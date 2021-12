Nhạc sĩ Phú Quang (1949-2021) từ trần (Photo: Wikipedia). Dân VN sẽ mua thuốc chữa COVID-19 như mua thuốc cảm cúm. Nhân viên y tế SG lương thấp, kiệt sức vì 8 tháng chưa nghỉ. Sở Y tế TP.HCM: Sẽ đến lúc không công bố số ca nhiễm mỗi ngày.

- Cộng Hòa đếm lại phiếu Wisconsin, thú nhận không có gian lận bầu cử năm 2020: Trump thua phiếu Biden

- Nhạc sĩ Phú Quang từ trần. Dân sẽ mua thuốc chữa COVID-19 như mua thuốc cảm cúm. Nhân viên y tế SG lương thấp, kiệt sức vì 8 tháng chưa nghỉ. SG dừng cho học sinh lớp 1 và trẻ 5 tuổi học trực tiếp. VN sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. SG hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi. Ca mắc liên tục tăng cao, Hà Nội có 851 F0 điều trị tại trạm y tế lưu động. Thừa Thiên Huế thêm 156 ca mắc mới, học sinh THPT học trực tiếp từ 13/12. Đồng Nai: Số ca tử vong do COVID-19 tăng đột biến. Sở Y tế TP.HCM: Sẽ đến lúc không công bố số ca nhiễm mỗi ngày.

- chụp mũ CS hiệu quả: GS Saule Omarova, được Biden đề cử điều hợp ngành ngân hàng, xin rút lui

- Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng của Trump) nộp Ủy Ban Điều Tra 6,000 trang tài liệu về bạo loạn 6/1/2021

- Meadows kể: Trump nổi giận vì Kellyanne Conway (Cố vấn cao cấp của Trump) lộ ý Trump thua Biden năm 2020

- Omicron lây tới 57 quốc gia, và 19 tiểu bang Mỹ. Pfizer: 2 mũi vaccine chống không nổi, 3 mũi mới an toàn

- DB Lauren Boebert (Cộng Hòa-CO) phóng lên mạng hình 4 con trai ôm súng, sau vụ 1 học sinh bắn chết 4 bạn học

- Ủy ban Điều tra đã phỏng vấn 275 nhân chứng, nhận 30,000 trang tài liệu, hàng trăm tin mật về bạo loạn 6/1/2021

- Michael Steele (cựu Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc): bạn muốn Trump làm cú đảo chánh kỳ tới?

- trộm cắp ít nhất Mỹ: thành phố Port St. Lucie (Florida); mập phì ít nhất Mỹ: San Francisco (California)

- tháng 1/2022: phổ biến Bản báo cáo ngoài luồng trong cuộc điều tra của Mueller: Nga giúp Trump thắng cử 2016

- Indiana: mục sư lên TV hát 1 bài, tham dự 1 tập phim để ủng hộ con gái giới tính thứ 3, bị nhà thờ giải nhiệm

- Houston: thưởng anh thợ ống nước $20,000 vì tìm ra tiền mặt và chi phiếu $600,000 bị trộm 7 năm trước

- IOC: tôn trọng Mỹ vụ tẩy chay Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022. Úc châu cũng tuyên bố tẩy chay vì nhân quyền

- Vo Van Hung, 42 tuổi, xin rời Hong Kong về VN sau gần 30 năm tù tỵ nạn: Hong Kong mất tự do rồi, y như VN

- HỎI 1: Tuần hành cực hữu ‘Patriot Front’ ở thủ đô là đóng phim? ĐÁP 1: Thực, không phải phim.

- HỎI 2: UAE đổi ngày làm việc từ Chủ Nhật tới Thứ Năm sang từ Thứ Hai tới Thứ Sáu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/12/2021) --- Cộng Hòa tin rằng nghệ thuật họ học được ở Little Saigon có thể làm trật đường rầy nhiều kế hoạch của Tổng Thống Joe Biden: đội nón cối cho đối thủ. Nạn nhân mới nhất của nghệ thuật chụp mũ là Saule Omarova, một giáo sư đại học Luật Cornell và là người được Biden đề cử vào chức điều hợp hoạt động các ngân hàng Hoa Kỳ, đã xin rút lui sau khi bị cản trở liên tục và bị chụp mũ là CS.

Báo New York Times ghi rằng các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa và các nhà vận động hành lang của kỹ nghệ ngân hàng tô vẽ rằng Omarova là cộng sản vì bà sinh ở Nga. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Kennedy mới tháng trước khi phỏng vấn GS Omarova đã tuyên bố: "Tôi không biết nên gọi bà là giáo sư hay là đồng chí." GS Omarova lúc đó trả lời rằng bà không phải là cộng sản.

Theo phân tích của tổ chức phi đảng phái Partnership for Public Service, nơi theo dõi 803 chức vụ đề cử do hành pháp liên bang cần sự xác nhận của Thượng Viện, có 235 trường hợp đề cử (29%) đang nằm chờ Thượng Viện chuẩn thuận. Chỉ mới có 194 trường hợp được chuẩn thuận (trong khi 164 chức vụ chưa được đề cử.)

Chỉ 1/2 toàn bộ người Biden đề cử được chuẩn thuận là phụ nữ, trong khi nhiều nữ đề cử viên khác phải xin rút lui. Báo The Hill nói rằng riêng ở Bộ Ngoại Giao có ít nhất 21 phụ nữ được Biden đề cử các chức cao cấp, trong đó có 16 đại sứ, 4 phụ tá Ngoại Trưởng và đề cử cho chức Tổng Giám Đốc Đối Ngoại --- đều đang bị Cộng Hòa Thượng Viện chận lại.

--- Kellyanne Conway, chuyên gia về thăm dò và là cựu Cố vấn cao cấp của chính phủ Trump, lộ ra ý kiến rằng Trump có thể đã thua phiếu Biden trong bầu cử 2020. Điều đó làm cho cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows nổi giận khi Meadows viết cuốn sách về thời kỳ ngồi ở chức Chánh văn phòng này.

Tất cả những gì Trump muốn nhồi sọ người chung quanh là Trump chỉ thua vì "gian lận" bầu cử, và Meadows viết trong sách rằng Conway đã gợi ý đưa ra bản văn nói kiểu như "bảo đảm rằng tất cả phiếu được đếm." Nghĩa là Conway ám chỉ rằng Trump thua phiếu Biden, theo Meadows.

Meadows kể lại rằng Trump lúc đó đã nổi giận: "Làm sao chúng ta thua ở Georgia được? Lẽ ra chúng ta thắng ở Georgia long trời lở đất chứ."

--- CDC cho biết biến chủng Omicron của COVID-19 hiện đã lây tới 57 quốc gia trên thế giới, và tại 19 tiểu bang Hoa Kỳ. Bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Hoa Kỳ, nói rằng con số lây lan sẽ còn tăng đều. Hiện nay Omicron đã tới California và Texas, hai nơi tập trung đông người Mỹ gốc Việt.

Nghiên cứu của hãng dược Pfizer cho thấy 2 mũi vaccine của hãng này không bảo vệ đầy đủ đối với Omicron, nhưng -- theo Pfizer hôm Thứ Tư 8/12/2021 -- mũi tăng cường thứ 3 sẽ đủ sức trung hòa các biến chủng COVID, theo bản văn ký tên Albert Bourla, Tổngq ảun trị của Pfizer.

--- Một ngày sau khi Hoa Kỳ tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết họ tôn trọng quyết định chính trị của Mỹ. Hôm thứ Ba, ban lãnh đạo IOC đã họp trực tuyến từ trụ sở ở Lausanne, Thụy Sĩ, để kiểm tra công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh, sẽ khai mạc trong vòng chưa đầy 2 tháng nữa.

NHK ghi rằng sau cuộc họp, các thành viên IOC đã họp báo và nhận được nhiều câu hỏi về việc Mỹ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội này. Người đứng đầu Ủy ban điều phối của IOC về Thế vận hội Bắc Kinh, ông Juan Antonio Samaranch, cho biết: "Chúng tôi tôn trọng các quyết định chính trị của các cơ quan chính trị".

Vài giờ đồng hồ sau, chính phủ Australia cho biết sẽ không cử phái đoàn chính phủ đến cả Olympic và Paralympic Mùa đông Bắc Kinh 2022. Australia là quốc gia thứ 2 sau Mỹ tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" đối với Thế vận hội này. Phát biểu với báo giới hôm thứ Tư, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã viện dẫn các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ và các vấn đề khác. Thủ tướng cho biết các vận động viên Australia vẫn sẽ tham gia thi đấu.

--- Dân biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa-CO) đã phóng lên mạng tấm hình 4 đứa con trai của bà ôm súng tấn công trước cây Giáng sinh khuya Thứ Ba, chỉ vài ngày sau vụ 1 học sinh lớp 10 ở Michigan mang súng vào trường bắn chết 4 bạn học và bắn bị thương nhiều người khác.

Theo báo Herald Times, các đứa con trai của DB Boebert vào tháng 1/2020 (khi bà Boebert nhậm chức Dân Biểu) ở tuổi: 14, 12, 10 và 7. Nghĩa là, bây giờ cộng thêm một tuổi.

Tấm hình của Boebert phóng lên là tấm thứ nhì của các dân cử Cộng Hòa khuyến khích trẻ em chơi súng. Tuần trước, Dân biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-KY) phóng lên tấm hình cả nhà 7 người mỗi người ôm một khẩu súng tấn công.

Một bình luận gia của báo Chicago Tribune, Rex Huppke nhận định về tấm hình Boebert phóng lên, rằng: "Đó là bệnh hoạn. Tất cả những gì gọi là phẩm cách tốt đẹp của Hoa Kỳ đã bị nghền nát bởi những người như Boebert. Đừng để mất khả năng phẫn nộ của bạn. Đừng đánh giá thấp sức công phá của thuốc độc [như tấm hình đó]."

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 07/12 đến 16h ngày 08/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca ghi nhận trong nước (tăng 760 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 8.322 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.475), Tây Ninh (874), Sóc Trăng (781), Bình Phước (747), Bến Tre (740), Đồng Tháp (725), Cần Thơ (676), Bà Rịa - Vũng Tàu (539), Vĩnh Long (525), Cà Mau (511), Khánh Hòa (489), Đồng Nai (461), Bình Dương (455), Trà Vinh (443), Bạc Liêu (438), Kiên Giang (422), Hà Nội (396), Tiền Giang (307), An Giang (279), Hải Phòng (265), Bình Thuận (262), Hậu Giang (248), Bình Định (234), Thanh Hóa (219), Nghệ An (197), Lâm Đồng (181), Bắc Ninh (173), Đà Nẵng (169), Thừa Thiên Huế (163), Gia Lai (135), Hà Giang (109), Đắk Nông (100), Ninh Thuận (87), Long An (77), Hưng Yên (72), Phú Yên (67), Quảng Nam (66), Nam Định (60), Quảng Ninh (56), Quảng Ngãi (44), Thái Nguyên (44), Hải Dương (44), Vĩnh Phúc (37), Phú Thọ (34), Thái Bình (33), Quảng Bình (29), Bắc Giang (25), Yên Bái (16), Quảng Trị (14), Tuyên Quang (14), Hòa Bình (10), Sơn La (9), Lào Cai (7), Hà Nam (5), Cao Bằng (3), Điện Biên (2), Lai Châu (1), Bắc Kạn (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 07/12 đến 17h30 ngày 08/12 ghi nhận 230 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (75) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (1), An Giang (1), Tiền Giang (1), Đồng Nai (2), Long An (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1), Đắc Lắk (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (24), Đồng Nai (18), Bình Dương (16), Tiền Giang (14), Long An (13), Vĩnh Long (12 tử vong trong 02 ngày 07-08/12), Kiên Giang (12), Tây Ninh (11), Cần Thơ (10), Sóc Trăng (4), Lâm Đồng (3), Cà Mau (3), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (2), Bình Phước (2), Bình Thuận (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hà Nội (1), Hải Phòng (1), Hòa Bình (1), Nghệ An (1), Bến Tre (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 204 ca.





Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Thủ tướng giao Ban cán sự Đảng Bộ Y tế xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về phương án tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thủ tướng giao Ban cán sự Đảng Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo xin ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, kế hoạch bảo đảm vaccine phòng COVID-19 cần chi tiết về số lượng, chủng loại, độ tuổi tiêm, thời gian tiêm, phương án tiêm, việc tiêm trộn giữa các loại vaccine, tiêm tăng cường, bổ sung, nhắc lại, kế hoạch bảo quản, chú ý hạn sử dụng. Đồng thời tích cực tiêm mũi 3 và đề xuất lộ trình xã hội hóa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về phương án tiêm (mũi 1 và 2) cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

SG dừng cho học sinh lớp 1 và trẻ 5 tuổi học trực tiếp. Sáng 8/12, UBND TPHCM đã có quyết định tạm dừng việc đi học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi so với kế hoạch trước đó cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này đưa ra dựa trên tham mưu, đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM.





SG hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi. SG đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi, tỷ lệ bao phủ khoảng 85,5%. Chiều 8/12, ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đến nay, TP.HCM đã kết thúc 2 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi. Trong chiến dịch vừa qua, 709.645 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố đã được tiêm chủng, tăng hơn 7.481 trường hợp so với dự kiến ban đầu. Đến nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi 1 ở nhóm tuổi này đạt 96,6%, mũi 2 đạt 85,5%. Toàn thành có 7 quận, huyện đạt tỷ lệ cả 2 mũi tiêm trên 90%, gồm quận 5, quận 8, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Người dân sẽ mua thuốc chữa COVID-19 như mua thuốc cảm cúm? Khi mà các thuốc kháng virus được sản xuất đại trà, ngành y tế sẽ tham mưu Chính phủ cho bán tại các nhà thuốc. Như vậy trong tương lai, người dân có thể mua uống như thuốc cảm cúm bình thường. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết vắc xin và thuốc kháng virus Molnupiravir thời gian qua đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt. Hiện nay có thêm thuốc điều trị Paxlovid do Pfizer sản xuất. Theo ông Thượng, 2 công ty nắm bản quyền của hai loại thuốc này đã đồng ý nhượng bản quyền cho Việt Nam. Vừa qua trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế có thông tin sắp tới Bộ Y tế sẽ cấp phép sản xuất trong nước. Hy vọng thời gian không xa, lượng thuốc điều trị sẽ phong phú, không khan hiếm như thời gian qua. Bộ dự kiến khi các thuốc kháng virus được sản xuất đại trà, ngành y tế sẽ tham mưu Chính phủ cho bán tại các nhà thuốc. Như vậy trong tương lai, người dân có thể mua uống như thuốc trị cảm cúm bình thường.





Ca mắc liên tục tăng cao, Hà Nội có 851 F0 điều trị tại trạm y tế lưu động. Theo số liệu mới nhất của Sở Y tế, toàn thành phố đã có 22 quận, huyện tiếp nhận 851 F0 điều trị tại các trạm y tế lưu động. Hiện tại thành phố đã xây dựng phương án triển khai trạm y tế lưu động tại 508 xã, phường, thị trấn. Trong đó 22 quận, huyện tiếp nhận 851 F0 điều trị tại các trạm y tế lưu động.

Ngày 8.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 7.12 đến 18h ngày 8.12, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 709 ca bệnh COVID-19, trong đó: cộng đồng (243), khu cách ly (329), khu phong tỏa (137). Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, thành phố vượt 700 ca mắc/ngày.

Thừa Thiên Huế thêm 156 ca mắc mới, học sinh THPT học trực tiếp từ 13/12. Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm 156 ca mắc COVID-19 mới. Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh này sẽ đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/12. Tối 8/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kết quả đến 18h, tỉnh này ghi nhận thêm 156 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trong các ca mắc mới này, được phát hiện tại khu cách ly tập trung 14 ca, giám sát y tế tại nhà 1 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 32 ca và tại cộng đồng 109 ca. Các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có địa chỉ nơi ở chủ yếu tại TP Huế, thị xã Hương Thủy và 2 huyện Phú Lộc, Phú Vang. Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 5.730 ca F0 bao gồm cả số bệnh nhân nơi khác chuyển đến BV TW Huế điều trị. Hiện đang điều trị 2.475 ca, đã được điều trị khỏi 3.242 ca.





157 ca dương tính mới, Hải Phòng phát hiện nhiều F0 trong khu công nghiệp. Trong ngày 8/12, ngành y tế thành phố Hải phòng ghi nhận 157 ca dương tính mới trong đó hơn 40 ca tại KCN VSIP được phát hiện qua khám sàng lọc. Ngành Y tế TP Hải Phòng vừa thông tin, ngày 08/12/2021, địa phương ghi nhận thêm 157 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc toàn thành phố là 1697 ca.

SG: Nhân viên y tế thu nhập thấp, kiệt sức vì gần 8 tháng chưa nghỉ ngơi. “Lý do nhân viên y tế nghỉ việc, chúng tôi dùng từ kiệt sức cũng không sai, gần 8 tháng trời chưa được nghỉ ngơi ngày nào với mức thu nhập thấp”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nói. Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết thành phố có chỉ số 20 bác sĩ/vạn dân, cao gấp đôi cả nước. Nhưng nhìn ra các nước xung quanh, chỉ số của họ dao động 36-44-62/vạn dân. Như vậy, chỉ số này vẫn còn thấp so yêu cầu. "Thực tế chỉ ra bình thường không thiếu nhưng khi dịch bùng phát lên thì rất thiếu bác sĩ", ông Thượng nói. Năm nay, số lượng nhân viên y tế nghỉ việc nhiều, khoảng 1.000 người, gấp đôi năm ngoái. “Lý do nghỉ việc chúng tôi dùng từ kiệt sức cũng không sai, gần 8 tháng trời chưa được nghỉ ngơi ngày nào với mức thu nhập thấp”, ông Thượng nói.

Đồng Nai: Số ca tử vong do COVID-19 tăng đột biến.

SG xin thí điểm mở lại đường bay đón du khách quốc tế.

Sở Y tế TP.HCM: Sẽ đến lúc không công bố số ca nhiễm mỗi ngày

Nhạc sĩ Phú Quang từ trần.

Nhạc sĩ Phú Quang (Photo: Wikipedia)

Bệnh đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch, đột quỵ, mù lòa, suy thận và cắt cụt chi dưới.

Sau Arizona là tới Wisconsin

Trên chương trình "OutFront"

Người tỵ nạn Vo Van Hung,

Hôm Thứ Ba

Thành phố nào tại Hoa Kỳ ít trộm cắp nhất?

Bộ Tư Pháp có thể sẽ sớm phổ biến bản tóm lược ngoài luồng v

Trong khi gần 700 người tham dự bạo loạn đã bị bắt

Một mục sư tại tiểu bang Indiana đã bị "giải nhiệm"

Sau khi khám phá

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Tỉnh Đồng Nai ghi nhận số ca nhiễm COVID- 19 tử vong tăng đột biến trong ngày 7/12 với 44 ca. Ngày 8/12, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày hôm qua 7/12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 44 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 toàn tỉnh đến nay lên 928 ca, chiếm 1,02% tổng số bệnh nhân COVID-19 toàn tỉnh.Với sự chuẩn bị đầy đủ, TP HCM có đủ khả năng tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế tập trung theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế trong thời gian tới. Ngày 8-12, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước. Theo UBND TP HCM, tính đến ngày 25-11, thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch và đánh giá cấp độ dịch Covid-19 đạt mức 2. Tỉ lệ người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đạt ở mức cao; hệ thống y tế của TP HCM đã sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch Covid-19.. Đến thời gian nào đó, TP.HCM sẽ giống như Singapore, không công bố số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày, không đặt lưu tâm về số ca mắc mới, mà xem đây như một bệnh thường khi người nhiễm không có diễn tiến nặng.Sáng 8-12, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa X tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo các sở, ngành. Được chất vấn đầu tiên, giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cảnh báo dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, ca chuyển nặng, ca tử vong có xu hướng tăng trở lại từ ngày 20-10. Ông Thượng cũng nói: "Nếu người dân đồng hành cùng TP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì hy vọng dịch bệnh sẽ giảm. Đến thời gian nào đó, TP sẽ giống như Singapore, không công bố số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày, không quan trọng vấn đề số ca mắc mới, mà xem đây như một căn bệnh thường khi người nhiễm không có diễn tiến nặng."Sáng ngày 8/12, tác giả của những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời ở tuổi 72 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh đái tháo đường (còn gọi là bệnh tiểu đường). Nhạc sĩ Phú Quang đã nhiều năm mắc một căn bệnh được gọi là "căn bệnh của thời đại"- Đái tháo đường. Con gái đầu của nhạc sĩ là nghệ sĩ piano Trinh Hương từng chia sẻ, nhạc sĩ đã chung sống với căn bệnh đái tháo đường hơn 30 năm nay. Vài năm trước khi mất, sức khỏe nhạc sĩ Phú Quang bị những biến chứng của bệnh làm cho suy yếu, cứ vài tháng ông lại phải nhập viện điều trị một đợt và cho đến phút cuối ông ra đi bởi biến chứng của bệnh quá nặng.Chỉ trong năm 2021, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 6,7 triệu người. Theo số liệu của IDF năm 2019, tại Việt Nam, có khoảng gần 3,8 triệu người phải sống chung với căn bệnh đái tháo đường. Hầu hết trong số này là đái tháo đường type 2. Phú Quang (13/10/1949 - 8/12/2021), tên đầy đủ là Nguyễn Phú Quang là một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca, những bài hát trữ tình viết về Hà Nội. Các ca khúc hay nhất của Phú Quang đều có thể nghe ở YouTube.---: các cuộc kiểm phiếu của Cộng Hòa thú nhận rằng không hề có gian lận bầu cử 2020, và kết quả Biden thắng phiếu Trump. Báo Forbes hôm Thứ Ba 7/12/2021 loan tin 1 nhóm pháp lý cực hữu ở Wisconsin đã phổ biến kết quả điều tra về bầu cử Tổng Thống 2020 và kết luận không có chứng cớ gian lận và kết quả minh bạch là Trump thua phiếu Biden.Phóng viên Alison Durkee loan tin rằng cuộc điều tra của viện Wisconsin Institute for Law & Liberty (WILL) cho thấy kết quả là không có chứng cớ gian lận bầu cử diện rộng nào.Thêm một cú thê thảm cho Trump: WILL tìm ra rằng người Dân Chủ làm việc "tệ hại hơn mong đợi" ở các lĩnh vực sử dụng máy bầu cử của công ty Dominion Voting Systems — một công ty bị Trump và các luật sư của Trump chụp mũ là xai nhu liệu lật phiếu Trump thành phiếu Biden.WILL kết luận: phiếu hợp lệ bầu cho Biden nhiều hơn phiếu hợp lệ bầu cho Trump. WILL trước đây cũng chính là nơi nộp đơn kiện đòi xóa tên hàng trăm ngàn cử tri ra khỏi danh sách cử tri Wisconsin.Trước Wisconsin, các nhóm cực hữu cũng đã kiện, đếm lại phiếu bầu ở quận Maricopa County của Arizona, nơi Cộng Hòa tin là hang ổ gian lận bầu cử, nhưng kết quả đếm xong mấy lượt ở quận Maricopa County vẫn ra kết quả: Trump thua phiếu Biden.---ở CNN hôm Thứ Ba 7/12/2021, phóng viên Jamie Gangel phân tích rằng Trump sẽ nổi giận vì cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows tuy từ chối ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn, nhưng Meadows đã tự nguyện nộp 6,000 trang tài liệu cho Ủy Ban.Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ) nói với CNN rằng các tài liệu Meadows nộp có cả những tin nhắn gửi và nhận trong khi bạo loạn 6/1/2021 bùng nổ, các emails, các bản chép điện thoại trao đổi trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Gangel nói rằng Trump đã nổi giận vì Meadows kể chuyện Trump ém tin dính COVID, thì sẽ nổi giận khi biết 6,000 trang tài liệu này là đủ thứ trong ngày 6/1/2021.---42 tuổi, bị giam khi còn là 1 cậu bé 15 tuổi tại Hong Kong cuối cùng quyết định không chống lệnh trục xuất, theo tin của Next Shark. Vo Van Hung bị tuyên án chung thân sau khi giết 1 người tỵ nạn khác hồi năm 1994. Bản án được giảm, và y hoàn tất bản án năm 2016 theo 1 tu chính của luật Hong Kong, nhưng vẫn bị giam vì là di dân lậu, theo báo Hong Kong Free Press.Vo tới Hong Kong năm 1991 khi 12 tuổi. Vo tới với 1 người đàn ông nói là bà con, nhưng người này đã bỏ rơi Vo, để Vo ở lại trong tại tỵ nạn Whitehead ở thị trấn Ma On Shan. Ba năm sau, Vo đâm chết 1 người tỵ nạn khác trong khi xô xát, và bị kêu án chung thân.Bản án Vo giảm còn 29 năm tù vào năm 1998 sau khi Hong Kong sửa luật để không cho vị thành niên bị án chung thân. Vo hoàn tất bản án năm 2016. Nhưng vẫn ở trong tù tới giờ vì là di dân lậu. Bị giam gần 3 thập niên, Vo mất cơ hội hợp pháp hóa để thành cư dân Hong Kông, nên bị lệnh trục xuất.Vo là 1 trong 18 công dân Việt Nam bị Hồng Kông xem là không thể cho định cư vì nhiều lý do. Bây giờ, Vo Van Hung chấp nhận bị trục xuất sau khi lý luận xin miễnt rục xuất bị từ chối: Vo khai rằng thân phụ là 1 người lính VNCH chống lại CSVN nên không dám về vì sợ bị truy bức. Vo bị bác bỏ hai lần khi chống lệnh trục xuất.Theo báo HKFP, trong khoảng 200,000 người Việt tới Hong Kong từ 1975 tới 1999, có 143,700 người được định cư nơi khác, và 67,000 người bị ép hồi hương.Vo viết trong lá thư ngày 29/11/2021 giải thích vì so Vo chấp nhận bị trục xuất về VN: "Hong Kong không còn dân chủ nữa, bây giờ y hệt VN thôi."Trả lời phỏng vấn của HKFP, Vo nói hy vọng sẽ về ở Đồ Sơn, phía Bắc Hải Phòng sau khi được thả, Một bạn tù của Vo đang có nhà ở Do Son. Vo Van Hung đã học tiếng Anh và tiếng Quảng Đông trong các năm trong tù, hy vọng sẽ làm thông ngôn cho các doanh nghiệp ngoại: "Tôi không thể nói tiếng Anh giỏi, vì là tự học, nhưng đọc thì tốt. Tôi cũng có th63 đánh máy. Tôi học dùng máy điện toán khi ở trong tù."---7/12/2021, báo Huffington Post loan tin rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đã lặng lẽ làm nhiều việc không ầm ĩ, kể cả lặng lẽ đưa ra các trát đòi các cựu viên chức của Trump ra điều trần trước Ủy ban.Nhưng các trường hợp nổi bật vẫn được báo chí theo dõi, như Marc Short (cựu Chánh văn phòng của Phó Tổng Thống Mike Pence) đã hứa sẽ ra kể hết, và Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng của Trump) cho biết chống lại trát đòi và dự kiến sẽ bị truy tố hình sự về tội coi thường Quốc Hội.Bản tin ghi rằng Ủy ban chỉ công bố có 40 trát đòi, nhưng đã phỏng vấn tới 275 nhân chứng, cả các cá nhân theo lệnh trát đòi và các cá nhân tự nguyện ra khai, do vậy bây giờ Ủy ban đã nhận hơn 30,000 trang tài liệu, nhận hàng trăm tin mật báo, và thuận lợi nhanh chóng điều tra.Ủy ban hồi tháng 8/2021 phổ biến thư gửi 35 công ty viễn thông và kỹ thuật, yêu cầu giữ hồ sơ (email và bản chép điện thoại) nhiều người mà tên không phổ biến, cho tới khi luật sư của Meadows nói với Ủy Ban rằng Meadows sẽ không ra khai, bấy giờ báo chí mới biết về trường hợp Meadows.Ủy Ban tăng tốc làm việc vì ý thức rằng, nếu Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện trong bầuc ử 2022 và nếu Ủy Ban chưa làm xong kết luận, Ủy Ban sẽ bị giải thể, và bí mật về bạo loạn 6/1/2021 sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.----Bản khảo sát của WalletHub đối với hơn 180 thành phố Hoa Kỳ cho biết: thành phố Port St. Lucie (tiểu bang Florida) có tỷ lệ thấp nhất về trộm cắp tính trên mỗi 1,000 cư dân, ở mức 8.26, tức là 9.2 lần ít hơn ở thành phố Salt Lake City, Utah, ở mức 75.93 (vụ trên mỗi 1,000 cư dân).Thành phố San Francisco, California, có tỷ lệ người mập phì thấp nhất, ở mức 17.10%, tức là 2.7 lần thấp hơn ở Jackson, Mississippi, thành phố mập phì cao nhất ở mức 45.90%.---ề bản báo cáo nội bộ do cựu Công tố Đặc biệt Robert Mueller điều tra về Trump móc nối với tình báo Nga trong khi vận động tranh cử Tổng Thống 2016.Bản báo cáo ngoài luồng có những phẩn không đưa vào bản báo cáo Mueller, nghĩa là cũng không đưa ra Quốc Hội. Trong lá thư hôm Thứ Năm 2/12/2021, Biện Lý khu vực Manhattan thông báo Chánh án Katherine Polk Failla về tiến trình trả lời đối với đơn xin tài liệu theo thủ tục Luật Tự Do Thông Tin FOIA do báo New York Times nộp lên.Thư nói rằng Biện Lý đang có bước tiến duyệt hồ sơ ngoài luồng kết tập bởi Andrew Weissmann, phụ tá cao cấp của Robert Mueller. Thư cho biết dự kiến sẽ duyệt xong trong tháng 1/2022. Trong sách nhan đề "Where Law Ends: Inside the Mueller Investigation" (Khi Luật Pháp Bó Tay: Bên Trong Cuộc Điều Tra của Mueller), Weissmann viết rằng ông và các phụ tá trong nhóm của ông viết bản báo cáo ngoài luồng để cất trong hồ sơ Bộ Tư Pháp cho đời sau đọc, vì Mueller không được phép truy tố Trump, Tổng Thống đương nhiệm. Bản báo cáo ngoài luồng ghi tất cả những gì Weissmann và các phụ tá thu thập được trong cuộc điều tra.---và bị truy tố, liên bang không có vẻ như sẽ truy tố những người kích động, kể cả Trump, theo phóng viên Barton Gellman trên báo The Atlantic ghi nhận hôm Thứ Hai.Nói chuyện trên đài MSNBC hôm Thứ Ba về bài báo của Gellman có nhan đề "Trump's Next Coup Has Already Begun" (Cú đảo chánh kế tiếp của Trump đã bắt đầu), cựu Thượng nghị sĩ Dân Chủ Claire McKaskill nói rằng lệnh truy tố Steve Bannon có vẻ là tới gần Trung tâm hành quân bạo loạn ngày 6/1/2021.McKaskill nói rằng nền công lý Mỹ không thực sự công bằng cho mọi người, tùy bạn là ai, nhiều tiền hay ít, có những kẻ phạm tội quá rõ nhưng vẫn thoát, "Tên này [Trump] đang ngồi ở sân golf, đang lựa chọn các Bộ Trưởng cho chính phủ kế tiếp của y."Michael Steele, cựu Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc, cũng nói tương tự, thêm rằng ông tin là cả báo chí và công chúng Mỹ cần nghiền ngẫm bài phân tích của Gellman. Ông nói đây là trách nhiệm của truyền thông báo chí, trong khi loan đủ thứ tin nhảm trên làn sóng trong khi dân Mỹ cần tự hỏi, "Bạn có muốn thêm cú [đảo chánh] lần nữa?"---tại nhà thờ của ông sau khi ông xuất hiện trên chương trình phim tài liệu HBO có tên là Chúng Tôi Ở Đây. Mục sư Craig Duke, người từng phụ trách hội thánh ở nhà thờ Newburgh United Methodist Church, đang phải nằm nhà sau khi chiếu tập phim trên, trong đó Duke hát một ca khúc của Kesha trong cuộc trình diễn bênh vực quyền đồng tính.Một lá thư đề ngày 26/11/2021 gửi tới nhà thờ từ 1 quan chức địa phương nói rằng nhiều cú điện thoại và email chỉ trích Craig, và cùng lúc nhiều điện thoại và email khen ngợi Craig.Mục sư Duke đã chấp thuận một đề cử từ 1 tổ chức đồng tính để lên chương trình Chúng Tôi Ở Đây vì mục sư muốn bày tỏ ủng hộ cô con gái (giới tính thứ 3) của mục sư. Sau khi quay tập phim trên, Mục sư gọi đó là kinh nghiệm tâm linh thâm sâu và tuyệt vời.Vào hôm Thứ Ba 7/12/2021, một nỗ lực gây quỹ giúp Mục sư và vợ đã gây quỹ được hơn $44,000.---thấy một kho tàng hàng chục túi đựng tiền mặt và chi phiếu giấu sau một bức tường nhà vệ sinh nhà thờ của mục sư Joel Osteen, anh thợ ống nước Justin được chính thức tặng thưởng $20,000 -- tiền treo giải của cảnh sát Houston khi điều tra vụ trộm năm 2014.Anh Justin được nhà thờ gọi hồi tháng 11/2021 tới sửa một nhà vệ sinh bị hỏng, khi gỡ các bức vách ra đã thấy hàng chục túi đựng tiền mặt và chi phiếu tổng trị giá $600,000 biến mất từ 7 năm trước. Vậy là có quà Giáng Sinh bất ngờ.---Tuần hành cực hữu ‘Patriot Front’ ở thủ đô là đóng phim?Thực, không phải phim. Nhiều chính khách tìm cách dìm tin mặt trận cực hữu "Patriot Front" tuần hành hôm Thứ Bảy 4/12/2021 tại thủ đô Washington D.C. chỉ là đóng phim, hoặc do FBI dàn dựng hoặc do các diễn viên dàn dựng. Thực tế, nhóm này là da trắng thượng đẳng có tên là Patriot Front (Mặt Trận Ái Quốc). Lãnh đạo nhóm da trắng thượng đẳng này là 1 người Texas 23 tuổi, tên là Thomas Ryan Rousseau, chủ mưu trong nhóm tuần hành hôm Thứ Bảy.Có thể xem thêm ở bản tin video sau, từ MSNBC:Hay bản tin video từ The Damage Report:Bản tin Fact Check này là từ Snopes:---UAE đổi ngày làm việc từ Chủ Nhật tới Thứ Năm sang từ Thứ Hai tới Thứ Sáu?Đúng thế. Chính phủ United Arab Emirates hôm Thứ Ba công bố chính thức đồi lịch làm việc trong tuần từ Chủ Nhật tới Thứ Năm sang từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Chỉ có vài quốc gia Trung Đông làm như thế, vì các ngày Thứ Sáu được Hồi Giáo xem là ngày linh thánh. Tuy nhiên, công chức UAE sẽ làm nửa ngày Thứ Sáu để tôn trọng ngày linh thánh. Hiệu lực từ ngày 1/1/2022.Hầu hết các nước Trung Đông vẫn giữ lịch làm việc: từ Chủ Nhật tới Thứ Năm mỗi tuần.Chi tiết:

