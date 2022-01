VN: 133 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Đường hoa Nguyễn Huệ, người dân không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh. Bắt Giám đốc CDC Bắc Giang cùng 2 bị can nhận 44 tỉ đồng của Công ty Việt Á. Kit của Việt Á nhập từ Trung Quốc, 19 tỉ đồng nghiên cứu đi đâu? Hơn 55% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng tại Việt Nam.

- lộ băng ghi âm Cộng Hòa Michigan: ban vận động của Trump xúi lập đoàn 16 đại cử tri giả mạo ở Michigan

VN: 133 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Đường hoa Nguyễn Huệ, người dân không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh. Hà Nội tạm dừng các hoạt động lễ hội trong dịp Tết. Vietnam Airlines nối lại đường bay thường lệ đến châu Âu. Bộ GTVT đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay. Vụ bé gái bị ghim 9 chiếc đinh: Can phạm lãnh án, người mẹ có vô can? Vì sao đang dương tính thì 'khoẻ re', khỏi bệnh rồi người trẻ vẫn dính di chứng hậu COVID. Bắt Giám đốc CDC Bắc Giang cùng 2 bị can nhận 44 tỉ đồng của Công ty Việt Á. Kit của Việt Á nhập từ Trung Quốc, 19 tỉ đồng nghiên cứu đi đâu? Hơn 55% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng tại Việt Nam.

- Giuliani chỉ huy giả chứng thư cho 7 phái đoàn đại cử tri giả ở 7 tiểu bang chiến trường, nơi Biden chiến thắng.

- Sean Hannity (bình luận viên Fox News): Trump nên thú tội nói dối về bầu cử 2020 và phải lìa xa "bọn điên khùng"

- Idaho: điều tra xong, không thấy gian phiếu ở Idaho, buộc Mike Lindell nộp $6,558.83 tiền chi pjhí điều tra

- Trump thua kiện liên tục vì phải thuê luật sư dỏm, trong khi luật sư giỏi không giúp Trump vì Trump ưa xù tiền

- Biện Lý Fani Willis xin tòa lập đại bồi thẩm đoàn để điều tra vụ Trump đòi tráo kết quả bầu cử 2020 tại Georgia

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra mời cô Ivanka Trump ra kể về ngày bạo loạn 6/1/2021, Ivanka từ chối (CNN nhắc, Ivanka đã gọi bọn bạo loạn là "người Mỹ yêu nước")

- California: các hội SV trong USC sẽ được mở tiệc lại, nếu thuê bảo vệ tới gác gần phòng ngủ để ngừa hiếp dâm.

- Bộ Trưởng Tư Pháp Texas là Ken Paxton đã dính COVID. Paxton chống Biden lệnh ép chích ngừa và mang khẩu trang

- 1 bác sĩ từ Anh thăm Atlanta, nằm ngủ nửa đêm bị trúng đạn chết. Cảnh sát nghi ai đó nổ súng bâng quơ chơi

- Học khu Los Angeles: 1/4 học sinh nằm nhà vì dương tính, cách ly, hoặc vì ba mẹ chưa dám cho vô trường

- Tokyo: 1 sĩ quan VN du học ở Nhật đã bị bắt vì bán thẻ lưu trú cho 1 người Việt, giá 1.700 đôla Mỹ

- HỎI 1: Có 1 nữ thực tập sinh VN ở Nhật bỏ rơi 2 bé sinh đôi? ĐÁP 1: Le Thi Thuy Linh lãnh án tù.

- HỎI 2: Thành phố nào an toàn nhất Hoa Kỳ trong năm 2022? ĐÁP 2: Wayland, ở tiểu bang Massachusetts.

QUẬN CAM (VB-21/1/2022) --- Meshawn Maddock (đồng Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Michigan) nói rằng ban vận động của Trump đã khuyến khích lật ngược kết quả bầu cử 2020 bởi nhóm 16 đại cử tri Cộng Hòa, và lời nói này có ghi âm, băng ghi âm được CNN tìm ra.

.

Maddock là 1 trong 16 đại cử tri giả mạo đã nộp chứng thư giả nói rằng Trump đã thắng cử Michigan, đã tuyên bố câu nói trên trong một buổi họp Stand Up Michigan. Băng ghi âm ghi lời Maddock: "Chúng tôi đã chiến đấu để ấn định các đại cử tri. Ban vận động của Trump yêu cầu chúng tôi làm thế."

Băng ghi âm lộ ra 2 ngày sau khi Bộ Trưởng Tư Pháp Dana Nessel của Michigan nói có chứng cớ truy tố hình sự 16 quan chức Cộng Hòa trong danh sách đại cử tri dỏm đã ký chứng thư giả ngày 14/12/2020.

--- Âm mưu thảm bại, câu hỏi vẫn còn: Ai là tư lệnh chiến dịch thành lập 7 phái đoàn đại cử tri giả mạo ở 7 tiểu bang để lật ngược chiến thắng của Biden sẽ thành chiến thắng của Trump? Chính Rudy Giuliani (cựu luật sư riêng cho Trump) là điều hợp việc nộp chứng thư giả cho 7 phái đoàn giả mạo đại cử tri ở 7 tiểu bang chiến trường, nơi Biden đã chiến thắng.

Báo Washington Post và thông tấn CNN cùng loan tin đó hôm Thứ Năm 20/1/2022. Các đại cử tri Cộng Hòa đã tự tuyên xưng là "được bầu lên hợp cách và đủ phẩm chất" và đã gửi các văn bản tự xưng này về thủ đô xác nhận Trump đã chiến thắng ở 5 tiểu bang (mà thực sự Trump thua) là: — Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Wisconsin. Tất cả các tiểu bang này đã có đại cử tri Dân Chủ, vì Biden đã thắng ở 5 tiểu bang này.

Hai chứng thưg ỉa cũng nộp lên từ 2 tiểu bang chiến trường Pennsylvania và New Mexico, nhưng văn thư Cộng Hòa kèm theo đã sợ vào tù nên ghi là "đại cử tri đang chờ" (“electors in waiting”) để trường hợp tòa án quăng bỏ chiến thắng của Biden thì họ vào thay các cử tri hợp cách.

Các cựu viên chức ban vận động của Trump và lãnh đạo Cộng Hòa nói Giuliani chỉ huy chiến dịch này, và các viên chức ban vận động đã nhúng tay vào. Một tin nhắn gửi về cho Chánh văn phòng Bạch Ốc lúc đó là Mark Meadows nói về 7 nhóm đại cử tri giả cho 7 tiểu bang. Lúc đó Meadows trả lời, "Tôi thích lắm đấy. Chúng tôi có một đội làm việc này."

Michigan đã điều tra chuyện đại cử tri giả. Bộ Trưởng Tư Pháp New Mexico là Hector Balderas (Dân Chủ) cũng chuyển hồ sơ lên côngt ố liên bang. Bộ Trưởng Tư Pháp Wisconsin là Josh Kaul (Dân Chủ) cũng yêu cầu liên bang điều tar "âm mưu nổi loạn" này.

Sự thực là không có gian lận diện rộng trong bầu cử 2020. Vào lúc lưỡng viện họp để xác minh chiến thắng của Biden, các cuộc đếm phiếu lại đã thực hiện nhiều nơi nhiều lần, nỗ lực lật ngược chiếnt hắng Biden bị tòa án bác bỏ bởi ít nhất 86 thẩm phán.

--- Bản tin NHK từ Tokyo ghi rằng 1 sĩ quan VN du học ở Nhật đã bị bắt vì bán thẻ lưu trú. Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một quân nhân Việt Nam theo học tại Đại học Phòng vệ Nhật Bản: Nghi phạm Do Tuan Nghia, 23 tuổi, được cho là sĩ quan quân đội, bị tình nghi vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh do bán thẻ lưu trú cho một nam giới Việt Nam 22 tuổi vào tháng 2 năm ngoái.

Cảnh sát cho biết hai người quen nhau qua mạng xã hội. Theo tin này, nghi phạm Nghia đã trả lời một bài đăng hứa trả 200.000 yên, tương đương khoảng 1.700 đôla Mỹ, cho một thẻ lưu trú. Trả lời các điều tra viên, nghi phạm cho biết bán thẻ để lấy tiền mua đồ hàng hiệu. Cảnh sát xác nhận thẻ lưu trú được sử dụng trong 3 hợp đồng mua bán điện thoại di động. Theo các điều tra viên, một đường dây lừa đảo có thể đã sử dụng thẻ lưu trú này.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 20/01 đến 16h ngày 21/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 15.901 ca ghi nhận trong nước (giảm 736 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.912 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.805), Đà Nẵng (964), Hải Phòng (796), Hưng Yên (685), Bến Tre (618), Thanh Hóa (509), Quảng Ngãi (482), Bình Phước (475), Bình Định (420), Bắc Ninh (418), Quảng Ninh (369), Khánh Hòa (346), Quảng Nam (344), Hải Dương (341), Cà Mau (319), Bắc Giang (299), Vĩnh Phúc (280), Thừa Thiên Huế (280), Thái Nguyên (268), Vĩnh Long (263), Trà Vinh (240), Tây Ninh (237), Nghệ An (233), Lâm Đồng (231), TP. Hồ Chí Minh (227), Nam Định (223), Phú Thọ (209), Hòa Bình (208), Thái Bình (187), Ninh Bình (151), Lào Cai (134), Tuyên Quang (129), Hà Nam (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (127), Điện Biên (115), Bạc Liêu (113), Lạng Sơn (112), Đắk Nông (101), Gia Lai (99), Sơn La (99), Hà Giang (99), Bình Dương (95), Quảng Bình (90), Hậu Giang (87), Phú Yên (84), Yên Bái (84), Đồng Tháp (81), Kon Tum (73), Kiên Giang (72), Bình Thuận (71), Cần Thơ (61), Quảng Trị (56), Sóc Trăng (55), Hà Tĩnh (52), Đồng Nai (51), Cao Bằng (51), An Giang (39), Ninh Thuận (31), Tiền Giang (28), Long An (22), Lai Châu (22), Bắc Kạn (13).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 20/01 đến 17h30 ngày 21/01 ghi nhận 177 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (8 ) trong đó có 1 ca từ Long An chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (33 ca trong 02 ngày), Đồng Nai (21 ca trong 02 ngày), Sóc Trăng (14 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (13), Đồng Tháp (9), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Huế (7), An Giang (7), Tiền Giang (7), Hải Phòng (6 ca trong 02 ngày), Bến Tre (4), Hậu Giang (4), Bình Phước (3), Tây Ninh (3), Bình Dương (3), Bạc Liêu (3), Cà Mau (3), Bình Định (2), Lâm Đồng (2), Ninh Bình (2), Bắc Ninh (1), Quảng Ninh (1), Trà Vinh (1), Hải Dương (1), Hà Giang (1), Đà Nẵng (1), Bình Thuận (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 157 ca.





133 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (12), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (65), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Bộ Y tế: Đảm bảo khám chữa bệnh, cấp cứu và phòng chống dịch dịp Tết. Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ; Chủ động đối phó với dịch bệnh, đặc biệt dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ngày 21/1, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có văn bản gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường Đại học; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.





Cục Quản lý Dược đồng ý tiêm liều thứ 3 của vaccine Moderna bằng nửa liều cơ bản. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax - tên khác là vaccine Moderna, trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ liều cơ bản. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về việc tiêm liều vaccine Spikevax (tên khác: COVID-19 vaccine Moderna).

Đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Bộ Y tế cho biết đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 -11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả. Bộ Y tế cho biết đề xuất Chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, chấp nhận có thể thừa vaccine.





Vì sao đang dương tính thì 'khoẻ re', khỏi bệnh rồi người trẻ vẫn dính di chứng hậu COVID-19? Nhiều F0 trẻ, không bệnh nền phàn nàn chuyện khi đang dương tính thì "khoẻ như vâm" nhưng 1 tháng sau khỏi bệnh thì sức khỏe giảm sút, đi lại mệt mỏi, nói vài câu thì hụt hơi... Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng, nhiều người sau khi khỏi COVID-19 phàn nàn chuyện khi đang dương tính thì "khỏe như vâm" nhưng 1 tháng sau khỏi bệnh thì sức khỏe giảm sút, đi lại leo một đoạn cầu thang liền mệt mỏi, nói vài câu đã hụt hơi. Ngoài các biểu hiện trên, qua thực tế tư vấn, điều trị, BS Hoàng cho biết F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng sau khi khỏi bệnh có thể gặp một số biểu hiện như bồn chồn, lo lắng, dễ xúc động và khó ngủ. Nhiều người gặp các triệu chứng do thiếu máu lên não như nặng đầu, váng đầu, đi lại "như trên mây". Có nhóm người lại bị kém tập trung, nhớ nhớ quên quên điều vừa diễn ra, trong khi một số trường hợp bị hồi hộp từng cơn, đánh trống ngực, kèm theo đó là tình trạng nghẹn, khó thở, trào ngược dạ dày. Vì sao khi đang dương tính bệnh nhân thấy bình thường nhưng khỏi rồi lại rất mệt mỏi, chân tay yếu...? "Đó là do lúc đầu, tình trạng viêm chưa lan toả toàn thân mà còn khư trú ở một số cơ quan trên cơ thể. Sau đó, tình trạng viêm dù nhẹ nhưng lan toả toàn thân, kết hợp với tình trạng rối loạn đông máu ở các mạch máu nhỏ khiến cơ thể có những triệu chứng trên đây, dù người bệnh đã âm tính cả tháng trời" - BS Hoàng lý giải.





Đường hoa Nguyễn Huệ, người dân không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh. Ban tổ chức đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 thông báo một số yêu cầu đối với du khách tham quan đường hoa. Trong đó, yêu cầu du khách đeo khẩu trang xuyên suốt thời gian, kể cả khi chụp ảnh. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” mở cửa từ tối ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) đến ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết).

Hà Nội tạm dừng các hoạt động lễ hội trong dịp Tết. Ngày 21-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành chỉ thị hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. "Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao."





Bắt Giám đốc CDC Bắc Giang cùng 2 bị can nhận 44 tỉ đồng của Công ty Việt Á. Nhận tiền chi ngoài hợp đồng mua Kit xét nghiệm Covid-19 từ Công ty Việt Á, Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang, bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang, đã có hành vi thông đồng, cấu kết với ông Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh (có trụ sở tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua Kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị 148.310.219.136 đồng. Ông Phan Huy Văn và bà Phan Thị Khánh Vân (chị ruột Phan Huy Văn) còn thỏa thuận, nhận trên 44 tỉ đồng tiền % ngoài hợp đồng do Công ty Việt Á chuyển, Phan Thị Khánh Vân đã chi một phần tiền cho ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21-1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang; Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh; Phan Thị Khánh Vân, kinh doanh tự do (chị ruột Phan Huy Văn) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.





Kit của Việt Á nhập từ Trung Quốc, 19 tỉ đồng nghiên cứu đi đâu?

Bộ GTVT đề nghị bỏ xét nghiệm

Vietnam Airlines nối lại đường bay

Vụ bé gái bị ghim 9 chiếc đinh: Can phạm lãnh án, người mẹ có vô can?

Hơn 55% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng tại Việt Nam.

Học khu Los Angeles Unified School District

Hôm Thứ Năm, Olivia Troye

Tiểu bang Idaho

Nói chuyện trên CNN sáng Thứ Năm

Biện Lý Fani Willis

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

Hầu hết các hội đoàn sinh viên

Một bác sĩ trẻ từ Anh quốc

Bộ Trưởng Tư Pháp Texas

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2:

Báo Lao Động nêu câu hỏi. Đến nước này thì không thể không nhắc lại công bố của Bộ KHCN: "Ngày 25.4, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết WHO đã công nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y và công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất". Việc nói dối WHO công nhận đã lộ rồi, bây giờ lộ thêm vụ "nghiên cứu và sản xuất"... nhưng lại nhập từ Trung Quốc. Bộ KHCN hãy trả lời về việc Hội đồng khoa học thông qua sản phẩm này, căn cứ vào cơ sở nào? Thời gian nghiên cứu từ tháng 2.2020 - 10.2021, nhưng ngày 3.3.2020, Hội đồng khoa học công nghệ cấp quốc gia đã thông qua và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit real-time RT-PCR do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất. Một tháng đã nghiên cứu thành công một công trình khoa học quan trọng như trên thì xứng đáng đươc trao giải cỡ thế giới. Nêu lại thông tin này để thấy rằng, việc công bố thành tựu khoa học kit test trên là ngụy khoa học, là "dối trên, gạt dưới". Còn nữa, Bộ KHCN phải trả lời cho rõ, kit test Việt Á nhập từ Trung Quốc, vậy thì 19 tỉ đồng sử dụng để nghiên cứu những gì?COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay. Do trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin COVID-19, nên theo quy định chung, dù ở vùng dịch nguy cơ ra sao muốn được đi lại nội địa bằng đường hàng không đều phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được lên máy bay. Do đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về nội dung này, các đề xuất bỏ xét nghiệm với trẻ em để thống nhất áp dụng. Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Y tế hướng dẫn quy định xét nghiệm đối với tổ bay thực hiện các chuyến bay nội địa và trẻ em dưới 12 tuổi.thường lệ đến châu Âu. Vietnam Airlines đã triển khai kế hoạch khôi phục các đường bay thường lệ giữa Việt Nam và Nga, Anh, Pháp, Đức. Hãng hàng không quốc gia cho biết, các chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành ngay trong tuần sau. Kế hoạch khai thác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng và được Vietnam Airlines cập nhật tới hành khách trong trường hợp có sự thay đổi.Theo quan điểm của nhiều luật sư, trong vụ bé gái Đ.N.A (SN 2018, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) bị 9 chiếc đinh găm vào đầu, nghi can sẽ đối diện với nhiều tội danh khác nhau và hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, dư luận cũng đặt ra câu hỏi liệu mẹ cháu bé có vô can trong vụ việc. Theo lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Trung Huyên, khoảng tháng 9/2021, Huyên cùng mẹ con chị L. sinh sống như gia đình tại căn nhà trọ xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Trong thời gian sinh sống tại đây, Huyên nảy sinh ý định hãm hại cháu A. Cụ thể, đối tượng này đánh cháu bé gãy tay, bắt nuốt đinh ốc, uống thuốc diệt cỏ… phải nhiều lần nhập viện cấp cứu. Dã man hơn, ngày 17/1, Huyên còn lấy đinh đóng vào đầu cháu bé. Công an cho biết, bị can hành hạ dã man, đóng đinh vào đầu con gái 3 tuổi của nhân tình là người lỳ lợm, hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần, “ngáo đá”. Nhận định về vụ việc, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, nếu những vụ việc trên là đúng thì Huyên sẽ đối mặt với nhiều tội danh và hình phạt cao nhất là tử hình. Theo TS. LS Đặng Văn Cường, nếu có căn cứ cho thấy mẹ của cháu bé cũng có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với người tình, thì mẹ cháu bé sẽ bị xử lý hình sự cùng một tội danh với đối tượng này với vai trò đồng phạm giúp sức hoặc xúi giục.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi rằng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro) vừa công bố báo cáo khảo sát từ 4.600 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại gần 20 thị trường nước ngoài, trong đó có 700 doanh nghiệp ở Việt Nam. Khảo sát được thực hiện từ 25/8 đến 24/9, trùng với khoảng thời gian Việt Nam áp dụng các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt. Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 55% trong số 700 doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam 1-2 năm tới. Hơn 42,5% doanh nghiệp dự kiến duy trì ở quy mô hiện tại.---kinh hoàng vì đại dịch đang quét tới lần nữa: Khoảng 1/4 học sinh không vào lớp trong tuần lễ này.Như thế đã là khá so với tuần trước, lúc đó 1/3 học sinh phải nằm nhà. Hôm Thứ Ba 18/1/2022, có 72.5% học sinh vào lớp, và hôm Thứ Tư có 76% vào lớp. Như thế, có ít nhất 107,000 học sinh vắng mặt mỗi ngày trong tuần này.Nhiều ngàn em xét nghiệm dương tính và đang cách ly tại nhà. Một số em thì phụ huynh cẩn trọng, chưa cho vào trường.---(cựu cố vấn an ninh Bộ Nội An của Trump) ngạc nhiên khi biết tài liệu mới do Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra phổ biến cho biết Sean Hannity (bình luận viên đài Fox News) nói riêng với Kayleigh McEnany (Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc của Trump) rằng Trump có thể bị luận tội để truất phế vì vụ bạo loạn 6/1/2021, Trump phải ngừng nói dối về bầu cử 2020 và cần phải tránh xa "bọn điên khùng."Ngạc nhiên vì chương trình TV của Hannity là nơi loan truyền những lời nói dối của Trump về bầu cử, đó cũng là lý do Fox News và Hannity bị công ty Dominion kiện để đòi bồi thường bạc tỷ đôla. Còn cô Kayleigh McEnany cũng là kẻ nói dối để chụp mũ Biden là trộm cuộc bầu cử.Troye nói rằng nhiều dân cử Cộng Hòa đang dựa vào lời nói dối của Trump để tranh cử vào tháng 11/2022. Do vậy điều quan trọng là phải đưa chứng cớ này ra cho dân Mỹ xem, trong đó chính Hannity, cố vấn thân cận của Trump, cũng biết bạo loạn là từ Trump ra.---đã bác bỏ luận cứ của Mike Lindell (Tổng quản trị công ty gối MyPillow) về gian lận bầu cử 2020 tại Idaho, rằng không hề có gì gian lận ở Idaho.Trong lá thư gửi Lindell hôm Thứ Ba 18/1/2022, Bộ Trưởng Hành Chánh Lawerence Denney và Bộ Trưởng Tư Pháp Lawrence Wasden yêu cầu Lindell tức khắc gỡ bỏ các tuyên bố sai lạc về bầu cử ở Idaho ra khỏi trang web của Lindell, và tương lai không được viết bịa đặt như thế nữa.Lá thư cũng yêu cầu Lindell gửi $6,558.83 về văn phòng Bộ Trưởng Hành Chánh Idaho để chi trả chi phí điều tra. Kết quả bầu cử 2020 của Idaho cho thấy Trump thắng với tỷ lệ 63.8% phiếu, nhưng Lindell nói thắng như thế vẫn là gian lận vì máy đã chuyển 35,357 phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Joe Biden. Tiểu bang nói không có chuyện đó.---20/1/2022, cựu luật sư về luận tội Norm Eisen giải thích rằng Trump đang từng bước thảm bại, một phần vì thuê luật sư dỏm, vì các luật sư giỏi không ai còn muốn bênh vực Trump.Eisen nói rằng trong đơn TRump xin giữ bí mật 700 trang tài liệu liên hệ ngày 6/1/2021, Trump thua từ tòa thủ đô, tới Tòa kháng án, rồi tới Tòa Tối Cao đều bác bỏ đơn Trump xin giữ bí mật các tài liệu đó.Eisen nói lẽ ra trong hồ sơ nộp lên Tòa Tối Cao, thay vì nói 700 trang tài liệu đó cần giữ bí mật, thì luật sư lẽ ra phải phân tích rằng tại sao giữ kín trang này hay trang kia, tại sao giữ kín đoạn văn này, hay câu văn kia, chớ còn nói tổng quát cả chùm 700 trang thì quan tòa chẳng hiểu vì sao phải giữ bí mật, vì không còn cớ đặc quyền hành pháp nữa. Nghĩa là, theo Eisen, luật sư dỏm đang cãi cho Trump.Trump nhiều năm gần đây không thuê được luật sư giỏi, vì trong quá khứ Trump chỉ trả một phần luật sư phí, hay xù luôn toàn bộ, vì đó là kinh nghiệm làm giàu của Trump. Nhà văn và là luật sư James Zirin đã viết cuốn sách "Plaintiff in Chief: A Portrait of Donald Trump in 3,500 Lawsuits" (Vua kiện: Chân dung Donald Trump trong 3,500 đơn kiện) trong đó liệt kê Trump đã từ chối trả hóa đơn cho rất nhiều người.Zirin nói hồi năm 2019, "Người ta hỏi tôi làm sao TRump nộp 3,500 đơn kiện" Câu trả lời rằng Trump không trả tiền cho hầu hết các luật sư. Trump không trả tiền luật sư, không trả tiền cho kiến trúc sư, không trả tiền cho chủ nọ, chỉ đơn giản khai phá sản là xù nợ."Có lý do khác để khó cãi cho Trump, theo Joe Scarborough, rằng Trump nói dối liên tục, nói dối xong là quên không nhớ nói gì, nên luật sư nổi tiếng không chịu giúp.---của quận Fulton County, tiểu bang Georgia, đang triệu tập một đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra của bà về nỗ lực của Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020 tại Georgia.Báo Atlanta Journal-Constitution ghi hôm Thứ Năm 20/1/2022 rằng trong lá thư gửi Christopher S. Brasher (Chánh án của tòa Cao thuộc quận Fulton County), bà Willis viết là cần có đại bồi thẩm đoàn nvì nhiều nhân chứng đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra nếu không có trát đòi ra khai.Bà dẫn ra lời bình luận của Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger trong cuộc phỏng vấn tháng 10/2021 với phóng viên NBC Chuck Todd. Cuộc điều tra tập trung vào cú điện thoại ngày 2/1/2021 do Trump gọi Raffensperger, thúc giục hãy tìm cho ra 11,780 phiếu bầu cho Trump để hơn Biden 1 phiếu để thắng..Báo này giải thích, đại bồi thẩm đoàn đặc biệt thường là có từ 16 tới 23 bồi thẩm, không thể đưa ra lệnh truy tố, nhưng có thể đưa ra trát đòi buộc nhân chứng ra khai, thu thạp tài liệu, khảo sát và có quyền vào một số văn phòng để điều tra.---6/1/2021 đã gửi thư mời cô Ivanka Trump ra trước Ủy Ban để trả lời về những gì cô thấy và nghe trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Thư của Ủy Ban dài 11 trang, mời cô tự nguyện ra khai.Tuy nhiên, cô Ivanka Trump trả lời Thư mời của Ủy ban bằng cách đưa ra bản văn nói rằng cô không có ý định nhận lời mời ra Ủy Ban để trả lời các câu hỏi về ngày 6/1/2021.Bản tuyên bố từ phát ngôn nhân của cô gửi tới phóng viên CNN Kate Bennett nhắc về một tweet do Ivanka Trump đăng lên mạng vào ngày bạo loạn -- và tweet này cô đã buộc phải xóa bỏ sau khi nhiều người phản đối.Bản tuyên bố viết, "Như Ủy Ban đã biết, Ivanka không nói chuyện trong cuộc biểu tình ngày 6/1/2021. Như cô đã công khai viết [lên mạng] vào lúc 3:15pm [ngày 6/1/2021] rằng 'bất kỳ vi phạm an ninh nào hay bất kính nào với nhân viên công lực của chúng ta đều không chấp nhận được. Bạo lực phải ngưng tức khắc."Tuy nhiên, bản tuyên bố hôm Thứ Năm 20/1/2022 của Ivanka còn che giấu một sự thật: vào ngày 6/1/2021, cô gọi người bạo loạn là "những người Hoa Kỳ yêu nước" ("American Patriots"), theo bản tin CNN hôm đó.---trong đại học University of Southern California sẽ được cho phép mở tiệc trở lại từ tháng 3/2022, nếu các hội này thuê bảo vệ tới canh gác gần phòng ngủ để ngăn chận các vụ hiếp dâm.Báo Los Angeles Times loan tin rằng thuê bảo vệ canh gác là một trong các chính sách mới sẽ thực hiện sau khi trường này ngăn cấm tụ họp tiệc tùng, và một số hội sinh viên bị đóngc ửa từ mùa thu 2021 vì xảy ra các vụ phê ma túy, say rượu và hiếp dâm. Chính sách mớic ũng sẽ buộc các sinh viên trong các hội đoàn phải học khóa huấn luyện ngăn ngừa bạo lực tình dục.---tới thăm Atlanta đã bị trúng đạn chết trong khi đang nằm trên giường vào lúc nửa đêm. Cảnh sát gọi trường hợp này là vì có ai đó bắn súng bâng quơ chơi.Bác sĩ Matthew Wilson, 31 tuổi, cư dân Surrey, chết vì 1 phát đạn bắn vào đầu, được suy đoán bắn từ 1 căn chung cư khác xuyên vào chung cư anh này đang nằm ngủ rạng sáng Chủ Nhật. Cảnh sát nói, BS Wilson từ Anh tới thăm thân nhân thì gặp nạn. Chưa có nghi can nào bị bắt.---là Ken Paxton (Cộng Hòa), người liên tục chống lại các nỗ lực của Biden: Biden buộc phải chích vaccine, buộc mang khẩu trang, thì Paxton đều chống vì cho rằng dân có quyền tự do.Báo Texas Tribune ghi lời nhân viên văn phòng của Paxton nói rằng Paxton đã dính COVID và đang làm việc tại nhà. Không rõ Paxton đã chích ngừa hay chưa. Văn phòng của Paxton từ chối trả lời các câu hỏi.Paxton hồi đầu tháng này đã nộp đơn kiện chính phủ Biden vì cho rằng lệnh cưỡng bách chích vaccine là vi hiến. Paxton cũng chống nỗ lực của Biden buộc các nhân viên y tế ở các bệnh viện nhận tiền Medicare và Medicaid là phải chích ngừa. Paxton cũng chống lệnh Biden về buộc mang khẩu trang ở trường học.---: Có 1 nữ thực tập sinh VN ở Nhật bỏ rơi 2 bé sinh đôi?Le Thi Thuy Linh lãnh án tù. Báo Asahi ghi rằng Tòa Cao Fukuoka hôm 19/1/2022 đã kêu án cô Le Thi Thuy Linh, 22 tuổi, vì bỏ rơi xác 2 bé sơ sinh trai chết khi sinh non tại nhà cô ở thành phố Ashikita, tỉnh Kumamoto.Tòa tuyên phạt cô 3 tháng tù giam, treo 2 năm. Chánh án tòa cao đã giảm bản án tòa dưới, trước đó xử cô 8 tháng tù giam và 3 năm giám sát.Vào ngày 15/11/2020, cô Linh đặt 2 xác 2 bé sơ sinh song sinh vào 1 hộp giấy, lấy băng keo dán lại, và cất trên kệ tủ.Tòa nói rằng lẽ ra cô nên làm đám tang cho 2 bé sơ sinh. Cô giải thích rằng cô không nói với ai rằng cô có thai vì sợ bị trục xuất về VN.Chi tiết:---: Thành phố nào an toàn nhất Hoa Kỳ trong năm 2022?Wayland, ở tiểu bang Massachusetts. Nghiên cứu của CCTV Camera World dựa vào nhiều yếu tố, từ thống kê tội phạm (giết người,, hiếp dâm, trộm, mất xe, phóng hỏa...) của FBI, tới những căng thẳng về kinh tế, y khoa và tinh thần liên hệ tới đại dịch COVID-19, cũng như căng thẳng về màu da, tôn giáo, xả hội, chính trị để lập danh sách 100 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ. Nghiên cứu thực hiện trên 7,000 thành phố khắp Hoa Kỳ.Vài ghi nhận:- Wayland, Massachusetts là thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ.- tiểu bang New York có 10 trong danh sách 25 thành phố an toàn nhất.- El Paso, San Diego và New York City là 3 thành phố an toàn nhất trong các thành phố lớn.- Port St. Lucie (Florida) tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong các thành phố cỡ trung.Chi tiết: