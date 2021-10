Đài Loan mừng Quốc Khánh, nói không sợ bạo lực; TQ quy chụp Đài Loan muốn đối đầu - Hơn 97% người trên 18 tuổi tại SG đã được tiêm vaccine. Hơn 233 triệu liều vaccine dự kiến sẽ được Việt Nam tiếp nhận, sử dụng. Nhiều tỉnh miền Trung cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động trở lại. SG đề xuất cho xe khách liên tỉnh hoạt động lại từ ngày 1.11. SG: Trường đề xuất cho học sinh đi học lại vẫn chưa thể mở

Tấm bảng quảng cáo mời gọi bỏ phiếu cho Trang K. Le Tran, ứng cử viên chức nghị viên, phía trên, phía dưới là bảng của Michel Gervais ứng cử chức Thị trưởng và ứng viên nghị viên Xixi Li tại Brossard, Que. (Matt D'Amours/CBC)

- TT Đài Loan diễn văn nảy lửa: không sợ bạo lực, sẽ không cúi đầu; TQ quy chụp Đài Loan muốn đối đầu

- Hơn 97% người trên 18 tuổi tại SG đã được tiêm vaccine. Hơn 233 triệu liều vaccine dự kiến sẽ được Việt Nam tiếp nhận, sử dụng. Nhiều tỉnh miền Trung cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động trở lại. SG đề xuất cho xe khách liên tỉnh hoạt động lại từ ngày 1.11. SG: Trường đề xuất cho học sinh đi học lại vẫn chưa thể mở trường. Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ tiêu hủy 13 con chó của người về quê.

- Đa số Thượng nghị sĩ Cộng Hòa: nếu Trump tuyên bố ứng cử 2024, Cộng Hòa sẽ thua 2022 thê thảm

- báo St. Louis Post-Dispatch: chính hành động của Trump đã tự quăng bỏ Trump vào thùng rác lịch sử

- Canada: nhiều giới trẻ gốc Việt và gốc Á rủ nhau ra tranh chức nghị viên thành phố Brossard

- Duong Huynh và 2 giáo sư đại học University of Utah dò ra tế bào phát sáng, hy vọng chữa bệnh thần kinh

- Texas: tiệm ăn Việt báo động có người tới mua thức ăn mang đi đã xài tiền giả giấy $50 đôla

- Trump chỉ trích TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY), McConnell im lặng, cho cố vấn ra tấn công Trump

- đình công của 700 y tá ở bệnh viện Saint Vincent Hospital ở Worcester đã tới 7 tháng, còn kéo dài thêm

- nổ súng ở một quán rượu St. Paul, Minnesota, làm một thiếu nữ chết, và 14 người khác bị thương

- HỎI 1: Một người ở California kiện 1 thầy bói vì không gỡ được 1 lời nguyền? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Sau khi Tập Cận Bình cam kết sẽ thống nhất Đài Loan, Tổng Thống Phủ Đài Loan nói Đài Loan là quốc gia tách biệt, độc lập, không dính gì tới Trung Quốc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/10/2021) --- Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, hầu hết, chỉ trừ vài ngoại lệ, hy vọng rằng Trump không loan báo ý định tái tranh cử Tổng Thống 2024, theo các cuộc phỏng vấn của báo The Hill.

Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nghĩ rằng nếu Trump loan báo ứng cử 2024 trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 thì sẽ đánh chìm các hy vọng của Cộng Hòa muốn tái chiếm đa số Thượng Viện.

Xa hơn và rộng hơn, họ do dự nghĩ về viễn ảnh Trump ứng cử Tổng Thống 2024 vì không tin là Trump có thể kiếm phiếu từ cử tri độc lập và cử tri dao động.

Nhiều Thượng nghị sĩ đề nghị The Hill ẩn danh, nói rằng họ không thấy Trump trở về chính trường cho Cộng Hòa, vì tính Trump kiêu căng, chỉ lo tự lợi, và 1 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói, chính "Trump đã tự thất cử ngay trong cuộc tranh luận ở TV với Biden, và vì Trump ác tâm nên đã quăng bỏ đa số Thượng Viện cho Dân Chủ." --- Vị này tin là 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia có thể giữ được, nếu Trump không tới Georgia ngày 5/1/2021.

TNS Ron Johnson (Cộng Hòa-Wis.), một đồng minh của Trump, nói bầu cử 2022 nên là trưng cầu dân ý về thành quả của chính phủ Biden, chớ nên làm phân tâm cử tri sang đề tài khác, ám chỉ là Trump nên đứng qua một bên.

--- Cuộc đình công của hơn 700 y tá tại bệnh viện Saint Vincent Hospital ở Worcester, Massachusetts, khởi sự từ ngày 8/3/2021 tới bây giờ vẫn còn tiếp diễn, nghĩa là tròn 7 tháng rồi.

Các cuộc thương lượng giữa ban giám đốc bệnh viện và công đoàn y tá không dẫn tới đâu, cho tới bây giờ. Lý do đình công lúc đó vì đại dịch vẫn tăng vọt, thiếu y tá, mọi người làm việc kiệt sức.

Công đoàn y tá nói bệnh viện này thuộc sở hữu của Tenet Healthcare, chỉ nghĩ tới lợi nhuận trong khi chèn ép y tá, đưa tỷ lệ y tá/bệnh nhân ở mức không vận hành nổi. Bệnh viện Saint Vincent đã thuê một số y tá thay thế, và nói các y tá mới sẽ nhận việc thường trực. Đình công này là kéo dài nhất lịch sử y tế Massachusetts.

--- Một vụ nổ súng xảy ra ở một quán rượu St. Paul, Minnesota, đã làm một thiếu nữ chết, và 14 người khác bị thương, theo tin từ Ty Cảnh Sát Saint Paul Police Department.

Cảnh sát trưởng Todd Axtell nói rằng hiện trường hỗn loạn khi họ tới quán rượu lúc 12:15 a.m. giờ sáng Chủ Nhật (giờ Minnesota). Một thiếu nữ trong tuổi 20s trúng đạn, chết tại chỗ, và 14 người khác bị thương, đã nhập viện. Cảnh sát đang điều tra.

--- Một bài báo ký tên ban biên tập của báo St. Louis Post-Dispatch đã chính thức chỉ trích Trump và những người ủng hộ cuồng nhiệt vẫn cứ bịa đặt là có "gian lận" bầu cử 2020, nói chính hành động của Trump đã quăng bỏ TRump vào thùng rác lịch sử.

Bài báo nói rằng có chứng cớ một vài viên chức cao cấp trong chính phủ Trump đã can đảm ngăn cản, đã chống lại nỗ lực của Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử 2020 bằng lời tuyên bố sẽ từ chức hàng loạt để phản đối Trump.

Bài báo nói thêm nhiều chi tiết cho thấy những người Cộng Hòa tiếp tục ủng hộ lời bịa đặt của Trump nên suy nghĩ kỹ về cách lịch sử sẽ đánh giá Trump - cả cả họ nữa.

Bài báo nói bản tường trình tạm của Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho thấy việc Trump kích động bạo loạn 6/1/2021 không chỉ là hành vi thấy rõ duy nhất, mà trong nhiều ngày trước, Trump phía sau hậu trường đã tìm cách "vũ khí hóa" Bộ Tư Pháp để gian lận bằng cách bịa đặt về gian lận bầu cử. (Ghi chú: bài báo ám chỉ buổi họp ngày 3/1/2021 ở Bạch Ốc, lúc đó nhiều quan chức Bộ Tư Pháp hăm dọa là sẽ từ chức hàng loạt để phản đối Trump.)

Bài báo so sánh với hành vi của Nixon trong hồ sơ Watergate, nói rằng hành vi của Trump và thủ hạ sẽ vĩnh viễn sống trong tai tiếng ô nhục, và chính nỗ lực lật ngược của Trump đã "quăng Trump vào thùng rác lịch sử. Và những ai không hiểu nhữ thế sẽ theo Trump vào thùng rác đó."

--- Chính phủ Trung Quốc hôm Chủ Nhật lên án Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn, nói rằng bài diễn văn Quốc Khánh của bà Thài Anh Văn đã kích động đối đầu và bóp méo sự kiện, và bài diễn văn đó đã khép lại khả năng đối thoại 2 miền.

Nói trong diễn văn vào sáng Chủ Nhật, bà Thái Anh Văn nói Đài Loan sẽ củng cố quốc phòng để bảo đàm không ai có thể buộc đào quốc vâng phục nhà nước Hoa Lục, và kêu gọi đối thoại bình đẳng với TQ.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã bày tỏ quyết tâm tăng cường khả năng phòng vệ trong một bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày 10/10, ngày Đài Loan coi là ngày thành lập. Lễ kỷ niệm diễn ra vào Chủ Nhật trước Tòa nhà Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc. Bản tin NHK ghi lời bà Thái nói rằng việc hoạt động quân sự của Trung Quốc đang diễn ra định kỳ trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan “đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả an ninh quốc gia và an toàn hàng không của Đài Loan”.

Về quan hệ với Bắc Kinh, bà cho biết Đài Loan kêu gọi duy trì hiện trạng và sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng: "Chúng tôi hy vọng quan hệ hai bờ eo biển được xoa dịu và sẽ không hành động hấp tấp, tuy nhiên tuyệt đối không nên ảo tưởng rằng người dân Đài Loan sẽ cúi đầu trước sức ép".

Một cuộc duyệt binh phô diễn các loại vũ khí bao gồm Hùng Phong III, một loại tên lửa chống hạm do Đài Loan phát triển. Chính quyền Đài Loan đang đẩy nhanh việc phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa để tăng khả năng răn đe đối với Trung Quốc.

.

Độc giả có thể xem toàn văn bài diễn văn cuối bản tin này, nơi HỎI/ĐÁP 2.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 09/10 đến 17h ngày 10/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.528 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.513 ca ghi nhận trong nước (giảm 999 ca so với ngày trước đó) tại 41 tỉnh, thành phố (có 1.211 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.067), Bình Dương (782), Đồng Nai (662), An Giang (128), Bình Thuận (109), Kiên Giang (94), Long An (77), Tiền Giang (64), Tây Ninh (59), Cà Mau (48), Cần Thơ (41), Khánh Hòa (40), Đồng Tháp (39), Bạc Liêu (38), Hậu Giang (30), Trà Vinh (29), Gia Lai (25), Hà Nam (22), Hà Giang (18), Bình Phước (16), Thanh Hóa (14), Quảng Trị (14), Quảng Ngãi (12), Bến Tre (12), Ninh Thuận (12), Đắk Nông (11), Vĩnh Long (10), Bình Định (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Phú Yên (5), Vĩnh Phúc (5), Quảng Nam (3), Thừa Thiên Huế (2), Hải Dương (2), Bắc Ninh (2), Đà Nẵng (2), Lai Châu (2), Hà Nội (1), Hà Tĩnh (1), Sơn La (1), Kon Tum (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 113 ca tử vong tại TP.SG (82), Bình Dương (12), Ninh Thuận (6), Long An (4), Đồng Nai (3), Tây Ninh (1), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Đắk Lắk (1), Cà Mau (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 119 ca.





Hơn 97% người trên 18 tuổi tại SG đã được tiêm vaccine Covid-19. Tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 cho người trên 65 tuổi tại thành phố cũng đã đạt trên 75%. Sáng 10/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin trong ngày 9/10, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine Covid-19 được cho 112.432 người. Các điểm tiêm chủng đều trật tự và ổn định. Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt một đến hết ngày 9/10, tổng cộng 12.230.606 mũi vaccine Covid-19 đã được thực hiện. Trong đó, 5.069.498 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Theo thống kê của HCDC, 97,9% người trên 18 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine. Tỷ lệ này với số người đã tiêm đủ 2 mũi là 71,9%.

Hơn 233 triệu liều vaccine dự kiến sẽ được Việt Nam tiếp nhận, sử dụng. So với số lượng vaccine được mua theo các Nghị quyết của Chính phủ thì số lượng vaccine dự kiến cho đến thời điểm này có thể vượt 60,5 triệu liều. Tính đến hạ tuần tháng 9-2021, số lượng vắc xin đã có cam kết viện trợ, tài trợ là khoảng 82,1 triệu liều thông qua cơ chế COVAX, viện trợ của một số nước và 25 triệu liều vaccine hãng Sinopharm do Vạn Thịnh Phát tài trợ. Bộ Y tế cũng đã đề xuất Chính phủ dùng ngân sách và Quỹ vaccine phòng COVID-19 cho mua 111,4 triệu liều. Trong đó có những hợp đồng mua vaccine lớn của AstraZeneca và Pfizer. Cùng với đó là vaccine Abdala của Cuba và vaccine AstraZeneca mua lại của Hungary, vaccine Vero Cell của Trung Quốc. Nếu tính tổng các vaccine đã mua, cam kết tài trợ, viện trợ và dự kiến mua trong năm 2021 thì số lượng vaccine mà Việt Nam nhận được nếu suôn sẻ có lên tới 193,5 triệu liều. Nếu tính thêm số lượng vaccine theo Nghị quyết 73/2021 đối với việc mua vaccine Sputnik-V của Nga là 40 triệu liều nữa thì tổng số vaccine dự kiến lên tới 233,5 triệu liều.





Nhiều tỉnh miền Trung cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động trở lại. Các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép khách sạn, nhà nghỉ hoạt động trở lại. Ngày 10/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho hay địa phương đã cho phép các resort, khách sạn, nhà nghỉ... (gọi chung là cơ sở lưu trú) trên địa bàn được hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Không chỉ Bình Định, nhiều tỉnh miền Trung cũng đưa ra các biện pháp nới lỏng, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

SG đề xuất cho xe khách liên tỉnh hoạt động lại từ ngày 1.11. Sở GTVT TPHCM đề xuất 3 giai đoạn mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh, bắt đầu từ ngày 1.11 với tần suất khai thác hạn chế. Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở GTVT các tỉnh, thành về dự thảo phương án hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Theo đó, Sở GTVT TPHCM đề xuất 3 giai đoạn mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Giai đoạn 1 từ ngày 1.11 đến ngày 15.11 mỗi tuyến khai thác tối đa từ 3 đến 5 chuyến/ngày. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến/ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 15 chuyến/ngày.





Ngày đầu bay lại, nhiều chuyến bay phải huỷ phút chót vì địa phương ‘đổi ý’. Tính đến chiều ngày 10/10/2021, đã có 14 chuyến bay khứ hồi không thể thực hiện được do các địa phương chưa cho phép, chưa có hướng dẫn cách ly chi tiết, và do thời tiết xấu. Đại diện Bộ GTVT cho biết, trong ngày đầu tiên mở lại đường bay nội địa, chỉ có 7 chuyến bay thương mại thường lệ được thực hiện. Cụ thể, chuyến bay từ đầu Hà Nội đi TP.HCM do Vietnam Airlines thực hiện với hơn 160 khách, song chỉ có 1 chiều. Chiều ngược lại từ TP.HCM về Hà Nội trong ngày hôm nay chưa thực hiện được dù đã bán hết vé.





SG: Trường đề xuất cho học sinh đi học lại vẫn chưa thể mở trường. Tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Cần Giờ cho biết ngày mai (11-10), học sinh (HS) của hai Trường Tiểu học và THCS, THPT Thạnh An (Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ) vẫn chưa trở lại trường học tập trực tiếp. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ cho biết do Thường trực UBND TP HCM chưa chấp thuận với đề xuất trong tờ trình của Sở GD-ĐT TP HCM về việc mở cửa trường học tại xã Thạnh Anh, huyện Cần Giờ; nên ngày mai (11-10), học sinh tại đây vẫn chưa trở lại trường học tập trực tiếp.





Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ tiêu hủy 13 con chó của người về quê. Từ Long An về Cà Mau để tránh dịch bằng chiếc xe máy cũ, hai vợ chồng ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, làm thợ hồ) chở theo đàn chó gồm 4 con chó lớn và 11 chó con. Tuy nhiên, 13 con chó sau đó bị lực lượng chức năng ở Cà Mau tiêu hủy vì chủ của chúng dương tính COVID-19 khiến nhiều người xót thương. Ngày 10-10, ông Nguyễn Đức Thánh - chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - ký công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến việc 15 con chó của một gia đình đang cách ly bị Trạm y tế xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời) cho tiêu hủy.

--- Bản tin từ thông tấn CBC News của Canada cho biết, nhiều ứng cử viên gốc Á đang ứng cử vào các chức vụ dân cử tại thị trấn Brossard, tỉnh Quebec.

Bản tin kể rằng tại một tiệm ăn ở thị trấn Brossard, Que., vào đêm Thứ Ba, Manh Nguyen, Trang K. Le Tran và Jin Kim ngồi nhìn vào thực đơn. Các bạn này hẹn nhau ăn tối, nhưng cũng chia sẻ tham vọng muốn trở thành nghị viên thành phố.

Manh Nguyen, một người gốc Việt, đang ứng cử chức nghị viên ở quận 9. Cô Xixi Li đang ứng cử chức nghị viên quận 8. Cô Trang K. Le Tran, một người gốc Việt, cũng đang ứng chử chức nghị viên quận 8. Cả ba ứng cử viên đều muốn đem tiếng nói của các cộng đồng gốc Á vào cơ quan quyền lực của thành phố Brossard.

Tương tự, Jin Kim ứng cử nghị viên quận 1, quan tâm về các dịch vụ thành phố mà 3 đứa con của anh sẽ trưởng thành nỗi lo: "Tôi không thấy tương lai nào cho tụi nhỏ, với giá nhà tăng vọt, với nhiều dịch vụ ngày càng kém, và trường học thì chật ghế ngồi."

Trong khi đó, Michelle Hui đang tái ứng cử nghị viên quận 9, nói rằng thành phố Brossard luôn luôn cần hiện diện đa dạng các sắc dân để đại diện cho quyền lợi chính trị.

--- Các nhà khoa học ở đại học University of Utah Health đã có 1 khám phá có thể dẫnt ới phương pháp mới để chữa bệnh Parkinson's và có thể ngăn chận sự phát triển của bệnh này.

Daniel Scoles, một phó giáo sư về thần kinh học ở đại học này, và nhóm nghiên cứu của ông mới đây đã ấn hành 1 bản báo cáo về khám phá này trên tạp chí Journal of Biological Chemistry, kể chi tiết về cách phân tử làm chậm sự sản xuất của tế bào đối với 1 chất đạm có tên là alpha-synuclein.

Trong 1 não bộ khỏe mạnh, chất này sẽ giúp các tế bào thần kinh truyền thông nhau. Nhưng trong các não bộ không lành mạnh, chất đạm này sẽ gây ra các chất sơ trong dây thần kinh não bộ và làm chết các sợi thần kinh có khả năng tạo ra chất dopamine và dẫn tới hỗn loạn thần kinh não, như bệnh Parkinson's, chứng mất trí nhớ và nhiều bệnh tương tự về não bộ.

Duong Huynh, một phó giáo sư về nghiên cứu ở khoa thần kinh não bộ ở đại học University of Utah đã thử nghiệm và khám phá ra rằng tế bào con người bât sáng bất cứ khi nào chất đạm alpha-synuclein hoạt động tích cực, và mờ đi khi kém tích cực.

Scoles và Duong Huynh đã làm việc chung với Stefan Pulst, chủ tịch khoa thần kinh học ở trường, đã sử dụng các tế bào phát sáng để tìm hiểu về các phân tử nhỏ có thể ảnh hưởng nhiễm sắc thể alpha-synuclein gene. Huynh chết năm 2018, và 1 nhà nghiên cứu hậu tiến sĩ tên là Mandi Gandelman đã thế chỗ để nghiên cứu tiếp. Bây giờ nhóm này đang nghiên cứu xem các khám phá này có thể chữa bệnh Parkinson's và các bệnh thần kinh được hay không.

--- Tiệm ăn Việt báo động tiền giả. Tiệm Pho Corner tại thị trấn Wichita Falls, tiểu bang Texas, báo động các cơ sở kinh doanh địa phương về một người xài tiền giả.

Tiệm này phóng lên trang Facebook đêm Thứ Sáu hình ảnh một người đàn ông mà chủ tiệm Phillip Allen của Pho Corner nói là đã xài $70 đô tiền giả, trong đó $50 mua thức ăn mang đi và tiền tip (tiền bo) 2 tờ $10 đôla cho 2 nhân viên trong tiệm.

Người này tới tiệm vào lúc 8:30 p.m. đêm Thứ Sáu, lúc đó các camera giám sát đã tắt khoảng 1 giờ đồng hồ. Lệ thường, cô nhận tiền lẽ ra lấy bút để kiểm tra tờ giấy $50 nhưng vì lúc đó bận 1 bữa tiệc lớn cùng thời gian lúc đó, nên quên dùng bút kiểm tra tiền. Hóa ra, tờ giấy $50 lại al2 tiền giả. Allen nói sẽ nộp báo cáo với cảnh sát tuần sau.

--- Một cố vấn thân cận của Lãnh đạo Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đã bênh vực cho McConnell sau khi TRump chỉ trích McConnell nặng nề vì đã bỏ phiếu nâng trần nợ, và như thế giúp Hoa Kỳ tránh suy thoái về kinh tế.

Trump đã trả lời phóng viên Sean Hannity của Fox News rằng Cộng Hòa cần lật đổ McConnell. Trump hồi đầu năm nay cũng hiềm khích vì McConnell tuyên bố rằng Biden đã thắng cử trong bầu cử 11/2020.

Scott Jennings là cố vấn của TNS McConnell đã trả lời báo Washington Examiner rằng Trump chỉ chơi trò nói loanh quanh, trong khi TNS McConnell có mục tiêu cụ thể: làm sao để Cộng Hòa thắng đa số ghế ở cả Thượng Viện và Hạ Viện trong bầu cử 2022.

--- HỎI 1: Một người ở California kiện 1 thầy bói vì không gỡ được 1 lời nguyền?

ĐÁP 1: Đúng thế. Người đàn ông kiện bà thầy bói, nói đưa bà tiền rồi, mà bà thầy bói không chịu làm gì. Người đứng tên kiện là Mauro Restrepo, cư dân quận Los Angeles County, nộp đơn kiện bà thầy bói Sophia Adams, nói đưa tiền cho bà thầy rồi, mà bà thầy không chịu gỡ lời nguyền để họ bình an. Đơn kiện nói là vào giữa tháng 9/2021, Restrepo tìm thấy bói trên Internet thì gặp trang web của Sophia Adams, người điều hành 1 phòng xem bói từ nhà bà ở phố ngoại ô giàu xụ của Palos Verdes Estates, ngoại ô Los Angeles. Khi Restrepo gặp bà Adams, bà nói là có người ếm lời nguyên đối với Restrepo, đươc anh này nói là đúng thế, vì 1 phù thủy do bạn gái cũ của anh thuê ếm bùa anh Restrepo. Bà thầy bói nói sẽ gỡ bùa nhưng phải cúng $5,100, theo hồ sơ tòa. Bà cầm tiền, rồi không làm gì hết. Thế là kiện.

Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/california-man-sued-psychic-curse/

--- HỎI 2: Tổng Thống Thái Anh Văn: kiên định chế độ tự do dân chủ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Tập Cận Bình hôm Thứ Bảy đọc bài diễn văn đưa ra lời cam kết là sẽ thống nhất với Đài Loan. Tổng Thống Đài Loan trong bài diễn văn mừng Quốc Khánh thứ 110 tuyên bố rằng Đài Loan là quốc gia tách biệt, độc lập, không dính gì tới Trung Quốc, và tương lai Đài Loan nằm trong tay của người Đài Loan. Bởi vì sau cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911 là thành lập 1 quốc gia dân chủ cộng hòa, tức là Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải nền độc tài cộng sản. Đừng có hòng bất kỳ chủ nghĩa độc tài hay chủ nghĩa cộng sản nào có thể xâm chiếm Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Toàn văn do RTI đăng như sau:

Toàn văn bài diễn văn của Tổng thống tại Đại lễ chào mừng Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 110

.

Toàn văn bài diễn văn của Tổng thống Thái Anh Văn nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 110 với chủ đề: “LẤY ĐỒNG THUẬN ĐỂ HÓA GIẢI BẤT ĐỒNG, CÙNG ĐOÀN KẾT BẢO VỆ ĐÀI LOAN”

Nội dung gồm 5 phần chính.





1. Đoàn kết thể hiện kiên cường, hợp tác quốc tế về phòng dịch

Kính thưa Chủ tịch Đại lễ - Viện trưởng Viện Lập pháp Du Tích Khôn, các vị Quý Khách, tất cả bạn hữu, toàn thể đồng bào đang theo dõi chương trình truyền hình và chương trình Livestream trên mạng! Xin chào tất cả mọi người!

Hôm nay là Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 110, hằng năm cứ đến ngày này, chúng ta lại hội tụ tại đây, cùng chúc mừng sinh nhật Quốc gia.

Chúng ta hãy cùng tri ân những vị tiền bối thuộc các thời đại lịch sử trên mảnh đất này bằng tấm lòng đầy thành kính, mọi thế hệ đều đã hy sinh và cống hiến cho mảnh đất quê hương tươi đẹp này. Những người cùng sống trên mảnh đất Đài Loan hôm nay, đã trở thành một khối cộng đồng chung, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn thử thách.

Bắt đầu từ tháng 5 năm nay, Đài Loan đã phải đương đầu với thử thách cam go nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho tới nay, có hơn 800 người dân Đài Loan đã không may qua đời vì nhiễm Covid-19, họ chính là người thân, là bạn thân của chúng ta, là thành viên của khối cộng đồng chung Đài Loan. Mở đầu bài diễn thuyết hôm nay, tôi xin gửi tới người thân của tất cả các vị sự chia sẻ chân thành nhất.

Trong trận đại dịch này, chúng ta một lần nữa đã nhìn thấy tinh thần tự giác cao và tố chất của người dân Đài Loan.

Bất kể thời tiết nóng nực tới mức nào, mọi người đều không quên đeo khẩu trang; bất kể đi tới đâu, mọi người đều tự động quét mã QR Code và giữ khoảng cách an toàn. Khi nhận được vắc-xin, mọi người đều tuân thủ sự sắp xếp của chính phủ, đi tiêm chủng theo đúng thứ tự.Tôi xin cảm ơn sự nỗ lực của mọi người, chính phủ tuyệt đối cũng sẽ không coi sự phối hợp của người dân là lẽ đương nhiên.

Tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn Quỹ Yong Lin thuộc Tập đoàn Foxconn, Hãng điện tử TSMC, Quỹ Từ Tế và các tổ chức dân sự khác đã bắt tay hợp tác với chính phủ. Một lần nữa xin cảm ơn sự vất vả của đội ngũ nhân viên y tế và toàn thể người dân Đài Loan, trong thời khắc gian nan này, sự đoàn kết của tất cả mọi người đã bảo vệ quốc gia; tố chất dân chủ của tất cả mọi người, đã giúp bảo vệ quê hương thân yêu của chúng ta.

Ngoài sự tự lực, Đài Loan còn nhận được sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong đó gồm có Nhật bản, Mỹ, Litva, Slovakia, cộng hòa Séc, Ba Lan,v.v…; đã dang tay giúp đỡ trong lúc dịch bệnh toàn cầu đang căng thẳng và tình hình cung ứng vắc-xin thiếu ổn định.

Hôm nay, ngoài Nước Cộng hòa Litva chuẩn bị thiết lập Văn phòng đại diện tại Đài Loan, còn có đại biểu của nhiều quốc gia khác cũng tới dự buổi Đại lễ, thể hiện tinh thần “Đại liên minh dân chủ, kết bạn khắp năm châu”. Tôi muốn nhân dịp này, xin mời tất cả khách mời tại hiện trường hãy dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón đại biểu của các quốc gia, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của chúng ta.

Đài Loan có một truyền thống tốt đẹp đó là: chúng ta luôn ghi nhớ lòng tốt của người khác đối với chúng ta. Năm ngoái Đài Loan gửi tặng khẩu trang cho các nước bạn bè, thể hiện tinh thần “Taiwan can help – Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ”, năm nay các nước bạn quyên tặng vắc-xin cho Đài Loan, đó là “vắc-xin tình bạn”, cũng chính là “vòng tròn tuần hoàn thiện lương”. Tại đây tôi xin hứa với cộng đồng quốc tế rằng, Đài Loan nhất định sẽ đóng góp cống hiến cho cộng đồng quốc tế, để “vòng tròn tuần hoàn thiện lương” sẽ tiếp tục được lan tỏa.

Trong vòng một năm trở lại đây, dịch bệnh mặc dù gây tác động tới nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhưng không ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng của Đài Loan.

Tình trạng khan hiếm chip bán dẫn toàn cầu, càng làm nổi bật tầm quan trọng của Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu; ngoài ra tình hình biến động của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng khiến vị thế mấu chốt của Đài Loan trong khu vực một lần nữa được quan tâm chú ý.

Mối quan hệ Đài Loan - Nhật Bản tiếp tục được sâu sắc hóa, quan hệ giữa Đài Loan và EU cũng ngày càng mật thiết hơn, Đài Loan và Mỹ cũng khôi phục đàm phán về Hiệp định TIFA(Hiệp định khung về đầu tư và thương mại Đài –Mỹ) , Đài Loan cũng đã gửi hồ sơ xin gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); tại các nơi như Washington, Tokyo, Canbera hay Brussels, các vấn đề của Đài Loan không còn bị gạt sang bên lề, ngày càng có nhiều các nước bạn dân chủ sẵn sàng đứng ra ủng hộ Đài Loan.

Đài Loan tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng tin tưởng có thể bắt tay với các đối tác có lý tưởng tương đồng, để đóng góp cống hiến cho cộng đồng quốc tế. Hình tượng quốc tế của Đài Loan, không còn là đứa con mồ côi của châu Á; mà Đài Loan của ngày hôm nay, đã trở thành “Hòn đảo kiên cường” dũng cảm đương đầu trước thách thức.

2. Tình hình khu vực căng thẳng, thách thức cam go nhất từ trước tới nay

Tuy nhiên tình hình Đài Loan càng tốt hơn, thì sức ép phải chịu từ phía Trung Quốc cùng sẽ lớn hơn. Vì vậy, tôi xin nhắc nhở toàn thể đồng bào, chúng ta không được phép lơi là.

Vào thời điểm này, chính trị quốc tế đang có sự biến động mạnh mẽ. Chủ nghĩa chuyên quyền ngày càng khuyếch trương hơn, khiến các quốc gia ủng hộ giá trị tự do dân chủ trên toàn thế giới đều có sự đề phòng cảnh giác, trong khi đó Đài Loan đang nằm ở tuyến đầu của mặt trận dân chủ.

Cũng vì vậy, trong lúc tình hình quốc tế đang biến đổi, Trung Hoa Dân Quốc vào thời điểm này, cũng đang rơi vào tình thế phức tạp và nhiều biến động nhất trong vòng 72 năm qua. Mỗi một bước đi của Đài Loan chắc chắc sẽ tác động đến hướng đi tương lai của thế giới; và hướng đi tương lai của thế giới cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Đài Loan.

Tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng thực hiện kiểm soát toàn diện đối với Hongkong, trấn áp các nhân sĩ dân chủ, cũng điều chỉnh phương hướng phát triển kinh tế và chính trị được thực hiện kể từ khi Trung Quốc “cải cách mở cửa”.

Bên cạnh đó, trật tự của khu vực Nam Hải (biển Đông) và Đông Hải (biển Hoa Đông) cũng như trong khu vực đang phải gặp phải thách thức. Tại vùng trời phía Tây Nam Đài Loan, hoạt động quấy nhiễu thường xuyên của máy bay quân sự Trung Quốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và an ninh hàng không của Đài Loan.

Các quốc gia dân chủ đang nỗ lực tăng cường nền tảng hợp tác với nhau trong mọi lĩnh vực, để ứng phó với tình hình biến đổi của khu vực và toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh của G7, khối Nato, Liên minh châu Âu (EU) và “Đối thoại an ninh 4 bên” giữa Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc, ngẫu nhiên đều quan ngại tới hòa bình và an ninh của vùng eo biển Đài Loan, đồng thời cũng quan tâm đến hiện trạng hòa bình ổn định của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương liệu có bị Trung Quốc đơn phương phá vỡ hay không?

Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại, Đài Loan sẵn sàng cống hiến sức lực cho sự hòa bình và phát triển của khu vực. Về lập trường mối quan hệ hai bờ eo biển, thiện chí của Đài Loan không hề thay đổi, lời hứa cũng không thay đổi, chủ trương của Đài Loan là giữ nguyên hiện trạng, chúng ta cũng sẽ dốc sức để ngăn chặn việc thay đổi hiện trạng một cách đơn phương.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, hai bờ eo biển muốn giải quyết bất đồng, bắt buộc phải thông qua đối thoại bình đẳng.

Chúng ta kỳ vọng mối quan hệ hai bờ eo biển sẽ lắng dịu, Đài Loan sẽ không mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng nhân dân Đài Loan sẽ khuất phục bởi sức ép. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh quốc phòng, thể hiện quyết tâm tự vệ, để đảm bảo không ai có thể ép buộc chúng ta đi theo con đường mà Trung Quốc đã đặt ra. Bởi vì con đường mà Trung Quốc đã đặt sẵn, không có lẽ sống tự do dân chủ của Đài Loan, cũng không có chủ quyền của 23 triệu dân Đài Loan trên đó.

3. Hội tụ sự đoàn kết và đồng thuận, cam kết 4 điều kiên định

Trung Hoa Dân Quốc đã kinh qua 72 năm kể từ khi đặt chân tại Đài Loan vào năm 1949 cho đến nay. Đài Loan trong vòng 72 năm qua, kinh tế từ khi nghèo khó tới sung túc, chính trị từ chuyên chế đến dân chủ, xã hội từ đơn nhất đến đa dạng hóa, mỗi một bước đi đều tạo nên diện mạo hoàn toàn mới mẻ cho Trung Hoa Dân Quốc - Đài Loan của ngày hôm nay.

Diện mạo một Đài Loan được thế giới khen ngợi như ngày hôm nay, là thành quả nỗ lực chung của những lớp người Đài Loan qua nhiều thời đại. Công lao không chỉ thuộc riêng về một nhóm người nào, cũng không có bất cứ nhóm cộng đồng nào có thể khoanh tay đứng nhìn.

Trong chiến dịch pháo kích Kim Môn bùng phát vào ngày 23/8/1958, những chiến sĩ của lực lượng quân đội quốc gia đã anh dũng chiến đấu không phân biệt xuất thân quê quán. Những nhân tài ngành bán dẫn - “Ngọn núi thiêng bảo vệ đất nước” cũng không phân biệt đảng phái. Những nhân vật kiệt xuất như nhà đấu tranh dân chủ Trịnh Nam Dung là người gốc ngoại tỉnh (người có gốc gác thuộc các tỉnh khác của Trung Quốc ngoài các cộng đồng dân tộc chủ yếu Đài Loan như người Mân Nam đến từ Phúc Kiến, người Khách Gia đến từ khu vực Quảng Đông,v..v…), người mẫu Larisa Angela Bakurova nguyên là người Ukraina, nữ diễn viên Ôn Trinh Lăng mẹ là người Philippines, cha là con lai có hai dòng máu Khách Gia và Nhật bản. Và vận động viên bóng chày chuyên nghiệp mới rời xa chúng ta trong thời gian gần đây Vương Quang Huy thì là người dân tộc nguyên trú Ami.

Quốc Kỳ biến mất khiến chúng ta tức giận, Đài Loan bị chèn ép khiến chúng ta cùng phẫn nộ, đó là tình cảm cùng chia sẻ vui buồn của chúng ta. Trên đất nước rất giàu lòng bao dung này, bất kể là người đến trước hay sau, không ai là người có “tội tổ tông”, cũng không ai vì có xuất thuân khác biệt mà bị gạt khỏi khối cộng đồng chung Đài Loan. Chỉ cần tôn trọng và thừa nhận mảnh đất này, thì Đài Loan sẵn sàng dang rộng cánh tay chào đón tất mọi người, đoàn kết tất cả mọi người lại với nhau.

Chặng đường phát triển 72 năm qua tạo sự thay đổi rất lớn cho diện mạo quốc gia của Đài Loan, nhưng bên cạnh sự thay đổi, Đài Loan cũng có điều kiên định không thay đổi, đó chính là “Đảm bảo chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ”.

Chính niềm tin này đã giúp Đài Loan đứng vững không lay động, là điều mấu chốt tạo sự đơm hoa kết trái cho nền dân chủ, đó cũng là nền tảng để quân đội quốc gia chiến đấu bảo vệ đất nước trong 72 năm nay, là sự kiên định của nhiều thế hệ người Đài Loan. Sự kiên định này, từ trước đến nay luôn luôn không chỉ là sự kiên định của riêng một đảng phái nào. Hôm nay, chủ tịch đảng Quốc Dân Chu Lập Luân, chủ tịch đảng Dân Chúng Kha Văn Triết, chủ tịch đảng Sức mạnh Thời đại Trần Thục Hoa, đều có mặt tại buổi đại lễ.

Sự có mặt của các vị nêu trên, chính là phong cảnh tươi đẹp của nền dân chủ Đài Loan. Giữa các chính đảng chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh, nhưng nếu là vấn đề có liên quan đến sự tôn nghiêm quốc gia và tương lai của người dân, vì người Đài Loan qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, mọi người sẽ đoàn kết nhau lại, giữ vững chủ quyền, bảo vệ lẽ sống tự do dân chủ.

Vì vậy, chúng ta phải hứa với nhau rằng, mãi mãi kiên định chế độ tự do dân chủ, kiên định Trung Hoa Dân Quốc không thuộc Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, kiên định không cho phép chủ quyền bị xâm phạm, kiên định tương lai của Trung Hoa Dân Quốc - Đài Loan, phải tuân thủ ý chí của toàn thể nhân dân Đài Loan.

Bốn điều kiên định này là giới hạn cuối cùng mà người dân Đài Loan trao cho chúng tôi, và cũng là ước số chung lớn nhất của chúng ta. Dựa trên ước số chung này, chúng ta có trách nhiệm tích lũy thêm nhiều sự đồng thuận, cùng đoàn kết để đối mặt với những thử thách trong tương lai.

Trên vai chúng ta có một trách nhiệm chung, đó là đảm bảo cho các thế hệ trẻ mai sau tiếp tục vươn tới tự do.

4. Tập hợp sức mạnh xã hội, hóa giải sự bất đồng nghiêm trọng

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, tôi đã cố gắng thúc đẩy đa dạng hoá thương mại, đổi mới ngành nghề, chuyển đổi mô hình năng lượng, bồi dưỡng và chiêu mộ nhân tài, để người dân thấy được những chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế của Đài Loan.

Những năm gần đây, trước sự thay đổi của tình hình kinh tế toàn cầu, chúng ta đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan tại hải ngoại quay về nước đầu tư, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi mô hình ngành nghề; nhờ vận đã nhanh chóng xoay chuyển những vấn đề tồn tại suốt 30 năm qua gồm kinh tế tăng trưởng chậm, chảy máu chất xám và thất thoát nhân tài do phụ thuộc vào thị trường đơn nhất trong 30 năm qua.

Biểu hiện kinh tế của Đài Loan ngày hôm nay đã cho thấy, Đài Loan không những đã quay trở lại vị trí đứng đầu bốn con rồng nhỏ châu Á, mà còn thu hút sự chú ý của toàn thế giới, và chứng minh rằng Đài Loan có năng lực tạo ra mô hình phát triển kinh tế bền bỉ hơn và tự chủ hơn.

Chúng ta đã tạo ra một nền kinh tế mới, không còn phụ thuộc vào một thị trường đơn nhất, đây chính là mấu chốt giúp kinh tế Đài Loan đứng vững và đóng vai trò quan trọng trên quốc tế. Kính thưa đồng bào toàn quốc, cánh cửa của thế giới đã mở ra cho chúng ta, chúng ta phải kiên trì bước về phía trước, để kinh tế Đài Loan tiếp tục phát triển vững mạnh trong 30 năm kế tiếp.

Ngoài chuyển đổi mô hình kinh tế, chúng ta còn vượt qua biết bao rào cản để xúc tiến nhiều cải cách mới. An sinh xã hội được mở rộng hơn, có thêm nhiều đột phá về ngoại giao, sự cải cách về quốc phòng cũng đang được triển khai thực hiện. Rất nhiều thành quả, nỗ lực của chúng ta trong những năm qua đã dần dần được thể hiện cho người dân trong nước và thế giới nhìn thấy.

Có rất nhiều người hỏi tôi, tiếp theo, chúng ta sẽ còn phải làm gì cho Đài Loan? Câu trả lời của tôi rất đơn giản, ngoài dám cải cách đổi mới và tăng cường sức mạnh quốc gia, chúng ta phải tạo dựng một nền tảng lâu dài vững chắc để phát triển tương lai cho đất nước, giúp Trung Hoa Dân Quốc - Đài Loan có đầy đủ thực lực, có một xã hội ổn định để đón đầu những biến đổi và thử thách trong giai đoạn tiếp theo.

Chúng ta cần phải đối mặt với những vấn đề khúc mắc, những bất đồng đã tồn tại trong xã hội bấy lâu nhưng khó tìm được tiếng nói chung, tìm ra giải pháp mà đại phần đông đều có thể chấp nhận được, từ đó hóa giải những tranh chấp đã kéo dài suốt nhiều năm qua, như vậy Đài Loan mới có thể tiến bước về phía trước không còn phải lo lắng.

Chúng ta phải đáp ứng nhu cầu phát triển của quốc gia, kiểm thảo và điều chỉnh thích đáng đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý nhà nước như thể chế và tổ chức chính phủ, thể chế địa phương, quy hoạch lãnh thổ quốc gia và phát triển khu vực, để công tác quản lý nhà nước đạt được hiệu quả cao nhất, có thể phản ánh được dân ý ở mức độ tốt nhất.

Trong đó, cải cách thể chế hiến chính là một trong những việc nhất định phải đối mặt. Uỷ ban Sửa đổi Hiến pháp tại Viện Lập pháp đã được thành lập, việc sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ là dựa trên cơ sở Hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc, và với tiền đề bảo vệ thể chế hiến chính tự do dân chủ.

Tôi hiểu rằng việc sửa đổi Hiến pháp là rất khó khăn, tôi muốn kêu gọi các đảng phái rằng, vấn đề sửa đổi Hiến pháp có liên quan đến việc điều hành quốc gia, bất kể đảng cầm quyền hay đảng đối lập, đều nên buông bỏ thành kiến và tiến hành thảo luận vấn đề hiến chính một cách nghiêm túc, tìm ra sự đồng thuận lớn nhất.

Công việc thúc đẩy chuyển đổi công lý, cũng đang thử thách trí tuệ và dũng khí của thế hệ chúng ta làm thế nào để xoa dịu những vết thương và đánh giá những sai lầm mà lịch sử để lại.

Ngoài ra, chính sách năng lượng của quốc gia nên theo định hướng ra sao, cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ.

Không một quốc gia nào có thể tiếp tục tích lũy khả năng tăng trưởng kinh tế với chính sách năng lượng bất ổn. Chúng ta đã đồng bộ với trào lưu quốc tế, tuyên bố mục tiêu không phát thải Carbon vào năm 2050, bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải bắt tay với nhóm ngành để vạch ra bản đồ cụ thể nhằm nắm bắt xu thế và đánh giá nguy cơ kịp thời, xây dựng hệ thống cung ứng điện linh hoạt hơn và có năng lực phản ứng nhanh hơn. Việc này không chỉ có liên quan đến sức cạnh tranh, mà còn gắn liền sự phát triển bền vững của môi trường.

Bắt tay vào giải quyết các vấn đề quan trọng này mới có thể tạo dựng nền tảng lâu dài vững chắc, và để lại một quốc gia tươi đẹp hơn cho thế hệ sau. Tuy vậy trước đây, khi những đề tài công cộng này được mang ra thảo luận, vốn lại rất dễ bị chuyển biến thành những tranh luận có tính ý thức hệ do lập trường chính đảng bất đồng hoặc do khác biệt trong nhận thức chính trị. Những tranh chấp này không giúp ích gì cho sự phát triển của quốc gia, mà chỉ khiến chúng ta phải dậm chân tại chỗ.

Vì vậy, trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, tôi hy vọng có thể thu hút nguồn lực xã hội, cùng tìm ra con đường giải quyết những vấn đề nêu trên. Để xã hội và các cơ quan chính trị cùng bắt tay hợp tác, cùng tìm ra ước số chung lớn nhất giữa những ý kiến bất đồng, và lần lượt hoá giải những vấn đề nan giải, xây dựng cơ sở vững chắc cho định hướng phát triển chung của quốc gia.

5. Vinh quang tự tin cùng nắm tay, Đài Loan bước ra thế giới

Năm 2021 là một một năm đầy thử thách, và cũng là một năm đầy cảm động. Tại Olympic Tokyo vừa qua, các tuyển thủ Đài Loan đã đạt thành tích cao chưa từng có. Vào ngày sinh nhật của quốc gia, một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vận động viên và đội ngũ hậu cần. Cảm ơn các bạn đã giúp thế giới nhìn thấy Đài Loan.

Trong quá trình thi đấu Olympic, lại một lần nữa người dân Đài Loan đã thể hiện được ý thức khối cộng đồng chung. Tôi biết có người tự cho rằng cứ mỗi lần mình xem thi đấu thì tuyển thủ Đài Loan lại bị thua trận, vì thế đã không dám xem, chỉ lặng lẽ cổ vũ trong lòng. Tôi cũng biết, có người thì khi xem thi đấu bắn cung, căng thẳng đến mức nhịp tim đập còn nhanh hơn cả tuyển thủ.

Đó chính là khối cộng đồng chung, là một sợi dây vô hình đã nối tất cả chúng ta lại với nhau, hỉ nộ ái ố, vui buồn có nhau.

Trong trận thi đấu cầu lông đôi nam giật giải huy chương Vàng, khi trên màn hình hiện xuất hiện chữ “in”, tôi tin rằng có không ít người đã reo hò theo, thậm chí còn rơi lệ.

Chúng ta đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Những điều tốt đẹp của Đài Loan, sự tự tin của Đài Loan, sự dũng cảm của Đài Loan, vẫn luôn mong đợi được thế giới khẳng định và nhìn thấy. Mùa hè năm nay, chúng ta đã làm được điều đó.

Những ngày qua, mỗi khi máy bay diễn tập cho Đại lễ Quốc khánh bay lượn trên bầu trời Đài Bắc, rất nhiều người đi đường đã dừng lại để ngẩng đầu ngắm nhìn, họ đang ngắm lực lượng Không quân bảo vệ quốc gia.

Không chỉ có lực lượng Không quân, vì vào dịp Quốc khánh, trên đường phố Đài Bắc xuất hiện rất nhiều lực lượng diễn tập để chuẩn bị cho buổi đại lễ. Lực lượng công binh, binh chủng hoá học, đội xe mô-tô phản ứng nhanh của hiến binh, và rất nhiều loại xe quân sự thường ngày hiếm có dịp được thấy trên đường phố, đã xuất hiện trên con đường Nam Trùng Khánh ở ngay trước mặt chúng ta bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.

Mọi người ai nấy đều bận chụp ảnh, có lẽ không biết rõ đây là lực lượng bộ đội nào, hoặc có lẽ cũng không biết tên gọi của các trang thiết bị, nhưng có một một cảm giác rất an tâm. Đây chính là quân đội quốc gia của chúng ta. Quân đội của chúng ta, sẽ bảo vệ quê hương chúng ta, khi có thiên tai tai họa thì họ sẽ đến ứng cứu, khi chủ quyền lãnh thổ và tự do dân chủ bị đe doạ thì họ sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nước nhà.

Một trong những hình ảnh gây xúc động nhất của Đài Loan trong năm 2021 chính là vào lúc những vị anh hùng trở về từ Olympic Tokyo, lực lượng không quân đã huy động máy bay tiêm kích Mirage 2.000 bay lượn trên không khung để nghênh đón họ.

Anh hùng lực lượng quân đội quốc gia và anh hùng Olympic Tokyo đều là anh hùng của quốc gia. Tôi hy vọng toàn thể đồng bào Đài Loan hãy tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đài Loan, tin tưởng vào tầm quan trọng của Đài Loan, tin tưởng rằng khối cộng đồng chung của 23 triệu dân Đài Loan sẽ tỏa sáng và kiêu hãnh trên thế giới.

Hãy để chúng ta tiến bước lên phía trước với niềm vinh quang và sự tự tin, làm chủ bản thân, hạnh phúc vì được là công dân thế giới, để Đài Loan trở thành một Đài Loan của thế giới. Chúc mừng Trung Hoa Dân Quốc sinh nhật vui vẻ, cũng xin chúc tất cả đồng bào Đài Loan mạnh khỏe, bình an và thuận lợi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Nguồn: https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006139

.