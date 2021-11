những con thú Việt Nam

Minh họa: Cao Bá Minh







con trâu đen nằm bờ ruộng

ngắm dòng sông

kiên nhẫn hiền từ

như người mẹ bên đồng

dãi nắng dầm mưa nuôi dân tộc

hạt gạo tinh khôi đem sự sống

con ngựa ô im lìm nhai cỏ

vùng trời thảo nguyên lùi đi thật xa

vó bụi mịt mù những ngày biên địa

một lòng theo chủ

cờ xí phất lên

ca tụng sơn hà

con cá đen giữa dòng sinh tử

lục bình trôi ra biển lớn

cảm tạ đất trời mênh mông

bốn mùa chuyển động

núi rộng sông dài

phù sa nhuộm đỏ trái tim

con ốc nhỏ cuộn tròn đáy biển

đại dương sâu mặn

tấm lòng bao la trải rộng

chứng tích bao thế hệ thăng trầm

sống chết, hy sinh vì đại nghĩa

vun trồng cho con cháu hiển vinh

con rùa văn miếu cựa mình

đá chuyển thành xám những tinh anh non nước

già quá tuổi

chờ mãi hiền nhân suốt mấy mươi năm

im lặng nỗi buồn lịch sử

đớn đau tủi nhục đắng lòng



2



con rồng trước cổng chùa dốc núi

nhớ áng mây hồng

một thời ngậm nước phun mưa

tưới bao cẩm tú thuở dựng xây đền miếu

những anh hùng hào sảng

sống đứng thẳng, chết không quỵ lụy

con chó đứng đầu làng vẫy đuôi

mừng người áo mão vinh quy

nợ non sông trên lưng

một lòng trung chính nhớ ơn tiên tổ

lượm chiếc lá dưới gốc cây đa

khấn nguyện thủy chung đất nước

con khỉ nhảy trên cành cây

nhăn nhó đong đưa

giữa phải trái chánh tà

bắt chước người làm trò diễu cợt

mấy mươi năm đóng tuồng

sân khấu ngoảnh lại chẳng còn ai để ý

con chim ba màu trên nhánh phượng khô

tiếng dài tiếng ngắn

khóc bạn bên kia rào sắt

thời binh lửa đã qua

bao giờ mới phủi sạch oán thù

dựng lại quê cha

con ong vàng mất tổ

vo ve bụi hoa bên đường

mật ngọt đời người quá đắng

bỏ chợ bay lên miền cao

thạch thảo tảng đá xanh

chỗ dung thân những ngày mưa bão

con kiến bò ra khỏi hang

ngậm hạt lúa mọc lên từ mầu mỡ

ruộng đồng thơm như vải đào lụa ngọc

hiền từ miền châu thổ

trinh nguyên một đời thiếu nữ

bức tranh tô điểm giang sơn



3



con giun nằm yên lòng đất

co mình dưới bàn chân hung bạo

tiếng than của đồng loại thấm sâu

nghe trăn trở oặn mình

tấm thân như cỏ dại

trườn đi vào những quanh co ái ngại

con người tinh khôn nhất

nên đã đóng vai tất cả các loài thú

vượt qua bao nhiêu năm tháng

sau cùng cũng ngồi co ro

nhìn giấc mơ xòe ra trên tay

gầy guộc theo dòng đời nghiệt ngã

tấm thân cúi rạp trước bão giông lịch sử

những con thú Việt Nam

vẽ lên cảnh đời trần thế

bức tranh bất tận

trước mặt sau lưng

người im lặng đứng nhìn

chẳng nói nên lời, buồn da diết…



thy an

bài thơ xưa đọc lại cùng vài bạn đêm mưa gió - 11-2021