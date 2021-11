Siêu cầu thủ quần vợt Peng Shuai (Bành Soái) tố cựu Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ) hiếp dâm cô - F0 nhập viện ở SG tăng. SG tăng giám sát với người trở về. Chủng Delta chiếm 100% tại SG, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ. Không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc hết ca mắc trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại. Hà Nội: chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Đà Nẵng siết chặt, xét n

Dấu mốc lịch sử: nữ nghị viên Michelle Wu (gốc Đài Loan) thắng cử chức Thị Trưởng Boston.

.

- siêu cầu thủ quần vợt Peng Shuai (Bành Soái) tố cựu Phó Thủ Tướng TQ Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ) hiếp cô

- F0 nhập viện ở SG tăng. SG tăng giám sát với người trở về. Chủng Delta chiếm 100% tại SG, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ. Không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc hết ca mắc trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại. Hà Nội: chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Đà Nẵng siết chặt, xét nghiệm diện rộng. Cách ly 7 ngày đối với phi công VNA chặng bay quốc tế. Đà Nẵng siết chặt, xét nghiệm diện rộng. Kinh tế dần phục hồi, nhập siêu chỉ còn 1,4 tỷ USD.

- Dấu mốc lịch sử: nữ nghị viên Michelle Wu (gốc Đài Loan) thắng cử chức Thị Trưởng Boston

- chức Thống Đốc New Jersey: đương nhiệm Phil Murphy (Dân Chủ) ngang ngửa Jack Ciattarelli (Cộng Hòa)

- chức Thống Đốc Virginia: doanh nhân Glenn Youngkin (Cộng Hòa) thắng phiếu Terry McAuliffe (Dân Chủ)

- Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ: TQ có thể không tấn công quân sự Đài Loan trong 2 năm tới

- Trump câu giờ, xin tòa duyệt lại từng trang 700 tài liệu, tiến trình cần nhiều tháng mới làm xong

- James Savage (thủ kho máy bầu phiếu ở quận Delaware) kiện Trump: Trump vu cáo, nên làm ông bị 2 cú trụy tim

- Ủy ban cố vấn CDC chấp nhận liều lượng vaccine Pfizer cho 28 triệu trẻ em 5-11 tuổi

- California: phụ tùng xe hơi trở thành hành hiếm, thiếu, chờ lâu mới có, giá có khi cao gấp 10 lần

- Giám sát Quận Maricopa ở Arizona: xác nhận phiếu bầu, bị phe Trump quấy nhiễu, chỉ trích bạo loạn

- Tình Báo Nội An thủ đô DC đoán 48 giờ trước khi xảy ra: bạo loạn 6/1/2021 do Trump kích động

- Georgia: vô phòng cấp cứu bệnh viện, chờ 7 giờ chẳng thấy ai khám, về nhà lãnh hóa đơn 700 đôla

- báo Nhật cũng thắc mắc: nữ tỷ phú Việt tặng đại học Anh $211 triệu đôla, quậy sóng 2 bờ đại dương

- HỎI 1: Hơn 4 triệu người/năm chết yểu vì bụi li ti? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Rùa vào sân bay Nhật, cản đường phi cơ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-3/11/2021) --- Bản tin này có lẽ báo trong VN không dám đăng: cô Peng Shuai (Bành Soái), cựu cầu thủ vô địch thế giới môn quần vợt Tennis) đôi, một trong những ngôi sao thể thao lớn nhất Trung Quốc, đã công khai tố cáo cựu Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ) đã từng hiếp dâm cô nhiều năm trước. Khoảng 1/2 giờ sau sau khi cô đăng lên mạng, bài viết này đã rút ra khỏi tất cả các mạng Internet Hoa Lục.

.

Cô Bành sinh năm 1986, vô địch thế giới quần vợt đôi WTA, là cầu thủ quần vợt TQ đầu tiên có danh hiệu này năm 2014. Tháng 8/2011, cô đứng hạng 14 quần vợt đơn. Cô từng thắng 2 giải đơn và 22 giải đôi.

.

Cô viết rằng cô bị Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ, năm nay 75 tuổi) cưỡng ép tình dục nhiều năm trước, từ đó họ có quan hệ lúc có, lúc không. Trương Cao Lệ từng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện nhiệm kỳ 2013 đến năm 2018 và là nhân vật đứng thứ 7 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, một trong 7 người nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

.

Cô Bành vô địch giải quần vợt đôi thế giới năm 2014, sau khi cô thắng giải vô địch đôi ở Wimbledon năm 2013 và vô địch đôi ở French Open năm 2014.

.

--- Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley hôm Thứ Tư 3/11/2021 tiên đoán Trung Quốc có thể không tấn công quân sự Đài Loan trong 2 năm tới. Nói chuyện trong diễn đàn an ninh Aspen Security Forum, Tướng Milley nói chính sách Mỹ đối với Đài Loan là bảo đảm 2 chính phủ Đài Bắc và Bắc Kinh "giải quyết ôn hòa" tất cả vấn đề họ gặp.

.

Tướng này xác nhận chuyện TQ bắn thử phi đạn siêu thanh hồi tháng 8/2021 là có ý nghĩa lớn, công nhận TQ là một trong các siêu cường địa lý chính trị thế giới và nói quân lực Mỹ nên thay đổi trong 20 năm tới để sẽ "không đứng về phía thua cuộc khi chiến tranh."

.

--- Dấu mốc lịch sử: nghị viên Michelle Wu (Ngô Mị) thắng cử, trở thành Thị Trưởng sắp tới của Boston, và là phụ nữ đầu tiên, và là da màu thắng cử chức cao nhất ở Boston.

.

Michelle Wu tuyên bố thắng cử đêm Thứ Ba. Cô là 1 luật sư, là 1 nghị viên Hội Đồng Thành Phố Boston. Ba mẹ cô là di dân từ Đài Loan.

.



Ngô Mị có lập trường cấp tiến Dân Chủ, là học trò của Elizabeth Warren khi cô học Luật, và rồi sau đó cô hoạt động trong ban vận động 2012 của Warren tranh cử Thượng nghị sĩ.

.

--- Tranh cử chức Thống Đốc New Jersey: đương nhiệm Phil Murphy (Dân Chủ) hơn suýt soát đối thủ Jack Ciattarelli (Cộng Hòa). Sau khi đếm tới 85% phiếu, kết quả là:

. Murphy 49.8%, 1,187,840 phiếu (hơn đối thủ 7,195 phiếu).

. Ciattarelli 49.4%, 1,180,645 phiếu.

Vì còn nhiều phiếu chưa đếm, nên xem như ngang ngửa. Ngay cả khi chung kết phiếu, mức hơn suýt soát có thể sẽ có đếm lại.

.

--- Tranh cử chức Thống Đốc Virginia: doanh nhân Glenn Youngkin (Cộng Hòa) thắng phiếu Terry McAuliffe (Dân Chủ). Cơ quan bầu cử Virginia sáng Thứ Tư nói rằng Youngkin có gần 51% phiếu, trong khi McAuliffe có 48.5% phiếu.

.

--- Trump câu giờ, đã chính thức xin một thẩm phán liên bang tại thủ đô Washington DC chậm lại nỗ lực của Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 khi ủy ban đòi hơn 700 tài liệu từ Bạch Ốc liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021. Trump xin duyệt lại từng tài liệu, nghĩa là tiến trình cần nhiều tháng mới làm xong.

.

Luật sư của Trump là Jesse Binnall nộp văn kiện pháp lý 33 trang hôm Thứ Ba, nói đối rằng "cả FBI và Thượng Viện xác nhận không có nỗ lực hợp tác, kể cả tại Bạch Ốc, để lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 6/1/2021." Đó là Trump và LS Binnall bịa đặt, theo Reuters.

.

Thẩm phán Tanya Chutkan sẽ cho buổi điều trần vào Thứ Năm.

.

--- James Savage, người quản lý một nhà kho các máy bầu phiếu ở quận Delaware County, Pennsylvania, đã kiện Trump, nói rằng Trump bịa đặt, vu cáo, nên làm ông bị 2 cú trụy tim.

.

Ông nói rằng Trump đã bịa đặt là ông đã đổi 50,000 phiếu bầu Trump sang bầu cho Joe Biden. Vì Trump vu cáo như thế, Savage đã bị nhiều lời hăm dọa tấn công bạo lực, dẫn tới 2 cú trụy tim.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 02/11 đến 16h ngày 03/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 6.175 ca ghi nhận trong nước (tăng 562 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 2.766 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (985), Đồng Nai (905), Bình Dương (773), Kiên Giang (374), An Giang (312), Bạc Liêu (290), Tây Ninh (272), Tiền Giang (207), Sóc Trăng (193), Cần Thơ (152), Bình Thuận (136), Long An (119), Hà Giang (118), Đắk Lắk (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (95), Quảng Nam (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (82), Hà Nội (76), Bình Phước (70), Vĩnh Long (67), Bến Tre (52), Bình Định (50), Phú Thọ (50), Bắc Ninh (48), Gia Lai (45), Hậu Giang (40), Trà Vinh (36), Thừa Thiên Huế (35), Bắc Giang (32), Thanh Hóa (29), Quảng Ngãi (29), Khánh Hòa (27), Điện Biên (25), Nghệ An (20), Lâm Đồng (18), Hà Nam (11), Quảng Trị (11), Hải Dương (11), Đắk Nông (10), Phú Yên (10), Ninh Bình (9), Nam Định (9), Kon Tum (9), Quảng Bình (8 ), Sơn La (8 ), Hải Phòng (6), Lạng Sơn (5), Thái Bình (5), Quảng Ninh (4), Đà Nẵng (4), Lào Cai (2), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Thái Nguyên (1), Hòa Bình (1), Bắc Kạn (1), Hưng Yên (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 02/11 đến 17h30 ngày 03/11 ghi nhận 78 ca tử vong tại TP SG (40), Bình Dương (13), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), An Giang (3), Bạc Liêu (2), Long An (2), Kiên Giang (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 61 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





.

Không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc hết ca mắc trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại. Sáng 3/11, dưới sự chủ trì của hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các thành viên Ban Chỉ đạo đã họp bàn về công tác phòng, chống dịch... Trong công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, các ý kiến nhận định, việc không được đến lớp ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập, phát triển tâm sinh lý của học sinh. Đây không chỉ là nhu cầu của học sinh mà còn là của gia đình, phụ huynh học sinh. "Đi học phải an toàn, kiểm soát được dịch, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu và cộng đồng. Điều đó không có nghĩa tuyệt đối không có học sinh mắc COVID-19. Do đó, ngành giáo dục, y tế phải hướng dẫn rất chi tiết về các quy định phòng, chống dịch trong lớp học, khi ra chơi, phương án xử lý khi có ca mắc trong trường học…"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu.

.

Chủng Delta chiếm 100% tại SG, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ. Biến chủng Delta chiếm chủ đạo trong đợt dịch này: 100% tại TP.HCM và chủ yếu tại Bắc Giang, Bắc Ninh..., với các đặc điểm: tăng 175% khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp so với chủng gốc, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh. Bên cạnh đó, virus nhân lên nhanh, trong 48 giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn 1.260 lần so với chủng cũ, chu kỳ lây nhiễm nhanh, trong 2-3 ngày đã có khả năng lây cho người khác, cá biệt có trường hợp chỉ 1 ngày đã lây lan. Bộ Y tế vừa có báo cáo cho hay. Báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỉ lệ là 1 F0 lây 2,2 người. Tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ.





.

Hà Nội: một xã tạm dừng các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao. Để phòng, chống dịch COVID-19, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã cho tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu như các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Tối 3.11, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận, địa phương tạm thời dừng các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã.

.

Hà Nội: chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Liên quan đến công tác đón học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10, 12 ở 18 huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đi học trở lại vào ngày 8-11-2021, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 3-11 cho biết: Đến nay, tỷ lệ giáo viên hoàn thành tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 mũi 1 đạt 97,06%, mũi 2 đạt 72,85%. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đã triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh. Từ ngày 8-11-2021, học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10 và 12 của các trường học thuộc các xã, phường, thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 8-11-2021 không có các ca F0 trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường. Các khối lớp còn lại học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.





.

SG tăng giám sát với người từ các tỉnh, thành trở về. UBND TP HCM cho biết trong những ngày qua, TP HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 ở các tỉnh, thành phố khác trở về. Ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản khẩn về việc tăng cường giám sát đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP HCM. Trong đó, lưu ý tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế đối với những trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong toả), những trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 (theo thông tin công bố về cấp độ dịch, vùng phong toả của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế).

.

F0 nhập viện ở SG tăng. Lượng F0 nặng phải vào Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân Y 175, tăng gần gấp đôi trong 5 ngày qua, song ở các bệnh viện Covid-19 tầng 1, 2 số nhập viện không tăng. Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị thuộc tầng 3 trong tháp Covid-19, có chức năng điều trị cho nhóm F0 nặng và nguy kịch trên địa bàn TP HCM. 5 ngày qua, lượng bệnh nhân tại đây liên tục tăng. Theo Thượng tá, bác sĩ Vũ Đình Ân (Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức Tích cực, kiêm Phó giám đốc trung tâm), trung bình trước 29/10, số F0 nhập viện là 20 ca. Từ 29/10 đến nay, bệnh nhân nhập viện tăng rõ rệt, lên trung bình 30 ca mỗi ngày. Đỉnh điểm là ngày 1/11, trung tâm tiếp nhận 36 ca - gần gấp đôi so với giai đoạn trước. Trong khi đó, số ca xuất viện mỗi ngày duy trì 25-30 ca. Vì vậy, hiện số F0 nhập viện đang có xu hướng cao hơn số xuất viện.

Biện pháp cách ly

Đà Nẵng siết chặt

Kinh tế dần phục hồi, nhập siêu chỉ còn 1,4 tỷ USD

Một ủy ban cố vấn

Bây giờ thì thiếu nhiều mặt hàng

Báo Nhật Bản Nikkei Asia

Clint Hickman

Donell Harvin,

Y tế là giá trên trời

Em Nguyen

Phóng viên Clarissa Ward

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Rùa có thể gây rủi ro cho hoạt động tại sân bay Narita. NHK

đối với phi công VNA chặng bay quốc tế. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Tổng công ty hàng không Việt Nam thực hiện một số nội dung đối với tổ bay của Vietnam Airlines. Theo đó, đối với chuyến bay quốc tế quay đầu về ngay, phi công không nhập cảnh và lưu trú qua đêm tại nước ngoài, đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 trên chuyến bay chở hàng hóa; chuyến bay quốc tế chở hành khách đáp ứng điều kiện toàn bộ hành khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PCR trong vòng 72 giờ trước chuyến bay thì: Phi công tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất kể từ ngày về địa phương. Trong thời gian này phi công được thực hiện chuyến bay nội địa và quốc tế tiếp theo; đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch., xét nghiệm diện rộng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, thành phố đang xuất hiện nhiều ca mắc ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Trong khi đó, các địa phương trong cả nước đều ghi nhận số ca mắc nhiều trở lại. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý người ra vào thành phố, người từ các địa phương khác đến/về thành phố, người từ thành phố đi các địa phương khác quay trở lại. Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc mới. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quét mã QR tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng khách sạn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thậm chí tạm dừng hoạt động cơ sở vi phạm.. Số liệu Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, trong tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53 tỷ USD, dù vẫn giảm 0,4% so với tháng trước, nhưng mức giảm đã nhỏ dần. Trong đó xuất khẩu tăng 1%, nhập khẩu giảm 1,7%. Lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt hơn 537 tỷ USD, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 16% nhưng nhập khẩu tăng 28%, nên vẫn nhập siêu 1,45 tỷ USD (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,63 tỷ USD). Dù vẫn nhập siêu, nhưng con số nhập siêu đang có xu hướng giảm dần, tính chung 10 tháng chỉ còn nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD, trong khi con số này của 9 tháng trước đó là 2,1 tỷ USD, và của 8 tháng đầu năm là 3,7 tỷ USD. Kết quả này, nhờ tình hình dịch COVID-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát, doanh nghiệp dần khôi phục sản xuất, đặc biệt với khu vực TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai…---hôm Thứ Ba 2/11/2021 khuyến nghị liều lượng chích vaccine Pfizer chống COVID-19 cho trẻ em 5 tới 11 tuổi, đẩy thêm một bước an toàn y tế cho Hoa Kỳ.Sở FDA trước đó đã đồng ý liều lượng vaccine cho trẻ em là 1/3 liều lượng chích người thành niên là an toàn và hiệu quả. Nhưng cơq uan CDC mới chính thức thành phần tuổi nào nên chích ngừa và bây giờ ủy ban cố vấn mới đồng thuận chích Pfizer liều trẻ em cho 28 triệu trẻ em.Nếu Giám đốc CDC, Bác sĩ Rochelle Walensky, ký bản khuyến nghị như dự đoán, đây là cơ hội đầu tiên cho trẻ em Mỹ dưới 12 tuổi được chích ngừa. Walensky đã nói với ủy ban vào sáng Thứ ba rằng "hôm nay là ngày chuyển động lịch sử để chống đại dịch."---, vì chuỗi cung ứng sản xuất bị đứt gãy nhiều nơi trên thế giới. Nhưng chẳng ai ngờ rằng California lại thê thảm thiếu phụ tùng xe hơi.Yen Phan, một người viết blog về thực phẩm cư trú ở San Francisco, thấy cử kính xe hơi bị đập bể trong khi cô đậu xe trên đường Mission Street gần đường 22nd Street. Rõ ràng có ai cầm gậy bóng chày đập bể kính xe hơi của cô.Cô điện thoại cho các tiệm sửa kính xe hơi, mới biết là thiếu kính. Giá bình thường lẽ ra là từ $200 tới $300, nhưng người thợ cô quen thì nói là $900, mà không thể có sớm được. Xe cô là hiệu Audi RS7.Thế là cô tới 7 tiệm kính xe hơi khác trong Vùng Vịnh San Francisco, tất cả đều bận và đang chờ hàng, và rồi mất tới 4 tuần cô mới thay kính xe hơi được, với giá $2,000.---hôm 3/11/2021 có bản tin viết về trường hợp nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, người phụ nữ giàu nhất VN, đã làm dậy sóng ở 2 lục địa sau khi đại học Linacre College trong viện Oxford University dự định đổi trên trường thành Thao College sau khi cô tặng 155 triệu bảng Anh ($211 triệu Mỹ Kim).Tạp chí Forbes ước tính cô có tài sản $2.7 tỷ đôla nhờ kinh doanh hàng không, ngân hàng, địa ốc, khu nghỉ dưỡng, các dự án năng lượng và cổ phần trong Sovico, nơi cô là nữ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.Pham Quy Tho, cựu Viện trưởng về chính sách công trong Academy of Policy and Development (Học Viện Chính Sách và Phát Triển), nói với Nikkei Asia rằng không ai có thể hiểu luồng tiền có thể chảy ra từ đâu, vì CSVN có chính sách kiểm soát tiền tệ chặt chẽ.Một bài trên trang báo chính phủ VN ghi rằng chỉ cần 7.5 triệu bảng Anh hiến tặng là đủ cấp học bổng cho học sinh Việt và nước khác trong khu vực. (Bài báo Nikkei Asia không ghi rõ nước khác là nước nào, và khu vực nào.)Bài báo kể rằng trong khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính mỉm cười cách vài feet gần đó, cô Phương Thảo ký bản ghi nhớ với đại diện đại học Linacre. Công ty hàng không Vietjet của cô có tham vọng mở rộng tới Châu Âu, đã ký mua động cơ phản lực trị giá $400 triệu đô với hãng Rolls-Royce bên lề thượng đỉnh của các nguyên thủ.---, Giám sát Quận Maricopa County ở Arizona, nói với báo Washington Post rằng ông là người Cộng Hòa, 2 lần bầu phiếu cho Trump, nhưng chỉ vì xác nhận phiếu bầu, không chịu lật ngược kết quả, nên bị những người tôn thờ Trump liên tục quấy nhiễu.Hickman kể rằng những người tôn thờ Trump đã tấn công, quấy nhiễu, hăm dọa không chỉ riêng ông, mà nhiều viên chức khác trong tiểu bang và cả ngoài tiểu bang chỉ vì họ muốn ông và những viên chức khác làm điều phi pháp để lật ngược phiếu bầu.Ông nói bạo loạn 6/1/2021 là tương đương 1 cú tấn công vào 1 nhà thờ: "Tôi có 1 con trai 16 tuổi, 1 đứa khác 14 tuổi. Tôi không muốn tiễn con mình ra chiến đấu chống kẻ thù ngoại quốc và cũng không muốn con mìnhc hiến đấu chống những người Mỹ khác để chứng tỏ là người Mỹ thế nào [ám chỉ bạo loạn = nội chiến]. Không phải kiểu đó. Hãy trở về làm người Mỹ lần nữa đi."---Trưởng Phòng Tình Báo của Sở Nội An chi nhánh thủ đô D.C., nói với báo Washington Post trong video phỏng vấn phổ biến hôm Thứ Ba rằng ông đã bấm còi báo động mọi thứ trước ngày bạo loạn 6/1/2021 về dấu hiệu ông thấy là sẽ có bạo loạn lớn trong ngày 6/1/2021 sắpt ới.Harvin nói ông đã báo động về các nhóm dân quân vũ trang, cực kỳ nguy hiểm, đã có những chuyển động ngay sau khi Trump phóng tweet vào ngày Thứ Bảy trước Lễ Giáng Sinh, "Be there, be wild." (Hãy tới đó, hãy quậy kiểu rừng rú.)Harvin nói sau cú tweet của Trump, không chỉ nhiều người thu xếp, nói về kế hoạch tới thủ đô biểu tình, nhưng cũng nói về bạo lực. Phòng tình báo của ông đã đọc thấy nhiều lời kêu gọi bạo động. Khi tìm hiểu thì ra họ chia sẻ thông tin, chiến thuận và kỹ thuật tấn công bạo động.Ông nói ông lo sợ nhất là những người tham dự bạo loạn có kinh nghiệm tác chiến thời đi lính hay làm cảnh sát. Một tuần trước ngày bạo loạn, một nhà phânt ích dưới quyền Harvin đã tiên đoán về bạo loạn, và đúng như thế. Nhiều người vụ trang, lại có 2 quả bom đặt gần Điện Capitol để làm cảnh sát chia đôi lực lượng.Thế rồi 48 giờ đồng hồ trước khi bạo loạn xảy ra, Harvin tổ chức điện thoại hội nghị với các viên chức nội an toàn quốc, mời các viên chức FBI, cảnh sát, quân đội xem thông tin mà Phòng của ông thu thập được. Và đây là bạo loạn kích động bởi Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump.---. Cô Taylor Davis, cư dân Georgia, nói với đài Fox 5 rằng cô đã tới Phòng cấp cứu ở bệnh viện Emory Decatur Hospital hồi tháng 7/2021 vì bị thương đầu, nhưng phải chờ 7 giờ đồng hồ mà vẫn chưa có bác sĩ tới khám, nên cô bỏ về nhà.Vài tuần lễ sau, cô nhận 1 hóa đơn đòi tiền $688, mà bệnh viện gọi là tiền nhập viện phòng cứu cấp, dù là không khám gì thì cũng phải đóng tiền. Cô gửi email khiếu nại rằng chẳng thấy bác sĩ, y tá nào khám cho cô.Thế rồi 1 email từ bệnh viện cho biết, đó là thủ tục bệnh viện, hễ ghi tên ở Phòng cứu cấp là bị tính tiền, cho dù là chẳng khám gì. Sau khi cô lên TV, bệnh viện Emory Healthcare nói là đang xem xét chuyện này.---tuần này đã vào làm việc cho đài ABC News với cương vị phóng viên đa-nền-tảng (multi-platform reporter), nghĩa là làm cả TV, Internet, ạmng xã hội...Cô Em Nguyen sẽ làm việc ở văn phòng thủ đô Washington, D.C., nơi cô hiện nay là Phó chủ tịch truyền thông kỹ thuật số cho trụ sở địa phương của Asian American Journalists Association (Hội Phóng Viên Mỹ Gốc Á -- AAJA).Trước khi gia nhập ABC News, cô làm cho hãng tin Spectrum News, nơic ô là phóng viên toàn quốc và tường trình về bầu cử 2020, và đặc biệt là về cuộc tranh cử Tổng Thống của bà Kamala Harris và rồi thắng cử với cương vị Phó Tổng Thống.---của CNN loan tin và đã chiếu lên video về trường hợp 1 bé gái 9 tuổi bị gia đình bán cho một ông già ở Afganistan. Ward cho biết ba mẹ cô bé cho phóng viên này tiếp cận và nói chuyện với bé gái nạn nhân, bởi vì họ nói họ không làm gì khác hơn được.Ward đã phỏng vấn bé Parwana, 9 tuổi, bị gia đình bán cô bé với giá 200,000 đồng Afghanis (hơn 2,000 U.S. dollars). Bé nói: "Cô bé bị ba bán vì trong nhà không còn gì ăn, bán cho 1 cụ già."Ward cũng phỏng vấn một bé gái 10 tuổi, bé nằm hăm dọa tự tử sau khi gia đình bá này mượnt iền từ người hàng xóm 70 tuổi và dự định trả nợ bằng cách bán bé gái cho ông cụ.Video CNN dài 6:47 phút:---: Hơn 4 triệu người/năm chết yểu vì bụi li ti?: Đúng thế. Một viện nghiên cứu Nhật Bản nói hơn 4 triệu người toàn cầu chết yểu mỗi năm vì các hat li ti trong không khí có tên là vi hạt PM 2.5 hít vào phổi và hệ thống tim mạch.Một bài viết về kết quả nghiên cứu phổ biến hôm Thứ Ba bởi 1 nhóm nghiên cứu từ viện National Institute for Environmental Studies tại Tsukuba, Nhật Bản. Hướngd ẫn nhóm nghiên cứu là Keisuke Nansai, khảo sát các vi hạt từ dữ kiện thu thập năm 2010 và đối chiếu ảnh hưởng sức khỏe tại 199 quốc gia.Chi tiết:---: Rùa vào sân bay Nhật, cản đường phi cơ?: Đúng vậy. Sau đây là bản tin NHK từ Nhật Bản.Một chuyên gia đưa ra cảnh báo về hiện tượng số lượng rùa ngày càng tăng bên trong khuôn viên sân bay Narita ở gần Tokyo do chúng có thể khiến hoạt động bay gặp rủi ro.

Vào tháng 9, một trong hai đường băng của sân bay đã phải tạm đóng cửa sau khi phát hiện một chú rùa lớn đang bò trên đường băng.

Các nhân viên sân bay cho rằng những chú rùa này thuộc giống rùa tai đỏ, vốn không phải là loài bản địa và có khả năng sinh sản cao. Giới chức cho biết những chú rùa này có thể là từ một ao nước mưa ngay sát đường băng.

Các nhân viên của NHK đã được phép vào địa điểm ao nói trên và phát hiện tại đó có một lượng rùa lớn. Không có rào chắn giữa ao và đường băng. Ngày càng có nhiều báo cáo về việc nhìn thấy rùa ở sân bay.

Một chuyên gia hàng không cho biết cần sớm có các biện pháp ngăn không cho rùa vào đường băng. Ông nói rùa có mai cứng nên so với chim chóc, chúng có thể gây nguy hiểm hơn cho động cơ và các bộ phận khác của máy bay.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/330770/

.

.