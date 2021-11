SG: Bệnh viện Covid-19 kín giường, kê thêm giường xếp cho F0. SG: Tự test dương tính không khai báo, lây cho người khác sẽ bị xử lý. 2 công ty dược nước ngoài đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Đà Lạt: Vận động tháo gỡ bảng 'không phục vụ khách ngoài tỉnh'.

- Taliban bán vé 5 đô cho du khách xem khu tượng Phật tạc vào núi Bamiyan, nơi họ bắn bể khu tượng từ 2001

- SG: Bệnh viện Covid-19 kín giường, kê thêm giường xếp cho F0. SG: Tự test dương tính không khai báo, lây cho người khác sẽ bị xử lý. 2 công ty dược nước ngoài đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Nghiên cứu mới về các triệu chứng rõ ràng nhất lây dịch: mất khứu giác, sốt và ho. Vắc-xin Covid-19 Spunik do Việt Nam sản xuất sắp được đưa vào sử dụng. Kế hoạch chuẩn bị cho học sinh SG đi học lại. Trẻ không tiêm vaccine vẫn được đi học. Đà Lạt: Vận động tháo gỡ bảng 'không phục vụ khách ngoài tỉnh'.

- DB Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) sẽ trình dự luật về bắn giết để tự vệ như phản ứng với vụ truy tố Kyle Rittenhouse

- 186 dân cử Cộng Hòa kêu gọi 50 tiểu bang tìm "cớ gian lận phiếu bầu" để đưa Trump vào Bạch Ốc thay Biden

- sợ biến chủng COVID-19 mới, Anh cấm cửa phi cơ từ Nam Phi, Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe

- dự kiến sẽ có tên là Nu, biến chủng B.1.1.529 đã tới Bỉ, từ 1 phụ nữ trẻ mới đi Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ về

- tin về biến chủng làm tăng giá cổ phiếu các hãng bào chế vaccine chống COVID-19 tại thị trường Mỹ

- tới đúng hạn Lễ Tạ Ơn, Mike Lindell thú nhận là thất vọng vì không ai giúp đưa Trump vào lại Bạch Ốc

- "Save America" PAC của Trump có $105 triệu đô tiền mặt, nhưng không xu nào giúp án phí người bạo loạn

- Preston Nguyen thắng giải vô địch nghệ thuật nấu ăn 2021 World Food Championship

- Nam Cali: ông giáo Joseph Nguyen đưa súng nạp đạn vô trường, bị bắt... kiện bị trù dập vì theo Cộng Hòa

- Yến Huỳnh thắng cử chức nghị viên thị trấn Olympia tại tiểu bang Washington với 57.3% phiếu

- Santa Ana: dự nghi lễ đội bóng, 1 học sinh trung học Mater Dei HS bị bạn chửi mắng, đấm đá tới hư não

- HỎI 1: Dân Mỹ đang lười dọn nhà hơn? ĐÁP 1: Dọn sang nhà mới thấp nhất 70 năm.

- HỎI 2: Chính phủ Đài Loan mời bạn xem phim Đài Loan miễn phí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/11/2021) --- Chính phủ Anh quốc đã ngưng các chuyến bay từ 6 quốc gia Châu Phi trong khi lượng định hiểm họa từ biến thể mới của COVID-19 mà các chuyêng ia y tế mô tả là kinh hoàng. Biến chủng này có tên khoa học tạm là B.1.1.529 trong khi chờ tên gọi chính thức kiểu Hy Lạp.

Biến chủng hung dữ mới này có vẻ xuất phát từ Botswana và được dò ra đã lây ít nhất 100 người ở Nam Phi. Lệnh ngưng các chuyến bay vào Anh quốc áp dụng cho các nước Nam Phi (South Africa), Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini, và Zimbabwe.

--- Theo báo The Guardian, chính phủ Bỉ đã nhận thấy có biến chủng B.1.1.529 lây trong một phụ nữ trẻ chưa tiêm chủng, người này mới đây đã đi tới Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Biến chủng mới có 32 biến thể (mutations) và dự kiến có lẽ sẽ được các nhà khoa học đặt tên là Nu, chữ thứ 13 trong vần Hy Lạp.

--- Sau khi có tin biến chủng mới đã được tìm thấy ở Nam Phi, giá chứng khoán các công ty bào chế vaccine chống COVID-19 tại thị trường Hoa Kỳ tăng vọt trong vài giờ sau.

Giá cổ phiếu Novavax tăng 5.5% vào giờ 4:47 am giờ Miền Đông Hoa Kỳ, cổ phiếu Pfizer cũng tăng 4.86%. Cổ phiếu công ty Moderna tăng 7.9% vào lúc đó, cổ phiếu BioNTech tăng 5.82%.

---- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 25/11 đến 16h ngày 26/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.109 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.094 ca ghi nhận trong nước (tăng 665 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.288 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.809), Cần Thơ (897), Bình Dương (707), Tây Ninh (655), Bà Rịa - Vũng Tàu (653), Đồng Tháp (601), Bạc Liêu (566), Đồng Nai (556), Vĩnh Long (536), Bến Tre (501), Bình Thuận (496), Sóc Trăng (493), Kiên Giang (418), An Giang (387), Cà Mau (374), Trà Vinh (309), Bình Phước (271), Hà Nội (253), Hậu Giang (238), Khánh Hòa (216), Đắk Lắk (181), Bắc Ninh (153), Hà Giang (143), Bình Định (132), Tiền Giang (123), Nghệ An (117), Thừa Thiên Huế (113), Lâm Đồng (112), Quảng Nam (95), Đắk Nông (92), Đà Nẵng (92), Quảng Ngãi (80), Long An (75), Vĩnh Phúc (62), Quảng Trị (57), Thanh Hóa (55), Hưng Yên (47), Lạng Sơn (44), Phú Thọ (38), Nam Định (38), Ninh Thuận (31), Phú Yên (30), Tuyên Quang (28), Quảng Bình (28), Quảng Ninh (25), Thái Bình (25), Thái Nguyên (22), Gia Lai (21), Hà Tĩnh (19), Ninh Bình (18), Bắc Giang (16), Hà Nam (10), Hải Dương (8 ), Cao Bằng (7), Kon Tum (6), Hải Phòng (4), Hòa Bình (4), Điện Biên (4), Lào Cai (2), Yên Bái (1).

Số bệnh nhân tử vong. Từ 17h30 ngày 25/11 đến 17h30 ngày 26/11 ghi nhận 137 ca tử vong tại: Tại TP. SG (60) trong đó có 09 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bạc Liêu (1), Bình Dương (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (1), Long An(2), Sóc Trăng (1). Tại các tỉnh, thành phố khác: Tiền Giang (13), An Giang (13), Tây Ninh (9), Bình Thuận (8 ), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (4), Vĩnh Long (4), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (3), Đắk Lắk (2), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Long An (1), Bến Tre (1), Cà Mau (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 138 ca.



Biến chủng mới B.1.1.529 của SARS-CoV-2 nguy cơ lan rộng, WHO họp khẩn. Hôm nay (26/11), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mở cuộc họp khẩn để thảo luận về nguy cơ nguy hiểm của biến chủng mới B.1.1.529, mới được ghi nhận ở một số ca nhiễm tại Nam Phi. Biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay. "Chúng tôi chưa biết nhiều về biến chủng này. Những gì chúng tôi biết là biến chủng này có số lượng lớn đột biến. Và mối lo ngại là khi có quá nhiều đột biến, nó có thể tác động đến cách thức hoạt động của virus" - tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó COVID-19 của WHO cho biết. B.1.1.529 được phát hiện lần đầu ở Botswana. Biến chủng này có tới 32 đột biến ở protein gai, thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể, làm dấy lên lo ngại về khả năng né tránh vaccine của virus.

Nghiên cứu mới về các triệu chứng rõ ràng nhất của việc mắc COVID-19. Dữ liệu từ nghiên cứu tại Đức cho thấy việc có cùng lúc cả ba triệu chứng mất khứu giác, sốt và ho là những biểu hiện quan trọng nhất giúp bước đầu xác định về nguy cơ mắc COVID-19 của người bệnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sốt, ho và mệt mỏi là những triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Tình trạng mất khứu giác cũng là một trong những biểu hiện nổi bật đầu tiên của các bệnh nhân COVID-19. Hiện đã có nhiều nghiên cứu khác tập trung vào các triệu chứng bên ngoài phổi và các nhóm triệu chứng. Một trong số những nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng tình trạng mất khứu giác - triệu chứng ít phổ biến hơn - kết hợp với một số biểu hiện như sốt và ho là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy người bệnh đã mắc COVID-19.





Cục Quản lý Dược: 2 công ty dược nước ngoài đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, Tập đoàn dược phẩm MSD của Mỹ và Công ty Pfizer đã có văn bản gửi Cục Quản lý Dược đồng ý nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có các công văn gửi đến Hiệp Hội Doanh nghiệp dược Việt Nam về việc nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc điều trị COVID-19 gồm thuốc kháng virus Molnupiravir và thuốc Paxlovid. Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Hiệp Hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam sớm thông báo đến các cơ sở sản xuất thuốc thành viên có nhu cầu liên hệ với Tập đoàn dược phẩm MSD hoặc MPP để nộp hồ sơ nhằm trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc kháng virus Molnupiravir. Trước đó, ngày 1/11, Tập đoàn dược phẩm MSD có công văn thông báo đã ký thỏa thuận với Quỹ Bằng sáng chế thuốc (Meidcines patent pool-MPP). Theo đó, các cơ sở sản xuất muốn được nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc kháng virus Molnupiravir sẽ nộp hồ sơ tới MPP. Cùng đó, Cục Quản lý Dược cũng có công văn gửi Hiệp hội đề nghị Hiệp hội thông tin tới các cơ sở sản xuất thuốc thành viên có nhu cầu khẩn trương liên hệ với Công ty Pfizer hoặc MPP để nộp hồ sơ đề nghị trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid (chứa phối hợp PF-07321332 và Ritonavir).

Vắc-xin Covid-19 Spunik do Việt Nam sản xuất sắp được đưa vào sử dụng. Công ty TNHH MTV Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 vừa sản xuất thành công hơn 1 triệu liều vắc-xin Covid-19 Spunik V và sẵn sàng đưa vào sử dụng tiêm chủng cho người dân. Ngày 26-11, đại diện Công ty TNHH MTV Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) cho biết Công ty đã sản xuất thành công hơn 1 triệu liều vắc-xin Covid-19 Spunik và sẵn sàng đưa vào sử dụng tiêm cho người dân. Theo ông Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch VABIOTECH, hơn 1 triệu liều vắc-xin Spunik này sẽ thông qua các nhà tài trợ để đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng miễn phí cho người dân. Dự kiến thời gian tiêm vắc-xin Covid-19 Spunik V cho người dân Việt Nam sẽ sớm nhất, khoảng đầu tháng 12 này.





Thanh Hóa: Sức khỏe của các công nhân bị phản ứng sau tiêm đã ổn định. Liên quan đến sự cố sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, hiện sức khỏe của 10 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Đến sáng 26/11, sức khỏe của cả 10 trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm vaccine được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ổn định.

Kế hoạch chuẩn bị cho học sinh SG đi học lại. Trẻ không tiêm vaccine vẫn được đi học. Tối 26.11, chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức với chủ đề “Công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại và những lưu ý về tình hình dịch bệnh”. Trả lời thắc mắc của nhiều người dân về việc trẻ chưa đến tuổi tiêm vaccine COVID-19, bị chống chỉ định, chưa tiêm vaccine COVID-19... có được đi học trực tiếp hay không, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT cho hay TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đối với trẻ chưa nằm trong độ tuổi tiêm chủng, Sở GDĐT và Sở Y tế đang xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các em khi đi học trở lại.





SG: Tự test dương tính không khai báo, lây cho người khác sẽ bị xử lý. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - trong chương trình livestream 'Dân hỏi - Thành phố trả lời' tối 26-11. "F0 không được ra ngoài, tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế, biết số điện thoại của ngành y tế để được hỗ trợ kịp thời, hết sức tuân thủ hướng dẫn của địa phương. Trách nhiệm F0 là phải tuân thủ quy định của chính quyền địa phương, phải chấp hành vì sự an toàn của cộng đồng, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", ông Hưng nói.

4 học sinh Bắc Giang sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Trong khi tiêm chủng vắc-xin Covid-19, 4 học sinh tại 2 trường THPT ở Bắc Giang đã bị sốc phản vệ, 2 em đưa về Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội điều trị. Chiều 26-11, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, cho biết có 4 học sinh THPT tại huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) bị sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, trong đó có 2 em phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) điều trị. Theo bà Hương, nguyên nhân phản ứng là do cơ địa của người tiêm.





Đà Lạt: Vận động tháo gỡ bảng 'không phục vụ khách ngoài tỉnh'. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Lạt chỉ đạo phường, xã vận động các cửa hàng tháo gỡ bảng “không phục vụ khách ngoài tỉnh”. Chiều 26.11 ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết trong những ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Lạt chỉ đạo phường, xã vận động các cửa hàng tháo gỡ bảng có nội dung “không phục vụ khách ngoài tỉnh”, “vì dịch bệnh quán tạm không phục vụ khách du lịch và khách ngoài tỉnh”… Theo ông Kiệt, từ ngày 16.11, sau khi Thanh Niên có bài “Đà Lạt: Nhiều hàng quán, khách sạn ngại đón du khách vì sợ phải đi cách ly”, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Lạt, chỉ đạo các phường, xã kiểm tra và vận động các hộ kinh doanh tháo gỡ các bảng có nội dung phản cảm.

Bệnh viện Covid-19 kín giường

Bác bỏ thông tin ‘TPHCM vào tình trạng khẩn…’

Chuyện dị thường này

Lại lỡ nhịp nữa

Quân Taliban đã phá hủy

Một phụ nữ gốc Việt thắng cử chức nghị viên

Preston Nguyen,

ông giáo gốc Việt mang súng

Hôm Thứ Năm

Dân Biểu Matt Gaetz

Gần 200 dân cử Cộng Hòa

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

Ra mắt Triển lãm phim trực tuyến Taiwan +, để người yêu điện ảnh có thể thưởng thức các bộ phim Đài Loan kinh điển miễn phí

Khiết Nhi, RTI

, kê thêm giường xếp cho F0. Tại SG, F0 nhập viện tăng liên tiếp khiến nhiều bệnh viện điều trị Covid-19 tuyến cuối kín giường trở lại sau một thời gian giảm. Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM kê thêm giường xếp cho F0 vì quá đông. Hầu hết giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19 các cấp độ tại Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình đều kín chỗ. Từ đầu tháng 11, mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ 70 đến 100 ca. Trong 5 ngày tính từ 22/11, có 7.140 F0 nhập viện, trong khi số ra viện là 4.749, theo dữ liệu của Sở Y tế TP HCM. Số ca nhập viện có xu hướng tăng từng ngày. Các bệnh viện TP HCM đang điều trị hơn 14.000 F0, trong đó 357 bệnh nhân nặng đang thở máy, 10 ca can thiệp ECMO. Số F0 nằm viện đang thấp hơn nhiều so với giai đoạn cao điểm (hồi cuối tháng 8 hơn 40.000 F0 nằm viện, trong đó gần 2.800 ca thở máy, ECMO), tuy nhiên các bệnh viện điều trị Covid-19 tại thành phố đang tăng cường hết công suất để tiếp nhận bệnh nhân. Lý do là trong bối cảnh thích ứng mới, nhiều bệnh viện điều trị Covid-19 giải thể hoặc phục hồi công năng để khám chữa bệnh thông thường.Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung khẩn từ Văn phòng Chính phủ về tình hình phòng chống dịch bệnh và một số giải pháp được áp dụng trên địa bàn TPHCM. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Từ trưa ngày 26/11 trên mạng xã hội lan truyền nội dung: “Thông tin khẩn từ Văn phòng Chính phủ (vừa họp xong với Bộ Quốc Phòng, mai ra thông báo). TPHCM vào tình trạng khẩn. Siêu thị sẽ đóng cửa hết; siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội để cung ứng lương thực cho dân....” Trước thông tin này, chiều ngày 26/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM khẳng định đây là thông tin bịa đặt.---xảy ra tại một trường trung học ở Quận Cam, California: một em vị thành niên da trắng bị đánh bầm dập và bị gọi bằng chữ miệt thị da đen (N-word) trong một nghi lễ huấn nhục của đội bóng bầu dục của trường trung học, tới mức em bị hư não bộ, theo một đơn kiện.Các báo không ghi tên em này, nhưng cho biết em này là 1 cầu thủ của trung học Mater Dei High School, một trường Công Giáo ở Santa Ana, kể rằng hồi tháng 2/2021, em này tham dự 1 trò chơi nghi lễ gọi là “Bodies” trong đó 2 học sinh phải đấm đá nhau cho tới khi 1 em đầu hàng.Thiếu niên nạn nhân lãnh nhiều cú đấm vào mặt và đầu, và bây giờ đã hư não bộ, gây ra đau đớn, nói thều thào và trí não không còn bình thường. Huấn luyện viên đội bóng là Bruce Rollinson nói với thân phụ nạn nhân sau chuyện xảy ra, cho thấy đây là chuyện bình thường: "Nếu tôi có $100 đôla cho mỗi lần các em chơi trò ‘Bodies’ thì tôi đã là triệu phú rồi."Trong lá thư gửi hôm Thứ Tư 24/11/2021, Linh mục Walter Jenkins, Hiệu trường trung học Mater Dei, nói với các học sinh rằng trường xem chuyện này là nghiêm trọng và sẽ hành xử phù hợp với giá trị cốt yếu của trường.---. Theo Mike Lindell nói liên tục từ nhiều tháng, Lễ Tạ Ơn 2021 là thời điểm Tòa Tối Cao đuổi Biden ra để đưa Trump vào Bạch Ốc. Nhưng hôm qua, chuyện này không xảy ra. Đơn kiện do Lindell nộp lên cũng không thấy tăm hơi.Hôm Thứ Năm 25/11/2021, tức là Lễ Tạ Ơn, Lindell thú nhận rằng không chỉ Tòa Tối Cao im lặng, mà cũng không thấy Bộ Trưởng Tư Pháp cấp tiểu bang nào tuyên bố đồng ý với ông. Một điểm tốt lành cho mùa lễ: Lindell không đưa ra thời hạn nào nữa để đưa Trump vào Bạch Ốc.---các pho tượng Bamiyan Buddha hồi đầu năm 2001, và bây giờ đang biến các di tích chưa hủy hết này thành khu du lịch để kiếm tiền: với khoảng $5 đôla, du khách có thể tới đi quanh khu vực tượng núi này đã bị đại bác bắn lỗ chỗ này, chụp hình lưu niệm.Đứng dưới lá cờ Taliban màu trắng, các chiến binh đất nước Hồi Giáo này đóngc hốt, và bán vé vào khu tượng núi này. Sidiq Ullah, là một ủng hộ viên của Taliban, mới thăm khu này tuần qua cùng với các bạn từ tỉnh Kandahar, khoảng 350 dặm phía tây nam Bamiyan.Ullah kể rằng khi Taliban phá hủy các tượng Phật, Ullah mới 7 tuổi, thấy hạnh phúc vì tượng đã bị phá hủy, chỉ còn đổ nát hoang tàn. Khu núi này nguyên là 2 pho tượng Phật khổng lồ tạc vào núi từ thế kỷ thứ 6, một tượng cao 180 feet (54.9 mét) và tượng kia cao 124 feet (37.8 mét).UNESCO, cơ quan Văn Hóa Giáo Dục Liên Hiệp Quốc, đã tuyên bố vùng Bamiyan Valley là Khu Di Sản Thế Giới năm 2003, từng đưa dự án xây 1 bảo tàng viện ở Bamiyan để kết hợp các cộng đồng địa phương vào khung văn hóa phong phú của Bamiyan.Abdullah Sarhadi, Tỉnh trưởng khu này bản thân có gần 4 năm là tù nhân bị Mỹ giam ở trại Guantanamo Bay, nói rằng Taliban đã thay đổi và sẽ bảo tồn các di tích lịch sử này.---thị trấn Olympia tại tiểu bang Washington. Báo The Olympian hôm 24/11/2021 kể rằng kết quả bầu phiếu ở quận Thurston County cho thấy tổng tuyển cử 2021 ở quận này lên tới 38.2% cử tri bỏ phiếu. Ủy ban Quận Thurston County đã xác nhận các kết quả bầu phiếu của ngày 2/11/2021.Theo lịch trình, Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang sẽ xác nhật các kết quả vào ngày 2/12/2021. Dù vậy, với kết quả hiện nay đã thấy rằng ứng cử viên Yến Huỳnh, người được bổ nhiệm hồi tháng 1/2021 để thay chỗ trống của Dân Biểu tiểu bang Jessica Bateman, đã thắng phiếu đối thủ là luật sư Robbi Kesler. Bà Yến Huỳnh được 57.3% phiếu, Kesler được 42.2%.---18 tuổi, đã thắng giải vô địch nghệ thuật nấu ăn 2021 World Food Championship. Nguyen là sinh viên năm đầu của chương trình nấu ăn tại trường cao đẳng Dallas College.Trong khi thi, Preston Nguyen có 2 phụ bếp là Peter và Emma Nguyen, cũng là ba mẹ của Preston. Bà Emma kể rằng hồi 25 năm về trước, khi bà vào học nấu ăn ở cao đẳng Dallas College thì gặp Peter cùng trường, và 2 người trở thành vợ chồng.Theo chương trình, Preston, Peter và Emma Nguyen sẽ tiếp tục thi giải World Food Champion Final Table. Tất cả những người dự thi giải này đều là cao thủ trong làng nấu ăn quốc tế, từng thắng 9 lĩnh vực thi nấu ăn khác của giải World Food Champion.--- Chuyện này xảy ra tại Nam California: môtđã nạp đạn vào lớp, thế là bị bắt, và bây giờ là kiện. Joseph Nguyen, cựu giáo viên trung học Rancho Cucamonga High School, ngày 7/5/2019 đã bị áp giải ra khởi lớp bởi Hiệu Trưởng Cary Willborn và 2 cảnh sát của quận San Bernardino County sau khi cảnh sát có tin mật báo rằng Nguyen mang súng nạp đạn vào trường.Nguyen xác nhận có khẩu súng đã nạp đạn để trong ba-lô cất trong một tủ có khóa trong trường. Gần 1 năm sau, Nguyen nộp đơn kiện dân sự vào ngày 24/8/2020 lên tòa khu vực Los Angeles rằng trong cương vị cảnh sát trừ bị, Nguyen có quyền mang súng ngoài giờ nhiệm vụ, và Nguyen bị bắt là vi phạm quyền hiến định của Nguyen, và Nguyen bị trù dập vì Nguyen theo Đảng Cộng Hòa và là bảo thủ Ky Tô Giáo.Sau sự kiện trên một thời gian ngắn, Nguyen chuyển sang trung học Colony High School tại Ontario. Bây giờ Nguyen đang nghỉ bệnh.Học Khu Chaffey Joint Union High School District, một trong các cơ quan bị Nguyen kiện, trả lời tòa rằng không ai có quyền mang súng nạp đạn vào trường, chỉ trừ bảo vệ của trường. Đơn kiện sẽ được phân xử vào Thứ Ba 30/11/2021, bởi Chánh án Judge Stephen V. Wilson.---, báo Huffington Post cho biết rằng quỹ vận động "Save America" PAC của Trump bây giờ đã có $105 triệu đô tiền mặt, đủ để xài $156,000 cho luật sư phí cho từng người bị truy tố vì theo lời Trump để tham dự bạo loạn 6/1/2021, nhưng Trump không chịu xài xu nào cho những người cuồng mê Trump như thế.Bài báo ghi rằng tính toàn bộ, 670 người dự bạo loạn 6/1/2021 bây giờ đối diện với hồ sơ hình sự và tiền luật sư phí và án phí lênt ới 5 hay 6 hàngs ố,c hỉ vì tin lời bịa đặt về bầu cử của Trump mà về thủ đô bạo loạn.Tính tới ngày 30/6/2021, ủy ban chính trị 'Save America' của Trump đã chi trả $206,480 cho Elections, LLC, công ty đồng sáng lập bởi Justin Clark, một trong các luật sư đại diện Trump đối phó với Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Bi hài nữa, Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc vừa mới trả tiền luật phí về vụ điều tra hình sự của Trump tại New York. Nhưng Trump và Cộng Hòa không trả xu nào cho các chi phí ra tòa của người tham dự bạo loạn.---(Cộng Hòa-FL) nói hôm Thứ Năm là ông sẽ trình dự luật "National Stand Your Ground Law" (Luật Quốc Gia Đứng Vững Tự Vệ) như một phản ứng đối với vụ truy tố Kyle Rittenhouse về tội bắn chết 2 người và bắn bị thương 1 người.DB Gaetz nói rằng những người có súng tại Hoa Kỳ nên có một lựa chọn là phải tự vệ bằng cách bắn chết những người hăm dọa họ. Luật sư của Rittenhouse mới đây đã chỉ trích DB Gaetz và những người Cộng Hòa khác sau khi họ đề nghị mời Rittenhouse làm thực tập sinh tại văn phòng dân biểu của họ.---từ 39 tiểu bang đã ký tên vào lá thư chung để tiếp tục lời bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020 và cũng kêu gọi đưa Trump vào lại Bạch Ốc.Lá thư với chữ ký của 186 dân cử Cộng Hòa, kêu gọi thúc đẩy toàn bộ 50 tiểu bang hãy thực hiện "kiểm phiếu lại" y hệt như vụ kiểm phiếu mới đây ở Arizona để tìm các "chứng cớ gian lận phiếu bầu" để có thể đuổi Tổng Thống Biden ra khỏi Bạch Ốc.Độc giả có thể đọc các chữ ký ở đây:---Dân Mỹ đang lười dọn nhà hơn?Dọn sang nhà mới thấp nhất 70 năm. Thống Kê Hoa Kỳ phổ biến hôm Thứ tư cho thấy dân Mỹ đang dọn ra khỏi nhà đương hữu để vào nhà mới ở tốc độc hậm nhất trong vòng 70 năm. Thống kê cho thấy 8.4% dân Mỹ sống trong 1 căn nhà khác hơn căn nhà họ sống hồi 1 năm trước, trong khi 27.1 triệu người dọn ra khỏi nhà từ 2020 tới 2021, cả hai đều là các con số thấp nhất kể từ khi Sở Thống Kê theo dõi các dữ kiện dọn nhà từ năm 1948.Chi tiết:---Chính phủ Đài Loan mời bạn xem phim Đài Loan miễn phí?: Đúng vậy. Mời bạn xem phim Đài Loan miễn phí ở trangtheo lời mời của chính phủ Đài Loan. Bản tin RTI ở đây.-- 25/11/2021Điện ảnh, là một hình thức nghệ thuật tốt để cả thế giới có thể hiểu hơn về Đài Loan, Taiwan+, kênh phát âm thanh hình ảnh trực tuyến hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên của Đài Loan, đã đặc biệt chọn thời điểm trước thềm Lễ trao giải Liên hoan phim Kim Mã để ra mắt Taiwan+ Film Festival (Triển lãm phim trực tuyến Taiwan+), để cả thế giới có thể nhìn thấy sức mạnh điện ảnh của Đài Loan, cũng như hiểu hơn về tầm ảnh hưởng của Giải thưởng Kim Mã đối với ngành điện ảnh Đài Loan, cũng như điện ảnh Hoa ngữ.

Triển lãm phim trực tuyến Taiwan+ lần đầu tiên, sẽ chọn ra những bộ phim điện ảnh kinh điển mang tính đại diện của điện ảnh Đài Loan để người xem thưởng thức, trong đó bao gồm bộ ba phim kinh điển về chủ đề người cha của đạo diễn Lý An là Thôi thủ (Pushing Hands), Hỷ yến (The Wedding Banquet), Ẩm thực nam nữ (Eat Drink Man Woman). Theo thông tin được biết, chỉ riêng vấn đề bản quyền cũng là một thách thức lớn cần phải giải quyết; ngoài ra, Taiwan + còn chọn thêm tác phẩm Bức tranh thứ tư (The Fourth Portrait), Mất hồn (Soul) mang đậm bản sắc Đài Loan của đạo diễn Chung Mạnh Hoành; và phim tài liệu Đối thoại ngày thường (Small Talk) – phim đã đoạt giải Liên hoan phim Berlin, do bà Huỳnh Huệ Trinh đạo diễn, Hầu Hiếu Hiền làm nhà sản xuất; bên cạnh đó còn hợp tác với Trung tâm Điện ảnh quốc gia, phục hồi các bản phim điện ảnh đen trắng bằng tiếng Mân Nam như Đại hiệp hươu (The Fantasy of Deer Warrior), Tam phụng chấn võ lâm (Vengeance of the Phoenix Sisters), Đại luân hồi (The Wheel of Life) và phim tài liệu Người đếm điện ảnh. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12, để người yêu thích điện ảnh toàn cầu có thể thưởng thức miễn phí.

Để phối hợp với triển lãm phim trực tuyến, Taiwan+ còn đồng thời cho ra mắt các bộ phim ngắn bằng tiếng Hoa và tiếng Anh về Liên hoan phim Kim Mã, trong đó mời một số nhân vật như nghệ sĩ Patty Lee, đạo diễn Tom Lin, chia sẻ về giải Kim Mã đã giúp họ mở ra cánh cửa đến với ước mơ điện ảnh như thế nào…

.