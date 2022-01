Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế, kể cả đi từ vùng đỏ. Hà Nội dính 14 ca nhiễm biến thể Omicron. SG cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường từ 14/2.

- Hạ Viện Wisconsin cho 18 tuổi mang súng, thay vì 21 tuổi: cơ nguy sân trường trung học sẽ đầy súng

- Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế, kể cả đi từ vùng đỏ. Hà Nội dính 14 ca nhiễm biến thể Omicron. Biến thể Omicron có thể tồn tại tới 8 ngày trên đồ nhựa và 21 giờ trên da người. Đức viện trợ lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay cho VN. SG cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường từ 14/2. Quảng Ninh: Thu giữ 2.500 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc. Người dân trong 'lều cách ly' được về nhà đón Tết. Công nhân biểu tình trước cổng công ty đòi nợ lương. Kiều hối là nguồn lực lớn cho SG phát triển.

- Cộng Hòa Florida độc chiêu: ra dự luật "Don't Say Gay" (Đừng nói đồng tính) cấm trường học Florida bàn

- Michael Flynn (cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Trump) bênh Putin muốn hòa, tố Biden gây sự ủng hộ Ukraine

- Tòa cho Biện Lý Quận Fulton lập đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ Trump đòi Georgia lật ngược kết quả bầu phiếu

- Virginia: Thống Đốc bảo học sinh gỡ khẩu trang, 7 Học khu kiện vì khẩu trang là an toàn phòng dịch cho trường

- Chapman University nói sẽ nộp Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 19,000 emails từ luật sư John Eastman (người soạn lộ trình đảo chánh cho Trump). Eastman xin im lặng 146 lần.

- chết giữa bản án 6 năm tù rưỡi vì cầm 4 triệu đô tiền hối lộ trong khi giữ chức Chủ Tịch Hạ Viện New York

- nhạc sĩ Eric Clapton đưa ra thuyết âm mưu: người ta chích vaccine ngừa COVID vì họ bị thôi miên tập thể (?)

- Tốt nhất để về hưu: 1. Florida, 2. Virginia, 3. Colorado, 4. Delaware, 5. Minnesota, 6. North Dakota, 7. Montana, 8. Utah, 9. Arizona, 10. New Hampshire.

- Boston: sắp được ghép cơ phận, bị gỡ tên ra khỏi danh sách chờ vì chưa chích ngừa chống COVID

- trình dự luật buộc chích vacicne là điều kiện nhập học đối với học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 tại California.

- HỎI 1: Sơn màu, vẽ chữ lên vách tường, bị tù, bị phạt? ĐÁP 1: Chuyện ở New York.

- HỎI 2: Hàn Quốc ăn Tết tưng bừng cỡ nào? ĐÁP 2: Gần 74% doanh nghiệp Hàn Quốc nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày.

QUẬN CAM (VB-25/1/2022) --- Nếu bạn là bệnh nhân đang chờ ghép cơ phận, hãy khẩn cấp đi chích ngừa COVID, nếu bạn chưa chích. Một bệnh nhân 31 tuổi đang chờ ghép tim đã bị bệnh viện Brigham and Women’s Hospital gỡ ra khỏi danh sách chờ vì chưa chích vaccine ngừa COVID-19.

Bản tin CBS Boston nói rằng bệnh nhân bị gỡ tên đã tới đầu danh sách, nhưng các bác sĩ xóa tên và nói rằng chích sách tiêu chuẩn là chích ngừa trước, vì đó là cơ hội tốt nhất để cứu sống bệnh nhân.

Arthur Caplan, Giám đốc viện Medical Ethics tại đại học y khoa NYU Grossman School of Medicine, nói đơn giản rằng sau bất kỳ ghép cơ phận nào, hệ thống miễn nhiễm cơ thể để đóng lại, cúm cũng có thể giết bệnh nhân được, COVID cũng giết được, trong khi cơ phận hiếm, không ai muốn ghép cơ phận cho người chưa chích ngừa, vì người đã chích ngừa có cơ hội sống nhiều hơn.

--- Thượng nghị sĩ tiểu bang Richard Pan (Dân Chủ-Sacramento) trình dự luật để đưa thêm yêu cầu phải chích vacicne ngừa COVID-19 vào danh sách các yêu cầu chích ngừa đối với học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 tại California.

Pan là một bác sĩ nhi khoa, nói rằng dự luật sẽ làm trường học an toàn, để các bậc phụ huynh an tâm gửi con tới học. Dự luật của Pan là dự luật lớn thứ nhì về vaccine Dân Chủ đưa ra năm nay để tăng tỷ lệ chích ngừa và giảm tin giả.

Hôm Thứ Năm tuần trước, Thượng nghị sĩ tiểu bang Scott Wiener (Dân Chủ-San Francisco) trình dự luật Senate Bill 866, cho trẻ em 12 tuổi trở lên được tự chọn chích vacicne ngừa COVID mà không cần xin phép ba mẹ.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 24/01 đến 16h ngày 25/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.743 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 15.699 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.392 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.733 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.956), Đà Nẵng (989), Hải Phòng (704), Thanh Hóa (685), Hưng Yên (623), Bắc Ninh (560), Bắc Giang (445), Quảng Ngãi (400), Hải Dương (397), Hòa Bình (386), Vĩnh Phúc (385), Bình Định (374), Phú Thọ (370), Bến Tre (352), Nam Định (337), Bình Phước (335), Quảng Ninh (322), Thừa Thiên Huế (305), Đắk Lắk (303), Quảng Nam (301), Thái Nguyên (271), Thái Bình (267), Nghệ An (263), Lâm Đồng (225), Lào Cai (202), Khánh Hòa (200), Cà Mau (200), Quảng Bình (186), Kon Tum (178), Sơn La (152), Vĩnh Long (151), Tây Ninh (146), Bạc Liêu (146), Hà Nam (138), Trà Vinh (123), Yên Bái (114), Hà Giang (104), TP. Hồ Chí Minh (99), Điện Biên (80), Bình Thuận (77), Tuyên Quang (70), Hậu Giang (69), Bà Rịa - Vũng Tàu (68), Bình Dương (61), Quảng Trị (59), Đồng Tháp (52), Phú Yên (50), Đắk Nông (48), Cần Thơ (42), Long An (38), Lai Châu (37), An Giang (35), Bắc Kạn (34), Ninh Bình (34), Cao Bằng (34), Ninh Thuận (34), Đồng Nai (31), Kiên Giang (26), Sóc Trăng (12), Tiền Giang (11), Gia Lai (3).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 24/01 đến 17h30 ngày 25/01 ghi nhận 126 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (5) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (1), Đồng Nai (1), Ninh Thuận (1), Hậu Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Tiền Giang (9), Vĩnh Long (9), Cần Thơ (8 ), Hải Phòng (7 ca trong 02 ngày), Đồng Tháp (6), Huế (6 ca trong 02 ngày), Đà Nẵng (4), Bình Dương (4), Bình Thuận (4), An Giang (4), Kiên Giang (4), Ninh Bình (3), Trà Vinh (3), Hòa Bình (3), Bình Phước (3), Hậu Giang (3), Cà Mau (3), Đắk Lắk (2), Bắc Ninh (2), Tây Ninh (2), Lào Cai (1), Bắc Kạn (1), Hà Nam (1), Nam Định (1), Bến Tre (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 148 ca.





Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế, kể cả đi từ vùng đỏ. Báo Lao Động ghi rằng, theo PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế), người dân sinh sống tại khu vực thuộc 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết, ngoại trừ các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc đang ở trong khu phong tỏa.

Hà Nội dính 14 ca nhiễm biến thể Omicron. Báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi rằng Hà Nội ngày 25/1 ghi nhận thêm gần 3.000 ca COVID-19 mới. Theo Bộ Y tế, Hà Nội đã có 14 ca nhiễm biến thể Omicron trong tổng số 163 ca phát hiện trên cả nước.





Đức viện trợ lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay cho VN. Báo Tiền Phong kể, cuối năm 2021, đầu năm 2022 các lô vắc xin COVID-19 tiếp theo với tổng cộng 4.000.230 liều của BioNTech/Pfizer đã về đến Hà Nội. Đợt hỗ trợ vắc xin này được thực hiện qua chương trình COVAX, với sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF, WHO Việt Nam và Chính phủ Việt Nam. Đại sứ quán Đức cho biết, đây là lô vắc xin lớn nhất từ trước đến nay mà Đức viện trợ cho Việt Nam để ủng hộ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. Trong năm 2021, Đức cũng đã nhiều lần cung cấp vắc xin và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Lô vắc xin này nâng tổng số vắc-xin mà Đức tặng Việt Nam lên hơn 10 triệu liều.





Biến thể Omicron có thể tồn tại tới 8 ngày trên đồ nhựa và 21 giờ trên da người. Báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi rằng theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, biến thể Omicron có thể tồn tại trên da người và bề mặt đồ nhựa, túi nylon lâu hơn so với các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2. Trên bề mặt nylong hay nhựa, thời gian bình quân tồn tại của chủng gốc của virus SARS-CoV-2 ghi nhận là 56 giờ; so với các biến thể khác là Alpha: 56 giờ; Belta: 191,3 giờ; Gamma 156,6 giờ và Delta là 114 giờ. Tuy nhiên, cả chủng gốc và các biến thể trên đều không ăn thua gì so với Omicron. Biến thể Omicron là thời gian sống sót bình quân trên bề mặt túi nylong hay đồ nhựa là 193,5 giờ, tương đương với 8 ngày. Hiện tại, các nhà khoa học Nhật Bản đã đệ trình nghiên cứu trên lên bioRvix để đánh giá. Omicron tồn tại hơn 21 giờ trên da người.





SG cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường từ 14/2. Báo SKĐS ghi rằng vào ngày 25/1, UBND TP.HCM đã có quyết định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ sau Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, UBND TP.HCM cho phép trẻ mầm non, học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh. Cụ thể, từ ngày 7/2/2022, cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ vả học sinh trở lại trường học tập trực tiếp. Từ ngày 10/2 – 13/2/2022, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ; tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chổng dịch COV1D-19 trong trường học. Từ ngày 14/2/2022, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.





Quảng Ninh: Thu giữ 2.500 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc. Báo SKĐS ghi nhận Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, thu giữ 2.500 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, Đội QLTT số 3 – Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 14B- 00032 do ông H.T.H (trú tại Hưng Yên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.500 bộ kit test nhanh COVID-19 mang nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Qua khai thác tại chỗ, ông H.T.H khai nhận, bản thân mình là chủ hàng và mua tại các điểm trôi nổi để bán kiếm lời nên không có giấy tờ chứng minh hợp lệ.





Người dân trong 'lều cách ly' được về nhà đón Tết. Báo VnExpress kể chuyện Thanh Hóa: Hơn 20 người dân ở xã Thanh Phong, huyện Như Xuân không còn phải cách ly y tế trong lán trại tạm bợ mà trở về nhà theo dõi sức khỏe. Chiều 25/1, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong, cho hay chính quyền địa phương đã cho 20 người dân về nhà vào sáng cùng ngày sau khi nhận chỉ đạo của cấp trên. Số cán bộ phục vụ và trực chốt bảo vệ tại khu lán cũng thôi làm nhiệm vụ. Theo ông Tuấn, số lều lán được dựng bằng tre nứa là điểm cách ly y tế những ngươi dân đi làm ăn xa về quê đón Tết, sẽ được xã tháo dỡ trong những ngày tới để trả lại mặt bằng cho nhà văn hóa hoạt động.





Gần 74% doanh nghiệp Hàn Quốc nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày.



Báo Thanh Niên kể rằng hàng chục công nhân giăng băng rôn trước cổng Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi để đòi nợ lương và yêu cầu giải quyết nhiều vấn đề khác liên quan đến quyền lợi người lao động. Sáng 24.1, hàng chục công nhân đã giăng băng rôn trước cổng Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị này trả nợ lương và nhiều vấn đề khác liên quan đến quyền lợi người lao động.Báo Người Lao Động ghi lời Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi khẳng định thành phố xem nguồn kiều hối là nguồn lực rất lớn, cần những chính sách, nghiên cứu để thu hút, tạo động lực phát triển mới. Tối 25-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức buổi họp mặt giữa lãnh đạo thành phố với người Việt Nam ở nước ngoài, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Báo cáo với bà con kiều bào tình hình năm 2021, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thu ngân sách của địa phương vượt dự toán, thu hút đầu tư nước ngoài FDI tăng trên 38% với 7,38 tỉ USD. Lượng kiều hối của bà con nước ngoài gửi về đạt trên 6,6 tỉ USD. "Chúng tôi xem nguồn kiều hối là nguồn lực rất lớn và cần những chính sách, nghiên cứu để thu hút, tạo động lực phát triển mới. Trong năm qua, kiều hối bà con gửi về cũng gần bằng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài" – Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.---tại tiểu bang Wisconsin đã thông qua một số biện pháp về quyền sử dụng súng, trong đó hạ thấp tuổi được mang súng giấu trong người từ 21 tuổi xuống còn 18 tuổi, nghĩa là cho một số học sinh trung học mang súng trên sân trường.Quyết định được chấp thuận hôm Thứ Năm tuần qua bởi Hạ Viện Wisconsin, nơi Cộng Hòa chiếm đa số. Người bảo trợ chính cho dự luật là Dân biểu tiểu bang Shae Sortwell (Cộng Hòa) nói, "Nếu bạn đủ tuổi bảo vệ đất nước, đủ tuổi để ký hợp đồng, đủ tuổi để quyết định ai là Tổng Thống Mỹ, thì bạn đủ tuổi để có trách nhiệm với quyền mang súng và có thể tự vệ." Dự luật bâyg iờ trình lên Thượng Viện.Các dân cử Dân Chủ Wisconsin đã phản đối dự luật, nói cần siết luậts úng. Ủy ban Milwaukee Homicide Review Commission đã báo cáo có tổng cộng 857 vụ nổ súng không chết người trong năm 2021 -- tức là nhiều hơn 93% so với năm 2019.---: Báo The Guardian ghi rằng một ủy ban Hạ Viện Florida do Cộng Hòa lãnh đạo đã thông qua 1 dự luật có tên là "Don't Say Gay" (Cấm nói chuyện đồng tính) dự kiến sẽ cấm các trường học trong tiểu bang bàn về chuyện tình dục và căn cước tính phái, bất kể sự kiện các đề tài đó đã là một phần trong các bài học giáo dục tình dục đã có trong trường nhiều thập niên.Dự luật cho ba mẹ quyền kiện trường học nào bàn về đề tài giới tính thứ ba. Sam Ames, giám đốc tổ chức Trevor Project nơi bênh vực những người giớit ính thứ ba, nói dự luật Cộng Hòa nhằm xóa sổ các học sinh giớit ính thứ ba khắp Florida, buộc nhiều người che giấu căn cước tình dục.----đã được tòa cho phép thành lập 1 đại bồi thẩm đoàn đặc biệt để điều tra về chuyện Trump áp lực các viên chức Georgia sau bầu cử 2020 phải lật ngược kết quả bầu phiếu.Tiến trình đại bồi thẩm điều tra sẽ khởi sự từ ngày 2 tháng 5/2022, và sẽ không lâu hơn 12 tháng. Giáo sư luật University of Alabama và là cựu công tố liên bang Joyce White Vance giải thích rằng đại bồi thẩm có quyền buộc các nhân chứng nộp tài liệu mà trước đó không không muốn trao ra.Trong lá thư xin lập đại bồi thẩm, Biện Lý Willis nêu ra rằng Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger từ chối hợp tác với cuộc điều tra, nhưng có một số người khác đã hợp tác. Cụ thể là chuyện Trump điện thoại cho Raffensperger và bị thu băng, Trump đòi tìm cho Trump 17,800 phiếu bầu để vừa đủ hơn 11,779 phiếu mà Biden thắng ở Georgia.---trong trường học, nhưng Thống Đốc tiểu bang Virginia bảo đừng mang khẩu trang. Thế là có 7 học khu Virginia kiện Thống Đốc Glenn Youngkin vì đã cho phụ huynh cho con tự do mang hay không mang khẩu trang trong trường.Sắc lệnh của Youngkin công bố ngày 15/1/2022 và hiệu lực từ ngày 24/1/2022, nói rằng buộc trẻ em mang khẩu trang trong trường là vô ích và kém thực dụng. Các học khu nói rằng Thống Đốc đi ngược với quy định do CDC đưa ra rằng trẻ em cần mang khẩu trang trong lớp để phòng dịch.Bản tin CBS News ghi lời 1 viên chức Học khu Fairfax nói rằng đơn kiện vì an toàn cho học sinh, chứ không phải vì chính trị. Một phát ngôn nhân của Thống Đốc Youngkin nói rằng Thống Đốc thất vọng vì các học khu đi ngược với quyền của phụ huynh.---ghi rằng đại học Chapman University nói sẽ tuân thủ trát đòi từ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 yêu cầu nộp 19,000 emails đang nằm trên máy của của trường từ luật sư John Eastman liên hệ tới nỗ lực giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020.Trong buổi điều trần, 1 luật sư của trường nói rằng việc Eastman sử dụng máy chủ của đại học này để làm công việc giúp Trump như thế là "không chính đáng, không được phép, và tôi muốn so sánh là đồ cấm."Eastman từng dạy Luật hiến pháp ở Chapman University, bị ép về hưu sau khi xuất hiện nói chuyện trong cuộc biểu tình "Stop the Steal" ngày 6/1/2021 để đòi đảo ngược cuộc bầu cử mà Biden đã thắng phiếu.Sau đó lại lộ ra tin chính Eastman soạn bản lộ trình đảo chánh để Trump và các cố vấn áp lực cựu Phó Tổng Thống Mike Pence quăng bỏ kết quả cuộc bầu cử, nhưng Pence từ chối, nói như thế là vi hiến. Bây giờ, lại có tin bị Hội đồng luật tiểu bang California State Bar đang khiếu nại, Eastman mới nói la soạn lộ trình đảo chánh để tham khảo thôi, không có ý xúi làm thiệt.Sau khi luật sư Hạ Viện Doug Letter nêu vấn đề rằng chính Eastman soạn bản lộ trình đảo chánh để Mike Pence ngừng xác nhận kết quả bầu cử 2020, Eastman xin tòa cho áp dụng Tu Chính Án số 5 để giữ im lặng, và Eastman đã im lặng 146 lần đối với các câu hỏi.---cho Trump, cũng là người từ chức và thú tội vì nói dối về quan hệ với chính phủ Nga và sau đó được Trump ân xá, hôm Thứ Hai 24/1/2022 viết bài trên trang báo cực hữu Western Journal chỉ trích Biden đã ủng hộ Ukraine, nói Biden bán ảo vọng, vì theo Flynn, Nga không hề có ý định xâm chiếm Ukraine.Bài viết xuất hiện cùng lúc Bộ Quốc Phòng Mỹ nói đã ra lệnh cho 8,500 chiến binh sẵn sàng tới các quốc gia NATO để đáp ứng tình hình Nga tăng quân sát biên giới Ukraine.Flynn được lãnh hơn $45,000 trong năm 2015 để nói chuyện trong bữa tiệc ở Moscow cho cơ quan truyền thông Russia Today, một mạng lưới TV của chính phủ Nga, theo tài liệu của Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện năm 2017. Trong bữa tiệc, Flynn ngồi kế bên Putin.---đã chết hôm Thứ Hai 24/1/2022 tại một y viện liên bang, thọ 77 tuổi. Silver đã thọ án tới giữa bản án 6 năm tù rưỡi vì tội cầm 4 triệu đôla tiền hối lộ trong khi giữ chức Chủ Tịch Hạ Viện New York.Silver bị bắt năm 2015 và bị kêu án năm 2018. Silver xin thọ án tù tại gia vì cớ bệnh, nhưng bị Chánh án từ chối.---trên mạng YouTube với “The Real Music Observer,” nhạc sĩ Eric Clapton, 76 tuổi, đưa ra thuyết âm mưu, nói sai lầm rằng người ta chịu chích vaccine ngừa COVID vì họ bị thôi miên tập thể.Báo Daily Mail ghi rằng, nhạc sĩ Clapton nói rằng anh nghi ngờ vaccine sau khi bị hiệu ứng phụ nặng nề từ thuốc chữa trị AstraZeneca COVID. Cllapton nói lẽ ra anh phải tránh xa kim tiêm, nhưng vì tuyên truyền cứ nói chích vaccine là an toàn.---trong khi vật giá mỗi ngày mỗi leo thang, bạn sẽ suy nghĩ xem tiểu bang nào thích nghi cho người về hưu. Trang tài chánh WalletHub khảo sát 50 tiểu bang với 4 tá thước đo, chia 3 lĩnh vực: giá rẻ (vật giá, thuế nhẹ, chi phí dịch vụ...), y tế (bệnh viện, bác sĩ, trợ giúp y tế tại nhà...) và phẩm chất đời sống (môi trường, tội phạm, giao thông, thể thao, giải trí...).Tiểu bang thích hợp nhất cho người về hưu:1. Florida2. Virginia3. Colorado4. Delaware5. Minnesota6. North Dakota7. Montana8. Utah9. Arizona10. New HampshireTiểu bang tệ hại nhất cho người về hưu:41, Louisiana42. West Virginia43. Arkansas44. Rhode Island45. Illinois46. Oklahoma47. Kentucky48. New York49. Mississippi50. New Jersey---Sơn màu, vẽ chữ lên vách tường, bị tù, bị phạt?Chuyện ở New York. Mark R. Stewart, 61 tuổi, cư dân thị trấn Watertown, quận Jefferson County, tiểu bang New York đã bị bắt hôm Thứ Sáu 21/1/2022 về tội gây thiệt hại cho căn chung cư với những câu trích dẫn Kinh Thánh sơn lên vách, bị cho là gây thiệt hại hơn $40,000 đôla. Cảnh sát bắt Stewart về tội hình sự bậc hai, bị giam không cho tại ngoại.Vào tháng 7/2021, Mark R. Stewart thêu căn chung cư từ Cardmen Gee ở địa chỉ 310 S. Massey St. thì bị cho là gây thiệt hại chung cư này vì sơn và vẽ khắp các vách tường, làm sửa chữa mất $40,866.16.Chi tiết:---Hàn Quốc ăn Tết tưng bừng cỡ nào?Gần 74% doanh nghiệp Hàn Quốc nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày. Bản tin KBS ghi lại như sau.Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) ngày 23/1 đã công bố kết quả khảo sát qua fax và email về lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 512 doanh nghiệp có quy mô trên 5 nhân viên trở lên, tiến hành từ ngày 13-18/1.Theo đó, 73,7% doanh nghiệp cho biết lịch nghỉ Tết kéo dài 5 ngày, 13,4% doanh nghiệp nghỉ Tết dưới 4 ngày và 13% doanh nghiệp nghỉ trên 6 ngày.61,9% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên, giảm 1,6% so với kết quả khảo sát năm 2021. Trong đó, 91% doanh nghiệp trả lời mức thưởng Tết sẽ tương tự năm ngoái, 4,7% doanh nghiệp thưởng Tết ít hơn năm ngoái, 4,3% doanh nghiệp thưởng Tết nhiều hơn năm trước.Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh tế trong dịp Tết Nguyên đán năm nay “tương tự năm ngoái” chiếm 53,9%, “tình hình xấu đi” 36,3% và “tình hình được cải thiện” 9,8%.Về yếu tố ảnh hưởng nặng nề nhất đến kết quả kinh doanh năm nay, 43% câu trả lời là “giá nguyên liệu đầu vào tăng”, tiếp theo là “chi phí nhân công” 23,7%, “sự lây lan của biến thể virus COVID-19” 18,3%, “bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu” 6,8%, “lãi suất ngân hàng tăng” là 3% và “đối phó với vấn đề môi trường và khí hậu” 1%.Chi tiết: