HQ: 4,019,287 người rời Ukraine để tỵ nạn. LHQ lập ủy ban điều tra về tội ác chiến tranh tại Ukraine. Khoảng 80 trẻ em khuyết tật di tản qua Ba Lan. HRW: mìn cấm, nhưng Nga vẫn xài ở Ukraine. Một số đơn vị lính Nga đã trở về Belarus tái phối trí và trang bị lại. Ukraine và Nga đồng ý lập 3 hành lang di tản. Ba Lan sẽ cắt dầu và khí đốt từ Nga vào cuối năm nay. Nga sẽ hợp tác với Iran để chống cấm

Thống Đốc Roy Cooper trả lời phỏng vấn CBS trong buổi lễ loan báo rằng VinFast, hãng xe Việt Nam, đã chọn North Carolina làm xưởng đầu tiên để sản xuất xe điện hôm 29/3/2022.

- LHQ: 4,019,287 người rời Ukraine để tỵ nạn. LHQ lập ủy ban điều tra về tội ác chiến tranh tại Ukraine. Khoảng 80 trẻ em khuyết tật di tản qua Ba Lan. HRW: mìn cấm, nhưng Nga vẫn xài ở Ukraine. Một số đơn vị lính Nga đã trở về Belarus tái phối trí và trang bị lại. Ukraine và Nga đồng ý lập 3 hành lang di tản. Ba Lan sẽ cắt dầu và khí đốt từ Nga vào cuối năm nay. Nga sẽ hợp tác với Iran để chống cấm vận từ các nước Tây Phương.

- Anh sẽ cấm vận đợt mới nhắm vào 2 tỉnh ly khai của Ukraine: Donetsk và Lugansk.

Nga: không thương thuyết về bán đảo Crimea. Thương thuyết ở Thổ Nhĩ Kỳ: Nga nói chưa tiến bộ, Ukraine nói có thành công nghiêm túc. TQ-Nga tăng quyết tâm xây dựng quan hệ song phương và hợp tác. Thị Trưởng Viacheslav Chaus của Chernihiv: chưa thấy Nga giảm cường độ bắn phá.

- Đức: sẵn sàng bảo kê sự an toàn cho Ukraine. Ukraine: cần "Mỹ, Anh, Pháp, TQ... Nga... Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Canada, Ý, Ba Lan và Israel" làm bảo kê hòa bình. Ukraine: cần giải pháp U-24 để có hỗ trợ khi xảy ra xâm lược.

- Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Vùng Châu Âu: tình báo Mỹ nói sai về thực lực Nga & Ukraine. Ukraine đã mua 5,100 vũ khí Matador để chống xe tăng, chế tạo bởi 3 nước Singapore, Đức và Israel. Một phụ nữ Ukraine nói bị hiếp dâm trong nhiều giờ đồng hồ bởi các lính Nga say rượu.

- Joe Biden: không thể tin vào lời nói nào của phía Nga được. Anh: quân Nga thất bại trong mục tiêu bao vây thủ đô Kyiv. Ukraine: cần có bảo đảm an ninh từ quốc tế để cấm bất kỳ hành vi xâm lấn nào tương lai nhắm vào Ukraine. Zelensky: quốc tế không nên gỡ bỏ cấm vận Nga cho tới khi nào Nga ngưng mọi hoạt động quân sự ở Ukraine.

- California: Thống Đốc bổ nhiệm bà Le-Quyen Nguyen, 39 tuổi, vào chức Thứ Trưởng Năng Lượng

- CDC: trên 50 tuổi hãy chích mũi vaccine tăng cường thứ nhì (tức là, mũi vaccine thứ 4) để chống COVID-19

- Trump xin Putin moi bụi bẩn về Hunter Biden (con trai TT Joe Biden). Sở Thuế IRS đang điều tra Hunter Biden.

- TV quốc doanh Nga kêu gọi dân Mỹ thay đổi chế độ tại Mỹ và hãy đưa Trump thay TT Joe Biden.

- VinFast, hãng xe Việt Nam, đã chọn North Carolina làm nơi mở xưởng đầu tiên để sản xuất xe điện

- HỎI 1: Có phải 85% chủ doanh nghiệp nhỏ lo sợ thiệt hại vì lạm phát cao? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 16 triệu căn nhà bỏ trống tại Mỹ? ĐÁP 2: Đúng, trong đó 1.2 triệu căn nhà ở California bỏ trống.

QUẬN CAM (VB-30/3/2022) --- VinFast, hãng xe Việt Nam, cho biết đã chọn North Carolina làm xưởng đầu tiên để sản xuất một số kiểu xe điện, và làm bình điện xe hơi hôm 29/3/2022, nơi này sẽ tạo ra 7,500 việc làm, theo công bố của Thống Đốc Roy Cooper và bà Lê Thị Thu Thủy, phó Chủ tịch Vinfast và là Tổng quản trị VinFast Global.

.

Dự kiến đầu tư 2 tỷ đô trong giai đoạn 1 cho dự án ở quận Chatham County. Xây dựng cho giai đoạn 1 sẽ khởi sự năm 2022, và sản xuất dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2024. Khả năng sản xuất giai đoạn 1 là 150,000 xe/năm.

Bản tin trên văn phòng Thống Đốc Cooper ghi rằng xe dự kiến sản xuất nơi đây là VinFast VF 9, kiểu SUV có thể chở 7 hành khách, và xe VinFast VF 8, kiểu xe SUV cỡ trung có thể chở 5 hành khách.

Thống Đốc Roy Cooper trả lời phỏng vấn của CBS trong buổi lễ loan báo.

Bản tin Reuters ghi là theo Vinfast tổng đầu tư cho cơ xưởng North Carolina sẽ là 4 tỷ đôla. Reuters cũng nói Tổng Thống Joe Biden nói đầu tư Vinfast tạo ra hơn 7,000 việc làm là "điển hình mới nhất của chiến lược kinh tế của Biden đang thành công."

VinFast nói giá chiếc VF8 sport SUV có giá từ $41,000 tại Mỹ. So sánh, giá chiếc Tesla SUV bán giá $63,000. VinFast hy vọng bán toàn cầu năm nay tới thương vụ 42,000 xe điện.

Ngoài Bắc Mỹ, Vinfast nói dự kiến sẽ mở một xưởng sản xuất khác ở Đức, theo Reuters.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ cho biết số người rời Ukraine để tỵ nạn tới sáng hôm Thứ Tư 30/3/2022 đã hơn 4 triệu người. Chính xác, số lượng ghi danh vào rạng sáng nay là 4,019,287 người rời Ukraine, trong đó hơn 2.3 triệu người vào Ba Lan. Trong lãnh thổ Ukraine, LHQ nói có 6.48 triệu người phải rời nhà.

Hiện thời có hơn 608,000 người tỵ nạn Ukraine đã vào Romania, hơn 387,000 người vào Moldova, và hơn 364,000 người vào Hungary, theo số liệu các chính phủ này.

--- Hội quan sát nhân quyền HRW nói rằng quân Nga tại Ukraine đã sử dụng loại mìn chống cá nhân ở khu vực Kharkiv. Loại mìn này bị các chuyên viên kỹ thuật phá mìn của Ukraine khám phá ra hôm 28/3/2022.

HRW nói mìn này có tầm sát thương trong khoảng 16-meter (52 feet). Công ước Mine Ban Treaty quốc tế 1997 do 164 quốc gia ký đã cấm sử dụng mìn này, cấm sản xuất và lưu trữ mìn này. HRW nói Nga không nằm trong nhóm ký công ước đó.

--- LHQ hôm Thứ Tư đã bổ nhiệm 1 ủy ban độc lập gồm 3 chuyên gia để điều tra về các tội ác chiến tranh tại Ukraine, nơi Nga bị tố cáo dội bom vào thường dân.

Trưởng nhóm điều tra là Erik Mose của Na Uy. Ủy ban sẽ phỏng vấn các nhân chứng, thu thập vật chứng để tương lai có thể xúc tiến biện pháp pháp lý. Bản báo cáo đầu tiên sẽ đưa ra vào tháng 9/2022.

--- Báo The Times of London loan tin hôm Thứ Hai rằng tỷ phú Nga Roman Abramovich, bạn thân của Putin, đã trao một lá thư của Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tận tay Putin, và Putin đã nói: "Hãy nói với hắn, tôi sẽ quất roi vào họ."

Nội dung thư là điều kiện Zelensky đưa ra để ngưng bắn. Nhưng báo này không nói rõ chi tiết trong thư.

--- Lính Nga bị bỏ rơi ở Ukraine.

Video dài 1:10 phút:



https://youtu.be/mwcxZJyW0iA

--- Trung Quốc và Nga tăng quyết tâm xây dựng quan hệ song phương và hợp tác chặt chẽ hơn, theo lời Ngoại Trưởng TQ Wang Yi hôm Thứ Tư sau buổi họp tại tỉnh Anhui với Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov. Wang cũng nói là ủng hộ hòa đàm Nga/Ukraine. Ngoại Trưởng Nga Lavrov cũng nói Nga muốn tăng quan hệ hợp tác và phát triển với TQ.

--- Thị Trưởng Viacheslav Chaus của Chernihiv, thành phố phía bắc Ukraine, nói rằng không có chuyện Nga giảm cường độ tấnc ông, sau khi ông nói là có một "trận tấn công khổng lồ" với phi cơ Nga không kích ào ạt, rồi sau đó Nga bắn đại pháo vào suốt đêm.

--- Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm Thứ Tư nói không có bước tiến lớn nào trong vòng thương thuyết Nga/Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hoan nghênh phía Ukraine đã viết ra các đòi hỏi cụ thể.

--- Khoảng 80 trẻ em khuyết tật, một số đi kèm người bảo hộ, đã tới thị trấn biên giới Przemyśl của Ba Lan, sau khi được chuyển từ Dnipropetrovsk (một thị trấn miền trung Ukraine). Các xe cứu thương và lính cứu thương đã ở trạm xe lửa chờ đón các em này.

--- Thị trấn Belgorod trong lãnh thổ Nga đêm Thứ Ba có nhiều tiếng nổ, có thể là vì hỏa hoạn ở 1 kho đạn, theo lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của khu vực nói hôm Thứ Tư, dựa theo các tin sơ khởi.

--- Ukraine và Nga đồng ý lập 3 hành lang di tản trong ngày, theo lời Phó Thủ Tướng Vereshchuk của Ukraine. Một hành lang để di tản cư dân Mariupol, và đưa viện trợ nhân đạo tới Berdyansk, môt hành lang đưa viện trơ nhân đạo tới và di tản từ Melitopol, hàng lang thứ ba cho xe cá nhân chở người di tản từ Enerhodar tới Zaporizhzhia.

--- Một số đơn vị lính Nga đã trở về Belarus sau khi thiệt hại nặng từ chiến trường Ukraine, theo tin tình báo Anh. Các đơn vị Nga sẽ tái phối trí và trang bị lại ở Belarus, nơi dùng làm hậu cứ để quân Nga sang tấn công Ukraine.

--- Thủ Tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm Thứ Tư nói Ba Lan sẽ cắt dầu và khí đốt từ Nga vào cuối năm nay.

--- Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov hôm Thứ tư nói Nga sẽ đưa ra các bước với giúp đỡ từ Iran để chống đỡ cấm vận từ các nước Tây Phương.

--- Anh quốc sẽ cấm vận đợt mới nhắm vào 2 nước Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk và Lugansk. Cấm vận đợt mới sẽ là hạn chế dịch vụ bảo trì và chăm sóc thiết bị quân sự, cũng như cấm vận nhắm vào các nhân và tổ chức.

--- Ukraine tái chiếm Kharkiv.

Video dài 1:59 phút.



https://youtu.be/ABctQI8te1w

--- Nga nói sẽ không thương thuyết về tình hình bán đảo Crimea, vì Nga xem đây là đất Nga từ lâu. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm Thứ Tư nói vòng thương thuyết với Ukraine khởis ự từ Thứ Ba không có kết quả đột phá nào, và nói còn nhiều việc phải bàn.

--- Nhưng cố vấn cao cấp của Tổng Thống Ukraine là Oleksiy Arestovych hôm Thứ Tư nói có thành công nghiêm túc trong thương thuyết.

--- Thủ Tướng Đức Olaf Scholz nói với Tổng Thống Zelensky của Ukraine rằng Đức sẵn sàng làm 1 trong các nước bảo kê sự an toàn của Ukraine. Trươc đó Zelensky nói Ukraine muốn thấy "Mỹ, Anh, Pháp, TQ... Nga... Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Canada, Ý, Ba Lan và Israel" làm bảo kê hòa bình cho Ukraine.

--- Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine đã trả lời phỏng vấn NHK rõ ràng hơn. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine đã trả lời phỏng vấn độc quyền của đài NHK World Japan. Ông Oleksiy Arestovych là phụ tá thân cận của ông Volodymyr Zelenskyy. Ông Arestovych giải thích quan điểm của mình về khả năng có một khuôn khổ mới gọi là U-24 để thay thế NATO. Tạo ra một cơ cấu như vậy là một chủ đề trong đàm phán ngừng bắn với Nga.Ông Arestovych cho biết: "Ukraine vẫn luôn là một quốc gia trung lập, nhưng không một thành viên nào trong Bản ghi nhớ Budapest hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chúng tôi. Khuôn khổ U-24 này sẽ có thể nhanh chóng có hành động thực tế. Nhiều quốc gia, bao gồm cả các thành viên NATO, đã đồng ý ủng hộ khuôn khổ. Mục đích của khuôn khổ U-24 là cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự, kinh tế và nhân đạo trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra xâm lược. Khuôn khổ của NATO kêu gọi hành động trong vòng 60 ngày, còn U-24 kêu gọi hành động hỗ trợ ngay trong một ngày. Chúng tôi đang xây dựng khuôn khổ thay thế cho NATO".---- Một phụ nữ Ukraine nói rằng bà đã bị hiếp dâm trong nhiều giờ đồng hồ bởi các lính Nga say rượu sau khi nhóm này bắn chết chồng bà -- và trong khi đứa con trai 4 tuổi của bà ngồi khóc gần đó.Ghi trên báo bằng tên giả Natalya, 33 tuổi, bà kể với báo Times of London rằng một nhóm lính Nga xông vào căn nhà bà ở miệt quê, ngoại ô Kyiv hôm 9/3/2022 mặc dù bà có ga91n tờ giấy trắng nơi cổng nhà để "cho thấy đây là nhà dân và không có ai muốn làm hại gì."Tổng biện lý Ukraine là Iryna Venediktova nói rằng đang mở cuộc điều tra về trường hợp của Natalya, người kể rằng họ buộc phải đưa tay cao và rời nhà sau khi lính Nga vào bắn chết con chó của họ.Bà nói chỉ huy nhóm lính này tự giới thiệu là Mikhail Romanov, như dường đã say, và cố ý đập xe bà cho hư để khỏi trốn đi. Khi trời tối, bà nghe 1 tiếng súng, và thấy chồng bà là Andrey, 35 tuổi, bị bắn chết nơi cổng trước. Đứa con trai 4 tuổi tên là Oleksii (cũng là tên giả) đang khóc ở trong phòng có máy sưởi.Hai tên lính Nga thay nhau hiếp bà. Khoảng 20 phút sau hai tên này làm thêm một đợt nữa trong khi say bí tỷ. Khi cả 2 tên ngủ say, bà bò vào phòng bên, dắt con chạy ra. Hai mẹ con chạy tới Ternopil, một thị trấn Ukraine có trại tạm cư, và nơi đây Natalya kể qua điện thoại với báo UK Times.--- Thành phố hoang tàn Chernihiv.Video dài 1:02 phút:



https://youtu.be/WHHXpV84UpU

--- Ukraine đã mua 5,100 vũ khí chống xe tăng, loại chế tạo bởi ba nước Singapore, Đức và Israel. Vũ khí này kiểu RGW90 HH Matador mau từ hãng Đức Dynamit Nobel Defence (DND) với giá €25 triệu Euro (=27.8 triệu USD).

Tổng cộng 2,650 súng này đã tới Ukraine, phần 2,450 súng còn lại sẽ giao vào giữa tháng 5/2022. Súng Matador chế tạo chung bởi 3 công ty quốc phòng Singapore, Đức và Israel. Súng này có nòng rộng 90mm, dài 1 mét có thể một người mang được, nặng 9kg. Có thể bắn tới xa 500 metres.

--- Tướng Tod Wolters, Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Vùng Châu Âu, điều trần hôm Thứ Ba trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, nói là có thể có khoảng cách trong việc tình báo Mỹ thu thập tin tức, làm cho Mỹ đánh giá khả năng quân Nga cao hơn thực tế, và đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Ukraine trước khi Nga tấn công Ukraine.

Khi Nga mới xâm lăng Ukraine, tình báo Mỹ nói Ukraine sẽ sụp đổ trong vài ngày. Nhưng rồi quân Nga lún sình, kéo dài qua tháng thứ 2. Tướng Tod Wolters nói Mỹ phải cải tiến khả năng tình báo: trong khi tình báo Mỹ nói đúng rằng Nga sẽ xâm lăng Ukraine, nhưng tình báo Mỹ nói sai về sức mạnh quân đội Nga.

--- Tổng Thống Joe Biden và các viên chức Mỹ khác bày tỏ dè dặt hôm Thứ Ba về dấu hiệu Nga giảm hoạt động quân sự gần Kyiv, nói rằng cũng có thể quân Nga đang tái phối trí cho kế hoạch mới, vì không thể tin vào lời nói nào của phía Nga được.

--- Bộ Quốc Phòng Anh quốc nói quân Nga gần như chắc chắn đã thất bại trong mục tiêu bao vây thủ đô Kyiv của Ukraine, vì quân Nga liên tục bị khựng lại và sức phòng thủ hiệu quả của quân Ukraine nơi thủ đô.

Bản tin tình báo Anh đưa ra nói rằng có thấy quân Nga giảm hoạt động ơ các khu vực quanh thủ đô Kyiv và cả tại thành phố Chernihiv.

---Chánh văn phòng Tổng Thống Ukraine là Andriy Yermak nhấn mạnh nhu cầu cần một hiệp ước quốc tế để cấm bất kỳ hành vi xâm lấn nào tương lai nhắm vào Ukraine, và điều bảo đảm đó nên là yếu tố chính của hệ thống an ninh toàn cầu.

Ông nói rằng Ukraine cần có bảo đảm an ninh từ quốc tế để những kinh hoàng quân Nga đem tới sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa với Ukraine.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói rằng quốc tế không nên gỡ bỏ cấm vận Nga cho tới khi nào Nga ngưng mọi hoạt động quân sự ở Ukraine. Ông cũng chỉ trích nhiều chính phủ khi họ nói sẽ tăng cấm vận nếu quân Nga dùng vũ khí hóa học, "Mọi thứ quân Nga làm ở Ukraine chưa đủ để cấm vận dầu Nga hay sao?"

--- Thống Đốc Gavin Newsom hôm 29/3/2022 loan báo bổ nhiệm bà Le-Quyen Nguyen, 39 tuổi, cư dân Sacramento, vào chức vụ Thứ Trưởng Năng Lượng tại Sở Tài Nguyên Thien Nhiên California.

Bà Nguyen là Chánh văn phòng của Chủ Tịch David Hochschild tại Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission - CEC) kể từ năm 2019. Bà là Chánh văn phòng tạm thời của Phó Chủ Tịch Siva Gunda tại Ủy Ban CEC từ 2021 tới 2022. Trước đó bà giữ nhiều chức vụ công quyền về lĩnh vực năng lượng.

Chức vụ mới của bà không cần Thượng Viện bỏ phiếu chuẩn thuận. Tiền lương chức vụ mới sẽ là $161,400/năm. Bà Nguyen là bên Đảng Dân Chủ.

--- Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh CDC xác nhận hôm Thứ Ba rằng những người trên 50 tuổi bây giờ sẽ đủ điều kiện để chích mũi vaccine tăng cường thứ nhì (tức là, mũi vaccine thứ 4 nếu bạn chích Monerna hay Pfizer) bốn tháng sau mũi trước đó.

CDC cũng nói những người chích mũi Johnson & Johnson (vacicne này chỉ cần 1 mũi, thay vì 2 như Modrna hay Pfizer) và đã chích mũi tăng cường Janssen COVID-19 của Johnson & Johnson ít nhất hồi 4 tháng trước, bây giờ có thể chích mũi tăng cường thứ nhì bằng vaccine mRNA COVID-19 (tức là, hoặc Moderna hoặc Pfizer).

--- Trump đưa ra lời thỉnh cầu Putin (không phải là xin đừng dội bom Ukraine)là hãy moi tìm cho ra các sai phạm của Hunter Biden (con trai của Tổng Thống Joe Biden). Nói trên truyền hình Just the News của mạng Real America's Voice, Trump nói rằng bà quả phụ của cố Thị Trưởng Yuri Luzhkov của Moscow đã nộp 3.5 triệu đôla cho 1 công ty liên hệ tới Hunter Biden.

Trump nói rằng Putin sẽ biết chi tiết vụ nộp tiền đó, và Putin hãy đưa ra câu trả lời về chuyện đó. Trong khi đó, nguồn tin khác nói với báo Wall Street Journal rằng Sở Thuế đang điều tra Hunter Biden.

--- Đài truyền hình quốc doanh Nga đang liên tục ca ngợi cựu Tổng Thống Donald Trump, và quốc doanh Nga cũng kêu gọi thay đổi chế độ tại Hoa Kỳ.

Nhà báo Julia Davis của Daily Beast đã theo dõi truyền hình quốc doanh Nga để dò theo cuộc xâm lăng của quân Nga ở Ukraine, nói rằng bây giờ đài TV Nga tườngt huật tin Mỹ chủ yếu là dẫn lời trích từ hai tiếng nói Tây phương: Tucker Carlson của Fox News và cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump.

Davis hôm Thứ Ba cũng loan tin rằng một bình luận viên TV quốc doanh Nga đã kêu gọi lật đổ chế độ tại Mỹ để đưa Trump lên nắm quyền Tổng Thống, bất kể là, trên nguyên tắc, sau Biden là quyền lực phải chuyển cho PTT Kamala Harris, rồi tới Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.

--- HỎI 1: Có phải 85% chủ doanh nghiệp nhỏ lo sợ thiệt hại vì lạm phát cao?

ĐÁP 1: Đúng thế. Bản thăm dò mới của Phòng Thương Mại và MetLife phổ biến hôm Thứ Ba cho thấy 85% chủ doanh nghiệp nhỏ lo sợ thiệt hại vì lạm phát cao kỷ lục trong 4 thập niên rồi. Trong đó 44% nói họ cực kỳ lo ngại, tăng 14% so với cuối năm 2021.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/economy/small-businesses-inflation-chamber-of-commerce

--- HỎI 2: Khoảng 16 triệu căn nhà bỏ trống tại Mỹ?

ĐÁP 2: Đúng, trong đó 1.2 triệu căn nhà ở California bỏ trống. Nghiên cứu này là của LendingTree cho thấy tỷ lệ bỏ trống nhà cao nhất là ở Vermont, Maine và Alaska. Mỗi tiểu bang đó có tỷ lệ bỏ trống nhà là từ 20% tới 22%.

Đứng hạng 46 trong danh sách, California thuộc nhóm tiểu bang tỷ lệ nhà bỏ trống thấp nhất, nhưng vì California quá đông dân, nên có tới 1.2 triệu căn hộ gia cư bỏ trống, tức là 8.7% nhà trống. Có nhièu lý do nhà bỏ trống, hoặc đang chờ bán, hoặc là nhà được mua để đầu tư, hoặc là nhà mua để ở khi nghỉ ngơi, hoặc đang sửa chữa...

https://ktla.com/news/report-how-many-homes-are-sitting-empty-in-california/

.