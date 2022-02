California sôi nổi chống Nga: 90,000 dân Calif. là gốc Ukraine, chiếm 15% dân số gốc Ukraine tại Mỹ. - 50 người dân Ukraine tay không, dàn ngang ra chận xe tăng Nga. Ukraine và Nga thương thuyết. Ukraine đòi ngừng bắn tức khắc và phải rút quân Nga ra. Nga đòi cần thỏa ước 2 phía cùng có lợi. Các nghị sĩ và dân biểu Ukraine cầm súng để bảo vệ thủ đô Kyiv. Quân Belarus có thể sẽ vào Ukraine chiến đấ

50 người dân Ukraine tay không, dàn ngang ra chận xe tăng Nga. Ukraine và Nga thương thuyết. Quân Nga trở ngại tiếp liệu, thiếu xăng, thiếu đạn và thực phẩm. Dân Nga xếp hàng trước các máy ATM để rút tiền. Hai tỷ phú Nga kêu gọi ngưng chiến ngay.

- California sôi nổi chống Nga: 90,000 dân Calif. là gốc Ukraine, chiếm 15% dân số gốc Ukraine tại Mỹ.

- 50 người dân Ukraine tay không, dàn ngang ra chận xe tăng Nga. Ukraine và Nga thương thuyết. Ukraine đòi ngừng bắn tức khắc và phải rút quân Nga ra. Nga đòi cần thỏa ước 2 phía cùng có lợi. Các nghị sĩ và dân biểu Ukraine cầm súng để bảo vệ thủ đô Kyiv. Quân Belarus có thể sẽ vào Ukraine chiến đấu bên cạnh Nga. Ukraine có 352 dân bị giết, 1,684 người bị thương. LHQ sẽ có 2 buổi họp đặc biệt. Quân Nga trở ngại tiếp liệu, thiếu xăng, thiếu đạn và thực phẩm. LHQ: có 500,000 người tỵ nạn. Trang Tass của Nga bị tin tặc, lên án Putin đã buộc các nhà báo Nga nói dối. FedEx và UPS đã ngưng chở hàng vào Nga. Các hãng dầu Anh, Na Uy rời Nga. 83% dân Mỹ muốn phạt kinh tế Nga nặng hơn. Dân Nga xếp hàng trước các máy ATM để rút tiền. Mỹ và Pháp thúc giục dân Mỹ và Pháp rời Nga tức khắc. Tướng Mỹ: Nga xài bom chùm nhắm vào dân Ukraine. Hai tỷ phú Nga kêu gọi ngưng chiến ngay.

- Trump mang hồ sơ mật về nhà: 56% dân Mỹ nói cần điều tra, chỉ 31% nói đó là chuyện nhỏ, khỏi điều tra

- hội nghị bảo thủ CPAC: 59% người dự muốn Trump ứng viên TT Cộng Hòa 2024, DeSantis được 28% ủng hộ

- Thứ Ba 1/3/2022: TT Biden sẽ Diễn Văn đúc kết 1 năm, đề ra hướng đi. Đại diện Cộng Hòa là Thống Đốc Iowa trả lời

- California: 37,000 giảng viên bán thời gian dạy đại học cộng đồng, lương thấp, không bảo hiểm y tế

- Giá xăng tăng 10 cents trong 2 tuần qua. San Francisco cao nhất: $4.86/gallon. Houston thấp nhất: $3.14/gallon

- Cảnh sát Nhật bắt giữ 1 nam thực tập sinh VN vì tội đâm chết 1 nam thực tập sinh khác.

- VN lo ngại: Vắng bóng dự án lớn, vốn ngoại rót vào Việt Nam giảm 8,5% trong 2 tháng.

- HỎI 1: Các quán rượu và tiệm tạp hóa Bắc Mỹ tẩy chay rượu Nga? ĐÁP 1: Đa số.

- HỒ SƠ: Trông người lại nghĩ đến ta – Nhìn Ukraina ngẫm ra nước mình (Mạc Văn Trang)

QUẬN CAM (VB-28/2/2022) --- Hai phái đoàn chính phủ Ukraine và Nga bắt đầu họp, mặt đối mặt tại nơi gần biên giới Ukraine/Belarus, vào hôm Thứ Hai 28/2/2022 lần đầu tiên kể từ khi quân Nga tràn vào tấn công Ukraine.

Tổng Thống Ukraine là Volodymyr Zelensky (không có mặt trong phái đoàn) bày tỏ "không nhiều hy vọng" trước khi thương thuyết. Trước hòa đàm, văn phòng của Zelensky ra yêu cầu ngừng bắn tức khắc và phải rút quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Trước khi vào họp, Trưởng phái đoàn Nga là Vladimir Medinsky nói rằng Nga cần một thỏa ước có lợi ích cho cả 2 phía. Tuy nhiên, Nga đòi Ukraine phải "từ bỏ quân sự hóa và từ bỏ chủ nghĩa phát xít" -- vì cho rằng vũ khí phương Tây giúp Ukraine là "cực kỳ nguy hiểm." Hiển nhiên là giọng điệu tuyên truyền của Nga.





Tác chiến liên tục diễn ra khắp Ukraine trong khi hai phía vào bàn họp. Quốc Hội Ukraine cho biết các nghị sĩ và dân biểu đã nhận súng và đạn để tham dự các đơn vị bảo vệ thủ đô Kyiv.

Tình báo Mỹ cho biết các đơn vị quân đội Belarus hôm Thứ Hai có thể sẽ vào chiến đấu bên cạnh quân Nga để đè bẹp sức kháng cự của quân đội Ukraine. Từ trước giờ, Belarus vó lập trường ủng hộ Nga, cho mượn lãnh thổ làm bệ phóng để Nga tiến quân vào Ukraine, nhưng chưa trực chiến bên cạnh Nga. Tình hình Belarus dự đoán xảy ar hôm nay, Thứ Hai.

Tác chiến đường phố ở Kharkiv (thành phố lớn thứ nhì sau thủ đô) dữ đội. Quân Nga có lúc chiếm được và rồi bị đẩy lùi ra.

https://youtu.be/UreR-qYgZwU

Tình báo Mỹ nói quân Nga tiến chậm hơn dự đoán. Phần lớn quân Nga vẫn còn xa hơn 30 kilometers (khoảng 19 dặm) phía Bắc thủ đô Kyiv, theo tint ình báo Anh quốc hôm Thứ Hai.

Thường dân chết ở Ukraine theo báo cáo là 102 người, với 304 người bị thương, nhưng con số thực khó biết chính xác. Bộ Nội Vụ Ukraine nói có 352 thường dân bị giết, trong đó có 14 trẻ em; và 1,684 người bị thương, trong đó có 116 trẻ em.

Liên Hiệp Quốc sẽ có 2 buổi họp riêng biệt về Ukraine. Buổi họp khoáng đại theo thủ tục khẩn cấp với 193 quốc gia thành viên LHQ, và một buổi họp của Hội Đồng Bảo An LHQ gồm 15 nước thành viên.

Úc, Canada, và nhiều nước sẽ gửi thêm thiết bị quân sự và vũ khí sát thương giúp Ukraine. Đức sẽ gửi 500 súng phóng phi đạn Stinger. Mỹ cũng lần đầu tiên gửi trực tiếp súng phóng phi đạn Stinger tơi Ukraine.

Một video dài 45 giây cho thấy khoảng 50 người dân già trẻ lớn bé, tay không, đứng dàn hàng ngang chận đường xe tăng Nga, không cho đi, khi xe tăng chạy ngang ngôi làng của họ.

https://youtu.be/eYXG6O996kQ

Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Hai sẽ họp với các cố vấn kinh tế trong khi kinh tế Nga thê thảm vì cấm vận, trừng phạt. Thị trườngc hứng khoán Nga đóng cửa hôm Thứ Hai, sau khi tiền Nga mất giá.

Tổng Thống Ukraine chính thức xin cho Ukraine gia nhập Liên Âu. TT Zelensky nói trên truyền hình hôm Thứ Hai xin Liên Âu cho thủ tục khẩn cấp nhận Ukraine vào, vì "Mục tiêu chúng tôi là ở với tất cả người Châu Âu, và bình đẳng với họ. Tôi bảo đảm rằng chúng tôi xứng đáng như thế."

Quân Nga đang gặp trở ngại về tiếp liệu. Các đơn vị tiền phương thiếu xăng, thiếu đạn và thực phẩm, nên đà tiến quân chậm lại. Tình báo Mỹ nói Nga chỉ mới dùng 2/3 quân cho tác chiến, và có thể tăng tốc tấn công khi cần.





Hơn 500,000 người tỵ nạn đã chạy ra khỏi Ukraine sang các nước láng giềng, theo lời Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ hôm Thứ Hai.

Trang web thông tấn Tass của Nga hôm Thứ Hai bị tin tặc, ngay trang đầu là thông điệp phản chiến, lên án Putin đã buộc các nhà báo Nga nói dối.

Trang Tass viết: "Kính thưa toàn dân. Chúng tôi thúc giục toàn dân ngăn chận sự điên khùng này, đừng cho các con trai và chồng quý vị vào chỗ chết. Putin buộc chúng tôi [nhà báo] nói dối và d8ẩy chúng tôi tới chỗ nguy hiểm. Trong vài năm nữa, chúng ta sẽ sống y hệt như Bắc Hàn. Đây không phải cuộc chiến của chúng ta. Hãy chận lại."

Bên cạnh thông điệp là huy hiệu nhóm tin tặc Anonymous. Thời gian ngắn sau khi thông điệp hiển lộ, trang web này không vào được nữa.

Các công ty vận chuyển bưu kiện Hoa Kỳ FedEx và UPS đã ngưng chở hàng vào Nga. UPS nói bưu phẩm, bưu kiện sẽ trả về người gửi miễn phí. FedEX nói đang quan sát tình hình.

Công ty dầu Anh quốc British Petroleum (BP) cắt bỏ 20% sở hữu trong công ty dầu Nga sở hữu. Công ty dầu Na Uy Equinor sẽ ngưng tất cả đầu tư mới ở Nga, và sẽ rút ra khỏi các liên doanh ở đó.

Cuộc thăm dò mới của CNN, thực hiện bởi viện nghiên cứu SSRS cho thấy 83% dân Mỹ nói muốn trừng phạt kinh tế Nga nặng hơn, chỉ 17% chống lại.





Dân Nga hôm Thứ Hai đứng xếp hàng trước các máy ATM để rút tiền, lo ngại trừng phạt sẽ làm ngân khố Nga cạn tiền, và lo ngại các thẻ rút tiền của họ sẽ vô dụng sau khi nhiều ngân hàng Nga bị cắt đứt mạng tài chánh toàn cầu SWIFT.

Mỹ và Pháp thúc giục công dân Mỹ và Pháp rời nước Nga tức khắc. Tòa Đại Sứ Mỹ ở Nga nói nhiều hãng hàng không đang hủy chuyến bay, cho nên công dân Mỹ cần rời Nga càng sớm càng tốt qua các phương tiện thương mại khả dụng.

Tướng Hoa Kỳ hồi hưu Mark Hertling, cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Châu Âu, phân tích các video mới từ Ukraine nói rằng Nga đang sử dụng bom chùm (cluster bombs) nhắm vào các mục tiêu dân sự Ukraine. Các video mới này cho thấy tác chiến trên đường phố ở thành phố Kharkiv.

Tướng Hertling nói theo ông thấy qua video, Nga đang dùng bom chùm có tên là Smerch, một phần trong loại vũ khí nhiều nòng súng hỏa tiễn Smerch.

Hai tỷ phú Nga Mikhail Fridman và Oleg Deripaska kêu gọi ngưng cuộc chiến Nga-Ukraine, với lời Fridman gọi đó là bi kịch cho cả 2 dân tộc. Tỷ phú Fridman sinh ở phía Tây Ukraine trong thư gửi nhân viên nói rằng sắc tộc có dòng máu Slav ở cả 2 nước là anh em trong nhiều thế kỷ.

Fridman nói ông sinh ở phía Tây Ukraine, ở đó tới năm 17 tuổi, ba mẹ đều là công dân Ukraine và đang sống ở Lviv, và phần lớn đời Fridman là ở Nga và là công dân Nga, nên xem đây là bi kịch cho 2 dân tộc.

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska cũng phóng lên mạng Telegram lời kêu gọi hòa bình, càng sớm càng tốt.

--- Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-UT) chỉ trích những người bảo thủ đã ca ngợi Putin trong khi Nga tấn công Ukraine. Romney cũng chỉ trích hàm ý nói về Trump, trong khi nói rằng đứng về phía tự do là điều phải lẽ với Hoa Kỳ, tất cả những gì thấp hơn đều không đáng để Mỹ ủng hộ.

--- Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nam giới Việt Nam 24 tuổi vì tình nghi giết hại một người Việt khác tại tỉnh Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản. Bản tin NHK ghi rằng cảnh sát tới nhà ga Asahikawa của đường sắt JR Hokkaido sau khi nhận được điện thoại cho biết có một người đàn ông bị đâm tại đây.

Tại đây, một nam giới Việt Nam tên là Than Van Nghia bị đâm vào cổ và một số nơi khác trên cơ thể. Người này là một thực tập sinh kỹ năng, 35 tuổi, và sau đó được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện. Cảnh sát đã xem lại những hình ảnh trên camera an ninh để truy đuổi nghi phạm tại thành phố Asahikawa và sáng Thứ Hai đã bắt nghi phạm là Nguyen Ngoc Tung, cũng là thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam. Tung đã thừa nhận dùng dao đâm nạn nhân nhưng cho biết không có ý định giết người. Hai người có quen biết nhau.

--- Báo Mercury News nói rằng hệ thống đại học cộng đồng California đã hỏng rồi: dựa vào gần 37,000 giảng viên bán thời gian để dạy hệ thống đại học lớn nhất Hoa Kỳ --- con số đó chiếm gần 2/3 trong các giảng viên, nhưng không được bảo đảm về việc làm, thường cũng không có bảo hiểm y tế, lương chết đói và nhiều khi phải dạy ở nhiều học khu mới có đủ lương mà sống sót.

Cuộc nghiên cứu mới đây trên EdSource cho thấy các nhà làm chánh sách California cần xét lại quy chế thuê và trả lương giảng viên ở 72 học khu cao đẳng cộng đồng California.

Bản thăm dò khảo sát 930 giảng viên bán thời gian, gọi là "adjunct professors" (giáo sư trợ giảng), thì 53% vị phải lái xe 20 dặm hay xa hơn để dạy; 33% dạy ở ít nhất 2 học khu, thường trong cùng một ngày; và chỉ 17% nói họ dạy chỉ một lớp trong một quý (semester).

Các việc làm bán thời gian này là nguồn lương chính cho hầu hết các GS trợ giảng, trung bình chưa tới $20,000 tại mỗi học khu họ làm việc, theo sổ lương 2020 mà EdSource có được từ 41 trong 72 học khu.

--- Giá xăng trung bình ở Hoa Kỳ tăng 10 cents trong 2 tuần qua, để tới $3.64/gallon. Giá trung bình hiện nay tại California là $4.82/gallon, tức là tăng 10 cents chỉ trong vòng 1 tuần lễ, theo AAA.

Các phân tích gia nói hôm Chủ Nhật rằng giá xăng tăng nhanh vì giá dầu thô tăng, và vì quan ngại về nguồn dầu sau khi Nga xâm lăng Ukraine. Như thế, giá xăng bây giờ cao hơn 1 đôla/gallon so với 1 năm trước.

Trên toàn quốc, giá trung bình cao nhất là xăng ở vùng vịnh San Francisco Bay Area, ở mức $4.86/gallon. Trung bình thấp nhất là xăng ở Houston, mức $3.14/gallon.

--- Trump rời Bạch Ốc mang theo hồ sơ mật về nhà ở Florida, nói rằng đó là chuyện nhỏ. Nhưng bản khảo sát USA TODAY/Suffolk University Poll cho thấy:

. 56% dân Mỹ xem đó là chuyện nghiêm trọng cần điều tra.

. 27% Cộng Hòa nói đó là chuyện nghiêm trọng, 88% Dân Chủ cũng nói thế.

. 31% nói đó là chuyện nhỏ, không cần điều tra.

--- Hôm Chủ Nhật, nhiều thành phố lớn California sôi sục biểu tình ủng hộ Ukraine, phản đối quân Nga xâm lược. Thống kê dân số năm 2019 cho thấy có hơn 90,000 cư dân California là người gốc Ukraine và chiếm 15% trên tổng dân số gốc Ukraine tại Hoa Kỳ.

Biểu tình sôi nổi nhất ở California hôm Chủ Nhật là ở San Francisco, West Los Angeles, Hollywood và Studio City. Hôm Thứ Bảy, hai quận Los Angeles và San Diego cho 2 tòa nhà hành chánh quận bật sáng lúc hoàng hôn 2 màu vàng và xanh da trời, màu cờ Ukraine, để bày tỏ liên minh với Ukraine.

Trông người lại nghĩ đến ta – Nhìn Ukraina ngẫm ra nước mình

Mạc Văn Trang, Báo Tiếng Dân

--- Trump siết chặt bàn tay kiểm soát trên đám đông dự hội nghị bảo thủ CPAC hôm Chủ Nhật: bản thăm dò CPAC’s 2022 Straw Poll cho thấyNgười duy nhất bám sát Trump là Thống Đốc Ron DeSantis của Florida, được 28% cử tri muốn ra làm ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024. Thăm dò cho thấy, nếu Trump không ra, thì Ron DeSantis được 61% phiếu ủng hộ.Ứng viên hàng thứ ba là Mike Pompeo, được 2% ủng hộ trong bản thăm dò có Trump, và 6% ủng hộ trong bản thăm dò nếu Trump không ứng cử.Gần 2,600 người tham dự cuộc thăm dò, thực hiện trong 4 ngày của hội nghị CPAC.--- Vào đúng 9 giờ tới giờ Miền Đông (= 6 giờ chiều giờ California)Bài diễn văn quan trọng sẽ đúc kết một năm làm việc của TT Biden và đề ra hướng đi của Hoa Kỳ.Cộng Hòa đưa người giữ vai trò trả lời là Thống Đốc Kim Reynolds của Iowa. Trưởng khối Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell và Trưởng khối Thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy loan báo tin này, cùng với lời ca ngợi Thống Đốc Reynolds về tài lãnh đạo và viễn kiến.---Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi nhận rằng, theo dữ liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, tính từ đầu năm 2022 đến ngày 20-2, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 5 tỉ đô la Mỹ, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị xúc tiến đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư này cho biết, việc vốn đầu tư đăng ký mới trong 2 tháng đầu năm giảm sút là do thiếu vắng những dự án quy mô lớn. Cụ thể ở giai đoạn này, Việt Nam chỉ ghi nhận 1 dự án có vốn đầu tư đạt 136,4 triệu đô la.---Các quán rượu và tiệm tạp hóa Bắc Mỹ tẩy chay rượu Nga?Đa số. Nhiều quán rượu khắp Bắc Mỹ thông báo tẩy chay rượu vodka và các rượu khác sản xuất từ Nga để bày tỏ bênh vực Ukraine, nơi đang bị quân đội Nga xâm lăng.Thống Đốc Chris Sununu của New Hampshire ký sắc lệnh hôm Thứ Bảy yêu cầu các tiệm tạp hóa trong tiểu bang cất tất cả các chai rượu sản xuất từ Nga và rượu nhãn hiệu Nga ra khỏi các kệ hàng. Thượng nghị sĩ tiểu bang L. Louise Lucas (Dân Chủ) cũng yêu cầu Virginia có hành động tương tự.Các lãnh đạo Canada cũng thúc giục tương tự. Peter Bethlenfalvy (Bộ Trưởng Tài Chánh tiểu bang Ontario) ra lệnh cấm rượu Nga hôm Thứ Sáu, theo chân tiểu bang Newfoundland.Chi tiết:---Trông người lại nghĩ đến ta – Nhìn Ukraina ngẫm ra nước mình (Mạc Văn Trang)- 27/2/2022Putin tổng thống Nga đem quân đánh Ukraina – một nước độc lập, có chủ quyền và yêu cầu hạ vũ khí đầu hàng thì sẽ đàm phán! Rõ là lý lẽ của kẻ mạnh. Dù với lý do gì, đây cũng là cuộc chiến phi nghĩa, không thể chấp nhận.

Cuộc xâm lăng này có lẽ kết thúc nhanh thôi, nhưng nó gây ra chết chóc đau thương, tàn phá cơ sở hạ tầng, phá hoại kinh tế, khủng hoảng xã hội không kể xiết. Nhưng nguy hiểm nhất là gây lòng hận thù sâu sắc giữa hai dân tộc láng giềng vốn từng là anh em; gây nên nỗi bất an cho cộng đồng thế giới.

Từ cuộc Nga xâm lăng Ukraina chớp nhoáng mà nhiều người, cả dân Nga, Ukraina cũng không ngờ tới, cho người Việt Nam ta bài học gì? Riêng tôi ngẫm ra đôi điều, xin được chia sẻ.



1. Lý do Putin đưa ra để tấn công Ukraina rất giống Đặng Tiểu Bình đưa ra để tấn công Việt Nam năm 1979, nhưng còn tinh vi hơn.

Putin tuyên bố chính quyền Ukraina là chính quyền “phát xít”, “khủng bố”, “đe dọa Nga”. Rồi Putin công nhận 2 vùng Donetsk và Lugansk của Ukraina ly khai, thành hai nước cộng hoà độc lập, và cấp hộ chiếu Nga cho cư dân 2 tỉnh đó. Vậy là tạo cớ để tấn công Ukraina “khủng bố dân Nga”…

Nhưng giới trí thức Nga chỉ rõ: “Không có lời biện minh hợp lý nào cho cuộc chiến này. Những nỗ lực sử dụng tình hình ở Donbass như một cái cớ để phát động một chiến dịch quân sự không gây được bất kỳ sự tự tin nào. Rõ ràng là Ukraine không gây ra mối đe dọa cho an ninh của đất nước chúng tôi. Cuộc chiến chống lại Ukraine là không công bằng và nói thẳng thắn là vô nghĩa”…(1).

Rất có thể kịch bản này cũng được Trung cộng áp dụng với Việt Nam và các nước nhỏ yếu xung quanh.

Vậy thì Việt Nam phải cảnh giác cao độ để không bị sa vào cái bẫy “kịch bản Pu – Tập”.



2. Nếu Ukraina hùng mạnh, Nga có dám tấn công?

Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraina là một cường quốc hạt nhân. Nhưng ngày 05/12/1994 tại Budapest, các nước Nga, Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Mỹ, đã ký Bản ghi nhớ với Ukraina về Đảm bảo an ninh cho Ukraina để Ukraina từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ukraina lúc đó là cường quốc hạt nhân thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga. Lực lượng hạt nhân của Ukraine lớn hơn lực lượng hạt nhân của cả 3 cường quốc Anh, Pháp, Trung Quốc cộng lại. Ukraina sở hữu khoảng 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô gồm 130 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) UR-100N với 6 đầu đạn hạt nhân mỗi tên lửa, 46 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RT-23 Molodets với 10 đầu đạn hạt nhân mỗi tên lửa, 33 máy bay ném bom hạt nhân hạng nặng, tổng cộng còn hơn 1.700 đầu đạn hạt nhân….(2)

Ukraina tin tưởng vào cam kết của các nước lớn, mong muốn sống trong hòa bình… Nhưng đùng cái, tháng 2 năm 2014 Nga chiếm luôn bán đảo Crimea của Ukraina và sáp nhập vào Nga. Sau đó là chuyện Nga ủng hộ 2 vùng ly khai vũ trang chống lại Ukraina, rồi tiến tới công nhận 2 vùng ly khai là 2 nước cộng hoà độc lập…

Rơi vào thế yếu, cô lập, Ukraina muốn gia nhập NATO với hy vọng được bảo vệ… Nhưng lại rơi vào thế kẹt, thành quân bài của các cường quốc.

Trước cuộc xâm lăng “lấy thịt đè người” của Nga Tổng thống Ukraine Zelensky đơn độc giữa các quốc gia, tuyên bố: … “Vì vậy, tôi sẵn sàng đàm phán cả ở các cuộc đàm phán song phương lẫn các cuộc đàm phán có sự tham gia của các nhà lãnh đạo khác. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng, đối với tôi, điều quan trọng nhất là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.” (3) Nhưng lời tuyên bố đó có nghĩa gì đối với những kẻ quen “cậy mạnh hiếp yếu”, muốn bá chủ thiên hạ!?

Vậy thì Việt Nam phải nhớ, đừng tin vào những lời hứa hẹn, cam kết của mấy nước lớn, mà phải tự mình hùng cường lên, đủ sức khôn khéo và sức mạnh đương đầu với mọi áp lực từ bên ngoài.



3. Làm sao cho đất nước hùng cường?

Đã có nhiều hiến kế rồi, tôi chỉ muốn nói thêm đôi điều.

Một là, Việt Nam theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ là đúng, nhưng làm sao thoát khỏi sự kìm kẹp, chi phối của Trung cộng, nhất là sự ràng buộc ý thức hệ giữa 2 đảng cộng sản, để thực sự độc lập, tự chủ, tự cường…

Hai là, phải cải cách thể chế. Bộ máy quản trị đất nước phải tinh gọn, được tuyển chọn từ tự do ứng cử, bầu cử, thu hút được nhiều người hiền tài. Thực tế cho thấy, chế độ độc tài, độc quyền khiến bộ máy nhà nước thối nát, xã hội suy đồi; những nhóm lợi ích lũng đoạn nhà nước, khiến bao nhiêu nguồn lực bị tham nhũng, lãng phí, huỷ hoại làm đất nước nghèo nàn, tụt hậu, lòng dân oán thán… làm suy yếu đất nước.

Giờ đây phải từng bước dân chủ hoá xã hội, trước hết là thực hiện đúng, đủ những điều ghi trong Hiến pháp 2013; trên cơ sở một xã hội dân sự phát triển mạnh mẽ, mới có khả năng kiểm soát quyền lực, hạn chế bớt “tham nhũng, tiêu cực”; mới khuyến khích được những người thực tâm, thực tài tham gia vào việc nước, đưa ra được những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội hợp lý, hiệu quả; phải tôn trọng các ý kiến nhau, quan điểm khác biệt nhưng cùng chung ý chí vì Việt Nam hùng cường, có thế mới tạo nên sức mạnh “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thực lòng, thực sự lớn mạnh.

Hãy nghĩ xem, nếu không có phản biện quyết liệt và nhân dân rầm rộ biểu tình phản đối “Luật về 3 đặc khu” cho nước ngoài thuê 99 năm, thì giờ đây 3 đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc có khác gì 3 “nước cộng hòa tự trị” của “nước bên kia biên giới”. Rồi khi có chuyện thì “người ta” sử dụng kịch bản của Putin thật nhanh gọn. Lúc đó luật gì thì cũng thuộc về kẻ mạnh!

Vậy mà những người quyết liệt phản biện, xuống đường biểu tình phản đối “Luật Đặc khu” bị đàn áp đổ máu, quy kết là “phản động”, “thế lực thù địch”, trong đó nhiều người bị tù đày. Cách hành xử sai lầm đó mới là nguyên nhân gây chia rẽ xã hội, làm suy yếu đất nước.

Chính quyền phải phục vụ dân, phải “khoan sức dân”… Chính quyền hiện nay, nhiều nơi là “giặc nội xâm” gây oán thù cho dân. Tôi đã nghe một Cựu chiến binh nói: Giặc đến, tôi sẵn sàng cầm súng ra trận, nhưng trước khi đi giết giặc, tội phải bắn mấy thằng “giặc nội xâm” trước! Lòng dân như vậy thì sao nước mạnh được?

Ba là, phải củng cố quân đội. Quân đội ta từng rất hùng mạnh, khi có ít tướng, nhưng tướng sĩ một lòng; khi nhân dân tự hào tin tưởng gửi con vào bộ đội. Nay nhiều tướng tá vào bậc nhất thế giới, nhưng có mạnh? Nay tướng sĩ có một lòng không, khi hàng loạt tướng tha hoá, thối nát phải cách chức, ra tòa? Nay nhân dân có yên lòng cho con vào bộ đội, khi những lính trẻ “tự chết” một cách mờ ám như Trần Đức Đô, Nguyễn Văn Thiên?

Có vũ khí hiện đại, nhưng sức mạnh tâm lý – tinh thần mới quyết định; tướng sĩ một lòng mới giữ được nước. Việc củng cố quân đội phải làm mạnh mẽ, căn cơ, từ trên xuống đến từng đơn vị cơ sở.



4. Làm sao để nhân dân Trung Quốc cũng thức tỉnh lương tri như nhân dân Nga?

Ngay khi Putin ra lệnh tấn công Ukraina thì lập tức nhiều nhân sĩ, trí thức nổi tiếng Nga đã lên tiếng phản đối cuộc chiến phi lý, Trong “THƯ NGỎ CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC NGA PHẢN ĐỐI CHIẾN TRANH VỚI UKRAINE” đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến vô nghĩa; có những cựu tướng lĩnh Nga lên tiếng phản đối chính sách phiêu lưu, nguy hiểm của Putin. (xem 1 và 4). Đặc biệt nhiều ngàn người đã biểu tình phản đối cuộc chiến này tại TP Saint Petersburg ngay trong đêm 23/2/2022 (5)…

Nhớ lại cuộc xâm lăng của hơn 60 vạn quân Trung cộng 1979 suốt 6 tỉnh biên giới Việt Nam, có người dân Trung quốc nào lên tiếng phản chiến?

Và thế giới có mấy nước lên tiếng phản đối cuộc xâm lăng và trừng phạt Trung Quốc như họ trừng phạt Nga hiện nay không?

Đây cũng là điều rất quan trọng phải tính đến, xem tại sao? Và làm thế nào để người dân Trung Quốc cũng như nhân dân thế giới lên tiếng ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam? Nhiệm vụ chính của Ban Tuyên giáo đó, lại không làm, đi nuôi đám dư luận viên, suốt ngày, đêm 24/24 giờ, rình mò, quy kết những người phản biện là “thế lực thù địch”!

Xin chia sẻ vài điều còn nông cạn nhưng tận đáy lòng, mong quý vị tiếp nối nghĩ suy để cùng bàn, lo cho đất nước hùng cường, thoát khỏi cảnh ngặt nghèo.

_______

Chú thích:

1. THƯ NGỎ CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC NGA PHẢN ĐỐI CHIẾN TRANH VỚI UKRAINE (Bản dịch của Lương Chi Mai): https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/

2. THOẢ THUẬN CỦA CƯỜNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM: https://baotiengdan.com/2022/02/26/thoa-thuan-cua-cuong-quoc-va-bai-hoc-cho-viet-nam-phan-3/

3. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-zapisal-ocherednoe-obrashchenie-1645564980.html, bản dịch của Nguyễn Hồng Giang

4. Thư ngỏ của tướng ba sao Ivashov Leonid Grigoryevich gởi tổng thống và toàn dân LB Nga “Đêm trước Chiến tranh”: https://dcvonline.net/2022/02/07/thu-ngo-cua-tuong-ba-sao-ivashov-leonid-grigoryevich-goi-tong-thong-va-toan-dan-lb-nga/

5. Daniel CornuAnarchist Film Group ★ (AFG)

Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2022/02/27/trong-nguoi-lai-nghi-den-ta-nhin-ukraina-ngam-ra-nuoc-minh/

.