cực hữu đòi treo cổ tập thể 19 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu giúp Biden khỏi đóng cửa chính phủ - Đề nghị dừng nhập cảnh hành khách từ 10 nước châu Phi. Nếu phát hiện F0 trong trường học, Hà Nội sẽ tạm thời phong toả trường, lớp nào ở yên lớp đó. Phụ huynh lo ngại, nhà trường xin lùi lịch cho học sinh đến trường. Yêu cầu tăng tốc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Vaccine là biện pháp phòng dịch chủ

Đề nghị dừng nhập cảnh hành khách từ 10 nước châu Phi. Nếu phát hiện F0 trong trường học, Hà Nội sẽ tạm thời phong toả trường, lớp nào ở yên lớp đó. Cần Thơ chống dịch, không tổ chức đường hoa dịp Tết. Xin nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

- cực hữu đòi treo cổ tập thể 19 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu giúp Biden khỏi đóng cửa chính phủ

Phụ huynh lo ngại, nhà trường xin lùi lịch cho học sinh đến trường. Yêu cầu tăng tốc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Vaccine là biện pháp phòng dịch chủ động, hiệu quả nhất, kể cả với biến thể mới Omicron. Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam chống dịch. Cần Thơ chống dịch, không tổ chức đường hoa dịp Tết. Xin nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

- nhân viên phi hành đoàn hàng không Air China của Trung Quốc bị nghi ngờ do thám tại các phi trường Mỹ

- tòa hỏi luật sư của Trump: Trump nói 'cô ta không thuộc loại tôi thích' có dính gì tới nhiệm vụ Tổng Thống

- Trump mắng chửi sách của Meadows là "f*cking stupid" dù sách này đánh bóng 4 năm Trump làm Tổng Thống

- TGĐ 1 học khu North Dakota: Mỹ chưa hề có kỳ thị, trường phải dạy HS theo Ky Tô Giáo, bọn Dân Chủ là Hitler

- Nevada tăng tiền bảo hiểm y tế với công chức nếu họ chưa chích ngừa: tăng $55/tháng tiền bảo phí

- không muốn tiếp tay Biden: Misourri ém bản nghiên cứu có kết quả mang khẩu trang sẽ ít lây, giảm chết

- lẽ ra điều trần hôm nay, Jeffrey Clark khai bệnh, được hoãn ra Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn tới 16/12/2021

- Khu Little Saigon ở Seattle: chủ tiệm phở than thở bị đập bể cửa kính hoài, bảo hiểm cũng phải bỏ chạy

- gần phân nửa dân Mỹ chưa muốn vào rạp hát xem phim như thời trước đại dịch

- nhạc sĩ Jay Jay Phillips, 30 tuổi, chưa chích ngừa, dính COVID, chết trên giường tại nhà trong Ngày Lễ Tạ Ơn

- cứ mỗi 44 trẻ em tại Mỹ thì có 1 em bị rối loạn tự kỷ, biết sớm để chữa trị sẽ giúp được các em phát triển

- Michigan: ba mẹ cậu nhóc sát thủ Ethan Crumbley bị truy tố tội ngộ sát 4 người, liền đào tẩu, đã bị bắt

- tuần sau sẽ xử: công tố đòi án 2 tháng tù giam cho cựu cảnh sát Tam Dinh Pham tội bạo loạn 6/1/2021

- HỎI 1: Thời kỳ trước đại dịch, dưới chính phủ Trump, Mỹ không nhập cảng 1 thùng dầu nào? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Giá thuốc Tây quá đắt, nhiều triệu dân Mỹ không mua nổi thuốc có toa? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 4/12/2021) --- Một nhà hoạt động cực hữu có liên hệ thân với người Cộng Hòa tại Colorado hôm Thứ Sáu kêu gọi xử tử tập thể các chính trị gia mà ông gọi là "bọn phản quốc" trong đó có cả Thống Đốc Jared Polis và nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ.

Người muốn làm sát thủ tập thể là Joe Oltmann, sáng lập viên và là Chủ tịch FEC United và là bình luận gia chương trình phát thanh “Conservative Daily” -- trong suốt tuần qua nhiều lần kêu gọi treo cổ nhiều chính khách bị xem là dị kiến.

Hôm Thứ Sáu, Oltmann nghe người cùng dẫn chương trình tên là Max McGuire đọc tên 19 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, những người trong tuần vừa bỏ phiếu chung với Dân Chủ để chấp thuận dự luật tiêu xài bù đắp cho 11 tuần để chính phủ khỏi đóng cửa.

Oltmann nói đó là danh sách 19 tên phản quốc, cùng với nhiều tên khác chống lại nhân dân Mỹ, và "tôi muốn mọi người lấy thêm gỗ để làm các dàn treo cổ tập thể từ thủ đô DC cho tới tận California." Cũng hôm Thứ Sáu, Oltmann nói rằng Thống Đốc Polis là tên nói dối và phản quốc.

https://youtu.be/BlazrN_tjw8

--- Trong khi cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows ấn hành sách nhan đề "The Chief’s Chief" (có thể dịch: Sếp Của Sếp, hay Trùm Của Trùm, hay Bố Già Của Bố Già) nhằm bênh vực Trump và đánh bóng 4 năm Trump làm Tổng Thống, nhưng Trump lại nổi giận vì một số tiết lộ trong sách này.

Trump than phiền cùng vài người thân tính về sách này là "f*cking stupid" (ngu ngốc [chửi thề] kinh khủng). Trong sách này Meadows tiết lộ Trump khi bị dương tính COVID-91 đã giấu nhẹm và như thế gây nguy hiểm lây dịch sang cho gia đình, cận vệ, nhân viên, khách mời của Bạch Ốc, kể cả lây cho Joe Biden trong cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Tổng Thống. Báo The Daily Beast mô tả giận dữ của Trump với sách này như "núi lửa bùng nổ."

Báo này nói thêm rằng Meadows cũng sẽ gặp nguy vì sách này làm suy yếu hồ sơ pháp lý của Meadows khi ra trả lời các câu hỏi của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/11/2021, và trả lời như thế sẽ làm Trump nổi giận thêm.

--- Cựu cảnh sát Tam Dinh Pham -- người có 18 năm làm trong Ty Cảnh Sát Houston, hiện đang tại ngoại sau khi bị truy tố về tội cùng người bạo loạn 6/1/2021 xâm nhập tòa nhà Quốc Hội --- bị công tố xin tòa tuyên án 2 tháng tù giam và $500 tiền bồi thường thiệt hại. Nhưng luật sư Nicole DeBorde nói rằng Pham đã thành khẩn nhận tội ngày 20/9/2021, và đã hành xử ôn hòa nên xin miễn tù giam.

Pham sẽ bị tuyên án trong phiên tòa tuần sau, vào ngày 10/12/2021, trước một Chánh án ở thủ đô Washington, D.C. Pham ban đầu khai với FBI rằng anh trước đó đã thăm thủ đô từ ngày 5/1/2021 tới ngày 7/1/2021 cùng với vợ để tham khảo kinh doanh. Rồi anh tham dự biểu tình của Trump, nhưng không bước vào tòa nhà Quốc Hội.

Pham đưa điện thoại di động cho FBI xem, thì không có hình nào biểu tình hay bạo loạn. FBI bảo muốn xem hình đã xóa, thì mới thấy hàng chục hình Pham vượt rào cản, đi lang thang trong tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, theo hồ sơ tòa.

Pham mới nói với FBI rằng anh biết có lời mời biểu tình từ Facebook, nên tham dự để "chứng kiến lịch sử." Pham nói anh không mang vũ khí, không gặp ai trong biểu tình. Pham dự biểu tình lúc 7 a.m. cùng vợ và bạn của vợ, nhưng không thể thấy hay nghe bài diễn văn của Trump.

Sau cuộc biểu tình, Pham theo đoàn người tiến về tòa nhà Quốc Hội, nhưng vợ và bạn vợ không đi theo anh. Pham thú nhận đã vào tòa nhà Quốc Hội, đi bộ loanh quanh và chụp hình, bởi vì, theo hồ sơ tòa ghi, Pham nói "anh yêu thích các tác phẩm mỹ thuật."

Sau khi mọi chuyện bể ra, Pham đã từ nhiệm ra khỏi cảnh sát đầu năm nay. Luật sư nói, Pham và vợ dự định sẽ mở nhà hàng, với các món ăn độc đáo của dân Việt Nam. Tuần sau, có lẽ anh Pham may mắn hơn nhiều người khác, vì gần Lễ Giáng Sinh, và Chánh án có lẽ sẽ tặng anh một món quà bình an trong mùa Lễ này.

--- Cảnh sát đã bắt được ba mẹ của cậu nhóc sát thủ Ethan Crumbley (kẻ bắn chết 4 người và bị thương cả chục người ở 1 trường trung học Michigan): cặp vợ chồng James và Jennifer Crumbley đã rút $4,000 từ ngân hàng, tắt điện thoại để khỏi bị dò ra, và phóng xe trốn chạy sang thành phố Detroit.

Hai vợ chồng đã vào trốn trong 1 tòa building ở Detroit. Một người nhận ra xe của họ, nên gọi 911 và cảnh sát đã tới vây bắt. Hai người trước khi bỏ trốn đã bị truy tố 4 tội ngộ sát. Cảnh sát Rudy Harper của Ty Cảnh Sát Detroit nói rằng người giúp cho 2 vợ chồng này vào ẩn trốn cũng sẽ bị truy tố tội che giấu kẻ đào tẩu.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 03/12 đến 16h ngày 04/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.998 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 13.993 ca ghi nhận trong nước (tăng 332 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.402 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.636), Cần Thơ (998), Tây Ninh (787), Bến Tre (762), Bình Thuận (626), Đồng Tháp (624), Bà Rịa - Vũng Tàu (620), Cà Mau (568), Bạc Liêu (565), Bình Phước (562), Vĩnh Long (552), Kiên Giang (498), Khánh Hòa (467), Hà Nội (455), Đồng Nai (433), Thừa Thiên Huế (335), An Giang (319), Bình Dương (319), Trà Vinh (301), Hậu Giang (288), Tiền Giang (209), Bình Định (203), Gia Lai (180), Hà Giang (140), Bắc Ninh (119), Đắk Nông (116), Đà Nẵng (104), Thanh Hóa (103), Long An (91), Thái Nguyên (82), Hải Phòng (81), Ninh Thuận (76), Hưng Yên (65), Nghệ An (61), Quảng Nam (59), Hải Dương (55), Phú Yên (52), Phú Thọ (49), Vĩnh Phúc (44), Đắk Lắk (42), Quảng Ngãi (41), Yên Bái (40), Nam Định (39), Quảng Trị (34), Thái Bình (27), Quảng Bình (25), Tuyên Quang (25), Hà Tĩnh (21), Hòa Bình (20), Quảng Ninh (20), Bắc Giang (20), Lào Cai (11), Hà Nam (8 ), Cao Bằng (8 ), Ninh Bình (6), Sơn La (1), Bắc Kạn (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 03/12 đến 17h30 ngày 04/12 ghi nhận 203 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (75) trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (6), Bến Tre (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (20), Bình Dương (18), Cần Thơ (15), Đồng Nai (13), Tiền Giang (10), Long (7), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (5), Đồng Tháp (5), Vĩnh Long (5), Bạc Liêu (5), Bình Thuận (4), Khánh Hòa (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hậu Giang (2), Quảng Ngãi (2), Trà Vinh (2), Quảng Ninh (1), Đắk Lắk (1), Bình Phước (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 196 ca.





Vaccine là biện pháp phòng dịch chủ động, hiệu quả nhất, kể cả với biến thể mới Omicron. Theo khuyến cáo của WHO, tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp là chủ động, hiệu quả nhất trong kiểm soát dịch bệnh, kể cả với các biến thể mới như Delta hay Omicron, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh sáng 4/12. Phát biểu tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về an toàn tiêm chủng sáng 4/12, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn tiếp tục khẳng định tiêm vaccine đóng vai trò then chốt trong ngăn ngừa dịch bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Tại Việt Nam, tính tới sáng 4/12, gần 127 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 93% cho người từ 18 tuổi trở lên, con số này với mũi 2 là hơn 70%. Việt Nam cũng đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và có kế hoạch và hướng dẫn tiêm mũi tăng cường (mũi bổ sung) cho một số nhóm đối tượng được khuyến cáo.

Yêu cầu tăng tốc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1677 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.





Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam chống dịch. Ngày 4/12, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân đưa hơn 320 cán bộ, học viên lên đường vào địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9 tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh: Hơn 300 chiến sĩ được điều động vào phía Nam chống dịch hôm nay sẽ được chia thành 100 tổ và đều là những bác sĩ, sinh viên năm cuối đã từng tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh. Tất cả cán bộ, học viên đều rất hồ hởi tham gia lên đường làm nhiệm vụ. Theo Trung tướng Đỗ Quyết, nhiệm vụ chính của đoàn công tác là tăng cường, hỗ trợ địa phương điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà. Dù người dân đã được tiêm vaccine, nhưng nhiều ca mắc COVID-19 có chuyển biến rất nhanh, nhiều người mắc bệnh nền. Do đó cần lực lượng y tế có kinh nghiệm để phát hiện triệu chứng, hướng dẫn bà con điều trị.

Cần Thơ không tổ chức đường hoa nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Cần Thơ chỉ tổ chức trang trí với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu với một số tiểu cảnh và các loại hoa, tạo điểm nhấn để người dân đến tham quan trong dịp Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm. Thông tin trên được ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, cho biết tại cuộc họp thường kỳ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, diễn ra ngày 4/12. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, năm nay Cần Thơ chỉ tổ chức trang trí với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) với một số tiểu cảnh và các loại hoa, tạo điểm nhấn để người dân đến tham quan trong dịp Tết.





Nếu phát hiện F0 trong trường học, Hà Nội sẽ tạm thời phong toả trường, lớp nào ở yên lớp đó. Theo hướng dẫn mới của Hà Nội, khi phát hiện F0 trong trường, toàn bộ trường sẽ tạm thời phong toả, lớp nào ở yên lớp đó. Giáo viên, người lao động, học sinh ở lại trường trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Liên Sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn phương án phòng chống dịch COVID - 19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi mắc, F1, F2. Phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học khi phát hiện F0. Theo hướng dẫn này, khi phát hiện F0 tại trường học, cần kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch của nhà trường và báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. F0 sau khi nhận thông báo kết quả dương tính sẽ được yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 1 mét với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.

Phụ huynh lo ngại, nhà trường xin lùi lịch cho học sinh đến trường. Mặc dù rất muốn con sớm được đến trường nhưng với diễn biến dịch phức tạp, cộng với tình hình số ca mắc mới mỗi ngày, không ít phụ huynh đã xin lùi lịch học. Những ngày qua, các trường học tại TPHCM bắt đầu tổ chức họp phụ huynh, lấy ý kiến về việc cho con em đến trường học trực tiếp. Một phụ huynh có con vào lớp 1 Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12, TPHCM) bày tỏ lo lắng khi số ca mắc mới vẫn ở mức cao, các bé lớp 1 chưa biết tự đảm bảo an toàn. “Tôi nửa muốn cho con đi học, nửa muốn cho ở nhà. Ở nhà thì không có người trông, người dạy con nhưng lại an tâm. Tôi cũng đang đợi nhà trường tập huấn và triển khai phương án đưa trẻ đến trường an toàn” - phụ huynh này tâm sự. Tương tự, nhiều phụ huynh ở Hà Nội cũng lo lắng khi số ca mắc mới mỗi ngày vẫn lên tới hàng trăm ca. Trong đó, nhiều phụ huynh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã đề nghị nhà trường chưa cho học sinh tới trường.





‘Lúc TP.HCM bùng dịch thì nhiều y, bác sĩ các tỉnh đã hỗ trợ rất nhiều. Sau khi khỏi bệnh, tôi và các anh em đi các tỉnh miền Tây hỗ trợ dập dịch xem như lời cảm ơn', bác sĩ Nguyễn Đăng Quang chia sẻ. Ngày 4-12, bác sĩ Nguyễn Đăng Quang - trưởng nhóm Bệnh viện dã chiến số 6, TP.HCM - cho biết ông cùng với 15 y, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến số 6 "chi viện" An Giang gần 2 tháng nay để khám và điều trị các bệnh nhân COVID-19. Nơi này có 500 bệnh nhân COVID-19 đang được thu dung điều trị, trong số này có 2/3 bệnh nhân có bệnh nền, lớn tuổi. Còn ông Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho biết An Giang được gần 50 y, bác sĩ của 3 đơn vị đến "chi viện" gồm Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM, Bệnh viện dã chiến số 6 và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.thực hiện quản lý, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nhà. Sáng 4/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 7769/UBND-VX về việc tổ chức thực hiện phương án quản lý, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương rà soát các đối tượng và ban hành quyết định cách ly kịp thời, nhanh chóng, không được bỏ sót đối tượng và chậm trễ trong việc cách ly điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Đồng thời phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 để định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo 4 nhóm nguy cơ: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và rất cao theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau quá trình điều trị phải chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình theo dõi sau điều trị.Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị dừng các chuyến bay cứu trợ và cấm nhập cảnh với hành khách từ 10 quốc gia châu Phi. Ngày 4/12, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải không thực hiện chuyến bay đưa người Việt hồi hương từ 10 quốc gia châu Phil gồm: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia; cấm nhập cảnh hành khách đã đi qua các quốc gia này trong 30 ngày trước khi vào Việt Nam. Hiện Việt Nam chưa có đường bay đến châu Phi, các hãng hàng không chỉ thực hiện chuyến bay cứu trợ, đưa người Việt hồi hương theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao.Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 được Bộ LĐTBXH đề xuất với 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Cùng với 4 ngày nghỉ của 2 cuối tuần liền kề trước - sau, đợt nghỉ Tết sẽ kéo dài 9 ngày. Theo Bộ Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH), lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 gồm 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) của tuần trước và sau Tết. Tổng cộng là 9 ngày nghỉ. Cụ thể, người lao động là công chức, viên chức nghỉ 5 ngày Tết liên tục từ thứ hai (31-1-2022) đến hết thứ sáu (4-2-2022), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Theo phương án lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 được Bộ LĐTBXH đề xuất thì 5 ngày nghỉ Tết sẽ nằm trọn vẹn trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) và cùng với 4 ngày nghỉ của 2 cuối tuần liền kề trước - sau, thì đợt nghỉ Tết sẽ kéo dài 9 ngày.---sẽ cần phải ra sức hấp dẫn hơn, bởi vì gần phân nửa khán giả màn bạc trước thời đại dịch nói rằng họ bây giờ chưa muốn vào rạp xem trở lại, theo cuộc nghiên cứu của The Quorum.Nghiên cứu này phỏng vấn hơn 2,500 người đã từng vào xem phim trong rạp hát thời trước dịch COVID-19, gần một nửa nói chưa muốn vào rạp xem trở lại vì các yếu tố, chi phối nhất vì chưa cảm thấy an toàn với siêu vi coronavirus, và vì giá vé cao hơn.Trong 2,528 người được khảo sát, gần 10%, tức là 201 người, nói họ nhiều phần sẽ không vào rạp hát xem phim nữa; 29%, tức là 725 người, nói họ có thể sẽ trở lại xem phim trong rạp; và 13%, tức là 331 người, nói họ "lưỡng lự" đối với việc vào rạp xem phim.---nổi tiếng của thể loại nhạc "heavy metal rock" cũng là người xuất hiện trong 2 mùa của chương trình America’s Got Talent, đã chết tại nhà ở Ohio vì dính COVID-19. Philiiips, 30 tuổi, chết trên giường tại nhà trong Ngày Lễ Tạ Ơn.Phillips chưa chích ngừa, nhưng dự định sẽ đi chích ngừa thì bị dính dương tính, và anh quyết định chữa trị tại nhà thay vì vào bệnh viện, thì các triệu chứng ngày càng nặng hơn.Thân phụ của Phillips, ở cùng nhà với Phillips, cũng bị dính dương tính, đã được nhập viện, và bây giờ đang nằm thở máy, theo tin TMZ.---của hãng hảng không Air China của Trung Quốc bị nghi ngờ do thám tại các phi trường Mỹ, theo một bản tin tình báo của Bộ Nội An Hoa Kỳ (DHS).Các nhân viên DHS nhận thấy có hành vi do thám khi các viên chức Mỹ kiểm tra các nhà nghiên cứu khoa học TQ đang rời Mỹ. Cuộc kiểm tra là 1 phần trong chiến dịch Operation Subtle Fox của Mỹ nhắm vào các "cá nhân cơ nguy cao" bị nghi là phạm luật di trú Mỹ và có thể là làm việc "thu góp tin phi truyền thống" cho nhà nước TQ.Gọi "thu góp tin phi truyền thống" là những người không làm việc trong các sở tình bào nhưng thu góp thông tin để báo cáo cho các sở tình báo. Mỹ nói họ xem học giả, doanh gia và sinh viên TQ như là người "thu góp tin phi truyền thống" cho TQ.Trong khi kiểm tra sân bay Los Angeles International Airport (LAX), nhân viên DHS nhìn thấy các nhân viên phi hành đoàn Air China nhiều lần có hành vi dùng điện thoại để ghi âm hay thu hình các viên chức Hải Quan và Biên Phòng Mỹ đang phỏng vấn các công dân TQ hoàn tất các công trình nghiên cứu khoa học ở các đại học Mỹ và đang về lại TQ.---của liên bang phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy cứ mỗi 44 trẻ em tại Mỹ thì có 1 em bị rối loạn tự kỷ. Con số đó ghi nhận trong năm 2018. Như thế là tăng so với năm 2016, khi có 1/54 trẻ em Mỹ bị chứng rối loạn tự kỷ.Tuy nhiên, các chuyên gia nói mức tăng đó có thể chỉ vì dân Mỹ ý thức rõ hơn về loại hội chứng tự kỷ và đã dẫn các em đi chuyên gia y khoa chẩn đoán nhiều hơn. Tỷ lệ bệnh này sai biệt tùy tiểu bang, như thế cũng có thể liên hệ tới tình trạng các dịch vụ địa phương cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tự kỷ.Tự kỷ là hội chứng có thể chữa trị được. Nhà nghiên cứu Kelly Shaw của CDC nói với AP rằng đã có một số tiến bộ, và càng sớm nhận ra các em trong diện tự kỷ để cung cấp sớm sự chăm sóc, thì sẽ cải thiện được kết quả, giúp các em phát triển.---, Chánh án Denny Chin của Tòa liên bang khu vực 2 tại New York nghe tranh luận về vấn đề Bộ Tư Pháp có nên nhận trách nhiệm bênh vực Trump đối với đơn kiện Tump bôi nhọ do nhà văn E. Jean Carroll đứng đơn. Cô này trước đó tố cáo Trump hiếp cô thời cuối thập niên 1990s.Báo BuzzFeed News ghi rằng Chánh án đã hỏi các luật sư của Trump rằng tại sao nên xem lời bênh vực của Trump chống lại cô Carroll là một phần trong các bổn phận chính thức của Trump (trong cương vị Tổng Thống).Phóng viên Zoe Tillman ghi rằng trong 1 cuộc phỏng vấn để đáp ứng với cáo buộc của cô Carrollm Trump nói, "Tôi sẽ nói với sự tôn trọng lớn: Thứ nhất, cô ta không thuộc loại của tôi [thích]; thứ nhì, chuyện đó [hiếp] chưa bao giờ xảy ra."Thế rồi Chánh án Chin mới hỏi luật sư tư của Trump là Alina Habba, hãy giải thích tại sao tòa phải nhận lời bình luận đó của Trump thích ứng trong "cương vị Tổng Thống." (Chánh án hàm ý đây là cương vị cá nhân, không dính gì tới cương vị Tổng Thống.)Chánh án Chin hỏi: "Trump đang phục vụ cho ai khi nói kiểu như, 'cô này không thuộc loại của tôi?' Khi nói thế, Trump đang phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ phải không?" Phóng viên ghi chú rằng Chánh án này do Tổng Thống Obama bổ nhiệm.Bản tin ghi, luậts ư Habba trả lời rằng đó là một phần công việc Trump ở cương vị Tổng Thống bởi vì phải trả lời cáo buộc của cô Carroll vì nó ảnh hưởng khả năng Trump trong cương vị Tổng Thống.Bộ Tư Pháp hồi tháng 6/2021 nói là Bộ muốn tiếp tục biện hộ cho Trump. Vào tháng 9/2021, Bộ xin tòa cho tiếp tục xúc tiến như thế, nhưng tòa bác bỏ.---sẽ là tiểu bang đầu tiên tăng tiền bảo hiểm y tế với công chức nếu họ chưa chích ngừa: công chức chưa chích ngừa sẽ bị tăng $55/tháng tiền bảo phí để bù lại các chi phí xét nghiệm mà họ bị buộc phải làm mới vào được sở làm.DuAne Young, Giám đốc chính sách của Thống Đốc Nevada, nói rằng đại dịch đang là gánh nặng cho tất cả mọi người, bây giờ lại thêm gánh nặng phải xét nghiệm những người không chịu chích ngừa.---Lệnh cưỡng bách mang khẩu trang có hiệu lực ngăn chận lây lan biến chủng Delta, theo 1 phân tích của Bộ Y Tế tiểu bang Missouri thực hiện đầu tháng 11/2021. Nhưng bản phân tích này bị ém nhẹm, vì các lãnh đạo Cộng Hòa không muốn nói theo luận điệu của Biden rằng khẩu trang cần thiết để chống dịch.Tới 1 tháng sau, vào Thứ Tư 1/12/2021 bản phân tích mới lộ ra, đăng trên báo The Missouri Independent. Bản tin có kèm một email đề ngày 3/11/2021 từ Giám đốc Sở Y Tế Missouri gửi 1 nhân viên trong văn phòng Thống Đốc. Trong email có 2 đồ hình đối chiếu số liệu dương tính và tử vong giữa các quận và thành phố có lệnh cưỡng bách mang khẩu trang so sánh với số liệu dương tính và tử vong tại các nơi không ép mang khẩu trang.Giám đốc Donald Kauerauf viết trong email rằng kết quả nghiên cứu cho thấy tại các cộng đồng cưỡng bách khẩu trang có tỷ lệ người dương tính trên mỗi 100,000 dân ít hơn, và tỷ lệ chết thấp hơn, so với nơi không ép mang khẩu trang.Bản tin ghi rằng nghiên cứu so sánh số liệu tại Missouri từ tháng 4/2021 tới tháng 10/2021, khi biến chủng Delta làm tăng lây nhiễm toàn quốc.Tại các địa phương đòi hỏi mang khẩu trang, trong thời gian đó, trung bình có 15.8 trường hợp dương tính/ngày đối với mỗi 100,000 cư dân. Ngược lại, tại nơi không mang khẩu trang, có 21.7 trường hợp dương tính/ngày đối với mỗi 100,000 cư dân.Tại các địa phương đòi hỏi mang khẩu trang, trong thời gian đó, trung bình có 1 người chết trên mỗi 100,000 cư dân cứ mỗi 5 ngày. Ngược lại, tại nơi không mang khẩu trang, có 1 người chết trên mỗi 100,000 cư dân cứ mỗi 3.5 ngày.Thống Đốc Mike Parson (Cộng Hòa) nói rằng ông ủng hộ mang khẩu trang, nhưng ông liên tục phản đối việc cưỡng bách mang khẩu trang vì tôn trọng quyền tự do của dân.---Jeffrey Clark, cựu viên chức tư pháp của chính phủ Trump, người tích cực tìm cách lật ngược kết quả bầu cử 2020, xin hoãn ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/11/2021 vì bệnh bất ngờ.Báo Politico ghi rằng Ủy ban đưa ra bản văn nói rằng Clark thông báo cho ủy ban xin hoãn buổi điều trần dự kiến vào Thứ Bảy 4/12/2021 vì bệnh. Do vậy, Ủy ban đồng ý hoãn ngày cho Clark ra điều trần tới ngày 16/12/2021.---tại một học khu ở tiểu bang North Dakota viết trong 1 email gửi tất cả các quan chức giáo dục trong tiểu bang rằng "không hề có kỳ thị sắc tộc có hệ thống tại Mỹ" và kêu gọi tái tập trung trường học Mỹ vào "di sản Thiên Chúa Giáo."Larry Volk (Tổng Giám Đốc Học khu Starkweather Public Schools) viết trong email cho tất cả các quan chức giáo dục North Dakota rằng câu chuyện kỳ thị là dự án [bịa đặt] của "Đảng Dân Chủ vô thần." Volk cũng viết rằng những người Dân Chủ muốn giữ hồ sơ Roe v. Wade (hồ sơ 1973 trong Hiến Pháp cho phá thai) là [sát nhân] y hệt Hitler.Gửi email xong, Volk lên diễn đàn Forum News Service thanh minh thanh nga rằng ông chỉ muốn gửi email đó tới 1 người duy nhất thôi, nhưng sơ ý gửi tới danh sách tất cả quan chức giáo dục tiểu bang. Dù vậy, Chris Berg (Chủ tịch Hội đồng Giáo dục) trả lời diễn đàn rằng ông ủng hộ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Volk tới 100% và chúng tôi [Hội đồng] đồng ý hoàn toàn như thế."---tại Seattle (tiểu bang Washington) gặp đại dịch đã thê thảm rồi, bây giờ thêm nạn bọn trộm đột kích vào để vơ vét. Một số chủ tiệm phải móc tiền túi ra sửa chữa thay vì cứ khai bảo hiểm để sửa chữa sau các vụ trộm đột kích. Lý do, tiệm sẽ mất bảo hiểm nếu khai hoài.Nick Bui -- chủ tiệm Dong Thap Noodles tại Khu Little Saigon ở Seattle -- nói, "Khi bạn khai một hay hai lần đòi tiền bảo hiểm, thì họ sẽ không bảo hiểm bạn nữa. Bởi vì không đáng cho họ [bảo hiểm] và vì không có lời."Nhiều chủ tiệm nói với thông tấn KOMO News rằng, dù là tốn $1,500 hay $4,000 để sửa chữa sau các vụ trộm đập bể cửa kính, các chủ tiệm vẫn tự gánh chi phí. Họ sợ bị mất bảo hiểm. Họ nói, thế là không công bằng.Bùi nói, trong hơn 1 năm qua, tiệm của Bùi bị đột kích 3 lần. Sau khi bị đột kích nhiều lần, và bị mất bảo hiểm, Bùi bây giờ cần tìm hãng bảo hiểm mới. Bui nói, chuyện chẳng vui gì.Matthew Humphrey là chủ tiệm hớt tóc Steele Barber ở khu phố Ravenna ở Seattle. Tiệm mới bị đập cửa kính sáng Thứ Hai. Tiệm khác của ông ở khu phố Ballard mới bị đột kích 3 tuần trước. Sau vụ đó, Humphrey nói, hãng bảo hiểm của ông rút lui. Bây giờ thì hễ có đập bể kính thì ôn rút tiền túi sửa chữa, để không bị mất bảo hiểm nữa. Bùi nói, Bui cũng làm như thế, cứ mỗi lần họ đập bể kính, là mất $1,500.---Thời kỳ trước đại dịch, dưới chính phủ Trump, Mỹ không nhập cảng 1 thùng dầu nào?Sai. Sean Hannity, người dẫn chương trình đài Fox News, nói trên TV hôm 1/12/2021 rằng: Thời kỳ trước đại dịch, dưới chính phủ Trump, Mỹ không nhập cảng 1 thùng dầu nào. Câu nói đó sai.Trong tuần lễ cuối của năm 2020, trong thời đại dịch, Mỹ không nhập dầu thô từ Saudi Arabia lần đầu tiên trong vòng 35 năm. Nhưng không kéo nổi sang tuần kế tiếp.Trong năm 2019, dưới thiời chính phủ Trump và khi dịch COVID-19 chưa tới, Mỹ nhập cảng nửa triệu thùng dầu thô từ Saudi Arabia mỗi ngày.Tính trọn năm 2019, Mỹ nhập cảng hơn 182 triệu thùng dầu thô, theo số liệu từ U.S. Energy Information Administration.Trong năm 2017 và 2018, tức là 2 năm đầu Trump làm Tổng Thống, Mỹ nhập cảng 949,000 thùng và 870,000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương ưng. Trong năm 2020, dịch làm nhu cầu giảm, Mỹ nhập khoảng 498,000 thùng/ngày.Chi tiết:---Giá thuốc Tây quá đắt, nhiều triệu dân Mỹ không mua nổi thuốc có toa?: Đúng thế. Nghiên cứu của viện Urban Institute cho thấy gần 13 triệu người thành niên Mỹ mỗi năm phải bỏ hay hoãn mua thuốc có toa vì giá quá cao. Con số này có hơn 2.3 triệu người đang hưởng Medicare và 3.8 triệu người đang tuổi lao động và mua bảo hiểm tư --- họ không mua nổi thuốc có toa cần để chữa bệnh của họ.Chi tiết: