việt Nam mua ma túy đều quen biết nhau, đang làm việc tại một nhà máy. Họ đến quán rượu từ đêm 3/4, chia làm ba phòng, dự tiệc ma túy và sử dụng ma túy mà đối tượng cung cấp tổ chức. Có 9 trong số người chơi ma túy bị bắt là cư trú bất hợp pháp. Đối tượng bán thuốc không sử dụng ma túy. Cảnh sát cũng đã thu giữ hơn 100 loại ma túy mà đối tượng buôn bán đang nắm giữ.---- Vụ Việt Á ngoáy mũi cả nước để hốt bạc: lột chức vụ Đảng của Trung tướng Đỗ Quyết, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương. Báo Tiền Phong ghi nhận rằng Ban Bí thư ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc học viện. Ngày 5/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các cá nhân, gồm: Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Quân y .--- Bắt Chủ tịch, TGĐ Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đôla. Theo bản tin trên Báo Công An Nhân Dân hôm 5/4/2022. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng (tương đương hơn 450 triệu đôla). Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).Trong khi đó, Báo Đầu Tư nhắc lại: "Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh từng gây xôn xao dư luận khi cuối năm 2021, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đấu giá thắng lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó Tân Hoàng Minh đã bỏ cọc và ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc này khiến tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định: "Vụ việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường".---- HỎI 1: Giá nhà nhiều thành phố California tăng gấp 3 lần kể từ năm 2000?ĐÁP 1: Đúng thế. Công ty địa ốc Clever ghi nhận, như trường hợp San Francisco, trị giá căn nhà trung bình là $356,800 hồi năm 2000, nhưng tới năm 2022, giá nhà này tăng tới gần $1.4 triệu đôla – tức là tăng 290%, là gần gấp 4 lần trị giá 22 năm trước.Clever phân tích giá nhà bán trung bình tại 50 thành phố lớn Hoa Kỳ, thấy 13 thành phố có giá nhà tăng hơn gấp 3 kể từ 2000. Trong đó 6 thành phố hàng đầu là ở California.Nhóm 13 thành phố Mỹ có trị giá nhà tăng hơn 200% (tức là, gấp 3) kể từ 2000 là:1. San Francisco (290% tăng)2. Los Angeles (280% tăng)3. Riverside, Calif. (278% tăng)4. San Diego (275% tăng)5. San Jose, Calif. (261% tăng)6. Sacramento, Calif. (237% tăng)7. Seattle (235% tăng)8. Tampa, Fla. (223% tăng)9. Miami (220% tăng)10. Austin, Texas (209% tăng)11. Portland, Ore. (207% tăng)12. Phoenix (206% tăng)13. Denver (204% tăng)Chi tiết:---- HỎI 2: Sở y tế California kêu gọi dân đừng ăn sống nghêu, sò, hàu từ British Columbia, Canada?ĐÁP 2: Để tránh nhiễm trùng Norovirus. Loại vi khuẩn Norovirus là nguyên nhân phổ biến nhất của viêm dạ dày ruột. Nhiễm trùng được đặc trưng bởi tiêu chảy, nôn mửa và đau dạ dày. Từ tháng 8/2021 tới 10/3/2022 có ít nhất 448 trường hợp nhiễm trùng norovirus tại Mỹ. CDC nói vi khuẩn Norovirus gây ra ít nhất từ 19 triệu tới 21 triệu người bệnh mỗi năm. Trong đó phải nhập viện là từ 56,000 tới 71,000 người mỗi năm, và có từ 570 tới 800 người chết/năm tại Mỹ.. Trong tuần này, có ít nhất 34 người bệnh say khi ăn oysters (nghêu) từ British Columbia tại 9 nhà hàng California.Chi tiết: