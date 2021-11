Chủ tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC): phải đau đớn công nhận Joe Biden đã đắc cử Tổng Thống - VN tắt đèn, thắp nến tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào chết vì dịch. Rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca. F0 gia tăng, SG xin Bộ Y tế cấp thêm 100.000 liều Molnupiravir. SG xin rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Hàng không VN hy vọng mưa tiền. Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%. Đà N

VN tắt đèn, thắp nến tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào chết vì dịch. F0 gia tăng, SG xin Bộ Y tế cấp thêm 100.000 liều Molnupiravir. SG xin rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Hàng không VN hy vọng mưa tiền. Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%.

.

- Chủ tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC): phải đau đớn công nhận Joe Biden đã đắc cử Tổng Thống

- VN tắt đèn, thắp nến tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào chết vì dịch. Rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca. F0 gia tăng, SG xin Bộ Y tế cấp thêm 100.000 liều Molnupiravir. SG xin rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Hàng không VN hy vọng mưa tiền. Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%. Đà Nẵng ghi nhận số ca Covid-19 cộng đồng tăng. Số ca mắc tăng cao, Thừa Thiên Huế chuẩn bị điều trị F0 không triệu chứng tại nhà.

- Trump giận dữ vì Thống Đốc Ron DeSantis trở thành ngôi sao sáng Cộng Hòa cho bầu cử Tổng Thống 2024

- DB Kevin McCarthy (Cộng Hòa) nói suốt 8 tiếng rưỡi đồng hồ để dìm dự luật Biden, bị chê nói dai, dài và dở

- Mỹ truy tố Quiboloy (tự nhận là Con Thiên Chúa) có 6 triệu tín đồ và nhà thờ ở 200 quốc gia tội sex trẻ em 12-25 tuổi

- California sẽ thặng dư ngân sách $31 tỷ đôla vào năm tới, nhờ mức thu liên tục tăng bất kể đại dịch

- Florida là tiểu bang đầu tiên có luật sẽ phạt các công ty cưỡng ép công nhân chích ngừa COVID

- Boston: FBI sẽ thưởng $10,000 cho ai cho thông tin về John Bui Tran, người mất tích từ 15 năm trước

- CVS Health sẽ đóng cửa 900 tiệm thuốc tây trong ba năm tới, khởi sự từ mùa xuân 2022

- chen chúc: sẽ có 20 triệu khách qua sân bay trong mùa Lễ Tạ Ơn 2021, từ 19/11/2021 tới hết 28/11/2021

- Quốc Hội Pakistan OK dự luật cho phép dùng hóa chất để "thiến" những tên hiếp dâm

- Học Khu L.A. sẽ thưởng 5 triệu đô thẻ quà để các em 12 tuổi trở lên chích ngừa chống COVID

- HỎI 1: Có phải 1.6 triệu dân Mỹ có lỗ mũi không ngửi được dài hạn vì COVID? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mùa Lễ Tạ Ơn 2921 sẽ chỉ còn 32% người lái xe, vì xăng lên giá? ĐÁP 2: Ước tính như thế.

.

QUẬN CAM (VB - 19/11/2021) --- Trump đang ngày càng ghen tỵ và giận dữ đối với Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa, Florida) trong khi DeSantis ngày càng trở thành ngôi sao sáng trong hàng ngũ Cộng Hòa, theo bản tin CNN.

.

CNN ghi rằng những người thân cận với cả hai lãnh tụ Cộng Hòa này ghi nhận rõ hiện tượng đó, trong khi giới tư bản góp tiền chuyển sang ủng hộ DeSantis nhiều hơn, và giới hoạt động Cộng Hòa ca ngợi thái độ DeSantis bảo vệ quyền tự do miễn chích ngừa chống COVID, và Trump thấy rõ đang tỏ ra ám ảnh.

.

Hai người thân cận với Trump nói rằng Trump nhiều lần nổi giận khi báo chí hỏi và DeSantis từ chối trả lời công khai là có muốn ứng cử Tổng Thống 2024 hay không. Hai nguồn tin nói, DeSantis trong chỗ riêng tư nói với Trump là DeSantis không muốn thách thức nếu Trump ứng cử sơ bộ Cộng Hòa 2024, nhưng Trump đòi DeSantis nói công khai như thế.

.

Theo các nhà phân tích Cộng Hòa, DeSantis không muốn nói công khai chuyện gì về 2024 vì DeSantis phải tranh cử Thống Đốc 2022 lần nữa. Nói ra bất kỳ cái gì chệch hướng đều có thể giảm lượng tiền ủng hộ.

.

DeSantis đã gây qũy được $56 triệu trong năm 2021, trong đó có $50,000 từ cựu Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross (của chính phủ Trump) và $250,000 từ bạn rất thân của Trump là Bernie Marcus (người sáng lập Home Depot).

.

--- Nói dai, nói dài, nói dở... nhưng thành công là câu giờ để ém việc bỏ phiếu dự luật xây dựng xã hội. Dân biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) đêm Thứ Năm đã đứng nơi sàn Hạ Viện nói suốt 8 tiếng rưỡi đồng hồ, và đây là bài diễn văn dài nhất trong lịch sử nơi sàn Hạ Viện. Nội dung là chỉ trích dự luật tiiêu xài để xây dựng xã hội và chống khí hậu.

.

Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-NY), khi McCarthy nói được khoảng 1 giờ, phóng lên mạng Instagram, chỉ trích rằng bà đang nghe một trong các bài diễn văn tệ hại nhất, hạ cấp nhất mà bà từng được đặc quyền chứng kiến."

.

Bà viết rằng nhìn những Dân biểu Cộng Hòa vây chung quanh McCarthy toàn là đàn ông da trắng, rằng hãy nhìn đó, "Tôi chưa bao giờ thấy Đảng Cộng Hòa đa dạng hơn." Rồi, ngồi xuống với DB Jamie Raskin (Dân Chủ-MD), DB Ocasio-Cortez nói về kho ngữ vựng nghèo nàn của McCarthy, và cả Ocasio-Cortez và Raskin đều đồng ý rằng McCarthy rất mực ngu khờ tới mức tức cười (“Imbecile!”).

.

--- Công tố liên bang Hoa Kỳ đã truy tố Apollo Quiboloy, lãnh đạo một siêu giáo hội Thiên chúa giáo có bản doanh ở Philippines và là bạn thân của Tổng Thống Rodrigo Duterte, về tội vận chuyển nhiều bé gái từ 12 tuổi tới 25 tuổi vào Mỹ để phục vụ sex cho Giáo chủ Quiboloy.

.

Bộ Tư Pháp Mỹ nói hôm Thứ Tư đã truy tố Quiboloy, 71 tuổi, và hai mục sư điều hành (Teresita Tolibas Dandan, 59 tuổi, và Felina Salinas, 50 tuổi) của hội thánh "Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name" vì đưa thiếu nữ và bé gái vào Mỹ để phục vụ sex. Ba lãnh đạo này trong nhóm 9 người bị truy tố.

.

Quiboloy tự nhận là Con Thiên Chúa, thu hút 6 triệu tín đồ và xây dựng nhà thờ tại 200 quốc gia trên toàn thế giới. FBI theo dõi hồ sơ này, nói có ít nhất 20 triệu đôla đã chuyển về cho giáo hội này tại Philippines từ 2014 tới 2019, ghi trong bản truy tố ở tòa. Hiện nay giáo chủ Quiboloy đang ở Philippines.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 18/11 đến 16h ngày 19/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước (giảm 592 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 4.995 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.339), Bình Dương (661), Tây Ninh (599), Đồng Nai (578), Đồng Tháp (509), Bà Rịa - Vũng Tàu (444), Bạc Liêu (425), Tiền Giang (382), Sóc Trăng (376), Bình Thuận (370), An Giang (365), Kiên Giang (307), Vĩnh Long (303), Hà Nội (287), Cà Mau (270), Cần Thơ (247), Trà Vinh (194), Bình Phước (183), Bến Tre (162), Khánh Hòa (154), Hậu Giang (123), Long An (112), Nghệ An (100), Thái Bình (99), Hà Giang (83), Thừa Thiên Huế (82), Lâm Đồng (80), Bắc Ninh (75), Quảng Nam (62), Bình Định (60), Nam Định (53), Quảng Ninh (49), Thanh Hóa (45), Gia Lai (44), Quảng Ngãi (41), Ninh Thuận (39), Đắk Nông (37), Vĩnh Phúc (32), Quảng Trị (30), Tuyên Quang (29), Đà Nẵng (26), Phú Thọ (23), Bắc Giang (22), Hải Dương (20), Điện Biên (17), Quảng Bình (16), Hà Nam (13), Phú Yên (11), Hưng Yên (8 ), Ninh Bình (6), Lạng Sơn (6), Yên Bái (5), Hòa Bình (4), Thái Nguyên (4), Cao Bằng (4), Bắc Kạn (1), Hải Phòng (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 18/11 đến 17h30 ngày 19/11 ghi nhận 102 ca tử vong tại TP SG (55), Đồng Nai (12), Tiền Giang (12), Bình Dương (5), Bạc Liêu (4), Tây Ninh (2), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Kiên Giang (2), Cần Thơ (2), Bình Định (1), Lâm Đồng (1), Bình Phước (1), Long An (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 93 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.





.

VN tắt đèn, thắp nến tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào mất vì COVID-19. Đúng 20h30 phút ngày 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ và chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 đã diễn ra tại điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với 1.000 đại biểu tham dự. Trong tinh thần hiệp thông của lễ tưởng niệm, lúc 20h30, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khuyến nghị tất cả các chùa và cơ sở tự viện trên địa bàn dành một phút tưởng niệm với nghi thức thỉnh đại hồng chung, dừng mọi hoạt động để hưởng ứng. Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh cũng thông báo các nhà thờ và nhà nguyện trong Tổng giáo phận đồng loạt đổ chuông sầu khoảng 5 phút, để cầu nguyện và tưởng nhớ đồng bào đã tử vong trong đại dịch.

.

Rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca. Bộ Y tế đề nghị các sở y tế khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca. Yêu cầu được Bộ Y tế nêu trong công văn gửi các địa phương về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19, ngày 19/11. Hôm 20/9 Bộ Y tế đã cho phép các địa phương tự quyết định việc rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca, song phải dựa trên khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhà sản xuất. Bộ Y tế không nêu rõ cho phép rút ngắn khoảng cách hai mũi tiêm là bao lâu.





.

F0 gia tăng, SG xin Bộ Y tế cấp thêm 100.000 liều Molnupiravir. Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) về việc hỗ trợ thuốc Molnupiravir kháng vi rút dùng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại các cơ sở y tế thuộc TP.HCM. Số F0 có xu hướng tăng sau khi TP.HCM triển khai áp dụng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ước tính có khoảng 55.000 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà và cơ sở cách ly và nhu cầu sử dụng Molnupiravir cũng tăng tương ứng. Sở Y tế TP.HCM đang còn 2.000 liều Molnupiravir, sẽ cấp phát hết trong 2 ngày nữa. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu điều trị cho F0, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét cấp bổ sung 100.000 liều Molnupiravir.

.

SG xin rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Sở Y tế TP.HCM vừa có đề xuất khẩn với Bộ Y tế cho phép TP thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Ngày 19-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế về việc kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Cụ thể, sở này cho biết từ ngày 1-10, TP.HCM đã triển khai áp dụng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, theo đó các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội được khôi phục. Đến thời điểm hiện tại, TP đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên với mũi 1 đạt hơn 99% và mũi 2 đạt 83%. Riêng đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 95% và dự kiến tiêm mũi 2 vào tuần cuối tháng 11-2021.





.

Hàng không VN hy vọng mưa tiền. Thị trường chờ mở cửa sớm đường bay quốc tế, các hãng hàng không vào cuộc. Từ tháng 11/2021, Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế đến một số địa phương. Các hãng hàng không đã cho thấy sự chuẩn bị kĩ càng và phản ứng nhanh nhạy khi cấp tập khai thác các chuyến bay thuê chuyến vận chuyển khách quốc tế. Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường, nhu cầu của công dân Việt Nam về nước tính đến tháng 9/2021 là khoảng 200.000 người, cùng với đó là nhiều người nước ngoài làm việc ở Việt Nam và thân nhân của họ muốn đến Việt Nam để thăm thân nhân. Tuy nhiên, số chuyến bay trọn gói hạn chế không đáp ứng được nhu cầu. “Trong hai quý đầu năm 2022, sẽ có khoảng nửa triệu khách đến Việt Nam", ông Võ Huy Cường dự tính. Mặt khác, Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 7 châu Á và là một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới tính theo số liệu tiêm theo ngày và theo tuần. Việt Nam cũng tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, hay còn gọi là “hộ chiếu vaccine” của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ. Những lợi thế này giúp Việt Nam đứng trước cơ hội thu hút du khách quốc tế, khi du khách có xu hướng tìm kiếm những điểm đến vừa an toàn, vừa có thể giúp họ kết nối lại với thiên nhiên.

.

Đà Nẵng ghi nhận số ca Covid-19 cộng đồng tăng. Trong ngày 19/11, Đà Nẵng ghi nhận 26 ca mắc Covid-19. Đáng chú ý, số ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng là 10 trường hợp, tăng so với những ngày trước. Chiều 19/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, TP ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó gồm 7 ca cách ly tập trung, 9 ca cách ly tại nhà, 10 ca cộng đồng. Toàn Đà Nẵng đang thiết lập 85 khu vực phong tỏa với 890 hộ (3.663 nhân khẩu); duy trì 19 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 1.019 người.





.

Hà Nội

Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch

Số ca mắc tăng cao, Thừa Thiên Huế chuẩn bị

Điện Biên

Học sinh các cấp tỉnh Hà Nam

Ronna McDaniel,

Có phải vì California

Florida không sợ dịch COVID?

FBI thông báo sẽ thưởng $10,000 c

Công ty CVS Health

Các sân bay Hoa Kỳ

Đúng truyền thống công quyền California: dư tiền là thưởng

Quốc Hội Pakistan

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng, làng nghề. Nhận định việc lây lan dịch bệnh tại các nơi đông người lao động như dự án, công trường xây dựng, làng nghề... có nguy cơ cao hơn nên ngày 19-11, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát. Ý thức người lao động tại các khu vực này cũng được nâng cao hơn. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, cho biết toàn huyện có 154/154 (100%) làng, cụm dân cư có nghề, trong đó có 43 làng nghề được thành phố công nhận. Trong tổng số 154 làng có nghề, có 50 làng đang phát triển mạnh tập trung ở các nhóm nghề như: Giày da, đồ gỗ, may mặc, khảm trai sơn mài, cơ khí; 20 làng duy trì và phát triển ổn định tập trung ở các nhóm nghề: Đan cỏ tế, sản xuất hương thắp, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất kẹo... còn lại 84 làng đang làm nhiều nghề khác nhau. Huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin và truyền thông huyện tăng cường số lần phát thanh trong ngày từ 2 lần lên 4 lần để đưa tin về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, các thôn để người dân biết và thực hiện các biện pháp phòng tránh.. Tỷ lệ F1 thành F0 trên địa bàn thành phố hiện nay cao gấp đôi trước đây, do vậy lãnh đạo Hà Nội khuyến cáo người dân không chủ quan dù tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay đến nay thành phố đã tiêm trên 11,2 triệu mũi vaccine, trong đó tiêm mũi một 6,1 triệu (đạt 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 70,3% tổng dân số); tiêm mũi hai 5,1 triệu (đạt 79% dân số từ 18 tuổi trở lên và 59,4% tổng dân số). Với dân số trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi một là 82,4%, mũi hai 69,5%. Chu Ngọc Anh đánh giá tỷ lệ tiêm chủng của Hà Nội "có lẽ cao nhất cả nước và đây là cơ sở để thành phố tự tin, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ, thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch". Ông cho hay, tỷ lệ F1 thành F0 hiện nay cao "giật mình", lên đến 13%, gấp đôi giai đoạn từ đầu dịch đến cuối tháng 10 (khoảng 7%). Cụ thể, từ 11/10 đến 17/11, Hà Nội ghi nhận 8.630 F1, trong đó có 1.134 trường hợp chuyển thành F0, chiếm tỷ lệ 13,1%.ở 25 xã, phường thuộc tỉnh Bình Dương. Kết quả đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương, cho thấy nhiều xã, phường ở địa phương này nguy cơ cao bùng phát dịch, tương ứng cấp độ 3. Ngành y tế Bình Dương khuyến cáo người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) thông tin, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, địa phương ghi nhận 246.007 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 238.117 bệnh nhân khỏi bệnh và 2.589 ca tử vong. Toàn tỉnh Bình Dương đang điều trị 3.026 bệnh nhân (tầng 1: 2.207 bệnh nhân, tầng 2: 449 bệnh nhân và tầng 3: 370 bệnh nhân). Số bệnh nhân nặng, nguy kịch cần thở oxy có 219 bệnh nhân.điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Do số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kịch bản hướng đến việc điều trị F0 tại nhà. Ngày 18/11, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 91 ca mắc COVID-19, trong đó, 68 ca cộng đồng. Như vậy, trong 4 ngày qua, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 338 mắc COVID-19. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Y tế xây dựng kịch bản cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Đồng thời, xây dựng quy trình hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà để chủ động trong mọi tình huống dịch bệnh.nâng cấp độ dịch, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học. Chiều 19.11, tỉnh Điện Biên vừa ra thông báo về cấp độ dịch trong toàn tỉnh, theo đó có 3 đơn vị cấp xã chuyển thành cấp độ 3 (vùng cam) và 3 đơn vị cấp độ 4 (vùng đỏ). Theo thông báo của UBND tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh hiện vẫn được đánh giá ở cấp độ 1 trong mức nguy cơ phòng chống dịch. 10/10 huyện, thị, thành phố cũng được đánh giá cấp độ 1. Tuy nhiên, trong 129 xã, phường, thị trấn thì có 5 đơn vị cấp độ 2; 3 đơn vị cấp độ 3 và 3 đơn vị cấp độ 4. Cũng trong ngày 19.11, Sở GDĐT Điện Biên đã đồng ý với đề nghị của UBND huyện Nậm Pồ và UBND huyện Mường Ảng về việc cho hơn 10 nghìn học sinh mầm non và THCS tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.đi học trở lại từ ngày 22/11. Tình hình dịch bệnh tại Hà Nam đã được kiểm soát và tỉnh đang thực hiện việc chuyển sang tình trạng bình thường mới nên trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên được quay trở lại trường từ 22/11. Sau gần 2 tháng học sinh trên địa bàn phải chuyển sang học trực tuyến, ngày 19/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam có Công văn số 3192/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên ở tỉnh đi học trực tiếp tại trường từ ngày 22/11.---Chủ tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC), nói hôm Thứ Năm rằng bà công nhận Tổng Thống Joe Biden là Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ, và bà đau đớn nhìn thấy và công nhận như thế, bất kể là có nhiều "vấn đề" trong bầu cử 2020.Bà nói như thế trong bữa tiệc điểm tâm tổ chức bởi Christian Science Monitor tại thủ đô Washington, DC. Hôm Thứ Năm là lần đầu tiên Chủ tịch RNC tuyên bố Biden là Tổng Thống trong bài diễn văn trước truyền thông.Lời của bà đưa ra trong lúc cựu Tổng Thống Donald Trump đưa ra các thuyết âm mưu về bầu cử 2020. Hôm Thứ Năm 18/11/2021, bà McDaniel từ chối trả lời câu hỏi rằng có phải Trump áp lực Phó Tổng Thống Mike Pence lật ngược phiếu đại cử tri là vi hiến, và chỉ nói, "Tôi không phải học giả về Hiến Pháp."---không ai trốn thuế như Trump, nên ngân sách cứ thặng dư hoài? Tiểu bang California sẽ thặng dư ngân sách $31 tỷ đôla vào năm tới, trong khi mức thu tiếp tục tăng bất kể đại dịch, theo tiên đoán của Phòng Phân Tích Quốc Hội (Legislative Analyst’s Office) độc lập.Thặng dư này lớn tới nổi, văn phòng tiên đoán California sẽ vượt mức hiến định về tiêu xài hơn 14 tỷ đôla. Lúc đó bắt buộc Thống Đốc Gavin Newsom và lưỡng viện hoặc là giảm thuế, hoặc tăng ngân sách cho trường học và hạ tầng --- hay là, một giải pháp ưa chuộng mùa bầu cử là hưởng tiền hoàn lại (rebates) cho người đóng thuế.Thống kê từ tháng 4/2021 tới hết tháng 6/2021, các cơ sở kinh doanh California báo cáo cao kỷ lục thương vụ có thể tính thuế $216.8 tỷ đôla --- tức là tăng 38.8% so cùng kỳ năm 2020 và tăng 17.4% so cùng kỳ trong 2019, trước đại dịch. Bị nhiều người Cộng Hòa chụp mũ California là tiểu bang Dân Chủ thổ tả, nhưng California vẫn tăng tốc thương vụ kinh doanh tuyệt vời.---Thống Đốc Ron DeSantis hôm Thứ Tư đã có điều ông muốn sau khi thúc giục Quốc Hội họp đặc biệt ba ngày. Nhờ đa số Cộng Hòa, Hạ Viện và Thượng Viện Florida đã thông qua một gói 4 dự luật bảo vệ các công nhân không muốn chích ngừa .Dự kiến sau khi DeSantis sẽ ký thành luật vài ngày tới, Florida sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên có luật sẽ phạt các công ty nào cưỡng ép công nhân chích ngừa, và phạt các công ty đòi chích ngừa là điểu kiện tuyển dụng.---ho ai cho thông tin về John Bui Tran, người mất tích từ 15 năm trước. Lần cuối Tran được nhìn thấy là ngày 2/4/2005 tại bữa tiệc trên đường Mitchell Street ở thị trấn Randolph. Từ đó, không ai nghe gì về Tran nữa.Văn phòng FBI Boston Division cùng làm việc với Sở Cảnh Sát Boston Police Department và Ty Cảnh Sát Randolph nhưng vẫn bặt tin. FBI kêu gọi công chúng cho tin về nơi có thể tìm được Tran, hay là tìm được xác của Tran.Joseph R. Bonavolonta, Trưởng phòng FBI Boston Division, nói rằng gia đình John Bui Tran mòn mỏi, trong khi FBI cần tìm ra tông tích để khép hồ sơ mất tích này.Ai có thông tin gì về Tran, xin gọi FBI ở số 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Tin báo cũng có thể gửi qua mạng: tips.fbi.gov.---hôm Thứ Năm loan báo sẽ đóng cửa 900 tiệm trong ba năm tới, khởi sự từ mùa xuân 2022. CVS giải thích lý do đóng cửa để đáp ứng thói quen mua sắm của cư dân, vì chuyển động dân số và vì nhu cầu chăm sóc y tế thay đổi.Tuy nhiên, CVS chưa liệt kê danh sách các tiệm thuốc tây sẽ đóng cửa, cũng như không nói tiểu bang nào sẽ bị đóng cửa nhiều nhất. CVS hiện có gần 10,000 tiệm thuốc tây tại 50 tiểu bang Mỹ, với lượng thuốc cung cấp cho 1/5 toa thuốc tại Mỹ.---sẽ đông hơn, chen chúc hơn trong mùa Lễ Tạ Ơn năm nay. Các quan chức ước tính số hành khách bay đường hàng không dịp này sẽ gần bằng trước đại dịch.Ngày Lễ Tạ Ơn năm nay là 25/11/2021, và Sở An Ninh Giao Thông TSA dự kiến sẽ kiểm soát 20 triệu khách bay trong mùa Lễ này, khởi sự từ Thứ Sáu 19/11/2021 tới hết ngày Chủ Nhật 28/11/2021.Truyền thống, bận rộn nhất trong mùa Lễ Tạ Ơn ở các sân bay là Thứ ba và Thứ Tư trước Lễ Tạ Ơn, và Chủ Nhật sau lễ. Đông kỷ lục trong lịch sử TSA là Chủ Nhật sau Lễ Tạ Ơn 2019, với gần 2.9 triệu người qua cổng kiểm soát TSA ở các phi trường toàn quốc.---. Học Khu Los Angeles Unified School District dự kiến sẽ thưởng học sinh 5 triệu đôla qua các giải thưởng để các em đi chích ngừa chống COVID.Chi phí được Học Khu chấp thuận sẽ bao gồm từ thẻ quà (gift cards) để các em mua hàng ở Amazon và Target, cho tới vé vào xem nhạc kịh ở Hamilton và vé dùng mua ở các xe bán thức ăn tại sân trường.Học Khu đưa ra hạn chót là ngày 21/11/2021 để tất cả học sinh 12 tuổi trở lên phải chích xong mũi 1 để ngừa COVID. Hiện thời tỷ lệ các em này chích chỉ mới 72%. Các em phải chích đầy đủ vào ngày 10/1/2022, nếu không sẽ bị cấm vào trường.---hôm Thứ tư thông qua dự luật cho phép dùng hóa chất để "thiến" những tên hiếp dâm hàng loạt, theo nhật báo Dawn loan tin.Dự luật mới này nhằm tu chính Luật Hình Sự "Pakistan Penal Code of 1860" trong đó sửa định nghĩa "hiếp dâm" cho cụ thể nhiều lĩnh vực hơn, kể cả thêm hình phạt cho tội mới là hiếp dâm tập thể. Dự luật cũng cho lập các phiên tòa đặc biệt để xử nhanh hơn, hoàn tất các truyt ố về hiếp dâm trong vòng 4 tháng.---Có phải 1.6 triệu dân Mỹ có lỗ mũi không ngửi được dài hạn vì COVID?Đúng thế. Đó là theo cuộc nghiên cứu đăng hôm Thứ Năm trên tạp chí JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, nói 1.6 triệu dân Mỹ bị hội chứng kéo dài: lỗ mũi không ngửi gì được trong dài hạn sau khi bị nhiễm COVID-19.. Đa số người bệnh COVID chỉ mất khả năng ngửi trong vài tuần lễ, nhưng 1/10 người bệnh sẽ thấy lỗ mũi hết xài trong 6 tháng hay lâu hơn.. Lỗ mũi không ngửi được mùi sẽ có nhiều tai hại, làm mất vui, làm thức ăn bất toàn, nguy hiểm vì không nhận ra khí độc hay khói độc, lo lắng về vệs inh cá nhân, và quan hệ xã hội suy giảm.. Hiện thời không có cách nào chữa trị khi lỗ mũi không ngửi được mùi, theo lời Bác sĩ Jay F. Piccirillo của đại học Washington University School of Medicine tại St Louis.. Có hơn 13 triệu người thành niên từ 40 tuổi trở lên tại Mỹ mất nhiều hay ít khả năng về ngửi, theo lời National Institute on Deafness and Other Communication Disorders.. Nghiên cứu này cho thấy những người mất khả năng ngửi mùi vì hậu quả nhiễm COVID là từ 30% tới 75% người bệnh.Chi tiết:---: Mùa Lễ Tạ Ơn 2921 sẽ chỉ còn 32% người lái xe, vì xăng lên giá?: Ước tính như thế. Công ty chuyên về khảo sát giá xăng GasBuddy cho biết bản khảo sát Lễ tạ Ơn 2021 cho thấy 32% dân Mỹ dự định lái xe về dự Lễ Tạ Ơn năm nay, giảm từ 35% năm ngoái, trong khi tới 65% người dự tính lái xe về dữ lễ Thanksgiving 2019.Giá xăng trung bình toàn quốc dự kiến sẽ giảm còn $3.35/gallon vào ngày Lễ Tạ Ơn, nhưng vẫn là cao nhất trong hơn 7 năm.Chi tiết: