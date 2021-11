Hơn 70% chợ truyền thống tại SG đã hoạt động trở lại. SG: 3 ngày qua, tình hình ca tử vong đáng lo. Gần 96 triệu mũi vaccine đã tiêm. Bình Dương: Đình công vì không được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Tối 19-11, SG tưởng niệm.

- Tướng Milley và quân đội đã tiên liệu Trump sẽ đảo chánh, nên đã ngăn chận ngay từ ngày bầu cử 2020

- Hơn 70% chợ truyền thống tại SG đã hoạt động trở lại. SG: 3 ngày qua, tình hình ca tử vong đáng lo. Gần 96 triệu mũi vaccine đã tiêm. Hà Nội tăng tốc lập trạm y tế lưu động để ứng phó với dịch. Du lịch Thủ đô lo tăng tốc phục hồi. Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế từ 20/11. Thúc đẩy tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên. Số ca mắc mới tăng cao ở miền Tây, Cần Thơ cho cách ly F0 tại nhà. Bắc Ninh giới nghiêm ban đêm. Bình Dương: Đình công vì không được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Tối 19-11, SG tưởng niệm.

- ngày mai, Thứ Sáu, Văn Khố sẽ trao Ủy Ban Hạ Viện 40 trang giấy về liên hệ giữa Trump với bạo loạn 6/1/2021

- Tập Cận Bình sẽ mời Biden dự Thế Vận Mùa Đông 2022, nhiều dân cử đòi tẩy chay để bênh vực dân Uyghur

- tòa: Thống Đốc Texas không có quyền cấm các trường học đang buộc học sinh mang khẩu trang

- CNN: các phụ tá của Mike Pence sẵn sàng điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

- 19 triệu dân California trong vùng khô hạn. Tháng sau sẽ thê thảm nữa, có thể chỉ cho xài nước vừa đủ.

- người tin vào Fox News nhiều phần tin vào tin giả về COVID và vaccine; người tin CNN ít tin vào tin giả

- bảo hiểm y tế từ sở làm: bảo phí 2021 tăng 4% so với 2020, tới $22,200 cho gia đình và $7,700 cá nhân.

- HỎI 1: Biệt kích Hải quân (Navy SEAL) đã bố ráp 1 tàu hàng để cứu 200 trẻ em nhập lậu tại Nam California? ĐÁP 1: Không có chuyện đó.

- HỎI 2: Thái Lan cấm bàn cải cách chế độ quân chủ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/11/2021) --- Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình dự kiến sẽ mời Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden sang tham dự Thế Vận Mùa Đông tại Bắc Kinh vào tháng 2/2022, theo bản tin CNBC hôm Thứ Năm.

Lời mời này dự kiến đưa ra trong Thượng Đỉnh song phương xảy ra vào tuần tới. Bạch Ốc chưa xác định gì về bản tin. Hôm Thứ Tư, Tập kêu gọi "hãy kính trọng lẫn nhau" giữa 2 nước trong khi căng thẳng tăng vọt về Đài Loan. Tập Cận Bình nói, "Hợp tác là chọn lựa duy nhất."

Tuy nhiên, điều có thể thấy rằng nếu Joe Biden tham dự Thế Vận Mùa Đông 2022, nhiều dân cử Cộng Hòa sẽ chụp mũ là Biden thân cộng hay hòa hợp hòa giải, vì nhiều dân cử Cộng Hòa từ nhiều tháng nay kêu gọi chính phủ Biden "tẩy chay ngoại giao" đối với Thế Vận Mùa Đông vì đàn áp nhân quyền đối với sắc tộc Uyghur, khối phần lớn là theo Hồi Giáo.

Tích cực từ nhiều tháng nay mở chiến dịch tẩy chay Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 cũng có Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Todd Young (Indiana). Hiện nay chính phủ Biden đã tuyên bố rằng TQ có chính sách diệt chủng người Uyghur và trừng phạt một số quan chức TQ liên hệ chiến dịch đàn áp sắc tộc này, nhưng nhiều dân cử nói như thế là chưa đủ.

--- Tướng Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, nhận được 1 cú điện thoại bất tường trong đêm bầu cử 2/11/2022, và rồi vài ngày sau là 1 cảnh báo khác sau khi Trump, lúc đó là Tổng Thống, sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng.

Tướng Milley nghe từ một tướng 4 sao và là bạn thân trong đêm bầu cử, vừa khoảnh khắc ngắn sau khi phòng phiếu đóng cửa, nhắc rằng "bạn chỉ nên trung thành với Hiến Pháp," và rằng ông đại diện cho "sự ổn định của nền cộng hòa này, và rồi Bộ Trưởng Quốc Phòng lúc đó là Mike Esper cũng đưa ra lời cảnh báo đen tối --- chot ới khi Esper bị Trump sa thải 6 ngày sau đó, theo tác phẩm mới nhan đề "I Alone Can Fix It" (Một Mình Tôi Sửa Chưa Được) trích bởi Newsweek.

Sau khi Esper bị Trump sa thải, Giám Đốc CIA Gina Haspel nói với Tướng Milley, "Chúng ta đang chứng kiến cú đảo chánh của bọn cực hữu."

Cú sa thải đó dàn dựng bởi 1 viên chức do Trump bổ nhiệm trong văn phòng nhân sự Bạch Ốc, nhằm sa thải bất kỳ ai không có đủ trung thành với Trump, và tăng tốc sa thải từ sau ngày bầu cử, nên cả Tướng Milley và Haspel đều sợ sẽ bị sa thải kế tiếp đó.

Trong một nhóm thảo luận riêng của giới quân sự cao cấp, gọi theo ám hiệu là "tank" (nghĩa đen là xe tăng, cũng là học viện lý thuyết) trong đó 7 sĩ quan chỉ huy liên binh chủng, cùng với Tướng Milley và Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, đã lặng lẽ và riêng tư bắt đầu thảo luận về các lựa chọn họ có thể cân nhắc nếu Trump (lúc đó là cương vị Tổng Tư Lệnh) ra 1 lệnh phi pháp.

Theo 1 tướng hồi hưu nói chuyện với một trong nhóm các tư lệnh quân lực đó, cuộc thảo luận trong 'tank' rất thẳng thắn, cảm xúc --- không chỉ về viễn ảnh bảo vệ nền cộng hòa nếu Trump hăm dọa, mà cũng là bảo vệ định chế quân đội.

Tướng Milley sau đó đọc diễn văn vào Ngày Lễ Cựu Chiến Binh 2020 (ngày 11/11/2020) nhắc nhở quân đội rằng "họ không tuyên thệ trung thành với vua hay nữ hoàng, hay với 1 nhà độc tài nào" hay cá nhân nào, trong khi phía sau hậu trường, các lãnh đạo còn lại của các quân binh chủng và an ninh quốc gia tiến hành dựng rào ngăn ngừa Trump và thủ hạ quậy phá, nổi loạn.

Newsweek ghi rằng dấu hiệu cuộc đảo chánh Trump lúc đó không được ủng hộ từ quân đội hay CIA hay FBI, chỉ trừ Bộ Nội An có phân rẽ vì đảng phái. Tướng Milley lúc đó nói rõ rằng đảo chánh không thể xảy ra vì chỉ quân đội có súng, lời tuyên bố này làm nhức nhối cho những thành phần cuồng nhiệt với Trump.

Sau khi Esper bị Trump sa thải khỏi chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Chris Miller lên, và các mệnh lệnh từ kẻ thân tín này của Trump và từ nhiều người Trump mới bổ nhiệm vào Bộ Quốc Phòng đều bị gạt qua một bên nếu các lệnh đó [dù từ bất kỳ ai] không có chữ ký hay chấp thuận từ Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Tướm Milley đã biến quân đội thành tường rào ngăn thảm họa.

--- Vào ngày mai, Thứ Sáu 12/11/2021, Văn Khố Quốc Gia sẽ trao cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 hơn 40 trang giấy về liên hệ giữa Bạch Ốc (của Trump) với ngày bạo loạn 6/1/2021. Trong đó có danh sách khánh thăm Bạch Ốc, danh sách các cú điện thoại và 3 bản thư nội bộ viết tay từ Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows. Nếu Tòa kháng án không ra lệnh khẩn cấp nào.

Và tuần tự nhiều ngày nữa, ngay trong tháng 11/2021, Văn Khố sẽ trao tiếp vài trăm trang trong các hồ sơ khác. Nếu Tòa kháng án bác bỏ tiếp đơn của Trump (Tòa kháng án thủ đô đang có 7 Thẩm phán bổ nhiệm bởi các Tổng Thống Dân Chủ và 4 bổ nhiệm bởi các Tổng Thống Cộng Hòa) thì dự kiến Trump sẽ kiện lên Tòa Tối Cao.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 10/11 đến 16h ngày 11/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước (tăng 227 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.951 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (1.185), Đồng Nai (930), Tây Ninh (656), Bình Dương (615), An Giang (595), Tiền Giang (417), Kiên Giang (399), Đồng Tháp (352), Bạc Liêu (291), Bình Thuận (237), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Cà Mau (181), Đắk Lắk (162), Vĩnh Long (159), Hà Nội (154), Long An (130), Khánh Hòa (128), Trà Vinh (121), Bình Phước (108), Hà Giang (97), Bắc Ninh (68), Hậu Giang (68), Bến Tre (64), Bình Định (63), Phú Thọ (61), Đắk Nông (60), Nam Định (59), Cần Thơ (55), Lâm Đồng (54), Thanh Hóa (49), Gia Lai (43), Quảng Ngãi (41), Hải Dương (26), Thừa Thiên Huế (41), Ninh Thuận (35), Nghệ An (32), Quảng Nam (27), Bắc Giang (26), Quảng Ninh (24), Lạng Sơn (20), Quảng Trị (18), Phú Yên (16), Điện Biên (15), Quảng Bình (15), Hưng Yên (14), Đà Nẵng (13), Hà Tĩnh (9), Thái Nguyên (5), Vĩnh Phúc (5), Kon Tum (4), Ninh Bình (4), Sơn La (4), Hà Nam (2), Tuyên Quang (1), Hòa Bình (1), Yên Bái (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 10/11 đến 17h30 ngày 11/11 ghi nhận 84 ca tử vong tại TP SG (38), Bình Dương (6), Đồng Nai (6), Long An (6), An Giang (5), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (3), Bình Thuận (2), Cần Thơ (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), Đắk Lắk (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Sóc Trăng (1), Bến Tre (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 72 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Dấu mốc: 1 triệu ca tại VN. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng hơn 1 triệu ca mắc COVID-19. Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 1.185 ca; kể từ đầu dịch COVID-19 đến nay, Việt Nam đã có hơn 1 triệu ca nhiễm và 22.849 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.000.897 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.159 ca nhiễm). Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 995.903 ca, trong đó có 843.131 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh (443.815), Bình Dương (241.589), Đồng Nai (75.843), Long An (36.252), Tiền Giang (19.516).

SG: 3 ngày qua, tình hình ca tử vong đáng lo. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết phân tích trong 3 ngày qua, tình hình ca tử vong có những dấu hiệu đáng lo ngại. Đó là bắt đầu xuất hiện số trường hợp người dân đã tiêm 2 mũi vắc-xin nhưng vẫn tử vong. Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri quận 3. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ có lẽ chưa bao giờ TP HCM trải qua giai đoạn khó khăn như 5 tháng vừa qua. Lần đầu tiên, kinh tế TP HCM tăng trưởng âm bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh của Covid-19. Hiện nay, TP HCM vừa thực hiện phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi kinh tế. Những ngày gần đây, số ca nhiễm ở TP HCM tăng. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị người dân phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.





Tối 19-11, SG tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ hy sinh do COVID-19. Vào lúc 19h ngày 19-11, TP.HCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19, buổi lễ tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp. Trong buổi họp báo chiều 11-11, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết UBND TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19. Theo ông Hải, chương trình tưởng niệm sẽ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy TP.HCM tổ chức. Đơn vị thực hiện là Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan. Thời gian tổ chức buổi lễ tưởng niệm vào lúc 19h ngày 19-11-2021 tại hội trường Thống Nhất (135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) và TP Thủ Đức, các quận, huyện. Chương trình tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp. Cụ thể vào lúc 19h sẽ phát một số hình ảnh, phóng sự về TP.HCM qua "cuộc chiến sinh tử" với đại dịch COVID-19.

PGĐ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Phải chấp nhận Tết khác bình thường vì COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhận định, hiện nay, có thể phải chấp nhận đón một cái Tết khác với bình thường để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.Giãn cách cá nhân là quan trọng. Sáng 11/11, chia sẻ tại tọa đàm “Kịch bản nào đón Tết giữa mùa dịch?” do báo Đại Đoàn Kết tổ chức, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư chia sẻ, liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19, chúng ta đã bàn nhiều đến chuyện phong tỏa, giãn cách, nhưng kể cả các đơn vị thực hiện cũng không hẳn ai cũng hiểu rõ bản chất của virus này. "Virus này chỉ lây từ người này sang người khác nếu có tiếp xúc gần. Mấu chốt của việc phòng bệnh là giãn cách, làm thế nào để giảm việc tiếp xúc giữa người với người càng xa càng tốt thì số ca bệnh sẽ không bùng phát", ông Cấp nói.





Đình công vì không được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người. Khoảng 350 công nhân ngành gỗ ở Bình Dương đã đồng loạt ngưng việc để yêu cầu công ty tiếp tục hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng. Công nhân căng băng rôn yêu cầu công ty trả lương tháng 10 và tiếp tục hỗ trợ 1,8 triệu đồng. Ngày 11/11, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cho biết hơn 350 công nhân công ty TNHH Maeve Furn (khu phố 1B, phường An Phú, Thuận An) đã đi làm trở lại. Thông tin với công nhân, đại diện công ty cho biết doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn nên mong người lao động thông cảm. Những chính sách hỗ trợ sẽ được chi trả theo quy định. Về đề nghị hỗ trợ F0, F1, công ty sẽ tiếp nhận hồ sơ từ phía công nhân và tổng hợp đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Lương tháng 10 sẽ được tính theo số ngày người lao động làm việc.

Tòa Thái Lan bác kêu gọi cải cách chế độ quân chủ

Tạm dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ ngày 12/11. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện một số ổ dịch mới trong cộng đồng, chiều 11/11, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game, từ 0 giờ ngày 12/11/2021 cho đến khi có thông báo mới; yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về. Những trường hợp này phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác.lo tăng tốc phục hồi. Ngày 11/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Đánh giá kết quả phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức. Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, trong giai đoạn 2016-2019, tăng trưởng khách du lịch bình quân đến Hà Nội đạt 10,1%/năm, tốc độ tăng năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trung bình từ 8 - 10%/năm. Đặc biệt, mức tăng trưởng bình quân khách du lịch quốc tế đạt 21,2%/năm, hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đến năm 2020 đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2019, ngành du lịch đã đóng góp 12,54% và GRDP của thành phố (đóng góp trực tiếp 5,16% và gián tiếp 7,38%). Tuy nhiên đến năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành Du lịch Thủ đô thiệt hại rất lớn, các chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2020 đều sụt giảm mạnh (khách du lịch giảm 70%, tổng thu từ khách du lịch giảm 73%, công suất bình quân khối khách sạn giảm 38% so với năm 2019), trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 5 năm 2016-2020., Cần Thơ cho cách ly F0 tại nhà. Trong ngày 11/11, các tỉnh, thành miền Tây tiếp tục ghi nhận rất nhiều ca Covid-19. Tại TP Cần Thơ, Sở Y tế đã có hướng dẫn, quản lý cách ly, điều trị F0 tại nhà. Chiều 11/11, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày thành phố phát hiện 288 ca F0; nâng tổng số ca Covid-19 tại địa phương này lên 11.277 trường hợp. Trong 288 ca F0 được ghi nhận hôm nay, có 67 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng và tại cơ sở y tế; 64 trường hợp ghi nhận khi cách ly tại nhà; 157 ca trong khu cách ly và phong tỏa.thuốc điều trị COVID-19. Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung có liên quan đến việc cấp phát và sử dụng thuốc Molnupiravir trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà và cộng đồng. Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua theo dõi, kiểm tra, thanh tra đã phát hiện một số thông tin quảng cáo kinh doanh thuốc Molnupiravir trên mạng xã hội vào thời điểm giữa tháng 9/2021. Sở đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, bám sát các nguồn tin, theo dõi đối tượng để làm rõ.tại SG đã hoạt động trở lại. Đa số các chợ truyền thống mở cửa trở lại trong thời gian đầu chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là thực phẩm. Dự kiến từ nay đến cuối tuần có thêm 4 chợ được mở. Tại họp báo chiều ngày 11/11, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết hiện nay lượng hàng hóa về TP.HCM đạt 8.000 tấn/ngày. Riêng 2 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và trạm trung chuyển ở chợ Thủ Đức đạt 3.000 tấn/ngày. Theo thống kê, TP.HCM đã có 167/234 chợ truyền thống được mở cửa trở lại, dự kiến từ nay đến cuối tuần sẽ mở thêm 4 chợ nữa. Về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó giám đốc Sở cho biết số lượng doanh nghiệp hoạt động lại trong Khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 96%, Khu công nghệ cao đạt 100%. Riêng các doanh nghiệp ngoài các khu đạt trên 90% số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại.đón khách du lịch quốc tế từ 20/11. Lộ trình thí điểm đón khách tế đến Phú Quốc bằng hộ chiếu vaccine sẽ kéo dài đến giữa năm 2022. 18 cơ sở lưu trú và 13 doanh nghiệp phục vụ việc ăn, nghỉ, vận chuyển, mua sắm. Ngày 11/11, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đơn vị đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế bằng hộ chiếu vaccine theo kế hoạch của UBND tỉnh này. Hiện, mỗi ngày sân bay Phú Quốc đón 7-8 chuyến nội địa đến từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng (3 chuyến/tuần).đã tiêm. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các địa phương; Cục Y tế và Cục Quân Y của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp bách báo cáo số lượng vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận, đã tiêm và nhu cầu năm 2022. Thống kê thực trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến hết ngày 10/11, cả nước đã tiêm được 95.688.596 mũi vaccine phòng COVID-19. Trong đó ngày 10/11 đã tiêm 1.607.165 mũi, giảm khoảng 150.000 liều so với ngày 9/10. Có 12 tỉnh thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai (tiêm được hơn 1.119.000 liều vaccine). Một số địa phương khác xây dựng kế hoạch và bắt đầu triển khai tiêm chủng cho đối tượng trẻ từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 85,5% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vaccine là 43,1% dân số từ 18 tuổi trở lên.đủ 2 liều vaccine cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và kết quả tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Theo đó, dự kiến trong tháng 11-12/2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 và phân bổ để tiêm chủng đủ 02 liều vaccine cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên. Để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vaccine trong 02 tháng cuối năm, khẩn cấp đạt được độ bao phủ vaccine và đạt hiệu quả sử dụng tối đa, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả; Nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.tăng tốc lập trạm y tế lưu động để ứng phó với dịch. Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương của Hà Nội tiếp tục kích hoạt lại các trạm y tế lưu động để phòng, chống dịch bệnh, có các biện pháp giám sát đối với người liên quan đến F0. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các trường hợp vi phạm về thực hiện 5K, không quét mã QR...---của CNN hôm Thứ Tư loan tin rằng các phụ tá trong văn phòng Phó Tổng Thống Mike Pence sẵn sàng ra hợp tác với Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/11/2021, vì họ còn nổi giận về chuyện Trump làm cho Pence bầm dập trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Lúc đó, có người mang cả giá treo cổ để đòi treo cổ Pence.Nói chuyện với người dẫn chương trình Anderson Cooper, Gangel kể rằng được nghe kể là các phụ tá của Mike Pence rất giận dữ, từ vài ngày trước và ngay trong ngày 6/1/2021, và cô tin là họ có thể sẵn sàng điều trần, nói vê những gì họ biết về ngày bạo loạn.Cô Gangel nói rằng các viên chức trong văn phòng Pence có các emails, tin nhắn, hồ sơ khác có thể giúp Ủy ban Điều Tra tìm hiểu từ vị trí văn phòng Phó Tổng Thống.---hôm Thứ Tư ra phán lệnh rằng Thống Đốc Greg Abbott của Texas không có quyền cấm các trường học đang buộc học sinh mang khẩu trang. Thẩm phán Lee Yeakel viết rằng lây lan dịch COVID có nguy hiểm lớn hơn cho trẻ em vó như cầu sức khỏe đặc biệt.Như vậy, quyết định mang khẩu trang hay không bây giờ là tùy các viên chức địa phương, mặc dù tiểu bang Texas có thể sẽ kháng án. Tổ chức bảo vệ người khuyết tật Disability Rights Texas đã nộp đơn kiện từ tháng 8/2021, nói rằng Thống Đốc cấm trường học cưỡng bách mang khẩu trang sẽ làm hại sức khỏe và nguy hiểm cho các học sinh khuyết tật.---cư dân California đang cư ngụ trong khu vực khẩn cấp khô hạn. Sở Thủy Cục Metropolitan Water District of Southern California, nơi cung cấp nước cho 26 các cơ quan địa phương, tính chung là cấp nước cho 19 triệu người, hôm Thứ Ba đã tuyên bố tình hình khẩn cấp để xin cư dân tiết kiệm nước sử dụng.Mới tháng trước, Thống Đốc California là Gavin Newsom mở rộng lệnh khẩn cấp về nước toàn tiểu bang, nhằm cho các Sở thủy cục cấm người dân xài nước phung phí, như phun nước để làm sạch hè phố hay lối xe chạy.Bộ Tài Nguyên Nước California Department of Water Resources nói rằng nếu khô hạn tiếp tục, tiểu bang có thể sẽ chỉ cung cấp nước vừa đủ cho các gia đình để chỉ bảo vệ sức khỏe và an toàn của cư dân California, nghĩa là không cho sử dụng nước ra tới ngoài sân.---đài Fox News Channel và các nguồn tin bảo thủ nhiều phần tin vào những lời bịa đặt về dịch COVID-19 và thuốc chủng vaccines hơn là những người chủ yếu đọc tin từ các nguồn khác.Bản nghiên cứu của Kaiser Family Foundation phổ biến tuần này cho thấy KFF khảo sát bằng cách đưa ra 7 tin giả quen thuộc về siêu vi coronavirus trong đó có tin giả là chính phủ phóng đại số người chết vì dịch, chính phủ giấu các bản tin ngườic hết vì chích ngừa, và vaccine có thể làm vô sinh, có gắn microchip hay có thể biến đổi DNA.Đối với những người tin vào các đài TV địa phương, hay tin vào NPR, CNN hay MSNBC, có từ 11% tới 16% nói họ tin vào 4 hay nhiều hơn các tin giả, hya không biết chắc tin nào đúng hay sai.Đối với những người tin vào Fox News viewers, có 36% hoặc tin vào 4 hay nhiều hơn tin giả, theo Kaiser. Con số này là 46% với những người tin vào đài Newsmax và là 37% với những người tin vào One America Network News.Tin giả hấp dẫn nhiều người nhất là: chính phủ phóng đại số người chết vì COVID. Kaiser nói 60% dân Mỹ hoặc tin vào tin giả đó, hoặc nói họ không chắc là tin này đúng hay sai.----từ sở làm, bạn sẽ thấy tiền bảo phí tăng 4% so với năm ngoái, theo phân tích của Kaiser Family Foundation (KFF).Chỉ số về tiền bảo phí năm 2021 được phân tích qua bản khảo sát KFF Employer Health Benefits Survey cho thấy bảo phí tăng tới $22,200 cho các gia đình và tới $7,700 cho cá nhân. Nghĩa là tăng trung bình 4% so với năm trước đó.Tiền bảo phí y tế trung bình cho gia đình tăng 22% trong 5 năm qua, và tăng 47% trong 10 năm qua.---Biệt kích Hải quân (Navy SEAL) đã bố ráp 1 tàu hàng để cứu 200 trẻ em nhập lậu tại Nam California?: Không có chuyện đó. Có một bản tin nói rằng Biệt kích Hải quân (Navy SEAL) đã bố ráp 1 tàu hàng để cứu khoảng 200 trẻ em bị nhập lậu tại cảng Long Beach, quận Los Angeles. Sự thật là, bản tin đó chỉ là viết tính cách châm biếm giễu hài, ghi rõ như thế trên trang Real Raw News ngày 2/11/2021. Bản tin giả đó cũng nói là lính Mỹ khám phá trên tàu đó 12 xác trẻ em. Bản tin giả nói lý do bố ráp vì Biệt kích Hải quân nhận được lời mật báo từ "ai đó" tại Mar-a-Lago, bản doanh của Trump. Không hề có chiếc tàu hàng nào có tên Morning Star tại cảng Long Beach. Kho dữ liệu tàu Marine Traffic cũng không có tàu nào như thế vào Nam California. Hải quân Mỹ cũng không có tin gì như thế. Dòng chữ rất nhỏ cuối trang web ghi rằng trang này không có tính thông tin nào liên hệ tới sự thật.Chi tiết:---: Thái Lan cấm bàn cải cách chế độ quân chủ?: Đúng thế. Bản tin sau đây là từ thông tấn NHK của Nhật Bản, một quốc gia cũng quân chủ lập hiến.

Tòa án Hiến pháp ở Thái Lan ra phán quyết rằng việc các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ kêu gọi cải cách chế độ quân chủ ở Thái Lan là vi hiến và là hành động nhằm lật đổ chế độ quân chủ.

Từ tháng 7 năm ngoái, Thái Lan ghi nhận hàng loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ, chủ yếu là của tầng lớp thanh niên. Người biểu tình yêu cầu chính quyền hiện tại từ chức, bãi bỏ luật khi quân, vốn xem việc bôi nhọ, xúc phạm hoặc đe dọa hoàng gia là bất hợp pháp, cũng như giảm ngân sách chi cho hoàng gia. Từ lâu, thảo luận về cải cách hoàng gia đã trở thành một chủ đề cấm kỵ tại Thái Lan.

Hôm thứ Tư, tòa án ra phán quyết rằng yêu sách của giới sinh viên đại học và những người khác đưa ra vào tháng 8/2020 về việc cải cách hoàng gia nhằm lật đổ chế độ quân chủ lập hiến là vi phạm Hiến pháp của đất nước.

Tòa cũng ra lệnh cho 3 nhà hoạt động chính và các cộng sự không được đưa ra những yêu cầu tương tự trong tương lai.

Theo một luật sư của những người biểu tình, phán quyết trên là không công bằng. Luật sư này cho biết những người trẻ tuổi chỉ đơn thuần kêu gọi cải cách chế độ quân chủ nhằm cải thiện xã hội có thể bị buộc tội chống phá nhà nước.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/332345/



