CIA báo động: hàng chục mật báo viên ngoại quốc của CIA bị giết, bị bắt, hay đã bị lộ vài năm qua. - Nhân lực y tế vào giúp SG bắt đầu về nguyên quán. Tịch thu 17.000 viên thuốc điều trị COVID-19, ung thư nhập lậu. Khởi động 10 đường bay nội địa từ ngày 10/10. Từ SG về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô. Bình Dương cho dân di chuyển bằng xe cá nhân sang tỉnh khác. 7 người vượt hơn 1.000 km từ Bình Dươn

- CIA báo động: hàng chục mật báo viên ngoại quốc của CIA bị giết, bị bắt, hay đã bị lộ vài năm qua.

- Nhân lực y tế vào giúp SG bắt đầu về nguyên quán. Tịch thu 17.000 viên thuốc điều trị COVID-19, ung thư nhập lậu. Khởi động 10 đường bay nội địa từ ngày 10/10. Từ SG về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô. Bình Dương cho dân di chuyển bằng xe cá nhân sang tỉnh khác. 7 người vượt hơn 1.000 km từ Bình Dương về Sơn La, lạc đường ở Hà Nội. Gần 20.000 người về quê tự phát, Cà Mau đưa ra quy định về cách ly tại nhà. Các nhà ngoại giao kiếm khách cho Phú Quốc

- 1 DB Cộng Hòa ở New Hampshire: đại dịch COVID là mạng lưới tử thần giăng bẫy của Vatican-Mỹ-Anh

- Giải Nobel Hóa Học 2021 trao cho GS Benjamin List (tại Đức) và GS David WC MacMillan (Mỹ gốc Scotland)

- Mạng lưới bệnh viện Kaiser Permanente cho tạm nghỉ không lương 2,200 người chưa chích ngừa

- gian thuế hợp pháp: 400 gia đình giàu nhất từ 2010-2018 kiếm lợi $1.8 ngàn tỷ đô và chỉ trả thuế 8.2%

- AT&T bơm tiền, tài trợ đài OAN đầy tin giả và cuồng nhiệt giúp Trump, giúp thúc đẩy bạo loạn 6/1/2021

- Bộ Giáo Dục nới hạn vì đại dịch, giúp nửa triệu công chức Mỹ gần tới chỗ xóa nợ [đi học] hoàn toàn

- Dan Scavino (Cựu giám đốc mạng xã hội của Trump) biến mất: Ủy ban Điều tra không gửi được trát đòi

- Mỹ tịch thu nhiều lô hàng với thẻ chích ngừa giả mạo và thuốc Ivermectin từ TQ gửi tới Chicago

- thị trấn an toàn nhất nước Mỹ: Columbia, Maryland; South Burlington, Vermont; Nashua, New Hampshire

- 1 cựu viên chức Facebook tố Facebook chọn ưu tiên hốt bạc, thay vì giữ an toàn cho người dùng mạng

- Texas: vớt xác Quoc Phung và Nguien Nguyen chết đuối trong khi lội nước câu cá ở quận Galveston County

- HỎI 1: Úc châu cảnh cáo TQ là đừng tấn công quân sự Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân gốc Á: chỉ 4% không tin vaccine, 20% nói có gian lận bầu cử 2020? ĐÁP 2: Đó là bản thăm dò UCLA.

QUẬN CAM (VB - 6/10/2021) --- Tỷ phú đóng thuế ít. Nhiều năm trước, báo New York Times đăng bài của tỷ phú Warren Buffett thú nhận rằng ông trả thuế gần $7 triệu đô thuế liên bang trong năm 2010, tức là chỉ trả thuế suất 17.4%, trong khi 20 nhân viên trong văn phòng của ông nộp thuế tỷ suất từ 33% tới 41%, tức trung bình 36%.

Nhưng từ 2014 tới 2018, tỷ phú Buffett nộp thuế liên bang là $125 triệu đô. Trong thời kỳ đó, tài sản ông tăng $24.3 tỷ đôla, tức là thuế suất nộp là 0.1%. Buffett nhìn nhận đóng thuế thấp như thế, khi trả lời báo ProPublica.

Do vậy, mới có dự luật mới đưa ra của 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren và Bernie Sanders yêu cầu đánh thuế 3% trên tất cả tài sản nào cao hơn 1 tỷ đôla. Nhưng tình hình cho thấy không nhiều dân cử muốn bỏ phiếu dự luật này, vì gây quỹ tranh cử từ cả 2 đảng là dựa vào các đại gia tiền nhiều, thuế ít.

Các kinh tế gia của TT Biden lại đưa ra bản nghiên cứu mới, cho thấy 400 gia đình giàu nhất Hoa Kỳ từ năm 2010 tới 2018 đã kiếm lợi $1.8 ngàn tỷ đôla và chỉ trả thuế 8.2% tỷ suất. Hóa ra, người giàu đã ăn bám kinh tế Mỹ nhiều hơn là chúng ta có thể hình dung.

--- AT&T bơm tiền nuôi OAN. Nếu không có AT&T bơm tiền, mạng lưới truyền hình cực hữu và đầy thuyết âm mưu One America News (OAN) có thể sẽ không xuất hiện và như thế có thể sẽ không có ngày bạo loạn 6/1/2021, theo tin Reuters sau khi đọc các hồ sơ tòa về tiền AT&T giúp OAN thành lập năm 2013.

Sáng lập viên và là Tổng quản trị OAN là Robert Herring Sr. điều trần năm 2019 rằng: "Họ [AT&T] muốn có mạng TV bảo thủ. Lúc đó họ chỉ có 1 là Fox News, trong khi phe tả có 7 mạng lưới TV. Khi họ nói thế, tôi nhảy ra lập đài OAN."

OAN nhận 90% nguồn tiền từ AT&T, lợit ức từ 1 hợp đồng với các làn sóng TV thuộc sở hữu của AT&T, trong đó có DirecTV, theo lời khai của 1 kế toán OAN năm 2020. Kế toán này khai rằng OAN đã được AT&T bơm 57 triệu đôla và được hứa thêm $250 triệu đô trong năm 2019.

Patrick Nellies, luật sư của OAN ra khai trong 1 đơn kiện về lao động nộp lên từ 1 cựu nhân viên, nói là nếu DirecTV không tái hợp đồng, thì ngay ngày mai OAN sẽ phá sản đóng cửa, vì trị giá thực chỉ là zero.

--- Xóa nợ đi học. Chính phủ Biden nói hôm Thứ Tư 6/10/2021 là tạm thời mở rộng chương trình xóa nợ đi học của Bộ Giáo Dục, sẽ dễ cho công chức xóa nợ trong thời kỳ khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Nghĩa là, Bộ sẽ công nhận một số khoản tiền chi trả trước đây lúc đó không tính vào khoản tiền trả góp 120 tháng cần có để xin xóa nợ. Bộ nói thay đổi này sẽ giúp nửa triệu công chức tại Hoa Kỳ gần tới chỗ xóa nợ [đi học] hoàn toàn.

Bộ nói gần nhất là 22,000 người vay sẽ tự động được xóa nợ mà không cần làm gì. Và 27,000 người vay khác có thể đủ điều kiện nếu họ xác định được các thời gian nhận việc [với chính phủ].

Theo chương trình, công chức được xóa nợ nếu đã trả 120 tiền nộp hàng tháng và làm việc toàn thời như là 1 công chức trong 10 năm. Lúc đó, tiền nợ còn dư sẽ xóa về zero.

--- Giải Nobel Hóa Học 2021 trao cho 2 nhà nghiên cứu: nhà khoa học Đức Benjamin List của viện Max Planck Institute, và nhà khoa học sinh tại Scotland tên là David WC MacMillan đang dạy ở Princeton University, Hoa Kỳ. Họ sẽ nhận huy chương vàng Nobel, và 1.4 triệu đô tiền mặt.

Hai nhà khoa học đã xây dựng cách mới để thiết lập các phân tử có tên là "asymmetric organocatalysis" từ năm 2000. Phương pháp này đã dẫn tới nhiều ứng dụng, như tạo ra các chất để đón nhận ánh sáng trong tế bào quang điện (điện mặt trời), cũng như giúp cho các công trình bào chế dược liệu.

--- Không chích, thì về nhà. Mạng lưới bệnh viện Kaiser Permanente đã cho ngừng việc, tạm nghỉ không lương đối với 2,200 nhân viên chưa chích ngừa. Số nhân viên này chiếm từ 1% tới 2% tổng số nhân sự của Kaiser toàn quốc.

Nếu tới ngày 1/12/2021 mà họ vẫn chưa chích ngừa, nhóm tạm cho nghỉ này sẽ bị sa thải luôn. Kaiser hiện thời có 304,220 nhân viên (trong đó 63,847 y tá và 23,597 bác sĩ) tính vào năm 2021.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 05/10 đến 17h ngày 06/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 4.356 ca ghi nhận trong nước (giảm 04 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 2.223 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.960), Bình Dương (852), Đồng Nai (534), An Giang (180), Kiên Giang (79), Long An (74), Tiền Giang (72), Bình Thuận (60), Đắk Lắk (58), Trà Vinh (52), Khánh Hòa (47), Đồng Tháp (47), Cần Thơ (44), Tây Ninh (41), Bạc Liêu (32), Hà Nam (25), Cà Mau (22), Bến Tre (21), Vĩnh Long (20), Gia Lai (20), Bình Định (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Ninh Thuận (14), Hà Nội (9), Quảng Nam (8 ), Đắk Nông (7), Quảng Ngãi (7), Quảng Bình (7), Bình Phước (5), Thừa Thiên Huế (5), Nghệ An (5), Kon Tum (4), Thanh Hóa (2), Nam Định (2), Lạng Sơn (1), Sơn La (1), Ninh Bình (1), Hà Tĩnh (1), Phú Yên (1), Đà Nẵng (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 119 ca tử vong tại TP. SG (88), Bình Dương (16), Tiền Giang (2), Long An (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Tây Ninh (2), An Giang (2), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Kiên Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 136 ca.





Nhân lực y tế vào giúp SG bắt đầu về nguyên quán. Tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM có nhiều chuyển biến tích cực, do đó, Bộ Y tế đề nghị thành phố sắp xếp để nhân lực hỗ trợ được trở về địa phương công tác. Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, đồng thời để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của Thành phố và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TP HCM được về địa phương, đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15/10/2021.

Tịch thu 17.000 viên thuốc điều trị COVID-19, ung thư nhập lậu, giá hàng trăm USD/lọ. Hải quan vừa thu giữ 17.000 viên thuốc điều trị COVID-19 và ung thư nhập lậu qua đường hàng không về Hà Nội. Kiểm tra tại một kho hàng ở xã Thạch Lỗi, Sóc Sơn, Hà Nội, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) khám xét 8 kiện hàng nghi vấn. Số hàng hóa này được nhập từ Ấn Độ theo loại hình phi mậu dịch về TP. HCM và tiếp tục được chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay nội địa. Kết quả khám xét lực lượng Hải quan thu giữ 17.000 viên thuốc điều trị COVID-19 và điều trị ung thư nhập lậu. Đáng chú ý, theo tham khảo, thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir for injection có giá lên đến hàng trăm USD/lọ. Mặt khác, trên các lọ thuốc đều có dòng chữ For India Only (tạm dịch "sản phẩm chỉ dành cho thị trường Ấn Độ"). Ngoài ra, để đưa các lọ thuốc điều trị COVID-19 này ra khỏi Ấn Độ về Việt Nam, các đối tượng ngụy trang bằng cách đóng gói trong các hộp thuốc điều trị bệnh gan…





Khởi động 10 đường bay nội địa từ ngày 10/10. Cục Hàng không VN vừa báo cáo Bộ GTVT kế hoạch triển khai các đường bay nội địa thường lệ trở lại từ ngày 10/10. Trong đó, hành khách được yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, đối với người xuất phát từ một số nơi. Các đường bay có thể thực hiện theo kế hoạch đã được Cục Hàng không xin ý kiến gồm 10 đường bay giữa TP.HCM với Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An và giữa Thanh Hóa với Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc. Cục HKVN cho biết, các đường bay chỉ được mở sau khi có ý kiến đồng thuận của cả 2 địa phương có cảng hàng không, sân bay liên quan đến đường bay; các đường bay tiếp tục được bổ sung khi có thêm ý kiến đồng ý của các địa phương khác. Tần suất khai thác ban đầu không vượt quá số lượng đã xin ý kiến và nhận được sự đồng ý của các địa phương, sẽ được Cục HKVN phân bổ cho các hãng hàng không Việt Nam đã đăng ký (có thể thấp hơn tần suất đã đăng ký).

Từ SG về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô. Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình Dương cho dân di chuyển bằng xe cá nhân sang tỉnh khác. Bình Dương đề nghị các công ty, doanh nghiệp có thể tự xét nghiệm và cấp giấy cho công nhân, đồng thời phải chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm đó. Người dân di chuyển bằng xe cá nhân phải tiêm đủ hai mũi vaccine và phải có phiếu xét nghiệm. Bình Dương cơ bản thống nhất với phương án tổ chức cho người lao động (đặc biệt người di chuyển bằng phương tiện cá nhân), di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh. Riêng đối với người sử dụng xe cá nhân thì bắt buộc phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng, kèm theo giấy xét nghiệm âm tính 7 ngày/2 lần.





7 người vượt hơn 1.000 km từ Bình Dương về Sơn La, lạc đường ở Hà Nội

. Do không biết đường nên 7 người (trong đó có 1 trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi) bị lạc trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) khi đang di chuyển từ Bình Dương về Sơn La. Công an huyện Thạc Thất – Hà Nội thông tin, vào hồi 3h sáng ngày 6/10 đơn vị tiếp nhận 1 nhóm công dân người dân tộc Mông (6 người lớn cùng 1 trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng) di chuyển trên 3 chiếc xe máy bị lạc đường, xe máy bị hư hỏng cần giúp đỡ, hỗ trợ. Họ từng làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ (KCN Bình Dương – tỉnh Bình Dương) vượt hơn 1 nghìn km bằng xe máy để về quê tại huyện Phù Yên – Sơn La tránh dịch. Do đêm tối khiến nhóm người bị lạc đường, phương tiện xe máy bị hư hỏng nên đã nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng Công an huyện Thạch Thất. Ngay sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ, lực lượng Công an huyện đã liên hệ với Trung tâm Y tế huyện tổ chức test nhanh COVID-19, tất cả đều cho kết quả âm tính. Công an huyện Thạch Thất cũng bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời và sửa chữa xe máy bị hư hỏng, hỗ trợ một phần kinh phí cho nhóm người này về quê.300.000 liều vắc xin AstraZeneca do Australia trao tặng. Chiều 6-10, Bộ Y tế tiếp nhận 300.000 liều vắc xin AstraZeneca và trang thiết bị y tế do Chính phủ Australia trao tặng. Lô vắc xin này được chuyển về Hà Nội từ tuần trước. Như vậy, đến nay, Australia đã chuyển giao hơn 700.000 liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam, là một phần trong cam kết của chính phủ nước này hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều.vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary. Ngày 6-10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về việc mua vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary. Đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 400.000 liều vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary với các điều kiện: Chấp nhận mua vắc xin với hạn sử dụng đến 31-10-2021. Chấp nhận giá vắc xin không thể đàm phán theo quy định của Chính phủ Hungary.Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, từ ngày 1/10 đến sáng 6/10 có gần 20.000 người từ các tâm dịch đổ về quê ở Cà Mau và dự kiến tình trạng này tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, dẫn đến sự quá tải cũng như nguy cơ lây nhiễm chéo SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tập trung. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế việc lây nhiễm chéo trong các khu vực cách ly tập trung, UBND tỉnh quy định: Những người được phép cách ly y tế tại nhà phải được tiêm 1 hoặc 2 liều vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày và khi về đến Cà Mau có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; người đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời hạn 6 tháng và khi về đến Cà Mau có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.. Bộ VHTT&DL và Bộ Ngoại giao đang phối hợp kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, trong đó phát huy vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao ở những quốc gia là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Cơ hội rộng mở cho Việt Nam. Tại hội nghị với các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về mở cửa đón khách quốc tế diễn ra chiều nay (6/10), Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao là cầu nối quan trọng để thúc đẩy khách du lịch tới Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc vào tháng 11 tới. Đại diện nhiều cơ quan ngoại giao tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng như khu vực ASEAN, Đông Bắc Á, Mỹ, Nga, Tây Âu… cho biết Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng thời người dân ở các quốc gia này cũng đang có nhu cầu đi du lịch rất lớn.---. Theo bản tin từ đài phát thanh New Hampshire Public Radio, Dân biểu tiểu bang tại New Hampshire có tên là Ken Weyler (Cộng Hòa) đang bị nhiều dân cử cả hai đảng, trong đó có cả Thống Đốc Chris Sununu, kêu gọi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chánh Hạ Viện tiểu bang.Lý do vì DB Weyler đưa ra các thuyết âm mưu kinh dị về COVID-19, và cũng ra luận điệu tấn công Giáo Hội Công Giáo.Phóng viên Josh Rogers ghi rằng Thống Đốc Sununu đưa ra sau khi DB Weyler, 79 tuổi, email gửi các bạn đồng viện các thuyết âm mưu về COVID-19 trong đó có bản tin sai trái, quy chụp rằng những cái chết vì COVID là âm mưu dàn dựng chung của 3 trung tâm quyền lực: Vatican, Washington D.C. và London.DB Weyler cũng gọi Giáo Hội Công Giáo là "mạng lưới hình sự" đầy những ma quỷ (full of "Satanists" and "Luciferians").Dân Biểu Mary Jane Wallner (Dân Chủ), môt lãnh đạo Dân Chủ trong ủy ban House Finance Committee, cũng ra bản văn chỉ trích, rằng các tin vịt mà Weyler đưa ra rất nguy hiểm cho sức khỏe công chúng ở New Hampshire và cho tính khả tín của Quốc Hội New Hampshire.---. Hôm Thứ Ba, CNN loan tin rằng Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 không có thể đưa trát đòi tới Dan Scavino (Cựu giám đốc về truyền thông mạng xã hội của chính phủ Trump).Phóng viên Ryan Nobles nói rằng qua nhiều nguồn tin từ Ủy ban Điều tra thì ủy ban không tìm ra tung tích của Scavino ở đâu để gửi trát đòi tận tay, trong khi nửa đêm Thứ Năm là hạn chót đòi một hồ sơ ra thảo luận. Tình hình biến mất này cho thấy một trở ngại lớn từ các phụ tá của Trump, cản trở cuộc điều tra bằng cách đơn giản nhất: mất tích.---. Các viên chức Sở Thuế Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ từ Chicago đã tịch thu nhiều lô hàng trong đó là các thẻ chích ngừa giả mạo và các lô thuốc Ivermectin (loại dùng để tẩy giun trong ruột ngựa) hôm Thứ Hai 4/10/2021. Hiện thời một số người Mỹ vẫn tin sai lạc rằng thuốc Ivermectin chữa được COVID-19.Các thùng hàng ghi nhãn hiệu "logs" và "greeting cards" được chở từ Mexico và Trung Quốc tới Texas, nhưng bên trong lại là nhiều gói thuốc viên Ivermectin, và các thẻ chích ngừa giả mạo chưa điền tên. Các nhà khoa học nói rằng Ivermectin không chữa được COVID, và có thể làm chết người.---. Nếu bạn sợ thiên tai giông bão, thì hãy tránh Oklahoma City, nơi tệ hại nhất Hoa Kỳ lãnh nạn thiên tai, theo phân tích của WalletHub. Nơi an toàn nhất đối với thiên tai là thị trấn Dover (Delaware).Công ty WalletHub sử dụng nhiều hồ sơ từ Census Bureau, FBI, FTC, FDIC, Gun Violence Archive, và các nguồn khác để chấm điểm 182 thành phố với 44 lĩnh vực, trong đó có số người chết vì COVID, khủng bố, nguy hiểm vì súng, cháy rừng, siết nhà, cướp, tội tấn công tình dục... để làm danh sách các thành phố an toàn nhất.Nhóm 10 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ là:1. Columbia, Maryland2. South Burlington, Vermont3. Nashua, New Hampshire4. Yonkers, New York5. Madison, Wisconsin6. Portland, Maine7. Warwick, Rhode Island8. Raleigh, North Carolina9. Burlington, Vermont10. Winston-Salem, North CarolinaNhóm 5 thành phố bất an nhất trong 182 thành phố là:178. Memphis, Tennessee179. Oklahoma City, Oklahoma181. Fort Lauderdale, Florida182. St. Louis, Missouri---Frances Haugen, một cựu viên chức Facebook, đã điều trần trước Thượng Viện hôm Thứ Ba. Haugen nói rằng Facebook biết có những thông tin nguy hiểm lưu chuyển trên mạng này, nhưng đã chọn ưu tiên là hốt bạc, thay vì giữ an toàn cho người dùng mạng. Tuy nhiên, Facebook đã chối trách nhiệm, và chỉ trích Haugen dữ dội.Một trong các quan tâm chính của Haugen là Facebook không ngăn chận các quốc gia thù nghịch Hoa Kỳ dùng mạng này để lèo lái dư luận Mỹ. Haugen là cựu quản lý sản phẩm trong Phòng Civic Integrity của Facebook.- Tin giả tràn ngập. Haugen nói rằng nghiên cứu của Facebook cho thấy khi tăng các bài viết gây chia rẽ, thì sẽ tăng người đọc và tăng lượng tương tác.- Điều khoản 230 trong 1 luật năm 1996 miễn trách nhiệm với các mạng xã hội đối với nội dung người dùng phóng lên, nhưng Haugen nói chính phủ phải cẩn trọng vì các bài thúc đẩy bạo lực.- Phụ huynh nên cẩn trọng, vì trẻ em dựa vào mạng xã hội như Facebook làm theo những chuyện bất tường. Trong khi đó Facebook và nhiều mạng không lọc các thông tin nguy ah5i cho trả em.- Tin giả về "gian lận" bầu cử 2020 không được kiểm soát đã góp phần dẫn tới bạo loạn 6/1/2021.---Trong khi các cơ sở kinh doanh Mỹ nói là thiếu công nhân, Sở Tình Báo CIA lại báo động là thiếu mật báo viên. Các nguồn tin nói với New York Times rằng 1 điện văn tối mật gửi tới các trạm CIA toàn cầu tuần qua cảnh báo rằng hàng chục mật báo viên ngoại quốc của CIA vừa mới bị giết, bị bắt, hay đã bị lộ trong vài năm qua.Bức điện văn đã ghi cụ thể số lượng mật báo viên CIA bị các sở tình báo thù nghịch xử tử (nhưng báo N.Y.T. không ghi rõ). Điện văn cũng thúc giục các gián điệp không chỉ tập trung tuyển mật báo viên, mà cần chỉ họ cách giữ gìn không bị lộ và phải giúp bảo vệ nhân sự mật báo viên.Nguồn tin nói Sở tình báo Pakistan đã thành công trong việc nhận ra các mật báo viên CIA. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Iran cũng đang truy lùng gián điệp và mật báo viên CIA, và trong vài trường hợp đã biến họ thành gián điệp đôi.---Ty Cảnh Sát Quận Galveston County đã tìm ra xác của Quoc Phung và Nguien Nguyen từ vùng nước ngoài bán đảo Bolivar Peninsula hôm cuối tuần, vào sáng Chủ Nhật. Cả 2 người đều là cư dân thị trấn Bellaire tới.Hai người Phung và Nguyen được tin là quen nhau, đã rủ nhau sáng Thứ Bảy tới vùng bán đảo Bolivar Peninsula để lội nước câu cá: họ mặc bộ áo quần cao su may liền nhau, đi bộ lội vùng nước ccạn để câu cá), và được báo cấo mất tích sáng Chủ Nhật.Lý do nào họ chết đuối chưa rõ. Chiều Thứ Bảy có một trận bão mưa rào đổ xuống quận này. Hai người mặc bộ đồ cao su để lội vùng nước cạn nên khó trồi lên, nếu họ bị sụp vào chỗ nước sâu.---: Úc châu cảnh cáo TQ là đừng tấn công quân sự Đài Loan?: Đúng thế. Bản tin báo Taiwan News hôm 5/10/2021 ghi rằng sau khi 56 chiến đấu cơ Trung Quốc chỉ trong 1 ngày Thứ Hai 4/10/2021 đã bay vào bầu trời nhận dạng quốc phòng của Đài Loan, Úc Châu hôm 5/10/2021 cảnh cáo TQ là đừng dùng vũ lưc vì như thế là gây bất an cho vùng Ấn Độ Thái Bình Dương.Một phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Úc châu nói nước này lo ngại về chuyện đưa phi cơ tác chiến xâm nhập bầu trời Đài Loan, nói rằng TQ phải ôn hòa đối thoại với Đài Loan, chớ dùng bạo lực quân sự. Úc châu nói Úcc hâu muốn khu vực an toàn, thịnh vượng và pháp trị.Úc châu mới đây vào nhóm 3 nước AUKUS (Úc, Mỹ, Anh) để làm thế đối trọng TQ vùng Thái Bình Dương, trong đó Mỹ sẽ giúp xây dựng lực lượng tàu ngầm chạy năng lượng nguyênt ử cho Úc châu -- và điều này là TQ nổi giận.Chi tiết:---: Dân gốc Á: chỉ 4% không tin vaccine, 20% nói có gian lận bầu cử 2020?Đó là bản thăm dò UCLA. Bản thăm dò toàn quốc của UCLA là nỗ lực làm việc chung của 200 học giả từ gần 100 đại học Mỹ, phỏng vấn gần 15,000 người da đen, trắng, Latino, và gốc Á. Bản thăm dò có tên là "2020 Collaborative Multiracial Post-Election Survey" trong đó hỏi/đáp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hoa ngữ (giản thể), Hoa ngữ (truyền thống), Hàn ngữ, Việt ngữ, Ả rập ngữ, tiếng Arabic, Urdu, Farsi và Haitian Creole.. Về chích ngừa. Gần 79% dân gốc Á Thái Bình Dương tin vào vaccine, chỉ 4% nói không tin vaccine này. Nhưng 17% dân da đen, 19% da trắng không tin vào vaccine. Và 11% dân Latino không tin vaccine.. Gian lận bầu cử 2920? Hơn 40% da trắng, 20% dâng ốc Á Thái Bình Dương, 22% gốc Latino, 17% da đen nói là có gian lận bầu cử 2020.Chi tiết: