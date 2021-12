- Cựu Thống Đốc Chris Christie (Cộng Hòa): bạo loạn 6/1/2021 là do Trump chỉ đạo, nhưng đã làm dở quá - Hà Nội phong tỏa bán phần, yêu cầu dân không ra khỏi nhà, lắp ráp khẩn trạm y tế lưu động điều trị F0, quận Hai Bà Trưng sử dụng ký túc xá Trường Đại học Xây dựng để thu dung F0 thể nhẹ. Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, vaccine. SG: Ưu tiên sử dụng đất công để thành lập b

Nhà báo Phạm Đoan Trang với 2 tác phẩm bà đồng soạn thảo. Hình năm 2019. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền yêu cầu CSVN hủy bỏ ngay mọi cáo buộc mang động cơ chính trị và trả tự do Phạm Đoan Trang tức khắc.

- Cựu Thống Đốc Chris Christie (Cộng Hòa): bạo loạn 6/1/2021 là do Trump chỉ đạo, nhưng đã làm dở quá

- Hà Nội phong tỏa bán phần, yêu cầu dân không ra khỏi nhà, lắp ráp khẩn trạm y tế lưu động điều trị F0, quận Hai Bà Trưng sử dụng ký túc xá Trường Đại học Xây dựng để thu dung F0 thể nhẹ. Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, vaccine. SG: Ưu tiên sử dụng đất công để thành lập bệnh viện dã chiến. Đồng Nai: Tính giải pháp cho người nhà vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân F0. Bạc Liêu: Nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên cấp 3 - nguy cơ cao. Cần Thơ: 7/9 quận, huyện vùng đỏ, tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu. Đà Nẵng lập thêm bệnh viện dã chiến. Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh thuốc của Công ty Vimedimex.

- Ủy ban Điều Tra Bạo Loạn đưa hồ sơ Mark Meadows qua để Bộ Tư Pháp truy tố Meadows tội coi thường Quốc Hội

- email gửi 1 ngày trước bạo loạn 6/1/2021, Meadows nói Vệ Binh đã sẵn sàng để bảo vệ người ủng hộ Trump

- nhiều ủy ban chính trị và tổ chức liên hệ tới Trump đổi tên, sang nhượng: không dò nổi các dòng tiền đi đâu

- Chris Wallace tuyên bố rời Fox News sau 18 năm để sang làm việc cho CNN, bị Dân Biểu Greene đấu tố

- PTT Kamala Harris than phiền chuyện có báo thắc mắc chuyện bà mua bộ nồi niêu xoong chảo kiểu Paris

- South Dakota: 10 giáo viên bò trên sàn, tranh nhau gom tiền để tài trợ cho dự án sửa chữa lớp hay trường

- Putin tự kể: Putin từng lái taxi mưu sinh khi Liên Xô sụp đổ, sau 3 thập niên vẫn là bi kịch của "hầu hết" dân Nga

- 14 dân cử bị kể tên đã vi phạm luật trao đổi chứng khoán STOCK Act dựa vào thông tin của Quốc Hội

- Quận Cam: tòa phán Joshua Dean Smith đã có tội đâm chết Dennis Quan Tran, sẽ kêu án tháng 1/2022

- Houston: lái xe, xả súng bắn vào đám đông, làm 1 người chết, 13 bị thương trong buổi thắp nến

- HỎI 1: Một người Mỹ mua 1 cây đa trên đảo Nagasaki của Nhật để cứu cây này khỏi bị cưa đi? ĐÁP 1: Đúng thế.

HỒ SƠ: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền yêu cầu CSVN thả ngay nhà báo Phạm Đoan Trang.

QUẬN CAM (VB-13/12/2021) --- Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói rằng Liên Xô sụp đổ đã là cái kết thúc của "nước Nga lịch sử," và nói rằng ông từng thỉnh thoảng lái xe taxi để bổ sung cho tiền lương sau khi Liên Xô sụp đổ. Trung thành với Liên Xô, Putin từng gọi sự tan rã Liên Xô là "tai họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20."

Putin là cựu đặc vụ ngành an ninh KGB của Liên Xô, nói sụp đổ của Liên Xô ba thập niên trước vẫn là thảm kịch với "hầu hết công dân" bây giờ. Putin nói như thế hôm Chủ Nhật với thông tấn RIA Novosti, trích từ cuốn phim tương lai nhan đề "Russia. Recent History" (Nga. Lịch Sử Gần Đây).

Nga là trung tâm của Liên Xô, một liên bang bao gồm 15 nền cộng hòa trải dài từ Baltics ở phía Tây cho tới Trung Á. Năm 1991, khi kinh tế sụp đổ, Liên Xô tan rã. Trong Liên Xô, lớn nhất là Nga, thứ nhì là Ukraine, nơi bây giờ đang gặp cơ nguy bị Nga gây chiến để tái chiếm.

--- Bản tin trên Daily Beast của phóng viên Roger Sollenberger cho thấy nhiều triệu đôla đã biến mất, không ai dò ra sau khi các ủy ban và công ty liên hệ tới Trump trên nguyên tắc là đổi chủ, và không ai biết tiền đi đâu và ai kiểm soát tiền đó.

Bản tin nói khi Trump rời Bạch Ốc, nhiều PAC (ủy ban hành động chính trị) được thành lập để quyên góp tiền cho TRump thưa kiện và để Trump sẽ dùng cho vận động tranh cử 2024, và 1 tổ chức bất vụ lợi trước đây tên là America First Policies bây giờ đã đổi chủ (đổi hồ sơ năm 2020) nên đã làm thêm màn sương mù trên sổ sách để không ai dò ra tiền nằm ở đâu và đã xài cho chuyện gì.

Bản tin ghi lời phân tích của Lloyd Mayer, giáo sư về luật bất vụ lợi tại University of Notre Dame, nói các thay đổi sổ sách của các tổ chức liên hệ tới Trump là "nhức nhối" vì bất kể người ta gọi là có thể là "tiền đen tối" nhưng các tổ chức này bây giờ đã che mờ đi dòng tiền trôi chảy.

GS Mayer nói thường thì tổ chức bất vụ lợi không có chuyện bán đi các tổ chức bất vụ lợi, đó là khác thường, "tôi không hiểu họ nói gì là 'bán đi' vì tổ chức bất vụ lợi không có thể bán đi các tích sản, kể cả tên tổ chức... Nhưng tất cả các mơ hồ đó có hiệu ứng tức khắc: rất khó để biết ai trách nhiệm nhiều triệu đôla trong các khoản chi mà America First Policies [tổ chức liên hệ Trump] đã xuát ra năm ngoái. Các khoản tiền đó có ghi trong báo cáo thuế về hoạt động của America First Policies năm ngoái, nộp lên bởi America First Works... nhưng luồng giấy tờ đã biến mất gần như tức khắc."

--- Một người chết, 13 người khác bị thương trong đêm Chủ Nhật 12/12/2021 trong một vụ lái xe xả súng bắn người, nhắm vào một buổi thắp nến tưởng niệm 1 người gần đây bị giết gần Houston, Texas, theo lời Ed Gonzalez, Cảnh sát trưởng quận Harris County.

Vụ bắn xảy ra lúc 6:40pm khi một đám đông khoảng 50 người tụ họp tại thị trấn Baytown, khoảng 25 dặm phía tây Houston. Vừa khi người ta thả bong bóng thì 1 chiếc xe trờ tới, xả súng bắn vào đám đông.

Nạn nhân bị bắn chết là 1 phụ nữ lứa tuổi 20s, chết sau khi được chở vào bệnh viện. Trong số bị thương có 1 mục sư và vợ. Cảnh sát nói không có thông tin nào về thủ phạm cũng như động cơ xả súng bắn. Cảnh sát đang thu thập tên và tuổi các nạn nhân, và đang điều tra.

--- Có 14 dân cử bị kể tên vì vi phạm luật trao đổi chứng khoán STOCK Act (viết tắt của: Stop Trading on Congressional Knowledge Act -- dịch: Luật Hãy Ngừng Mua Bán Chứng Khoán Dựa Vào Thông Tin Của Quốc Hội) vì họ không tiết lộ các giao dịch chứng khoán của họ.

.

Vi phạm có 6 Dân Chủ (D), 8 Cộng Hòa (R), Rep là Dân Biểu, Sen. là Thượng nghị sĩ: Rep. Pat Fallon (R-TX), Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-CA), Rep. Lance Gooden (R-TX), Rep. Diana Harshbarger (R-TN), Rep. Kevin Hern (R-OK), Rep. Chris Jacobs (R-NY), Rep. Susie Lee (D-NV), Rep. Tom Malinowski (D-NJ), Rep. Sean Patrick Maloney (D-NY), Rep. Dan Meuser (R-PA), Rep. Blake Moore (R-UT), Rep. Kim Schrier (D-WA), Rep. Tom Suozzi (D-NY), và Sen. Tommy Tuberville (R-AL).

Có thêm 113 dân cử khác bị cho là nằm ở "mép bờ" vi phạm, theo điều tra của báo Insider, nghĩa là cần khảo cứu kỹ thêm. Ngoài ra, báo này nói có 75 dân cử giao dịch chứng khoán trong các công ty sản xuất vaccine chống COVID-19, thuốc chữa và xét nghiệm siêu vi này. Chỉ có Trump là ém hồ sơ kỹ, không ai dò ra để thắc mắc.

--- Trong một email gửi 1 ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021, Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows nói rằng Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) đã được lệnh sẵn sàng bảo vệ những người ủng hộ Trump, theo một hồ sơ tiết lộ đêm Chủ Nhật 12/12/2021 bởi Ủy ban Điều tra Bạo Loạn.

.

Theo báo Politico, Meadows yêu cầu Vệ Binh phải sẵn sàng "bảo vệ người ủng hộ Trump" (to “protect pro Trump people”). Không rõ Meadows gửi email cho ai. Cũng cần nhắc: bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Vệ Binh mới vào can thei65p.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 12/12 đến 16h ngày 13/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.377 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.349 ca ghi nhận trong nước (tăng 728 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.891 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.000), Bình Phước (998), Tây Ninh (919), TP. SG (915), Bến Tre (867), Cà Mau (793), Đồng Tháp (740), Cần Thơ (680), Khánh Hòa (594), Vĩnh Long (581), Trà Vinh (476), Sóc Trăng (466), An Giang (422), Bình Định (395), Bà Rịa - Vũng Tàu (371), Thừa Thiên Huế (346), Bạc Liêu (334), Đồng Nai (329), Kiên Giang (328), Tiền Giang (322), Hậu Giang (306), Bình Dương (304), Bình Thuận (268), Gia Lai (211), Đà Nẵng (205), Bắc Ninh (194), Hải Phòng (183), Thanh Hóa (182), Lâm Đồng (165), Nghệ An (145), Hưng Yên (134), Quảng Ngãi (122), Đắk Nông (103), Quảng Nam (103), Lạng Sơn (96), Hà Giang (81), Ninh Thuận (81), Long An (72), Vĩnh Phúc (58), Hải Dương (56), Thái Bình (54), Phú Yên (51), Quảng Ninh (49), Hòa Bình (40), Thái Nguyên (32), Nam Định (30), Quảng Bình (30), Hà Nam (20), Bắc Giang (17), Sơn La (16), Phú Thọ (15), Tuyên Quang (12), Lào Cai (9), Hà Tĩnh (8 ), Kon Tum (8 ), Quảng Trị (5), Yên Bái (4), Cao Bằng (2), Điện Biên (1), Lai Châu (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 12/12 đến 17h30 ngày 13/12 ghi nhận 242 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (75) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Bình Dương (2), Bạc Liêu (1), Bình Thuận (1), Tây Ninh (1), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1), Vĩnh Long (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (26), An Giang (25), Bình Dương (15), Cần Thơ (13), Long An (12), Tiền Giang (12), Tây Ninh (10), Đồng Tháp (10), Bình Thuận (7), Sóc Trăng (7), Vĩnh Long (6), Kiên Giang (5), Đắk lắk (4), Bạc Liêu (4), Trà Vinh (3), Bến Tre (3), Cà Mau (2), Hà Nội (1), Hải Phòng (1), Hoà Bình (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 228 ca.





Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, vaccine. Bộ Y tế công bố 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm như cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam...

Hà Nội phong tỏa bán phần, yêu cầu dân không ra khỏi nhà. Nhiều cửa hàng ăn uống tại quận Đống Đa 'trở tay không kịp' khi áp dụng 'chỉ bán mang về'. Chiều 13/12, nhiều người dân trên địa bàn quận Đống Đa chưa nắm được quy định mới nhất của quận như: cửa hàng ăn, uống chỉ được bán mang về; không tập thể dục thể thao ngoài trời; cấm hoạt động chợ cóc, chợ tạm… Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng tại chỗ, vận động người dân không ra khỏi nhà. Quận Đống Đa dừng bán hàng tại chỗ, vận động người dân không ra khỏi nhà. UBND quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động văn hóa, thể thao, các cơ sở ăn uống chỉ bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Theo thông báo mới nhất của UBND quận Đống Đa, từ 12h ngày 13/12 áp dụng các biện pháp để khống chế dịch bệnh tương ứng với cấp độ 3 của dịch COVID-19.





Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng sử dụng ký túc xá Trường Đại học Xây dựng để thu dung F0 thể nhẹ. Chiều 13-12, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung; Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cùng đại diện lực lượng chức năng của quận đã kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi vận hành nơi thu dung các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ đầu tiên của quận đặt tại ký túc xá Trường Đại học Xây dựng (số 72, Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm).

Khẩn: Có tình trạng người dân tự xét nghiệm nhanh, dương tính với COVID-19 nhưng không thông báo, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát. Gần đây đã nghi nhận một số trường hợp di chuyển đến các bệnh viện sau khi tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19 nhưng không thông báo cho đơn vị y tế; việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng đặc biệt tại các cơ sở y tế... Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2. Công văn của Bộ Y tế cho biết, nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, hướng dẫn người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên, duy trì đường dây nóng trên cơ sở hệ thống sẵn có để tiếp nhận, xử lý thông tin kết quả xét nghiệm từ người dân, tăng cường công tác truyền thông...





Xuyên đêm lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 tại Hà Nội. Để đáp ứng phân tầng điều trị F0, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thành lập Trạm y tế lưu động thu dung, điều trị người mắc COVID-19, nhằm giảm tải cho các bệnh viện của TP Hà Nội.

SG: Ưu tiên sử dụng đất công để thành lập bệnh viện dã chiến. Trong chiến lược y tế trong giai đoạn mới, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương chưa có bệnh viện dã chiến phải có kế hoạch thành lập bệnh viện và ưu tiên sử dụng nguồn đất công thành lập bệnh viện dã chiến để có thể sử dụng lâu dài. UBND TP Hồ Chí Minh đề ra 6 chiến lược chính, gồm chiến lược bao phủ vaccine COVID-19 đến từng người dân trên địa bàn thành phố; kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới; quản lý và chăm sóc F0 tại nhà; điều trị F0 tại các bệnh viện; truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng, chống dịch và cuối cùng là nâng cao năng lực phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chưa có bệnh viện dã chiến phải có kế hoạch thành lập bệnh viện; có kế hoạch di dời các bệnh viện dã chiến đang sử dụng cơ sở hạ tầng là trường học sang cơ sở hạ tầng mới phù hợp và ưu tiên sử dụng nguồn đất công thành lập bệnh viện dã chiến để có thể sử dụng lâu dài.





Nhiều người chưa tiêm vắc xin Covid-19, tại sao TP.HCM vẫn báo cáo đạt 100%? Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.HCM ở mức cao nhất cả nước, trên 100% người từ 18 tuổi trở lên. Thế nhưng thực tế, vẫn còn nhiều người chưa được tiêm. Theo báo cáo của ngành y tế TP.HCM, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi đã đạt trên 100%. Đến ngày 12/12, TP đạt 14.815.867 mũi, trong đó, 7.943.198 mũi 1, 6.872.669 mũi 2. Tuy nhiên, trong họp báo chiều 13/12,Chủ tịch UBND TP Thủ Đức khẳng định, 60% người tử vong vì Covid-19 của TP Thủ Đức chưa được tiêm vắc xin. Ông nói thêm, khi y tế cơ sở xuống tận nhà tiêm cho người dân, nhiều người sẵn sàng ký vào giấy từ chối tiêm chủng. Phóng viên đặt câu hỏi tại sao có sự chênh lệch giữa số liệu công bố và thực tế của các địa phương, vẫn còn người chưa tiêm chủng. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC cho rằng, TP có tình trạng di biến động dân cư phức tạp, người dân từ các địa phương khác vẫn đang về TP.HCM trong thời gian tới. Tỷ lệ tiêm chủng dựa trên mẫu số dân cư ở một mốc thời gian nhất định, trước dịch và sau dịch khác nhau, do đó tỷ lệ thống kê khác nhau.

Đồng Nai: Tính giải pháp cho người nhà vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân F0. Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong tuần qua, trong khi đó tỉnh Đồng Nai đang thiếu nhân lực chuyên môn ngành y tế khi lực lượng y tế ngoài tỉnh đến hỗ trợ đã rút về. Tỉnh Đồng Nai tính đến giải pháp cho người nhà vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân F0 để giảm tải cho nhân viên y tế. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu ngành Y tế nhanh chóng phân bổ 100 ngàn viên thuốc Molnupiravir vừa được Bộ Y tế cấp cho Đồng Nai để cấp phát, điều trị cho những đối tượng có nguy cơ cao nhất để hướng đến mục tiêu giảm tối đa số người tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý việc chi 20 tỷ đồng để mua máy thở phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sở Y tế khẩn trương rà soát năng lực điều trị ở tầng 2, tầng 3, nơi nào thiếu nhân lực thì có giải pháp bổ sung. Đồng thời, tính toán giải pháp cho người nhà bệnh nhân vào khu điều trị ở tầng 2 để chăm sóc F0 phụ với nhân viên y tế.





Bạc Liêu: Nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam). Chiều tối ngày 13/12/2021, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành cập nhật, công bố cấp độ dịch: đối với cấp tỉnh là cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam). Không được tham gia các đám tiệc dưới mọi hình thức, trừ đám tang, tiệc cưới trong gia đình mình, trong đó cố gắng thu xếp không tổ chức tiệc cưới trong thời gian này. Không tổ chức liên hoan, ăn uống sau các Hội nghị, họp mặt và các hoạt động công vụ. Tăng cường các hình thức làm việc trực tuyến, nhất là họp trực tuyến, giảm tương tác tiếp xúc trực tiếp. Các cơ sở, quán ăn, uống, nhà hàng chỉ được bán mang về trong thời gian từ 4 giờ sáng - 19 giờ tối.

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện vùng đỏ, tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu. Từ hôm nay (13/12), TP Cần Thơ siết lại nhiều hoạt động như không tập trung quá 10 người tại một địa điểm ở nơi công cộng, đám cưới, hỏi và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy. Chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết. Người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế tối đa ra khỏi nơi ở, không đến nơi tập trung đông người. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ cắt tóc, gội đầu), phòng gym, yoga, võ thuật, bida, xông hơi, bấm huyệt, karaoke, massage, quán bar, vũ trường… Hiện 7/9 quận, huyện của TP Cần Thơ đã chuyển cấp độ dịch lên mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ - cấp độ 4); hai quận, huyện còn lại ở cấp độ 3 và không còn xã, phường, thị trấn nào là vùng xanh.

Hải Phòng: Số F1 chuyển thành F0 tiếp tục tăng. Ngành y tế TP Hải Phòng vừa thông tin, trong ngày 13/12, địa phương tiếp tục ghi nhận số F0 tăng với 229 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 2.764 ca. Tại quận Hải An, trong hôm nay cũng đã trưng dụng 1 trường học điểm điều trị F0 khi xuất hiện chùm ca mắc COVID-19 trong cùng 1 gia đình nhưng chưa rõ nguồn lây. Liên quan chùm ca mắc COVID-19 này, ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho biết, toàn bộ F1 đã âm tính SARS-CoV-2. Đến 18h ngày 13/12, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện: + Tại các cơ sở cách ly tập trung: 600 người. + Tại các khách sạn: 273 người. + Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 29.932 người.

Đà Nẵng lập thêm bệnh viện dã chiến, bảo vệ nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Nhanh chóng triển khai điều trị F0 tại nhà, mở thêm bệnh viện dã chiến, tập trung bảo vệ nhóm đối tượng có nguy cơ cao với COVID-19. Đây là định hướng chống dịch trong những ngày tới ở Đà Nẵng khi số ca mắc tăng đột biến. Tại cuộc họp chỉ đạo chống dịch tối 13-12, ông Nguyễn Văn Quảng - bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho rằng tình hình dịch ở thành phố đang mức độ nguy cơ rất cao do tốc độ lây lan nhanh, số ca mắc vượt quá dự kiến. Một trong những điểm khác biệt trong đợt dịch này so với những lần trước là việc lây nhiễm sâu trong cộng đồng dẫn đến mất dấu dịch, nhiều ca mắc không xác định được chuỗi lây nhiễm. "Khi số ca mắc tăng, buộc chúng ta phải tổ chức thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà. Tại sao TP.HCM trong 7 ngày có thể làm được việc này mà Đà Nẵng 2 tháng rồi còn lúng túng? Tôi yêu cầu đánh giá lại việc này và chỉ đạo cụ thể" - ông Quảng nói.

Cà Mau: Cần 40.000 liệu trình thuốc điều trị COVID-19. Sở Y tế Cà Mau vừa có công văn gửi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước mong nhận được sự hỗ trợ thuốc kháng vi rút hoặc tạo điều kiện cho tỉnh được mua thuốc kháng vi rút để điều trị cho người bệnh COVID-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Theo đó, địa phương này đang cần 30.000 liệu trình thuốc Molnupiravir và 10.000 liệu trình thuốc Favipiravir để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh thuốc của Công ty Vimedimex

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

Chris Wallace,

Cựu Thống Đốc New Jersey

Trong cuộc phỏng vấn

Joshua Dean Smith

Dennis Quan Tran

Chuyện kỳ lạ

HỎI 1

ĐÁP 1

HỒ SƠ:

HRW: Hãy phóng thích blogger nổi tiếng, hãy hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị đối với Phạm Đoan Trang

Nhà báo Phạm Đoan Trang với 2 tác phẩm bà đồng soạn thảo. Hình năm 2019.

: Công nhân bị thu tiền xét nghiệm cao rồi trừ vào lương, có khi 2 lần. Theo phản ánh của người lao động, khi nhận lương tháng 11/2021 bị trừ phí xét nghiệm COVID-19 lên tới 1,9 triệu/lần (lần 1) hoặc 1,5 triệu/lần và 1,3 triệu/lần (lần 2, lần 3), có người bị trừ 2 lần. Theo phản ánh của nhiều người lao động việc xét nghiệm COVID-19 bị trừ vào tiền lương khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người lao động cho biết khi nhận lương tháng 11/2021 bị trừ phí xét nghiệm COVID-19 lên tới 1,9 triệu/lần (lần 1) hoặc 1,5 triệu/lần và 1,3 triệu/lần (lần 2, lần 3). Có những trường hợp bị trừ tới hai lần phí xét nghiệm RT-PCR nên sau khi nhận tiền lương rất bất ngờ khi bị trừ gần hết sạch tiền lương. Có người lao động còn phản ánh bị trừ tiền thuốc điều trị, trong khi theo quy định F0 được phát thuốc và điều trị miễn phí.. Ngày 13-12, Bộ Y tế có quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (ở tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, 46-48 Bà Triệu, Hà Nội). Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex và 7 người khác để điều tra xử lý về những sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản, liên quan tới đấu thầu đất đai tại huyện Đông Anh, Hà Nội gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.---6/1/2021 đã phổ biến bản báo cáo về hồ sơ đề nghị truy tố cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows về tội coi thường Quốc Hội.Hồ sơ cho biết Meadows đã yeu cầu các dân cử Quốc Hội giúp nối kết Trump với các dân cử cấp tiểu bang để Trump có thể tiến hành lật ngược bầu cử 2020. Meadows nói trong bản chép 1 cuộc nói chuyện vào tháng 1/2021 được Ủy ban thu được rằng Meadows nói, "Tổng Thống muốn nói chuyện với họ."Bản báo cáo dài 52 trang kể chi tiết và cựu công tố Jill Wine-Banks (từng phụ trách hồ sơ Watergate) nhận định rằng tình hình của Meadows sẽ rắc rối, vì Tòa kháng án đã dẹp bỏ nỗ lực của Trump muốn giấu các hồ sơ.Wine-Banks nói rằng Meadows là nhân vật chính, Meadows ở bên Trump vào ngày và trước ngày 6/1/2021, Meadows biết Trump nghĩ gì và khi nào biết như thế. Do vậy, Bộ Tư Pháp nhiều phần sẽ truy tố Meadows như đã truy tố Steve Bannon tội coi thường Quốc Hội.---người dẫn chương trình cho Fox News trong 18 năm bây giờ sẽ rời Fox News để sang làm việc cho CNN. Wallace làm việc cho Fox News Channel từ năm 2003, công bố hôm Chủ Nhật vào cuối chương trình “Fox News Sunday” hôm Chủ Nhật, nói ông muốn thử những gì mới lạ.Wallace, 74 tuổi, nổi tiếng về công tâm, từng phỏng vấn Tổng Thống Nga Vladimir Putin trên Fox News hồi năm 2018, từng điều hợp 2 cuộc tranh luận Tổng Thống, từng phỏng vấn nhiều Tổng Thống Mỹ trên Fox News.Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm Chủ Nhật đã chỉ trích Chris Wallace rằng Wallace "muốn biến CNN trở lại làm tin thực sự. Nhưng tôi sẽ nói rằng chính Chris Wallace cũng là kẻ thiên vị, không làm nổi báo chí chuyên nghiệp thực sự."----- Chris Christie (Cộng Hòa) -- hôm Chủ Nhật nói trên đài ABC theo ông nghĩ, dàn dựng kế hoạch dẫn tới bạo loạn ngày 6/1/2021 đã chỉ đạo từ cấp cao bởi chính cựu Tổng Thống Donald Trump.Người dẫn chương trình This Week của ABC là George Stephanopoulos ban đầu nói rằng cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã nộp Ủy ban Điều Tra Bạo loạn hồ sơ viết trên PowerPoint dài 38 trang, cho thấy lộ trình lật ngược bầu cử 2020 để đưa Trump bám ghế.Christie nói rằng tất cả những thứ người ta chứng kiến đều dàn dựng từ trên cao xuống, nghĩa là "Tôi muốn nói rằng Trump lộ ý minh bạch rằng Trump không muốn thú nhận Biden thắng cử, rằng Trump sẽ không chịu thua bầu cử."Christie cũng đồng ý rằng Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 "đang làm một công trình quan trọng... Tận cùng rồi, các sự kiện đang lộ ra. Nhưng chớ để bị nhầm lẫn, chuyện [lật ngược] này là tiến trình có chỉ đạo từ trên xuống và thực hiện bởi các tay chơi rất kém (C-team players)..."---của báo San Francisco Chronicle, Phó Tổng Thống Kamala Harris đã chỉ trích kiểu truyền thông báo chí viết kiểu ác ý về bà. Mới đây, một báo vùng Bắc California nêu nghị vấn rằng bộ tai nghe với kỹ thuật Bluetooth bà mang trên đầu có thể là rủi ro an ninh, vì gián điệp có thể nghe lén qua kỹ thuật Bluetooth. Điều đó không dúng về kỹ thuật.Mới nhất là chuyện báo chí đặt vấn đề sau khi bà đi Pháp dự hội nghị, khi về đã mua một bộ nồi niêu xoong chảo kiểu Paris thượng hạng. Bà nói chuyện mua nồi niêu mà làm thành tin tức hiển nhiên là kỳ dị.---, 26 tuổi, hôm Thứ Sáu 10/12/2021 đã bị tòa Santa Ana tuyên phán là có tội đã đâm chết, 41 tuổi, cư dân Westminster, hôm 18/12/2016 phía sau một tiệm Walmart ở Santa Ana.Trước đó, hai người đã cùng hút ma túy methamphetamine. Theo lịch trình tòa, Joshua Dean Smith sẽ bị kêu án ngày 21/1/2022, dự kiến sẽ lãnh từ 16 năm tù cho tới chung thân.---lần đầu mới thấy: 10 giáo viên từ thị trấn Sioux Falls, South Dakota, đã phải bò trên sàn nhà, tranh nhau gom tiền mặt càng nhiều càng tốt trong vòng 5 phút để sẽ dùng tiền này tài trợ cho dự án sửa chữa lớp hay trường của họ.Màn này được đặt tên là “Dash for Cash” thực hiện trong khi trận đấu đánh gậy trên băng (ice hockey game) có tên là Sioux Falls Stampede diiễn ra đêm Thứ Bảy ở sân băng Denny Sanford Premier Center. Số tiền mặt $5,000 dùng cho các giáo viên tranh nhau là tiền hiến tặng từ CU Mortgage Direct.Một giáo viên lớp 5, người gom được $592 trong cuộc thi gom tiền mặt, nói rằng giáo viên này hài lòng khi cộng đồng tài trợ cho trường lớp như thế, vì nhiều lần các giáo viên phải tự bỏ tiền túi ra mua các thứ linh tinh cho lớp học.Video dài 13 giây đồng hồ, cho thấy các giáo viên tranh nhau gom tiền về cho dự án cùa lớp hay trường:---: Một người Mỹ mua 1 cây đa trên đảo Nagasaki của Nhật để cứu cây này khỏi bị cưa đi?: Đúng thế. Người Mỹ này tên là Nicholas Sutton, 38 tuổi, một giáo viên tiếng Anh trên đảo Fukuejima (tỉnh Nagasaki) hàng ngày khi tới trường dạy học, đều đi qua 1 cây đa khổng lồ. Tháng 12/2020, trên đường từ trường về nhà, anh Sutton thấy thợ thuyền sử dụng xe thang, dùng máy cưa đứt các cành lớn của cây. Anh Sutton hỏi, thì biết chủ khu đất đó cư ngụ ở ngoài tình Nagasaki muốn cưa cây đó hoàn toàn, và muốn đập bỏ căn nhà cũ, nhỏ nhắn gần cây đa đó để dọn sạch đất. Cây đa này nằm 300 mét cách ngôi nhà Sutton và vợ, một phụ nữ Nhật sinh quán ở đảo Fukuejima, đang thuê. Cây đa cao 10 mét. Sutton từng du hành khắp thế giới, tin rằng cây này đặc biệt, và anh muốn cứu cây đa này. Sutton liên lạc với công ty chủ khoảnh đất cây đa, xin đừng chặt cây đa. Giám đốc công ty này nói ông cũng không muốn chặt cây đa đó, nên yêu cầu Sutton trả khoản tiền đã thuê thợ cắt vài cành trước đó, và thế thôi, không cần tôn gì nữa. Kế tiếp, Sutton phải nói chuyện với công ty địa ốc về khoảnh đất quanh cây đa. Người địa ốc nói, nếu Sutton mua cây đa cùng với khoảnh đất và căn nhà trên đó, họ sẽ bán. Thế là Sutton dốc túi ra, vài chục ngàn đôla để mua, hoàn tất giấy tờ hồi tháng 4/2021. Không chỉ Sutton hài lòng, cô con gái 5 tuổi của Sutton cũng vui mừng. Bé này ra đời trên đảo này.Cây đa này ước tính đã 250 năm tuổi, và có thể sống thêm 300 năm nữa.Chi tiết:---Tổ chức Theo dõi Nhân quyền yêu cầu CSVN thả ngay nhà báo Phạm Đoan Trang(New York) - Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng nhà cầm quyền Việt Nam nên hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với nhà hoạt động nhân quyền và blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang và phóng thích bà ngay lập tức. Ngày 14 tháng Mười hai năm 2021, một tòa án ở Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên xử bà về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 của Bộ luật hình sự năm 1999. Bà có thể phải nhận mức án tối đa tới 12 năm tù.

“Blogger năng động Phạm Đoan Trang phải đối mặt với đòn trả đũa nặng nề của chính quyền vì những hoạt động ủng hộ tự do biểu đạt, tự do báo chí và nhân quyền của bà trong suốt một thập niên,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Qua việc truy tố bà, nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ sợ các tiếng nói phê phán có ảnh hưởng đến thế nào.”

Công an bắt bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, vào ngày mồng 6 tháng Mười năm 2020 ở Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, sau đó áp giải bà ra Hà Nội. Sau khi đưa ra cáo buộc, họ giam giữ bà hơn một năm trước khi xét xử mà không cho tiếp xúc với luật sư. Vụ khởi tố và ngược đãi bà Trang là sự vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, đã được Việt Nam phê chuẩn từ năm 1982.

Phạm Đoan Trang đã tham gia nhiều vụ tuần hành ôn hòa phản đối các chính sách của chính quyền. Bà tham gia biểu tình bên ngoài đồn công an và tại các sân bay khi các nhà hoạt động thân hữu bị câu lưu, tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, và góp phần đi đầu trong các cuộc tuần hành bảo vệ môi trường. Bà thể hiện tình đoàn kết với các nhà hoạt động bè bạn bằng cách cố gắng tham dự các phiên xử họ do chính quyền dàn dựng, và bất chấp các rủi ro nghiêm trọng với bản thân mình, bà tới thăm hỏi gia đình các nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ để giúp đỡ và động viên họ.

Lực lượng an ninh của chính quyền Việt Nam thường xuyên trấn áp, sách nhiễu và hành hung bà. Năm 2009, công an câu lưu bà chín ngày vì lý do “an ninh quốc gia.” Các nhân viên an ninh sau đó còn nhiều lần câu lưu và thẩm vấn bà cũng như quản chế tại gia để ngăn cản bà không được đi tham gia biểu tình hay gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài.

Từ tháng Tư năm 2015, sau khi bị chấn thương vì an ninh dùng vũ lực giải tán một cuộc biểu tình vì môi trường ở Hà Nội, bà đi lại khó khăn với một bên chân bị tập tễnh trông thấy. Tháng Chín năm 2015, bà tới đồn công an quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội để phản đối việc giam giữ tùy tiện một người bạn là nhà hoạt động Lê Thu Hà, cùng với nhiều người khác. Ở đó, nhân viên an ninh đánh đập những người biểu tình, làm bà chảy máu miệng.

Tháng Năm năm 2016, công an câu lưu và cản trở bà không được đi gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama, người đã mời bà tham dự buổi gặp mặt các nhà hoạt động trong chuyến thăm Hà Nội của ông. Tháng Mười một năm 2017, bà bị câu lưu sau khi gặp gỡ một phái đoàn Liên Âu đang chuẩn bị cho cuộc đối thoại nhân quyền song phương thường niên giữa EU và Việt Nam. Công an tiếp tục câu lưu bà vào tháng Hai và tháng Sáu năm 2018 và thẩm vấn bà về các bài viết và hoạt động. Tháng Tám năm 2018, các nhân viên an ninh giải tán một buổi hòa nhạc bà đang dự ở Thành phố Hồ Chí Minh, lôi bà ra ngoài và áp giải về một đồn công an, rồi thẩm vấn và đánh đập bà. Sau đó, họ bỏ bà ngoài lề đường, ở đó bà bị sáu người đàn ông mặc thường phục đánh đập.

Tháng Giêng năm 2020, Phạm Đoan Trang và các nhà hoạt động bè bạn công bố ấn bản đầu tiên của Báo Cáo Đồng Tâm để làm sáng tỏ vụ xung đột bạo lực vì đất đai ở xã Đồng Tâm. Tháng Sáu năm 2020, chính quyền bắt giữ ba người cộng tác của bản báo cáo, bà Cấn Thị Thêu cùng hai con trai bà là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Công an cáo buộc họ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Tháng Năm năm 2021, một tòa án ở tỉnh Hòa Bình đưa Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư ra xét xử, kết luận họ có tội và xử mỗi người tám năm tù giam, cộng thêm ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Trịnh Bá Phương vẫn đang bị công an tạm giam từ tháng Sáu năm 2020. Một tòa án ở Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên xử ông cùng với nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Nguyễn Thị Tâm vào ngày mồng 3 tháng Mười một năm 2021. Phạm Đoan Trang công bố ấn bản thứ ba của Báo cáo Đồng Tâm vào ngày 25 tháng Chín năm 2021.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng các bài viết của Phạm Đoan Trang từ tháng Mười một năm 2017 đến tháng Mười hai năm 2018 đã vi phạm Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999. Bà bị cáo buộc đã tàng trữ bất hợp pháp các tài liệu tiếng Anh: 1) “Brief Report on the Marine Life Disaster in Vietnam” (“Báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam”); 2) “General Assessments on Human Rights Situation in Vietnam” (“Đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam”); 3) “Report Assessment of the 2016 Law on Belief and Religion in Relation to the Exercise of the Right to Freedom of Religion and Belief in Vietnam” (“Báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam”); và 4) Tài liệu tiếng Việt “Báo cáo – nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.” Theo cáo trạng, “các tài liệu này có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân.” Nhà cầm quyền cũng cáo buộc Phạm Đoan Trang tôi tham gia thảo luận bàn tròn trực tuyến trên BBC Việt ngữ và trả lời phỏng vấn trên Đài Tự do Á châu (RFA) Việt ngữ.

“Viết về thảm họa môi trường, vi phạm nhân quyền, vấn đề thiếu tự do tôn giáo, và trả lời phỏng vấn trên truyền thông quốc tế không phải là tội, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam cứ khăng khăng kết luận như thế,” ông Robertson nói. “Lẽ ra chính quyền nên hoan nghênh việc bà Phạm Đoan Trang tìm hiểu về những việc làm sai trái, lạm dụng và lạm quyền, thay vì trừng phạt bà.”

Phạm Đoan Trang từng là biên tập viên của Tuần Việt Nam, một tờ tuần báo mạng thuộc VietnamNet, một trong những trang mạng nhiều độc giả nhất của Việt Nam. Bà đã viết và đăng nhiều bài báo cả trên mạng lẫn trên giấy in. Bà là đồng tác giả của cuốn Bóng, Tự truyện của một người đồng tính, một tác phẩm bán chạy năm 2008 viết về nạn kỳ thị đối với người đồng tính nam ở Việt Nam và khát vọng đòi quyền bình đẳng của họ.

Bà tham gia cuốn Việt Nam và Tranh chấp Biển Đông xuất bản năm 2012. Bà cũng đóng góp cho hai tác phẩm tự xuất bản khác là Anh Ba Sàm – cuốn sách về việc làm và việc bị bỏ tù của blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh; và Từ Facebook xuống đường – cuốn sách ghi chép lại các cuộc biểu tình và hoạt động nhân quyền ở Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016.

Phạm Đoan Trang là một blogger trực ngôn, viết về nhiều chủ đề như quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, nữ quyền, các vấn đề môi trường, tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nạn công an bạo hành, nạn đàn áp các nhà hoạt động và nhiều lĩnh liên quan tới pháp luật và nhân quyền. Bà vận động cho cải cách bầu cử và giáo dục nhân quyền. Các bài báo và bài viết blog của bà thường tập trung vào vai trò của báo chí truyền thông trong đời sống xã hội và chính trị.

Với sự trợ giúp của các blogger khác, bà viết và xuất bản trên blog của mình lịch sử vắn tắt của “giới blog” Việt. Bà đã tường thuật tại chỗ về các vụ bắt giữ tùy tiện và trái pháp luật đối với các nhà hoạt động, người biểu tình và blogger, và về vụ ép phải đóng cửa một tờ báo mạng. Bà thường xuyên động viên người dân sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm để khuếch trương phong trào xã hội dân sự bất bạo động đang phát triển.

Phạm Đoan Trang cũng kiên trì vận động cho một hệ thống tư pháp công bằng và tôn trọng quyền của người dân. Bà là biên tập viên của tờ báo mạng Luật Khoa Tạp Chí, nơi xuất bản nhiều bài viết và bài dịch liên quan tới luật sư và nhân quyền, về cuộc đấu tranh chống nạn ép cung nhận tội, việc chính quyền sử dụng vũ lực, nạn bạo hành gia đình, cải cách pháp luật ở Trung Quốc, các vụ án tử hình nổi tiếng ở Việt Nam, bảo vệ nguyên tắc vô tội cho đến khi có phán quyết của tòa án, và nhiều vấn đề khác nữa.

Phạm Đoan Trang cũng viết về các vấn đề quốc tế như phong trào dân chủ ở Hồng Kông – bà đã sắp xếp các sự kiện và vấn đề chính của chủ đề này theo tuyến thời gian cho những độc giả Việt Nam không đọc được ngoại ngữ, hay tình trạng khủng hoảng nhân quyền ở Crimea. Về cả hai chủ đề này, bà cũng đã dịch các bài báo tiếng Anh về các vấn đề nói trên ra tiếng Việt, được nhiều người khác đăng tải ở Việt Nam.

Các việc Phạm Đoan Trang làm cũng hướng tới mục đích thu hút sự chú ý của quốc tế về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Blog của bà có đăng bản dịch ra tiếng Anh của các bài bà viết bằng tiếng Việt, trong đó có các lời kêu gọi phóng thích tù nhân chính trị. Ngoài ra có các bài viết khác bằng tiếng Anh như “Tường thuật về vụ Đàn áp các Blogger kỷ niệm ngày Nhân quyền Quốc tế ở Việt Nam,” “Vi phạm nguyên tắc khi Việt Nam trao trả những di dân người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc?” “Kiểm duyệt Báo chí ở Việt Nam,” và “Lược sử Phong trào viết blog ở Việt Nam.” Bà cũng là đồng biên tập của trang mạng Vietnam Right Now bằng tiếng Anh, nhằm mục đích cung cấp “thông tin khách quan, chính xác và kịp thời về tình hình chính trị xã hội hiện nay ở Việt Nam.”

Tháng Hai năm 2019, Phạm Đoan Trang tham gia sáng lập Nhà Xuất bản Tự do, nơi phát hành một loạt sách phi hư cấu của các tác giả Việt Nam về các chủ đề như khoa học chính trị, chính sách công và các vấn đề xã hội khác, như Chính trị của nhà nước công an trị, Phản kháng phi bạo lực, Chính trị bình dân, Những mảnh đời sau song sắt và Cẩm nang nuôi tù. Chính quyền coi những ấn phẩm này là nhạy cảm và đã ngăn cấm việc phát hành trên thực tế. Bà đã rời nhà xuất bản vào tháng Bảy năm 2020. Tháng Năm năm 2021, công an tuyên bố đã bắt một người vì bị cho là đang phân phối các đầu sách do Nhà Xuất bản Tự do phát hành.

“Chính quyền Việt Nam không bị truy cứu trách nhiệm gì về nhiều thập niên đàn áp những người lên tiếng phê phán như bà Phạm Đoan Trang,” ông Robertson nói. “Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Australia và Nhật Bản cần chấm dứt việc ém nhẹm những vi phạm nhân quyền có tính hệ thống của Việt Nam.”

Xin mời xem đầy đủ hồ sơ từ link:

https://www.hrw.org/vi/news/2021/12/13/380160

