Ukraine thức tỉnh thế giới

Bình luận





1. Khi Nga hoàng Putin lấy cớ tập trận, tập trung gần hai trăm ngàn quân với xe tăng nhiều như sỏi đá, với những dàn tên lửa chập chùng đội hình như diễu binh sát biên giới Ukraine, Tổng thống Mỹ Joseph Biden liền nhiều lần cảnh báo, chỉ rõ cả ngày N, giờ G quân Nga nổ súng xâm lược Ukraine làm cho Putin chột dạ phải nhiều lần lui lại ngày động binh.

Nga hoàng Putin phải nhiều lần cãi bay cãi biến rằng quân Nga dải đội hình ở Kursk, ở Belgorod, ở Rossosh, ở Shakhty chỉ tập trận thường kì. Phải liên tục lui lại giờ G, quân Nga phải kéo dài cuộc dã ngoại dầm dề cả tháng ngoài trời băng tuyết. Khi Mỹ thôi không chỉ ra ngày quân Nga nổ súng đánh Ukraine, ngày đó liền đến, 24.2.2022.

Tổng thống Mỹ chỉ ra chính xác ngày Nga động binh xâm lược Ukraine, chỉ ra bí mật quân sự từ cơ quan đầu não tối cao Nga làm cho Nga hoàng Putin phải huỷ bỏ bí mật quân sự đã bị lộ để tạo ra bí mật khác. Điều đó chứng tỏ tình báo Mỹ quá giỏi, hoạt động quá hiệu quả.

Ngay khi Nga hoàng Putin vừa lệnh cho quân Nga ầm ầm phóng tên lửa hành trinh và những sư đoàn xe tăng T-90 mang pháo 125 mm, tăng T-95 có pháo 152 mm, có hoả lực mạnh nhất trong các loại tăng hiện đại nhất thế giới ào ạt tràn vào xâm lược Ukraine, Tổng thống Mỹ J. Biden vội lên tiếng sẵn sàng giúp đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra nước ngoài lánh nạn.

Các nước EU dù đứng về phía Ukraine, lúc đầu cũng chỉ biết lo lắng cho dân tộc có vũ khí hạt nhân trong tay đã chấp nhận từ bỏ kho đầu đạn hạt nhân để sống hoà thuận với thế giới thanh bình, giờ Nga hoàng Putin trở mặt mang sức mạnh quân sự áp đảo, áp đặt ách nô lệ Đại Nga. Dân tộc Ukraine hiền hoà thất thế làm sao đứng vững trước đội quân hạt nhân hùng mạnh hàng đầu thế giới. Các nước EU ủng hộ Ukraine cũng chỉ biết mở lòng đón bất kì người Ukraine nào, quan chức hay dân thường chạy trốn ách nô lệ Đại Nga.

Điều đó cho thấy không những Nga hoàng Putin quá tự tin vào sức mạnh vũ khí hiện đại Nga mà cả các nhà chính trị lọc lõi của các nước công nghiệp phát triển cũng quá sùng bái vũ khí, quá khiếp đảm trước vũ khí hiện đại của Nga và tin rằng quân Nga sẽ nhanh chóng làm chủ Ukraine, nhà nước dân chủ Ukraine mau lẹ sụp đổ, phải khuất phục dưới họng súng Nga.

2. Ngạo mạn tin rằng tên lửa hành trình của Nga muốn nhắm vào cửa sổ toà nhà nào ở Kyiv thì cửa sổ đó sẽ thành tro bụi. Lại ảo tưởng nghĩ rằng trong phần lớn người dân Ukraine đều có một phần dòng máu kiêu hãnh Đại Nga. Dù sinh ra và lớn lên ở Ukraine thì trái tim họ vẫn cùng nhịp đập với trái tim Moskva.

Cùng với niềm tin vào vũ khí Nga, tin vào dòng máu Nga trong trái tim Ukraine, Nga hoàng Putin còn có niềm tin vào dầu mỏ, khí đốt Nga. Nền công nghiệp hầu hết các nước châu Âu trong khối NATO hoạt động bằng xăng dầu Nga. Mùa đông lạnh dưới không độ, cả châu Âu trong khối NATO sưởi ấm bằng khí đốt Nga. Dầu mỏ khí đốt Nga sẽ trói tay, bịt miệng các nước NATO khi hành động kẻ cướp của Nga hoàng Putin không đụng đến NATO.

Sức mạnh tuyệt đối của vũ khí hiện đại Nga đè bẹp mọi sự kháng cự của Ukraine, sức mạnh dầu mỏ Nga trói tay NATO và thành phần Nga trong máu dân cư Ukraine do lịch sử để lại tiếp sức cho quân Nga, những toan tính đó đã cho Nga hoàng Putin niềm tin vững chắc rằng quân đội Nga hùng mạnh chỉ cần vài chục giờ chứ không cần vài chục ngày sẽ dẫm nát đất nước Ukraine đơn độc, sẽ dựng lên một chính quyền tay sai ở Kyiv răm rắp thực hiện mọi ý đồ của Moskva.

Trong những niềm tin đó, niềm tin mạnh mẽ vững chắc như niềm tin tôn giáo là niềm tin vũ khí hiện đại Nga, là sự sùng bái tên lửa hành trình, xe tăng T-90, T-95, máy bay SU . . ., Nga hoàng Putin mới hợm hĩnh phát động chiến tranh xâm lược Ukraine.

Hơn nữa, Nga hoàng Putin đang tạo ra sự ổn định cho xã hội Nga, đang thoả mãn con người sinh vật của dân Nga bằng tiền bán dầu mỏ, khí đốt và tiền bán vũ khí. Nga hoàng Putin cũng rất cần có cuộc chiến tranh ở tầm thế giới nhưng với nước yếu hơn để Nga hoàng Putin phô diễn sức mạnh vũ khí Nga, quảng cáo và nâng giá xe tăng, tên lửa, tàu chiến, máy bay quân sự Nga.

Sùng bái vũ khí hiện đại Nga, khiếp sợ sức mạnh quân sự Nga, các chính khách thông tuệ và sừng sỏ phương Tây lúc đầu cũng phải thụ động, yếm thế và bi luỵ trước đội quân xâm lược hung tàn của Nga hoàng Putin ở Ukraine.

Sùng bái vũ khí Nga, khiếp sợ sức mạnh quân sự Nga còn có đám tướng tá công cụ bạo lực nhà nước cộng sản Việt Nam. Lập thân bằng bạo lực chuyên chính vô sản. Nhờ trường quân sự Nga, nhờ khẩu súng Tàu mới có chút danh phận võ biền nên chỉ biết có bạo lực, tôn thờ bạo lực. Mù loà, tối tăm trong tâm thế nô lệ, đám tướng tá nô lệ và võ biền Lê Văn Cương, Lê Thế Mẫu ở Hà Nội, hậu duệ rất gần của Lê Chiêu Thống mới hèn hạ xỉ vả nhân dân Ukraine cầm súng giữ nước và ngu xuẩn tán tụng Nga hoàng Putin, một Adolf Hitler thế kỉ 21, mới gọi Tổng thống được hơn bảy mươi hai phần trăm phiếu bầu của dân là thằng hề, tôn xưng tên độc tài phát xít là ông: Nó không hiểu lịch sử . . . Chống Nga là thất bại. Ngờ nghệch, ấu trĩ về chính trị quốc tế, một thằng hề 43 tuổi làm sao đấu với ông Putin KGB 70 tuổi được (Lời ti tiện, hèn hạ và ngu dốt của tướng công cụ bạo lực Lê Văn Cương)

3. Nhưng dù tình báo Mỹ giỏi giang, đọc vanh vách được cả những bí mật quân sự tối mật ở cấp tối cao, bí mật của Tổng thống Nga, tình báo Mỹ biết chính xác con số xe tăng, tên lửa Nga, biết rõ phiên hiệu từng đơn vị quân Nga tập trung ở biên giới Ukraine nhưng lại không thấy được một hiện thực, một yếu tố quyết định của chiến tranh chẳng có gì bí mật là con người tự do, là ý chí độc lập và khát khao dân chủ, nguồn sức mạnh tinh thần vô tận, sức sống bất diệt của dân tộc Ukraine.

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nai nịt áo trận, đôn đáo có mặt lúc ở chiến hào cùng người lính, lúc trong lâu đài Tổng thống ở Kyiv rồi bình thản nói rằng: Tôi đang ở đây và tôi cần súng đạn chống quân Nga xâm lược chứ không cần di chuyển khỏi đất nước Ukraine. Lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không phải chỉ trả lời Tổng thống Mỹ J. Biden về sự giúp đỡ chạy trốn lánh nạn mà còn là lời khẳng định với thế giới về tư thế hiên ngang của nhân dân Ukraine không chấp nhận mất nước, không chấp nhận nô lệ dưới họng súng phát xít Putin Nga.

“Tôi đang ở đây”, trên đất nước Ukraine thân yêu của tôi và “Thà chết để quê hương được sống còn hơn được sống mà mất quê hương” Lời Tổng thống Ukraine Zelensky vừa là lời trái tim người dân Ukraine, lời tập hợp người dân Ukraine cùng đứng ở đây bên Tổng thống Zelensky, trên chiến hào chống quân Nga xâm lược, vừa là tiếng nói của thời đại dân chủ, văn minh đã lay động trái tim hàng tỉ người dân thế giới.

Bà già Ukraine cầm súng chờ quân Nga xâm lược dẫn xác đến. Đôi trai gái Ukraine mặc áo trận làm lễ cưới, nhận phép Thánh từ Cha Tuyên uý ngay cạnh chiến hào rồi cầm súng chặn bước tiến tội ác của đội quân phát xít Nga. Hơn bốn triệu trẻ em và người già yếu Ukraine sang các nước làng giềng tránh bom đạn Nga nhưng lại có vài triệu người Ukraine đang sinh sống trên khắp thế giới trở về Ukraine cầm súng giữ nước. Vài chục giờ đã qua. Vài chục ngày cũng đã qua. Quân Nga xâm lược bị chặn đứng trên mọi hướng hành quân.

Trong khi Nga hoàng Putin ảo tưởng rằng tên lửa Nga có thể bắn trúng từng cửa sổ những toà nhà ở Kyiv thì trên đất Ukraine, tên lửa Nga sai lệch đến thảm hại, sáu mươi phần trăm chệch khỏi mục tiêu hàng trăm mét. Trong khi Nga hoàng Putin ảo tưởng vào sức mạnh quân sự Nga thì “sức mạnh quân sự Nga” chỉ phơi bày sự tồi tệ ở Ukraine: Xe tăng Nga hút xăng như sa mạc hút nước. Không gian chiến tranh hiện đại tính bằng ngàn cây số. Không lực lượng tiếp liệu hùng hậu nào đáp ứng kịp sự ngốn xăng của xe tăng Nga. Xe tăng Nga hết xăng trở thành mục tiêu tập bắn cho những khẩu súng chống tăng Javelin trên vai những nông dân Ukraine.

Xe tăng Nga đói xăng. Lính Nga đói ăn. Lính Nga chỉ là nô lệ của Nga hoàng Putin đi vào cái chết vô nghĩa để thực hiện giấc mộng Đại đế của Nga hoàng Putin. Những tên lính nô lệ của Nga hoàng Putin, đứa bỏ xe tăng tháo chạy cái chết. Đứa xục vào làng quê Ukraine tìm cái ăn khỏi chết đói, bị dân Ukraine bắt vẫn cố xin một mẩu bánh mì.

Không phải chỉ hàng ngàn lính Nga phơi xác ở ngoại ô Kharkiv, ngoại thành Mariupol mà chỉ ba tuần đầu xâm lược Ukraine đã có sáu tướng Nga chết trận. Chẳng có đội quân xâm lược nào có thể đi đến chiến thắng khi binh lính làm chủ vũ khí hiện đại chỉ là những nô lệ đói khát tự do và đói khát cả miếng ăn và vừa vào trận đã bị tổn thất khủng khiếp như vậy. Cuộc chiến tranh tội ác của Nga hoàng Putin đã thực sự thất bại.

Tuyệt vọng cho số phận đất nước Ukraine trước sức mạnh quân sự nước Nga dưới triều Nga hoàng Putin, Tổng thống Mỹ J. Biden sốt sắng lên tiếng giúp đưa Tổng thống Ukraine Zelensky ra nước ngoài lánh nạn. Không! Thời Ukraine là nạn nhân của nước Nga Xô Viết đã qua rồi. Con người Ukraine, dân tộc Ukraine quyết không bao giờ là nạn nhân của nước Nga nữa. Đã là người Ukraine thì phải đứng ở chiến hào chống quân Nga xâm lược.

Tiếng súng kháng chiến chống quân Nga xâm lược của người dân Ukraine đã giúp cả thế giới bùng tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng, khiếp sợ vũ khí huỷ diệt hiện đại. Tiếng súng kháng chiến của người dân Ukraine chống quân Nga xâm lược nói với thế giới rằng: Chiến tranh dù hiện đại đến đâu, chiến thắng không do vũ khí quyết định mà do con người, do những người lính làm chủ vũ khí đó. Vũ khí hiện đại đến đâu cũng vô dụng với những tên lính Nga xâm lược chỉ là những tên nô lệ của bạo chúa Putin. Thực tế vũ khí Nga lại quá kém không đáp ứng được chiến tranh hiện đại làm sao không thất bại! Người dân Ukraine tự do làm chủ đất nước Ukraine chiến đấu giữ nước mới là người làm chủ mọi vũ khí.

Vượt qua nỗi tuyệt vọng cho số phận người dân Ukraine trước sức mạnh vũ khí Nga, cả thế giới tự do, từ Mỹ, từ NATO tới tấp gửi vũ khí hiện đại và hiệu quả cho Ukraine chống quân Nga hoàng Putin xâm lược.

4. Thời dân tuý nổi lên. Dân tuý khuếch trương ý thức dân tộc cực đoan với những slogan tưởng là hay ho, tốt đẹp như “Nước Mỹ trên hết”. Nước nào chỉ biết nước nấy làm cho con người trở nên ích kỉ. Đã là con người phải có ý thức trách nhiệm với loài người. Ý thức trách nhiệm của con người với loài người mất đi. Dân tộc cực đoan đã làm tan rã những liên minh chiến lược hình thành nhằm ngăn chặn chiến tranh huỷ diệt loài người. NATO bị chia rẽ sâu sắc. Trào lưu dân chủ đang lan rộng trên thế giới bị chặn đứng và suy yếu. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan chính là mầm mống, là chiếc nôi của chủ nghĩa phát xít.

Cuộc chiến tranh của Nga hoàng Putin xâm lược Ukraine làm loài người bừng tỉnh nhận ra hoạ phát xít đã lồ lộ xuất hiện ở biên giới mọi quốc gia. Năm 1939 phát xít Hitler đâu phải chỉ cần chiếm được Ba Lan là đủ. Năm 2022 phát xít Putin đâu phải chỉ chiếm được Ukraine là thoả mãn. Nhận ra điều đó, NATO đang chia rẽ sâu sắc liền cùng hợp lực lại, phân công nhau, kêu gọi nhau dành cho Ukraine sự trợ giúp tốt nhất, cao nhất. Ukraine phải đứng vững. Không để Nga hoàng Putin thôn tính được Ukraine rồi sẽ tiếp tục thôn tính các nước khác.

Cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân chủ của người dân Ukraine cũng thức tỉnh, tiếp sức sống cho xu thế dân chủ thế giới đang chìm đắm, suy yếu trong bạo lực độc tài. Khát vọng độc lập dân chủ của người dân Ukraine chiến thắng bạo lực độc tài Putin là chiến thắng của độc lập, dân chủ trên cả thế giới. Ukraine đang chiến thắng. Lực lượng dân chủ trên thế giới đang chiến thắng.

Nga hoàng Putin ảo tưởng rằng gây chiến tranh xâm lược Ukraine cũng mở ra hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu sức mạnh vũ khí Nga với thế giới. Không ngờ lại phơi ra cái dở chí tử của nền công nghiệp vũ khí Nga. Chiến tranh xâm lược Ukraine sẽ làm vũ khí Nga mất giá và ế ẩm.

Khát vọng độc lập dân chủ cho người dân Ukraine tư thế hiên ngang và sức mạnh phi thường chiến đấu ngăn chặn hoạ phát xít đang đe doạ loài người đã thức tỉnh cả thế giới nhưng càng bộc lộ rõ sự u mê, lạc lõng của nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam.

Chỉ trong tháng ba, năm 2022, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hai lần bỏ phiếu ủng hộ Ukraine, đòi Nga rút ngay lập tức, không điều kiện tất cả lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine. Cuộc bỏ phiếu lần thứ nhất diễn ra ngày 2 tháng ba. 141 nước trên 181 nước bỏ phiếu ủng hộ Ukraine. 35 nước bỏ phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu lần thứ hai ngày 24 tháng ba. 140 nước trên 193 nước bỏ phiếu ủng hộ Ukraine. 38 nước bỏ phiếu trắng, Bỏ phiếu trắng là im lặng, không có chính kiến, đứng ngoài cuộc.

Lịch sử thế giới hiện đại đã lồ lộ hai bộ mặt độc tài phát xít. Vladimir Putin là Adolf Hitler ở châu Âu thì Tập Cận Bình là Adolf Hitler ở châu Á. Cả hai lần Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ra Nghị quyết ủng hộ Ukraine, lên án cuộc chiến tranh của độc tài phát xít Putin thì cả hai lần Việt Nam đều bỏ phiếu trắng theo độc tài Tập Cận Bình, im lặng đứng ngoài cuộc.

Im lặng là đồng loã. Độc tài Tập Cận Bình đồng loã với độc tài Putin là điều đương nhiên. Nhưng phát xít Putin nã tên lửa hành trình vào bệnh viện phụ sản ở Mariupol giết hàng chục sản phụ. Quân Nga chỉ chiếm được mấy thị trấn nhỏ Bucha, Irpin, Hostomel ngoại thành Kyiv vài ngày khi rút đi ở mỗi thị trấn quân Nga để lại hàng trăm xác dân thường rải rác trên mọi đường phố, trong những hố chôn sơ sài, chân tay dân chết còn lòi trên mặt đất. Nhà nước Việt Nam đồng loã với độc tài phát xít Putin, đồng loã với tội ác như vậy là sự lạc lõng của Việt Nam trong thế giới văn minh, là nỗi hổ thẹn, là sự ô danh, xúc phạm danh dự người dân Việt Nam trước loài người.

– Phạm Đình Trọng