Trợ cấp "food stamps" cho 42 triệu dân Mỹ tăng 27%/người/tháng, tức là tăng 36$/người; gia đình 4 người sẽ lãnh $835 đô/tháng - VN lây nhiễm chết dịch giảm. Tới giữa năm 2022, VN sẽ có 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Mỹ chuyển thêm gần 1,5 triệu liều vắc xin Pfizer cho VN. 500 người xô xát khi bị chặn lại ở Bình Dương. Công an điều tra các cá nhân quyên góp từ thiện cứu trợ. 25 tỉnh thành c

- Trợ cấp "food stamps" cho 42 triệu dân Mỹ tăng 27%/người/tháng, tức là tăng 36$/người; gia đình 4 người sẽ lãnh $835 đô/tháng

- VN lây nhiễm chết dịch giảm. Tới giữa năm 2022, VN sẽ có 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Mỹ chuyển thêm gần 1,5 triệu liều vắc xin Pfizer cho VN. 500 người xô xát khi bị chặn lại ở Bình Dương. Công an điều tra các cá nhân quyên góp từ thiện cứu trợ. 25 tỉnh thành cho học sinh đến trường học trực tiếp. 5 bệnh viện không cấp cứu bệnh nhân: Rút giấy phép hành nghề 1 bác sĩ. SG xe cộ ra phố đông hơn.

- vượt qua dấu mốc lịch sử: 5 triệu người chết dịch toàn cầu, 700,000 người chết dịch tại Mỹ

- 1 tay cực hữu thú nhận đã lái xe từ Texas tới bắn 13 phát đạn từ súng AK-47 vào đồn cảnh sát Minneapolis

- Merck bào chế thuốc uống Molnupiravir trị COVID-19: giảm 50% nhập viện và tử vong với bệnh nhân mới lây

- LS của Trump lại cãi y hệt đơn kiện Twitter: Facebook không có quyền cấm vì tài khoản Trump là công quyền

- anh lính TQLC bên Trump trong buổi vận động ở Georgia mạo nhận là kẻ nhấc bé sơ sinh qua tường sân bay

- tòa xử Alex Jones có tội vì nói vụ nổ súng ở trường tiểu học Sandy Hook làm chết 26 người chỉ là đóng phim

- MS thuyết âm mưu Pat Robertson (kẻ chống đồng tính, từng chụp mũ Thẩm phán Tòa Tối Cao Ginsberg là CS) về hưu

- hôm nay, Thứ Bảy 2/10, sẽ có 600 cuộc tuần hành khắp nước Mỹ để bảo vệ quyền lựa chọn sinh sản

- California: học sinh trường tư và công đều phải chích ngừa để vào lớp học trực tiếp

- HỎI 1: Bắc Ái Nhĩ Lan báo động thiếu hề? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Quà tặng Trung Quốc: Nhà máy điện Ninh Bình. ĐÁP 2: Thầy phong thủy Tàu quậy.

QUẬN CAM (VB-2/10/2021) --- Siêu mục sư truyền hình Pat Robertson --- cũng là người của thuyết âm mưu, đại gia truyền thông bảo thủ và là người gay gắt chống đồng tính -- hôm Thứ Sáu tuyên bố từ nhiệm khỏi chức vụ chủ trì chương trình "The 700 Club." Đài TV Christian Broadcasting Network (CBN) của ông gọi đó là "60 Năm Chấn Động Lịch Sử Truyền Đạo qua TV."

Trong hơn nửa thế kỷ, mục sư Robertson đã kích động nhiều cuộc chiến văn hóa, nổi bật là 2 ngày sau vụ khủng bố 9/11, trong khi Hoa Kỳ còn bàng hoàng vì các màn cướp phi cơ và lao xuống tự sát, mục sư Robertson đứng bên cạnh mục sư Jerry Falwell tuyên bố rằng chính vì Hoa Kỳ có những người đồng tính, nên đã bị Thượng Đế trừng phạt. Năm 2005, mục sư Robertson tố cáo Thẩm phán Tòa tối cao Ruth Bader Ginsberg là Cộng sản. Bà Ginsberg là người cấp tiến, bênh vực nữ quyền, chấp nhận phá thai.

--- Nhân loại tới dấu mốc lịch sử hôm Thứ Sáu: 5 triệu người chết vì dịch COVID-19. Khắp thế giới, trung bình 8,000 người chết/ngày. May mắn, các tuần gần đây, số người chết giảm đi.

Cũng hôm Thứ Sáu, vượt một dấu mốc buồn ở Hoa Kỳ: 700,000 người chết vì dịch. Nói bi thảm, vì Mỹ là nơi có vaccine sớm nhất, nhiều nhất, và cũng có rất nhiều người không chịu chích người.

Như thế, trung bình chết 1,000 người/ngày tại Mỹ, nơi 55.7% dân đã chích ngừa đầy đủ, theo CDC.

--- Alex Jones -- người chủ trương thông tấn InfoWars, nơi liên tục tung tin bịa đặt -- thua đơn kiện thứ 3 chỉ trong vòng 2 ngày. Neil Heslin, người có đứa con trai 6 tuổi bị bắn chết trong vụ nổ súng ở trường tiểu học Sandy Hook Elementary School, đã kiện Jones về tội bôi nhọ và vu khống.

Hiện còn 6 gia đình khác kiện Jones. Tiền phạt sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định trong các buổi điều trần sau. Phán quyết hôm Thứ Sáu cho thấy tòa đứng về phía các nạn nhân: Jones đã vu khống rằng vụ nổ súng ở trường Sandy Hook làm chết 20 trẻ em và 6 người khác chỉ là "cú bịp lớn" ('giant hoax') và là màn đóng phim của những người đòi siết quyền sử dụng súng.

Lời vu khống của Jones đã dẫn tới hiện tượng những người bênh vực quyền dùng súng liên tục quấy nhiễu, hăm dọa các gia đình nạn nhân trong vụ Sandy Hook.

--- Hôm nay, Thứ Bảy 2/10/2021, sẽ có 600 cuộc tuần hành, biểu tình khắp nước Mỹ để bảo vệ quyền lựa chọn sinh sản. Biểu tình Women’s March do 90 nhóm tổ chức, lấy tên là “Rally for Abortion Justice” (Biểu tình vì công lý phá thai). Dự kiến ít nhất 1 triệu người tham dự.

Hôm Thứ Năm, 3 nữ dân biểu Dân Chủ --- Pramila Jayapal (Wash.), Cori Bush (Missouri) và Barbara Lee (Calif.) --- kể lại kinh nghiệm riêng, thời trẻ đã phải phá thai vì hoàn cảnh riêng. Ban tổ chức Women’s March đã lên mạng Twitter chính thức gửi lời cảm ơn 3 nữ dân biểu này đã kể những đau đớn của họ.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 01/10 đến 17h ngày 02/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 5.477 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.464 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 3.004 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (2.723), Bình Dương (1.517), Đồng Nai (509), An Giang (139), Long An (107), Kiên Giang (77), Đắk Lắk (59), Bình Thuận (47), Hà Nam (42), Khánh Hòa (36), Tiền Giang (36), Cần Thơ (23), Tây Ninh (20), Ninh Thuận (16), Quảng Bình (15), Hà Nội (14), Quảng Trị (13), Quảng Ngãi (12), Nghệ An (10), Đắk Nông (7), Bắc Giang (6), Đồng Tháp (6), Hậu Giang (5), Phú Thọ (5), Bình Định (5), Vĩnh Long (4), Cà Mau (3), Bạc Liêu (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Phú Yên (2), Nam Định (2), Bình Phước (2), Quảng Ninh (2), Hưng Yên (1), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Lâm Đồng (1), Gia Lai (1), Ninh Bình (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 164 ca tử vong tại TP. SG (123), Bình Dương (24), Đồng Nai (5), Long An (5), Kiên Giang (2), Quảng Ngãi (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 165 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.601 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Từ nay đến giữa năm 2022, VN tiếp cận khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 được tổ chức chiều 2/10. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ tiếp tục phân bổ vaccine để thực hiện tiêm mũi 2 cho nhân dân TP. Hà Nội. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng thông tin, không chỉ tại Hà Nội mà nhiều tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đã có văn bản gửi địa phương xây dựng địa phương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho tất cả các đối tượng. Trong đó có kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho đối tượng đủ 18 tuổi trở lên và kế hoạch tiêm mũi 2 để làm sao bao phủ tiêm vaccine.

Mỹ chuyển thêm gần 1,5 triệu liều vắc xin Pfizer cho VN. Thông qua cơ chế chia sẻ vắc xin COVAX, Mỹ gửi thêm 1.499.940 liệu vắc xin Pfizer-BioNTech cho Việt Nam. Ngày 2/10, Mỹ đã trao tặng thêm 1.499.940 liều vắc xin Pfizer-BioNTech cho Việt Nam nhằm hỗ trợ ứng phó với đại dịch COVID-19. Lô vắc xin này được bàn giao thông qua cơ chế chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX và được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan, Mỹ. Số vắc xin này tiếp nối ba đợt trao tặng trước đó mà Mỹ dành cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX với tổng cộng 6 triệu liều vắc xin.

Bình Dương: xô xát, ném đá công an. 500 người định thông chốt khi bị chặn lại ở Bình Dương. Theo Giám đốc Công an Bình Dương, một số người đã ném đá vào lực lượng chức năng. Cảnh sát đã áp giải các trường hợp quá khích về trụ sở. Thông tin trên được đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đề cập trong cuộc giao ban giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương về công tác chống dịch, chiều 2/10. Theo ông Quyên, chiều 1/10, người dân ở TP Thuận An đã tổ chức đi xe máy về quê. Đến chốt kiểm dịch phường Bình Hòa, họ bị chặn lại. Lực lượng chức năng đã vận động, tuyên truyền người dân nên quay về nơi cư trú. Tuy nhiên, khoảng 500 người không chịu quay xe, tập trung thông chốt. Trước tình hình phức tạp, tổ công tác đã kéo lưới rào chắn. Một số người đã bấm còi, ném đá vào công an, dân quân tự vệ.

SG hoàn thành phương án cho phép người dân đi lại 4 tỉnh liền kề. UBND TP.HCM chiều 2/10 cho biết, Thành phố vừa có văn bản gửi UBND 4 tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh về phương án việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn, thời gian áp dụng từ ngày 4/10. Cụ thể, đối với việc vận chuyển bằng xe ô tô: Đối tượng vận chuyển là công nhân, chuyên gia, do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) đến cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP.HCM và ngược lại. Khi di chuyển, công nhân, chuyên gia phải đáp ứng điều kiện: Đã tiêm ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 âm tính (định kỳ 7 ngày/lần). Đối với người sử dụng xe cá nhân như ô tô, mô tô, xe gắn máy: Người ngồi trên xe phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS- CoV-2 âm tính (định kỳ 7 ngày/lần).





Bộ Công an đang xác minh đơn tố cáo một số cá nhân hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện cứu trợ. Chiều 2/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, vừa qua, Bộ đã nhận được tin tố giác tội phạm từ đơn thư tố giác liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ tại khu vực miền Trung năm 2020. Cục Cảnh sát Hình sự cũng phối hợp với UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, để xác minh rõ số tiền, hàng mà các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, từ thiện tại các địa phương này, và cũng đã mời làm việc với một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan.

25 tỉnh thành cho học sinh đến trường học trực tiếp. Tính đến ngày 2/10, đã có 25 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp hoàn toàn 100%. Có 25 tỉnh thành cho phép học sinh được đến trường trong đó có: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang… Có 13 tỉnh thành kết hợp cả dạy trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. Có 25 địa phương chỉ dạy học trực tuyến, qua truyền hình.





5 bệnh viện không cấp cứu bệnh nhân: Rút giấy phép hành nghề 1 bác sĩ. Ngày 2.10, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm vụ bệnh nhân vụ bệnh nhân N.D (58 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) đi nhiều bệnh viện nhưng không được các cơ sở y tế cấp cứu, sau đó về nhà tử vong. Theo Quyên, qua điều tra, xác định 2 cơ sở y tế có dấu hiệu liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của bác sĩ trực trong khám cấp cứu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Công an và ngành y tế đã tạm thời đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng một thời gian. Bên cạnh đó, sau khi xác định vi phạm của bác sĩ trực, đã yêu cầu thanh tra Sở Y tế phối hợp rút giấy phép hoạt động hành nghề của bác sĩ này.



SG ngày thứ 2 ‘bình thường mới’

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Quà tặng Trung Quốc: Nhà máy điện Ninh Bình

Hiệu Minh, Báo Tiếng Dân

: xe cộ nhiều hơn, dịch vụ đông khách hơn. Hôm 2.10, là ngày thứ 2 TP.HCM nới lỏng nhiều hoạt động. Đường sá ùn ùn xe cộ nối đuôi nhau, hàng loạt dịch vụ đã mở cửa đón hàng dài khách. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường nội ô TP.HCM, như Lê Văn Duyệt (Q.Bình Thạnh), Võ Thị Sáu (Q.1); đường Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám (Q.10), đường Trường Chinh (Q.Tân Bình)... hầu như đường nào cũng đông nghẹt xe cộ. Người dân ra đường với nhiều lý do: mua thực phẩm, mua sách vở, thiết bị điện tử, mua thuốc, giao hàng…--- Học sinh California sẽ phải chích ngừa, theo lệnh mới của Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Sáu. Học sinh trường công và trường tư đều phải chích ngừa chống COVID-19 đối với trẻ em trên 12 tuổi, và ưu tiên là từ lớp 7 tới lớp 12.Lệnh cưỡng bách chích ngừa có thể áp dụng từ ngày 1/1/2022, nhưng không trễ hơn ngày 1/7/2022. Sẽ cưỡng bách trẻ em từ mẫu giáo tới lớp 6 chích ngừa nếu chính phủ liên bang chấp thuận dùng vaccine cho học sinh 5-11 tuổi.Học sinh không chích ngừa sẽ có lựa chọn học từ xa. Trước khi Thống Đốc ký lệnh hôm Thứ Sáu, đã có 5 học khu California có lệnh cưỡng bách chích ngừa riêng. Do vậy, học sinh và phụ huynh cần theo dõi chỉ thị riêng từ các học khu địa phương.--- Donald Trump đã mời một lính Thủy quân Lục chiến lên sân khấu tại Georgia hôm Thứ Bảy 25/9/2021, và Trump ám chỉ cụ thể rằng lính TQLC này (Binh nhất Hunter Clark) là nhân vật trong 1 video đã nhấc 1 em bé sơ sinh qua 1 bức tường tại sân bay Kabul những ngày cuối di tản.Lúc đó Trump nói: "Chúng ta cũng vinh dự có mặt nơi đây 1 trong các lính TQLC đã can đảm phục vụ tại Kabul trong giai đoạn rút quân... và giúp di tản trẻ em vượt qua bức tường sân bay. Các bạn thấy anh này đó. Anh ta làm việc tuyệt vời."Thế rồi Clark nói chính anh là người kéo bé sơ sinh qua bức tường sân bay, "một trong những việc tuyệt vời nhất tôi từng làm trong đời." Tuy nhiên, CNN nhận một văn thư từ Đơn vị 24 Viễn thám TQLC viết rằng Clark không phải là người trong video nhấc em bé sơ sinh qua tường ngày 20/8/2021. Văn thư nói, Clark đang bị điều tra vì mạo nhận.--- Ivan Harrison Hunter, 24 tuổi, thành viên trong nhóm cực hữu Boogaloo Boys đã thú nhận trước tòa hôm Thứ Năm rằng đã đi từ Texas tới Minneapolis sau cái chết của George Floyd và đã giả mạo làm 1 người ủng hộ nhóm Black Lives Matter trong khi quậy phá thành phố này.Hunter thú nhận đã bắn 13 phát đạn từ khẩu súng tấn công kiểu AK-47 vào Trạm Cảnh Sát Số 3, trong khi nhiều người biểu tình phóng hỏa tòa nhà này hồi tháng 5/2020. Hunter bị quay phim trong khi hô khẩu hiệu "Công lý cho Floyd." Lúc đó Hunter mang một mặt nạ hình đầu lâu, mà điều tra viên sau đó thấy mặt nạ đó trong 1 vidoe trên trang Facebook của y.Tổ chức Boogaloo có lập trường cực hữu, kỳ thị sắc tộc, có mục đích kích động 1 cuộc nội chiến mới tại Hoa Kỳ. Hồ sơ tòa ghi rằng Hunter tới Minneapolis cùng 2 thành viên khác của Boogaloos và cũng liên lạc với Steven Carrillo, 1 thành viên Boogaloo bị tố giác bắn chết cảnh sát tại California.--- Luật sư của Trump hôm Thứ Sáu 1/10/2021 ra trước tòa liên bang, lý luận rằng Facebook không có quyền áp dụng nội quy đốiv ới Trump bởi vì Trump là 1 "pháp nhân chính quyền."Reuters loan tin rằng luật sư của Trump hôm Thứ Sáu nói y hệt như khi ra tòa hồi tháng 9/2021 trong đơn kiện rằng hãng Twitter không có quyền áp dụng nội quy hãng này cho Trump. Đơn kiện lúc đó vì Twitter đã vĩnh viễn cấm cửa Trump sau ngày bạo loạn 6/1/2021.Bản tin Reuters ghi rằng luật sư của Trump nói tài khoản mạng xã hội của Trump là tài khoảng chính quyền, không phải riêng của tư nhân, và các chuyên gia pháp lý nêu thắc mắc rằng vì sao bây giờ Trump là công dân bình thường làm sao lại kiện chuyện bị treo tài khoản như thế được.--- Hãng dược Hoa Kỳ Merck nói hôm Thứ Sáu là sẽ xin phép chính phủ chấp nhận loại thuốc uống nhãn hiệu Molnupiravir để chữa trị COVID-19 sau khi thử nghiệm cho thấy kết quả giảm 50% trường hợp nhập viện và tử vong đối với các bệnh nhân mới lây nhiễm.Phát minh mới của Merck là một cuộc cách mạng, vì tất cả cách chữa trị COVID-19 được chính phủ chấp thuận hiện thời đều phải chích hay truyền kháng thể qua dây IV. Do vậy, nếu được chấp thuận, loại thuốc viên để uống của hãng này sẽ dễ lưu giữ và sử dụng, và có thể được biên toa thuốc viễn liên, không cần tới bệnh viện.--- Tiền trợ cấp thực phẩm (food stamps) cho 42 triệu dân Mỹ sẽ tăng trung bình 27% kể từ hôm Thứ Sáu 1/10/2021, và đây là mức tăng nhiều nhất trong lịch sử của chương trình an sinh xã hội này.Chương trình này có tên chính thức là Supplemental Nutrition Assistance Program (Chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ túc), viết tắt là SNAP, trong khi dân gốc Việtq uen gọi theo tên cũ là "food stamps".Trung bình, mỗi người trong chương trình sẽ thấy trợ cấp tăng khoảng $36 đô/tháng theo kế hoạch có tên là Thrifty Food Plan, theo giải thích của Bộ Nông Nghiệp.Một gia đình 4 người đang lãnh trợ cấp thực phẩm có thể lãnh tối đa $835 đô/tháng trong khu vực lục địa 48 tiểu bang, tăng từ mức trước đó là $680 đô/tháng.---: Bắc Ái Nhĩ Lan báo động thiếu hề?: Đúng vậy. Bắc Ái Nhĩ Lan, tức là Northern Ireland, đang thiếu hề nghiêm trọng. Theo lời David Duffy, đồng sở hữu gánh xiệc Duffy’s Circus, trận đại dịch COVID-19 đã làm cho thiếu nhân sự khi nhiều nghệ sĩ hề phải trở về quê nhà ở nước khác trong thời đại dịch. Bây giờ thì nhiều gánh xiệc tại Châu Âu và Anh quốc đang rục rịch hoạt động lại từ 6 tháng qua, khối nghệ sĩ sân khấu Liên Âu đã trở lại làm việc, và cho tới tuần trước thì Duffy không xin được hộ chiếu visas cho các nghệ sĩ sân khấu đối với các công dân ngoài Liên Âu. Thêm nữa, nước Anh bây giờ đã tách khỏi Liên Âu, nên thủ tục khó thêm một phần. Duffy đã đăng thông báo ngày 23/9/2021 để tìm nhân sự mới tại đất nhà, nói rằng gánh xiệc chuẩn bị hoạt động lại, cần nhân sự mới, những người tới xin việc cần trình diễn một tiểu phẩm qua mạng trực tuyến và hãy hình dung rằng bạn đang trình diễn với 700 hay 800 khán giả vây quanh, và bạn chỉ có vài phút đồng hồ để làm sôi động cho dậy lên những tiếng cười, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay: "Một nghệ sĩ hề có thể là nơi cô đơn nhất, bởi vì bạn phải đơn độc đứng giữa [hàng trăm khán giả] và phải có thể tương tác và làm họ sinh động lên."Chi tiết:---: Quà tặng Trung Quốc: Nhà máy điện Ninh Bình.: Thầy phong thủy Tàu quậy.-- 1-10-2021Hôm nay 1-10 Quốc khánh Trung Quốc. Xin chúc mừng.

Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình, do Trung Quốc viện trợ, được khởi công xây dựng ngày 5/3/1971 với 4 tổ máy công suất 100 MW, tháng 5/1972 việc xây dựng nhà máy phải ngừng do Mỹ ném bom trực tiếp vào khu vực núi Cánh Diều, nơi xây dựng nhà máy. Năm 1974, Nhiệt điện Ninh Bình chính thức hòa nhập vào mạng lưới điện lực Việt Nam và trở thành một trong 3 nguồn điện chủ yếu của lưới điện miền Bắc.

Đọc bài về núi Cánh Diều và nhà máy Nhiệt điện của cựu Bộ trưởng Võ Hồng Phúc mới biết các cụ cao cao cũng biết nhưng vì hữu hảo nên theo Trung Quốc. Bộ trưởng Phúc kể khá nhiều chi tiết mà dân Ninh vầy đều thuộc.

Núi Cánh Diều ở Ninh Bình còn có tên là núi Ngọc Mỹ nhân, theo huyền thoại, do một tiên nữ giáng trần, hoá đá mà thành núi. Đứng từ phía Bắc, mạn Cao Bồ nhìn về nam hoặc đứng ở Cầu Yên nhìn về bắc núi có hình dáng một cô gái khỏa thân nằm ngửa.

Khi Trung Quốc giúp xây dựng nhà máy điện, muốn chọn núi Cánh Diều vì cho rằng thuận lợi cho việc bảo vệ nếu có tấn công bằng không quân (mẹ kiếp máy bay bắn từ phía nào chả được). Phía ta thì muốn xuôi về hạ lưu sông Đáy để thuận lợi cho vận chuyển than và tránh ô nhiễm bụi than cho thị xã Ninh Bình lúc đó.

Trong sâu xa còn có một lý do mà chỉ có các bậc cao niên lúc đó rỉ tai. Đó là lý do tâm linh: vấn đề huyệt đạo của núi Cánh Diều. Nhưng lý do này không ai dám nêu chính thức vì mê tín dị đoan là cấm kỵ lúc bấy giờ.

Nhà tôi (rất gần nhà Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ở Trung Trữ) cách núi Cánh Diều 12 km đường chim đi bộ nên quá biết chuyện này. Bố tôi học lớp 1 cũng biết thằng Tầu thâm. Rồi bây giờ dân vẫn đồn mỹ nhân bị đâm bằng dao hay bị hiếp tùy theo góc chụp từ đâu.

Tôi (Cua) còn nhớ khi xây dựng xong thì ống khói nhà máy đã cao bằng núi Cánh Diều chứ không nhớ có ống khói thứ 2 cao hơn sau này. Nhìn từ xa, cái ống khói cao hơn giống như một cái dương vật đâm thẳng vào đúng chỗ hiểm của Ngọc Mỹ nhân. Người già thì nói núi Cánh Diều bị yểm. Người trẻ thì nói Ngọc Mỹ nhân bị hãm hiếp. Cái này thì tôi đồng ý với Bộ trưởng Phúc.

Chuyện người đẹp bị hiếp, bị yểm bùa chỉ là dã sử nhưng 3B ô nhiễm của Ninh Bình là có thật do TQ nham hiểm để lại. Khu gang thép Thái Nguyên, cầu Thăng Long, nhiệt điện Ninh Bình, bauxite Tây Nguyên… chưa đủ mở mắt cho nhiều nhà lãnh đạo xứ ta. Giờ là đường sắt Hà Đông – Cát Linh nuốt không trôi cũng là từ phương Bắc.

Lúc còn bé, tôi học sử qua bố, một nông dân học xong bổ túc lớp 1 tại trường làng. Không hiểu sao, cụ chỉ biết đọc, biết viết qua loa, thế mà cụ thuộc dã sử Nguyễn Bỉnh Khiêm, vua Đinh Tiên Hoàng cờ lau tập trận, rồi các tích về những ngọn núi vùng Hoa Lư lầu lầu.

Nhờ cụ mà tôi biết Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là ông tổ cỡ 21-24 đời của họ Giang. Nguyễn Bỉnh Khiêm từng tham gia chấp chính trong triều đình nhà Mạc, có nhiều đóng góp, nhưng khi Mạc Thái Tông mất năm 1540 thì quốc gia rối ren.

Ông dâng sớ trị tội lộng thần nhưng vua mới lên thay còn trẻ, không chấp thuận, Trạng Trình đã bỏ về quê ở ẩn. Khi biết mình có thể bị liên lụy với triều đình khi đã hết thời, là người nhìn xa trông rộng, cụ đã khuyên các con đi trốn mỗi người một nơi, tránh họa tru di tam tộc.

Theo bố tôi kể, người con cả có tên là Nguyễn Văn Chính, hiệu là Hàn Giang cư sỹ, trốn về Ninh Bình. Khi đi qua bến đò sông Hoàng Long, nối Trường Yên với bên Gia Viễn, cư sỹ thấy phong cảnh hữu tình, liền đổi thành Hàn Giang Hầu (Giang Hàn Hầu), tránh được sự trả thù của nhà Lê – Trịnh. Dòng họ ấy đẻ ra một thằng cu đốt nhà và là chủ hang Cua.

Hàn Giang Hầu là ông tổ của nhà Cua mấy chục đời, hiện có nhà thờ tại cố đô Hoa Lư. Hai chục năm trước, họ Giang ra tận Tiên Lãng (Hải Phòng) để nhận họ hàng của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bây giờ giỗ họ, hai bên Nguyễn và Giang vẫn mời nhau chén rượu lạt.

Ông già tôi hay ngâm nga câu “Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong” để nói về hai triều đại Lê Trịnh phải dựa vào nhau mà sống.

Ông kể vanh vách tích vua Đinh cờ lau tập trận, thịt trâu đãi bạn, rồi cắm đuôi xuống lỗ nẻ, bị chú đuổi chạy qua sông Hoàng Long và được rồng cứu, sau làm nên nghiệp lớn.

Tôi còn bé, nghe thế thôi, cũng không tin vào dã sử, không tin lắm vào chuyện cu Bin, cu Luck là con cháu mấy chục đời của Trạng Trình. Nhưng nhờ có cụ già nhớ dã sử mà tôi biết nhiều hơn về quê hương, đi đâu cũng so sánh, quê mình thế này, quê mình thế kia.

Năm 1974 tôi du học Ba Lan về phép thăm nhà thì Trung Quốc đã khánh thành nhà máy. Thấy cái ống khói cao vừa miệng núi, ông già nhà tôi đã lầm bầm “Thằng Tầu nó thâm, xây thế này thì bụi khói toàn đổ về thị xã cho mà xem”.

Thị xã Ninh Bình này có 3 chữ B: Bần, Bụi và Buồn chính là từ đây. Gió bắc tràn về cũng làm khói quẩn và đổ bụi vào thị xã, gió nam thổi cũng tạt bụi vào thị xã.

Bố tôi ngửa mặt than, nhớ lại lời sấm Trạng Trình “An Nam chớ vội làm giầu. Thằng tây nó tếch, thằng Tầu nó sang”. Các cụ nói cấm có sai.

