- Mỹ viện trợ nhân đạo 308 triệu đô cho dân Afghanistan. Trước đó đã viện trợ $782 triệu đô kể từ tháng 10/2021

- Bị dịch tàn phá nặng nề nhất, tốc độ tăng thu nhập bình quân của người dân SG vẫn cao hơn Hà Nội 4,4 lần. Tình trạng 'thiếu oxy thầm lặng': Nguy cơ khiến bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Cảnh báo, thận trọng khi dùng thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir. Hà Nội: Số ca F0 nặng, nguy kịch tăng. Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Yên Bái: Xét nghiệm người dân trở về quê ăn Tết. Tạm dừng hoạt động nhà máy có 3.000 công nhân sau khi phát hiện 80 ca mắc. VN: vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng có thể bị phạt 'nguội'. Không chỉ 1 doanh nghiệp bị 'xin' tiền Tết, thành phố Thuận An sẽ trả lại tiền đã nhận. Tổng kết năm 2021 VN có 105 cuộc đình công.

- bị Trump và Cộng Hòa chụp mũ "gián điệp Hồi giáo," 1 kỹ sư tin học mất việc, phải chạy về Pakistan, nộp đơn kiện

- Biện Lý Fani Willis nói sẽ phổ biến vào nửa đầu năm 2022 chuyện Trump xin gian lận phiếu bầu ở Georgia

- quân Mỹ tập trận ở 25 quận North Carolina, chia phe du kích và chống du kích (chuẩn bị giúp Đài Loan?)

- bị báo chí hỏi vì sao gửi chứng thư giả mạo Trump thắng Biden, Cộng Hòa Michigan từ chối trả lời, nói chuyện xưa rồi

- luật sư của Trump xin quăng 3 đơn kiện, Chánh án Amit Mehta chất vấn có phải Trump có quyền kích động bạo loạn

- Thống Đốc California: ngân sách thặng dư, muốn bảo hiểm y tế cho tất cả di dân lậu kể từ ngày 1/1/2024

- Texas bố ráp 4 văn phòng cảnh sát Quận Real County: Cảnh sát trưởng thường xuyên tịch thu tiền di dân lậu

- lần đầu lịch sử: cấy ghép thành công một tim heo vào cơ thể để cứu mạng 1 bệnh nhân ở Maryland

- Mỹ lây dịch kỷ lục 1.34 triệu trường hợp/ngày, đa số do biến chủng Omicron; nhập viện tăng 83%

- xe buýt Los Angeles Metro kết thúc thời kỳ 2 năm miễn phí: Xe buýt này miễn phí, từ tháng 3/2020 vì dịch

- Quận Cam: Tuan Nguyen giữ cây xăng Anaheim Chevron, bị kẻ lạ vào rượt đuổi, tấn công, đốt trạm xăng

- HỎI 1: Tiểu bang California thích nghi cho gia đình? ĐÁP 1: Kể như trung bình.

- HỒ SƠ: "Công đoàn độc lập ở Việt Nam: Vẫn còn nhiều trở ngại" - Thanh Phương, RFI

QUẬN CAM (VB-11/1/2022) -- Sau chiến tranh là viện trợ... Bạch Ốc hôm Thứ Ba 11/1/2022 loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp hơn 308 triệu đô viện trợ nhân đạo cho dân Afghanistan. Chính phủ Biden trước đó đã viện trợ $782 triệu đô kể từ tháng 10/2021, theo bản văn Bạch Ốc.

Tiền viện trợ điều hành bởi Sở Hoa Kỳ Viện Trợ Quốc Tế (USAID), sẽ trực tiếp trao cho các tổ chức nhân đạo độc lập, giúp nơi ở và các hoạt động cứu mạng, chăm sóc y tế, thực phẩm khẩn cấp, nước sạch, dịch vụ vệ sinh, chống suy dinh dưỡng... cho dân Afghanistan.

--- Kỷ lục mới về lây dịch. Mỹ gặp thêm kỷ lục mới 1.34 triệu trường hợp mới lây COVID-19 hơn cả kỷ lục ngày trước đó, theo NBC News cập nhật thống kê hôm Thứ Ba, tức là lây dịch cao nhất chỉ trong 1 ngày so với bất kỳ nước ngào toàn cầu.

Khi tính trung bình 7 ngày, con số lây dịch tại Mỹ tuần qua là hơn 740,000 người lây nhiễm, tăng vì biến chủng Omicron, bây giờ là đại đa số các trường hợp dương tính tại Mỹ.

Tuy biến chủng Omicron có triệu chứng nhẹ hơn các biến chủng trước, nhập viện cũng tăng hơn 83% tại Mỹ trong 2 tuần qua để tới trung bình hơn 135,000 bệnh nhân. Tệ hại nhất là ở thủ đô Washington DC, Ohio, New Jersey, và New York.

--- Cảnh sát trưởng cầm tiền di dân lậu... Báo Texas Tribune loan tin rằng mới tháng trước, các điều tra viên Bộ Tư Pháp Texas đã bố ráp 4 văn phòng cảnh sát Quận Real County ở gần biên giới Mỹ-Mexicon, một phần trong cuộc điều tra Cảnh sát trưởng Nathan Johnson.

Báo này ghi rằng Johnson đã thú nhận thường xuyên tịch thu tiền từ di dân lậu trong những cuộc chận xe để xét, và đôi khi tịch thu cả xe, cho dù các di dân này không bị cáo buộc tội gì trước khi trao họ cho Sở Biên Phòng. Các hành vi này có từ 2017, khi Johnson nhậm chức ở đây.

--- May mắn cho bệnh nhân David Bennett, 57 tuổi, cư dân Maryland: các bác sĩ bệnh viện đại học University of Maryland Medical Center đã ghép thành công một tim heo vào cơ thể để cứu mạng David Bennett. Cuộc giải phẫu cấy ghép dài 8 giờ đồng hồ. Lần đầu tiên nhân loại làm được như thế.

Về lâu dài thì chưa rõ, nhưng David Bennett đã sống được vài ngày sau khi được cấy ghép tim heo vào người. Bác sĩ Muhammad Mohiuddin nói rằng 10 genes (nhiễm sắc thể) được sửa đổi để có thể cấy ghép tim từ 1 con heo 1 tuổi nuôi đặc biệt. Các gene người đưa theo vào và các genes heo bị đóng lại để giảm cơ nguy cơ thể từ chối nhận tim heo.

Các nhà nghiên cứu hy vọng cấy ghép cơ phận loài vật cho người khi được xác nhận là an toàn và khi chính thức được phê duyệt, sẽ giúp giải quyết phần nào tình trạng thiếu nội tạng.

--- Nếu bạn đi xe buýt Los Angeles Metro xin chú ý: sau 2 năm quận Los Angeles cho miễn phí khi dùng phương tiện xe buýt này, bây giờ sẽ thu tiền từ tuần này. Bạn sẽ bị hỏi vé xe buýt khi lên cửa trước và xuống phải ở cửa sau, thay vì lên cửa sau như trong thời miễn phí vé vì đại dịch.

Chuyến đi một chiều xe buýt Los Angeles Metro sẽ tốn 1 đôla và 75-cents ($1.75). Nhưng sẽ có chương trình giá vé hạ cho người nghèo và các trường hợp khác. Xe buýt Metro đã miễn phí từ tháng 3/2020 vì đại dịch bùng phát.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 10/01 đến 16h ngày 11/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 16.019 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.236 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.691 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.884), Khánh Hòa (782), Cà Mau (762), Bình Định (671), Bình Phước (667), TP. Hồ Chí Minh (558), Đà Nẵng (543), Hải Phòng (514), Bến Tre (498), Tây Ninh (462), Đắk Lắk (381), Bắc Ninh (380), Vĩnh Long (377), Hưng Yên (347), Trà Vinh (326), Thanh Hóa (319), Bà Rịa - Vũng Tàu (294), Quảng Ninh (240), Lâm Đồng (235), Quảng Ngãi (224), Thừa Thiên Huế (222), Bạc Liêu (193), Hà Giang (186), Nghệ An (185), Thái Nguyên (184), Vĩnh Phúc (177), Hậu Giang (175), Cần Thơ (169), Hải Dương (168), Hòa Bình (161), Bình Thuận (156), Bắc Giang (155), Quảng Nam (154), Nam Định (145), An Giang (117), Đắk Nông (114), Đồng Tháp (109), Phú Thọ (108), Quảng Bình (105), Thái Bình (104), Kiên Giang (103), Ninh Bình (102), Yên Bái (101), Hà Nam (98), Sóc Trăng (92), Lạng Sơn (87), Lào Cai (81), Đồng Nai (81), Sơn La (79), Phú Yên (77), Hà Tĩnh (66), Quảng Trị (66), Tiền Giang (65), Tuyên Quang (59), Ninh Thuận (50), Điện Biên (49), Long An (44), Lai Châu (39), Kon Tum (38), Cao Bằng (37), Bắc Kạn (26), Bình Dương (25), Gia Lai (3).





Bộ Y tế thông tin về các cảnh báo, thận trọng khi dùng thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir. Bộ Y tế chiều 11/1 cho biết, đến nay chưa có thông tin về quyết định chính thức từ Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR) hoặc Cơ quan quản lý Dược Ấn Độ về việc "loại thuốc Molnupiravir khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19 do lo ngại tác dụng phụ". Tuy nhiên, theo trang tin india.com đăng tải ngày 05/01/2022 trích dẫn ý kiến của TS Bhargava, Tổng Giám đốc của ICMR – là Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng phác đồ điều trị COVID-19 tại Ấn Độ - về việc ICMR đến nay vẫn chưa cập nhật thuốc Molnupiravir vào danh sách các thuốc điều trị COVID-19 theo phác đồ của ICMR do quan ngại về một số phản ứng phụ như đột biến gen, tổn hại đến cơ và xương có thể dẫn tới các nguy cơ cho việc mang thai và cho trẻ em (không phải ICMR loại Molnupiravir ra khỏi danh sách các thuốc điều trị COVID-19). Tại Ấn Độ, tháng 12/2021, Cơ quan quản lý Dược Ấn Độ (CDSCO) đã cấp phép sản xuất và lưu hành cho thuốc Molnupiravir cho một số nhà sản xuất của Ấn Độ và các thông tin về các phản ứng phụ nêu trên đã được ghi rõ trong giấy phép lưu hành. Cho đến nay chưa có thông tin về một quyết định chính thức được ban hành từ ICMR hoặc Cơ quan quản lý Dược Ấn Độ về nội dung trên. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường.





Bộ Y tế đề nghị tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung, nhắc lại trong quý 1. Ngày 11.1, Bộ Y tế đã có công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1.2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I.2022.





Tình trạng 'thiếu oxy thầm lặng': Nguy cơ khiến bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Nhiều người tự chuẩn bị đủ các loại thuốc điều trị COVID-19 trong nhà, nhưng khi hỏi có thiết bị đo SpO2 không thì lại không có hoặc chưa để ý đến... Nguy hiểm nếu chỉ số SpO2 ở bệnh nhân COVID-19 giảm đột ngột. Mới đây, BS Nguyễn Huy Hoàng, thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ người bệnh COVID-19 ở Hà Nội, nhận được thông tin về một ca bệnh nam giới 60 tuổi ở Hà Nội, có bệnh nền (gout) và chưa tiêm vaccine. Bệnh nhân đang có chỉ số SpO2 (nồng độ oxy máu) ở mức 97-98%, nhưng tối cùng ngày bỗng nhiên SpO2 tụt nhanh và bệnh nhân tử vong sáng ngày hôm sau. BS Hoàng cũng nêu thực trạng một số F0 hết triệu chứng (hết sốt, người khỏe lên...) thậm chí âm tính sau 4-6 ngày nhưng đến ngày 8-10 thì đột ngột chuyển nặng, không khó thở nhưng SpO2 giảm chỉ còn 60-70% và có người đã không qua khỏi, đa số đều phải nhập viện cấp cứu.





Thủ tướng yêu cầu thần tốc tiêm vắc xin, chấn chỉnh việc chống dịch không phù hợp. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng Covid-19. Công điện được ban hành trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hà Nội và một số địa phương, nguy cơ bùng phát do biến chủng mới Omicron khi dịp Tết Nhâm Dần đang đến gần.

Hà Nội: Số ca F0 nặng, nguy kịch tăng. Ngày 10/1, Hà Nội ghi nhận hơn 2.800 ca mắc COVID-19, tiếp tục đứng đầu cả nước. Đáng chú ý, ngày 9/1 có tới 17 trường hợp tử vong do COVID-19, số ca chết cao nhất từ khi dịch xuất hiện tại Thủ đô. Các chuyên gia y tế cho rằng không nên đếm số ca mắc mà tập trung phân tích nguyên nhân ca nặng, tử vong để tìm giải pháp giảm. Thống kê của Bộ Y tế, hiện có 450 bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Hà Nội trong tình trạng nặng, nguy kịch, tăng hơn 40 ca so với 2 ngày trước (ngày 8/1). Trong các bệnh nhân nặng, nguy kịch có gần 400 ca thở ô xy qua mặt nạ, gọng kính (tăng 24%), số còn lại là bệnh nhân thở máy, lọc máu và đặt ECMO (hệ thống tim phổi ngoài màng cơ thể).





Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Chiều 11/1, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh thông tin, Đà Nẵng ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron; các trường hợp này đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ra viện ngày 10/1, đang được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tạm dừng hoạt động nhà máy có 3.000 công nhân sau khi phát hiện 80 ca mắc Covid-19. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An họp khẩn khi phát hiện 80 trường hợp mắc Covid-19 trong một nhà máy may có hơn 3.000 công nhân trên địa bàn TP Vinh. Sáng 11-1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 10-1 đến 6 giờ ngày 11-1-2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 188 ca mắc Covid-19 tại nhiều địa phương. Trong đó, có 24 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, các trường hợp còn lại trong vùng phong tỏa, được các ly hoặc từ các tỉnh thành khác về. Liên quan đến ổ dịch phức tạp tại nhà máy may M.A. ở KCN Bắc Vinh (ở xã Hưng Đông, TP Vinh), các ngành chức năng liên quan của tỉnh Nghệ An và TP Vinh đã tiến hành họp khẩn để bàn các giải pháp phòng, chống dịch.





Yên Bái: Xét nghiệm người dân trở về quê ăn Tết. Tỉnh Yên Bái vừa có công văn yêu cầu các địa phương trong tỉnh rà soát số lượng người về quê ăn Tết và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 1 và thứ 3 với tất cả người trở về địa phương này vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, tỉnh Yên Bái yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ Tết. Các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực 24/24h để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát (02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 3) đối với toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bị dịch tàn phá nặng nề nhất, tốc độ tăng thu nhập bình quân của người dân SG vẫn cao hơn Hà Nội 4,4 lần. Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo về tình hình lao động việc làm quý 4/2021 và chỉ số phát triển con người Việt Nam 2016-2021. Mặc dù thu nhập bình quân tháng của người lao động tại Hà Nội cao hơn 700.000 đồng so với tại TP. HCM trong quý 4/2021 tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập bình quân của TP.HCM vẫn cao hơn Hà Nội 4,4 lần. Trong đó, lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến thể Delta trong quý trước, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực với mức thu nhập bình quân của lao động trong quý IV đạt 6,5 triệu đồng, tăng 730 nghìn đồng, tương ứng tăng 12,7% so với quý trước. Tại Hà Nội, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tuần cuối quý IV nên thu nhập của người lao động tăng chậm lại. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tại Hà Nội là 7,2 triệu đồng, chỉ tăng 201 nghìn đồng, tương ứng tăng 2,9% so với quý trước. So với Thành phố Hồ Chí Minh, lao động ở Hà Nội có tốc độ tăng thu nhập bình quân thấp hơn 4,4 lần (2,9% so với 12,7%).



VN: vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng có thể bị phạt 'nguội'. Thống kê của ngành y tế cho thấy tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá trong nhà lên tới 67% và tại gia đình là 49%. Do đó, để hạn chế tình trạng này cần tiếp tục siết chặt những quy định hút thuốc lá ở nơi công cộng, tiến tới giảm hút thuốc thụ động tại mỗi gia đình. Bà Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo xin ý kiến dự thảo Thông tư "quy định việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá" và xét tặng Giải thưởng Môi trường không khói thuốc do Bộ Y tế tổ chức, diễn ra ngày 11/1 theo hình thức cả trực tiếp và trực tuyến.





Tổng kết năm 2021 có 105 cuộc đình công. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm gầy đây, số cuộc ngừng việc tập thể giảm đáng kể. Riêng trong năm 2021, cả nước xảy ra 105 cuộc tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể, giảm 20 cuộc so với năm 2020, chủ yếu diễn ra vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động chưa đồng tình với cơ chế trả lương của doanh nghiệp, đặc biệt là vào dịp Tết. Nhiều doanh nghiệp chậm lương, chậm thưởng hoặc chi trả lương, thưởng chưa hợp lý và chất lượng bữa ăn ca chưa đảm bảo. Thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, đại dịch khiến số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, giải thể tăng. Hơn 1,4 triệu người trong độ tuổi lao động bị thiếu việc làm, tăng hơn 370.000 người so với năm 2020.





Không chỉ 1 doanh nghiệp bị 'xin' tiền Tết, thành phố Thuận An sẽ trả lại tiền đã nhận. Văn phòng UBND thành phố Thuận An được yêu cầu hoàn trả 500 triệu đã nhận của một doanh nghiệp, trong khi Tuổi Trẻ Online xác minh không chỉ một doanh nghiệp nhận được yêu cầu 'hỗ trợ' số tiền lớn mà còn nhiều doanh nghiệp khác. Ngày 11-1, ông Nguyễn Thanh Tâm - chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - cho biết sau khi kiểm tra đã xác định việc Văn phòng HĐND-UBND thành phố có công văn đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền Tết là có thật và đã yêu cầu phải hoàn trả.

--- Bị Trump và nhiều người cực đoan chụp mũ là điều hành "đường dây gián điệp Hồi Giáo," một nhân viên Quốc Hội đã phải bỏ chạy về quê cũ là Pakistan.

Imran Awan khi còn là vị thành niên đã cùng gia đình vào Mỹ định cư, rồi trở thành nhân viên về tin học làm việc chung cho hàng chục Dân Biểu Dân Chủ, cùng lúc làm việc tương tự về tin họ cho 3 thân nhân và 1 người bạn, rồi sau đó mất việc, và cuộc đời tan tác sau khi báo cực hữu Daily Caller đưa ra thuyết âm mưu, chụp mũ Imran Awan, và thuyết âm mưu đó được Trump thổi phồng lên.

Awan kể với báo The Daily Beast rằng anh muốn tự sát, và đã thử tự sát rồi, thế rồi rơi vào trầm cảm. Awan phải về lại quê nhà Pakistan, nộp đơn kiện Daily Caller và cựu phóng viên Luke Rosiak, người vẽ ra thuyết âm mưu, về tội bôi nhọ. Một Chánh án mới phán lệnh tháng trước rằng Awan và gia đình không phải "nhân vật công chúng" để báo chí lôi ra vô cớ quậy phá, điều này củng cố đơn của Awan kiện Daily Caller và công ty mẹ là Salem Media.

Thuyết âm mưu đã làm cho Awan bị bắt hồi năm 2017 về cáo buộc gian lận ngân hàng khi điền 2 đơn vay mua nhà mà Awan và vợ xin vay. Nhưng chuyện vay tiền này không liên hệ chuyện Awan làm việc về tin học cho các Dân Biểu. Thế nhưng Trump và các dân biểu Cộng Hòa và truyền thông cực hữu tiếp tục chụp mũ Awan là tin tặc đã vào trộm các dàn máy chủ của Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc (DNC).

Lúc đó, Trump nói, "Các dàn máy chủ của DNC mà anh chàng nhân viên gốc Pakistan đang làm việc đã biến mất."

Awan đã nhận tội khai gian khi điền đơn vay tiền, nhưng Chánh án Tanya S. Chutkan nói Awan bị nhiều cáo buộc khác vô căn cứ: phạt Awan 3 tháng giám sát, và Bộ Tư Pháp đưa ra thông báo rằng không có chứng cớ Awan trộm máy móc gì ở Quận Hội, cũng không trộm hay sửa dữ kiện nào trong các dàn máy Quốc Hội.

Awan nói, "Nếu tôi là người da trắng, thì chẳng có chuyện gì xảy ra."

--- Trả lời phỏng vấn của AP, Biện Lý Fani Willis của quận Fulton County, tiểu bang Georgia, nói rằng văn phòng của bà sẽ phổ biến vào nửa đầu năm 2022 kết quả cuộc điều tra về chuyện có phải Trump khuyến khích gian lận phiếu bầu sau bầu cử 2020 hay không.

Bà Willis nói bà đang dự tính lập đại bồi thẩm đoàn để tăng tốc tiến trình, vì như thế mới buộc các nhân chứng ra điều trần. Hiện thời Trump và các phụ tá Bạch Ốc đang bị bà điều tra chuyện Trump yêu cầu Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia tìm thêm phiếu bầu để Trump lật ngược chiến thắng của Biden ở Georgia.

Công đoàn độc lập ở Việt Nam: Vẫn còn nhiều trở ngại

Thanh Phương, RFI

Willis nói bà chưa quyết định xin Chánh án Quận Fulton County để lập đại bồi thẩm đoàn, nhưng bà sẽ quyết định khi có đủ chứng cớ và nhân chứng cần thiết.Sau khi có kết quả thua phiếu Biden ở Georgia, Trump đã điện thoại trực tiếp tới Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của Georgia, cũng là 1 người Cộng Hòa, xin tìm thêm cho Trump sao cho phiếu đủ hơn Biden một phiếu. Kết quả bầu cử 2020 cho thấy Biden hơn Trump 11,779 phiếu. Trump nói tìm sao cho Trump có thêm 11,780 phiếu. Raffensperger từ chối, và ghi băng cuộc nói chuyện phone này.---Phải chăng để chuẩn bị đưa lính Mỹ sang giúp Đài Loan nếu đảo quốc bị quân Trung Cộng tràn vào? Tập trận du kích chiến sẽ thực hiện trong các tuần tới ở hơn hai tá quận tại tiểu bang North Carolina.Tập trận để huấn luyện sẽ kéo dài 2 tuần lễ, từ 22/1/2022 tới ngày 4/2/2022 trên đất tư nhân. Sẽ có tiếng súng của đạn mã tử, lựu đạn phát sáng, theo thông báo của Trường Tác Chiến Đặc Biệt "U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School" - nhưng thời điểm chính xác, địa điểm cụ thể không cho biết.Mục đích thông báo là để cư dân North Carolina không nhầm lẫn khi thấy chiến binh tập trận du kích trong các quận mà tưởng là khủng bố hay hình sự. Quốc gia tưởng tượng được gọi tên là Pineland, chiến binh sẽ chia 2 phe, du kích và chống du kích, tập trận như thật tại các quận sau của North Carolina: Alamance, Anson, Bladen, Brunswick, Cabarrus, Chatham, Columbus, Cumberland, Davidson, Guilford, Harnett, Hoke, Lee, Montgomery, Moore, New Hanover, Randolph, Richmond, Robeson, Rowan, Sampson, Scotland, Stanly, Union, và Wake.---oàn Quốc RNC bị cho là đã gửi 1 chứng thư giả mạo về kết quả bầu cử, trong đó tuyên bố Trump thắng phiếu bầu cử 2020 ở Michigan, đã tránh né các câu hỏi về chứng thứ giả mạo, theo báo Detroit News hôm Thứ Hai 10/1/2022.Văn phòng Bộ Trưởng Hành Chánh Jocelyn Benson (của Michigan) đã nộp lên Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 một chứng thư mang chữ ký 16 viên chức Cộng Hòa, tuyên bố sai lầm rằng Trump đã thắng phiếu đại cử tri.Thực tế là Joe Biden thắng tiểu bang Michigan với 154,000 phiếu hơn Trump, tức hơn Trump 3% phiếu. Nhưng một bản ghi nhớ đề ngày 14/12/2020 nộp cho Ủy Ban Điều Tra, cho thấy bà Kathy Berden (ủy viên Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC tại Michigan) gửi bản chứng thư các đại cử tri Cộng Hòa về các nơi nhận sau: Thượng Viện Hoa Kỳ, Văn Khố Hoa Kỳ, văn phòng của Bộ Trưởng Jocelyn Benson, và Robert Jonker, Chánh án trưởng của tòa khu vực liên bang phía Tây Michigan.Báo Detroit News hỏi tại sao đệ trình chứng thư giả mạo. Bà Berden nói, "Tôi không thể bình luận các chuyện này. Mà chuyện đó lâu lắm rồi."Trên chứng thư giả mạo đó cũng có chữ ký của Meshawn Maddock (đồng chủ tịch Đảng Cộng Hòa Michigan), Stan Grot (Chánh lục sư thị trấn Shelby Township), và Marian Sheridan (Phó chủ tịch đảng Cộng Hòa địa phương).---hôm Thứ Hai 10/1/2022 chất vấn về lý luận của Trump là "miễn nhiễm tuyệt đối" đối với 3 đơn kiện dân sự tố cáo Trump kích động bạo loạn 6/1/2021 và gây thiệt hại cho các nguyên đơn.Luật sư của Trump đòi Chánh án quăng bỏ các đơn kiện của các Dân biểu Dân Chủ và các cảnh sát Capitol vì nói rằng lời nói và hành động của một Tổng Thống đương nhiệm không có trách nhiệm pháp lý dân sự. Phía kiện nói rằng kích động bạo loạn là nằm ngoài nhiệm vụ Tổng Thống.Chánh án Mehta, người được cựu Tổng Thống Obama bổ nhiệm, hỏi có phải bất cứ những gì một Tổng Thống đều miễn tố, đều không trách nhiệm dân sự?Các đơn kiện nộp từ năm 2021. Một đơn kiện đưa ra từ Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-Calif.). Một đơn kiện khác là từ Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Miss.), Chủ tịch Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, về sau có thêm 10 Dân Biểu Dân Chủ cùng vào đứng tên đơn kiện thứ nhì này.Đơn kiện thứ ba là từ hai cảnh sát Điện Capitol: James Blassingame và Sidney Hemby, nói Trump phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do bạo loạn gây ra.Cùng bị kiện bên Trump là Rudy Giuliani, Donald Trump Jr. (con trai Trump), Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-Ala.), các tổ chức cực hữu Proud Boys và Oath Keepers.Chánh án Mehta hôm Thứ Hai nói rằng phải có phân biệt, có biên giới, lời nói nào của Thổng Thống là thuần cá nhân, lời nào là trong nhiệm vụ Tổng Thống để được miễn. Chưa rõ khi nào Chánh án Mehta sẽ ra phán lệnh về trách nhiệm của Trump đối với bạo loạn.---, nhân viên trạm xăng Anaheim Chevron ở Quận Cam và đốt cây xăng này sáng Thứ Hai 10/1/2022. Hung thủ bị lửa bén cháy áo, và được cảnh sát chở vào bệnh viện trị phỏng.Cảnh sát được cú điện thoại báo động từ Tuan Nguyen lúc 3:40 a.m. rằng có người vào đốt các ống bơm xăng ở trạm xăng này, trên đoạn phố 2500 của đường East La Palma Avenue. Trong khi chờ cảnh sát tới cứu, Tuan Nguyen lấy cây xà beng ra chống đỡ hung thủ.Ty cảnh sát Anaheim ghi lời nhân viên trạm xăng, anh Tuan Nguyen nói bị hung thủ rượt đuổi trong khi áo hung thủ đã bén lửa. Nguyen kể, hung thủ đã xông vào tiệm, lấy áo cháy mồi thuốc lá phía sau quầy.Cảnh sát tới kịp, dùng súng điện Taser và súng đạn cao su làm kéo hung thủ ra khỏi trạm xăng bốc cháy. Hung thủ sẽ bị truy tố về tội phóng hỏa và tội tấn công sau khi rời bệnh viện.---có thể sẽ là tiểu bang đầu tiên cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả di dân vào Mỹ bất hợp pháp, theo ngân sách do Thống Đốc Gavin Newsom đề ra hôm Thứ Hai 10/1/2022.Đó là 1 phần trong 5 thách thức lớn, theo kiểu Newsom gọi, trong ngân sách $286.4 tỷ đôla dựa vào thặng dư dự kiến ít nhất là $31 tỷ đôla.Newsom nói các hiểm họa hiện hữu là: đại dịch coronavirus đang tăng; cháy rừng và khô hạn vì hâm nóng địa cầu; nạn vô gia cư; bất bình đẳng thu nhập kể cả tình hình thiếu bảo hiểm y tế cho một số di dân; và an toàn công cộng, kể cả các vụ cướp tập thể gần đây.Tiểu bang California đã dùng chương trình Medicaid để bảo hiểm y tế cho di dân bất hợp pháp 26 tuổi trở xuống từ năm 2019, và những người 55 tuổi và lớn hơn từ năm 2021. Bây giờ Newsom muốn bảo hiểm y tế cho các nhóm còn lại, khởi sự từ không sớm hơn 1/1/2024. Cuộc tranh cãi có thể chỉ mới bắt đầu, vì Cộng Hòa không muốn bảo hiểm di dân lậu, và có thể đường dài sẽ phải tăng thuế.---: Tiểu bang California thích nghi cho gia đình?Kể như trung bình. Công ty tài chánh WalletHub nghiên cứu 50 tiểu bang qua 51 thang điểm để xem tiểu bang nào thích hợp nhất để xây dựng tổ ấm. Các dữ kiện này cho điểm: 1 là tốt nhất; 25 là trung bình; 50 là tệ nhất. Tính chung, California thứ hạng 24.Điểm khi tính tiêu chuẩn xây dựng 1 gia đình ở California (1=tốt nhất; 25=trung bình):7th – % các gia đình có con nhỏ.47th – chi phí chăm sóc trẻ em.4th – tỷ lệ bé sơ sinh chết.48th – thu nhập gia đình trung bình/năm.35th – tội bạo lực tính theo đầu người.32nd – % các gia đình nghèo.50th – chi phí tiền nhà.48th – tỷ lệ thất nghiệp.13th – tỷ lệ ly dị & ly thân.13th – tỷ lệ cư dân 12 tuổi trở lên chích ngừa đầy đủ.Chi tiết:---"Công đoàn độc lập ở Việt Nam: Vẫn còn nhiều trở ngại" - Thanh Phương, RFI-- 10/01/2022Cách đây một năm, ngày 01/01/2021, Luật Lao động sửa đổi, được Quốc Hội Việt Nam thông qua tháng 11/2019, bắt đầu có hiệu lực. Nhưng cho tới nay, việc thành lập các công đoàn độc lập, như được quy định trong Luật Lao động mới, vẫn còn nhiều trở ngại.Ngay sau khi Luật Lao động sửa đổi được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào tháng 11/2019, đại sứ quán Hoa Kỳ đã ra thông cáo hoan nghênh “một đạo luật lịch sử cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại cấp cơ sở”. Nhưng trong bản thông cáo, đại sứ quán Mỹ cũng đã nhấn mạnh ngay đến “tầm quan trọng của việc củng cố những cải cách trong Luật Lao động, bao gồm cải cách thông qua các văn bản pháp luật sắp được ban hành về thành lập, đăng ký và hoạt động của các tổ chức công đoàn độc lập và sự bảo vệ đầy đủ đối với quyền thương lượng tập thể và quyền đình công.”Một năm sau khi Luật Lao động sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đang được đặt ra là chính quyền Việt Nam có đã thật sự chấp nhận cho hình thành các công đoàn hoàn toàn độc lập với công đoàn của nhà nước hay không?Hai áp lựcTrong một bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày 01/01/2022, tức là đúng một năm luật Lao động mới có hiệu lực, Joe Buckley, một chuyên gia về chính sách lao động ở Việt Nam, nhắc lại, các thay đổi nói trên là kết quả của hai áp lực lên Nhà nước Việt Nam. Thứ nhất là các hiệp định tự do mậu dịch, nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương Mại Tự do Liên Hiệp Châu Âu - Việt Nam (EVFTA). Các hiệp định này buộc Việt Nam phải thực hiện 8 công ước căn bản của Tổ chức Lao động Quốc tế, như công ước về lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, về phân biệt đối xử và quyền thành lập công đoàn độc lập.Trước năm 2019, Việt Nam đã phê chuẩn 6 trong số 8 công ước đó. Các hiệp định tự do mậu dịch nói trên buộc Việt Nam phải phê chuẩn hai công ước còn lại, có liên quan đến quyền thành lập công đoàn độc lập là Công ước 98, tức là Công ước về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể, và Công ước 87, tức là Công ước về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức. Quốc Hội Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 98 vào năm 2019 và theo dự kiến sẽ phê chuẩn Công ước 87 vào năm 2023.Áp lực thứ hai, theo tác giả Joe Buckley, đó là áp lực từ bên dưới: Hàng chục ngàn cuộc đình công tự phát của công nhân trong khoảng 15 năm trước đó đã buộc nhà nước Việt Nam phải cải thiện các cơ chế quan hệ lao động, chẳng hạn như lập một cơ quan để thương lương hàng năm về mức tăng lương tối thiểu, cải thiện việc thương lượng tập thể, thử nghiệm việc tổ chức công đoàn từ cơ sở….Tác giả bài viết trên The Diplomat nhìn nhận rằng những thay đổi nói trên đã có một tác động nhất định: trong hai năm qua, số cuộc đình công đã giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 120 vụ, so với trung bình hàng năm 300-350 vụ trong khoảng thời gian giữa thập niên 2010 và gần 1.000 vụ năm 2011.Nhưng theo Joe Buckley, khả năng thành lập các công đoàn độc lập theo tinh thần của Luật Lao động 2019 vẫn còn xa vời, bởi vì luật này không quy định chi tiết về việc thành lập và đăng ký các tổ chức đó. Các chi tiết này trên nguyên tắc sẽ được ghi rõ trong các nghị định của chính phủ. Thế nhưng, cho đến nay, tức là hơn một năm sau khi Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực, các nghị định đó vẫn chưa được ban hành.Trả lời RFI Việt ngữ ngày 08/01/2022, luật sư Hoàng Cao Sang, Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật, một trong những luật sư chuyên về lao động ở Việt Nam, cho biết:"Theo khoản 4, Điều 172 của Luật lao động thì chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký; thẩm quyền, thủ tục cấp đăng ký, thu hồi đăng ký; quản lý nhà nước đối với vấn đề tài chính, tài sản của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, quyền liên kết của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Nhưng đến nay thì tôi chưa thấy chính phủ ban hành về thủ tục này.Tôi nghĩ, hiện nay vẫn còn trong thời gian chuẩn bị. Bởi lẽ theo lộ trình ký kết các công ước về lao động thì đến năm 2023 Việt Nam mới ký Công ước 87, là công ước cuối cùng trong bốn cặp công ước mà Việt Nam ký kết cho tiến trình hội nhập. Công ước cuối cùng này mới là công trực tiếp liên quan đến việc thành lập công đoàn độc lập. Dù muốn dù không, khi thay đổi một chính sách thì cần phải có thời gian nhất định. nhất là đối với Việt Nam.""Độc lập" là "phản động"?Vào tháng 07/2020, một tổ chức mang tên Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam (VIU), đã được thành lập. Công đoàn độc lập này khẳng định họ là một tổ chức “bất vụ lợi và phi chính trị, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam”.Trong bức thư ngỏ đề ngày 1/11/2021, Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam đã yêu cầu chính phủ nhanh chóng ra các nghị định “quy định chi tiết, hướng dẫn người lao động thực hiện những quyền và nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của họ được quy định trong Bộ luật”.Nghiệp đoàn này cho rằng, chính vì chưa có những nghị định đó mà người lao động trên cả nước “dù muốn vẫn chưa thể thành lập hay gia nhập và hoạt động trong các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở như Bộ luật quy định”.Nhưng như ghi nhận của chuyên gia Joe Buckley trong bài báo đăng trên trang The Diplomat, trái với thông tin do báo chí chính thức bằng tiếng Anh loan tải, Việt Nam vẫn chưa cho phép thành lập các công đoàn độc lập.Trên thực tế, theo tác giả bài viết, trong Luật Lao động sửa đổi, đã có một số thay đổi về quyền tự do lập hội. Trong số những thay đổi đó, lần đầu tiên luật cho phép người lao động tự thành lập các tổ chức đại diện cho họ mà không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhưng khẳng định đó là những công đoàn độc lập là diễn giải sai luật (hay cố tình diễn giải sai luật).Joe Buckley còn lưu ý báo chí chính thức cũng liên tục nhấn mạnh rằng các tổ chức đại diện người lao động không phải là các công đoàn, rằng chỉ có Tổng Liên đoàn Lao động là đại diện chính đáng của người lao động. Các tổ chức đại điện của người lao động đó chỉ được thành lập ở cơ sở, tức riêng từng doanh nghiệp và có khuôn khổ hoạt động hạn chế hơn so với các công đoàn thật sự.Báo chí nhà nước trong năm qua cũng đã thi nhau lên án Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam “chỉ là vỏ bọc cho mưu đồ chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân ta”, là “tiền đề cho việc hình thành tổ chức đối lập với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.Cụ thể, trong một bài báo đề ngày 19/10/2021, tờ An ninh Thủ đô còn khẳng định là thông qua việc thành lập công đoàn độc lập, “các thế lực phản động, thù địch đang muốn tái hiện điều mà “Công đoàn đoàn kết Ba Lan” đã làm được tại quốc gia Đông Âu này những năm 1980, đã tổ chức các hoạt động dẫn đến sự mất vai trò lãnh đạo của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan vào năm 1989”.Tờ báo này còn tố cáo: “Mưu đồ sâu xa của chúng là nhằm hình thành các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập trong nội địa nhằm tiến tới thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” hòng lật đổ Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ chính trị tại Việt Nam.”Nhưng luật sư Hoàng Cao Sang phản bác cáo buộc đó:"Tôi cho rằng nói như vậy là sai. Sai cả về mặt lý luận cũng như quy định của pháp luật và quan điểm, chính sách khi Việt Nam hội nhập quốc tế.Thứ nhất, về mặt lý luận: Trước đây, khi chỉ có doanh nghiệp nhà nước, chưa có doanh nghiệp tư nhân thì lúc đó nhiều quan điểm cho rằng không nên cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động, vì cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động là đối lập, canh tranh với doanh nghiệp nhà nước. Sau đó, vì nhu cầu thực tế, doanh nghiệp tư nhân đã ra đời. Lúc này, một số quan điểm miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lại nói doanh nghiệp nhà nước sẽ là chủ đạo.Nhưng đến nay thì hoàn toàn khác. Doanh nghiệp nhà nước toàn thua lỗ, doanh nghiệp tư nhân mới là chủ đạo. Và nhờ như vậy Việt Nam mới phát triển như ngày hôm nay. Các quốc gia khác họ cũng có công đoàn độc lập mà có thấy công đoàn nào đối lập đâu, nếu các bên đề hướng về quyền lợi của người dân.Thứ hai, về mặt pháp lý: Trong quá trình hội nhập và ký kiết các hiện định thương mại, Việt Nam đã ký kết 7/8 Công ước về lao động, trong đó có các quy định về công đoàn độc lập, và ngay trong Bộ luật Lao động, Quốc Hội đã dành hẳn Chương XIII để quy định về Thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Nên nói như vậy là sai.Thứ ba là về mặt chính sách: Đến nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập với thế giới, nâng cao quyền con người người và đặc biệt là quyền của người lao động. Và để đảm bảo quyền của người lao động, các tổ chức chính trị, Quốc Hội đã thống nhất cho ký các Công ước về công đoàn độc lập mà anh lại nói là công đoàn độc lập chống nhà nước, thì chính anh mới là chống nhà nước. Còn để quản lý công đoàn này hoạt động đúng chủ chương chính sách thì đã có pháp luật điều chỉnh, mà cụ thể là đã có luật lao động quy định về vấn đề này.Giám sát của quốc tế?Như vậy là trong bối cảnh hiện nay, còn rất nhiều trở ngại trên con đường hình thành các công đoàn độc lập ở Việt Nam. Nói cách khác, Luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực từ cách đây một năm, chưa có tác động gì trên vấn đề này. Vấn đề là những phản ứng dữ dội của báo chí nhà nước khiến người ta phải đặt nghi vấn: Chính phủ Việt Nam có thật sự muốn tạo điều kiện cho sự ra đời của các công đoàn độc lập? Theo luật sư Hoàng Cao Sang, cần phải có sự giám sát của quốc tế trên vấn đề này:"Có thể về mặt tiểu cục thì không, vì mở ra thì phải thay đổi cách quản lý, cách điều hành, mà quản lý về vấn đề này nó nhạy cảm, phức tạp hơn. Nhưng xét về đại cục thì Việt Nam phải thực hiện để hội nhập thế giới. Đến nay VN đã ký 7/8 Công ước liên quan đến lao động, chỉ còn Công ước 87 là công ước về quyền thành lập hội hay nói cách khác là quyền thành lập công đoàn tự do là chưa ký. Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì Công ước 87 này sẽ được ký trong năm 2023. Nhưng tôi cho rằng để thực hiện tốt những vấn đề này thì hai tổ chức đó phải có sự giám sát, đôn đốc của quốc tế để Việt Nam thực hiện tốt việc thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ quyền của người lao động được tốt hơn."

Tuy nhiên, như ghi nhận của chuyên gia Joe Buckley trên trang The Diplomat, trước mắt, những thay đổi đáng kể nhất có thể là sẽ đến từ chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong bài viết trên tờ The Diplomat, tác giả kết luận: “ Nếu các thành phần cấp tiến trong Liên đoàn dùng sự tồn tại của các tổ chức đại diện người lao động (ít ra là trên giấy tờ) để thúc đẩy Liên đoàn cố gắng trở thành một tổ chức thật sự đại diện của người lao động, thì chúng ta sẽ bước vào một thời kỳ thú vị về chính sách lao động và công đoàn ở Việt Nam.”

