- Tòa xử đơn dân sự kiện Trump: Trump có tội xúi giục bạo loạn, hay là quyền tự do phát biểu xúi giục?

- SG: Khoảng 7.500 học sinh tiểu học rút học bạ chuyển về quê. SG: Thuyết phục hơn 18.000 người thuộc nhóm nguy cơ đi tiêm vắc-xin Covid-19. 3 bệnh viện SG mua kit test Việt Á. Đồng Nai vận động công nhân ở lại ăn Tết. Đà Nẵng: Cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 điều trị tự trả tiền. Hậu Giang tiêm vaccine mũi 3 phòng Covid-19 cho công nhân. Quảng Nam cấm vũ trường, karaoke… dịp Tết? Covid Hải Phòng, Thái Bình tối 10-1: Tình hình dịch giảm nhiệt, số ca F0 mới giảm. Một số rối loạn tâm thần hậu COVID hay gặp. Đà Nẵng: dùng rào sắt khóa cứng nhà dân vì trốn cách ly.

- DB Jim Jordan (Cộng Hòa) bác Thư Mời nói về ngày 6/1/2021 của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn, vì mời vi hiến

- Ủy Ban Điều Tra: có 2 chứng thư giả mạo tuyên bố rằng Trump đã thắng cử ở cả Arizona và Michigan

- Đức Giáo Hoàng Francis nói chích ngừa chống COVID-19 là "trách nhiệm đạo đức" và lên án người không chích

- Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Cộng Hòa-SD) nói bầu cử 2020 là "công bằng." Bị Trump chửi: Rounds ngu hay khùng?

- 1 bà trùm QAnon tuyên truyền chống chích ngừa, dính COVID-19, vẫn nói qua mạng là viêm phổi, rồi tắt thở

- cháy chung cư ở thành phố New York City, làm chết ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em, thiệt hại thê thảm

- biểu tình khắp nước Kazakhstan: 8.000 người bị bắt, 164 người bị bắt, quân Nga vào giúp đàn áp biểu tình

- Miến Điện: tuyên án bà Aung San Suu Kyi thêm 4 năm tù giam, còn 7 tội danh khác chưa xử, có thể 89 năm tù

- KOICA đã tặng 6,3 triệu ống tiêm vắc-xin COVID-19 cho VN ngày 6/1/2022, sẽ tặng tới 42,5 triệu ống tiêm

- Canada: Vuong Pham, chủ tiệm bánh Country Corner Donuts nơi bị đập phá, thấy an toàn hơn vì thủ phạm bị bắt

- HỎI 1: Đệ nhất nữ cung thủ thế giới là 1 phụ nữ Nam Hàn? ĐÁP 1: Đúng, đó là cô An San.

- HỎI 2: Quốc gia Sri Lanka ngập vào bẫy nợ Trung Quốc, phá sản? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-10/1/2022) --- Tổng Thống Kassym-Jomart Tokayev nói hôm Thứ Hai 10/1/2021 rằng các cuộc biểu tình tại Kazakhstan thực sự là một cuộc đảo chánh, và nói cảnh sát đã bắt giữ 8.000 người, bao gồm cả công dân nước ngoài.

Các cuộc biểu tình ban đầu là phản đối tình hình tăng giá xăng bộc khởi từ ngày 2/1/2022 bây giờ đã lan tới Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, và nhiều nơi khác trên khắp đất nước Trung Á này. Hôm thứ Hai, Bộ Nội vụ cho biết khoảng 8.000 người đã bị bắt giữ.

Trước đó hôm Chủ Nhật, văn phòng Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết trong số những người bị bắt có nhiều công dân nước ngoài, nhưng không cho biết chi tiết.

Văn phòng cũng cho biết quân đội thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, liên minh do Nga dẫn đầu gồm các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, đã tới trấn đóng, nắm quyền kiểm soát các cơ sở quan trọng trên khắp Kazakhstan. Thứ trưởng Quốc phòng Kazakhstan phát biểu như trên tại một cuộc họp báo cùng một chỉ huy của Nga, là người đứng đầu lực lượng này. Ông cho biết "chiến dịch chống khủng bố" sẽ được tiếp tục cho đến khi "những kẻ khủng bố" bị tiêu diệt hoàn toàn.

Hiện thời, quân đội được phép bắn chết người mà không cần cảnh cáo. Dẫn nguồn từ Bộ Y tế, truyền thông Kazakhstan cho biết 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên khắp đất nước. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Hiện thời đang có khoảng 2.500 quân nhân liên minh, hầu hết là chiến binh Nga, đã vào giúp chính phủ Kazahstan trấn áp biểu tình. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc biểu tình ở Kazakhstan là một hình thức đải chánh, tương tự chiến thuật từng sử dụng thành công ở Ukraine vào năm 2014.

Kazakhstan có tổng dân số là 19 triệu người, trong đó 3.5 triệu là sắc tộc Nga.

--- Một tòa án ở thủ đô Naypyitaw của Miến Điện hôm Thứ Hai 10/1/2022 đã tuyên án bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo bị quân đội lật đổ hồi tháng 2/2021, thêm 4 năm tù giam với một số tội danh --- trong đó có tội nhập cảng bất hợp pháp các máy bộ đàm mà lực lượng an ninh của bà sử dụng và tội vi phạm quy định về phòng chống COVID-19.

Mới tháng 12/2021, bà Aung San Suu Kyi bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội kích động và các tội danh khác. Sau đó, bà được ân xá một phần, giảm bản án xuống còn 2 năm tù. Các tội danh lúc đó là vi phạm luật bí mật quốc gia và tham nhũng. Thời hạn bản án mới nhất sẽ được cộng với thời hạn 2 năm tù này.

Bà Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, đang bị biệt giam tại 1 căn nhà ở Naypyidaw. Hội Ân Xá Quốc Tế gọi cáo buộc mua máy bộ đàm là do phía đảo chánh dàn dựng lên, nhằm bịt miệng những người không cùng phe phái.

Bản án vi phạm quy định COVID-19 là trong khi vận động tranh cử 2020, bà đứng ngoài trời trước văn phòng ban vận động, trong khăn che mặt và một tấm nhựa che mặt, bên cạnh là con chó của bà tên Taichito, đưa tay vẫy những người ủng hộ lái xe ngang qua.

Bà Aung San Suu Kyi còn ít nhất 7 tội danh bị cáo buộc khác nữa, có thể bị tổng cộng 89 năm tù giam nếu bị quy tội.

--- Theo bản tin CNN, một hồ sơ dân sự kiện Donald Trump sẽ xử hôm nay (Thứ Hai 10/1/2022) do Chánh án Amit Mehta, và đây là lần đầu tiên một phiên tòa xét xem Trump và các viên chức Cộng Hòa như Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa - Alabama) có phải chịu trách nhiệm vụ xúi giục bạo loạn 6/1/2021 hay không -- hay là quyền tự do phát biểu (Tu Chánh Án số 1) cho phép họ xúi giục?

Đơn kiện xử hôm Thứ Hai là một phần trong 3 đơn kiện liên hệ ngày bạo loạn, dự kiến mở phiên tòa lúc 1 giờ Miền Đông. Đứng tên kiện Trump là Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ - California), 10 Dân Biểu Dân Chủ khác, và các cảnh sát tòa nhà Quốc Hội James Blassingame và Sidney Hemby trong 3 đơn kiện.

Còn 6 đơn kiện khác cũng nhắm vào Trump liên hệ ngày bạo loạn đưa ra cùng tòa án, nhưng chưa tới thủ tục tranh luận.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã có nhiều ngàn tài liệu từ các viên chức tiểu bang --- kể cả các chứng thư giả mạo tuyên bố rằng Trump đã thắng cử ở cả Arizona và Michigan, theo báo Politico.

Ủy Ban cũng có nhiều ngàn emails, tin nhắn điện thoại và bản chép nói chuyện điện thoại, trong đó có tin nhắn từ Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows gửi Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger để áp lực ráng tìm thêm phiếu cho Trump.

--- Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Hai 10/1/2022 nói rằng chích ngừa chống COVID-19 là "trách nhiệm đạo đức" trong khi ngài lên án về cách nhũng người bị thuyết phục bởi các "thông tin vô căn cứ" để từ chối phương tiện hữu hiệu nhất để cứu mạng này.

Ngài tuyên bố như thế trong bài diễn văn gửi các đại sứ hoạt động tại thành phố Vatican, một sự kiện thường niên mà ngài bày tỏ chính sách đối ngoại của Vatican cho trọn năm.

Đức Giáo Hoàng Francis, 85 tuổi, trước giờ tránh nói cách mạnh mẽ về chích vaccine, thường nói rằng chích ngừa là "một hành vi yêu thương" và cũng từng nói từ chối chích vaccine chính là "tự sát."

Hôm Thứ Hai 10/1/2022, lần đầu tiên ngài nói rằng cá nhân phải có trách nhiệm chăm sóc cho bản thân và như thế nghĩa là "tôn trọng sức khỏe những người chung quanh. Chăm sóc y tế là trách nhiệm đạo đức."

--- Trump, hôm Thứ Hai 10/1/2022, tấn công Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Cộng Hòa-SD) sau khi Rounds hồi cuối tuần đã gọi bầu cử 2020 là "công bằng."

Trump chỉ trích: "Rounds là kẻ ngu ngốc hay điên khùng?" Trump nói là sẽ không bao giờ ủng hộ Rounds trong các cuộc bầu cử nữa: "Mặc dù Rounds sẽ tái ứng cử trong 5 năm tới, tôi sẽ không bao giờ ủng hộ tên cà chớn (jerk) này lần nữa."

--- Hàn Quốc viện trợ Việt Nam. Bản tin KBS ghi rằng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 7/1 cho biết đã chuyển 6,3 triệu ống tiêm vắc-xin COVID-19 cho Viện vệ sinh dịch tễ trung ương (Việt Nam) vào ngày 6/1/2022. Từ nửa cuối năm 2021, KOICA và doanh nghiệp trong nước đã gửi 14 triệu ống tiêm cho Việt Nam và tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ 42,5 triệu ống tiêm trong nửa đầu năm nay.

KOICA đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Việt Nam quy mô 2,5 triệu USD về việc hỗ trợ xây dựng hệ thống tiêm chủng vắc-xin địa phương và đào tạo về sức khỏe và y tế. Tính đến cuối tháng 10 năm ngoái, Việt Nam mới chỉ tiêm vắc-xin cho 32 triệu người, chiếm 32,8% dân số. Con số này bằng một nửa so với tỷ lệ tiêm chủng bình quân ở các nước phát triển là 63,9% theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Được biết, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho toàn bộ người dân, song đang gặp khó khăn do thiếu ống tiêm.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 09/01 đến 16h ngày 10/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.818 ca nhiễm mới, trong đó 35 ca nhập cảnh và 14.783 ca ghi nhận trong nước (giảm 968 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 9.396 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.830), Khánh Hòa (795), Bình Phước (640), Bình Định (609), Hải Phòng (592), Cà Mau (540), Tây Ninh (487), Đà Nẵng (453), TP. Hồ Chí Minh (437), Vĩnh Long (404), Hưng Yên (379), Bắc Ninh (372), Bến Tre (370), Thanh Hóa (297), Quảng Ninh (294), Thừa Thiên Huế (271), Trà Vinh (251), Lâm Đồng (227), Bạc Liêu (206), Quảng Ngãi (202), Thái Nguyên (199), Hà Giang (189), Hậu Giang (187), Hải Dương (181), Vĩnh Phúc (180), Lạng Sơn (177), Nam Định (161), Quảng Nam (155), Gia Lai (142), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Cần Thơ (132), Bắc Giang (128), An Giang (126), Nghệ An (124), Sóc Trăng (122), Hòa Bình (118), Đắk Nông (103), Sơn La (102), Ninh Bình (101), Kiên Giang (100), Đồng Tháp (96), Bình Thuận (94), Hà Nam (90), Quảng Trị (86), Thái Bình (83), Yên Bái (79), Phú Yên (77), Phú Thọ (68), Kon Tum (61), Lào Cai (60), Tuyên Quang (55), Bình Dương (55), Ninh Thuận (48), Hà Tĩnh (47), Đồng Nai (46), Quảng Bình (45), Cao Bằng (44), Tiền Giang (34), Bắc Kạn (27), Lai Châu (25), Điện Biên (25), Long An (22).





Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 09/01 đến 17h30 ngày 10/01 ghi nhận 212 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (19) trong đó có 2 ca từ Đông Nai tỉnh chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (28 ca trong 2 ngày), Sóc Trăng (22 ca trong 02 ngày), Hà Nội (17), Đồng Tháp (16), Bình Phước (12), Tiền Giang (12), Vĩnh Long (11), Cần Thơ (11), Khánh Hòa (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Tây Ninh (8 ), Bình Dương (7), Trà Vinh (6), Hậu Giang (5), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (3), Hải Phòng (2), Huế (2), Bình Định (2), Vĩnh Phúc (1), Quảng Nam (1), Phú Yên (1), Hải Dương (1), Đà Nẵng (1), Ninh Thuận (1), Cà Mau (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 216 ca.





Xin hạn chế chuyến bay trọn gói về Nội Bài, Tân Sơn Nhất để tránh ùn tắc khi xét nghiệm. Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về giải pháp giảm ùn tắc tại hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đáng chú ý, trong văn bản này, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị hạn chế tối đa các chuyến bay combo (trọn gói) chở công dân về nước hạ cánh tại hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất cho tới khi có điều chỉnh quy định về xét nghiệm nhanh đối với hành khách nhập cảnh. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 4 - 7/1/2022, có tổng cộng 47 chuyến bay quốc tế hạ cánh Việt Nam (16 chuyến thương mại thường lệ, 20 chuyến combo, 11 chuyến chuyên gia/du lịch) vận chuyển 6.094 khách.





Nhiều trường hợp F0 điều trị tại nhà bị tử vong. Nhiều ca F0 chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi bệnh chuyển nặng thì không được đưa đi cấp cứu kịp thời; y tế tuyến cơ sở chưa thực hiện tốt công tác quản lý, tư vấn, điều trị các ca F0 tại nhà. Những ngày qua, bên cạnh việc nỗ lực kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn còn nhiều trường hợp người mắc COVID-19 điều trị tại nhà tử vong. Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan, giấu bệnh, người dân tự test nhanh có kết quả dương tính nhưng không khai báo với cơ sở y tế và chính quyền địa phương, tự điều trị, đến khi bệnh chuyển nặng thì không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Một số nơi chính quyền địa phương và cơ quan y tế (nhất là y tế tuyến cơ sở) chưa thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, tư vấn, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà theo quy định, nhất là đối với những người không đủ điều kiện điều trị tại nhà (người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em…). Một số bệnh nhân chưa được chuyển viện, kịp thời chuyển cấp cứu theo tình trạng bệnh.Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định. Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 vì thế nhiều người có nhu cầu về quê ăn Tết quan tâm tới việc đi lại, quy định cách ly tại các tỉnh, thành. Trả lời Lao Động liên quan câu hỏi người dân từ các tỉnh quay lại TPHCM sau Tết Nhâm Dần có phải khai báo và cách ly không, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, việc cách ly sẽ thực hiện theo từng đối tượng là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19. Riêng việc khai báo y tế vẫn được thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.Chiều 10/1, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê, khoảng 7.500 học sinh ở cấp tiểu học đã làm hồ sơ chuyển trường về các địa phương.Chiều 10-1, tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết theo báo cáo, TP HCM có 3 bệnh viện mua kit test của Công ty Việt Á.Theo đó, 3 bệnh viện mua kit test của Công ty Việt Á gồm: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện quận Bình Tân. "3 đơn vị này đang được cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, chưa có kết luận cuối cùng. Do vậy khi nào có kết quả điều tra cụ thể Sở Y tế sẽ thông tin thêm, vì đây là nguyên tắc của thanh tra, kiểm tra" - bà Mai nói.Covid-19. Các quận, huyện trên địa bàn TP HCM đã phát hiện 25,642 người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chiều 10-1, Sở Y tế TP HCM cho biết sau 1 tháng triển khai, các quận, huyện đã lập danh sách quản lý được 639,972 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó phát hiện 25,642 người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (4,0%).cấm vũ trường, karaoke… dịp Tết? Quảng Nam tạm dừng các hoạt động không thiết yếu vì muốn đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký công văn đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến thống nhất cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu đến ngày 31-3 để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Theo ông Tân, hiện nay, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp; một số địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng cao. Thêm vào đó, sự xuất hiện và xâm nhập của biến chủng mới Omicron với tốc độ lây lan nhanh đã gây tâm lý lo lắng cho người dân.vận động công nhân ở lại ăn Tết. Chính quyền tỉnh, công đoàn Đồng Nai khuyến khích công nhân ở lại ăn Tết, chi gần 300 tỷ đồng giúp đỡ người lao động khó khăn. Chiều 10/1, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết địa phương đã đề nghị tổ chức công đoàn, ngành lao động và Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai tuyên truyền, vận động công nhân ngoại tỉnh ở lại đón Tết Nhâm Dần. Việc này xuất phát từ thực tế tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp lo ngại người lao động di chuyển sẽ nhiễm bệnh, cách ly điều trị ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra, do việc làm, thu nhập giảm, năm nay nhiều người chọn phương án không về quê. "Tinh thần là khuyến khích người lao động ở lại. Nếu công nhân chọn về quê tỉnh sẽ tạo điều kiện, yêu cầu các nhà xe tuân thủ biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn khi đi lại", ông Sơn nói.vì trốn cách ly. Một hộ gia đình ở TP.Đà Nẵng thuộc diện F1 bị chính quyền dùng rào chắn sắt khóa cứng cửa nhà vì có thành viên lén trèo ra bên ngoài, không thực hiện quy định cách ly, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 cho cộng đồng.Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 hộ gia đình diện F1 ở Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bị chính quyền dùng khung thép rào cứng cửa nhà khiến nhiều người tỏ ra thắc mắc và cho rằng chính quyền địa phương đã quá mạnh tay với trường hợp F1.Cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 điều trị tự trả tiền. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Trần Thanh Thủy cho hay, số ca mắc COVID-19 trong những ngày qua trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng, trung bình trên 300 ca/ngày. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, ngành Y tế khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý cụ thế nếu F0 tăng cao. Trong đó, ngành cần lưu ý huy động lực lượng y tế tham gia, giảm tải cho lực lượng y tế phường, xã, quận, huyện; chuẩn bị cơ sở hạ tầng, điều kiện phương án thành lập Bệnh viện dã chiến thứ 2. Sở Y tế huy động sự vào cuộc của các trung tâm y tế trong công tác điều trị, xem xét cho phép các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tự nguyện trả tiền; nhanh chóng thiết lập trạm y tế trong khu công nghiệp.phòng Covid-19 cho công nhân. Hôm nay (10/1), ông Nguyễn Phong Minh- Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết, ngành y tế đang tiến hành tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Tính đến nay đã có gần 6.850 công nhân, người lao động đã được tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19, chiếm gần 31% tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.tối 10-1: Tình hình dịch giảm nhiệt, số ca F0 mới giảm. Tối 10-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình thông tin, các địa phương trên toàn tỉnh ghi nhận 83 ca F0 mới tại 08 huyện, thành phố, trong đó có 15 ca cộng đồng.Báo của Bộ Y Tế nêu lên nan đề mới: Đại dịch COVID -19 chưa kết thúc, nhưng đã để lại vô số người bị rối loạn tâm thần.1. Rối loạn stress sau sang chấnRối loạn này xảy ra với những người mắc COVID-19 mức độ nặng, ốm thập tử, nhất sinh, những người có một vài người thân trong gia đình bị tử vong do COVID-19 và những người (nhân viên y tế, người tình nguyện) phải chứng kiến số lượng lớn bệnh nhân tử vong mỗi ngày do COVID-19.2. Rối loạn thích ứngRối loạn thích ứng được định nghĩa là do chấn thương tâm lý gây ra, chấn thương tâm lý ở đây chính là đại dịch COVID - 19. Các triệu chứng không nhất thiết phải xuất hiện ngay sau khi có chấn thương tâm lý. Có thể các triệu chứng xuất hiện sau 3 tháng bị chấn thương tâm lý.2.1. Rối loạn thích ứng với trầm cảmTrong rối loạn thích ứng với trầm cảm, các triệu chứng biểu hiện rất giống với trầm cảm nội sinh (trầm cảm chủ yếu), nhưng chúng xuất hiện sau đại dịch COVID-19.2.2. Rối loạn thích ứng với lo âuBệnh nhân luôn trong tình trạng lo lắng quá mức không thể kiểm soát. Tình trạng lo âu này xuất hiện cả ngày (từ khi thức giấc đến khi ngủ), kéo dài nhiều tháng khiến cho cuộc sống của bệnh nhân bị thay đổi rất trầm trọng. Họ than phiền khó vào giấc ngủ, khó tập trung chú ý, khó ghi nhớ, rằng đầu óc trống rỗng, rất dễ mệt khi phải suy nghĩ.Độc giả có thể đọc chi tiết ở:https://suckhoedoisong.vn/

--- Luật nhân quả không sai chạy. Một người tuyên truyền cho tin vịt của QAnon đã chết sau khi dính COVID-19. Cirsten Weldon, còn có tên trên mạng là "CirstenW", đã chết tại 1 bệnh viện ở thị trấn Camarillo, Calif., theo báo Daily Beast.

Weldon là người phản đối chích ngừa dữ dội, cả trên mạng và trong đời thực. Trong một video do bà đưa lên mạng, bà kêu gọi mọi người đừng chích vaccine, vì "Vaccine giết người, đừng chích ngừa gì hết."

.

Video cuối cùng bà đưa lên mạng là ngày 28/12/2021, bà Weldon ho và thú nhận rằng bà đang "kiệt sức" và "yếu sức." Bà là một lý thuyết gia QAnon, nói trên YouTube rằng Trump vẫn đang làm Tổng Thống.

Vào ngày 31/12/2021, bà phóng 1 tấm hình bà đang thở oxy với dòng chữ, "Suýt chết tại bệnh viện ở CA vì dính Bacterial Pneumonia (nhiễm trùng viêm phổi)."

Weldon cũng đăng hình đó lên Telegram, nơi bà có gần 100,000 người theo dõi, rằng bà bác bỏ việc chữa trị bằng thuốc remdesivir (loại thuốc chống COVID-19).

--- Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio.) đã bác bỏ một yêu cầu của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 mời ông ra tự nguyện hợp tác với cuộc điều tra.

DB Jordan gửi thư phúc đáp Chủ Tịch Ủy Ban Điều Tra là DB Bennie Thompson (Dân Chủ-Miss.), nói rằng thư mời đã vi phạm nguyên tắc Hiến định, làm suy yếu các thẩm quyền Lập pháp, và bản thân ông (DB Jordan) cũng không có thông tin liên hệ [bao loạn] nào để trợ giúp Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn.

Tuy nhiên, hồi mùa hè 2021, DB Jordan đã trả lời phỏng vấn trên đài Spectrum News: "Đúng, tôi đã nói chuyện với Tổng Thống Trump tuần qua, tôi đã nói với Tổng Thống Trump nhiều lần, tôi cũng đã nói chuyện với Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Tôi nghĩ điều đó không có gì dị thường."

--- Một trận hỏa hoạn bùng cháy ở 1 tòa chung cư cao tầng ở khu phố Fordham Heights tại thị trấn Bronx ở thành phố New York City hôm Chủ Nhật, làm chết ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em.

Hơn 200 lính cứu hỏa giúp dập tắt đám cháy, được báo động ban đầu lúc 11 a.m. Chủ Nhật tại tòa nhà 19 tầng lầu. Thị Trưởng Eric Adams nói lửa cháy có thể là do máy sưởi điện chập dây, và trận cháy này là lớn kỷ lục trong nhiều thập niên.

--- Vuong Pham, chủ tiệm bánh Country Corner Donuts ở thị trấn Regina, tỉnh Saskatchewan, Canada, nói rằng ông thấy an toàn hơn sau khi một người đàn ông 46 tuổi bị cảnh sát bắt và truy tố về tội sơn xịt lên cửa kính tiệm những chữ kỳ thị sắc tộc, cùng với nhiều tội đập phá các tiệm.

Tiệm của Vuong Pham bị đập phá và sơn xịt nhiều lần trong năm 2021. Pham kể tiệm của ông bị phá 4 lần trong năm 2021, trong đó 2 lần bị ném đá bể cửa kính, một lần khác là cửa kính bị bắn bể bằng súng BB. Lần mới nhất là ngày 29/11/2021, có ai sơn xịt chửi mắng kỳ thị dân gốc Á.

Một số tiệm khác gần đó, cũng trong khu vực Warehouse District và Downtown Regina năm ngoái cũng liên tục bị quậy phá.

--- HỎI 1: Đệ nhất nữ cung thủ thế giới là 1 phụ nữ Nam Hàn?

ĐÁP 1: Đúng, đó là cô An San. Trong Thế Vận Tokyo 2020 (nhưng thi năm 2021), cô An San là vô địch về môn bắn cung, thắng 3 huy chương vàng Thế Vận trong kỳ thi này trong cả 3 giải: giải cá nhân, đội phụ nữ, đội hỗn hợp (nam-nữ). Và trở thành cung thủ đầu tiên trong lịch sử Thế Vận thắng 3 giải đó chỉ trong một kỳ Thế Vận.

Cô cũng đạt klỷ lục mới về Thế Vận: 680 điểm trong Vòng Thi Cá Nhân Nữ Cung Thủ (Women's Individual Archery's Ranking Round); kỷ lục trước đó là 673 điểm do nữ cung thủ Lina Herasymenko người Ukraine tại Thế Vận Mùa Hè 1996.

.



An San sinh ngày 27/2/2001, đệ nhất nũ cung thủ thế giới.

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/01/07/2022010700614.html

--- HỎI 2: Quốc gia Sri Lanka ngập vào bẫy nợ Trung Quốc, phá sản?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Tổng Thống của Sri Lanka là Gotabaya Rajapaksa hôm Chủ Nhật 9/1/2022 đã xin Trung Quốc cho tái cấu trúc nợ. Ông nói như thế với Ngoại Trưởng TQ Wang Yi đang thăm Sri Lanka, rằng đảo quốc không trả nợ nổi nữa. Một phần lý do vì các công trình hạ tầng do các nhà thầu TQ xây -- trong đó có 1 hải cảng, 1 phi cảng, hệ thống xa lộ... -- không đẻ ra tiền.

Muttukrishna Sarvananthan, nhà nghiên cứu chính của viện Point Pedro Institute of Development, nói rằng, "Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã phá sản."

https://news.yahoo.com/china-foreign-minister-sri-lanka-072714764.html

