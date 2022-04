Hôm nay, Chủ Nhật 3/4/2022, dân Hungary đi bầu Thủ Tướng, Quốc Hội, chọn lập trường: thân Nga hay thân Tây phương? - Ukraine: Lính Nga nào đầu hàng Ukraine, nộp tàu chiến Nga hay phi cơ tác chiến có thể được thưởng 1 triệu USD, nộp xe vận tải được thưởng $10,000 USD, cấp lý lịch mới đưa sang nước thứ ba. Nga đang bắt giam bất hợp pháp 11 lãnh đạo cộng đồng từ Kyiv, Kherson, Kharkiv, Zaporizhia, My

Dò ra mồ chôn tập thể 300 xác ở Bucha. Viện Nghiên cứu về Quyền tự do dân sự: Nga đang gây ra các tội ác chiến tranh một cách hệ thống ở Ukraine. Cựu Trưởng Phòng Công Tố LHQ: phải ra lệnh truy nã toàn cầu đối với Putin.

- Hôm nay, Chủ Nhật 3/4/2022, dân Hungary đi bầu Thủ Tướng, Quốc Hội, chọn lập trường: thân Nga hay thân Tây phương?

- Ukraine: Lính Nga nào đầu hàng Ukraine, nộp tàu chiến Nga hay phi cơ tác chiến có thể được thưởng 1 triệu USD, nộp xe vận tải được thưởng $10,000 USD, cấp lý lịch mới đưa sang nước thứ ba. Nga đang bắt giam bất hợp pháp 11 lãnh đạo cộng đồng từ Kyiv, Kherson, Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv và Donetsk.

- Odessa: nhiều phi đạn Nga đã bắn trúng "hạ tầng quan trọng." Hải quân Nga tiếp tục phong tỏa bờ biển Ukraine ở hai mặt Hắc Hải và Biển Azoz. Anh: quân Nga còn tránh đổ bộ, một phần cũng vì mìn. Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul: cuộc chiến ở Ukraine có vẻ sẽ kéo dài, không sớm hòa bình.

- Ukraine: Hy vọng Putin và Zelensky sẽ gặp trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ vì hòa đàm Ukraine-Nga lạc quan, bản sơ thảo hòa ước đang soạn. Các điều kiện hòa ước đồng ý tất cả, chỉ trừ trường hợp Crimea, nơi Nga sáp nhập năm 2014. Phái đoàn Nga: chưa có hòa ước sơ thảo, chưa đủ điều kiện để gặp Putin-Zelensky. Phát ngôn nhân của Putin: Putin sẽ gặp Zelensky khi có văn bản. Zelensky: sẽ họp với Putin sau khi quân Nga đồng ý ngưng bắn.

- Cảnh sát Nga bắt 208 người biểu tình phản chiến hôm Thứ Bảy. Nga thắng Ukraine không nổi, sẽ tìm chiến thắng tượng trưng cho ngày 9/5/2022, đồng thời Nga sẽ trường kỳ đóng quân ở miền đông Ukraine.

- Putin sẽ tuyên bố chiến thắng Ukraine vào Lễ Ngày Chiến Thắng 9/5/2022. 3 nước Latvia, Estonia và Lithuania: từ chối nhập cảng khí đốt tự nhiên từ Nga. Điện Cẩm Linh: Mỹ tài trợ nhiều phòng thí nghiệm về vi trùng, vũ khí hóa học, sinh học.

- Kharkiv: dân Ukraine mời lính Nga ăn thực phẩm có chất độc: 2 lính Nga chết, 28 lính nhập viện, hàng trăm lính Nga nhiễm độc vì rượu. Nga và Belarus sẽ toàn lực củng cố quan hệ hai nước Nga-Belarus, chống Tây phương. TT Nga và TT Kazakhstan nói chuyện: phải buộc Ukraine vào vị trí trung lập, phi liên kết và phi nguyên tử.

- Sau cú tát trong đêm trao Giải Oscars: 2 phim mới của Will Smith bị đông lạnh, chờ tính sau.

- Đức quốc: Một người ở tỉnh Saxony đã được chích vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 87 lần, bị bắt, bị khởi tố

- California: hung thủ bắn 50 phát súng ở phố Sacramento, giết ít nhất 6 người, gây bị thương chục người

- Trong năm 2021, hàng không quốc gia Vietnam Airlines lỗ gần một tỷ USD.

- HỎI 1: Các văn thư của New Jersey bên cạnh tiếng Anh sẽ dịch ra 15 ngôn ngữ khác? ĐÁP 1: Đúng thế, nếu dự luật mới sẽ được thành luật.

- HỎI 2: Một bác sĩ chuyên ngành ung thư tuyến giáp (thyroid cancer) tới khám 35 lần cho TT Putin? ĐÁP 2: Đúng thế, theo hãng tin Proekt.

QUẬN CAM (VB-3/4/2022) ---- California lại đổ máu. Một tay súng đã bắn bên ngoài một tiệm ăn ở phố chính Sacramento, làm chết ít nhất 6 người, gây bị thương gần một tá người khác. Hung thủ đã bỏ chạy. Cảnh sát nói chưa rõ nghi can là ai. Sacramento là thủ phủ của California.

Vụ nổ súng xảy ra lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật 3/4/2022. Cảnh sát được gọi tới khu vực có tiếng súng ở góc phố 10th Street và K Street trong khu vực phố chính Sacramento.

Chi tiết chính xác lý do xảy ra nổ súng chưa rõ, theo lời các nhân chứng nói với cảnh sát. Nhưng các nhân chứng kể có 1 người đàn ông ngồi trong một chiếc xe bắn vào một đám đông gần nhà hàng El Santo rồi phóng xe chạy.

Có khoảng 50 phát súng bắn ra, tiếng súng được kể là từ súng tự động liên thanh. Một băng video phóng lên mạng cho thấy có đánh nhau vào khoảng thời gian nổ súng, nhưng không rõ 2 chuyện có liên can tới nhau không.

Ty Cảnh Sát Sacramento nói có ít nhất 15 người trúng đạn, trong đó 6 người đã chết. Các nạn nhân được tìm thấy ở nhiều nơi trong khu phố chính, có lẽ là do bỏ chạy khi mới trúng đạn.

--- Hôm nay, Chủ Nhật 3/4/2022, là ngày người dân Hungary tổng tuyển cử, sẽ bầu ra Quốc hội và một Thủ Tướng, và từ đó cũng là quyết định chính trị nước này sẽ giữ tiếp chính sách thân Nga và bảo thủ văn hóa, hay là sẽ tách xa Nga để cởi mở hơn về mọi mặt.

Phòng phiếu mở ra sáng nay trong cuộc vận động 2 phe bị tràn ngập quan tâm về cuộc chiến ở nước láng giềng Ukraine. Lá phiếu hôm nay sẽ quyết định xem dân Hungary có muốn giữ đương nhiệm Thủ Tướng Viktor Orban với lập trường thân Nga nắm quyền thêm một nhiệm kỳ 12 năm, hay sẽ chọn ứng viên đối thủ là Peter Marki-Zay, đại diện cho liên minh 6 đảng đối lập, một tín đồ Công giáo thuần thành, cha của 7 đứa con, và là người tố cáo Thủ Tướng Orban đã "tấn công mọi người, tấn công cả đồng tính, Vatican, di dân, cánh tả, Brussels (ám chỉ Liên Âu) và phục vụ quyền lợi Putin."

Phía Thủ Tướng Orban tự nhận là "dân chủ phi-cấp-tiến", tự nhận là bảo vệ thành trì Ky Tô Giáo chống di dân Hồi Giáo và chống các "vận động hành lang đồng tính LGBTQ." Orban giải thích rằng ông thân thiện và ủng hộ Putin là vì ông yêu hòa bình, "giữ Hungary khỏi lâm vào chiến tranh và giữ gìn an toàn cho dân Hungary."

Nếu bạn là công dân Hungary, hãy đi bầu phiếu ngay. Số mệnh Hungary và phần nào là Đông Âu sẽ ảnh hưởng từ cuộc bầu cử hôm nay. Thăm dò cho thấy nghiêng ngửa (thăm dò thực hiện trong giả thuyết, nếu không có gian lận).

--- Dân Hungary rủ nhau đi bầu.

Video dài 1:14 phút:



https://youtu.be/xZyuOWr2TQI

--- Iryna Vereshchuk, Phó Thủ Tướng Ukraine, nói lính Nga vẫn đang bắt giam 11 lãnh đạo cộng đồng từ 6 khu vực: trong đó có các viên chức từ Kyiv, Kherson, Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv và các khu vực ở Donetsk.

Bà nói Ukraine đã thông báo Hồng Thập Tự, LHQ và tất cả các tổ chức nhân quyền về tình hình người mất tích này, buộc phải trả tự do cho các thường dân, các Thị trưởng, các linh mục, các nhà báo và các nhà hoạt động đang bị giam bất hợp pháp.

--- Quốc Hội Ukraine -- còn gọi là Rada -- đã thông qua Luật 7229 để sẽ thưởng tiên cho các chiến binh Nga đầu hàng và nộp các quân dụng, vũ khí của Nga.

Lính Nga nào đầu hàng quân Ukraine và nộp một tàu chiến Nga hay một phi cơ tác chiến (hoặc chiến đấu cơ, hoặc panh tạc cơ) có thể được thưởng 1 triệu USD. Nếu đầu hàng và nộp một xe vận tải chuyên dụng (specialized truck) sẽ được thưởng tới $10,000 USD.

Bên cạnh tiền, Ukraine hứa là các chiến binh Nga đầu hàng với quân dụng, vũ khí Nga sẽ "được ở nơi an toàn, bí mật tại Ukraine, và nhận giấy tờ lý lịch mới, và có thể giúp sang các nước thứ ba."

---- Hội đồng thành phố Odessa nói hôm Chủ Nhật rằng nhiều phi đạn Nga đã bắn trúng "hạ tầng quan trọng" trong thành phố cảng này của Ukraine, nhưng chưa có tin chết hay bị thương.

Trước đó, bản tin quốc phòng Anh nói quân Nga đa rút xa ra khỏi Kyiv để tập trung tiến chiếm vùng phía đông Ukraine, kể cả Odessa.

---- Hải quân Nga tiếp tục phong tỏa bờ biển Ukraine ở hai mặt Hắc Hải và Biển Azoz để ngăn chận viện trợ Tây phương từ đường biển giúp Ukraine, theo tin tình báo Anh hôm Chủ Nhật.

.

Tuy nhiên, quân Nga chỉ bắn phi đạn vào nhiều thành phố cảng, trong đó có Odessa, nhưng vẫn tránh đổ bộ các thành phố ven biển của Ukraine, vì phía Ukraine đã tăng cường phòng thủ, và cũng vì có mìn giăng trên biển Hắc Hải gây nguy hiểm cho tàu thuyền tới gần. Bản tin nói không rõ cội nguồn các mìn này, nhưng có lẽ là từ phía phòng thủ.

---- Nga bắn phá Odessa. Lộ ra nhiều chứng cớ Nga thảm sát thường dần.

Video dài 1:57 phút:



https://youtu.be/TPEJFPcB4Ho

--- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul nói trên MSNBC rằng quân Ukraine đã thành công rất lớn khi ngăn chận quân Nga, nhưng thực lực quân sự Nga vẫn mạnh, và cuộc chiến ở Ukraine có vẻ như sẽ kéo dài, không sớm hòa bình. Cựu Đại sứ nói ông nghi ngờ sự xác thực của các bản tin nói rằng Putin bị các cố vấn đưa tin "sai lạc" về tình hình quân sự Nga. Ông là Đại sứ Mỹ tại Nga các năm 2012 tới 2014.

---- Tổ chức nhân quyền OVD-Info tại Nga nói rằng cảnh sát đã bắt 208 người biểu tình phản chiến hôm Thứ Bảy khi giải tán các cuộc biểu tình tại 17 thành phố Nga, từ Siberia cho tới các nơi đông dân hơn ở phía Tây, kêu gọi rút quân Nga ra khỏi Ukraine.

Trong nhóm bị bắt có hơn 70 người bị bắt trong cuộc biểu tình ở Moscow, và một con số tương tự ở thành phố St. Petersburg.

Các video phổ biến từ Avtozak, môt tổ chức khác chuyên quan sát các cuộc biểu tình, cho thấy một số người biểu tình bị bắt trong khi họ mỉm cười và mang theo hoa. Một số người khác trong video được thấy bị áp giải vào xe trong khi cảnh sát cầm súng đẩy sau lưng.

---- Nhóm thương thuyết của Ukraine lạc quan, nhưng Nga nói chưa đâu. David Arakhamia, một thành viên trong nhóm Ukraine hòa đàm với Nga, hôm Thứ Bảy nói phía Nga cho thấy rằng có thể buổi họp trực tiếp giữa Tổng Thống Nga Putin và Tổng Thống Zelensky của Ukraine có thể xảy ra sớm.

Hai lãnh tụ khi gặp nhau có thể thảo luận về bản sơ thảo hòa ước do 2 phái đoàn soạn ra trước, theo lời Arakhmia. Nơi gặp nhau giữa Putin và Zelensky nếu có sẽ thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc ở Istanbul hay ở Ankara.

Arakhmia gọi trường hợp có thể xảy ra đó là "tham khảo trực tiếp" ("direct consultations") giữa Putin và Zelensky, theo sáng kiến và thúc giục của Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Arakhamia nói phái đoàn Ukraine đã đưa ra đề nghị về điều kiện hòa ước và phía Nga đã đồng ý tất cả, chỉ trừ trường hợp bán đảo Crimea, nơi Nga đã chiếm của Ukraine và sáp nhập vào Nga năm 2014. Nga nói Crimea bây giờ là đất của Nga, không có gì để thảo luận.

---- Trưởng đoàn thương thuyết Nga Vladimir Medinsky hôm Chủ Nhật nói rằng thương thuyết Nga-Ukraine có tiến bộ, phía Ukraine chấp nhận thực tế là phải trung lập và phi nguyên tử, nhưng bản sơ thảo hòa ước chưa sẵn sàng để có buổi họp giữa Putin và Zelensky.

---- Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Tổng Thống Nga Putin, nói hôm Chủ Nhật ông hy vọng thương thuyết Nga-Ukraine sẽ dẫn tới "ký một văn bản nào đó" và đó là "muột bước quan trọng để bình thường hóa tình hình."

Trả lời phỏng vấn của Rossiya-1, Peskov nhấn mạnh rằng TT Vladimir Putin sẵn sàng gặp TT Volodymyr Zelensky nhưng phải là sau khi 2 đoàn thương thuyết đồng ý về một "bản văn cụ thể."

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Chủ Nhật nói với CBS ông sẽ đồng ý họp với Putin chỉ sau khi quân Nga đồng ý ngưng bắn: "Tôi không có thể họp khi phi đạn vẫn đang bắn."

---- Tin tình báo Mỹ nói rằng Nga đã đổi chiến lược ở Ukraine, bây giờ sẽ tập trung vào việc kiểm soát Donbas và các vùng phía đông Ukraine với mục tiêu là kiểm soát vùng phía đông vào đầu tháng 5/2022.Một viên chức Mỹ nói, Putin bị áp lực phải chứng minh rằng quân Nga đã chiến thắng ở Ukraine, nên Putin đang tập trung vào ngày 9/5/2022, truyền thống là "Ngày Chiến Thắng" của Nga mừng ngày Đức quốc xã đầu hàng trong Thế Chiến 2.Tình báo Mỹ nói Putin muốn làm lễ tưng bừng trong ngày 9/5/2022, có thể là diễn binh ở Quảng trường Đỏ, hay một hình thức để nói với dân Nga rằng mục tiêu Nga vào giải phóng miền Đông Ukraine, nơi có đông sắc dân Nga cư ngụ, đã hoàn thánh. Thực tế, chiến trường nhiều nơi ở Ukraine vẫn còn ngổn ngang, xôi đậu.--- Nga sẽ trường kỳ tác chiến ở Ukraine, theo lời một viên chức Mỹ, theo hình thức kéo dài kiểu Chechnya, một cuộc chiến mà Putin muốn mở rộng lãnh thổ Nga. Vùng Donbas là nơi quân ly khai thân Nga đã chiếm và tách ra khỏi Ukraine từ 2014, bây giờ vẫn trong chế độ quân quản cho dù Nga đã công nhận 2 Cộng Hòa Nhân Dân trong vùng. Phía Ukraine muốn rằng phải trao nền hành chánh về cho chính phủ Kyiv và tương lai sẽ trưng cầu dân ý.--- Kho dầu Odessa cháy vì phi đạn của Nga.Video dài 1:04 phút:



https://youtu.be/Bjdr0qNNtZA

---- Arseniy Yatsenyuk, cựu Thủ Tướng Ukraine, nói với CNN rằng Ukraine đang gặp một "tháng khó khăn và phức tạp" trong khi Putin tìm cách đạt một chiến thắng tượng trưng cho ngày 9/5/2022.

Ông nói, mục tiêu lớn của Putin là chiếm Ukraine, nhưng thua, nên Putin chuyển sang Plan B, là chiếm miền Đông Ukraine và tuyên bố chiến thắng vào Lễ Ngày Chiến Thắng 9/5/2022.

Tình báo Mỹ nói rằng khi mừng chiến thắng như thế, Putin cần gắn huy chương cho người Tư lệnh chiến trường, nhưng Mỹ nhận thấy chưa có ai là chỉ huy toàn bộ quân Nga ở Ukraine, nên suy đoán Putin sẽ bổ nhiệm một tướng lãnh đang chiếm phần phía nam của Ukraine làm tổngt ư lệnh quân lực Nga ở Ukraine, vì phía nam cũng là nơi quân Nga thành công.

---- Các quốc gia vùng Baltic tuyên bố từ chối nhập cảng khí đốt tự nhiên từ Nga. Uldis Bariss, tổng quản trị Conexus Baltic Grid, tuyên bố: "Kể từ ngày 1/4/2022, khí đốt tự nhiên của Nga không còn chảy vào Latvia, Estonia và Lithuania."

Trước đó trong ngày, Tổng Thống Lithuania là Gitanas Nauseda viết trên Twitter: "Từ tháng này trở đi, không còn khí đốt Nga tại Lithuania."

---- Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói đêm Thứ Bảy trên băng tần truyền hình Belarus-24 TV rằng Nga đã thu thập thông tin về các phòng thí nghiệm sinh học tại các quốc gia láng giềng.

Peskov nói các phòng thí nghiệm này đang phát triền các hóa chất và vi trùng độc hại, đồng thời tạo ra các loại mới cho vũ khí vi trùng, sinh hóa. Tất cả đều do Mỹ tài trợ, theo lời Peskov.

--- Khoảng 300 người bị chôn trong một nấm mồ tập thể ở Bucha, một thị trấn bên ngoài thủ đô Kyiv, theo lời Thị Trưởng Anatoly Fedoruk sau khi quân Ukraine tái chiếm thị trấn này từ quân Nga.

Fedoruk nói với thông tấn AFP qua điện thoại hôm Thứ Bảy là tại Bucha hiện thời đã khám phá ra một ngôi mộ tập thế với 280 xác người, trong khi nhiều đường phố th5i trấn vẫn có rải rác xác người chết, tất cả đều bị bắn chết kiểu xử tử, với viên đạn sau gáy.

Ông nói nạn nhân là đàn ông, đàn bà, có một cậu bé 14 tuổi trong số người chết bên đường. Ông nói ông nhìn thấy ít nhất 22 xác người nằm trên đường phố Bucha, nhiều xác bị trói tay sau lưng. Ông nói chưa thể đi thu lượm xác vì quân Nga có thể giấu mìn dưới xác người.

Nhà báo Max Seddon, trưởng phòng tại Moscow của báo Financial Times, nói rằng hình ảnh xác người tại Bucha thiệt kinh hoàng, khi ông gửi bản tin về tòa soạn chính.

.



Inna Sovsun, một dân cử Quốc Hội Ukraine, nói hình ảnh thảm sát ở Bucha không hình dung nổi, "Có 4 hay 5 phụ nữ trần truồng, mà xác bị quân Nga tìm cách đốt xác. Khi thấy xác các phụ nữ không mặc áo quần, chúng ta có thể hình dung chuyện gì với họ trước khi chết. Họ chết trong đau đớn kinh hoàng."

---- Nga đang gây ra các tội ác chiến tranh một cách hệ thống ở Ukraine, kể cả cố ý bắn phá khu cư dân và các hạ tầng dân sự, theo lời luật sư nhân quyền Oleksandra Matviichuk, Giám đốc viện Nghiên cứu về Quyền tự do dân sự (Centre for Civil Liberties -- CCL).

Bà nói tổ chức CCL đang làm việc với hàng trăm thiện nguyện viên thu thâp lời khai từ các nhân chứng tội ác chiến tranh để sẽ trình ra trước Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC, cũng như đưa ra trước các tổ chức quốc tế khác. Bà nói quân Nga bắn phá không phân biệt dân hay lính, và đó là chiến lược khủng bố để trị an, để trả thù.

---- Cựu Trưởng Phòng Công Tố về tòa án tội phạm chiến tranh của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ chỉ huy các phiên tòa về Yugoslavia và Rwanda đã kêu gọi quốc tế đưa ra lệnh truy nã toàn cầu đối với Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Carla Del Ponte nói với báo Thụy Sĩ Le Temps trong cuộc phỏng vấn in hôm Thứ Bảy rằng Putin là một tên tội phạm chiến tranh. Bà nói bà kinh hoàng về các mồ tập thể ở Ukraine, làm gợi nhớ tới tệ hại chiến tranh ở cựu Yugoslavia.

Bà nói bà đã từng hy vọng sẽ không gặp lại nấm mồ tập thể nào nữa, thiệt là không thể chấp nhận. Bà nói cuộc điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraine sẽ dễ hơn ở Yugoslavia vì Ukraine đã yêu cầu.

Trưởng Công Tố ICC hiện nay là Karim Khan, đã tới thăm Ukraine tháng trước. Thêm nữa, chứng cớ bây giờ dễ hơn thời xưa, vì bây giờ hầu hết mọi người đều có điện thoại thông minh có chức năng chụp hình và quay phim.

---- Một số người dân Ukraine tại thành phố Kharkiv bị quân Nga bao vây đã mời một số lính Nga ăn thực phẩm có chất độc. Có ít nhất 2 chiến binh Nga trong Sư Đoàn 3 Súng Trường Cơ Động (3rd Motor Rifle Division) đã chết sau khi được mời ăn bánhbởi cư dân Izium, một thị trấn khoảng 80 dặm phía đông nam Kharkiv, theo bản tin của Sở Tình Báo Ukraine hôm Thứ Bảy.

Có 28 lính Nga khác đang nhập viện ở phòng chăm sóc đặc biệt để chữa trị ăn nhằm thuốc độc. Bản tin nói sức khỏe 28 lính Nga nhập viện này chưa rõ.

Cũng theo Sở này, có hàng trăm lính Nga khác cũng nhiễm bệnh vì uống rượu pha chất độc trong khi chiếm đóng khu vực Kharkiv.

---- Tổng Thống Nga Putin hôm Thứ Bảy nói rằng sẽ siết chặt quan hệ thêm với Belarus. Putin gửi tới văn phòng Tổng Thống Belarus bản văn, nói rằng Nga và Belarus đang bị quốc tế áp lực lớn, và cách đáp trả tốt nhất cho các hành vi bất thân thiện nên là "toàn lực củng cố quan hệ hai nước Nga-Belarus."

---- Tổng Thống Nga Putin và Kassym-Jomart Tokayev (Tổng Thống Kazakhstan) nói điện thoại với nhau hôm Thứ Bảy, nói rằng thỏa hiệp ngưng bắn tại Ukraine cần phải buộc Ukraine chấp nhận vị trí trung lập, phi liên kết và phi nguyên tử.

Bản văn chép về cú điện thoại do văn phòng Tổng Thống Kazakhstan phổ biến ghi rằng Putin đã trình bày với Tokayev về diễn tiến thương thuyết giữa Ukraine và Nga.

---- Một cú tát trong đêm trao Giải Oscars đã vang dội khắp thế giới: Will Smith bước lên sân khấu tát mạnh vào mặt diễn viên hài Chris Rock vì cho là câu giễu của Rock về vợ Smith (nữ tài tử Jada Pinkett Smith) là xúc phạm quá đáng.

Bây giờ thì phim "Fast and Loose" là hợp tác mới nhất của Smith với hãng Netflix, sẽ không trình chiếu sớm nữa, và tương tự là phim "Bad Boys 4" hẳn cũng chưa thể trình chiếu sớm. Nguồn tin nói với báo The Hollywood Reporter rằng sau khi Smith tát Chris Rock tại giải Oscars, hãng Netflix liền đưa các phim mới của Smith vào trạng thái đông lạnh, chờ tính sau.

--- Một người Đức đã được chích vaccine ngừa COVID-19 tới ít nhất 87 lần, theo tin của báo Đức German Freie Presse. Lý do: nhiều người dân trong vùng Saxony không muốn chích ngừa, nên trả tiền thuê người này đi chích vaccine giùm với giấy căn cước của họ.

Theo lời cảnh sát, người này mỗi ngày tới 3 trạm chích vaccine khác nhau, trình tên và ngày sanh, nhưng không đưa thẻ bảo hiêm y tế riêng, vì nếu đưa thẻ này sẽ bị lộ. Cho tới một lần, 1 nhân viên ở trạm chích vaccine ở thị trấn Dresden nhớ mặt anh này.

Cảnh sát đã bắt anh này, truy tố về tội bán giấy chứng nhận y tế đã chích vaccine, theo lời Knut Köhler, phát ngôn nhân của một hội đoàn y tế tỉnh Saxony.

---- Trong năm 2021, hàng không quốc gia Vietnam Airlines lỗ gần một tỷ USD. Bản tin VnExpress ghi nhận. Năm 2021, khoản lỗ lũy kế của hãng hàng không quốc gia lên đến 21.978 tỷ đồng, tương đương gần một tỷ USD. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021. Theo đó, doanh thu quý IV của hãng đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2020, luỹ kế cả năm doanh thu đạt 28.093 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 của HVN lỗ 1.184 tỷ đồng, luỹ kế cả năm lỗ 13.337 tỷ đồng. Ba năm ảnh hưởng của dịch bệnh khiến lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của hãng đến nay ghi nhận âm 21.978 tỷ đồng, ăn mòn gần hết vốn góp của chủ sở hữu là 22.143 tỷ đồng.

---- HỎI 1: Các văn thư của New Jersey bên cạnh tiếng Anh sẽ dịch ra 15 ngôn ngữ khác?

ĐÁP 1: Đúng thế, nếu dự luật mới sẽ được thành luật. Dự luật mới do Teresa Ruiz (Dân Chủ), lãnh đạo đa số Thượng Viện tiểu bang New Jersey đề ra. New Jersey hiện có gần 9.3 triệu cư dân, với hơn 150 ngôn ngữ nói trong tiểu bang, và 1/3 cư dân sống trong hộ dân nói 1 ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Dự luật đòi văn thư tương lai bên cạnh tiếng Anh phải dịch ra 15 ngôn ngữ cho dân hiểu minh bạch. Nhóm 15 ngôn ngữ này là: Tây Ban Nha, Tiếng Hoa (quan thoại và Quảng Đông), Hàn, Bồ Đào Nha, Gujarati, Ả rập, Ba Lan, Haiti, Nga, Hindi, Tagalog (của Phi Luật Tân), Ý, Việt Nam, Urdu, và Pháp.

Chi tiết:

https://www.nj.com/politics/2022/04/nj-speaks-many-languages-this-would-require-government-agencies-to-use-these-15.html

---- HỎI 2: Một bác sĩ chuyên ngành ung thư tuyến giáp (thyroid cancer) tới khám 35 lần cho TT Putin?

ĐÁP 2: Đúng thế, theo hãng tin Proekt. Đó là lý do người ta nghi ngờ Putin đang bệnh ung thư tuyến giáp (nơi cuối cổ họng). Putin năm nay 69 tuổi, dù ở nhà hay xuất ngoại đều có một nhóm bác sĩ theo để chăm sóc sức khỏe Putin.

Nhưng, riêng bác sĩ Yevgeny Selivanov, chuyên ngành ung thư tuyến giáp (thyroid cancer), đã bay tới biệt thư ở Hắc Hải của Putin tới 35 lần, và tổng cộng là 166 ngày trong dinh thự này với Putin.

Hai bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng Igor Esakov và Alexei Shcheglov tới thăm bệnh cho Putin thường xuyên hơn.

BS Alexei Shcheglov bay tới thăm bệnh Putin tới 59 lần, ở tổng cộng 282 ngày với Putin giữa các năm 2016 và 2020.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/putin-visited-cancer-surgeon-dozens-112724988.html

.