LAS VEGAS, NEVADA - 03 tháng 4: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trên màn ảnh trong Lễ trao giải GRAMMY thường niên lần thứ 64 tại MGM Grand Garden Arena vào chiều 03 tháng 4 năm 2022 ở Las Vegas, Nevada. (Ảnh của Kevin Mazur / Getty Images cho The Recording Academy)

.

- Grammy: Best Classical Solo Vocal Album trao cho "Mythologies" của ca sĩ gốc Việt Sangeeta Kaur (Teresa Mai)

- Làng âm nhạc Mỹ tổ chức Giải Grammy, mời TT Zelensky lên tiếng về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

- Lễ trao giải Grammy Awards 2022: Jon Batiste giải Album of the Year, Olivia Rodrigo giải Best New Artist.

- TT Joe Biden: Putin là một tội phạm chiến tranh, Mỹ sẽ suy tính trừng phạt thêm Nga. Kinh tế Đức năm nay sẽ giảm 2% vì cuộc chiến ở Ukraine. Đức sẽ "suy thoái trầm trọng" nếu ngưng xài luồng khí đốt tự nhiên của Nga. Anh: khủng hoảng kinh tế vì chiến tranh sẽ tăng cường độ và kéo dài mức tăng lạm phát và làm co cụm thu nhập các gia đình.

- Đại sứ Mỹ tại LHQ: yêu cầu trục xuất Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Thủ tướng Nhật lên án vụ nghi là quân Nga giết dân thường ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ từ chối bình luận về tin Mỹ sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine. Nga sẽ trả đũa Latvia và Lithuania về giảm quan hệ ngoại giao với Nga.

- Zelensky đã tới thăm Bucha, nơi xác dân nằm la liệt đường phố: bây giờ "rất khó" để Ukraine thương thuyết với Nga, Nga đối xử với người còn tệ hơn với thú vật. Tìm được xác của Olga Sukhenko, Thị trưởng làng Motyzhyn, bị bắt cóc, xử tử và quăng xác vào hố bên xác chồng và con. Một chiếc Su-35, chiến đấu cơ tối tân nhất của Nga, bị bắn rớt ở vùng Kharkiv.

- Ngoại Trưởng Mỹ: Tây phương sẵn sàng gỡ cấm vận đối với Nga nếu có hòa ước kết thúc chiến tranh. Phi đạn Nga bắn phá liên tục ở nhiều thành phố Ukraine, bắn cháy một xưởng lọc dầu ở Odessa. Quân Ukraine: tái chiếm vùng Sumy, biên giới đông bắc giáp với Nga.

- Tổng Thống Pháp: Nga phải trả lời về tội ác giết dân Ukraine tại Bucha. Nga đòi họp Hội Đồng Bảo An LHQ: hình ảnh và phim về thảm sát ở Bucha là do Ukraine dàn cảnh để vu vạ. Thủ Tướng thân Nga Viktor Orban của Hungary tuyên bố chiến thắng cuộc tổng tuyển cử toàn quốc.

- Đạo diễn chuyên về phim tài liệu Mantas Kvedaravicius (người Lithuania) bị bắn chết khi di tản ra khỏi Mariupol. Không về lại Nga, Tổng quản trị Yandex của Nga (tương đương Google của Mỹ) từ chức để phản đối cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Sợ Nga xâm lăng, Phần Lan suy tính xin gia nhập NATO sớm.

- Tướng công an Tô Ân Xô: vụ án nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự dính tới cấp trung ương đảng.

- Nghe như Fake News: Dịch sắp hết, 3 ứng viên vaccine COVID-19 của VN đều đang trong giai đoạn thử nghiệm.

- HỎI 1: Thăm dò ý kiến 4,598 học giả Mỹ về chính sách đối ngoại với 866 người trả lời: 72.2% nói nếu TQ tấn công Đài Loan, Mỹ nên đưa quân vào? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Em gái Ukraine 13 tuổi cũng ra chiến trường.

.

QUẬN CAM (VB-4/4/2022) --- Tướng công an Tô Ân Xô: vụ án nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự dính tới cấp trung ương đảng. Báo Tuổi Trẻ ghi lời Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết một số đối tượng liên quan vụ án nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã đối phó rất quyết liệt và hoạt động tinh vi. Liên quan đến vụ án nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), trung tướng Tô Ân Xô cho hay Cơ quan an ninh điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Tất cả các bị can bị tạm giam bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình tiến hành tố tụng. Cũng theo ông Xô, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng, cả trong nước và ngoài nước gồm một số cơ quan, ban, ngành trung ương, địa phương, xảy ra trong thời gian dài. Một số đối tượng đối phó rất quyết liệt và điều này làm khá tốn thời gian cho công tác điều tra, xác minh vụ việc. Hiện đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

.

---- Nghe như Fake News: Dịch sắp hết, 3 ứng viên vaccine COVID-19 của VN đều đang trong giai đoạn thử nghiệm. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi lời Bộ Y tế lý giải nguyên nhân vaccine nội ngừa COVID-19 chưa được cấp phép. Lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin về việc vì sao đến nay vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam sản xuất vẫn chưa đóng góp vào chương trình tiêm chủng… Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 4-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông tin với báo chí về tiến độ triển khai các loại vaccine mang thương hiệu Việt Nam. “Cả 3 ứng viên vaccine COVID-19 của Việt Nam đều đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng” - ông Tuyên nói.

.

---- Tổng Thống Mỹ Joe Biden hôm Thứ Hai nói rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin là một tội phạm chiến tranh, sau khi có cáo buộc về các trường hợp tội ác chiến tranh ở nhiều thành phố Ukraine.

.

Biden nói, "Nhưng chúng ta phải gom thông tin và tất cả chi tiết để có 1 phiênt òa tội ác chiến tranh thực sự. Đương sự rất tàn bạo, những gì xảy ra ở Bucha rất là phẫn nộ và ai cũngt hấy thế." Biden nói sẽ suy tính trừng phạt thêm Nga.

.

---- Chứng cớ cho thấy Nga là tội phạm chiến tranh.

Video dài 3:23 phút:



https://youtu.be/pGl3oeU716E

.

--- Sir Jon Cunliffe, Phó Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Anh Quốc, hôm Thứ Hai nói khủng hoảng từ cuộc chiến ở Ukraine sẽ tăng cường độ và kéo dài mức tăng lạm phát và làm co cụm thu nhập các gia đình. Ông nói chưa đo nổi mức giảm về nhu cầu và đầu tư kinh doanh, cũng như ảnh hưởng về phía cung của nền kinh tế.

.

---- Maria Zakharova, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga, hôm Thứ Hai nói Nga sẽ trả đũa các quyết định từ Latvia và Lithuania về giảm quan hệ ngoại giao với Nga, biện pháp trả đũa sẽ sớm đưa ra. Hai nước vùng Baltic vừa kể cũng nằm trong nhóm các nước đầu tiên lên án hành vi xâm lăng của Nga ở Ukraine.

.

--- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm Bucha, theo các video từ chính phủ Ukraine đưa lên, sau khi hình ảnh xác thường dân nằm la liệt đường phố sau khiq uân Nga rút ra khỏi thành phố này.

.

Zelensky nói bây giờ "rất là khó" để Ukraine thương thuyết với Nga sau các tội ác chiến tranh quân Nga gây ra ở Bucha. Ông nói tội ác nơi Bucha là "bản chất của quân đội Nga" và thêm, "họ đối xử với người còn tệ hơn với thú vật."

.

---- Quân Ukraine đã phóng lên mạng hình một chiến đấu cơ của Nga bị quân Ukraine bắn rớt và bốc cháy trên 1 cánh đồng. Phi cơ này là kiểu Su-35, chiến đấu cơ tối tân nhất của Không quân Nga, bị bắn rớt ở vùng Kharkiv, theo lời quân Ukraine.

.

Quân Ukraine nói đã bắn rớt gần 150 phi cơ Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng hồi tháng 2/2022 tới giờ. Và nói đã có 18,000 lính Nga bị quân Ukraine hạ sát.

.

---- Christian Sewing, chủ tịch Association of German Banks (Hội Các Ngân Hàng Đức), nói Đức sẽ "suy thoái trầm trọng" nếu luồng khí đốt tự nhiên tư Nga ngưng lại, "Kinh tế Đức đã thê thảm vì cuộc chiến ở Ukraine và đại dịch Covid-19. Nếu bây giờ cắt luồng khí đốt tự nhiên thì suy thoái lớn là tất nhiên."

.

Sewing, cũng là Tổng Quản Trị Deutsche Bank, tiên đoán sức tăng kinh tế Đức năm nay sẽ giảm 2%, và sẽ bi thảm hơn nếu giá năng lượng tăng. Hiện thời khí đốt từ Nga vẫn đang chảy vào Đức.

.

---- Quân Ukraine đã tìm được xác của Olga Sukhenko, Thị trưởng làng Motyzhyn, nơi ngoại ô thủ đô Kyiv. Nữ Thị trưởng này đã bị bắt cóc, xử tử và quăng xác vào một hố cạn bên xác chồng và con của bà.

.

Ukraine nói Sukhenko bị quân Nga bắt cóc ngày 23/3/2022, cả gia đình bị quân Nga tra tấn rồi xử tử. Quân Ukraine nói quân Nga nghi ngờ bà Sukhenko thông tin cho quân Ukraine các chỗ đóng quân của quân Nga để pháo binh Ukraine bắn vào. Bà là một trong nhóm 11 Thị trưởng Ukraine mất tích.

.

Một phóng viên Reuters đã nhìn thấy các xác trong 1 nấm mộ nông gần rừng bên ngoài làng Motyzhyn. Một trong các xác chôn có đầu bị quấn băng keo quanh đầu. Một xác thứ tư của 1 người đàn ông không rõ là ai có vẻ như bị trói trước khi bị xử bắn.

.

---- Quân Ukraine phục kích, bắn cháy quân xa Nga.

Video dài 1:28 phút:



https://youtu.be/X7pihHTrTkg

.

---- Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Mỹ tại LHQ, hôm Thứ Hai nói Hoa Kỳ sẽ yêu cầu trục xuất Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Bà nói yêu cầu này là hợp tác giữa Mỹ, Ukraine, Liên Âu và các đồng minh khác, vì các tội ac chiến tranh Nga thực hiện ở Bucha và nhiều nơi khác ở Ukraine.

.

--- Quân Ukraine hôm Thứ Hai nói vừa đạt chiến thắng lớn có tính chiến lược chống quân Nga: tái chiếm vùng Sumy, biên giới đông bắc giáp với Nga.

.

--- Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên án vụ giết hại những người được cho là dân thường ở gần thủ đô Kyiv của Ukraine. Bản tin NHK ghi rằng hôm thứ Hai, ông Kishida phát biểu với báo giới sau khi có tin tức về việc phát hiện thi thể dân thường ở thành phố Bucha. Thủ tướng nói rằng việc gây nguy hại cho dân thường là vi phạm luật quốc tế và gây ra các vấn đề nhân đạo.

.

Ông nói ông biết là quốc tế gia tăng chỉ trích, và cho biết Nhật Bản cũng cần phải lên án hành động này. Ông Kishida cũng nói về việc liệu có áp đặt thêm hay không các biện pháp trừng phạt đối với bên thực hiện hành động giết người này. Ông cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để làm những gì cần làm.

.

--- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từ chối bình luận về tin tức của truyền thông rằng chính phủ Mỹ sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine. NHK ghi rằng hôm Chủ Nhật, ông Blinken phát biểu với CNN rằng ông "không thể đề cập chi tiết loại vũ khí cụ thể".

.

Ông nói thêm: "Mục đích của chúng tôi là đảm bảo Ukraine có vũ khí họ cần, vũ khí họ có thể sử dụng và có thể sử dụng ngay lập tức". Các nước phương Tây đến nay vẫn thận trọng về việc cung cấp thêm cho Ukraine vũ khí tấn công do việc này có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga.

.

.

--- Đêm Thứ Hai, nhiều tiếng nổ nghe được ở Kherson, thủ phủ phía nam Ukraine. Trước đó, hôm Chủ Nhật, thành phố Odessa cũng nghe nhiều tiếng nổ, khi quân Nga bắn phi đạn trúng một xưởng lọc dầu của Ukraine.

.

--- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm Chủ Nhật nói rằng Tây phương sẵn sàng gỡ cấm vận đối với Nga nếu cuộc thương thuyết của Nga với Ukraine dẫn tới hòa ước để kết thúc chiến tranh.

.

Ông nói trên NBC rằng mục tiêu cấm vận không phải để vô tận, nhưng để thay đổi thái độ của Nga. Ông cũngt hêm rằng cấm vận sẽ có ảnh hưởng lâu dài đối với kinh tế Nga, vì hầu hết công ty Tây phương đã rời Nga, và các nước xuất cảng đang ngăn cản không cho vào Nga "các kỹ thuật mà Nga cần để hiện đại hóa các ngành kỹ thuật."

.

---- Quân Ukraine đi tuần nơi tái chiếm.

Video dài 1:49 phút.



https://youtu.be/b-XsZo27cSs

.

---- Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron nói hôm Chủ Nhật rằng Nga sẽ phải trả lời về các tội ác chống lại thường dân Ukraine tạit hành phố Bucha. Ông nói như thế là tương tự với nhiều lãnh đạo Châu Âu, trong đó có Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel và nhiều viên chức Đức, Anh.

---- Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga hôm Chủ Nhật bác bỏ về cáo buộc tội phạm chiến tranh nhắm vào thường dân ở Bucha. Bản văn Bộ này viết rằng trong thời gian Bucha do quân Nga kiểm soát, không hề có 1 người dân nào bị ngược đãi.Bộ này nói các hình ảnh và video là dàn dựng của các viên chức Ukraine gửi cho truyền thông Tây phương. Trước đó, Ukraine vá Tây phương nói có chứng cớ trong vùng mới Ukraine tái chiếm từ tay quân Nga, kể cả Bucha, cho thấy có "tội ác chiến tranh" thực hiện ở đó.---- Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky nói hôm Thứ Hai rằng Nga yêu cầu một buổi họp chính thức của Hội Đồng Bảo An LHQ về hành vi quân Ukraine "khiêu khích" ở thị trấn Bucha.Nga đòi họp Hội Đồng Bảo An LHQ vào Thứ Hai 4/4/2022, về chuyện mà Nga nói các hình ảnh và phim về thảm sát ở Bucha là do quân Ukraine dàn cảnh chụp hình và quay phim để vu vạ cho quân Nga.--- Thủ Tướng Viktor Orban của Hungary tuyên bố chiến thắng cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Trong bài diễn văn dài 10 phút trước các viên chức đảng Fidesz và người ủng hộ trong đêm chờ kết quả bầu cử, Orban nói với đám đông rằng đảng của ông đã thắng lớn.Ông nói rằng cả thế giới đêm nay nhìn thấy ở Budapest rằng nền chính trị dân chủ Ky Tô Giáo, nền chính trị dân sự bảo thủ, và nền chính trị yêu nước đã thắng lớn.Kết quả sơ khởi với 98% phiếu đếm xong cho thấy đảng Fidesz của Orban dẫn đầu với 53.1% phiếu, trong khi liên minh đối lập của ứng viên Peter Marki-Zay được 35% phiếu.Đảng Fidesz cũng thắng 88 trong 106 ghế dân cử Quốc Hội trong bầu phiếu. Như thế, đảng Fidesz sẽ có 135 ghế, tức là đa số 2/3. và phe đối lập có 56 ghế.Ứng cử viên đối lập là Marki-Zay, 49 tuổi, thú nhận thua, và nói chỉ vì Orban có guồng máy tuyên truyền quá khổng lồ, "Tôi thất vọng, tôi rất buồn. Chúng tôi biết đây là sân chơi không cân bằng."Thủ Tướng Viktor Orban chiếm phiếu phần lớn của người cao niên ở miền quê nhờ lập trường tự nhận là bảo vệ xã hội Ky tô giáo truyền thống, ngăn cản làn sóng Hồi giáo của di dân, chống những người đồng tính vả quá cấp tiến.Nhưng Orban công khai có lập trường thân Putin từ lâu, rằng ông thân thiện và ủng hộ Putin là vì ông yêu hòa bình, "giữ Hungary khỏi lâm vào chiến tranh và giữ gìn an toàn cho dân Hungary." Hiện nay, Hungary là nước duy nhất trong vùng từ chối trừng phạt kinh tế Nga.---- Mantas Kvedaravicius, một đạo diễn chuyên về phim tài liệu người Lithuania, đã bị giết ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine. Bộ quốc phòng Ukraine nói hôm Chủ Nhật rằng nhà làm phim Kvedaravicius bị quân Nga giết chết trong khi tìm cách rời thành phố này.Kvedaravicius mới 45 tuổi. Đạo diễn phim người Nga Vitaly Mansky thương tiếc cái chết của bạn, viết trên Facebook rằng Kvedaravicius đã chết "với một máy ảnh trên tay," đang tìm cáchj chụp một "cuộc chiến bẩn thỉu của sự dữ chống lại toàn thể thế giới."Kvedaravicius nổi tiếng với phim tài liệu nhan đề Mariupolis, kiểu nhật ký đời sống hàng ngày của thành phố Mariupol bị bao vây được trình chiếu ở Berlin International Film Festival năm 2016. Phim đó ghi lại hình ảnh thành phố Mariupol năm 2014, khi hàng chục ngàn người bị kẹt trong khi quân ly khai thân Nga chiến đấu chống quân chính phủ Ukraine.--- Yelena Bunina --- Tổng quản trị công ty Yandex, công ty tại Nga tương đương với Google tại Mỹ --- cho biết đã từ chức để phản đối cuộc chiến Putin xâm lăng Ukraine.Yelena Bunina viết rằng bà phản đối cuộc chiến ở Ukraine trong một thư nội bộ cho nhân viên, theo TASS. Khi cuộc chiến xâm lăng khởi sự ngày 24/2/2022, bà Bunina đang nghỉ mát ở Cyprus, sau đó bà bay sang Israel ngày 1/3/2022 và đang làm việc từ văn phòng của công ty ở Tel Aviv.Bả viết trong thư gửi nhân viên rằng "Tôi sẽ không về nước: tôi không thể sống trong một đất nước gây chiến với láng giềng." Bà viết rằng bà sẽ rời chức vụ kể từ ngày 15/4/2022.---- Nga xâm lăng Ukraine, thế là Phần Lan phải suy nghĩ, và có thể sẽ cần xin gia nhập NATO mùa xuân này, mà không cần một cuộc trưng cầu dân ý, theo lời Thủ Tướng Phần Lan Sanna Marin hôm Thứ Bảy.Bà nói chuyện với các đại biểu Đảng Dân Chủ Xã Hội SDP tại Helsinki, rằng Nga không phải láng giềng mà Phần Lan từng nghĩ tới.Bà nói rằng dù vào hay không vào NATO, Phần Lan cũng sẽ lãnh hậu quả. Putin từng cảnh cáo Phần Lan và Thụy Điển là đừng vào NATO, nhưng việc Nga xâm lăng Ukraine đã làm cho Phần Lan lạnh cẳng.--- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đọc bài diễn văn ghi âm sẵn để phát trong lễ trao giải Grammys về sức mạnh âm nhạc -- thúc giục các ca nhạc sĩ Hoa Kỳ hãy dùng tài năng của họ để "nói lên sự thật về" cuộc chiến của Nga trên Ukraine.Zelensky nói trong video trước khi giới thiệu ca sĩ Mika Newton, sinh trưởng ở Ukraine nhưng hiện đang cư ngụ ở Los Angeles, California. Ca sĩ Mika Newton có một người chị đang trong hàng ngũ chiến binh Ukraine chống lại quân Nga.Zelensky nói "hãy làm đầy sự im lặng bằng nhạc của quý vị," và âm nhạc có thể kết thúc sự im lặng đang bị cơn khủng bố của chiến tranh áp đặt, "Hãy dùng nhạc ngay hôm nay để kể về chuyện của chúng tôi. Hãy nói sự thật về cuộc chiến này trên mạng xã hội của quý vị, trên TV, hãy hỗ trợ chúng tôi bằng mọi cách quý vị có thể. Bất kỳ cách nào, nhưng đừng im lặng. Rồi hòa bình sẽ tới."Zelensky xuất hiện trong Giải Grammy với video dài 1:16 phút:



https://youtu.be/IJ6rERR1sOA

.

---- Lễ trao giải Grammy Awards năm 2022 đã thực hiện đêm Chủ Nhật tại Las Vegas. Nhạc sĩ Jon Batiste thắng lớn, mang về nhà giải Album of the Year với "We Are" trong lễ trao giải năm thứ 64 của Grammy Awards.

.

Người dẫn chương trình là danh hài Trevor Noah, thực hiện trực tuyến tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas.

.

Ca nhạc sĩ Olivia Rodrigo thắng giải Best Pop Vocal Album với "Sour." Cô cũng thắng giải Best New Artist.

.

Ca nhạc sĩ Olivia Rodrigo trình diễn trong Giải Grammy.

.

Sau đây là danh sách nghệ sĩ thắng giải năm nay.

— Album of the year: “We Are,” Jon Batiste

— Record of the year: “Leave the Door Open,” Silk Sonic

— Best new artist: Olivia Rodrigo

— Song of the year (songwriter’s award): “Leave the Door Open,” Silk Sonic (Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II and Bruno Mars)

— Best rap performance: “Family Ties,” Baby Keem featuring Kendrick Lamar

— Best pop duo/group performance: “Kiss Me More,” Doja Cat featuring SZA

— Best country album: “Starting Over,” Chris Stapleton

— Best R&B album: “Heaux Tales,” Jazmine Sullivan

— Best pop vocal album: “Sour,” Olivia Rodrigo

— Best pop solo performance: “Drivers License,” Olivia Rodrigo

— Best rock album: “Medicine at Midnight,” Foo Fighters

— Best rock song: “Waiting On a War,” Foo Fighters

— Best rock performance: “Making a Fire,” Foo Fighters

— Best rap song: “Jail,” Kanye West featuring Jay-Z

— Best rap album: “Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator

— Best alternative music album: “Daddy’s Home,” St. Vincent

— Best traditional pop vocal album: “Love for Sale,” Tony Bennett and Lady Gaga

— Best music video: “Freedom,” Jon Batiste

— Producer of the year, non-classical: Jack Antonoff

— Best R&B song: “Leave the Door Open,” Silk Sonic

— Best R&B performance: (tie) “Leave the Door Open,” Silk Sonic, and “Pick Up Your Feelings,” Jazmine Sullivan

— Best music film: “Summer of Soul”

— Best country song: “Cold,” Chris Stapleton

— Best country solo performance: “You Should Probably Leave,” Chris Stapleton

— Best country do/group performance: “Younger Me,” Brothers Osborne

— Best comedy album: “Sincerely Louis CK,” Louis C.K.

— Best roots gospel album: “My Savior,” Carrie Underwood

— Best gospel album: “Believe For It,” CeCe Winans

— Best American roots performance: “Cry,” Jon Batiste

— Best American roots song: “Cry,” Jon Batiste

— Best música urbana album: “El Último Tour Del Mundo,” Bad Bunny

— Best Latin rock or alternative album: “Origen,” Juanes

— Best improvised jazz solo: “Humpty Dumpty (Set 2),” Chick Corea

— Best Latin jazz album: “Mirror Mirror,” Eliane Elias with Chick Corea and Chucho Valdés

— Best musical theater album: “The Unofficial Bridgerton Musical”

— Best compilation soundtrack for visual media: “The United States vs. Billie Holliday”

— Best score soundtrack for visual media: (tie) “Soul,” Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross, and “The Queen’s Gambit,” Carlos Rafael Rivera

— Best dance/electronic album: “Subconsciously,” Black Coffee

— Best global music: “Mohabbat,” Arooj Aftab

— Best global music album: “Mother Nature,” Angélique Kidjo

— Best traditional blues album: “I Be Trying,” Cedric Burnside

— Best contemporary blues album: “662,” Christone “Kingfish” Ingram

— Best folk album: “They’re Calling Me Home,” Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi

— Best historical album: “Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)”

— Best Classical Solo Vocal Album (Album giọng ca đơn cổ điển xuất sắc nhất): "Mythologies" của ca nhạc sĩ gốc Việt Sangeeta Kaur (Teresa Mai) và Hila Plitmann.

.

Hình trái, ca sĩ Mỹ gốc Việt Sangeeta Kaur (Teresa Mai) được đón ở thảm đỏ Grammy; phải, từ trang nhà sangeetakaurmusic.com .

.

Sangeeta Kaur (Teresa Mai) tên khai sanh là Mai Xuân Loan, sinh tại California, tốt nghiệp âm nhạc ở CSU Long Beach và rồi tốt nghiệp ở học viện âm nhạc The Boston Conservatory of Music, chuyên nghiệp về Opera và Voice, với 2 năm học cao học về luyện giọng ở Venice (Italy), đã thắng nhiều giải thưởng âm nhạc khác nhau.

.

Cô Teresa Mai (có tên khi dạy Yoga là Sangeeta Kaur), là ca sĩ opera, cũng là nhạc sĩ về mantra, tu tập theo Phật Giáo Tây Tạng và Kundalini Yoga. Cô nói âm thanh qua âm nhạc có thể chưã bệnh.

.

Độc giả có thể nghe nhạc của cô ở trang:

http://www.sangeetakaurmusic.com/

.

---- HỎI 1: Thăm dò ý kiến 4,598 học giả Mỹ về chính sách đối ngoại với 866 người trả lời: 72.2% nói nếu TQ tấn công Đài Loan, Mỹ nên đưa quân vào?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đó là thăm dò của Teaching, Research & International Policy (TRIP) hỏi ý kiến 4,598 học giả về quan hệ quốc tế trong các ngày 0-14 tháng 3/2022 về trường hợp Trung Quốc xâm lăng Đài Loan trong tương lai gần, trong đó 866 học giả trả lời:

. 72.2% nói Mỹ nên đưa quân vào.

. 46.2% nói họ tin là TQ chưa muốn dùng bạo lực với Đài Loan trong năm tới (2023).

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4494482

.

---- HỒ SƠ: Em gái Ukraine 13 tuổi cũng ra chiến trường.

Cô bé Kateryna Grace, 13 tuổi, sáng tác ca khúc "Stand With Ukraine" (Hãy Đứng Với Ukraine) chỉ vài ngày sau khi quân Nga tiến quân vào Ukraine.

Video dài 1:51 phút:



https://youtu.be/AiBFgDtmu4k

.

.