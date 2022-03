Video Song Ngữ: NUÔI DƯỠNG LÒNG BIẾT ƠN - CULTIVATING GRATITUDE

Lời Giới Thiệu:

Cuộc đời ai ai cũng có ít nhiều đau khổ. Sóng thần, bão, động đất, khủng bố, dịch và chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất cả sự hỗn loạn này, đôi khi chúng ta đánh mất đi những điều mà chúng ta cần biết ơn.

Biết ơn là một nhịp cầu nối tình cảm của con người với nhau.

Trọng Tâm thực hành của Phật giáo Shin Nhật bản là niệm “Nam mô A Di Đà Phật” để bày tỏ lòng biết ơn những gì chúng ta đã nhận được trong đời sống.

All life contains suffering. Tsunamis, hurricanes, earthquakes, terrorism, pandemics, and war can happen at any time. With all this turmoil, we sometimes forget about the things we should appreciate.

Gratitude is a bridge that connects people's feelings with each other.

The goal of Shin Buddhism’s central practice “Namu Amida Butsu” is to express gratitude for what we have received.

https://youtu.be/5YwmY2sEOCo

