Thời Không Tưởng

Thơ

Thiền #2, tranh Lê Thánh Thư.

đứa ngủ mở mắt sẵn sàng bắt trộm

đứa ngủ há mồm chuẩn bị đớp ruồi

lũ thao thức hả hê ê a không ngưng nghỉ ̶ ̶ ̶

khẳng định phủ định khẳng định phủ định

yes no yes no yes no yes no

hổn hển mệt nhoài

khoanh tay nhìn trái đất xoay vòng

hết đêm đến ngày

hết trăng khuyết đến trăng tròn

bền bỉ như cái quai hàm nhóp nhép

nhai đi nhai lại tin thật tin giả

tin giả thật tin thật giả đánh lộn sòng lộn chợ

nhai nhồm nhoàm ảo giác lóng lánh

tưởng chừng những hạt sương ban mai

chờ đợi phút trầm mình trong tịch lặng

giữa đại dương mang mang sóng sánh

lắng lòng nghe chuông đại đồng

và tiếng kệ xướng phương nào văng vẳng

chấp hai bàn tay co giật

chông chênh chuỗi ngày dài giữa cơn mê.

– Quảng Tánh Trần Cầm