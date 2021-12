Có tin bất ngờ về Giáo sư - tiến sĩ âm nhạc Trần Quang Hải - Hội đồng đạo đức họp lần 3, kết luận vắc xin Nano Covax đạt yêu cầu hiệu lực bảo vệ. Trên 84% ca COVID-19 tử vong từ 50 tuổi trở lên. Định nghĩa mới nhất về ca bệnh COVID-19. Bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị 24/24 giờ trong Tết Tây. SG: 51 trường chưa cho học sinh đi học trở lại, đã phát hiện 60 ca F0. Vaccine Covid-19 đường uống đầu

Vài giờ sau khi có tin Giáo sư - tiến sĩ âm nhạc Trần Quang Hải từ trần sáng ngày 29/12/2021 vì ung thư máu, lại có tin ca sĩ Bạch Yến (phu nhân của Giáo sư) nói rằng tin đó không chính xác, vì Giáo sư vẫn đang dưỡng bệnh. Trong hình: Trần Quang Hải về thăm ngôi trường Petrus Ký sau gần 60 năm rời ghế nhà trường . 24.01.2015. (Photo: tranquanghai.info)

- Tin về bệnh tình Giáo sư - tiến sĩ âm nhạc Trần Quang Hải

- Hội đồng đạo đức họp lần 3, kết luận vắc xin Nano Covax đạt yêu cầu hiệu lực bảo vệ. Trên 84% ca COVID-19 tử vong từ 50 tuổi trở lên. Định nghĩa mới nhất về ca bệnh COVID-19. Bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị 24/24 giờ trong Tết Tây. SG: 51 trường chưa cho học sinh đi học trở lại, đã phát hiện 60 ca F0. Vaccine Covid-19 đường uống đầu tiên sẽ thử nghiệm tại Việt Nam. Bất chấp dịch bệnh, vốn FDI vẫn đổ mạnh vào TPHCM. Hiệu Trưởng Đại học Y HN bị tố gạ tình nữ sinh viên.

- Peter Navarro (cố vấn chính phủ Trump) chụp mũ: FBI gây bạo loạn 6/1/2021 để phá âm mưu bám ghế của Trump

- Harry Reid (Dân Chủ), cựu Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, từ trần vì ung thư, thọ 82 tuổi

- Texas: nữ cảnh sát nói ngày tham dự bạo loạn 6/1/2021 là tuyệt vời trong đời, bị sa thải, nói sẽ khiếu nại

- giá nhà tăng cao nhất trong vòng 12 tháng qua: Phoenix (tăng 32.3%), Tampa (28.1%), Miami (25.7%).

- Illinois: Linh Nguyen ứng cử chức Chánh lục sự quận DeKalb năm 2022, để giữ bầu cử chính xác, công bằng

- Iowa: My Hanh Nguyen bị cảnh sát bắt giam và truy tố về nhiều tội trộm và xài giấy tờ giả

- Tampa: đi làm móng, bị cắt bằng dụng cụ bẩn, nhiễm trùng, phải cưa chân, được bồi thường $1.75 triệu đô

- California: tăng lây nhiễm sau Lễ Giáng Sinh, đa số từ người chưa chích ngừa. Chết 46 người/ngày tuần qua

- HỎI 1: Thành phố nào tại California có lương trung bình mỗi hộ cư dân cao nhất? ĐÁP 1: Hillsborough

- HỎI 2: Đài Loan tặng trụ sở cho Giáo Hội Công Giáo, vẫn bị Nicaragua lấy, trao cho TQ? ĐÁP 2: Đúng thế, theo tin RTI.

QUẬN CAM (VB-20/12/2021) --- Harry Reid (Dân Chủ), cựu Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, đã từ trần vì bệnh ung thư hôm Thứ Ba, thọ 82 tuổi, theo thông báo từ vợ là bà Landra Reid. Reide đã phục vụ trên Quốc Hội liên bang 34 năm, về hưu năm 2016, sau khi bị một tai nạn làm hư một mắt.

Sinh năm 1939 tại thị trấn Searchlight, Nevada, từ một người cha nghiện rượu đã tự sát năm 58 tuổi và một người mẹ làm nghề giặt đồ trong một nhà thổ, Reid trưởng thành trong căn nhà gỗ không có ống nước nối từ ngoài vào.

Thị trấn Searchlight không có trường trung học, Reid lên ở nhà người thân cách đó 40 dặm (64 km) tại thị trấn Henderson, để vào trung học Basic High School, nơi Reid trở thành một võ sĩ quyền Anh tài tử. Reid tốt nghiệp đại học Utah State University năm 1961, nơi ra trường với 2 bằng cử nhân lịch sử và khoa học chính trị. Trong khi vừa làm cảnh sát ở thủ đô, vừa ghi danh học luật ở George Washington University Law School, Reid tốt nghiệp Tiến sĩ Luật năm 1964.

Năm 28 tuổi, Reid đắc cử vào Nghị Viện Nevada Assembly; năm 30 tuổi, trở thành Phó Thống Đốc Nevada trẻ nhất trong lịch sử Nevada; đắc cử Dân Biểu liên bang năm 1982, và vào Thượng Viện năm 1986, Reid phục vụ ở Quốc hội liên bang nhiều hơn bất kỳ ai ở Nevada.

--- Các viên chức y tế California báo cáo tăng vọt lây nhiễm siêu vi coronavirus trong những ngày sau Lễ Giáng Sinh, hầu hết ca nhiễm mới là từ người chưa chích ngừa. Bản báo cáo hôm Thứ Ba cho thấy 79% người từ 5 tuổi trở lên tại California đã có ít nhất chích 1 mũi vaccine.

Những người chưa chích ngừa có 7.6% rủi ro hơn để dính COVID-19, có 12% nhiều phần sẽ nah65p viện, và có 15% nhiều phần sẽ chết vì COVID. Dịch COVID-19 giết chết 46 mạng người California trung bình mỗi ngày trong tuần qua.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ qua, tính từ 16h ngày 28/12 đến 16h ngày 29/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 13.873 ca ghi nhận trong nước (giảm 548 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.853 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.766), Tây Ninh (938), Vĩnh Long (917), Khánh Hòa (793), TP. Hồ Chí Minh (702), Phú Yên (686), Đồng Tháp (595), Bạc Liêu (593), Bình Định (432), Thừa Thiên Huế (390), Lâm Đồng (347), Trà Vinh (337), Quảng Nam (291), Hải Phòng (271), Bắc Ninh (263), Hưng Yên (249), Tiền Giang (214), Đồng Nai (213), Đắk Lắk (213), Thanh Hóa (206), Sóc Trăng (200), Kiên Giang (185), Đà Nẵng (180), Hà Giang (174), An Giang (172), Bình Thuận (159), Quảng Ninh (158), Cần Thơ (137), Hậu Giang (132), Gia Lai (128), Ninh Bình (120), Đắk Nông (120), Bình Dương (119), Quảng Ngãi (119), Quảng Trị (106), Vĩnh Phúc (98), Bến Tre (92), Hà Nam (92), Nghệ An (88), Nam Định (85), Bắc Giang (81), Long An (59), Sơn La (58), Ninh Thuận (57), Bình Phước (55), Thái Nguyên (54), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), Hòa Bình (52), Phú Thọ (51), Thái Bình (42), Kon Tum (40), Lào Cai (37), Tuyên Quang (37), Cà Mau (35), Quảng Bình (31), Yên Bái (21), Hà Tĩnh (12), Điện Biên (7), Cao Bằng (7), Lai Châu (5).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 28/12 đến 17h30 ngày 29/12 ghi nhận 245 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (40) trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Đồng Nai (1), Long An (1), Bình Dương (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (28), Đồng Nai (21), Đồng Tháp (15), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Vĩnh Long (14), Cà Mau (14), Cần Thơ (13), Hà Nội (11), Tây Ninh (11), Kiên Giang (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Khánh Hòa (5), Bạc Liêu (4), Trà Vinh (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Đắk Lắk (2), Hậu Giang (2), Bắc Ninh (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1), Phú Yên (1), Đà Nẵng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 232 ca.

Hội đồng đạo đức họp lần 3, kết luận vắc xin Nano Covax đạt yêu cầu hiệu lực bảo vệ. Qua thử nghiệm giai đoạn 2 và 3, nhóm nghiên cứu đánh giá hiệu lực bảo vệ khỏi diễn biến nặng của vắc xin là 92%. Hiệu lực bảo vệ khỏi tử vong là 100%. 15 thành viên của hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu kết quả, có 11 phiếu chấp thuận kết quả này, 2 phiếu chấp thuận nhưng đề nghị bổ sung thêm dữ liệu, 2 phiếu trắng. Vắc xin Nano Covax là vắc xin 100% Việt Nam, được phát triển từ đầu năm 2020 và tiêm thử nghiệm trên người lần đầu tiên ngày 17-12-2020. Đến nay đã có trên 14.000 người tình nguyện tham gia thử nghiệm vắc xin này qua 3 giai đoạn: 1, 2, 3, riêng giai đoạn 3 gồm 3a và 3b.

Trên 84% ca COVID-19 tử vong từ 50 tuổi trở lên: Cấp thiết, quyết liệt bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý trong phân loại người bệnh COVID-19 cần tập trung vào nhóm nguy cơ cao- những người trên 50 tuổi, có bệnh nền, đặc biệt người chưa tiêm, chưa tiêm đủ liều vacine phòng COVID-19 để giám sát chặt chẽ, điều trị kịp thời, phù hợp...

Định nghĩa mới nhất về ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F0? Trong hướng dẫn mới nhất ngày 29/12, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh COVID-19. Ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau:

- Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của virus (PCR).

- Là người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Là người có biểu hiện lâm sàng nghĩ mắc COVID-19 (ca bệnh nghi ngờ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

- Là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 với virus SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục được Bộ Y tế cấp phép. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị 24/24 giờ trong Tết Dương lịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Cụ thể, ngành Y tế thành phố, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đảm bảo 100% quân số trong các ngày nghỉ để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

SG: 51 trường chưa cho học sinh đi học trở lại, đã phát hiện 60 ca F0. Toàn thành phố có 32 trường THCS và 19 trường THPT chưa tổ chức cho học sinh lớp 9, 12 đi học trở lại. Đó là những trường nằm trên địa bàn huyện Củ Chi hoặc trường ngoài công lập nên phụ huynh chưa cho con em ở tỉnh về thành phố học trực tiếp. Tính đến ngày 26.12, các trường THCS, THPT đã phát hiện 60 ca mắc COVID-19 là giáo viên, nhân viên, học sinh và tất cả đều đã được xử lý theo quy định. Trong đó, ở bậc tiểu học (Trường Tiểu học Thạnh An), có 1 giáo viên-nhân viên, 1 học sinh; bậc THCS có 1 giáo viên-nhân viên, 30 học sinh; bậc THPT có 6 giáo viên-nhân viên, 21 học sinh.

Vaccine Covid-19 đường uống đầu tiên sẽ thử nghiệm tại Việt Nam. Chiều 29/12, lễ ký kết hợp tác đưa vaccine OraVax về Đông Nam Á diễn ra trực tuyến, với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng Israel và Việt Nam. OraVax là vaccine Covid-19 dạng uống đầu tiên thế giới, đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một tại Nam Phi. Đơn vị hợp tác về thương mại ở khu vực Đông Nam Á và hướng đến chuyển giao công nghệ sản xuất OraVax tại Việt Nam là Tân Thành Holdings. Công ty này cũng được Bộ Y tế chấp thuận chủ trương thử nghiệm lâm sàng giai đoạn tiền sản xuất tại Việt Nam đối với vaccine OraVax, đồng thời đầu tư kinh phí, phát triển và hỗ trợ xin phê duyệt. Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho rằng vaccine đường uống sẽ giúp thay đổi thái độ của một số người có tư tưởng bài trừ tiêm chủng, đồng thời giảm thiểu áp lực cho cơ sở y tế. Khi đủ dữ liệu, hồ sơ liên quan, Bộ Y tế sẽ xem xét phê duyệt vaccine.

Bất chấp dịch bệnh, vốn FDI vẫn đổ mạnh vào TPHCM. Mặc dù trong năm 2021, số dự án có vốn nước ngoài (FDI) đầu tư vào TPHCM giảm 33,4% nhưng tăng 7,7% về số vốn cấp mới so với cùng kỳ năm 2020. Chiều ngày 29/12, Cục Thống kê TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Điểm sáng trong năm qua theo Cục Thống kê TPHCM là việc thu hút vốn đầu tư FDI tiếp tục tăng. Tính từ đầu năm đến ngày 20/12/2021, thành phố đã có 633 dự án có vốn nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 686,6 triệu USD (giảm 33,4% về số giấy phép và tăng 7,7% về vốn cấp mới so với cùng kỳ năm trước); có 178 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn đăng ký điều chỉnh là 1,12 tỷ USD (giảm 28,8% về số lượt dự án điều chỉnh, nhưng vốn đăng ký tăng gấp đôi)…

Hiệu Trưởng Đại học Y HN bị tố gạ tình nữ sinh viên. Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) có bản tin trích như sau:

"Lan truyền thông tin 1 lãnh đạo Đại học Y HN gạ tình nữ sinh, cần sớm làm rõ

GDVN- Mạng xã hội xôn xao trước đoạn ghi âm được cho là của 1 lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ với nữ sinh viên.

Ngày 29/12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là một lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội gạ tình và cưỡng ép quan hệ nữ sinh viên.

Tài khoản mạng xã hội này đã nêu cụ thể người có tên Nguyễn Hữu T. (một lãnh đạo trường Đại Học Y Hà Nội) bị nhiều nữ sinh viên, giảng viên nói là tán tỉnh, gạ tình họ, kể cả khi đã có vợ hai kém 22 tuổi; thậm chí từng bị sinh viên tổ hiếp dâm và nhiều vi phạm khác vẫn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Cụ thể, theo thông tin lan truyền, tài khoản mạng xã hội này tự nhận mình là nữ sinh viên Trường Đại học Y. Người này nêu rằng được ông T. khi đó là phó hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp.

Sau đó vị này có hứa hẹn xin đề tài, giáo viên hướng dẫn cho cô học thẳng lên tiến sĩ, không qua thạc sĩ do cô đủ điều kiện học như vậy nhưng không thành.

Thậm chí người này còn nêu, sự việc diễn ra từ năm 2015 đến nay nhưng chưa được giải quyết. Nhân vật này nêu đã gửi đơn đến trường Đại học Y Hà Nội nhưng không được giải quyết.

“Nhớ khi đó làm việc với trường Đại học Y Hà Nội, các thầy cô làm việc với tôi “xin” tôi một tháng để đồng hành cùng tôi giúp tôi nguôi ngoai, bảo tôi rút đơn, bảo trường sẽ có xử lý nội bộ, tôi không chịu và cuối cùng bị trả lại đơn. Và bây giờ ông T. được bổ nhiệm thế này đây”, tài khoản này thông tin.

Vài giờ sau khi có tin Giáo sư - tiến sĩ âm nhạc Trần Quang Hải

Trần Quang Hải về thăm ngôi trường Petrus Ký sau gần 60 năm rời ghế nhà trường . 24.01.2015. (Photo: tranquanghai.info)

Thậm chí, tài khoản này đã đăng tải một loạt những file có ghi âm lời của nhiều người nói về sự việc người đàn ông có tên T. gạ tình cách sinh viên khác."Độc giả có thể tìm đọc thêm bằng cách vào Google, gõ "Hiệu trưởng gạ tình nữ sinh viên" sẽ ra nhiều tin liên hệ.---từ trần sáng ngày 29/12/2021 vì ung thư máu, lại có tin ca sĩ Bạch Yến (vợ của Giáo sư) nói rằng tin đó không chính xác. Hiện nay Giáo sư vẫn đang dưỡng bệnh. Các thông tin sau là từ Wikipedia về vị giáo sư nổi tiếng này.Giáo sư - tiến sĩ âm nhạc Trần Quang Hải sinh ngày 13/5/1944, là con trai của học giả âm nhạc Trần Văn Khê, và là chồng danh ca Bạch Yến. Các thông tin sau là từ Wikipedia.Ông sinh năm 1944, tại Linh Đông, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Ông là hậu duệ đời thứ 5 của nhạc sĩ cung đình Huế, Trần Quang Thọ (1830-1890), đời thứ tư của nhạc sĩ nổi tiếng về đàn tỳ bà, Trần Quang Diệm, đời thứ 3 của nhạc sĩ nổi tiếng về đàn kìm và dây Tố Lan Trần Quang Triều (tự Bảy Triều). Ngoài ra ông còn là trưởng nam của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu Văn hóa và Âm nhạc cổ truyền nổi tiếng Trần Văn Khê (1921-2015) và bà Nguyễn Thị Sương (1921-2014), cựu giáo sư Anh văn Trường nữ Trung học Gia Long ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), Việt Nam.Sự nghiệpChịu ảnh hưởng truyền thống gia đình, ông sớm định hướng theo con đường âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp khoa violin tại trường Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, ông sang Pháp tiếp tục học nâng cao về violin. Ở đó được cố vấn bởi trưởng dàn nhạc giáo sư Yehudi Menuhin ông đổi sang học các loại nhạc cụ dân tộc khác tại các trường đại học: Louvre, Sorbonne (Paris, Pháp), đại học Cambridge (London, Anh). Ông Hải sau đó lấy bằng tiến sĩ âm nhạc dân tộc người Việt tại Pháp, người thứ hai lấy bằng này sau cha của mình.Ông bắt đầu làm việc cho Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học tại Bảo tàng Con người (Musée de l’Homme) Paris (Pháp) từ năm 1968. Ông đã có những nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực Dân tộc âm nhạc học như: hát đồng song thanh, phát triển gõ muỗng, phát triển kỹ thuật biểu diễn đàn môi… đang được thế giới quan tâm. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế.Ông và vợ là nghệ sĩ Bạch Yến, đã thực hiện hơn 3.000 buổi giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam ở 70 nước trên thế giới…Ông được tôn xưng danh hiệu "vua muỗng" sau khi chiến thắng tại một cuộc thi gõ muỗng trong khuôn khổ Đại nhạc hội dân nhạc tại Cambridge, Anh vào năm 1967. Tính ra, ông có hơn 60 năm gắn bó với những giai điệu từ muỗng. Ông từng biểu diễn "gõ muỗng" trong hơn 1.500 chương trình biểu diễn, buổi sinh hoạt âm nhạc ở hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người thể hiện tiết tấu - âm thanh đa dạng nhất từ nghệ thuật gõ muỗng.[5]. Năm 2012 ông được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người trình diễn đàn môi mông tại nhiều quốc gia nhất thế giới.Đời tư. Ông lập gia đình với nữ ca sĩ Bạch Yến ngày 17 tháng 6 năm 1978 tại Paris (Pháp). Trước đó ông có một người con gái riêng tên là Minh Tâm (học nhạc học ở trường đại học Sorbonne, Paris, và từ 2014 hướng về môn ẩm thực. Mới xuất bản sách Nouilles d'Asie, do nhà xuất bản Chêne phát hành tháng 11 năm 2016). Hai ông bà không có con chung.Kiến trúc sư Trần Quang Minh (em trai của Trần Quang Hải) cho biết đêm ngày 28 tháng 12, năm 2021, bên trong bệnh viện, lúc đó anh trai ông đang đi ngủ, và đến sáng hôm sau (29 tháng 12, năm 2021) thì ngủ luôn, không dậy nũa. Lúc đó, ông Minh nhận ra rằng anh trai ông đã chết luôn rồi, chết vào khoảng 0 giờ, vì ung thư máu 2 năm. Tuy nhiên, vài giờ sau, ca sĩ Bạch Yến cho một vài nghệ sĩ biết rằng tin từ trần chỉ là ngộ nhận. Xin góp lời cầu nguyện và chúc an lành cho Giáo sư Trần Quang Hải.---cố vấn thương mại trong chính phủ Trump, lên làn sóng phát thanh của Steve Bannon nói thêm về kế hoạch lật ngược phiều đại cử tri trong ngày 6/1/2021 tại lưỡng viện Quốc Hội để giựt ghế Tổng Thống của Biden và giữ cho Trump.Navarro nói rằng lý do duy nhất làm kế hoạch mà Bannon, Navarro cấu kết với hơn 100 Dân biểu Cộng Hòa cam kết hỗ trợ chiến dịch lật ngược bầu cử thất bại chỉ là vì chính FBI kích động bạo loạn 6/1/2021 để làm đứt gãy kế hoạch lật ngược phiếu đại cử tri.Navarro nói rằng ông có chứng cớ là 1 người bạo loạn MAGA kích động bạo lực ở tòa nhà Quốc Hội nhưng người này không bị truy tố ra tòa, vì theo Navarro người đó nằm vùng cho FBI đã kích động bạo loạn để làm hỏng kế hoạch của Trump, Bannon và Navarro và hơn 100 dân biểu Cộng Hòa.Thực sự, đếm phiếu bầu nhiều lần, kiểm toán nhiều lần, vẫn cho thấy Biden thắng phiếu, cả phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri. Hơn 60 đơn kiện do Trump đưa ra ở nhiều tiểu bang đều bị các chánh án quăng bỏ vì không có chứng cớ gian lận nào. Trong khi Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr của Trump xác nhận bầu cử rất công bằng, chính xác.---, 47 tuổi, đã bị Ty Cảnh Sát Quận Bexar County, Texas, sa thải sau khi những tấm hình cô tham dự bạo loạn 6/1/2021 xuất hiện trên mạng xã hội, theo tin của đài KSAT.Cảnh sát trưởng Javier Salazar nói ông đã báo cáo với FBI và Sở Cảnh Sát Thủ Đô DC. Theo lời ông, cô đã bị tạm cho nghỉ từ tháng 10/2021, và bây giờ thì bị sa thải luôn. Cô viết trên Facebook rằng, "Không nói xạo đâu nhé... bên cạnh mấy đứa con tôi, thì ngày tham dự bạo loạn là ngày đẹp nhất trong đời tôi."Luật sư của cô Mathai nói là sẽ nộp đơn kiện vì cô bị sa thải sai luật, nhưng đài KSAT không thấy chứng cớ có đơn kiện nào nộp lên tính tới hôm Thứ Hai 27/12/2021.---tăng trong tháng 10/2021 một chút so với tháng 9/2021, nhưng tăng hơn 19.1% trong vòng 12 tháng, theo bản báo cáo S&P CoreLogic Case-Shiller đưa ra hôm Thứ Ba 28/12/2021.Khi tính theo chỉ số 20-thành-phố (20-city index -- tức là tính chỉ số tổng hợp từ 20 thành phố lớn Hoa Kỳ làm căn bản) thì nơi tăng cao nhất Hoa Kỳ là Phoenix, Tampa và Miami.Nơi đó, giá nhà ở thành phố Phoenix tăng 32.3%, ở Tampa tăng 28.1% và ở Miami tăng 25.7%.. Tăng thấp nhất Hoa Kỳ là giá nhà ở Minneapolis và Chicago, chỉ tăng 11.5%.---chị Linh Nguyen không hình dung sẽ tới ngày tham dự chính trị Mỹ. Nhưng khi Trump thắng cử Tổng Thống 2016, chị quyết định tích cực tham gia chính trị: chị gia nhập League of Women Voters (Liên Đoàn Nữ Cử Tru) ở quận DeKalb County, Illinois, nơi chị cư ngụ với chồng và 2 con nhỏ, và rồi được bầu làm Hội Trưởng LWV vào tháng 3/2020.Nguyen đã ra sức vận động mọi người ghi danh và đi bầu, nhưng nổi giận sau khi thấy Trump ph1ong ta tin giả và vu cáo về bầu cử sau bầu cử tháng 11/2020. Thế rồi đầu năm nay, 1 tay súng bắn chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á ở khu vực Atlanta.Chị Linh Nguyen quyết định ra tranh cử trong cương vị Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ 2022 vào chức vụ Chánh lục sự quận DeKalb County, một chức dân cử trách nhiệm về bầu cử trong quận DeKalb County.---, 50 tuổi, một cư dân trong quận Washington County ở tiểu bang Iowa, đã bị cảnh sát bắt giam hôm 23/12/2021 và truy tố về nhiều tội trộm và xài giấy tờ giả. Tiền tại ngoại tòa ấn định là $10,000 tiền mặt.Hồ sơ tòa cho biết hôm 4/9/2021, một cú điện thoại 911 báo cáo về trộm tại một căn nhà trên đường Washington Street ở Keokuk. Khi cảnh sát tới, được người dân báo cáo rằng Nguyen đã lẻn vào nhà và khi lộ thì bước ra, và chủ nhà cho biết khi kiểm tra thì bị mất một ví tiền.Cảnh sát truyt ìm thì gặp Nguyen ở 1 công viên gần đó, khám xét ba-lô chị Nguyen thì thấy ví tiền với $82 đô tiền mặt và các thư từ căn nhà kia, cũng như thấy 1 sổ chi phiếu của nạn nhân thứ nhì và 1 chi phiếu đã ký tên đề $300, và giấy tờ đăng bộ xe, cũng như nhiều đồ nghề mở khóa để ăn trộm.---, sau khi bị cưa chân. Hồi tháng 5/2020, cô Clara Shellman kiện tiệm thẩm mỹ Tammy’s Nails 2, nói rằng một nhânv iên làm móng đã cắt phạm ngón chân cái bằng dụng cụ bẩn hồi năm 2018.Thế là chân bị nhiễm trùng. Kết cuộc, cô Shellman, người đang có một con nhỏ, phải nhập viện và bị cưa một chân. Tiệm Tammy’s Nails 2 chịu thương lượng bồi thường, nhưng cũng nói chính vì chị Shellman không ngăn cản việc nhiễm trùng chân, theo báo Tampa Bay Times.---Thành phố nào tại California có lương trung bình mỗi hộ cư dân cao nhất?: Hillsborough ở Bắc Calif. Cư dân thành phố nào tại California có lương trung bình cao nhất? Nhóm 5 thành phố thượng lưu này đều nằm ở Bắc California. Stacker khảo sát theo dữ kiện của Sở Thống Kê, cho thấy tính vào năm 2019, theo mức lương trình bình hộ dân cư trong suốt 5 năm trước đó, hộ cư dân có lương trung bình cao nhất ở California là danh sách sau.#1. Hillsborough (ở quận San Mateo, vùng Vịnh San Francisco).– Trung bình thu nhập hộ dân: $250,000+— 297.8% cao hơn trung bình toàn quốc.– Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $100k: 84.8%– Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $15k: 1.8%#2. Los Altos Hills (ở quận Santa Clara County, Bắc Calif.).– Trung bình thu nhập hộ dân: $250,000+— 297.8% cao hơn trung bình toàn quốc.– Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $100k: 82.1%– Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $15k: 2.1%#3. Los Altos (ở quận Santa Clara County, Bắc Calif.).– Trung bình thu nhập hộ dân: $235,278— 274.4% cao hơn trung bình toàn quốc.– Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $100k: 80.0%– Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $15k: 3.0%#4. Piedmont (ở quận Alameda County, Bắc Calif.).– Trung bình thu nhập hộ dân: $224,659— 257.5% cao hơn trung bình toàn quốc.– Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $100k: 83.8%– Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $15k: 2.0%.#5. Orinda (ở quận Contra Costa County, Bắc Calif.).– Trung bình thu nhập hộ dân: $223,217— 255.2% cao hơn trung bình toàn quốc.– Tỷ lệ hộ dân có lương cao hơn $100k: 78.9%– Tỷ lệ hộ dân có lương thấp hơn $15k: 3.3%.Chi tiết:---: Đài Loan tặng trụ sở cho Giáo Hội Công Giáo, vẫn bị Nicaragua lấy, trao cho TQ?Đúng thế, theo bản tin RTI.28/12/2021Nicaragua chiếm đoạt trái phép tài sản lãnh sự quán Đài LoanSau khi Đài Loan và Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao, chính phủ Nicaragua ra lệnh tịch thu lãnh sự quán Đài Loan tại Nicaragua và chuyển giao cho Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích hành động phi lý này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên án hành động xấu xa của chính phủ Nicaragua và chính phủ Trung Quốc. Song song chính phủ Đài Loan còn kêu gọi các giới trợ giúp Giáo hội Công Giáo Nicaragua giành lại quyền lợi của mình từ tay chính phủ Nicaragua, chuyển giao đăng ký quyền tài sản của tòa lãnh sự quán Đài Loan cho Giáo hội Nicaragua; ngoài ra, chính phủ Đài Loan yêu cầu chính phủ Nicaragua đảm bảo quyền lợi và tài sản của thương gia Đài Loan tại Nicaragua, không được có hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản của họ.

Ngày 28/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An cho biết, chính phủ nước ta đã ký bản giao ước trao quyền tài sản của toà lãnh sự quán Đài Loan tại Nicaragua cho Giáo hội Nicaragua. Bản giao ước này được công chứng, có hiệu quả về pháp luật và tài sản này hoàn toàn thuộc về Giáo hội Nicaragua. Tuy nhiên chính phủ Nicaragua chiếm đoạt trái phép tài sản này và chuyển giao bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng Luật Quốc tế. Đài Loan đang thảo luận kiện chính phủ Nicaragua qua kênh chế tài pháp luật.

Mặt khác, chính phủ Đài Loan sẽ có biện pháp gì để đảm bảo sự an toàn và quyền lợi của thương gia Đài Loan tại Nicaragua. Bà Âu Giang An cho biết, kiều bào và thương gia Đài Loan có cống hiến to lớn và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế của Nicaragua, chính phủ Đài Loan nghiêm khắc yêu cầu Nicaragua không được xâm phạm quyền lợi và tài sản của họ, nếu không sẽ bị cộng đồng Quốc tế lên án và phỉ báng. Bộ Ngoại giao cũng kêu gọi kiều bào và thương gia Đài Loan chú ý an toàn bản thân, nếu chính phủ Nicaragua có hành động xâm hại thì có thể liên lạc lãnh sự quán Đài Loan tại Honduras để được trợ giúp kịp thời.

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006542

