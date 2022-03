Đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng Brent Renaud, 51 tuổi, của Hoa Kỳ, và là phóng viên chiến trường của báo New York Times và nhiều báo khác, đã bị bắn chết ở Ukraine, nơi ngoại ô Kyiv, khi ông đi qua một chốt chặn của quân Nga.

.

- Đạo diễn Mỹ Brent Renaud, quay phim chiến trường, đã bị lính Nga bắn chết ở Ukraine. Ukraine tố cáo Nga bắt cóc thêm 1 Thị trưởng Ukraine ở Dniprorudne. Nga tăng cường tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine.

- Đức Giáo Hoàng kêu gọi ngưng bắn tức khắc. Dân tỵ nạn ra khỏi Ukraine là gần 2.7 triệu người. Mỹ tố Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học hay vũ khí vi trùng ở Ukraine. USA TODAY/Suffolk University: 87% dân Mỹ gốc Nga và 94% dân Mỹ gốc Ukraine phản đối cuộc chiến.

- Nga bắn 30 phi đạn hành trình vào Yavoriv, giáp biên giới Ba Lan 15 dặm, chết ít nhất 35 người và gây bị thương 13 người. Zelensky: gần 125,000 người được di tản ra khỏi các vùng giao chiến. Zelenskyy: quyết tâm không bao giờ đầu hàng.

- Có thể hòa đàm ở Jerusalem, Ukraine có thể bỏ ý định vào NATO, Nga có thể không buộc Ukraine giải giới vũ khí. Thủ Tướng Đức, Tổng Thống Pháp thúc giục Putin hãy ngưng bắn tức khắc. Tổng Thống Zelensky: tuyến đầu là tất cả mọi nơi, và "một số thị trấn nhỏ đã bị Nga xóa sổ."

- Putin bắt, giam tại gia 2 trùm tình báo Nga. Nhà đối lập Alexei Navalny, người đang bị giam, phóng video tố Putin là "Nga sa hoàng điên khùng." Nga bắt cóc Thị trưởng dân cử Melitopol, 1 nghị viên thành phố lên nắm chức tân Thị trưởng.

- Tù binh Nga khai quân Nga có các "tiểu đội xử tử" để xử tử lính đào ngũ. Nga đã chiếm thị trấn Volnovakha, đã đổ nát. Nga tính tổ chức "trưng cầu dân ý" ở thành phố cảng Kherson để lập "Cộng hòa Nhân dân". Các giám đốc công ty kỹ thuật Google và Apple tại Nga bị an ninh Nga "xử" trước khi xâm lăng Ukraine.

- Belarus: không tính đưa quân vào Ukraine

- Venezuela: sẵn lòng hợp tác với Mỹ về dầu

- Ngôi sao TV Yuninho Rodriguez trốn khỏi Cuba, tính vào Mỹ xin tỵ nạn, bị nhân quyền tố cáo hạt giống đỏ

- 87% dân Mỹ căng thẳng lạm phát, giá xăng và tiền chợ. 69% lo lắng vì thấy sắp nổ ra Thế Chiến Thứ 3.

- Nhiều siêu thị Nam Calif. chuẩn bị đình công lớn.

- Vô địch: Cristiano Ronaldo đá vào gôn 806 trái

- Kỷ lục: Saudi Arabia xử tử 81 người/ngày

- TQ phong tỏa 17 triệu dân ở Shenzhen, cản COVID

- Iran bắn phi đạn vào Iraq, trả thù vụ Do Thái tấn công

- quận Los Angeles: lương tối thiểu 15.96 đô/giờ

- VN cấm chiếu một phim Mỹ vì có bản đồ Biển Đông với đường biên giới biển bao trùm của Trung Quốc.

- HỎI 1: Hoa Kỳ phải đổi giờ rạng sáng nay, bất kể đã có 350 dự luật đòi ngưng đồi giờ, và 70% dân Mỹ không ưa đổi giờ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Số người chết vì dịch COVID-19 thực tế gấp 3 lần số báo cáo? ĐÁP 2: Theo các nhà nghiên cứu University of Washington là thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/3/2022) --- Trung Quốc đã phong tỏa khoảng 17 triệu dân tại Shenzhen (Thẩm Quyến) nhằm ngăn chận siêu vi COVID-19, theo tin AFP hôm Chủ Nhật.

.

Các viên chức chính quyền trước khi phỏng tỏa đã kêu gọi người dân đừng rời thành phố nếu không cần thiết, và loan báo 3 đợt tổng xét nghiệm dò tìm siêu vi dịch COVID-19.

.

--- Chính phủ Iran hôm Chủ Nhật nói là đã phóng nhiều phi đạn gần 1 khu lãnh sự Hoa Kỳ ở Irbil, thành phố phía bắc Iraq, nhằm trả thù vụ Do Thái tấn công ở Syria làm chết 2 lính Vệ Binh Cách Mạng Iraq.

.

AP nói cú tấn công bằng phi đạn cùa Iran không làm ai bị thương. Iran nói phi đạn bắn vào Iraq là nhắm vào 1 "trung tâm âm mưu chiến lược" của Do Thái ở Irbil.

.

---- Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ Nhật tố cáo "cuộc xâm lấn vũ trang không chấp nhận được" vào lãnh thổ Ukraine và lên án sự dã man đang làm chết trẻ em và thường dân khác.

.

Nói chuyện với nhiều ngàn tín đồ ở quảng trường St. Peter’s Square trong bài giảng Chủ Nhật, ngài nói: "Nhân danh Thượng Đế, tôi yêu cầu quý vị: hãy ngừng tàn sát" và nói rằng các thành phố Ukraine đang trở thành các nghĩa địa.

.

Ngài nói thành phố Mariupol, với tên gọi của Đức Mẹ Virgin Mary, bây giờ đã trở thành thành phố tử đạo vì cuộc chiến này tại Ukraine. Ngài không chỉ đích danh Nga, nhưng nói cuộc xâm lăng này là "xâm chiếm vũ trang và không có lý do chiến lược" nào.

.

--- Phi đạn bắn vào khu chung cư. Một người chạy kịp, vừa phóng đi là phi đạn bắn vào sân, thoát chết.

Video dài 41 giây:



https://youtu.be/iDMMmmG0dPI

.

--- Số người dân tỵ nạn chạy ra khỏi Ukraine bây giờ là gần 2.7 triệu người, theo thống kê của Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ. Chính xác là: 2,698,280 người tỵ nạn vào rạng sáng Chủ Nhật.

.

--- Người dân tại Mỹ có dòng máu Nga hay Ukraine đại đa số để chống hành vi Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine, theo thăm dò của USA TODAY/Suffolk University.

.

. 87% dân Mỹ gốc Nga và 94% dân Mỹ gốc Ukraine phản đối cuộc chiến.

. dân Mỹ gốc Nga có 72% ủng hộ Tổng Thống Zelensky của Ukraine, chỉ 6% ủng hộ Putin.

. theo tỷ lệ 8 đối 1, đại đa số muốn gỡ bỏ Putin ra khỏi quyền lực.

.

--- Jake Sullivan, cố vấn an ninh Bạch Ốc, nói Nga có thể đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học hay vũ khí vi trùng ở Ukraine, và nếu như thế Nga sẽ phải "trả giá thê thảm."

.

Cảnh cáo trên đưa ra sau khi quân Nga bắn 30 phi đạn hành trình vào Yavoriv, 1 căn cứ huấn luyện quân sự ở phía Tây Ukraine, giáp biên giới Ba Lan có 15 dặm, làm chết ít nhất 35 người và gây bị thương 13 người.

.

Trước đó một viên chức Nga nói Nga sẽ tấn công các đoàn xe tiếp vận vũ khí vào giúp Ukraine. Và Mỹ nói bất kỳ cuộc tấn công nào trên lãnh thổ NATO, dù lạ bắn lạc phi đạn, đều sẽ bị NATO kích hoạt Điều 5 để trả đũa.

.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Chủ Nhật nói có gần 125,000 người được di tản ra khỏi các vùng giao chiến qua các hành lang nhân đạo.

.

Trong video, ông nói đoàn xe viện trợ nhân đạo bây giờ chỉ cách 40 dặm ngoài hải cảng Maripol nơi hơn 400,000 người bị kẹt ở trong và thiếu thực phẩm, nước uống.

.

--- Đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng Brent Renaud, 51 tuổi, của Hoa Kỳ, và là phóng viên chiến trường của báo New York Times và nhiều báo khác, đã bị bắn chết ở Ukraine, nơi ngoại ô Kyiv, khi ông đi qua một chốt chặn của quân Nga.

.

.

Brent Renaud được nhiều giải thưởng, trong đó có các giải Peabody và giải DuPont Award vì quay nhiều chương trình cho truyền hình. Hai anh em Brent Renaud và Craig Renaud nổi tiếng về các phim tài liệu nói lên khía cạnh nhân đạo trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, trong trận động đất ở Haiti, về bạo lực băng đảng ở Mexico và nhiều nữa.

.

--- Ngoại Trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine hôm Chủ Nhật tố cáo Nga đã bắt cóc thêm 1 Thị trưởng Ukraine: Yevhen Matveyev, Thị trưởng thành phố phía nam Dniprorudne, đã bị quân Nga áp giải.

.

Thị trưởng đầu tiên của Ukraine bị Nga bắt cóc là ở thị trấn Melitopol của Ukraine hôm Thứ Sáu, nơi đó quân Nga đã dựng lên 1 tân Thị trưởng cho Melitopol.

.

--- Quân Nga đang tăng cường tấn công nhằm vây hãm thủ đô Kyiv của Ukraine. NHK ghi rằng hôm thứ Bảy, một quan chức quân đội Nga cho biết binh lính nước này đã tấn công các sân bay và cơ sở quân sự xung quanh Kyiv. Tin cho biết các đoàn quân của Nga đang tiến về Kyiv từ ba hướng.

.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các nơi trong đó có cơ sở dân sự tại thành phố lớn thứ hai Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố cảng chiến lược Mariupol ở miền Đông cùng các khu vực khác. Nga cũng mở rộng tấn công cả vào phía Nam Kyiv.

.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết khoảng 1.300 binh lính Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược. Ông khẳng định lại quyết tâm không bao giờ đầu hàng, và nhấn mạnh rằng chiến thắng là lựa chọn duy nhất của Ukraine để nước này và người dân có thể tiếp tục sống sót.

.

.

--- Sau khi quân Nga bắt cóc Thị trưởng dân cử của thị trấn Melitopol của Ukraine hôm Thứ Sáu, một Thị trưởng mới đã được quân Nga dựng lên ở thành phố này.

.

Bà Galina Danilchenko trước đây là 1 nghị viên thành phố đã lên truyền hình với tư cách tân Thị trưởng. Bà nói rõ trong bản văn đọc trước TV là có nhiệm vụ chính là làm cho thành phố về các hoạt động bình thường.

.

Bà cũng nói sẽ lập ra một Ủy Ban Nhân Dân Lựa Chọn để giải quyết các vấn đề quan trọng ở thị trấn Melitopol. CNN nói rằng Ivan Fedorov, cựu Thị Trưởng đã bị quân Nga áp giải đi, và sẽ bị truy tố về tội khủng bố.

.

Nhiều ngàn dân ra biểu tình trước Tòa thị chính Melitopol đòi trả tự do cho Thị Trưởng dân cử.

Video dài 22 giây:



https://youtu.be/E3bnkIqB_sw

.

--- Theo các viên chức quốc phòng Anh, quân Nga tập trung chỉ cách 25 kilometers (15.5 dặm) tới trung tâm Kyiv. Tổng Thống Zelensky nói rằng tuyến đầu là tất cả mọi nơi, và "một số thị trấn nhỏ đã không còn hiện hữu nữa, chúng đã bi xóa sổ."

.

Zelensky cũng nói rằng thương thuyết để kết thúc cuộc chiến này phải bắt đầu bằng 1 cuộc ngưng bắn. Ông yêu cầu quân Nga trả tự do tức khắc cho Thị Trưởng Ivan Fedorov của Melitopol.

.

--- Thủ Tướng Đức Olaf Scholz và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron thúc giục Tổng Thống Nga Vladimir Putin hãy ngưng bắn tức khắc ở Ukraine trong cuộc điện thoại hội luận viễn liên hôm Thứ Bảy.

.

Nhiều hình ảnh tàn phá được tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới kể lại cho CNN. Tại Mariupol, hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại và lửa cháy tại nhiều tòa nhà chung cư và trạm xăng. Tại Makariv, một ngôi làng 30 dặm phía tây Kyiv, phi cơ Nga dội bom vào các khu chung cư, trường học và 1 bệnh viện.

.

--- Trước khi cuộc chiến xảy ra, các giám đốc công ty kỹ thuật Google và Apple tại Nga đã bị công an klhủng bố. Giám đốc Google tại Moscow kể rằng an ninh Nga tới gõ cửa văn phòng của bà từ tháng 9/2021, dọa bắt nếu một app làm Putiin nổi giận không bị gỡ bỏ trong vòng 24 giờ.

.

Khi công ty đưa bà vào khách sạn với tên giả, an ninh biết ngay: trong vài giờ, app liền bị xóa sổ trên Google và Apple. App nguyên thủy là để giúp dân Nga vận động phiếu chống Putin. Giám đốc Apple cũng bị hù dọa tương tự.

.

Bây giờ an ninh Nga đã hạn chế, và rồi bây giờ đã ngăn chận các mảng xã hội Facebook và Twitter và áp đặt tiền phạt $120 triệu đôla trên các công ty kỹ thuật bị cho là chống kiểm duyệt của Nga. Nga cũng yêu cầu 13 công ty kỹ thuật lớn nhất thế giới phải giữ nhân viên tại Nga, nơi họ gặp nguy cơ bị bắt hay nguy hiểm hơn.

.

--- Trong video do con gái quay hình, nhạc sĩ dương cầm Iryna Manyukina đàn một đoạn cuối của Chophi tại nhà của họ ở Bila Tserkva, khoảng 80 kilometers cách thủ đô Kyiv, trước khi di tản ra khỏi khu đổ nát.

.

Video dài 1:47 phút:



https://youtu.be/DDUdK5SYa7w

.

--- Nhà đối lập Alexei Navalny, người đang bị Putin tống giam, từ trong nhà tù đã phóng ra được một video lên mạng Instagram của ông, gọi Putin là "Nga sa hoàng điên khùng."

.

Navalny nói rằng cuộc chiến là nhằm che giấu chuyện quan chức cướp bóc tài sản của dân và làm phân tâm ra khỏi các khó khăn nội bộ của Nga. Hôm Thứ Sáu, Navalny nói qua video từ nhà tù Pokrov, 60 dặm phía đông Moscow, nơi ông bị giam hơn 1 năm nay.

Putin bắt 2 trùm tình báo Nga.

Nga sửa soạn tổ chức 1 cuộc "trưng cầu dân ý" ở thành phố cảng Kherson

Quân Nga hôm Thứ Bảy đã chiếm thị trấn Volnovakha

Nga đồng ý để ngỏ ý định tổ chức thương thuyết với Ukraine tại thánh địa Jerusalem,

có vẻ như Ukraine và Nga đang tiến gần tới giải pháp, nếu hòa đàm ở Jerusalem, vì Zelensky lộ ý rằng ông sẵn sàng từ bỏ ý muốn đưa Ukraine gia nhập NATO và Nga cũng không còn đòi hỏi Ukraine phải giải giới toàn bộ,

Bản nhạc sáng tác từ thập niên 1910s với lời kêu gọi toàn dân nổi dậy khi Ukraine mất nước đ8ầu thế kỷ 20, v

---Báo New York Post loan tin rằng Sergey Beseda, Giám đốc Phòng 5 Sở Tình Báo Hải Ngoại Nga của FSB, và Phó Giám Đốc là Anatoly Bolyukh đã bị bắt, giam tại nhà.Andrei Soldatov, đồng sáng lập Agentura, một trang web quan sát FSB, nói rằng nguồn tin nội bộ tình báo Nga xác nhận 2 trùm tình báo hải ngoại đã bị Nga bắt giam. Vì Putin tin rằng 2 người này cung cấp tin tình báo sai.Vladimir Osechkin, nhà hoạt động nhân quyền Nga lưu vong, nói rằng các quan chức FSB đã khám xét nhà của hơn 20 viên chức tình báo quanh Moscow bị nghi ngờ có liên lạc với các nhà báo Tây phương.Một lý do khám xét nhà các quan tình báo hải ngoại vì nghi ngờ họ trộm tiền từ quỹ để hoạt động phá hoại nội bộ Ukraine. Osechkin nói, "Lý do chính vì các thông tin sai, không tin cậy về tình hình chính trị ở Ukraine.”---ở phía nam Ukraine, thành phố lớn duy nhất hiện bị quân Nga chiếm toàn bộ. Mục đích là để dựng nơi này thành một "Cộng hòa Nhan dân" y hệt như đã thiết lập năm 2014 và 2015 tại 2 tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk. Kherson nằm giáp biên Crimea, nơi Nga đã sáp nhập năm 2014.---— nơi hầu hết đã trở thành gạch vụn đổ nát. Hình ảnh cho thấy Volnovakha, nằm trong vùng Donbas, nhà cửa bị đổ nát, khu chung cư bốc cháy, nhà thờ và bệnh viện ngổn ngang hoang phế.Đài Interfax của Nga nói rằng quân ly khai đang kiểm soát thành phố này, trong khi xe tăng Nga chạy nơi trung tâm thành phố, nơi không còn điện nước nữa.---nơi đang nằm trên lãnh thổ Do Thái, theo lời 1 nguồn tin ngoại giao hôm Thứ Bảy, sau khi Thủ Tướng Do Thái Naftali Bennett và Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine nói điện thoại với nhau.Zelensky sáng Thứ Bảy nói rằng không muốn họp thương thuyết trên đất Nga, Ukraine hay Belarus, vì đó không phải nơi có thể đồng ý để ngưng chiến, do vậy ông muốn hòa đàm phải họp ở Do Thái, cụ thể là thành phố Jerusalem.Nga chưa có ý kiến, nhưng Do Thái nói là không biết chắc có nên tổ chức hòa đàm ở Jerusalem hay không, vì Thủ Tướng Naftali Bennett nói ông không muốn ép buộc điều gì. Trước đó, có 1 tin giả đưa ra rằng Thủ Tướng Do Thái đề nghị Zelensky đầu hàng Nga, chấp nhận Crimea là của Nga và cho 2 tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk độc lập, và Zelensky từ chối. Tin đó không đúng, một viên chức giải thích, và rằng Zelensky hôm Thứ Bảy nói muốn nói với Bennett và nhờ Do Thái trung gian thương thuyết với Nga.Nguồn tin ngoại giao này nói rằngđiều kiện mà nguồn tin ngoại giao này nói là cho thấy Nga "không còn muồn đòi Ukraine phải quỳ gối."---ới hình ảnh diễn binh khi Ukraine độc lập sau khi Liên Xô tan rã. Phụ đề Anh văn. Ca khúc nguyên thủy là "The March of Ukrainian Nationalists" (Diễn hành của người quốc gia Ukraine), ban đầu là hùng ca chính thức của Binh Đoàn Nổi Dây Ukraine, sáng tác của Omelian Nyzhankivskyi (sắc tộc Ukraine) năm 1929, dùng cho Tổ Chức Người Quốc Gia Ukraine từ năm 1932.Dòng đầu của ca khúc là "We were born in a great hour" (Chúng ta sinh ra trong giờ vĩ đại). Kêu gọi toàn dân nổi dậy khi Ukraine lúc đó bị chia làm đôi, phân nửa sap nhập vào Liên Xô, phân nửa sáp nhập vào Ba Lan. Bản đầu tiên của ca khúc có dòng đầu là "the pain of losing Ukraine" (nỗi đau của mất nước Ukraine).Video dài 2:46 phút:



https://youtu.be/209bqqc4Z6w

.

--- Viktor Gulevich, tướng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Belarus, nói hôm Thứ Bảy rằng quân đội Belarus không có kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự với Nga trên lãnh thổ Ukraine.

.

Ông nói rằng ông đưa 5 tiểu đoàn tác chiến tới sát biên giới Ukraine chỉ để thay thế các đơn vị có sẵn, tái phối trí, chứ không phải để tham chiến.

.

--- Báo Jerusalem Post loan tin rằng một chiến binh Nga khai rằng quân Nga đang sử dụng các "tiểu đội xử tử" để xử tử những lính đào ngũ trong cuộc chiến tại ukraine, theo bản tin Interfax-Ukraine hôm Thứ Bảy.

.

Nếu như thế, có nghĩa là Putin không còn tin vào quân Nga nữa, và đang sử dụng chiê1n thuật bàn tya sắt của Stalin để kiểm soát quân đội. Một tù binh Nga khai như thế trong cuộc thẩm vấn của Sở An Ninh Ukraine (SBU).

.

Nhiều tù binh Nga cũng khai rằng các "tiểu đội xử tử" đã giết một số lính đào ngũ, y hệt như thời Liên Xô năm xưa.

.

.

--- Chính phủ Venezuela sẵn lòng hợp tác với Mỹ về thương mại năng lượng, Ngoại Trưởng Venezuela là Felix Plasencia nói như thế hôm Thứ Bảy, và muốn Mỹ công nhận Tổng Thống Nicolas Maduro là lãnh đạo hợp pháp duy nhất của Venezuela.

.

Plasencia cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Venezuela chưa bao giờ trục xuất các công ty Mỹ ra khỏi Venezuela, "Chính tự họ quyết định rời bỏ Venezuela," và ông hy vọng Mỹ sẽ gỡ bỏ cấm vận Venezuela để có 1 quan hệ đáng tôn trọng.

.

--- Yuninho Rodriguez, ngôi sao trên các làn sóng truyền hình Cuba, đã đào thoát ra khỏi Cuba, hiện nay đang ở Mexico và hy vọng sẽ xin sang Mỹ tỵ nạn, theo tin Barron’s.

.

Yuninho Rodriguez nổi tiếng tại Cuba với nghệ danh “Junior Smith,” nói rằng trước kia anh tin vào chủ nghĩa cộng sản, nhưng bây giờ thất vọng vì kinh tế suy thoái và chính phủ đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến.

.

Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền của cộng đồng Cuab hải ngoại là CubaSpaces đã lên tiếng tố cáo nhà báo "Junior Smith" từng tiếp tay nhà nước Cuba trong các vận động đàn áp những người dân chủ. Tổ chức này đã gửi thư lên Sở Di Trú Mỹ để tố cáo "Junior Smith" từng phạm tội nhân quyền bây giờ lại xin vào Mỹ tỵ nạn và cần ngăn không cho vào Mỹ.

.

--- Trong cuộc thăm dò có tên là ‘Stressed in America’ (Căng Thẳng Tại Hoa Kỳ) thực hiện bởi hội y khoa American Psychological Association (APA) cho thấy hầu hết người lớn tại Hoa Kỳ đã mệt mỏi với 2 năm đại dịch COVID-19 và bây giờ mệt mỏi với lạm phát và nỗi buồn cho Ukraine.

.

. 87% dân Mỹ nói họ thê thảm vì căng thẳng với những thứ phải xài như giá xăng và giá đi chợ.

. 69% nói họ lo lắng vì thấy đang ở ngưỡng cửa của Thế Chiến Thứ 3.

. 84% nói hình ảnh Nga xâm lăng Ukraine là kinh hoàng, nhưng không thể giả vờ là không thấy những gì xảy ra.

.

--- Nam California chuẩn bị chứng kiến một cuộc đình công lớn. Công Đoàn United Food and Commercial Workers Union đã bỏ phiếu chấp thuận sẽ đình công vào ngày 21/3/2022.

.

Thương thuyết về hợp đồng giữa công đoàn và các chủ siêu thị Ralphs, Vons và Albertsons đã bế tắc. Hệ thống siêu thị Ralphs nói họ đã đưa ra nhiều đề nghị về lương nhưng công đoàn vẫn từ chối. Hồi cuối năm 2003 và đầu năm 2004, một cuộc đình công ở các siêu thị Nam California đã kéo dài 141 ngày.

.

--- Cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đá vào gôn nhiều nhất trong mọi thời sau khi đá 3 quả vào gôn trong trận hôm Thứ Bảy giữa Manchester United và Tottenham Hotspur với tỷ số 3-2.

.

Như thế, cầu thủ Bồ Đào Nha này đã đá thắng vào gôn tổng cộng 806 trái, trong đó 135 là đá cho đội bóng Manchester United. Anh cũng thắng 5 quả khi đá cho đội Sporting, 450 quả với đội Real Madrid, 101 quả với đội Italian Juventus, và 115 quả thắng khi đá cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

.

--- Chính phủ Saudi Arabia đã xử tử 81 người hôm Thứ Bảy, và đây là số lượng tử hình nhiều nhất trong riêng một ngày ở quốc gia này. Những người bị tử hình này mang tội giết người, hiếp dâm, khủng bố.

.

Saudi Arabia không tiết lộ tử hình bằng cách nào, nhưng trước đây nước này thường tử hình là dùng mã tấu chặt đầu.

.

---

Vào tháng 7/2022, quận Los Angeles sẽ tăng lương tối thiểu cho toàn quận: gần $16/giờ. Kể từ ngày 1/7/2022, trong các nơi trong quận Los Angeles nhưng không thuộc thành phố nào, lương tối thiểu là 15.96 đôla/giờ ()khu vực: unincorporated areas of Los Angeles County). Như thế là tăng 6.4% so với lương tối thiểu hiện nay.

.

--- VN cấm chiếu một phim Mỹ vì có bản đồ Biển Đông với đường biên giới biển bao trùm của Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ ghi rằng phim 'Uncharted' (Thợ săn cổ vật) có Tom Holland vào vai chính, đứng đầu phòng vé ở Bắc Mỹ nhưng vừa bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh bản đồ chứa 'đường lưỡi bò'. Sự việc dấy lên lo lắng làm sao hậu kiểm hiệu quả trong thời gian tới. Chiều 12-3, ông Vi Kiến Thành - cục trưởng Cục Điện ảnh - xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin phim Uncharted (tên tiếng Việt Thợ săn cổ vật) đã bị cấm chiếu ở Việt Nam bởi Hội đồng thẩm định và phân loại phim quốc gia. Quyết định được đưa ra khoảng 2 tuần trước, sau khi hội đồng thẩm định và duyệt. Lý do là bởi phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc vạch ra đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông bị cộng đồng quốc tế phản đối. Trước đó, nhà phát hành tại Việt Nam quảng bá bộ phim sẽ ra mắt khán giả Việt từ 18-3, khiến nhiều người mê phim từng ngóng đợi bộ phim của ngôi sao Người Nhện Tom Holland. Nhưng quyết định cấm chiếu Thợ săn cổ vật mới đây nhận được sự tán đồng của khán giả Việt.

.

.

--- HỎI 1: Hoa Kỳ phải đổi giờ rạng sáng nay, bất kể đã có 350 dự luật đòi ngưng đồi giờ, và 70% dân Mỹ không ưa đổi giờ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hầu hết Hoa Kỳ phải đổi giờ rạng sáng nay, lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật 13/3/2022 phải vặn đồng hồ thành 3 giờ sáng.

.

.

Nghĩa là mất giấc ngủ một tiếng đồng hồ. Bất kể là từ 2015 có ít nhất 350 dự luật và nghị quyết yêu cầu ngưng đổi giờ và bất kể 70% dân Mỹ không ưa vặn đồng hồ mỗi năm 2 lần. Lý do: chỉ có Quốc Hội liên bang mới quyết định chuyện ngưng đổi giờ.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/local-news/spring-forward-daylight-saving-time-starts-sunday/

.

--- HỎI 2: Số người chết vì dịch COVID-19 thực tế gấp 3 lần số báo cáo?

.

ĐÁP 2: Theo các nhà nghiên cứu University of Washington là thế. Các nhà nghiên cứu ở viện Institute of Health Metrics and Evaluation tại đại học University of Washington thấy rằng ước tính có 18.2 triệu người có thể đã chết tính tới cuối năm 2021 vì dịch COVID-19, nhiều hơn 3 lần con số chết chính thức là 5.9 triệu người. Thống kê này tính theo dữ kiện hàng tuần hay hàng tháng từ 74 quốc gia và 266 nhà cầm quyền hay tỉnh qua trang web công quyền từ 2020 tới 2021, và đối chiếu với số chết trước đó tới 11 năm.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/health/2022/03/10/covid-excess-deaths-ihme-study-estimates-global-toll-18-2-million/9444282002/

.

.