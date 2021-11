- Thẩm phán Amit Mehta xử người bạo loạn John Lolos 14 ngày tù, nói lẽ ra phải xử Trump vì xúi bạo loạn - Hà Nội: tuyên bố 'thành phố quá tải', cán bộ bị chận họng. SG chia các bệnh viện thành 8 cụm chống COVID-19. SG: Nhiều nơi vẫn chưa tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Lây dịch đông nhất là ở 5 tỉnh thành: SG đứng đầu. Hơn 53% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều. Bến Tre: ca cộng đồng nh

Hà Nội: tuyên bố 'thành phố quá tải', cán bộ bị chận họng. SG: Nhiều nơi vẫn chưa tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Lây dịch đông nhất là ở 5 tỉnh thành: SG đứng đầu. Tây Ninh phong tỏa từ 0 giờ ngày 22/11. Hơn 200 khách Hàn Quốc đến Phú Quốc sau dịch.

- Thẩm phán Amit Mehta xử người bạo loạn John Lolos 14 ngày tù, nói lẽ ra phải xử Trump vì xúi bạo loạn

- Hà Nội: tuyên bố 'thành phố quá tải', cán bộ bị chận họng. SG chia các bệnh viện thành 8 cụm chống COVID-19. SG: Nhiều nơi vẫn chưa tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Lây dịch đông nhất là ở 5 tỉnh thành: SG đứng đầu. Hơn 53% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều. Bến Tre: ca cộng đồng nhiều gấp 7 lần các ca trong ổ dịch. Tây Ninh phong tỏa từ 0 giờ ngày 22/11. Hơn 200 khách Hàn Quốc đến Phú Quốc sau dịch.

- 2 nhà bảo thủ Rupert Murdoch và Chris Christie kêu gọi rời bỏ Trump, có thể Cộng Hòa rồi sẽ rời bỏ Trump

- Trump xúi bứng ghế Thống Đốc Alabama vì đổ tội bà này hủy bỏ 1 sự kiện đông người Trump muốn tổ chức

- tòa xử Kyle Rittenhouse vô tội, dù đi xuyên bang, tới giữa biểu tình, bắn chết 2 người, bắn bị thương 1 người. Biden: giận dữ, quan ngại, nhưng phải tôn trọng ý bồi thẩm. Trump hoan hô cậu nhóc sát thủ. DB Cawthorn kêu gọi mọi người hãy mang súng để có quyền tự vệ. PTT Harris: luật pháp Mỹ còn thiếu công bằng.

- Oregon: biểu tình phản đối phiên tòa tha bổng Rittenhouse, đập phá cửa kính mặt tiền ngoài phố

- cháy rừng trong 2 năm đã làm thiêu rụi gần 1/5 số lượng các cây lớn nhất của trái đất

- Biden cho tín dụng thuế với người mua xe hơi điện năng (EV), để dân mua xe rẻ và để cứu môi sinh địa cầu

- Louisiana: gây sự rồi chửi mắng, Lam Thach đâm chết cô bạn gái cũ Ngoc Nguyen trước mặt mẹ cô

- Texas: 2 ông gốc Việt mở sòng cờ bạc ở nhà, bị bố ráp, tịch thu 16 máy kéo, bị bắt, truy tố

- HỎI 1: Bà Kamala Harris lên chức Tổng Thống? ĐÁP 1: Đúng, ngắn hạn, trong khi Biden đi nội soi.

- HỎI 2: Tô Lâm trừng trị “Lâm bưng tô”? ĐÁP 2: Bài viết tuyệt vời của Tô Sang.

QUẬN CAM (VB-20/11/2021) --- Kyle Rittenhouse hôm Thứ Sáu đã được tha bổng đối với tất cả cáo buộc trong phiên tòa ở thị trấn Kenosha, Wisconsin. Trước đó, vào ngày 25/8/2020, Rittenhouse, lúc đó 17 tuổi, từ thị trấn Antioch, Illinois, đã mang súng AR-15 tới một cuộc biểu tình đang diễn ra ở Kenosha, Wisconsin, bắn chết 2 người đàn ông và bắn bị thương một người khác.

Bồi thẩm đoàn 12 người phán rằng Rittenhouse vô tội vì cớ tự vệ --- dù là y đã bắn chết Joseph Rosenbaum, 36 tuổi, và Anthony Huber, 26 tuổi, và bắn bị thương Gaige Grosskreutz (bây giờ là 27 tuổi). Rosenbaum bị bắn trúng 5 viên đạn, là người đầu tiên bị Rittenhouse bắn chết.

Tổng Thống Joe Biden nói rằng bồi thẩm đoàn đã ra phán lệnh thì phải tôn trọng, "dù là có nhiều người giận dữ và quan ngại, trong đó có tôi."

Phó Tổng Thống Kamala Harris nói rằng bản án vô tội của Kyle Rittenhouse đưa tới điểm chú ý vào các sơ hở về tính công bằng trong hệ thống luật pháp Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Trump phóng ra bản văn bênh vực cậu nhóc Rittenhouse, ca ngợi bồi thẩm, nói rằng trướng hợp đó đúng được gọi là VÔ TỘI, nếu như thế mà không gọi là tự vệ thì chẳng có gì là tự vệ nữa.

Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa-NC) hôm Thứ Sáu chúc mừng Kyle Rittenhouse được tuyên xử vô tội bằng cách kêu gọi mọi người hãy tự võ trang. Cawthorn gọi quyết định của bồi thẩm đoàn là chiến thắng của tự do.

Cawthorn viết, "Kyle Rittenhouse vô tội, các bạn ơi. Các bạn có quyền tự vệ. Hãy mang vũ khí, hãy nguy hiểm, hãy đạo đức." Cawthorn cũng viết trên video để mời Rittenhouse làm thực tập sinh ở văn phòng của ông.

--- Biểu tình phản đối tòa tha bổng Kyle Rittenhouse đã xảy ra tại thị trấn Portland, Oregon, vào đêm Thứ Sáu. Tại nơi xa phiên tòa Wisconsin tới 2,000 dặm này, khoảng 200 người xuống đường, đối diện với cảnh sát gần khu trung tâm tư pháp Justice Center.

Người biểu tình đã đập bể nhiều cửa sổ mặt tiền, ném đủ thứ chai lọ, gạch đá, rác bẩn về phía cảnh sát dựng hàng rào ngăn chận. Không ai bị bắt.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 19/11 đến 16h ngày 20/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.531 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.518 ca ghi nhận trong nước (giảm 99 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 4.776 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.046), Bình Dương (669), Đồng Nai (621), Đồng Tháp (515), Tây Ninh (495), Bình Thuận (407), Sóc Trăng (391), Bà Rịa - Vũng Tàu (370), Bạc Liêu (345), Cà Mau (342), An Giang (329), Vĩnh Long (297), Trà Vinh (281), Bình Phước (256), Kiên Giang (246), Tiền Giang (243), Hà Nội (234), Đắk Lắk (205), Cần Thơ (201), Hậu Giang (188), Khánh Hòa (158), Bến Tre (131), Long An (112), Lâm Đồng (106), Gia Lai (103), Bắc Ninh (98), Thừa Thiên Huế (96), Đắk Nông (86), Hà Giang (84), Nam Định (68), Nghệ An (66), Bình Định (61), Thanh Hóa (58), Vĩnh Phúc (53), Thái Bình (51), Ninh Thuận (51), Bắc Giang (44), Đà Nẵng (44), Quảng Ngãi (42), Quảng Nam (40), Quảng Trị (35), Phú Thọ (33), Tuyên Quang (28), Quảng Bình (25), Hà Nam (23), Điện Biên (23), Phú Yên (20), Hải Phòng (14), Quảng Ninh (13), Hà Tĩnh (12), Hải Dương (11), Sơn La (11), Cao Bằng (10), Lạng Sơn (7), Lào Cai (6), Hưng Yên (4), Thái Nguyên (4), Hòa Bình (3), Ninh Bình (2), Yên Bái (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 19/11 đến 17h30 ngày 20/11 ghi nhận 107 ca tử vong tại TP SG (42), An Giang (14), Đồng Nai (7), Kiên Giang (5), Bình Thuận (4), Long An (4), Tiền Giang (4), Cần Thơ (4), Thanh Hóa (3), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Vĩnh Long (3), Cà Mau (2), Ninh Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Trà Vinh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 95 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.685 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.





Hà Nội: tuyên bố 'thành phố quá tải', cán bộ bị chận họng. Phường nói 'thành phố quá tải' vì dịch COVID-19, quận ‘tuýt còi’ yêu cầu giải trình. Trước thông tin phát ngôn “toàn thành phố quá tải” của một lãnh đạo phường Cổ Nhuế 1 gây xôn xao cộng đồng cư dân mạng. Cũng từ đó mà có nhiều thông tin không chính xác trên các trang thông tin truyền thông. Mới đây phía lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm đã phản hồi tính thực hư của thông tin và yêu cầu UBND phường Cổ Nhuế 1 giải trình về phát ngôn trên.

SG chia các bệnh viện thành 8 cụm tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. TP.HCM sẽ chia các bệnh viện thành 8 cụm tương ứng với 22 quận, huyện để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó sẽ có 10 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 và 8 bệnh viện dã chiến. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện cần triển khai thực hiện một số nội dung. Cụ thể, lãnh đạo các bệnh viện cần quán triệt đến từng nhân viên trong bệnh viện có nhận thức đúng về “bệnh viện xanh” trong giai đoạn bình thường mới - “bệnh viện xanh” không phải là “bệnh viện không có COVID-19” mà là bệnh viện được tổ chức và vận hành theo các quy trình an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về sàng lọc, phân luồng, cách ly và có khu vực luôn sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh COVID-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện.





SG: Nhiều nơi vẫn chưa tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân vẫn chưa nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc 5K, nhiều khu vực có cấp độ dịch cấp 2 nhưng hoạt động xe ôm vẫn diễn ra công khai. Tại bến xe An Sương, ông Nguyễn Bình cho biết mặc dù ngày 18/11, thành phố mới cho phép xe ôm truyền thống được hoạt đông trở lại ở địa bàn có cấp độ dịch cấp độ 1, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 nhưng trước đó nhiều người hành nghề xe ôm đã hoạt động, vì nhu cầu thu nhập. Đáng chú ý, trong các ngày gần đây theo khảo sát của phòng viên, nhiều xe ôm hoạt động tại khu vực giao lộ như Ngã tư Hàng Xanh, Nguyễn Văn Trỗi- Trần Huy Liệu… vẫn chưa nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc 5K, chưa đeo khẩu trang thường xuyên, không khử khuẩn khi có khách hoặc thanh toán tiền với khách; đặc biệt nhiều khu vực có cấp độ dịch cấp 2 nhưng hoạt động xe ôm vẫn diễn ra công khai mà không có lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở…

Lây dịch đông nhất là ở 5 tỉnh thành. Thống kê về đợt dịch thứ 4, từ 27/4 đến 19/11/2021 cho thấy: Tính đến ngày 19/11/2021, các địa phương có tổng số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước trong đợt dịch thứ 4 là: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 454.061 ca, Bình Dương ghi nhận 246.668 ca, Đồng Nai ghi nhận 81.067 ca, Long An ghi nhận 37.119 ca, Tiền Giang ghi nhận 23.481 ca.





Hơn 53% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tỉnh đến 14h ngày 20/11, cả nước đã tiêm được hơn 106,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 ( trong ngày 19/11, trên cả nước đã tiêm được gần 1,8 triệu liều); tỉ lệ tiêm 01 liều vaccine là 89,4%, 2 liều vacine là 53,4% dân số từ 18 tuổi trở lên. Tính đến ngày 19/11/2021, Việt Nam đã tiếp nhận 131,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã phân bổ 129,6 triệu liều (1,6 triệu liều chưa phân bổ do vaccine mới được tiếp nhận đang kiểm định). ​

Bến Tre: Có 76 ca mắc COVID-19, trong đó 67 ghi nhận trong cộng đồng. Từ 18 giờ ngày 19/11 đến 11 giờ ngày 20/11, tỉnh có 76 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 4.277ca. Trong đó, có 2.585 ca ra viện, 57 ca tử vong. Trong số các ca mắc mới có 67 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh; ngoài tỉnh 9 ca tại cộng đồng. Toàn tỉnh Bến Tre đã có 99,27% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 52,21% dân số tiêm đủ 2 mũi.





Tây Ninh dừng các hoạt động không thiết yếu từ 0 giờ ngày 22/11. Ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ 0 giờ ngày 22/11 sẽ tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đối với quán bar, karaoke, vũ trường, massage, internet, trò chơi điện tử trên toàn địa bàn tỉnh. Các cơ sở dịch vụ ăn, uống không tiếp quá 20 người cùng một thời điểm; không phục vụ rượu, bia, thức uống có cồn và đảm bảo giãn cách 1,5m giữa người với người, thực khách phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; cưới, hỏi, hiếu hỷ, tang chế; nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng không bị cấm nhưng chỉ được tổ chức ở quy mô quá 20 người cùng một thời điểm và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K.

Hơn 200 khách Hàn Quốc đến Phú Quốc sau dịch. Đoàn du khách người nước ngoài đầu tiên đi theo diện hộ chiếu vaccine vừa đặt chân đến Phú Quốc trưa 20/11. Khoảng 12h, chuyến bay thuê bao (charter flight) mang số hiệu VJ3749 từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang). Máy bay được đón tiếp bằng nghi thức phun vòi rồng để đánh dấu sự hoàn tất của hành trình. Sau đoàn khách Hàn Quốc hôm nay, dự kiến Phú Quốc đón từ 20 chuyến bay quốc tế/tháng trong giai đoạn tới.

Một nhóm 3 người

Cô Ngoc Bich Nguyen

Hôm Thứ Sáu

Theo phân tích c

Trump lộ ý muốn bứng ghế

Trưởng ban Báo chí

Các trận cháy rừng

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Tô Lâm trừng trị “Lâm bưng tô”

Tô Sang, Báo Tiếng Dân

---đã bị truy tố ở quận Brazos County, Texas, vì tổ chức cờ bạc tại một căn nhà ở thị trấn Bryan: Ronald Dunn, cư dân Bryan; Khanh Nguyen và Dung Phan cùng ở Arlington.Cảnh sát Bryan nói đã tịch thu 16 máy kéo cờ bạc tại căn nhà trên đường W 18th St. Trong cuộc thẩm vấn, cảnh sát nói rằng Dunn là người hướng dẫn khách cờ bạc đậu xe, trong khi Nguyen sửa máy cờ bạc và Phan chạy máy.---, 41 tuổi, chở mẹ tới nhà bạn trai cũ ở thị trấn Marrero, tiểu bang Louisiana, để mắng vốn vì anh kia dùng lời nói xấu cô và gia đình cô. Bạn trai cũ của cô Nguyen là Lam Thach, cũng 41 tuổi, liền ra gây sự với 2 phụ nữ, theo lời Cảnh sát Thomas Gai của Ty Cảnh Sát Jefferson Parish Sheriff's Office.Thế rồi bố anh Thạch mới bảo anh Thạch phải xin lỗi vì nói không tử tế với 2 mẹ con cô bạn gái cũ. Lam Thach đột nhiên nổi giận, tới đấm đá cô Ngoc Nguyen, rồi khóa cửa, không cho 2 phụ nữ ra ngoài. Khi Nguyen và mẹ cô la mắng, Thach liền lấy dao trong bếp, đâm vào cổ cô bạn gái, chết thê thảm trước mắt bà mẹ.Sau đó, Thach tự sát bằng cách tự đâm dao vào cổ, nhưng ông bố giựt kịp lưỡi dao. Thach sẽ ra tòa thụ lý vào Thứ Hai. Tiền tại ngoại tòa định ở mức $850,000.---19/11/2021, trong khi tuyên án người tham dự biểu tình bạo loạn John Lolos, Thẩm phán tòa liên bang Amit Mehta nói rằng vẫn chưa thấy Donald Trump chịu trách nhiệm về những lời nói dối đã kích động bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.Trước khi ra phán lệnh 14 ngày tù cho Lolo, Thẩm phán Mehta nói rằng như dường bất công trong khi những người bạo loạn bị giam, ra tòa và bị xử án, trong khi người xúi giục và nói dối về bầu cử "gian lận" lại bình an.Cụ thể, Thẩm phán Mehta nói rằng người bạo loạn "được gọi tới thủ đô bởi một quan chức dân cử, bị thúc giục đi bộ tới tòa nhà Quốc Hội bởi 1 quan chức dân cử," rồi người này đứng quan sát nhiều giờ trong khi bạo loạn do ông xúi giục xảy ra.Thẩm phán Mehta nói rằng rất tiếc là những người như Lolos tin vào những lời nói dối và chịu đựng hậu quả. Mehta quay sang Lolo và nói, "Ông chỉ là 1con chốt trên ván cờ diễn ra."---ủa bình luận gia Frida Ghitis trên CNN, nhận xét từ 2 người bảo thủ nặng ký về chuyện hãy đẩy Trump vào quá khứ có thể là khởi đầu một phong trào quăng bỏ Trump vào quá khứ bởi vì Trump có quá nhiều trở ngại để có thể tái thắng cử Bạch Ốc 2024.Nhận xét đầu tuần này là từ Rupert Murdoch -- người sáng lập Fox News, nơi cho Trump nguồn lực lớn để thắng cử 2016. Người thứ nhì là Chris Christie, cựu Thống Đốc New Jersey. Cả Murdoch và Christie đều kêu gọi Cộng Hòa rời bỏ Trump, vì những lời nói dối của Trump sẽ không thể dẫn tới chiến thắng mới. Tiếng nói của 2 người này có thể dẫn tới làn sóng Cộng Hòa rời bỏ Trump.Hiện thời có 1/3 người Cộng Hòa và 92% người Dân Chủ không muốn Trump xuất hiện lần nữa. Các con số này có nghĩa là, nếu bầu cử hôm nay, Trump không thể thắng cử. Nếu rời bỏ Trump, có thể Cộng Hòa sẽ có sức mạnh mới khi tranh cử chống Joe Biden hoặc Kamala Harris. Nhưng, Cộng Hòa cũng chưa chắc rời được Trump, đó là nan đề.---của Thống Đốc Alabama đương nhiệm Kay Ivey vì Trump đổ tội bà này hủy bỏ 1 buổi vận động đông người MAGA theo kế hoạch lẽ ra là tháng 7/2021.Trump đã họp với Lynda Blanchard, cựu đại sứ trong chính phủ Trump, để bàn về chuyện Trump ủng hộ nếu Blanchard rời bỏ cuộc vận động tranh ghế Thượng nghị sĩ để về bứng ghế Ivey trong bầu cử sơ bộ Cộng Hòa 2022, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Sáu.Bản tin nói Trump nói riêng đã đổ tội cho Thống Đốc Ivey về một ủy ban tiểu bang quyết định ngăn cản Trump tổ chức đông người dự kiến tháng 7/2021 ở công viên tưởng niệm USS Alabama Battleship Memorial Park, nơi có tàu chiến và phi cơ quân sự Thế Chiến 2 lưu giữ. Phát ngôn nhan của Ivey nói rằng Thống Đốc không can dự gì chuyện quyết định đó.Ủy ban hủy bỏ sự kiện đông người của Trump vì theo luật, công viên đó không dùng cho chính trị đảng phái được, và quyết định đưa ra là sau khi hỏi ý Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang (cũng là Cộng Hòa).---Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Sáu nói Biden sẽ không bỏ lời hứa cho hưởng tín dụng thuế với ngườia mua xe hơi điện năng (EV), bất kể chống đối từ cả nhiều dân cử Dân Chủ, và cả chính phủ Canada.Psaki lập lại rằng Biden giữ cam kết với chính sách bảo vệ môi trường, và chínhs ách tạo ra việc làm. Trong đó, cho hưởngt ín dụng thuể sẽ khuyến khích các gia đình mua xe, và bảo vệ địa cầu.---đã làm chết nhiều ngàn cây sequoias (một loại tùng khổng lồ) năm nay, như vậy khi tính cháy rừng trong 2 năm đã làm thiêu rụi gần 1/5 số lượng các cây lớn nhất của trái đất, theo lời các quan chức hôm Thứ Sáu.Cháy trong rừng Sequoia National Park và các rừng vây quanh đã làm ra tro hơn 1/3 các rừng này ở California và thei6u rụi ước tính từ 2,261 tới 3,637 cây tùng sequoias, loại cây lớn nhất theo dung tích.Cháy rừng trong cùng khu vực đã làm rụi từ 7,500 tới 10,400 cây trong số 75,000 cây bản xứ trong khoảng 70 vườn cây rải rác dọc phía bờ tây của rặng núi Sierra Nevada.---: Bà Kamala Harris lên chức Tổng Thống?: Đúng, ngắn hạn, trong khi Biden đi nội soi. Tổng Thống Biden, 78 tuổi, bàn giao chức Tổng Thốngc ho Phó Tổng Thống Kamala Harris sáng Thứ Sáu trong khi Biden thực hiện colonoscopy (nội soi đại tràng) tại bệnh viện Walter Reed National Military Medical Center, lúc đó cần tới thuốc mê. Và do vậy bà Harris trở thành phụ nữ đầu tiên nắm giữ quyền lực Tổng Thống Hoa Kỳ. Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki đưa ra bản văn sáng Thứ Sáu, nói Harris sẽ làm việc từ văn phòng của bà ở phía Tây Bạch Ốc trong khi Biden nhận thuốc mê ở bệnh viện. Biden gửi thư thông báo Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Dân Chủ-Vt., Phó chủ tịch Thượng Viện, và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi để thông báo bàn giao quyền lực từ 10:10 a.m., và tiếp tục nhiệm vụ lúc 11:35 a.m.Bác sĩ nói rằng sức khỏe của Joe Biden tuyệt vời.Chi tiết:---: Tô Lâm trừng trị “Lâm bưng tô”?: Bài viết tuyệt vời của Tô Sang.--- 19/11/2021Bùi Tuấn Lâm bán bún bò tại thành phố Đà Nẵng, vừa bị an ninh chính trị thuộc công an thành phố Đà Nẵng triệu tập sau khi hắn tự quay một video ngắn bắt chước những thao tác của Nusret Gökçe, một đầu bếp nổi tiếng gốc Thổ, còn được biết tới dưới tên “Salt Bae” mà truyền thông mạng Việt Nam phong là “Thánh Rắc Muối”.

Nusret Gökçe với phong cách rất riêng, tóc chải ngược, túm lại phía sau, hình củ hành, gọng kiếng vàng, tròng kiếng tròn nhỏ tương phản với gương mặt vuông to, màu kiếng đen tương phản với áo trắng. Cánh tay ngang vai; khuỷu tay vuông góc; cẳng tay theo chiều thẳng đứng; lòng bàn tay nắm muối hồng ngọc. Khi ba ngón út, nhẫn, giữa bung ra, ngón cái và ngón trỏ chụm lại, là những tinh thể muối long lanh, li ti rời lòng bàn tay lăn dài trên cẳng tay rồi lả tả rơi xuống tảng thị bò dát vàng đã nướng sẵn trước khi mời thực khách sang chảnh Tô Lâm, cùng nhân viên Bộ Công an Việt Nam.

Tuấn Lâm khoái quá bắt chước, cũng kiếng đen gọng vàng, nhưng chắc vàng giả, cổ đeo dây chuyền, áo đỏ đã cũ, quần xà lỏn, thoăn thoắt thái miếng thịt bò đã nấu chín nhìn rất ngon lành, tay cũng cong cong, gập gập theo phong cách Nusret Gökçe, rắc những miếng hành lá đã thái nhỏ, lả tả rơi lên tô bún óng ánh màu vàng béo, rồi tự phong cho mình là “Thánh Rắc Hành Lá”.

Tuấn Lâm bằng tuổi Nusret Gökçe, và cùng khát vọng kinh doanh làm giàu.

Nusret Gökçe sinh ra ở Thổ. Cha gã là một thợ mỏ. Nhà gã quá nghèo. Nusret Gökçe đã phải rời trường khi đang học lớp sáu, ở tuổi 12. Gökçe lăn lộn học nghề từ lò giết mổ, ra thịt, bỏ mối khắp chốn chợ trời quanh Istanbul.

Khi Nusret Gökçe nổi danh, gã rất cảm tình với phong trào cộng sản quốc tế. Gã chọn Fidel Castro là thần tượng của mình. Ngày Fidel Castro qua đời, Gökçe đau buồn, lòng đầy quả cảm đã lồng ảnh của mình với hình Fidel có hàm râu quai nón đen dầy, miệng ngậm cigar với khẩu hiệu tung hô cách mạng ngay giữa trung tâm Miami – “Thủ Đô Tỵ Nạn” của ba triệu người lánh nạn cộng sản Cuba. Những người tỵ nạn cộng sản Cuba căm phẫn, phản đối, nhưng Nusret Gökçe không lùi bước, một mình chống chọi với cả cộng đồng.

Riêng việc này, Nusret Gökçe rất giống Trần Trường của Việt Nam, dám treo hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng ngay giữa Little Saigon – “Thủ Đô Tị Nạn” của dân tị nạn Cộng sản Việt Nam, tại Quận Cam, California. Một mình vợ chồng Trần Trường, đơn phương độc mã, đã chống chọi với cả một cộng đồng, hừng hực khí thế, biểu tình liên tục kéo dài hơn 50 ngày và đêm, có ngày lên tới 15.000 người vây hãm, đòi ăn tươi nuốt sống Trần Trường.

Có phải vì lý do này mà Tô Lâm tới thăm Nusret Gökçe để thưởng công “chống cộng”? Bởi vì gần đây, các quan chức Cộng sản Việt Nam rất thường xuyên, quan tâm thăm viếng các đảng cộng sản thế giới: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Mỹ và phong trào cánh tả ở châu Mỹ Latin.

Nếu điều này là đúng, thì tại sao Tô Lâm lại cho đàn em ở Đà Nẵng tới hạch tội Tuấn Lâm. Tuấn Lâm đang muốn thành môn đệ của Nusret Gökçe. Tốt quá! Đúng ý Đảng. Đảng đang muốn kết nạp nhiều đảng viên trong giới kinh doanh.

Nusret Gökçe là Thánh Rắc Muối. Tuấn Lâm là Thánh Rắc Hành. Nusret Gökçe là cảm tình viên của cộng sản quốc tế. Tuấn Lâm theo gót sư phụ, không sớm thì muộn, cũng sẽ được kết nạp đảng Cộng sản Việt Nam. Nusret Gökçe treo hình Fidel Castro hút cigar. Tuấn Lâm sẽ treo hình Bác Hồ hút thuốc lá. Nusret Gökçe phục vụ món bò vàng cho các đồng chí đảng viên cao cấp. Tuấn Lâm sẽ phục vụ bún vàng lênh láng cho đảng viên bình dân.

Người khác lại cho rằng: Tuấn Lâm xỏ lá Tô Lâm. Tên là Lâm, lại còn bưng tô. Tô nào cũng là tô. Tô Lâm, Tô Hiệu, anh Tô, hay tô bún, tô phở đều là tô cả. Tuấn Lâm phạm húy, phạm thượng, mấp mé bên bờ phạm pháp. Phải tiêu diệt ngay!

Nếu vậy, Tô Lâm cùng thuộc hạ đã phạm phải một sai lầm là diệt một cảm tình viên, một đảng viên cộng sản tương lai mà đảng ta đang dày công vun đắp. Lẽ nào, Tô Lâm đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi của Đảng, triệt hạ Tuấn Lâm chỉ vì hắn có tên Lâm bưng “Tô”, tô… bún?

Viết từ Ngã Năm Chuồng Chó, Sài Gòn, ngày 19/11/2021

