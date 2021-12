Một nhóm hơn 100 người da trắng thượng đẳng đã tuần hành ở thủ đô Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy 4/12/2021, mang cờ Mỹ, cùng với tiếng trống, lễ xuất quân từ đài tưởng niệm Lincoln Memorial, ​hô hào "tái chiếm Hoa Kỳ" (“reclaim America”) -- không thấy da vàng tham dự.

.

- da trắng thượng đẳng tuần hành ở thủ đô, hô hào "tái chiếm Hoa Kỳ," không thấy da vàng tham dự.

- Dịch COVID-19 gây thiệt hại cho kinh tế Việt Nam 37 tỉ USD. Có gần 70 triệu liều vaccine sẵn sàng để tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi. Bộ Y tế: Không để thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn. Thủ tướng hối thúc tiêm vaccine, nghiên cứu và bào chế vaccine và thuốc trị. SG thi hiến kế, đổi mới sáng tạo, cứu nguy du lịch. Hơn 70% phụ huynh SG không cho con em lớp 1 đi học trực tiếp. Hải Phòng: Nhiều tiểu thương chợ Sắt dương tính, hàng nghìn học sinh dừng đến trường. Hà Nội: Rào chắn được dựng lại, lớp 12 học trực tiếp 3 buổi mỗi tuần từ ngày 6/12.

- Ohio: 1 học sinh liệt kê tên các bạn học cậu sẽ xử bắn, bị bạn học mật báo, cảnh sát tới vây bắt tức khắc

- năm 2022, Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn sẽ chiếu TV trực tiếp để dân xem ngày bạo loạn diễn tiến từng phút

- Sở Y Tế Oregon bắt đầu soạn 1 lệnh buộc mang khẩu trang vĩnh viễn khi tụ họp trong nội thất.

- New York: 1 trung học tịch thu 21 vũ khí/ngày nhờ máy dò kim loại; bắt 1 học sinh vì có súng và 30,000 đô

- California: thị trấn Oroville nổi giận vì lệnh ép chích ngừa, liền tuyên bố trở thành "nền Cộng Hòa hợp hiến"

- Maine: DB/TB Chris Johansen (Cộng Hòa) từ chức, nói vẫn chống vaccine và khẩu trang bất kể vợ chết vì COVID

- CNN sa thải Chris Cuomo vì bênh ông anh cựu Thống Đốc New York quậy phụ nữ, Chris cũng bị 1 cô kiện tội cũ

- Texas: Thong Pham bị kêu án 99 năm tù vì xông vào 1 căn nhà, đâm bị thương 1 người và 1 con chó

- Quận Cam: truy tố Hoang Xuan Le vì rủ con nợ James Dao lên ghe, nửa đêm ra khơi giết, đẩy xác xuống biển

- Hoa Hậu Thùy Tiên thắng Giải Hoa Hậu Miss Grand International 2021 đêm chung kết 4/12/201 tại Thái Lan

- HỎI 1: Giá hàng trang trí Giáng Sinh tăng vọt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 1% người dính COVID-19 sẽ bị rối loạn não luôn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-5/12/2021) --- Một nhóm hơn 100 người da trắng thượng đẳng đã tuần hành ở thủ đô Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy 4/12/2021, mang cờ Mỹ, cùng với tiếng trống, lễ xuất quân từ đài tưởng niệm Lincoln Memorial, ​hô hào "tái chiếm Hoa Kỳ" (“reclaim America”) chỉ vài

khu phố là tới Bạch Ốc.

.

Họ thuộc tổ chức “Patriot Front” (Mặt Trận Ái Quốc). Nhiều người dân bất ngờ chứng kiến lo sợ, dạt ra xa, nhưng cũng có nhiều người đưa ngón tay giữa và la hét phản đối, trong khi cảnh sát dàn hàng chứng kiến và chờ họ ra về.

.

Họ mặc đồng phục, dàn hàng lắng nghe lãnh tụ Thomas Rousseau thuyết trình bên hồ nước ở điện Capitol. Rousseau nói tuần hành là biểu dương lực lượng, không để xô xát hay làm phiền công chúng, gửi thông điệp tới những người chân thực.

.

Khi họ giải tán, một xe van họ thuê từ U-hauls chạy lạc đâu rồi, một nhóm vài chục người phải chờ trong bóng đêm lạnh 45-degree (45 độ F), gần 3 giờ sau xe van này mới tới được để đón nhóm cuối cùng này về. (Hình như đây là điềm: da trắng thượng đẳng lạc đường lịch sử? Không thấy da vàng cuồng nào tham dự, chắc đã bị họ từ chối?)

.

Mời xem khí thế da trắng thượng đẳng ở video dài 45 giây đồng hồ:

https://twitter.com/AndreaMcCarren/status/1467249119395782657?s=20

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 04/12 đến 16h ngày 05/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.314 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 14.312 ca ghi nhận trong nước (tăng 319 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.142 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.491), Cần Thơ (1.132), Tây Ninh (792), Sóc Trăng (775), Bà Rịa - Vũng Tàu (710), Đồng Tháp (690), Bình Thuận (648), Bến Tre (630), Bình Phước (547), Vĩnh Long (544), Khánh Hòa (465), Cà Mau (444), Bình Định (428), Hà Nội (400), Bạc Liêu (398), Kiên Giang (394), Đồng Nai (355), Bình Dương (355), An Giang (350), Thừa Thiên Huế (305), Hậu Giang (295), Tiền Giang (257), Trà Vinh (212), Hà Giang (160), Bắc Ninh (113), Đắk Nông (102), Thanh Hóa (94), Hải Phòng (91), Long An (90), Hải Dương (88), Lâm Đồng (84), Quảng Ngãi (81), Đà Nẵng (78), Ninh Thuận (75), Quảng Nam (63), Quảng Ninh (62), Gia Lai (61), Hưng Yên (60), Nam Định (47), Phú Thọ (45), Thái Nguyên (35), Vĩnh Phúc (34), Phú Yên (31), Thái Bình (28), Quảng Bình (25), Hòa Bình (23), Yên Bái (21), Tuyên Quang (16), Kon Tum (13), Bắc Giang (12), Hà Tĩnh (11), Lạng Sơn (11), Lào Cai (9), Sơn La (9), Ninh Bình (5), Hà Nam (5), Cao Bằng (5), Quảng Trị (4), Lai Châu (2), Điện Biên (1), Bắc Kạn (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 04/12 đến 17h30 ngày 05/12 ghi nhận 199 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (69) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bến Tre (2), Đồng Tháp (1), Quãng Ngãi (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Tây Ninh (20), An Giang (19), Kiên Giang (17), Đồng Nai (12), Tiền Giang (10), Bình Dương (9), Cần Thơ (7), Sóc Trăng (6), Vĩnh Long (6), Đồng Tháp (5), Bình Thuận (4), Cà Mau (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Cao Bằng (1), Trà Vinh (1), Phú Thọ (1), Thừa Thiên Huế (1), Bình Định (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Bạc Liêu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 197 ca.





.

Gần 70 triệu liều vaccine sẵn sàng để tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số lượng vaccine được dùng tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đã có đủ 95% với khoảng 68,4 triệu liều.

.

Bộ Y tế: Không để thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng. Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, không để lãng phí vaccine. Theo Bộ Y tế, thời gian qua vaccine phòng COVID-19 đã được phân bộ kịp thời đến các địa phương, đơn vị để triển khai tiêm chủng. Nhiều địa phương đã đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên cao (trên 90% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1) và đang triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 12 - 17 tuổi. Tuy nhiên, ở một số địa phương tỷ lệ sử dụng số được phân bổ và độ bao phủ vaccine còn thấp, còn nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh. Vì thế, Bộ Y tế đề nghị các địa phương "không để xảy ra tình trạng thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí".





.

Hối thúc tiêm vaccine. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và bảo đảm thuốc điều trị, chậm nhất là cuối tháng 12 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, đồng thời đẩy mạnh việc tiêm mũi 3. Thủ tướng yêu cầu, phấn đấu chậm nhất trong tháng 12 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên; rà soát lại các đối tượng chưa tiêm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đạt mục tiêu này. Đồng thời, có lộ trình triển khai tích cực, hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho người từ 12-17 tuổi; đẩy mạnh việc tiêm mũi 3, trong đó ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên và các đối tượng tuyến đầu.

.

Khẩn cấp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất, cấp phép… thuốc điều trị. Về sản xuất vaccine và thuốc trong nước nói chung, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Y tế và các cơ quan cần tích cực triển khai, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, kể cả hỗ trợ tài chính, cho việc chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất trong nước trên nguyên tắc bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.

Về thuốc chữa bệnh, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan bám sát, tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất, cấp phép… Bộ Y tế chủ động dự báo nhu cầu về số lượng, loại thuốc điều trị COVID-19 cho cả nước để có phương án mua, kể cả mua tập trung và phân bổ, sử dụng phù hợp với yêu cầu điều trị...; Đối với các loại thuốc thiết yếu phải có cơ số dự phòng cho tình huống dịch diễn biến xấu.





.

SG phát động cuộc thi hiến kế, đổi mới sáng tạo du lịch thích ứng với dịch COVID-19. Ngày 5/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đã phát động Cuộc vận động hiến kế khôi phục du lịch TP Hồ Chí Minh và Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch năm 2021 nhằm tìm ra nhiều giải pháp khôi phục ngành du lịch theo hướng phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19. Đây là một trong những chuỗi hoạt động chính tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021, diễn ra từ ngày 4-25/12. Theo đó, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch năm nay đã được nâng tầm quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội cho ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch được tiếp cận với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Còn cuộc vận động góp ý, hiến kế hồi phục du lịch chủ yếu tập trung vào các giải pháp hồi phục hoạt động du lịch; góp ý các cơ chế, chính sách phát triển du lịch; hiến kế xây dựng sản phẩm và ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch; đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu phục vụ cho công tác quảng bá, xúc tiến du lịch... Hai cuộc thi trên sẽ diễn ra từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022. Sau khi có kết quả, các doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực cũng đã cam kết về việc xem xét, lựa chọn các dự án khả thi và phù hợp để đầu tư triển khai.

.

SG: Hơn 70% phụ huynh không cho con em lớp 1 đi học trực tiếp. Theo kết quả khảo sát của ngành GD-ĐT TP.HCM đối với phụ huynh lớp 1 về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TP.HCM, chỉ có 29,82% phụ huynh đồng thuận việc này. Theo đó, TP.HCM có 121.759/131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia đợt khảo sát trên. Kết quả có 36.316 phụ huynh (29,82%) đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp; số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp, chiếm tỉ lệ hơn 70%.





.

Hải Phòng: Nhiều tiểu thương chợ Sắt dương tính, hàng nghìn học sinh dừng đến trường. Ngay khi có kết quả mẫu gộp của các tiểu thương chợ Sắt, Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2, ngành y tế địa phương đã khẩn trương khoanh vùng, phong tỏa toàn bộ khu chợ này. Hải Phòng cho biết, ngày 5/12, công tác xét nghiệm toàn bộ cho các tiểu thương tại chợ Sắt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng được triển khai. Qua xét nghiệm cho thấy, trong số 102 tiểu thương lấy mẫu xét nghiệm kết quả có 11 mẫu gộp dương tính. Theo đó, ngành y tế và chính quyền quận Hồng Bàng tiến hành truy vết, phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ. Trước mắt, số tiểu thương chợ Sắt sẽ tạm không di chuyển khỏi khu vực để chờ kết quả xét nghiệm lại. Trong thời gian này, phía BQL Chợ sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con tiểu thương.

.

SG: khi học sinh học ngoại ngữ tại các trung tâm vào lớp. Ngày 5.12, trong hướng dẫn tổ chức cho học sinh đi học trở lại, Sở GD-ĐT TP.HCM có những quy định cụ thể đối với việc tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học, hoạt động kỹ năng sống từ ngày 13.12 trở đi. Theo đó, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở dạy thêm học thêm, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa…tổ chức cho học viên đi học trở lại, hoạt động theo cấp độ dịch của TP.Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi đơn vị mình trú đóng. Cụ thể, những trung tâm ngoại ngữ, tin học…hoạt động trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) được phép tổ chức dạy học trực tiếp và phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, UBND TP cùng Sở GD-ĐT. Những cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), được phép dạy học trực tiếp nhưng có thể hoạt động tối đa 50% số lượng học viên tại một thời điểm, phối hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp đảm bảo chất lượng dạy và học.





.

Hà Nội: Rào chắn được dựng ở nhiều nơi trước số ca COVID-19 tăng cao. Tới chiều 5/12, Hà Nội ghi nhận thêm khoảng 455 ca COVID-19, nhiều ngõ, phố tại Hà Nội bắt đầu dựng rào chắn, chăng dây trở lại để khoanh vùng, cách ly khu vực có nhiều ca nhiễm.

.

Hà Nội: Học sinh lớp 12 học trực tiếp 3 buổi mỗi tuần từ ngày 6/12. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điều chỉnh quy mô cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Thời gian triển khai từ ngày 6/12/2021. Đối với các huyện, thị xã, học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên học trực tiếp kết hợp học trực tuyến. Cụ thể, 50% số lớp 12 học trực tiếp vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, các ngày còn lại học trực tuyến; 50% số lớp 12 học trực tiếp vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các ngày còn lại học trực tuyến. Học sinh lớp 9 tiếp tục học trực tiếp theo kế hoạch. Học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 và lớp 10, 11 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên học trực tuyến; trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Đối với các quận, học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên học trực tiếp kết hợp học trực tuyến. Cụ thể, 50% số lớp 12 học tiếp vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, các ngày còn lại học trực tuyến; 50% số lớp 12 học trực tiếp vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các ngày còn lại học trực tuyến. Học sinh cấp tiểu học, học sinh cấp trung học cơ sở và học sinh lớp 10, 11 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên học trực tuyến; trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Hà Nội sẵn sàng ứng phó dịch tăng.

Dịch COVID-19 gây thiệt hại cho kinh tế Việt Nam khoảng 37 tỉ USD

Cảnh sát tại thị trấn Miami Township

Dân Biểu tiểu bang Chris Johansen

Oroville City

Trường trung học

Nói rằng có thông tin mới

Thong Pham

Quận Cam: giết người để đòi nợ.

Cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Đăng quang trong đêm 4/12/2021 tại Bangkok, Thái Lan.

Hoa Hậu Thùy Tiên thi trang phục dân tộc.

Phân tầng điều trị, lập các trạm y tế lưu động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine... là những biện pháp ứng phó của Hà Nội trước việc số ca mắc tăng cao mỗi ngày. Số ca Covid-19 trên địa bàn Hà Nội liên tục tăng cao những ngày gần đây. Riêng ngày 4/12, thành phố ghi nhận 628 ca dương tính, trong đó 190 ca tại cộng đồng, 338 ca tại khu cách ly và 100 ca tại khu phong tỏa. Đây là số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trên địa bàn thành phố từ tháng 3/2020 đến nay. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, diễn biến số ca bệnh tăng cao là điều thành phố đã lường trước trong bối cảnh mở cửa, thực hiện chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt". "Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án, kịch bản cụ thể để luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch, tránh bị động, bất ngờ", bà Hà nói, cho hay thành phố đã chỉ đạo lực lượng y tế các tuyến kiên định với phương châm: Điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch; xét nghiệm để sớm phát hiện ca F0 trong cộng đồng và điều trị sớm cho người bệnh.. Đánh giá thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra hai năm 2020-2021, ông Nguyễn Thành Phong, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, cho biết ước tính 847.000 tỉ đồng, tương đương 37 tỉ USD. Tại phiên tọa đàm cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, được tổ chức hôm nay 5-12, thảo luận biện pháp để giúp Việt Nam khắc phục và phát triển kinh tế bền vững, ông Nguyễn Thành Phong, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, cho rằng cần phải lượng hóa thiệt hại kinh tế mất đi do đại dịch. Theo ông Phong, nếu giả định năm 2020-2021 không có đại dịch thì GDP của nền kinh tế Việt Nam tăng 7%, nhưng năm 2020, GDP tăng 2,91% và năm 2021 dự kiến tăng chỉ 2,5%. Như vậy tính toán năm 2020, giá trị thiệt khoảng 160.00 tỉ đồng và năm 2021 là 346.000 tỉ đồng. Tính cả hai năm 2020-2021 cộng lại, số thiệt hại về mặt giá trị kinh tế khoảng 507.000 tỉ đồng theo giá năm 2010. Còn tính theo giá hiện hành, con số này lên tới 847.000 tỉ đồng, tương đương 37 tỉ USD.---, tiểu bang Ohio, nói rằng họ đã bắt 1 học sinh bị cho là hăm dọa các bạn đồng học chỉ vài ngày sau vụ bắn giết tập thể ở 1 ngôi trường tại thị trấn Oxford Township, tiểu bang Michigan.Trong lá thư gửi các gia đình học sinh, Misty Goetz, Hiệu trưởng trung học Milford Junior High School ở Ohio, viết rằng 1 học sinh "được biết là đã liệt kê danh sách một vài bạn học và danh sách đó được xem như là 'danh sách để bắn chết.' Cảnh sát Miami Township đã bắt học sinh này. Các học sinh và phụ huynh liên hệ đều được thông báo."Cảnh sát đã đăng lá thư hiệu trưởng lên Facebook. Trong thư, Goetz viết rằng ông ca ngợi các học sinh đã mật báo âm mưu trên, và cảm ơn cảnh sát đã nhanh chóng giúp trường bình an.---(Cộng Hòa - Maine) trong nhiều tháng nổi tiếng trong cuộc thánh chiến chống lại vaccine và chống lệnh ép mang khẩu trang -- hôm 19/11/2021 nộp đơn chính thức từ nhiệm ra khỏi Hạ Viện Tiểu Bang Maine.Chris Johansen nộp đơn từ nhiệm tới Chủ Tịch Hạ Viện Ryan Fecteau (Dân Chủ) hôm 19/11 và nhói quyết định từ chức là "khó khăn." Nhưng ông cần thêm nhiều thì giờ với gia đình và chăm sóc gia súc tại trang trại của hai vợ chồng, sau khi vợ ông là Cindy Johansen đã chết vì dính COVID-19 hồi tháng 8/2021.Trong thư từ nhiệm, Johensen nói ông vẫn giữ lập trường chống vaccine và chống cưỡng ép mang khẩu trang.---tuy là một thị trấn nhỏ ở Bắc California, nơi nhiều cư dân không ưa các lệnh cưỡng bách phòng chống COVID-19, đã làm một màn độc đáo: tự tuyên bố thị trấn này là "một nền cộng hòa hợp hiến" (constitutional republic).Bản tuyên bố này thông qua với tỷ phiếu 6-1 bởi Hội Đồng Thị Trấn Oroville, viết rằng Oroville sẽ không thực hiện các lệnh đưa ra từ cấp liên bang và tiểu bang mà "vượt quá hay rõ ràng vi phạm quyền hiến định," theo tin từ báo Los Angeles Times.Phó Thị Trưởng Scott Thompson nói rằng giọt nước tràn ly với ông là khi Thống Đốc Gavin Newsom ra lệnh cưỡng báchc hích ngừa đối với học sinh trên 12 tuổi. Ông nói ông không chống khẩu trang, cũng không chống chuyện người khác chích ngừa, nhưng lệnhc ưỡng ép chích ngừa là "vượt lằn ranh" rồi.Thị Trưởng Chuck Reynolds nói với báo East Bay Times rằng tuyên bố thị trấn là nền cộng hòa thực ra :không thay đổi gì" mà chỉ là thông điệp rằng chúng tôi có quyền lựa chọn và tự do cá nhân.Lisa Pruitt, Giáo sư luật UC Davis nói với CBS Sacramento rằng nghị quyết của Oroville không có giá trị pháp lý, vì các trường học ở Oroville vẫn bị tiểu bang quản trị. Các viên chức Oroville cũng nói rõ là thị trấn không hề ly khai khỏi tiểu bang California hay liên bang Hoa Kỳ.Oroville là thủ phủ của quận Butte County, có dân số khoảng 20,000 người, đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa gần như ngang nhau. Tỷ lệ chích ngừa thấp, dưới trung bình tiểu bang, lây nhiễm COVID lại cao. Nhưng cư dân Celia Hirschman, người có thân phụ chết vì COVID ba tháng trước, than phiền rằng, "Tuyên bố như thế, nghĩa là mấy ổng nói thị trấn chúng tôi là cao bồi, và chúng tôi sống theo luật riêng..."---Urban Assembly School for Law and Justice tại Brooklyn cho biết đã tịch thu 21 vũ khí chỉ trong vòng một ngày sau khi gắn máy dò kim loại. Các viên chức thành phố đã gắn máy dò kim loại ở trường này sáng Thứ Năm sau khi một học sinh 17 tuổi bị bắt vì mang súng và hơn $30,000 tiền mặt.Và chỉ một ngày, các viên chức trường này đã tịch thu 1 kho vũ khí nhờ máy dò kim loại: 9 con dao, 7 ống xịt hơi cay, 4 súng điện, và một cặp khoen đồng (để gắn vào tay làm nắm đấm công phá).Lý do cậu 17 tuổi bị bắt với súng và tiền mặt vì tới trường trễ, nên phải vào văn phòng điền đơn xin vào trễ, nhưng cô thư ký nhìn thấy giống như là súng trong ba-lô của cậu, nên báo với bảo vệ khám xét. Cậu bị tạm giữ, cho tới khi cảnh sát new York tới và lục soát thấy súng và tiền mặt. Sau khi cậu bị bắt, máy dò kim loại được gắn cho trường.---về vai trò của bình luận viên Chris Cuomo giúp ông anh Andrew Cuomo giữ ghế Thống Đốc New York trong khi ông anh dính cú xì căng đan quấy nhiễu phụ nữ, CNN quyết định sa thải Chris Cuomo. Nhưng CNN không nói gì về thông tin mới.Chris Cuomo trước đó đã bị tạm ngưng việc vô hạn định trong khi CNN điều tra. Nhưng quyết định sa thải Cuomo công bố hôm Thứ Bảy cho thấy áp lực lớn từ cả trong và ngoài CNN. Bởi vì Chris Cuomo có điểm cao nhất trong các xướng ngôn viên của CNN.Bản thân Chris Cuomo bây giờ cũng bị 1 đơn kiện về tội quấy nhiễu tình dục. Luật sư Debra Katz thông báo cho CNN rằng thân chủ của bà là một phụ nữ cấp dưới của Chris Cuomo đã tố cáo Chris Cuomo quấy nhiễu tình dục khi 2 người cùng làm tại một đài khác.---, 54 tuổi, đã bị tuyên án 99 năm tù vì xông một ngôi nhà ở thị trấn Wylie đầu năm 2021, đâm một người trong nhà và một con chó, theo lời các viên chức hôm Thứ Sáu 3/12/2021.Một bồi thẩm đoàn quận Collin County, Texas, đã xử rằng Thong Pham có tội đột nhập nhà người khác hồi tháng 3/2021 để trộm với ý định phạm thêm 1 tội hình sự khác.Cảnh sát được gọi tới lúc 12:45 a.m. ngày 26/3/3021 tại căn nhà đia chỉ khu 1500 trên đường Canyon Creek Road, thấy 1 người đàn ông và một con chó đen giống Labrador bị nhiều vết dao đâm. Taylor Newsom kể cho cảnh sát rằng ông bị tấn công sau khi thấy Pham đột nhập vào nhà, tay múa dao.Con chó tên là Marley đã sủa dữ dội, xông vào giúp Newsom, nhưng bị Pham đâm chém nhiều nhát. Pham bỏ chạy ra khỏi nhà, sau đó bị cảnh sát bắt khi núp ở một con suối gần đó. Newsom và cô khuyển Marley bây giờ đã hồi phục sau khi chữa trị.---Hoang Xuan Le, 40 tuổi, bị cáo buộc là 1 tay buôn ma túy đã lên kế hoạch rủ 1 người bạn đang nợ y khoảng từ $30,000 tới $40,000 lên một tàu lưới tôm hùm ra khơi từ cảng Dana Point Harbor (phía nam Quận Cam) để giết người này để rồi sẽ lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của người này, theo lời công tố hôm 3/12/2021. Nhưng luật sư của Le nói Le chỉ tự vệ.Phiên tòa hôm Thứ Sáu là xử Hoang Xuan Le về cáo buộc sát nhân, trong khi các tội ma túy và vũ khí sẽ có phiên tòa khác. Le và cô Sheila Marie Ritze, 42 tuổi, cư dân San Juan Capistrano, cả hai cùng bị truy tố vụ giết James Dao hôm 14/10/2019. Nhưng cô Ritze sẽ ra phiên tòa khác nữa, sau đó.Công tố Gregory Scally nói hôm Thứ Sáu 3/12/2021 rằng Le sát nhân có dự mưu, nửa đêm rủ Dao lên ghe ra biển, ra xa bờ khoảng 3 dặm, rồi dùng vật cứng đập nhiều lần vào đầu Dao, rồi rút súng bắn vào lưng Dao, trước khi quăng xác Dao xuống biển.Luật sư của Le vẫn nói rằng Le tự vệ. Nhưng công tố nói riêng trên đầu của Dao có 9 vết thương và 1 phát súng bắn sau gáy. Thêm nữa, khi quăng xác dao xuống biển, Dao chưa chết, vì giảo nghiệm cho thấy Dao chết chìm vì ngộp. Xác của Dao được vớt hôm 16/10/2019, hai ngày sau khi bị giết. Các bồi thẩm sẽ thảo luận tiếp vào Thứ Hai 6/12/2021.---, 23 tuổi, đêm Thứ bảy 4/12/2021 đã thắng Giải Hoa Hậu Miss Grand International 2021 trong cuộc thi vơi tham dự của 60 Hoa Hậu từ 60 quốc gia.Giải Miss Grand International có thể dịch là: Hoa Hậu Huy Hoàng Quốc Tế. Các báo trong VN dịch là Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế.Buổi thi chung kết tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Thùy Tiên là Hoa Hậu Miss Grand Việt Nam, đã vượt qua hàng chục Hoa Hậu khác của các nước và lãnh thổ trên thế giới.Được hỏi tại sao cô nên là Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trả lời bằng một câu trong tiếng Thái Lan, rồi nói bằng tiếng Anh, "Tôi sẵn sàng thắng giải. Tôi sẵn sàng ở Thái Lan trong một năm."Có 4 Á hậu của giải thi Miss Grand International 2021:- Đệ nhất Á hậu: Andrea Victoria Aguilera (Ecuador);- Đệ nhị Á hậu: Lorena Goncalves Rodrigues (Brazil);- Đệ tam Á hậu: Vivianie Diaz Arroyo (Puerto Rico);- Đệ tứ Á hậu: Jeane Van Dam (Nam Phi).Video dài 1:57 phút khi 2 Hoa Hậu vòng cuối hồi hộp, rồi Hoa Hậu Thùy Tiên đăng quang:

https://youtu.be/nIXswdbd7RM

.

--- Có 6 tiểu bang — Hawaii, Illinois, Nevada, New Mexico, Oregon, và Washington — đòi hỏi hầu hết người dân phải mang khẩu trang trong các buổi tụ họp trong hội trường, trong phòng hay trong nhà (không-lộ-thiên) bất kể là có chích ngừa đầy đủ. Nhưng Oregon mới nâng lên tầm cao hơn: suy tính lệnh cưỡng bách mang khẩu trang vĩnh viễn.

.

Sở Y Tế Oregon (Oregon Health Authority - OHA) hôm Thứ Năm họp 2 giờ đồng hồ để khởi sự soạn 1 lệnh để buộc mang khẩu trang vĩnh viễn khi tụ họp trong nội thất.

.

Một số đại diện doanh nghiệp tư bày tỏ quan ngại vì nhiều người dân không ưa lệnh mang khẩu trang. Bác sĩ Paul Cieslak – Giám đốc bệnh truyền nhiễm trong OHA --- nói lệnh mới mang khẩu trang vĩnh viễn nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn, vì có thể gỡ bỏ lệnh này được, trong khi lệnh đương hữu chỉ áp dụng 180 ngày và sau đó không thể kéo dài hơn được.

.

Bản sơ thảo lệnh cưỡng bach mang khẩu trang vĩnh viên sẽ phổ biến giữa tháng 12/2021, lúc đó sẽ nghe tranh luận công khai từ cuối tháng 12/2021 cho tới giữa tháng 1/2022.

.

--- Chuẩn bị... Xem TV... Nhiều chuyện giựt gân sẽ lộ ra trong các cuộc điều trần công khai do Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 thực hiện, khi Ủy ban này phỏng vấn nhiều người, trong đó cũng sẽ có nhiều quan chức liên hệ tới vụ Trump kích động bạo loạn 6/1/2021.

.

Ủy Ban nói là bên giờ đã phỏng vấn hàng trăm người. Và trong năm 2022 cũng sẽ phỏng vấn nhiều người nữa. Ủy ban nói các cuộc điều tràn sẽ đưa lên truyền hình chiếu.

.

Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa - Wyoming) nói: "Chúng tôi tiên đoán rằng năm tới, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều tuần lê công khai điều trần, để dân Mỹ nhìn thấy sắc màu sinh động, chính xác, những gì xảy ra từng giây phút trong ngày bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội và tại Bạch Ốc, và những gì dẫn tới cú tấn công vào Quốc Hội." Như thế, các đài truyền hình sẽ mừng lắm, vì sẽ hấp dẫn hơn phim bộ nhiều.

.

--- HỎI 1: Giá hàng trang trí Giáng Sinh tăng vọt?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Công ty Aldik Home nổi tiếng về các hàng trang trí mùa Lễ Giáng Sinh, cho biết giá nhiều món hàng sẽ tăng 25%, trong khi chi phí vận chuyển và ngập cảng tăng 600%.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/local-news/costs-of-holiday-decorations-head-north-at-l-a-retailers/

.

--- HỎI 2: Có 1% người dính COVID-19 sẽ bị rối loạn não luôn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Đó là kết quả nghiên cứu của viện Radiological Society of North America cho thấy trong những người nhập viện vì dính COVID-19 sẽ có 1% người bị rối loạn não bộ, theo trang StudyFinds.org. Các biến chứng bại não sẽ có đột qụy, xuất huyết não bộ và các trường hợp nguy hiểm tính mạng khác.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/coronavirus/study-1-in-100-hospitalized-with-covid-19-will-suffer-life-threatening-brain-complications/

.

.