- Cộng Hòa thú nhận: vì Putin xâm lăng Ukraine, TT Biden thắng lớn, đoàn kết được cả Cộng Hòa và Dân Chủ

- Nga bổ sung 1,000 lính đánh thuê vào Ukraine vài ngày tới, đã có 200 lính đánh thuê của Nga tử trận. Nga: sẽ ngưng bắn vài nơi tại Ukraine để cho thường dân an toàn di tản. Ukraine: còn bị bắn vào Mariupol. Mỹ đưa nhiều phi cơ B-52 Stratofortress tới bờ đông NATO. Suspilne (TV, radio chính phủ Ukraine) di tản khỏi Kyiv, về hoạt động ở Tây Ukraine.

- LHQ: hơn 1.45 triệu người rời Ukraine, tỵ nạn

- Lý thuyết 'America First' (Nước Mỹ trước nhất) của Trump và Cộng Hòa tan rã: Mỹ cần gắn bó với thế giới.

- tiệm thời trang Inditex của Tây Ban Nga đóng cửa 502 ở Nga, hơn 9,000 nhân viên mất việc.

- TT Zelensky: NATO bật đèn xanh cho Nga dội thêm những trận mưa bom. Khoảng 100 người bị kẹt dưới gạch vụn từ trận mưa bom phía bắc Kyiv. Quân Nga còn ở 15 dặm (24.1 kilômét) phía bắc Kyiv. Hơn 500 phi đạn Nga đã phóng ra. 14 quốc gia viện trợ quốc phòng cho Ukraine. Phòng không và phi cơ tác chiến Ukraine vẫn hiệu quả.

- 2 thị trấn Schastia và Volnovakha: phi đạn tàn phá 90% nhà cửa, trường học, bệnh viện. Ukraine bắn hạ ít nhất 39 chiến đấu cơ và 40 trực thăng Nga. Ba Lan đã bắt 1 công dân Tây Ban nha vì tình nghi gián điệp cho Nga. Tổng Thống Zelensky vẫn ở trong Ukraine, không hề bỏ chạy.

- gần 12,000 bác sĩ, y tá ký một thư chung gửi Tổng Thống Vladimir Putin để xin kết thúc chiến tranh.

- Thượng nghị sĩ Nga Lyudmila Narusova chất vấn: đại đội 100 lính quân dịch, bây giờ còn 4 người sống sót?

- Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton: Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi khối NATO nếu Trump đắc cử năm 2020

- Mỹ sẽ giảm số lượng dầu nhập từ Nga

- Italy tịch thu 2 siêu du thuyền của các đại gia Nga nằm trong danh sách trừng phạt

-1 tỷ phú sinh quán ở Ukraine đươc tìm thấy chết khó hiểu tại nhà ông ở Anh quốc, nghi Putin hạ thủ

- Roger Stone (cựu cố vấn của Trump) thú nhận Trump là "sai lầm lớn nhất trong lịch sử Mỹ."

- Điểm của Tổng Thống Biden tăng trở lại, thêm 8 điểm, sau bài Diễn Văn Tình Hình Đất Nước

- Mike Pence thúc giục Cộng Hòa tẩy chay những kẻ thanh minh thanh nga cho Putin, ám chỉ hãy rời bỏ Trump

- bom tự sát trong đền thờ Hồi Giáo ở Pakistan: chết ít nhất 56 người, gây bị thương 200 người khác.

- Ca nhiễm tăng, SG khẩn cấp yêu cầu hạn chế tụ tập, đến nơi đông người, tăng tốc độ tiêm vaccine chống COVID

- Hiếp dâm tại một nhà dưỡng lão Quận Cam: cụ bà 85 tuổi là nạn nhân, hung thủ 52 tuổi bị bắt quả tang.

- HỎI 1: Gần 76% dân Đài Loan nói Đài Loan đã là 1 mước độc lập? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ, Úc, Nhật, Ấn cấm Trung Quốc tấn công Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/3/2022) --- Nhật báo bảo thủ Washington Times, truyền thống là lập trường Cộng Hòa, thú nhận rằng Tổng Thống Joe Biden đã thực hiện kỳ công chưa từng có trong nhiều thập niên: chỉ trong vài ngày đoàn kết được cả người Cộng Hòa và Dân Chủ, nhờ cuộc chiến Putin xâm lăng Ukraine.

Báo này ghi rằng Thượng nghị sĩ James E. Risch (Cộng Hòa, Idaho), một thành viên cao cấp Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, thú nhận rằng chuyện giá xăng tăng thời gian qua là tình hình quốc tế và đổ tội cho Biden là sai lầm, "Tôi không nói cho tất cả người Cộng Hòa..."

--- Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cho biết bây giờ đã có hơn 1.45 triệu người rời Ukraine để tỵ nạn. Trong đó 787,300 người vào Ba Lan, 228,700 người vào Moldova, 144,700 người vào Hungary, 132,600 vào Romania và 100,500 người vào Slovakia. Tính quốc tịch, công dân 138 quốc gia đã rời Ukraine sang các nước láng giềng.

--- Nga dự kiến bổ sung 1,000 lính đánh thuê vào Ukraine trong vài ngày tới, theo tin tình báo Tây phương, và dự kiến sẽ dội bom ào ạt vào các thành phố để buộc Ukraine đầu hàng, một chiến lược sẽ gây thêm thương vong cho thường dân.

Tình báo Mỹ nói có dấu hiệu thấy lính đánh thuê trong hàng ngũ quân Nga tại "vài nơi" trong hàng tuyến đầu tấn công, nhưng không biết chính xác số lượng, nhưng tương lai gần Nga sẽ bổ sung thêm 1,000 lính đánh thuê nữa. Viên chức này nói ước tính khoảng 200 lính đánh thuê của Nga đã tử trận.

--- Quân đội Ukraine nói đã bắn rớt 1 trực thăng quân sự Nga, và phổ biến video cho thấy phòng không Ukraine bắn rớt trực thăng.

Video dài 43 giây:



https://youtu.be/5IgoMxN-pEA

--- Bộ Quốc Phòng Nga thông báo sẽ ngưng bắn ở một vài nơi tại Ukraine hôm Thứ Bảy để cho thường dân an toàn di tản. Bản văn viết, "Hôm nay ngày 5/3/2022 từ 10 giờ sáng giờ Moscow, phía Nga tuyên bố ngưng bắn và mở hành lang nhân đạo cho thường dân di tản ra khỏi Mariupol và Volnovakha. Hành lang nhân đạo và tuyến di tản đã được phía Ukraine đồng ý."

Nhưng vài nơi ngưng bắn không được thực thi, theo lời báo động từ Ukraine, vì nỗ lực di tản ra khỏi Mariupol hôm Thứ Bảy vẫn còn bị bắn phá ngay vào Mariupol và khu vực chungq uanh.

--- Hoa Kỳ đã đưa nhiều phóng pháo cơ B-52 Stratofortress tới bờ phía đông NATO hôm Thứ Sáu, tập trận với quân Đức và Romania trong dấu hiệu đoàn kết. Các phi cơ B-52 này từ căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh quốc.

--- Hệ thống tiệm thời trang Inditex của Tây Ban Nga, trong đó có thương hiệu Zara nổi tiếng, loan báo hôm Thứ Bảy là tạm thời ngưng hoạt động ở 502 tiệm trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Inditex nói 502 tiệm ở Nga, trong đó 86 là thương hiệu Zara. Nga chiếm 8.5% lợi tức chưa thuế của Inditex. Hơn 9,000 nhân viên tại Nga sẽ được Inditex "hỗ trợ đặc biệt" trong khi tiệm đóng cửa.

--- Hãng phát thanh và truyền hình công cộng của Ukraine là Suspilne đã di tản khỏi Kyiv và bắt đầu hoạt động ở phía Tây Ukraine. NHK nói rằng người đứng đầu Công ty Phát thanh và Truyền hình Công cộng Ukraine cho NHK biết rằng các phóng viên của họ không thể để Nga tước đi tiếng nói. Nga đã tấn công tháp truyền hình chính ở thủ đô Ukraine. Vụ nổ xảy ra sau khi công ty quyết định chuyển nơi hoạt động để đảm bảo an toàn cho nhân viên.

Chủ tịch hội đồng quản trị Mykola Chernotytskyi nói rằng ý định của Nga là ngăn chặn người dân Ukraine tiếp cận thông tin và làm gia tăng hoảng loạn ở Ukraine. Ngoài ra, tín hiệu vệ tinh và hệ thống thông tin của Suspilne cũng đã bị tấn công mạng. Công ty cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công này.

--- Ukraien phổ biến video sau, cho thấy Không quân Nga dội bom khu cư dân, tàn phá thị trấn Bila Tserkva. Gạch vụ và lửa cháy nhiều nơi.

Video dài 53 giây:



https://youtu.be/1Z6h96QscWE

--- Lý thuyết 'America First' (Nước Mỹ trước nhất) của Trump tan rã sau khi Trump ca ngợi Putin là thiên tài và thông minh xuất chúng. Lý thuyết co cụm về Mỹ của Trump -- rời bỏ Châu Á bằng cách rút khỏi TPP và hăm dọa rút Mỹ ra khỏi NATO -- cũng tan rã sau khi Putin tấn công Ukraine. Hiện tượng dị thường: Biden trở thành tượng đài đoàn kết của thế giới tự do và của hầu hết dân Mỹ.

Khi Trump nói rằng cần rời bỏ NATO vì đóng quân nơi xa quá tốn kém, vì NATO đã "hết xài" (obsolete) và Mỹ không thể bước vào "các cuộc chiến bất tận" --- Cộng Hòa đoàn kết bên Trump. Bây giờ thì khác rồi, đó là cái nhìn thiển cận.

Richard Haass, Chủ tịch viện nghiên cứu Council on Foreign Relations và là nhà cựu ngoại giao, nói rằng đây là cú đánh thức thô bạo cho cả 2 đảng rằng chúng ta không thể làm ít hơn cho thế giới, mà phải làm nhiều hơn.

Trước khi Trump lộ ý rút khỏi NATO, ngày 23/1/2017 Trump ký bản ghi nhớ rút Mỹ ra khỏi liên minh thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Partnership): 95% khách hàng tiêu thụ thế giới nằm ngoài biên giới Mỹ, và do vậy giá tăng 59% với xe Mỹ và tăng 40% với thịt gà Mỹ.

Nhưng chiến tranh thì khác, vào một ngày trước khi Nga xâm lăng Ukraine, chỉ 26% dân Mỹ nói ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai lớn trong cuộc chiến, theo bản thăm dò Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Putin đã làm thế giới thay đổi. Thụy Điển và Phần Lan từ bỏ lập trường trung lập, và nói họ sẽ có thể gia nhập NATO. Đức rời lập trường hòa bình, nói sẽ tăng ngân sách quốc phòng và xuất cảng vũ khí chống xe tăng và phòng không sang Ukraine.

--- Volodymyr Zelensky, Tổng Thống Ukraine, nói rằng NATO đã bật đèn xanh cho thêm những trận mưa bom trải thảm trên các thành phố và ngôi làng Ukriane bằng cách từ chối thực hiện vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine.

Reuters cũng ghi lời Zelensky gọi một hội nghị thượng đỉnh NATO trước đó hôm Thứ Sáu là "yếu đuối" và "bối rối" -- Zelensky kêu gọi NATO có hành động cụ thể, mạnh hơn.

--- Sở Cấp Cứu Ukraine tin rằng có khoảng 100 người còn bị kẹt dưới gạch vụn từ một trận mưa bom nhắm vào một tòa nhà chung cư ở phía bắc Kyiv, nhưng một viên chức nói rằng các nhân viên cứu hộ không thể tới dọn gạch cứu người được, vì pháo binh quân Nga bắn liên tục.

Hình ảnh từ drone (robot bay) giám sát cho thấy nhiều tảng bức tường khu chung cư đã bể ra, san bằng vì phi đạn ở Borodyanka nơi phía bắc Kyiv, khi quân Nga tìm cách tiến vào Kyiv.

--- Hàng trăm người dân cầm cờ Ukraine ra quảng trường chính của thị trấn Kherson, hô khẩu hiệu chống Nga. Quân Ukraine đã rút lui, rời thị trấn sau các trận giao chiến dữ dội. Quân Nga đã kiểm soát thành phố này, nhưng không nắm được lòng dân Ukraine.

Video dài 42 giây:



https://youtu.be/6AbbiUE08aE

--- Quân Nga còn ở 15 dặm (24.1 kilômét) phía bắc của Kyiv, thủ đô Ukraine, trong khi quân Ukraine dùng phi đạn tấn công vào đoàn quân xa Nga để ngăn cản, đồng thời đã phá hủy một chiếc cầu lớn đã làm chậm đà tiến của quân Nga.

Một viên chức quốc phòng Mỹ nói là khoảng $240 triệu đô hàng viện trợ từ gói viện trợ an ninh Hoa Kỳ $350 triệu đô được chấp thuận tuần trước đã giao tới Ukraine, và phần còn lại sẽ tới vài tuần nữa. Đây là gói viện trợ từ Tổng Thống lớn nhất trong lịch sử, theo lời Bộ Ngoại Giao.

Tổng cộng có 14 quốc gia viện trợ quốc phòng cho Ukraine từ khi quân Nga tấn công Ukraine, nhưng viên chức này từ chối nói rõ tên các nước viện trợ.

--- Quân Nga đã tới 6 dặm (9.7 kilômét) bên ngoài hai thành phố Chernihiv và Kharkiv. Hoa Kỳ nói các đơn vị quân Nga tiến từ phía Nam thành công hơn, và đã chiếm xong Kherson, mặc dù vẫn còn rải rác tiếng nổ trong thành phố này.

Giao chiến đang diễn ra gần thành phố Mykolaiv, phía tây bắc Kherson. Khoảng 92% quân Nga tập họp để xâm lăng đã tiến vào Ukraine, tăng từ 90% hôm Thứ Năm.

Hơn 500 phi đạn Nga đã phóng ra, tăng từ 480 phi đạn hôm Thứ Năm, theo Hoa Kỳ quan sát. Bầu trời trên Ukraine vẫn là không gian tranh chấp: phi đạn phòng không và phi cơ tác chiến Ukraine vẫn còn hiệu quả.

--- Hai thị trấn nhỏ gần nhau có tên là Schastia và Volnovakha của Ukraine được xem là 1 điển hình chiến tranh khủng bố của Nga: phi đạn tàn phá 90% nhà cửa, trường học, bệnh viện.

Cờ Nga đã dựng lên giữa đổ nát Schastia. Tại Volnovakha, giao chiến trên đường phố còn dày đặc, tới nổi xác chết nằm giữa phố không thể thu lượm vào. Dân Biểu Dmytro Lubinets tại nơi này nói những người cứu hộ can đảm Ukraine chỉ xông ra giúp những người còn sống.

Nhiều ngàn dân Ukraine đang ẩn nấp dưới hầm, nhà thờ... trong khi thực phẩm và nước uống cạn dần. Lubinets nói quân phòng vệ Ukraine không còn đóng giữa thị trấn nữa, đã lui ra phòng tuyến xa 20km. Lubinets nói qua điệnt hoại, vậy mà cứ 5 phút là có một quả đạn cối bắn vào.

Video này quay ở thị trấn Lviv hôm 4/3/2022

---, nơi nhiều người Ukraine sẽ vào biên giới Ba Lan tỵ nạn. Một bà mẹ Ukraine kêu gọi các bà mẹ Nga, "Tôi xin các bà mẹ Nga, đừng hy sinh các con trai của quý bà cho cuộc chiến. Chúng ta đẻ con cho chúng ta, không để cho vài chính khách quyết định những gì họ muốn."Video dài 2:50 phút:



https://youtu.be/1f_Vd9Mf-SU

--- Ba Lan đã bắt 1 công dân Tây Ban nha vì tình nghi gián điệp cho Nga, tội này có thể bị 10 năm tù, nếu tòa kết án. Người bị xem là gián điệp Nga đã bị bắt đêm Chủ Nhật ở thị trấn Przemysl, gần biên giới của Ba Lan với Ukraine. Nghi can này gốc người Nga.

Vị luật sư Tây Ban Nha của nghi can nói y tên là Pablo Gonzalez, phóng viên nhiều cơ quan truyền thông Tây ban nha, cả báo giấy và truyền hình. Luật sư đòi thả nghi can tức khắc.

--- Trong khi chính phủ Nga siết bàn tay sắt với những người biểu tình phản chiến, các nhân viên y tế đã bày tỏ ý kiến chống đối chiến tranh: một nhóm gần 12,000 bác sĩ, y tá, nhân viên cấp cứu đã ký một thư chung gửi Tổng Thống Vladimir Putin để xin kết thúc chiến tranh.

Thư này đăng trên báo y khoa Nga MadMed, và chia sẻ trên tạp chí British Medical Journal, ký tên bởi 11,569 chuyên gia y khoa, với tên, danh hiệu và bệnh viện nơi họ làm việc.

--- Không Quân Ukraine hôm Thứ Sáu nói rằng họ đã bắn hạ thêm 3 chiến đấu cơ Su-25 của Nga và 3 trực thăng Nga. Ukraine nói như thế, trong 9 ngày chiến tranh, phòng không Ukraine bắn hạ ít nhất 39 chiến đấu cơ và 40 trực thăng Nga.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Thứ Sáu nói rằng ông vẫn ở trong Ukraine, không hề rời nước này. Trong video phóng trên Instagram, Zelensky nói rằng cứ mỗi 2 ngày là có tin ông rời Ukraine, thực ra là không hề đi đu. Video cho thấy cả Andriy Borisovich Yermak, Chánh văn phòng của ông, đang ở trong bản doanh.

--- Didier Reynders, Giám đốc Sở Tư Pháp Châu Âu, hôm Thứ Sáu nói Sở sẽ lập ra "Ban Đặc Nhiệm Đông Lạnh và Tịch Thu" để dò ra các tài sản các siêu tỷ phú Nga nằm trong danh sách Liên Âu trừng phạt.

--- Thượng nghị sĩ Nga Lyudmila Narusova, người từ ban đầu đã công khai chống Putin đưa quân vào Ukraine, bây giờ chất vấn công khai về luật mới siết nguồn thông tin bị xem là "bôi nhọ quân đội" Nga.

Bà nói rằng theo luật Nga, lính nghĩa vụ quân dịch (conscripts) đưa sang chiến đấu ở Ukraine là sai luật. Bà hỏi thêm rằng bà có nghe tin về một đại đội 100 lính quân dịch, bây giờ chỉ còn 4 người sống sót, thì tin này là đúng hay sai. Bộ Quốc Phòng Nga từ chối tiết lộ các thông tin và họ nói rằng bà đã lạc đề.

--- Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nói với báo The Washington Post hôm Thứ Sáu rằng ông nghĩ rằng Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi khối NATO nếu Trump đắc cử năm 2020.

Bolton trả lời phỏng vấn của Chủ biên trang ý kiến Michael Duffy, nói Trump suýt nữa là đã rút Mỹ ra khỏi NATO hồi năm 2018. Trong sách hồi ký, Bolton viết rằng ông phải thuyết phục Trump đừng rút Mỹ khỏi NATO trong khi họp Thượng đỉnh 2018.

Bolton giữ chức cố vấn cho Trump từ 2018 tới 2019, nói rằng hẳn là Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi NATO, và Putin chỉ chờ đợi có như thế.

Trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Sáu nhắc về lời Bolton, nói rằng điều đó cho thấy dân Mỹ, đa số dân Mỹ, mang ơn Tổng Thống Biden đã không đi theo chính sách của Trump về toàn cầu. Psaki nói rằng sức mạnh và sự đoàn kết của NATO là lực rất mạnh giờ phút này.

Tong 1 bản văn, Taylor Budowich, phát ngôn nhân cho Trump, bác bỏ nhận định của Bolton.

Tướng TQLC hồi hưu John F. Kelly, một trong các cựu Chánh văn phòng của Trump, cũng nói rằng một trong những điều khó khăn ông có với Trump là ngăn cản Trump đừng rút Mỹ ra khỏi NATO.

--- Hoa Kỳ cho biết sẽ giảm số lượng dầu nhập cảng từ Nga, theo lời Jen Psaki hôm Thứ Sáu. Được hỏi có phải như thế là mau dầu Iran là giải pháp, Psaki nói thương thuyết với Iran chủ yếu là bảo đảm Iran không có được vũ khí nguyên tử.

--- Chính quyền Italy đã tịch thu 2 siêu du thuyền của các đại gia Nga nằm trong danh sách trừng phạt. Hai du thuyền này nằm ơ bờ biển Ligurian Coast, theo báo La Stampa.

Hồi đêm Thứ Năm, cơ quan Guardia di Finanza của chính phủ Italy, nói đã tịch thu siêu du thuyền “Lady M” của tỷ phú Nga Alexey Mordashov dài 215-feet (= 65.532 mét).

Cơ quan này cũng tịch thu du thuyền “Lena” của tỷ phú Nga Gennady Timchenko, một bạn thân của Vladimir Putin. Nhân viên của 2 du thuyền không bị truy tố gì.

--- Một tỷ phú sinh quán ở Ukraine đươc tìm thấy chết khó hiểu tại nhà ông ở Anh quốc, theo lời cảnh sát thị trấn Surrey. Cảnh sát được gọi tới biệt thự trị giá $24 triệu đô của ông hôm Thứ Hai thì thấy xác tỷ phú này.

Tỷ phú Mikhail "Misha" Watford, ra đời tại Ukraine thời Xô viết với tên gọi Mikhail Tolstosheya, được 1 người làm vườn thấy xác ông treo cổ trong ga-ra để xe. Một người bạn nói tỷ phú 66 tuổi này có thể là mục tiêu của Putin.

Nguồn tin này nhắc về cái chết của một bạn của Watford, tỷ phú Nga Boris Berezovsky, người bị Putin ghét ra mặt, đã bị tìm thấy treo cổ ở Anh quốc năm 2013, và giảo nghiệm nói không rõ là tự sát hay là bị giết.

--- Roger Stone, người cố vấn được Trump tin cậy nhất trong nhiều thập niên, bị thu băng trong khi nói rằng Trump là "sai lầm lớn nhất trong lịch sử Mỹ." Báo Washington Post có được đoạn băng này. Stone nói như thế trong khi ra sức lật ngược bầu cử 2020.

Lúc đó là ngày Joe Biden đăng quang Tổng Thống, Stone ngồi trong xe với người quay phim này. Sau khi nói Trump là sai lầm lớn nhất trong lịch sử Mỹ, Stone nói Trump sẽ ân hận vì không tự ân xá Trump và "sẽ ngồi tù lâu dài để Trump suy nghĩ lại chuyện này."

Sau khi nói, Stone quay sang người quay phim, nói "nếu bạn sử dụng băng hình này, tôi sẽ giết bạn đấy nhé."

--- Điểm của Tổng Thống Biden tăng trở lại, thêm 8 điểm, sau bài Diễn Văn Tình Hình Đất Nước hôm Thứ Ba, theo cuộc thăm dò NPR-PBS NewsHour-Marist National Poll phổ biến hôm Thứ Sáu.

Điểm ủng hộ Biden bây giờ là 47%. Mới một tháng trước, trong cùng bản thăm dò, chỉ 39% ủng hộ Biden, theo báo The Hill.

Tính riêng từng lĩnh vực, Biden tăng 8 điểm về kinh tế, tới 45%; tăng 8 điểm về chống dịch, tới 55%; và tăng 18 điểm về khủng hoảng Ukraine, tới 52%.

--- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ thúc giục Cộng Hòa bỏ lại sau lưng chuyện bầu cử 2020, và sẽ tuyên bố "không có chỗ trong đảng này cho những kẻ thanh minh thanh nga cho Putin" -- cho thấy Pence tách xa hẳn Trump.

Đó là trích 1 ý trong bài diễn văn của Pence đêm Thứ Sáu đọc trong buổi gây quỹ Cộng Hòa ở New Orleans. Pence ám chỉ như thế về Trump, những lời Trump khen ngợi Putin là thiên tài, và rất thông minh.

--- Một người nổ bom tự sát trong ngôi đền Hồi Giáo Shiite Muslim ở thành phố Peshawar của Pakistan trong lê cầu nguyện hôm Thứ Sáu, làm chết ít nhất 56 người, gây bị thương 200 người khác.

Muhammad Ejaz Khan, Cảnh sát trưởng Peshawar, kể rằng ban đầu 1 người cầm súng bắn vào cảnh sát bên ngoài đền thờ, rồi tên này chạy vào đền thờ và kích hỏa bom, số lượng 12 puonds chất nổ, mang trên người.

--- Hiếp dâm tại một nhà dưỡng lão Quận Cam: cụ bà 85 tuổi là nạn nhân, hung thủ 52 tuổi bị bắt quả tang. Biện Lý Quận Cam đưa ra bản tin, cho biết chuyện này xảy ra tại một nhà dưỡng lão ở Seal Beach. Nạn nhân là cụ bà 85 tuổi đã lãng trí.

Chuyện xảy ra lúc 6:45 a.m. hôm Thứ Ba. Nghe tiếng la hét, nhân viên viện dưỡng lão tới phòng cụ bà, phá cửa xông vào vì lúc đó cửa bị 1 xe lăn chèn, bắt quả tang Louie Alonso Alberto đang hành hung tình dục cụ bà. Alberto đang bị giam với tiền tại ngoại 1 triệu đôla. Có thể tù 10 năm. Sẽ ra tòa đầu tiên ngày 19/3/2022.

--- Ca nhiễm tăng, SG khẩn cấp yêu cầu hạn chế tụ tập, đến nơi đông người. Báo Tiền Phong. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt chủng Omicron đang chiếm ưu thế, UBND TPHCM đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết, tham gia tiêm vắc-xin đầy đủ và không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. UBND TPHCM yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, trong khu công nghiệp, trường học theo các quy trình xử lý F0 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Các địa phương được giao phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 "thần tốc hơn nữa", bảo đảm bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12-17 tuổi.

--- HỎI 1: Gần 76% dân Đài Loan nói Đài Loan đã là 1 mước độc lập?

ĐÁP 1: Đúng thế. Thăm dò mới này là của My Formosa cho thấy 75.9% người nói rằng duy trì tình hình đương hữu là tương đương với độc lập. Chỉ có 14.4% nói cần sửa Hiến Pháp mới gọi là độc lập được.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4462234

--- HỎI 2: Mỹ, Úc, Nhật, Ấn cấm Trung Quốc tấn công Đài Loan?

ĐÁP 2: Đúng thế. Đó là bản tin RFI.

Bốn nước QUAD: Không để trường hợp Ukraina xảy ra ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

Thu Hằng, RFI, 04/03/2022

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 03/03/2022, bốn nhà lãnh đạo Bộ Tứ - QUAD, gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, đã nhất trí không để trường hợp ở Ukraina xảy ra ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc họp thượng đỉnh, được lên kế hoạch từ tháng trước, diễn ra vào lúc Nga dồn quân xâm chiếm Ukraina từ hơn một tuần nay và làm dấy lên lo ngại về vấn đề Đài Loan.

Trong thông cáo chung, được Reuters trích dẫn, cả bốn lãnh đạo của Bộ Tứ «tái khẳng định cam kết về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mà ở đó chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia được tôn trọng và các nước được tự do lựa chọn về quân sự, kinh tế và chính trị». Thông điệp này cũng được tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định trên mạng Twitter.

Dù không nêu trực tiếp vụ Nga tấn công Ukraina, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án «một âm mưu dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng». Trong thông cáo sau cuộc họp, thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định : «Chúng tôi không thể cho phép chuyện đang xảy ra ở Ukraina diễn ra ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và các nước nhỏ trong vùng không phải sống trong nỗi sợ các nước lớn hơn».

Văn phòng của thủ tướng Ấn Độ Modi, nước bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết nghị quyết lên án Nga tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và là khách hàng vũ khí lớn của Matxcơva, «nhấn mạnh rằng QUAD phải tập trung vào mục tiêu chính là cổ vũ hòa bình, ổn định và thịnh thượng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương».

Khủng hoảng Nga-Ukraina cũng được bốn nhà lãnh đạo đề cập trong cuộc họp thượng đỉnh. Để nâng khả năng đối phó với nguy cơ tương tự có thể xảy ra, bốn nước «nhất trí lập một cơ chế cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo mới trong trường hợp thảm họa nhằm giúp QUAD đối phó được với những thách thức nhân đạo ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và cung cấp một kênh truyền thông».

Theo thông cáo chung, lãnh đạo bốn nước sẽ họp trực tiếp « trong những tháng tới » tại Tokyo, Nhật Bản.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220304-b%E1%BB%91n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-quad-kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%83-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-ukraina-x%E1%BA%A3y-ra-%E1%BB%9F-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-th%C3%A1i-b%C3%ACnh-d%C6%B0%C6%A1ng

