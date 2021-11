Brad Raffensperger (Cộng Hòa), Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia: đếm phiếu 3 lần đều thấy Biden thắng Trump - VN báo động về biến chủng mới Omicron. 3 quận SG tăng cấp độ dịch. Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau một ngày tiêm vaccine. Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong. Pháp tặng VN 1,4 triệu liều vaccine. Moderna nói năm 2022 mới có vắc xin mới chống biến thể Omicro

VN báo động về biến chủng mới Omicron. 3 quận SG tăng cấp độ dịch. Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau một ngày tiêm vaccine. Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong. F0 tại miền Tây mỗi ngày tăng cao, nhiều người tiêm mũi 2 vẫn nhiễm.

- Brad Raffensperger (Cộng Hòa), Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia: đếm phiếu 3 lần đều thấy Biden thắng Trump

- VN báo động về biến chủng mới Omicron. 3 quận SG tăng cấp độ dịch. Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau một ngày tiêm vaccine. Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong. Pháp tặng VN 1,4 triệu liều vaccine. Moderna nói năm 2022 mới có vắc xin mới chống biến thể Omicron. Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ 4 người tử vong sau tiêm vắc xin ở Thanh Hóa. Nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine là bình thường. Vĩnh Long nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 3. F0 tại miền Tây mỗi ngày tăng cao, nhiều người tiêm mũi 2 vẫn nhiễm. Nghệ An: nhiều người mắc Covid-19 không có triệu chứng.

- Trump chơi kiểu Bố Già, thô bạo quậy Cộng Hòa bầu cử giữa kỳ 2022, rõ nhất ở North Carolina, Georgia, và Alabama

- Oregon: DB/TB Khanh Pham, TNS/TB Kayse Jama xin thêm $18 triệu đô giúp đón 1,200 dân tỵ nạn Afghan

- Nga: Mỹ trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình. Mỹ: không làm khó, vì luật Mỹ buộc họ làm visa mỗi 3 năm

- Pfizer: Thuốc chủng vaccine chống biến thể mới của dịch COVID sẽ xuất xưởng trong 100 ngày tới.

- TQ siết COVID: sẽ dính 637,155 người/ngày nếu làm kiểu Mỹ, 275,793 nếu kiểu Anh, 454,198 nếu kiểu Pháp.

- Úc châu: 2 người bay từ Doha đã dính Omicron, dù cả 2 đã chích ngừa đầy đủ và không triệu chứng. Nhiều nước Châu Âu cũng đã dính Omicron, siết rào du hành.

- Ali Alexander (trong ban tổ chức biểu tình 6/1/2021 trước giờ bạo loạn): sẽ ra trước Ủy ban Điều Tra Bạo loạn

- Michigan: MSU thắp nến tưởng niệm Phat Nguyen, trong khi cảnh sát điều tra xem vì sao uống rượu tới chết

- năm 2020, có 250,000 người từ nơi khác dọn vào Inland Empire (giáp biên Quận Cam) vì giá nhà rẻ

- Ít nhất 18% Ông Già Nô En chết vì đại dịch, bây giờ thuê khó hơn, bất kể lương $15-$150/giờ hay nhiều hơn

- HỎI 1: Nhật sẵn sàng tấn công phủ đầu vào TQ, Bắc Hàn? ĐÁP 1: Thủ Tướng Nhật nói thế.

- HỎI 2: Nên học Lễ như người Nhật? ĐÁP 2: 1 GS Hà Nội đòi dẹp bỏ "Tiên Học Lễ, hậu học văn" để sẽ học "vô lễ, phi lễ..."

QUẬN CAM (VB-28/11/2021) --- Công ty dược Pfizer: Thuốc chủng vaccine ngừa biến thể mới của COVID có thể sẽ có trong 100 ngày tới. Biến thể mới có tên là Omicron đang là nỗi lo toàn cầu, cũng có tên là B.1.1.529.

Bản tin Reuters cho biết Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO giải thích vì sao đặt tên biến thể mới là Omicron, bỏ qua nhiều chữ trước đó theo ký tự Hy Lạp: không đặt tên là "Nu" vì đồng âm với chữ "new" (mới) sẽ gây nhầm lẫn khi nghe phát âm. Sẽ không đặt tên là “Xi” vì đây là một họ quen thuộc ở Trung Quốc (cũng là họ của Tập Cận Bình).

--- Úc châu đã có 2 trường hợp tại Sydney dương tính với biến thể mới Omicron. Hai bệnh nhân mới này là 2 hành khách bay trên chuyến phi cơ Qatar Airways QR908 từ Doha tới Sydney hôm Thứ Bảy 27/11/2021 trong nhóm 260 hành khách và phi hành đoàn. Những người còn lại trên chuyến bay cũng đang cách ly. Đặc biệt: 2 người dính Omicron đều đã chích ngừa đầy đủ, và không có triệu chứng nào lộ ra.

--- Trung Quốc có thể sẽ lây nhiễm hơn 630,000 trường hợp COVID-19 mỗi ngày nếu từ chỏ chính sách tuyệt-đối-không-COVID bằng cách gỡ rào du hành, theo nghiên cứu của Peking University.

Nghiên cứu này nói, số ca mới tại TQ sẽ tăng tới ít nhất 637,155 người/ngày, nếu TQ là theo mô hình Hoa Kỳ; sẽ tăng tới 275,793 người/ngày nếu TQ theo mô hình Anh quốc; và sẽ tăng tới 454,198 người/ngày nếu làm như Pháp.

--- Nhiều quốc gia đã dính biến thể mới, theo bản tin RFI sáng Chủ Nhật. Nhiều ca nhiễm Omicron, biến thể của SARS-CoV-2 được phát hiện tại Bỉ, Anh, Đức Ý, Cộng Hòa Séc. Hà Lan cho biết 13 trong số 61 hành khách dương tính từ Nam Phi đến phi trường Amsterdam nhiễm Omicron. Châu Âu trong tình trạng báo động và siết chặt trở lại các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội với mục tiêu tránh lại phải ban hành các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Tại Ý chính phủ thông báo ca nhiễm biến thể mới của Covid-19 đầu tiên. Đó là một trường hợp từ Mozambique đến Naples. Thụy Sĩ thắt chặt các biện pháp chống dịch ngay cả với các hành khách từ Anh Quốc, Cộng Hòa Séc. Từ hôm 27/11/2021 du khách từ Anh, Cộng Hòa Séc hay Hà Lan phải trình thẻ chứng nhận âm tính với virus corona đồng thời phải bị cách ly trong một tuần lễ.

Anh Quốc phát hiện hai bệnh nhân mang biến thể Omicron. Chính quyền của thủ tướng Boris Johnson khẩn cấp thông báo áp dụng trở lại các biện pháp cách ly.

--- Theo một bản tin CNN, Trump đang siết chặt Cộng Hòa theo kiểu Trump ưa thích, thô bạo dàn dựng những cuộc chiến trong bầu cử sơ bộ giữa nội bộ Cộng Hòa cho bầu cử giữa kỳ 2022, thậm chí tới mức đòi đẩy ra vòng chiến nhiều người Cộng Hòa mà Trump không ưa.

Tại 3 tiểu bang — North Carolina, Georgia, và Alabama — Trump dựng lên các ứng cử viên biết nghe lời Trump để đánh văng các ứng cử viên Cộng Hòa truyền thống. Một người thân tín của Trump nói với CNN rằng Trump bây giờ y hệt nhân vật Bố Già Vito Corleone của phim "The Godfather" đang ra sức bứng ghế các dân cử đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật hạ tầng $1.2 ngàn tỷ đô do Biden đưa ra.

--- Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Mỹ, nói trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Bảy rằng 27 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình của họ bị Mỹ trục xuất, buộc hồi hương trước ngày 30/1/2022.

Anatoly Antonov nói như thế đẩy tòa đại sứ Nga tại Mỹ vào chỗ thiếu nhân sự cho hoạt động thường ngày. Từ hồi tháng 8/2021, Antonov cũng nói là 24 nhà ngoại giao Nga đã bị Mỹ buộc hồi hương vào đầu tháng 9/2021 vì giấy visa hết hạn.

Antonov nói, như thế, Mỹ đã hủy bỏ các thẻ visa còn hiệu lực của người hôn phối và các con của nhânv iên sứ quán với không lý do, tới mức 60 nhà ngoại giao (nếu kể cả thân nhân, là 130 người) không thể trở về Nga dù là tình hình khẩn cấp hay nhân đạo, vì visa đã mất hiệu lực.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ là Ned Price nói với Reuters rằng không có gì mới, khi đòi các nhà ngoại giao Nga phải xin tái gia hạn sau khi họ ở Mỹ đã 3 năm và nói không có chuyện trừng phạt gì hết.

Reuters nói, Bộ Ngoại Giao Nga nói vẫn còn gần 200 nhà ngoại giao Nga ạti Mỹ tính vào ngày 29/10/2021.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 27/11 đến 16h ngày 28/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.936 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 12.928 ca ghi nhận trong nước (giảm 120 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 7.100 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.454), Cần Thơ (966), Bình Dương (705), Tây Ninh (692), Bình Thuận (598), Đồng Tháp (592), Bình Phước (591), Đồng Nai (553), Vĩnh Long (545), Bà Rịa - Vũng Tàu (531), Bến Tre (522), Bạc Liêu (512), Sóc Trăng (491), Kiên Giang (439), Cà Mau (387), Hậu Giang (294), Hà Nội (277), Khánh Hòa (258), An Giang (215), Bình Định (193), Bắc Ninh (185), Tiền Giang (155), Thừa Thiên Huế (136), Lâm Đồng (133), Hải Phòng (128), Long An (101), Gia Lai (88), Hà Giang (85), Đắk Lắk (75), Đắk Nông (72), Thanh Hóa (71), Nghệ An (70), Đà Nẵng (66), Hà Tĩnh (65), Quảng Nam (64), Vĩnh Phúc (58), Thái Nguyên (58), Ninh Thuận (57), Hòa Bình (49), Hải Dương (41), Phú Thọ (40), Nam Định (40), Thái Bình (34), Quảng Ngãi (31), Quảng Ninh (28), Tuyên Quang (27), Hưng Yên (27), Quảng Trị (26), Phú Yên (23), Quảng Bình (21), Yên Bái (17), Hà Nam (16), Bắc Giang (11), Điện Biên (7), Lào Cai (5), Bắc Kạn (2), Sơn La (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 27/11 đến 17h30 ngày 28/11 ghi nhận 190 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (72) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (5), An Giang (2), Tiền Giang (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (18), Bình Dương (13), Kiên Giang (10), An Giang (9), Long An (9), Cần Thơ (9), Bình Thuận (8 ), Đồng Tháp (6), Bạc Liêu (6), Tây Ninh (5), Tiền Giang (5), Cà Mau (4), Bến Tre (3), Vĩnh Long (3), Trà Vinh (3), Sóc Trăng (3), Nghệ An (2), Bình Định (1), Đắk Lắk (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 160 ca.





VN báo động về biến chủng mới Omicron. Tối 28-11, Bộ Y tế đã cho biết những thông tin ban đầu liên quan đến biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào nước ta từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19; yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gien các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi. Bộ Y tế đã báo cáo và đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.

Moderna nói năm 2022 mới có vắc xin mới chống biến thể Omicron. Giám đốc Y tế Moderna - Paul Burton lo ngại các loại vắc xin hiện tại có thể giảm hiệu quả trước biến thể Omicron và nếu cần phát triển vắc xin mới chống biến thể này thì chúng ta có thể phải chờ tới 2022.





Pháp tặng VN 1,4 triệu liều vaccine. Việt Nam mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ vaccine, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine và thuốc điều trị, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống COVID-19 cho Việt Nam. Trong các ngày 27-28/11, Việt Nam đã tiếp nhận thêm khoảng 1,4 triệu liều vaccine Pfizer do Cộng hòa Pháp hỗ trợ, trong đó có 400.000 liều qua kênh song phương và gần 1 triệu liều qua cơ chế COVAX, nâng tổng số liều vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam đến nay lên hơn 2 triệu liều. Việt Nam mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine và thuốc điều trị, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống COVID-19; phối hợp cùng đưa ra các biện pháp, hướng hợp tác sáng tạo, giúp sớm thích nghi với bối cảnh hậu COVID-19, dần đưa các hoạt động kinh tế-xã hội trở lại hoạt động bình thường.

3 quận SG tăng cấp độ dịch. So với tuần trước, dịch ở quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú tăng từ cấp độ 1 lên 2, Cần Giờ giảm từ cấp độ 2 xuống 1, dịch trên toàn thành phố ở cấp độ 2. Theo công bố của UBND thành phố, từ ngày 19 đến 25/11, 9 quận huyện ghi nhận dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) là: 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ; 13 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng), gồm: 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, TP Thủ Đức, Hóc Môn, Nhà Bè. Ở cấp phường, xã, tuần qua 123/312 địa phương ở cấp 1; 184 địa bàn cấp 2; 5 phường, xã ở cấp độ 3 - vùng cam (phường 3, 13, 14 quận 4 và phường 4, 12 quận 10). 19 phường, xã giảm cấp độ dịch và 48 địa phương tăng cấp độ so với tuần trước.





Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ 4 người tử vong sau tiêm vắc xin ở Thanh Hóa. Thủ tướng yêu cầu các bộ Y tế, Công an và UBND tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 khiến 4 người tử vong ở Thanh Hoá, báo cáo trước ngày 30.11. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa về sự cố sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Thanh Hóa, khiến đến nay đã có 4 người tử vong.

Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau một ngày tiêm vaccine COVID-19. Một học sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín đã tử vong sau một ngày tiêm vaccine COVID-19. Tối 28.11, ông Nguyễn Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh lớp 9 tử vong sau một ngày tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, nữ sinh tiêm vaccine COVID-19 sáng 27.11, đến 10h sáng 28.11 thì tử vong. Gia đình đã lo hậu sự và sáng mai sẽ tiến hành hoả táng, chôn cất theo phong tục địa phương. Các cơ quan ban, ngành cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. "Về nguyên nhân tử vong, chúng tôi cũng đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn. Sau sự cố đáng tiếc, việc tiêm chủng cho học sinh trên địa bàn xã vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch", ông Bình thông tin.





Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong. Chiều 28.11, trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang, xác nhận thông tin, sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, em C.M.T. (16 tuổi, học sinh Trường THPT Sơn Động số 2) đã qua đời. T. là một trong 4 học sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang trong ngày 24.11 khi ngành y tế tỉnh tổ chức tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 Pfizer cho học sinh cấp 3 tại 2 trường: Trường THPT Nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2 với khoảng 700 học sinh.

Thực hư thông tin 'nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19'. Liên quan đến thông tin cho rằng một nữ sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên tiếng. Trước đó, từ ngày 27/11, mạng xã hội lan truyền một đoạn video được cho là một nữ sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 và được đưa lên xe cấp cứu để đến bệnh viện. Liên quan đến thông tin này, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống chiều 28/11, ông Hoàng Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, về thông tin một nữ sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, đó chỉ là những phản ứng phụ bình thường sau tiêm vaccine. "Khi trường hợp này xuất hiện phản ứng phụ sau tiêm, lực lượng y tế phụ trách điểm tiêm chủng đã kịp thời xử trí. Hiện sức khỏe trường hợp này đã bình thường", ông Đức nói.





Vĩnh Long nâng cấp độ dịch

F0 tại miền Tây mỗi ngày tăng cao, nhiều người tiêm mũi 2 vẫn nhiễm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: ai dễ dính COVID-19?

Nghệ An: nhiều người mắc Covid-19 không có triệu chứng.

Năm nay những người tổ chức tiệc Giáng sinh

Ali Alexander,

Các dân cử tiểu bang Oregon

Uống rượu tới té xỉu là nghi thức

Nội chiến Cộng Hòa:

Vùng Nam California

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Chữ Lễ của hai thủ tướng Nhật Bản

Trần Văn Thọ, Báo Tiếng Dân

COVID-19 lên cấp độ 3. Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ban hành quyết định về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao), thời gian áp dụng từ ngày 30/11. Theo đó, toàn tỉnh có một huyện ở cấp độ 2 là huyện Bình Tân; 6 huyện, thành phố ở cấp độ 3 gồm: Thành phố Vĩnh Long và các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn; thị xã Bình Minh đang ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Đối với cấp xã, tỉnh Vĩnh Long có 17 xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp), 28 xã ở cấp độ 2, 31 xã ở cấp độ 3 và 31 xã ở cấp độ 4.Ngày 28-11, hầu hết các tỉnh, thành miền Tây đều ghi nhận F0 mới mỗi ngày tăng cao, trong đó TP Cần Thơ cao nhất với 1.072 ca. Ngày 28-11, TP Cần Thơ có thêm 1.072 ca nhiễm COVID-19, 377 ca được điều trị khỏi, 8 ca tử vong (đây là số ca tử vong cao nhất từ trước tới nay). Tính từ ngày 8-7 đến nay, TP này đã có 24.290 ca nhiễm, trong đó có 11.695 ca đã được điều trị khỏi, 180 ca tử vong. Hiện TP đang có 8.902 F0 điều trị tại nhà, 3.038 ca đang điều trị ở các bệnh viện (trong đó có 287 ca điều trị ở tầng 3). Tỉ lệ người dân toàn TP tiêm vaccine đạt 81,4% (trong đó người tiêm đủ hai mũi đạt 66,1%); Tỉ lệ người trên 18 tuổi, trên 50 tuổi, trên 65 tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine lần lượt là 86,9%, 70,6% và 68%.Tình hình dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang diễn biến phức tạp; các ca dương tính ghi nhận cộng đồng có xu hướng tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như tài xế, công nhân, người đến từ tỉnh thành vùng dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 27/11 đến 18h ngày 28/11/2021, tỉnh này ghi nhận 531 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 268 ca, trong đó 7 ca trong khu cách ly tập trung; 125 ca trong khu vực phong tỏa; 136 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 52 ca, gồm 4 ca trong khu cách ly tập trung; 4 ca đang cách ly tại nhà; 4 ca trong khu vực phong tỏa; 40 ca ngoài cộng đồng.Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng tại Nghệ An đã phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 49 ca không có triệu chứng. Sáng 28-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, thông tin trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 27-11 đến 6 giờ ngày 28-11), Nghệ An ghi nhận 71 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại ở trong vùng phong tỏa hoặc đã cách ly từ trước. Trong đó, có 49 ca không có triệu chứng.---sẽ gặp khó khăn hơn các năm trước: thuê Ông Giá Nô En tới khó hơn, và hiện tượng thiếu vắng này đang xảy ra toàn quốc Mỹ.Các thương xá lớn Hoa Kỳ đã ký xong các hợp đồng thuê những Ông Già Nô En rồi. Nhưng các tiệc tùng đang khó thuê hơn, theo báo The Washington Post. Cũng như nhiều thứ khác gần đây, nhu cầu nhiều hơn nguồn cung cấp.Các Ông Già Nô En có thể lãnh lương $30/giờ, nhưng Các Ông Già Nô En có kinh nghiệm và có ngoại hình thích nghi, sẽ có thể lãnh $150/giờ hay nhiều hơn.Rồi đại dịch COVID-19, thêm một nan đề nữa: Ông Già Nô En năm nay tại nhiều hơn sẽ không được ôm các thiếu niên cho ba mẹ các em chụp hình. Trong khi rất nhiều cụ già trong nhiều tháng qua đã bị COVID-19 kéo về với tử thần.Mitch Allen, người sáng lập công ty HireSanta, nói trong 18 tháng qua, có lẽ khoảng vài trăm Ông Già đã bị đại dịch đưa về với tử thần. Một Ông Già Nô En nổi tiếng, thường được gọi là Ông Già Nô En Quốc Gia ("National Santa") tên thật là Tim Connaghan, thường được thuê cho các buổi diễn hành và cho chương trình Toys for Tots, nói với báo Washington Post rằng ít nhất 18% bạn bè Ông Già Nô En của ông đã chết vì dịch gần đây rồi.---một trong những người tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal” vào ngày 6/1/2021 trước giờ bạo loạn ở thủ đô, nói rằng anh sẽ tuân thủ theo trát đòi và sẽ ra trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo loạn để trả lời các câu hỏi.Trong video phóng lên Telegram vào đêm Thứ Bảy, Alexander nói rằng anh sẽ ra khai vào tháng 12/2021, nói anh không chống lại trát đòi bởi vì anh không có tiền cho luật phí: "Lý do duy nhất tôi ra khai vì tôi không muốn vào tù. Do vậy trước hiểm họa vào tù và việc xài hàng chục ngàn đôla tiền luật sư phí, tôi sẽ ra khai trước Ủy ban vào tháng 12/2021."---đang xin thêm $18 triệu đôla để giúp định cư 1,200 người tỵ nạn. Dân biểu tiểu bang Khanh Pham và thượng nghị sĩ tiểu bang Kayse Jama là 2 dân cử Dân Chủ trong vùng Portland đã trình bày về nhu cầu tiểu bang cần bơm tiền giúp cả gia cư và thực phầm để giúp nhóm tỵ nạn mới từ Afghanistan tới.Theo dự kiến 1,200 dân tỵ nạn từ Afghanistan sẽ tới đây định cư trong 12 tháng tới, trong đó 570 người Afgahn sẽ tới cuối tháng 2/2021. Hiện thời đã có vài chục dân Afghan tới Oregon. Khoảng 5 tổ chức từ thiện tại Portland và Salem đang sửa soạn giúp tỵ nạn về gia cư, lớp học Anh văn, lớp học nghề, giúp trẻ em tỵ nạn về giáo dục...---để đón sinh viên mới vào hội Pi Alpha Phi? Cái chết của Phat Nguyen bên cạnh 3 người sinh viên ngất xỉu cùng trường đại học MSU vì uống rượu quá độ vào 2 giờ sáng ngày Thứ Bảy đang được cảnh sát Michigan điều tra: nghi thức này đã bị cấm từ lâu, theo lời hội Pi Alpha Phi từ bản doanh ở Berkeley, Calif.Phat Nguyen, 21 tuổi, từ Wyoming, Mich., ghi danh học ở MSU năm nay sau 2 năm học ở cao đẳng Grand Rapids Community College. Sau đêm uống rượu, Phat Nguyen chết, trong khi 3 sinh viên sống sót được chở tới bệnh viện Sparrow Hospital.Lễ tưởng niệm cho hương linh Phat Nguyen sẽ tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Hai 29/11/2021 với nghi thức thắp nến tại Secchia Lawn tại kkhu vực MSU's Minskoff Pavilion.Đại úy cảnh sát Chad Connelly của Ty East Lansing, Michigan, nói với phóng viên sinh viên Ashley Zhou rằng cuộc điều tra sẽ phỏng vấn nhiều người liên hệ, tìm các chứng cớ liên hệ cái chết của Phat Nguyen.---Brad Raffensperger (Cộng Hòa), Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia, viết một bài bình luận trên báo National Review hôm Thứ Sáu, chỉ trích Trump về chuyện Trump ra sức lật ngược bầu cử 2020.Ngay dòng trrên nhan đề đã chọc quê Trump: "Một Năm Trước, Trump gọi tôi là "Kẻ thù của nhân dân," nhưng kẻ thủ thực chính là Giá hàng tăng và Lạm Phát mới là kẻ thù thực sự." ("One Year Ago, Trump Called Me an 'Enemy of the People.' Rising Costs and Inflation Are the Real Enemy.")Nội dung chính trong bài của Brad Raffensperger là chỉ trích chính sách kinh tế của Joe Biden, nói rằng Biden thúc đẩy chính sách lạm phát làm tăng giá mọi thứ. Nhưng chính phần chỉ trích Trump mới là cay đắng cho Cộng Hòa.Raffensperger viết: "Trong khi hầu hết dân Mỹ ngồi dự tiệc Lễ Tạ Ơn hồi năm ngoái, tôi lúc đó tìm vài giây phút bình yên với gia đình trong mấy tuần lễ hậu bầu cử đầy sóng gió. Các viên chức bầu cử quận của Georgia đều đã đếm xong phiếu bầu Tổng thới TỚI 2 LẦN, trong đó một lần đếm bằng tay, và rồi đã bắt đầu đếm lại LẦN THỨ BA và là lần cuối. Cả 3 lần đếm phiếu đều xác nhận Joe Biden thắng phiếu ở Georgia."Raffensperger viết tiếp rằng nhưng Lễ Tạ Ơn của tôi lại bị gián đoạn bởi chuyện Tổng Thống Trump gọi tôi là 'Kẻ thù của nhân dân' thuần túy vì tôi điều hành lương thiện và chính trực trong bầu cử ở Georgia, và "Tôi đã từ chối đầu hàng áp lực, và vào ngày nước Mỹ nói lời tạ ơn thì đây [lời Trump quy chụp] là lời tạ ơn giảnh cho tôi."Ông cũng viết là sau đó, một cuộc kiểm các chữ ký và nhiều cuộc điều tra về "gian lận" không cho chứng cớ nào, không ai đưa ra chứng cớ gian lận diện rộng, rồi tòa ánh tái xác nhận kết quả bầu cử Georgia nhiều lần, và "một năm sau, tôi vững chắc tin là bầu cử Georgia là chính xác và an toàn. Thực tế này không làm cho Trump và người say mê Trump bớt ám ảnh về bầu cử 2020, cuộc bầu cử mà Bộ Nội An của chính phủ Trump gọi là "bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Mỹ.""Và, làm như thế, Trump và đồng bọn không tập trung đúng vào kẻ thù dân Mỹ đang đối mặt: lạm phát, giá tăng và chính sách tồi tệ đã tạo ra chúng."Viết như thế, từ người Cộng Hòa viết về Trump như thế, là mắng Trump nặng nề lắm. Nếu dịch qua tiếng Tàu thì Trump sẽ là phiên bản gần như y hệt họ Mao... Chính Trump đã điện thoại cho Raffensperger, thúc giục tìm cho ra 11,887 phiếu ở Georgia, và Raffensperger đã từ chối. Biện Lý Fani Willis của quận Fulton County đang lập đại bồi thầm đoàn để điều tra chuyện Trump đòi thêm phiếu.---, nhiều người sống tại các thị trấn ven biển đã phải dọn nhà xa hơn vào đất liền để có đời sống rẻ hơn, nhà rẻ hơn... Đó là lý do vùng Inland Empire (bao gồm khu vực 2 quận San Bernardino và Riverside) thu hút nhiều cư dân từ Quận Cam và Los Angeles dọn tới.Tính chung, chỉ riêng trong năm 2020, có 250,000 người từ nơi khác dọn vào khu vực Inland Empire. Thấy rõ là giá nhà rẻ:. giá trung bình 1 căn nhà là $830,000 tại quận Los Angeles County. và giá $1.85 triệu đô tại San Francisco,. và chỉ có giá $570,000 tại quận Riverside County.---Nhật sẵn sàng tấn công phủ đầu vào TQ, Bắc Hàn?: Thủ Tướng Nhật nói thế. Bản tin NHK ghi nhận.Thủ tướng Kishida muốn tăng năng lực phòng vệ của Nhật BảnThủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu trước những người tham gia lễ duyệt binh của Lực lượng Phòng vệ (SDF) rằng các biện pháp bảo vệ đất nước có thể bao gồm năng lực tấn công căn cứ đối phương.Hôm thứ Bảy, ông Kishida đã phát biểu trước khoảng 800 thành viên SDF tại một căn cứ của lực lượng này. Ông cho biết năng lực tấn công là một trong những lựa chọn mà chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu để tăng cường khả năng phòng vệ cần thiết.Lễ duyệt binh tại doanh trại Asaka, nằm ở bốn thành phố trong và xung quanh Tokyo, đã giảm quy mô trong năm thứ hai liên tiếp do đại dịch vi-rút corona. Không có diễu hành xe tăng hoặc các phương tiện khác.Thủ tướng Kishida cho biết Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Ông cảnh báo rằng không nên bỏ qua việc Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ mới, bao gồm phương tiện siêu thanh và tên lửa bay theo quỹ đạo bất thường.Thủ tướng cũng lưu ý rằng Trung Quốc đã tăng cường quân đội của mình mà không có đủ minh bạch, và tiếp tục các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng.Ông Kishida nói thêm rằng môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang thay đổi đáng kể hơn bao giờ hết. Ông đã chỉ thị cho chính phủ sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia, các hướng dẫn cho chương trình phòng vệ cũng như chương trình phòng vệ trung hạn.Ông cũng cho biết chính phủ đã cử một đội nghiên cứu thực tế đến Djibouti để thu thập thông tin về tình hình bạo lực đang leo thang giữa chính phủ và lực lượng Tigray ở Ethiopia. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có căn cứ ở Djibouti.Nguồn:---Nên học Lễ như người Nhật?: Nhân chuyện 1 Giáo sư Hà Nội đòi xóa câu "Tiên Học Lễ, hậu học văn" để sẽ học "vô lễ, phi lễ..."-- 27-11-2021Mấy hôm nay ở Việt Nam bàn tán nhiều về câu “Tiên học lễ hậu học văn”, một phương châm góp phần rèn luyện nhân cách của học sinh. Câu này rất hay, sao phải bàn tán nhiều.Thời tôi học tiểu học và trung học ở miền Nam trước năm 1975 cũng có câu ấy viết trên tường, phía trên bảng đen để học sinh ngày nào cũng nhìn thấy. Đối với học sinh cấp thấp như ở bậc tiểu học thì Lễ chỉ là lễ phép với người trên, nhưng dần dần học lên các bậc trên thì Lễ được hiểu rộng hơn, bao gồm cả lễ độ, lịch sự, có văn hóa trong giao tiếp. Từ thời đi học đã thấm nhập vào máu thịt chữ Lễ như vậy thì khi lớn lên, ra ngoài xã hội, chữ Lễ sẽ xuất hiện một cách tự nhiên khi giao tiếp với người khác.

Theo suy nghĩ của tôi, “học lễ” không phải chỉ lúc còn đị học mà cả sau khi trở thành người của xã hội vẫn phải tiếp tục học vì trong giao tiếp, trong xử thế có rất nhiều tình huống phức tạp, đôi khi khó có cách ứng phó thích hợp cần có của một người có văn hóa. Do đó phải thường xuyên tham khảo kinh nghiệm của người khác. Chẳng hạn trường hợp sau làm chúng ta phải suy nghĩ thế nào là cách ứng xử thích hợp: Cuối thập niên 1970, Nhật Bản có hai người có tầm vóc quốc tế được thế giới kính nể là Ushiba Nobuhiko và Okita Saburo.

Năm 1979 khi lên cầm quyền, Thủ tướng Ohira Masayoshi muốn mời một người không phải chính khách làm Bộ trưởng Ngoại giao và đã ngỏ ý với ông Ushiba. Vì Ushiba từ chối nên thủ tướng Ohira đã mời Okita và Okita đã nhận lời. Thông thường thì để giữ thể diện cho ông Okita, cả Thủ tướng Ohira và ông Ushiba sẽ không bao giờ tiết lộ câu chuyện nầy. Nhưng ở cấp rất cao nầy và sự kiện có tích cách lịch sử, không thể không ghi lại. Ông Ushiba đã được báo Nikkei mời viết hồi ký và khi nói về quan hệ của ông với Thủ tướng Ohira ông không thể không đề cập đến câu chuyện ông được mời làm Bộ trưởng Ngoại giao trước khi ông Okita được mời. Đọc hồi ký tôi để ý đến điểm này và xem Ushiba đã viết như thế nào để không mất thể diện của Okita mà vẫn phải nói sự thật. Cách viết của Ushiba thật hay, có dịp tôi sẽ kể tiếp.

Tuần trước có câu chuyện của Thủ tướng Kishida Fumio và cựu thủ tướng Suga Yoshihide cũng rất hay, để lại ấn tượng sâu đậm về chữ Lễ. Thủ tướng Kishida muốn gặp cựu thủ tướng Suga để hỏi kinh nghiệm về việc ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại. Kishida đã định đến văn phòng Suga ở Quốc hội nhưng ông Suga đã trả lời là chính ông sẽ đến dinh thủ tướng. Kishida xem như tự mình phải đến gặp Suga để tỏ lòng kinh trọng người tiền nhiệm, còn Suga thì cho rằng Kishida là thủ tướng đương nhiệm rất bận nên chính ông phải đi.

Cũng vì tình hình thực tế là thủ tướng Kishida quá bận nên cuối cùng dinh thủ tướng là nơi hai người quyết định gặp. Hôm gặp, để tỏ thái độ kính trọng người tiền nhiệm, ông Kishida đã xuống tận sảnh chỗ xe ông Suga đỗ, đợi sẵn để đón ông Suga và cùng đi lên phòng họp. Họp xong Kishida lại tiễn Suga xuống tận sảnh. Dù rất bận rộn nhưng thủ tướng Kishida đã không quên thái độ hành xử rất hay.

