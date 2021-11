Mike Pence tới Iowa bị hỏi ai xúi Pence công nhận Biden thắng cử 2020, liền đáp: James Madison - Chính phủ đồng ý lộ trình thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. VNVC mua thêm 25 triệu liều vắc xin AstraZeneca. Chưa tiêm, tới SG, sẽ cách ly 14 ngày. Cả nước đã tiêm trên 83 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hà Nội chuẩn bị tình huống: 40.000 ca nhiễm. Hà Nội khuyến khích dân hạn chế tới các địa p

Chính phủ đồng ý lộ trình thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. VNVC mua thêm 25 triệu liều vắc xin AstraZeneca. Chưa tiêm, tới SG, sẽ cách ly 14 ngày. Cả nước đã tiêm trên 83 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hà Nội chuẩn bị tình huống: 40.000 ca nhiễm. Hai phi cơ đụng nhau tại Nội Bài.

- Mike Pence tới Iowa bị hỏi ai xúi Pence công nhận Biden thắng cử 2020, liền đáp: James Madison

- Chính phủ đồng ý lộ trình thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. VNVC mua thêm 25 triệu liều vắc xin AstraZeneca. Chưa tiêm, tới SG, sẽ cách ly 14 ngày. Cả nước đã tiêm trên 83 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hà Nội chuẩn bị tình huống: 40.000 ca nhiễm. Hà Nội khuyến khích dân hạn chế tới các địa phương khác. Chuyển màu “vùng đỏ”, Bạc Liêu tiêm gấp vaccine tại 2 “điểm nóng”. Bắc Giang phát sinh chùm lây mới, xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh. Hai phi cơ đụng nhau tại Nội Bài: Tạm đình chỉ một loạt nhân viên hàng không.

- Hôm nay Thứ Ba 2/11/2021, bầu cử chức Thống Đốc Virginia: thăm dò 2 ứng viên điểm suýt soát

- Brad Raffensperger (Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia): sợ sát thủ cuồng Trump tới ám sát cả vợ con

- quận King County (Wash.) bầu Giám đốc điều hành quận: chọn giữa Joe Nguyen và Dow Constantine

- nhiều bảng "Trump thua" dựng lên ở Texas, Georgia, Florida Pennsylvania, Michigan, Virginia, Wisconsin, Arizona

- Indiana: đốt rụi nhà 1 nghị viên da đen, sơn xịt chữ kỳ thị da đen ở hàng hiên sau nhà

- Pennsylvania: Sean Parnell, ứng cử chức Thượng nghị sĩ liên bang, bị vợ ra tòa tố siết cổ, la mắng

- Yahoo rút khỏi Trung Quốc, cùng ngày luật bảo vệ dữ kiện hiệu lực ở TQ: không kham nổi thách thức

- cô Aimée Lê khi học Tiến sĩ ở University of London và là giảng viên đại học ở đây đã sống trong lều

- Quận Cam: đấm bể mũi 1 nữ tiếp viên hàng không American Airlines, Brian Hsu ra tòa, khai chỉ quơ tay

- Brown University và Princeton University lần đầu tiên mở các lớp tiếng Việt sơ cấp và trung cấp

- San Diego: Cuong Nguyen bị tòa phạt 3 năm tù treo, bồi thường $862,374.00 vì gian bưu phí nhiều năm

- Anh quốc: được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tặng 200 triệu USD, 1 đại học Anh sẽ đổi tên thành Thao College

- HỎI 1: Lực Lượng Duyên Phòng Mỹ ngăn cản TQ tấn công Đài Loan? ĐÁP 1: Cản phần lớn.

- HỒ SƠ: LHQ can thiệp, Việt Nam buộc phải hoãn xử, nhưng Phạm Đoan Trang vẫn bị cầm tù.

QUẬN CAM (VB-2/11/2021) --- Công ty Yahoo cho biết sẽ kết thúc các dịch vụ tại Trung Quốc, hơn 20 năm sau khi vào thị trường khổng lồ này và cùng một ngày, khi luật bảo vệ dữ kiện hiệu lực tại TQ.

Bản văn từ Yahoo gọi TQ là môi trường đầy thách thức về cả pháp lý và kinh doanh, do vậy các dịch vụ Yahoo sẽ không còn vào được từ người trong lục địa TQ kể từ 1/11/2021.

Yahoo là công ty lớn thứ nhì rời TQ vài tuần sau khi Microsoft đóng cửa LinkedIn từ giữa tháng 10/2021 tại TQ.

--- Hai đại học đẳng cấp Ivy League lần đầu tiên trong lịch sử 2 trường này mở các lớp tiếng Việt sơ cấp và trung cấp, theo tin từ Next Shark.

Giảng viên các lớp vừa nói tại Brown University sẽ là Trang Tran, người trước đây dạy tiếng Anh tại Việt Nam trước khi lãnh học bổng Fulbright Scholarship để vào Mỹ. Đại học Princeton University mở các lớp tiếng Việt là qua đối tác với Brown University.

Hầu hết sinh viên ghi danh học tiếng Việt là gốc Việt, nói tiếng Việt và muốn học thêm về văn hóa và ngôn ngữ Việt.

--- Hôm nay Thứ Ba 2/11/2021, cử tri tiểu bang Virginia đi bầu để chọn Thống Đốc Virginia. Tỷ lệ thăm dò 2 ứng viên là suýt soát, do vậy sẽ rất là hồi hộp cho cả 2 đảng. Và kết quả bầu cử sẽ là thước đo về chính sách của Tổng Thống Joe Biden, có thể định hình cho chiến lược 2 đảng trong bầu cử giữa kỳ 2022.

Hai ứng cử viên Thống Đốc của 2 đảng để cử tri Virginia chọn hôm nay: Terry McAuliffe (Dân Chủ), và Glenn Youngkin (Cộng Hòa).

Donald Trump đã liên tục vận động cho Youngkin, kêu gọi bỏ phiếu cho Youngkin, người mà Trump nói là có lập trường hầu hết phù hợp với Trump.

Tổng Thống Joe Biden đã đích thân tới Arlington, Virginia, đứng bên McAuliffe, kêu gọi cử tri bầu cho McAuliffe để ngăn chận làn sóng cực hữu đang sói mòn gốc rễ nền dân chủ Hoa Kỳ, để ngăn chận các tin tưởng phi khoa học của Cộng Hòa, và để xây dựng lại đất nước và xã hội Mỹ cho tốt hơn.

Tổ chức Voice of Vietnamese Americans đã chính thức kêu gọi bầu cho Terry McAuliffe, qua lời kêu gọi của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thị Ngọc Giao:

https://youtu.be/v6kU4q-06KE

--- Brad Raffensperger, Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, tin rằng Trump khi yêu cầu tìm phiếu ở Georgia để lật ngược kết quả thắng phiếu Joe Biden, đã đưa ra hăm dọa tới cá nhân Raffensperger.

Raffensperger kể lại trong tác phẩm mới ấn hành nhan đề Integrity Counts (Quan Trọng Là Phải Sống Công Chính), trong đó để ra 40 trang chép lại cú phone mà Trump đòi Raffensperger tìm cho ra thêm hơn 11,000 phiếu để Trump hơn Biden chỉ 1 phiếu là đủ bám ghế Tổng Thống.

Raffensperger nói ngay cả bây giờ cũng tin là Trump đã hăm dọa cá nhân ông, vì nhiều người say mê Trump có thể thực hiện những lời hăm dọa đã gửi tới cho Raffensperger và vợ con ông.

--- Hóa ra người đấm 1 nữ tiếp viên hàng không American Airlines tuần qua là anh gốc Á, có lẽ Trung Quốc hay Đài Loan. Brian Hsu, 20 tuổi, cư dân Irvine, Calif. hôm Thứ Hai đã ra tòa Quận Cam để bị truy tố tội gây rối chuyến bay và đấm 1 nữ tiếp viên hàng không vào mặt, làm bể xương, buộc chuyến bay phải hạ khẩn giữa đường ở Denver.

Chuyến bay lẽ ra bay thẳng từ New York tới Santa Ana, nhưng phải hạ khẩn ở Denver sau khi 1 nữ tiẹp viên bị Hsu đấm bể mũi. Hsu không nhận tội, khai với Thẩm phán rằng y chỉ tình cờ quơ tay trúng. Nhân chứng kể rằng đã nhìn thấy Hsu đấm vào mặt cô như đang tập dợt ở võ đường, mạnh tới nổi đầu cô tiếp viên dội ra sau, trúng vào cửa phòng vệ sinh. Phiên tòa kế tiếp là 15/11/2021.

--- Báo The Guardian kể về cô Aimée Lê --- khi học năm thứ 3 sinh viên Tiến sĩ tại Royal Holloway, University of London, và là giảng viên ngay trong đại học --- phải sống trong lều ngoài vườn, vì giá thuê chung cư quá đắt, mà lương giảng viên của cô không kham nổi. Aimée Lê kể rằng nhiều ngày lạnh giá, có khi thức dậy nhìn thấy chiếc lều đang ở trong một vòng tròn tuyết.



Cô lãnh lương giờ trong cương vị giảng viên, và các sinh viên theo học của cô không hình dung cô giáo đại học của họ lại sống trong chiếc lều.

Cô cất giữ sách trong văn phòng của cô trong trường để sách không hư, và tắm rửa trong trường, cũng không dám kể cho ba mẹ, chỉ nói rằng cô đang sống trong 1 nông trại để ba mẹ khỏi lo lắng.

Cô cũng không kể với ai trong đại học của cô, nhưng chỉ mới tuần này, trường đại học này khuyến khích tất cả sinh viên hãy kể về các gian nan. Cô nói cô có điểm review tốt từ sinh viên. Cô cũng từng tổ chức 1 hội nghị quốc tế.

Các giảng viên tại 146 đại học Anh quốc sẽ bầu phiếu cho tới Thứ Năm này để xem có nên đình công lần nữa hay không, có lẽ trước Lễ Giáng Sinh, để phản đối vì lương chết đói, việc làm quá nhiều và hợp đồng chỉ tạm thời.

Cô Lê được 1 học bổng £16,000 cho 3 năm từ Royal Holloway để hoàn tất bằng Tiến sĩ về nhóm thiểu số trong văn chương Hoa Kỳ, và được thêm 1 học bổng từ Mỹ trong năm đầu. Nhưng vì là sinh viên quốc tế, cô phải trả học phí £8,000/năm, thế là cô chỉ còn £12,000/năm để sống bao gồm cả lương giảng dạy. Trong khi tiền thuê chung cư là £3,000/năm thì cô không gánh nổi. thế là ra lều mà ngủ từ hơn 2 năm nay.

Bây giờ thì cô đỡ rồi. Cô đã hoàn tất Tiến Sĩ năm 2018, sau đó dạy kèm và làm việc ở 1 vườn cây khoa học sinh thái, rồi ký được hợp đồng 2 năm dạy văn chương với đại học Exeter University. Bâyg iờ cô sống với ba mẹ, và tìm việc tiếp tục. Cô xin nhiều nơi, đã phỏng vấn ở đại học Cambridge mới đây. Đành đi tìm việc tiếp.

Video ngắn kể chuyện này, 1:40 phút:

https://youtu.be/gt-6uRLc0dg

--- Tin theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 01/11 đến 16h ngày 02/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.637 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 5.613 ca ghi nhận trong nước (tăng 18 ca so với ngày trước đó) tại 52 tỉnh, thành phố (có 2.258 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Đồng Nai (858), Bình Dương (780), TP SG (682), Kiên Giang (421), Bạc Liêu (316), An Giang (314), Tiền Giang (202), Sóc Trăng (165), Bình Thuận (164), Cần Thơ (146), Tây Ninh (131), Long An (116), Bắc Ninh (115), Hà Giang (93), Đồng Tháp (91), Ninh Thuận (89), Đắk Lắk (80), Gia Lai (74), Bà Rịa - Vũng Tàu (67), Trà Vinh (67), Cà Mau (62), Phú Thọ (59), Hà Nội (56), Vĩnh Long (50), Bến Tre (47), Hậu Giang (46), Thanh Hóa (45), Bình Định (40), Nghệ An (36), Khánh Hòa (26), Hà Nam (21), Lâm Đồng (20), Bắc Giang (17), Bình Phước (13), Đắk Nông (11), Quảng Nam (11), Thừa Thiên Huế (10), Kon Tum (10), Quảng Ngãi (9), Thái Nguyên (8 ), Đà Nẵng (7), Quảng Bình (7), Nam Định (7), Hải Dương (4), Hải Phòng (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Ninh (3), Hà Tĩnh (2), Sơn La (2), Tuyên Quang (2), Hưng Yên (2), Điện Biên (1), Lào Cai (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 01/11 đến 17h30 ngày 02/11 ghi nhận 74 ca tử vong tại TP. SG (31), Bình Dương (19), An Giang (6), Kiên Giang (4), Đồng Nai (4), Long An (3), Cần Thơ (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 58 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.205 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Chính phủ đồng ý lộ trình thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021): Thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Giai đoạn 2 (từ tháng 01/2022): Mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày (trước mắt kết nối Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh) và có thể bổ sung thêm một số địa phương khác (nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế).

Giai đoạn 3: Mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế.

VNVC mua thêm 25 triệu liều vắc xin AstraZeneca. Đây là hợp đồng thương mại tiếp theo hợp đồng mua 30 triệu liều vắc xin mà hai bên đã ký trước đó. Ngày 2-11, tại Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca và chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa Công ty AstraZeneca với các đối tác Việt Nam. Ông đề nghị AstraZeneca đẩy mạnh tiến độ bàn giao vắc xin cho Việt Nam, hoàn thành hợp đồng 30 triệu liều vắc xin ngay trong năm 2021. Thủ tướng mong muốn AstraZeneca tiếp tục mở rộng hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực y tế, không chỉ là vắc xin, mà mở rộng với các loại thuốc chữa bệnh, đầu tư cho y tế dự phòng… "Tóm lại chúng tôi muốn có hợp tác chiến lược với AstraZeneca trước mắt cũng như lâu dài" - Thủ tướng nói.





Chưa tiêm, tới SG, sẽ cách ly 14 ngày. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Y tế TP HCM đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về TP HCM từ các địa phương khác. Theo đó, những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến hoặc về TP HCM từ nơi dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm 3 lần.

Cả nước đã tiêm trên 83 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Theo thống kê, đến 14h ngày 2/11, cả nước đã tiêm 83.254.403 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm 1 mũi là hơn 58.000.000 liều, tiêm mũi 2 là gần 25.000.000 liều. Đến hết ngày 31/10/2021 đã phân bổ khoảng 109 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Có 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95%; có 9 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 02 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%. Riêng 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tiêm được 38,2 triệu liều vaccine (chiếm 46,6% cả nước); tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 91% và tỷ lệ đủ 02 liều vaccine là 46% dân số từ 18 tuổi trở lên.





Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, trạm y tế lưu động. Theo quyết định của Bộ Y tế chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và tại Trạm y tế lưu động do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành về việc thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, Trạm y tế lưu động.

Hà Nội chuẩn bị tình huống: 40.000 ca nhiễm. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, Hà Nội đã chống dịch tốt, nhưng trong bối cảnh dịch còn phức tạp, cần chuẩn bị các tình huống xấu hơn để không bị động. Sáng 2/11, làm việc với TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng với đặc thù đô thị lớn, việc Hà Nội giữ được kết quả chống dịch như ngày hôm nay là "rất tốt". Tới đây, thành phố vẫn phải rất cảnh giác, bởi thực tế dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng, như hôm qua số ca nhiễm mới của cả nước hơn 5.000. Thành phố không được chủ quan, thích ứng linh hoạt nhưng phải an toàn và phải tính đến trường hợp xấu hơn. Hà Nội đã có kịch bản 40.000 ca nhiễm, nhưng theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, thành phố vẫn cần tính kỹ hơn vì liên quan đến chuẩn bị trang thiết bị vật tư y tế.



Hà Nội khuyến khích dân hạn chế tới các địa phương khác. Thành phố Hà Nội khuyến khích người dân thành phố hạn chế tới các địa phương khác; chỉ tới trong trường hợp cần thiết, tuân thủ quy định của T.Ư và nơi đến. Thành phố Hà Nội yêu cầu người về đến thành phố phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương; trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Xuất hiện nhiều ca bệnh không rõ nguồn lây, một xã ở Huế lập 16 chốt kiểm soát. Liên quan đến ổ dịch tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây. Huyện Quảng Điền đã thiết lập 16 chốt, để kiểm soát người ra vào xã này.

Bắc Giang phát sinh chùm lây mới, xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh. Liên quan đến chùm lây mới ở huyện Yên Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh. Huyện Yên Thế tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và áp dụng các biện pháp khác trong phạm vi thẩm quyền để khống chế thành công ổ dịch trong 1 tuần. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được giao chỉ đạo Công an huyện Yên Thế khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án làm lây lan dịch truyền nhiễm trên địa bàn huyện Yên Thế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với huyện ủy Yên Thế tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để lây lan dịch trên địa bàn.

Chuyển màu “vùng đỏ”, Bạc Liêu tiêm gấp vaccine tại 2 “điểm nóng”. Tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên không kể đối tượng tại Thành phố Bạc Liêu và Thị xã Giá Rai đều được tiêm vaccine. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bạc Liêu là tỉnh duy nhất tại miền Tây công bố cấp tỉnh thuộc cấp độ 4. Bí thư Tỉnh ủy, Trường Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tổ chức tiêm vaccine ngay cho người dân 2 đơn vị có số ca nhiễm tăng cao là Thị xã Giá Rai và Thành phố Bạc Liêu. Ngay trong ngày 2.11, các đơn vị cấp phường, xã của Thành phố Bạc Liêu và Thị xã Giá Rai đã thông báo cho người dân đăng ký tiêm vaccine.

--- Hai phi cơ đụng nhau tại Nội Bài: Tạm đình chỉ một loạt nhân viên hàng không. Báo Người Lao Động ghi rằng vào chiều 2-11, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức thông tin về sự cố máy bay VN-A222 va chạm vào máy bay VN-A590 tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sáng cùng ngày 2-11. Cụ thể, vào lúc 7 giờ 1 phút sáng 2-11, máy bay VN-A222 của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) được thực hiện đẩy từ vị trí đỗ số 72 sân bay Nội Bài ra đường W11 để thực hiện chuyến bay QH1621 (hành trình Nội Bài - Phú Quốc). Trong quá trình đẩy, phần cánh lái độ cao máy bay VN-A222 (Elevator) đã va chạm vào phần vỏ phía trên của buồng lái máy bay VN-A590 (vị trí bên trên kính buồng lái) đang dừng đỗ tại vị trí 73A. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, mép sau cánh lái độ cao bên trái máy bay VN-A222 bị cong vênh, vỏ máy bay VN- A590 tại vị trí va chạm có nhiều vết xước. Tất cả 138 hành khách và 7 thành viên tổ bay không ai bị thương. Máy bay VN-A222 và VN-A590 tạm thời dừng bay để đánh giá hỏng hóc, Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt đã tiến hành đổi máy bay VN-A588 thực hiện chuyến bay QH1621 cất cánh chậm 1 giờ 30 phút so với kế hoạch.

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence

Cuong H. Nguyen

---khi tham dự sự kiện Young America's Foundation tại đại học University of Iowa đã bị chất vấn tại sao ông không lật ngược kết quả phiếu đại cử tri để cho Trump giựt ghế Tổng Thống của Biden.Một người xưng tên là "Jared" đã nêu câu hỏi như thế, rồi giải th1ich: "Hôm 5/1/2021, ông được thuyết phục rằng bầu cử bị trộm cắp. Thế rồi ông, Trump, Peter Navarro, John Eastman, và vài người khác có kế hoạch sẽ thực thi vào sáng ngày 6/1/2021 để đẩy các phiếu đại cử tri về các tiểu bang. Nhưng vào đêm 5/1/2021 hay vào sáng ngày 6/1/2021, có ai đó thuyết phục ông rằng hy vọng của ông trở thành Tổng Thống sẽ tiêu tan nếu ông lật ngược phiếu của Biden. Tôi muốn biết tên của người thuyết phục ông đã chống lại kế hoạch của Trump để xác nhận phiếu hôm đó?"Mike Pence trả lời: "James Madison." Cả hội trường sửng sờ vì đó là tên một người đã tắt thở từ lâu. James Madison là cha đẻ của Hiến Pháp Mỹ.Báo Des Moines Register ghi nhận rằng chuyến đi của Mike Pence tới Iowa lần thứ nhì kể từ khi Pence và Trump thắng phiếu ở Iowa nhưng thất cử Bạch Ốc dẫn tới suy đoán rằng Pence đang suy tính tranh cử Tổng Thống 2024.---đã bị tòa kêu án hôm Thứ Hai 1/11/2021 sau khi thú tội làm tem bưu điện giả, sửa đổi tem bằng kỹ thuật số, giả mạo, và dùng máy in tem bất chính trong nhiều năm để gửi đi hơn 160,000 bưu kiện, do vậy làm Bưu Điện Mỹ thất thu 5 triệu đôla bưu phí.Sở Thanh tra Bưu Điện, Sở Điều Tra Hình Sự về Thuế, và Ban đặc nhiệm Điều tra Tài chánh đã điều tra các kinh doanh của Nguyen, khám phá ra các bưu kiện Nguyen gửi đi đã dán các tem từ máy in tem với giá thấp hơn giá ở Bưu Điện rất nhiều.Bưu Điện đã cho phép Nguyen dùng hệ thống Click-N-Ship® khi gửi bưu kiện đựng các sản phẩm nước uống và thực phẩm từ các cơ sở kinh doanh của Nguyen ở San Diego, nhưng Nguyen đã lạm dụng, sửa đổi, làm giả, để dán tem bưu phí giá thấp hơn thực giá.

Nguyen thú tội trước Thẩm phán Cynthia A. Bashant rằng Nguyen đã gửi gian lận như thế với 162,221 bưu kiện từ 2015 tới 2019. Do vậy, Nguyen đã trả thấp hơn $5,127,712.88 tiền bưu phí cho Bưu Điện để lấy đó làm lợi nhuận cho Nguyen tới mức lời $862,374.00.

Thẩm phán Bashant xử Nguyen 3 năm tù treo và phải bồi thường $862,374.00.

.

.

Hai ứng viên tranh chức vụ này là Thượng nghị sĩ Joe Nguyen, và đương nhiệm Giám Đốc Điều Hành Quận King County là Dow Constantine. Cả 2 ứng cử viên đều là Dân Chủ, nhưng Joe Nguyen có lập trường cấp tiến hơn.

.

Trong bầu cử sơ bộ là 5 ứng cử viên, kết quả lúc đó cho thấy Constantine được 52% phiếu, Nguyen 32% phiếu. Vì 2 người nhiều phiếu nhất trong 5 người, nên vào tổng tuyển cử là hôm nay Thứ Ba 2/11/2021.

--- Sẽ có Thao College ở Anh quốc. Báo CafeF loan tin rằng: Nhận khoản tài trợ hơn 200 triệu USD, một trường thuộc đại học Oxford Anh Quốc sẽ mang tên nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Trường đại học Linacre College là một trong vài chục trường đại học nội thuộc của Oxford.

Linacre College – một đại học thuộc đại học Oxford cho biết đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Sovico Group của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo để nhận một khoản tài trợ trị giá 155 triệu bảng Anh. Thông báo của Linacre College cho biết trường này sẽ đổi tên thành Thao College.

Biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại Edinburgh vào Chủ nhật 31/10/2021 và đặt ra ý định thành lập một trung tâm đào tạo mới cho học viên. Sau khi nhận được khoản quyên góp đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, trường sẽ xin ý kiến Hội đồng để về việc đổi tên Linarce College thành Thao College để ghi nhận món quà lớn này.

--- Trump đang thúc giục "đếm lại phiếu" ngay cả ở các tiểu bang Trump đã thắng cử. Thí dụ như Texas. Một số người Cộng Hòa chống Trump đã có cách: dựng lên 3 bảng quảng cáo lớn ở thị trấn San Antonio trên bảng ghi rõ hàng chữ "Trump lost" (Trump thua [phiếu] rồi) thật lớn, rồi thêm hàng chữ ở dưới "đừng chơi màn kiểm phiếu nữa."

Theo báo My San Antonio, các bảng quáng cáo lớn này được tải trợ bởi tổ chức Republicans for Voting Rights, xài $250,000 để dựng các bảng quảng cáo như thế ở Texas, Georgia, Florida Pennsylvania, Michigan, Virginia, Wisconsin, và Arizona.

Một màn đếm lại phiếu bầu ở Arizona do TRump ủng hộ đã dẫn tới kết quả: Biden thắng lớn, Trump mất thêm vài trăm phiếu. Dù vậy, Trump vẫnt húc giục đếm lại phiếu ở nhiều tiểu bang, kể cả các nơi Trump thắng như Texas và Florida.

--- Một cuộc điều tra về tội căm ghét tiến hành ở tiểu bang Indiana sau khi căn nhà của 1 nghị viên thành phố bị đốt rụi, theo tin đài WTHR.

Tommy Lee Williams, Jr., nghị viên thành phố Connersville City, là một người da đen, cùng với gia đình không có mặt ở nhà khi nhà bị phóng hỏa, nhưng 2 thú cưng trong nhà đã chết thê thảm.

Cảnh sát nói có một lời chửi mắng kỳ thị sơn xịt vào hàng hiên sau nhà.

--- Sean Parnell, ứng cử viên chức Thượng nghị sĩ liên bang ở Pennsylvania, lãnh búa tạ: người vợ đang gây gỗ của ông là Laurie Parnell ra tòa, nước mắt đầm đìa, nói rằng chồng bà mắng bà bằng các chữ nặng nề, như một con mụ 'whore' (Kiều nữ) và là một 'piece of sh*t' (cục ph.). Hai người ly thân năm 2018.

Báo Philadelphia Inquirer hôm Thứ Hai kể rằng người vợ kể Sean Parnell (ứng cử viên được Trump ủng hộ) từng lôi bà ra khỏi xe bên vệ đường sau khi họ cãi nhau và chồng bảo bà phải phá thai. Phiên tòa này là tranh chấp về quyền nuôi 3 con nhỏ của họ. Bà kể, có lúc bà bị chồng chẹn cổ họng ngay trên ghế sofa, bà phải cắn vào tay chồng để thoát.

Ban vận động của Sean Parnell nói là không hề có bạo lực gì, mọi tố cáo từ người vợ chỉ là bịa đặt. Tuy nhiên, mọi chuyện còn xa, chờ năm sau rồi tính, vì ngày bầu cử chức Thượng nghị sĩ liên bang ở Pennsylvania sẽ là ngày 8/11/2022.

--- HỎI 1: Lực Lượng Duyên Phòng Mỹ ngăn cản TQ tấn công Đài Loan?

ĐÁP 1: Cản phần lớn. Đó là nhận định từ 2 chuyên gia Mỹ đăng trên báo The Hill ngày 1/11/2021, nói rằng Lực Lượng Duyên Phòng Mỹ (United States Coast Guard - USCG) đóng vai lớn trong việc ngăn cản TQ tấn công Đài Loan. Hai tác giả bài phân tích là Adam Stahl, chuyên gia an ninh và là cựu cố vấn Bộ Nội An Mỹ, và Bradley A. Thayer, Giáo sư đại học University of Texas San Antonio, nói rằng Lực Lượng Duyên Phòng Mỹ có thể giúp quốc phòng Đài Loan chống TQ. Có 3 cách:

- Thứ nhất, huấn luyện quân lực Đài Loan trong các "chuyến công tác ngăn cản." Dò tìm, ngăn cản tàu gián điệp TQ hay các tàu tiền thám chuẩn bị tấn công đổ bộ.

- Thứ nhì, qua các chuyến công tác thi hành luật quốc tế, tăng an ninh khu vực, ngăn cản TQ kể cả đánh cá lậu và xây đảo nhân tạo.

- Thứ ba, hợp tác với quân Đài Loan qua tập trận, đi tuần biển, dò tìm, cứu hộ, chống ma túy,m chống buôn lậu.

Căn cứ gần Đài Loan nhất của USCG là ở Guam. USCG mới đây đã chuyển 1 tàu tuần lớn về Guam, nâng tổng số lên 3 chiếc, nhằm ngăn cản TQ hung hăng. Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4332651

--- HỒ SƠ: LHQ can thiệp, Việt Nam buộc phải hoãn xử, nhưng Phạm Đoan Trang vẫn bị cầm tù.

LHQ can thiệp, Việt Nam buộc phải hoãn xử, nhưng Phạm Đoan Trang vẫn bị cầm tù

Việt Hương, Báo Tiếng Dân, 1/11/2021

Không có đám mây đen nào, dù lớn đến đâu, chặn mãi được ánh sáng mặt trời, đó là quy luật của tự nhiên. Những năm tháng mà chính quyền toàn trị (mang danh cộng sản) đã cướp đi của biết bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc, cộng lại sẽ thành những tấm bia miệng ghi danh “ngàn năm văn… thiến”.

Nhờ truyền thông quốc tế, các “tù nhân dự bị” đang vạ vật trong “Nhà Tù Khổng Lồ” mang tên “CHXHCN Việt Nam” biết được, “Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện của Liên Hợp Quốc” (The Working Group on Arbitrary Detention/ UN WGAD*) vừa công bố phán quyết về trường hợp nhà báo, nhà hoạt động độc lập Phạm Đoan Trang. Luật sư nhân quyền quốc tế Kurtuluş Baştima, người nộp hồ sơ Phạm Đoan Trang lên Liên Hợp Quốc (UN), cho BBC News Tiếng Việt hay, ông đã nhận được phán quyết của UN hôm 25/10.

Theo đó, phán quyết đã kết luận, Phạm Đoan Trang bị bắt và bị giam giữ mà không có lệnh bắt, cô cũng không được thông báo về lý do bị bắt. Suốt từ khi bị bắt cho tới nay, Phạm Đoan Trang không được gặp người thân và việc cô gặp luật sư cũng bị đình hoãn rất lâu. Do đó, các quyền của cô Trang theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), mà chính phủ Việt Nam cũng là một bên ký kết, đã bị vi phạm.

Nhóm Công tác kết luận rằng, chính phủ Việt Nam đã “giam giữ tùy tiện nhà báo Phạm Đoan Trang 11 tháng qua”, nay UNWGAD nhận thấy cần phải trả tự do cho bà ngay lập tức. Báo cáo của UNWGAD viết:

“Vụ việc hiện tại là một trong nhiều vụ việc được gửi tới UNWGAD trong những năm gần đây liên quan đến việc bắt giữ tùy tiện ở Việt Nam. Những trường hợp này diễn ra theo một mô hình bắt giữ tương tự, không tuân thủ các quy tắc quốc tế; giam giữ kéo dài trong khi chờ xét xử mà không được tiếp cận với hồ sơ cáo trạng, không được gặp luật sư, bị truy tố theo các tội hình sự mơ hồ và không hề được tiếp cận với thế giới bên ngoài… Mô hình này chỉ ra một vấn đề mang tính hệ thống đối với việc giam giữ tùy tiện ở Việt Nam, nếu tiếp tục, có thể vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Trong phán quyết dài 17 trang, UNWGAD cũng đưa ra các biện pháp tiếp theo để giám sát sự tuân thủ của Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam, trong vòng 6 tháng, phải cung cấp đủ các thông tin bao gồm:

– Đã trả tự do cho Phạm Đoan Trang hay chưa? Nếu rồi thì thời gian nào?

– Đã thực hiện các điều khoản bồi thường chưa?

– Đã tiến hành điều tra việc vi phạm các quyền của Phạm Đoan Trang chưa? Kết quả thế nào?

– Đã có bất kỳ sửa đổi nào về mặt luật pháp, cụ thể là Điều 117 Bộ Luật Hình sự cũ và Điều 88 Bộ Luật Hình sự mới để phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế chưa?

– Đã có bất kỳ hành động nào khác được thực hiện theo phán quyết này hay không?

Phạm Đoan Trang tất nhiên không phải là người đầu tiên bị chính quyền cộng sản Việt Nam đàn áp, đánh đập và bắt giữ chỉ vì bất đồng chính kiến. Cô cũng không phải là người nổi tiếng nhất. Nhiều người nhận định, vị trí đó thuộc về Trần Huỳnh Duy Thức, là người đã có gần 12 năm phải sống trong lao tù vì những đòi hỏi thay đổi dân chủ.

Những cái tên Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức… cần được nhắc đến nhiều, vì các thế hệ sinh sau đẻ muộn không có nhiều điều kiện để tìm hiểu xa hơn về quá khứ. Những người nổi tiếng đầu tiên bị nhà nước độc tài đàn áp khốc liệt – vì không chịu “ngoan ngoãn” vâng lời chính quyền, không chịu “khoá” miệng – đã xuất hiện ít nhất hơn 60 năm trước, trong vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm chấn động một thời.

Kể từ đó đến nay, có biết bao nhiêu người sinh ra và qua đời trên mảnh đất hình chữ S này, nhưng não trạng của chính quyền – chính xác hơn là não trạng của những kẻ đã giành được quyền lực và những người đời đời “ăn nhờ ở đậu” từ bổng lộc của nó – vẫn mãi mãi không thay đổi. Bất kỳ ai trái ý chúng đều là “phản động”, đều là thành phần phải bị tiêu diệt. Theo thống kê của “Dự án 88” (The 88 Project), cho đến thời điểm hiện tại, có trên 250 người vẫn còn đang bị giam giữ vì các tội danh “chống chính quyền” – chỉ vì họ dám mở miệng.

“Tội” của họ hoặc là đấu tranh chống tham nhũng, hoặc là chống các trạm “BOT bẩn” ngang nhiên đặt giữa đường, cướp tiền người dân, hoặc viết sách viết báo, hay chỉ đơn giản là đăng các bài viết trên mạng xã hội. Chưa kể còn hàng trăm người khác, cũng vì không chịu “khoá” miệng, thường xuyên bị các lực lượng chính quyền đe dọa, quấy rối, dùng thứ lý lẽ nhầy nhụa của động vật (bạo lực) hòng trấn áp, phá hoại cuộc sống của họ. Nếu cộng hết số năm tù của tất cả những ai đã từng bị chính quyền cộng sản chụp mũ “phản động” từ xưa đến nay, con số hẳn phải lên đến hàng ngàn.

Ngày 27/10, Tòa Hà Nội hoãn xử các nhà tranh đấu Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm. Đúng là không có mây đen nào, dù lớn đến đâu, chặn mãi được ánh sáng mặt trời. Đó là quy luật của tự nhiên. Chế độ này rồi sẽ biến mất, đấy là sự thật giản dị của luật đời.

Những con người tung hô và “bưng bô” cho chế độ, bâu chặt và cắn xé giành giật từng mảng thịt tươi nhơn nhởn của nó, rồi cũng sẽ chết đi, đó là chân lý của tự nhiên. Thứ mà những kẻ đó để lại thì sẽ thối mãi ngàn năm. Những năm tháng mà chúng đã cướp đi của biết bao nhiêu đại diện ưu tú của dân tộc, cộng lại sẽ thành tấm bia miệng ghi danh “ngàn năm văn… thiến”. Đó là “công trạng” của một chế độ đã “thiến sạch” tất cả những gì là cao đẹp nhất của một quốc gia tự hào có lịch sử cả ngàn năm.

Theo góc nhìn từ luật sư nhân quyền quốc tế, ông Kurtuluş Baştima nói với truyền thông: “Đây là một phán quyết rất quan trọng”. Ông phân tích tiếp: “Phạm Đoan Trang không thể phản đối việc giam giữ cô ấy, nên quyền của cô ấy trong việc được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Điều 2 (3) ICCPR bị vi phạm”.

Bên cạnh đó, UNWGAD phán quyết rằng “Điều 117 Bộ Luật Hình sự cũ hoặc Điều 88 (Bộ Luật Hình sự sửa đổi) là quá mơ hồ và rộng nên không thể được sử dụng làm cơ sở pháp lý để viện dẫn bắt và giam giữ Phạm Đoan Trang… Ngoài ra, quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội và quyền phát biểu ý kiến cũng bị nhà nước Việt Nam xâm phạm, vì mọi hoạt động của bà Trang với tư cách là tác giả, blogger và nhà báo đều bị ngăn cản”.

“Cuối cùng, sự chậm trễ trong việc cho bà Trang gặp luật sư khiến quyền được xét xử công bằng của bà bị vi phạm theo Điều 14 ICCPR. Việc bà Trang bị giam giữ do bà tham gia vào báo cáo chống tham nhũng và dân chủ là vi phạm quyền được tham gia vào các hoạt động công vụ, cụ thể là Điều 25 (a) ICCPR”.

“Đây là quyết định do UNWGAD đưa ra dựa trên Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Công ước này đặt ra nghĩa vụ đối với nhà nước phải tôn trọng các quyết định đó. Luật sư của bà Trang tại Việt Nam nên sử dụng quyết định này của UN trong phiên tòa sắp tới”, ông Kurtuluş Baştima nói.

Tuy nhiên, ông Kurtuluş Baştima cho hay phán quyết của UN không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, do đó UNWGAD không thể ra hình phạt, nếu chính phủ Việt Nam không thực hiện các đề xuất được UN đưa ra. Dù vậy, điều này không có nghĩa là chính phủ Việt Nam sẽ được phớt lờ quyết định này. Vì nếu không thực hiện, chính phủ Việt Nam sẽ bị quy trách nhiệm vi phạm luật pháp quốc tế và UNWGAD sẽ chuyển tình huống này lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Ngay sau phán quyết của UN, một tuyên bố chung đầu tuần từ 28 tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang. “Việc đàn áp Đoan Trang và những người bảo vệ nhân quyền khác, bao gồm các nhà văn và nhà báo độc lập, là một phần của cuộc tấn công ngày càng tồi tệ hơn đối với quyền tự do ngôn luận và thông tin ở Việt Nam,” Tuyên bố chung viết.

Khi báo chí ở Việt Nam đưa tin, ngày 4/11 sẽ xét xử vụ Nhà báo-Blogger Phạm Đoan Trang, nhưng cáo trạng không nêu cô có nhận tội hay không. Trang mạng Ba Sàm có đôi lời: “Chiều nay, có mấy báo đưa tin về Cáo trạng và ngày xét xử, báo Tuổi trẻ đưa nhiều thông tin nhất, song không nêu chi tiết quan trọng là cô Đoan Trang có nhận là mình có tội hay không”.

Trên đây là vấn đề rất quan trọng trong tất cả các vụ án mang tính chất “chính trị”, thường ít khi các báo đưa tin bị cáo “không nhận tội” hoặc “bác bỏ cáo trạng/ bản án”. Khi họ không viết là “nhận tội” thì có nghĩa là “không nhận tội”. Riêng cá nhân Ba Sàm, từng đánh giá Đoan Trang là “một người đã dấn thân, hy sinh tuyệt đối cho lý tưởng của mình“, nên cũng tin là trước tòa cô sẽ không nhận tội.

Ngoài ra, vụ Đồng Tâm cũng không được trích dẫn trong báo khi đưa về bản Cáo trạng, dễ hiểu vì sao.

*UNWGAD: được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 1991/42 của Ủy ban Nhân quyền LHQ và có nhiệm vụ điều tra các vụ bắt giữ, tạm giam, cầm tù mà các nước thành viên thực hiện, xem có đúng với Hiến chương Nhân quyền LHQ hay không. Họ có quyền đòi các chính phủ và nhà nước phải trình báo cáo định kỳ hoặc về các trường hợp cụ thể liên quan đến hành vi, quyết định, án xử tước đoạt tự do của công dân ở quốc gia thành viên.

https://baotiengdan.com/2021/11/01/lhq-can-thiep-viet-nam-buoc-phai-hoan-xu-nhung-pham-doan-trang-van-bi-cam-tu/

.