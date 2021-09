chụp nón cối: Thống Đốc Charlie Baker (Cộng Hòa) của Massachusetts bị tố là 1 gián điệp CSTQ - Các bệnh viện dã chiến SG bắt đầu 'vắng' bệnh nhân. SG: nới lỏng, "mở cửa" từ sau ngày 30-9. SG tháo dỡ chốt chặn, người dân dè dặt ra đường. 'Phố Tây' tràn ngập niềm vui. Từ 1-10, dân SG ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý. Siêu thị SG mở cửa đón khách từ ngày mai 1/10/2021. Sài Gòn: Bà con

Các bệnh viện dã chiến SG bắt đầu 'vắng' bệnh nhân. SG: nới lỏng, "mở cửa" từ sau ngày 30-9. SG tháo dỡ chốt chặn, người dân dè dặt ra đường. 'Phố Tây' tràn ngập niềm vui. Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương... từ từ mở cửa.

- chụp nón cối: Thống Đốc Charlie Baker (Cộng Hòa) của Massachusetts bị tố là 1 gián điệp CSTQ

- Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn ra trát đòi thêm 11 phụ tá của Trump để chất vấn về ngày 6/1/2021

- Corey Lewandowski bị PAC của Trump sa thải vì bị 1 phụ nữ Cộng Hòa tố cáo nói tục, sờ tay bậy bạ

- Cộng Hòa Wisconsin: nhiều ghế không cần bầu, cứ để Thống Đốc bổ nhiệm, như Bộ Trưởng Ngân Khố, Bộ Trưởng Hành Chánh

- tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất, nhập viện cao nhất, chết dịch cao nhất đều có Thống Đốc Cộng Hòa

- nghiên cứu của UCLA: đa số doanh nghiệp gốc Á vùng Nam California thê thảm sau đại dịch

- Paul Nicholas Miller, chủ trương da trắng thượng đẳng, kêu gọi nội chiến Mỹ, bị kêu án 41 tháng tù về tội súng

- bị Lindell vu khống, tiểu bang Cộng Hòa Idaho đếm phiếu lại bằng tay 2 quận: Lindell chỉ bịa đặt

- Đan Mạch: Viện bảo tàng trao họa sĩ Jens Haaning $84,000 đô để vẽ, nhận về 2 khung trống, nhan đề "Vơ tiền rồi dzọt"

- TNS Ted Cruz (Cộng Hòa): ủng hộ các cầu thủ NBA chống chích ngừa, chụp mũ vaccine là để quỷ Satan gài chip

- Ecuador: cuộc chiến băng đảng trong tù, làm 116 người chết, trong đó 5 người bị chặt đầu, 80 bị thương

- HỎI 1: Các bệnh viện khắp Hoa Kỳ: bệnh nhân COVID vào tràn ngập, nhân viên y tế lại thiếu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tượng răng kỷ lục? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-30/9/2021) --- Có ít nhất 116 người bị giết sau cuộc bạo động trong nhà tù tại Ecuador hôm Thứ Ba. Trong đó, có 5 người bị chặt đầu, và 80 người khác bị thương trong cuộc chiến băng đảng liên hệ các đường dây ma túy quốc tế tại nhà tù Litoral Penitentiary ở thị trấn Guayaquil, theo báo Wall Street Journal.

Súng, dao, và bom được các băng đảng đưa vào tù để thanh toán nhau. Tổng Thống Ecuador hôm Thứ Tư đã tuyên bố tình hình khẩn cấp trên toàn bộ hệ thống nhà tù toàn quốc.

--- Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-TX) lại vuốt ve những người tin thuyết âm mưu, viết lên mạng rằng ông liên minh với nhiều ngôi sao bóng rổ NBA có lập trường chống chính ngừa, kể cả trong đó có 1 cầu thủ nói rằng trong vaccine chích ngừa có gắn vi xử lý microchip theo kế hoạch của quỷ Satan (Satan: theo Kinh Thánh là kẻ chỉ huy ma quỷ, chống lại Thượng Đế).

TNS Cruz cũng chuyển 1 bài từ báo The Hill, trong đó ghi nhận một số cầu thủ thượng thặng NBA từ chối chích ngừa, trong đó có ngôi sao bóng rổ Kyrie Irving, Phó chủ tịch nghiệp đoàn bóng rổ quốc gia.

Cầu thủ Kyrie Irving hôm Thứ Hai khi được phóng viên hỏi qua Zoom, trả lời rằng "xin tôn trọng chuyện riêng tư" của anh.

Irving mới đây đã vào mạng Instagram biểu hiện ủng hộ một người đưa thuyết âm mưu rằng chích ngừa là gài chip theo "kế hoạch quỷ Satan" và báo Gainesville Sun ghi nhận thêm rằng chính Kyrie Irving nói về thuyết âm mưu vaccine gắn chip khi giao du với bạn hữu.

TNS Cruz hôm Thứ Tư phóng tweet rằng ông liên minh với các ngôi sao bóng rổ NBA không chích ngừa, và ghi rõ tên nhóm 4 cầu thủ thượng thừa này khi viết "#Cơ thể bạn, lựa chọn của bạn" với: Kyrie Irving, Andrew Wiggins, Bradley Beal, Jonathan Isaac.

Hiển nhiên, khoa học không có chỗ ở Texas và nhiều nơi khác. Hình ảnh bác sĩ bị thay thế bằng huyền thoại quỷ Satan.

--- Trong những ngày gần đây, các quan chức Cộng Hòa tiểu bang Idaho đã lặng lẽ kiểm phiếu, đếm lại bằng tay các phiếu ở 2 quận, sau khi Mike Lindell, Tổng quản trị MyPillow, vu khống rằng có 35,000 phiếu tại Idaho bị máy bầu chuyển từ bầu cho Trump sang bầu cho Biden. Nếu chuyển như thế bằng máy, thì các phiếu bầu bằng giấy sẽ cho thấy sai biệt.

Do vậy Bộ Trưởng Hành Chánh Idaho là Lawerence Denney (Cộng Hòa) quyết định đếm tay phiếu 2 quận Camas và Butte -- lý do chọn 2 quận này vì nhỏ, dễ kiểm chứng là lời nói của Lindell đúng hay sai.

Sau khi đếm xong, Denney lên truyền hình Boise's Channel 11 tường trình kết quả: Bộ Hành Chánh Idaho nghiêm túc duyệt xét các lời tố cáo của Lindell, đó là lý do phải đếm lại bằng tay xem có sai với phiếu bằng máy. Chánh văn phòng của Denney là Chad Houck nói rằng Bộ đã tức khắc đếm lại dựa vào cáo buôc của Lindell.

Hóa ra chằng có gì sai. Lindell nói 44 quận Idaho có trò lật ngược phiếu qua máy bầu, nhưng Lindell không biết rằng có ít nhất 7 quận Idaho trong bầu cử 11/2020 không có tiến trình đếm phiếu qua máy.

Trong khi tại quận Butte County, các quan chức năm ngoái đếm ra kết quả: 1,202 phiếu bầu cho Trump, 188 phiếu bầu cho Biden. Nhưng Lindell viết rằng quận Butte County chỉ có 130 phiếu bầu cho Biden. Thế là đếm lại, kết quả tuần qua cho thấy: chính xác 188 phiếu bầu cho Biden. Không hiểu Lindell lấy đâu ra số 130.

Điều bất thường duy nhất ở quận Butte là: chỉ 1,406 trong 1,415 phiếu nguyên thủy của quận được đếm, cho nên có con số thấp 1,193 cho Trump trong khi thực tế phải là 1,202.

Nên ghi chú rằng: nhiều phiếu thuộc dạng tranh luận, đếm cũng được, quăng cũng được, là khi có các dấu hiệu hay bôi xóa, hay chữ ký không giống chính xác, có thể làm vô hiệu hóa, nhưng cũng có thể chấp nhận, tùy nhận xét riêng của quan chức bầu cử. Tức là, lỗi ở người (human error), không phải lỗi máy.

Tại quận Camas County, kết quả năm ngoái cho thấy 507 phiếu bầu cho Trump, và 149 phiếu bầu cho Biden. Đếm tay tuần qua cho thấy 508 phiếu bầu cho Trump, và 149 phiếu bầu cho Biden.

Các quan chức Idaho dự định đếm lại vào tháng tới tại quận Bonner County, nơi Lindell nói có 2,244 phiếu bị chuyển từ Trump sang Biden.

--- Chuyện xảy ra ở Đan Mạch, đất nước yêu chuộng nghệ thuật. Viện bảo tàng Kunsten Museum of Modern Art trao cho họa sĩ Jens Haaning gần $84,000 đôla để vẽ lại 2 họa phẩm cũ của anh cho viện này triển lãm.

Cuộc triển lãm đã mở cửa hôm 24/9/2021, chủ đề là về tình trạng lao động và tiền, nhan đề triển lãm là “Work It Out” (Hãy làm cho ra).

Thế rồi Jens Haaning gửi tới viện bảo tàng này 2 khung tranh trống trơn, đặt nhan đề là "Vơ tiền, rồi chạy" (“Take the Money and Run”).

Họa sĩ Jens Haaning lên truyền hình P1 giải thích rằng đó là nghệ thuật khái niệm, ghi lại chính xác tình trạng của anh bây giờ.

Viện bảo tàng nói rằng Haaning đã vi phạm hợp đồng, nhưng không trả lời khi phóng viên hỏi có dự tính đưa ra cảnh sát chuyện này hay không, nếu Haaning vẫn không hoàn tiền trước khi triển lãm bế mạc vào tháng 1/2022.

Haaning nói rằng chính đó là họa phẩm khái niệm của anh, không sai hợp đồng gì.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 29/9 đến 17h ngày 30/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước (giảm 807 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.550 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (4.372), Bình Dương (2.103), Đồng Nai (626), An Giang (172), Long An (125), Kiên Giang (79), Đắk Lắk (64), Tiền Giang (49), Hà Nam (45), Cần Thơ (41), Tây Ninh (39), Bình Thuận (38), Khánh Hòa (30), Quảng Bình (21), Bình Phước (16), Ninh Thuận (15), Phú Thọ (14), Nghệ An (13), Quảng Ngãi (10), Đắk Nông (10), Đồng Tháp (9), Bình Định (7), Vĩnh Long (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Lâm Đồng (5), Phú Yên (4), Bến Tre (3), Bạc Liêu (3), Kon Tum (2), Đà Nẵng (2), Thừa Thiên Huế (2), Quảng Trị (2), Trà Vinh (1), Hà Tĩnh (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 159 ca tử vong tại TP. SG (106), Bình Dương (30), An Giang (7), Đồng Nai (6), Kiên Giang (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1), Quảng Bình (1).

Bộ Y tế: Miễn xét nghiệm với người lao động đã tiêm vaccine qua 14 ngày. Hướng dẫn ban hành ngày 30/9 của Bộ Y tế nhấn mạnh: Người lao động đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không cần xét nghiệm. Nếu có chỉ khuyến khích. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.



Các bệnh viện dã chiến SG bắt đầu 'vắng' bệnh nhân. Cùng với số lượng ca mắc mới giảm và số người được xuất viện tăng khiến cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung điều trị COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang giảm dần. Đây là tín hiệu vui ngay trước thềm thời điểm thành phố dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 1/10.

SG: nới lỏng, "mở cửa" từ sau ngày 30-9. Nhiều hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được UBND TP HCM cho phép hoạt động lại từ sau ngày 30-9 như chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ cưới - hỏi, cắt tóc, gội đầu... Sáng nay (30-9), lúc 9 giờ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM đã tổ chức họp cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố; kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; củng cố, phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Từng bước khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội thành phố an toàn, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân thành phố. ​



SG tháo dỡ chốt chặn, người dân dè dặt ra đường. Ngày 30/9, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều tiến hành tháo dỡ các chốt chặn, rào chắn. Tuy nhiên, do các cơ sở kinh doanh vẫn chưa hoạt động nên số người dân ra đường không quá đông.

'Phố Tây' tràn ngập niềm vui trong ngày không rào chắn. Chiều 30/9, những hàng rào chắn tại phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM đã được tháo dỡ hoàn toàn. Người dân vui mừng đón chào cuộc sống bình thường mới đang trở lại khu du lịch nổi tiếng này. Phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM vốn là địa chỉ du lịch nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn Đông Nam Á. Theo thống kê, 50% du khách nước ngoài tới TPHCM ghé tham quan mua sắm tại đây. Mô hình độc đáo du lịch ba cùng: "Cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt" của du khách nước ngoài với người dân bản địa tạo ra không khí tấp nập tại phố Tây.

Từ 1-10, dân SG ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý. Đó là thông tin mà Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin tại chương trình livestream 'Dân hỏi - Thành phố trả lời' tối 30-9. Hoan cho biết từ ngày 1-10, người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi TP.HCM. Người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã QR khai báo di chuyển tại ứng dụng VNEID và lịch sử tiêm chủng vắc xin hoặc là F0 đã khỏi bệnh đủ điều kiện lưu thông. Dù TP không kiểm soát lưu thông bằng các chốt cố định nhưng vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động; tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường. "Nếu khi kiểm tra, người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định", ông Hoan nói.

Siêu thị SG mở cửa đón khách từ ngày mai 1/10/2021. Hàng loạt siêu thị sẽ mở cửa đón khách trở lại từ ngày 1/10, sau khi TPHCM thông qua Chỉ thị mới về phục hồi kinh tế, xã hội. Cũng từ ngày 1/10, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, đơn vị quản lý chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền sẽ thực hiện theo lộ trình, tăng số ô vựa hoạt động hằng đêm tại chợ từ 20 ô vựa lên 40 ô vựa, với khả năng cung cấp khoảng 300 tấn hàng hóa hằng ngày cho khu vực TPHCM.





Sài Gòn đi dễ khó về. 28 nhân viên y tế Quảng Ninh viết đơn xin tiếp tục được ở lại SG. Được Sở Y tế Quảng Ninh rút về sau gần 3 tháng đi chi viện cho TP.HCM, đưa nhóm khác vào thay thế, nhưng 28 nhân viên y tế Quảng Ninh vào TP.HCM từ 13.7.2021 xin ở lại để tiếp tục chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Sài Gòn: Bà con đừng về quê mà hãy ở lại làm việc! “Thành phố đang rất thiếu lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Bà con đừng về quê mà hãy ở lại làm việc! Thành phố sẽ đón thêm lao động ngoại tỉnh trong những ngày tới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình tha thiết đề nghị. Sài Gòn đang có hiện tượng việc chờ người mà không tìm được nhân lực. Anh Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Công ty Saigon Home Service chuyên về dịch vụ vệ sinh căn hộ, văn phòng, cho biết: “Suốt các tháng 7 và 8-2021, tôi tuyển hàng chục nhân viên dọn vệ sinh là lao động phổ thông. Công ty chịu trách nhiệm đào tạo, lo chỗ ăn ở, liên hệ tiêm vắc xin, lương tháng 6 triệu đồng mà chỉ có vài người gọi điện liên hệ”. Còn chị Dương Vũ Hằng, chủ tiệm tóc trên đường Lâm Văn Bền, quận 7 lo lắng: "Cơ sở chưa mở cửa trở lại, nhưng đã có khách hẹn cắt, làm tóc từ ngày 1 đến 16-10, tôi rất lo lắng vì không đủ người làm".

của học sinh SG sau ngày 1.10. SG tiếp tục tổ chức dạy, học gián tiếp, trên môi trường internet, qua truyền hình. Từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy - học trực tiếp đối với giáo viên, học sinh. Các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vắc xin, có thể dạy - học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. Bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định.Từ ngày 1.10 mở rộng vùng xanh, vẫn kiểm soát giấy đi đường. Tối 30.9, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước phục hồi kinh tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 1.10. Điểm mới nhất ở văn bản này là mở rộng vùng xanh đến ấp, khu phố thay vì xã, phường như trước đây. Điều này giúp cho vùng xanh tăng lên đáng kể. Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến ấp, khu phố. Điều này giúp vùng xanh ở Đồng Nai tăng lên đáng kể, chiếm đến 76,21%. Đồng thời vẫn kiểm soát giấy đi đường.: tắm biển, tập thể dục sau hơn 2 tháng giãn cách. Người dân Đà Nẵng đổ về các bãi biển để tắm, đi bộ, tập thể dục,... sau hơn 2 tháng phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Bắt đầu từ hôm nay (30/9), người dân Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường mới sau hơn 2 tháng thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch của chính quyền Thành phố. Từ sáng sớm, các bãi biển ở Đà Nẵng đã nhộn nhịp. Theo quy định của Thành phố, người dân chỉ được tắm biển từ 4h30 đến 6h30 hằng ngày, giữ khoảng cách an toàn, mang khẩu trang trước và sau khi tắm biển. Sáng nay, 74 chợ truyền thống ở các quận, huyện cũng trở lại hoạt động bảo đảm các quy định an toàn về phòng chống dịch.tiêm hơn 130.000 liều vaccine để mở cửa đón khách. Chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế, Phú Quốc sẽ tiêm 134.814 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, có 22.000 người được tiêm mũi 2. Hai ngày qua, người dân và cộng đồng doanh nghiệp ở Phú Quốc (Kiên Giang) rất vui khi nhận được thư mời và thẻ tiêm vaccine phòng Covid-19. Đây là đợt tiêm chủng thứ 5 tại đảo ngọc với kế hoạch 95% đối tượng được tiêm vaccine. Đây là tiền đề để địa phương này mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào cuối năm 2021, sẽ tiêm cho tất cả người dân đủ 18 tuổi.mở cửa, đón khách du lịch nội tỉnh từ 1-10. UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép nhiều dịch vụ được mở cửa hoạt động trở lại, người có thẻ xanh COVID-19 được đi du lịch nội tỉnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở khu vực biệt lập, sau khi đã đáp ứng các quy định, điều kiện, tiêu chí về đảm bảo an toàn Covid-19 và được Sở Du lịch kiểm tra, chấp thuận thì được đón khách. Khách đi du lịch phải có chứng nhận tiêm đủ hai mũi vaccine, mũi thứ hai qua 14 ngày. Cũng từ ngày 1-10, tỉnh Khánh Hòa cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại và chỉ phục vụ ăn uống tại chỗ đối với người tiêm đủ hai mũi vaccine, người tiêm một mũi vaccine phải kèm theo giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.Nếu dịch kiểm soát tốt,. Nếu không có biến động lớn về kiểm soát dịch bệnh, 3 tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp 'bứt tốc' tăng trưởng, cán cân thương mại của cả nước có thể cân bằng, thậm chí nếu thuận lợi có thể nghiêng về hướng xuất siêu. Thông tin trên được ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều 30/9, tại Hà Nội. Trong tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu vẫn ước đạt 240,5 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2021 ước đạt 26,5 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. Với diễn biến này, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 xuất siêu 500 triệu USD. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,13 tỷ USD.--- Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã đưa ra trát đòi, yêu cầu thêm 11 người phụ tá của Trump ra để Ủy ban chất vấn về những gì họ đã làm để lật ngược kết quả bầu cử 2020 với ý định trao chiến thắng của Biden cho Trump.Chủ Tịch Ủy Ban là Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) nói đã gửi trát đòi lên mạng vào đêm Thứ Tư 29/9/2021. Trong đó có trát đòi gửi tới hội Women for America First (WFAF), tổ chức dàn dựng cuộc biểu tình vào buổi sáng và vài giờ sau là bạo loạn, đòi xem "nhiều hồ sơ về việc lên kế hoạch, gây quỹ, và tham dự các sự kiện [bạo loạn]."Danh sách 11 người bị triệu tập là:- Amy Kremer, sáng lập viên và là Chủ tịch WFAF.- Kylie Kremer, sáng lập viên và là Giám đốc Điều hành WFAF.- Cynthia Chafian, người thay mặt WFAF nộp đơn xin biểu tình ngày 6/1/2021 và là sáng lập viên Eighty Percent Coalition.- Caroline Wren, trên giấy xin biểu tình 6/1/2021 là "cố vấn đặc biệt."- Maggie Mulvaney, trên giấy xin biểu tình 6/1/2021 là "lãnh đạo đặc biệt."- Justin Caporale, người của Event Strategies, Inc., trên giấy xin biểu tình 6/1/2021 là "Quản lý Dự án."- Tim Unes, người của Event Strategies, Inc., trên giấy xin biểu tình 6/1/2021 là "Quản lý sân khấu."- Megan Powers, người của MPowers Consulting LLC, trên giấy xin biểu tình 6/1/2021 là "Quản lý hoạt động thời biểu và hướngd ẫn."- Hannah Salem, người của Salem Strategies LLC, trên giấy xin biểu tình 6/1/2021 là "Quản lý hoạt động tổ chức và truyền thông."- Lyndon Brentnall, người của RMS Protective Services, trên giấy xin biểu tình 6/1/2021 là "Giám sát Thực địa."- Katrina Pierson, cựu viên chức ban vận động của Trump, tham dự việc tổ chức hai buổi tụ họp đông người 5/1 và 6/1/2021 và liên lạc trực tiếp với Trump.Trước đó, Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đã gửi trát đòi:- cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows,- cựu Phó Văn Phòng Bạch Ốc, đặc trách truyền thông Daniel Scavino,- cựu quan chức Quốc Phòng Kashyap Patel,- cựu cố vấn cao cấp của Trump là Stephen Bannon.--- Một tay chân thân tín của Trump đã bị 1 phụ nữ có thế lực trong Cộng Hòa tố cáo là có lời nói và bàn tay tục tĩu. Cựu phụ tá nhiều năm của Trump là Corey Lewandowski vừa bị 1 siêu ủy ban gây quỹ và hành động (PAC) ủng hộ Trump đã sa thải, sau khi bị tố cáo có hành vị gợi ý tình dục với 1 phụ nữ góp tiền cho PAC này.Báo New York Times loan tin 1 phát ngôn viên của Trump xác nhận đêm Thứ Tư rằng Lewandowski không còn điều hành Make America Great Again Action nữa, và sẽ tiếp tục làm việc khác. Phát ngôn nhân này cũng thêm rằng Lewandowski "sẽ không còn liên hệ với thế giới của Trump nữa."Thay chỗ của Lewandowski sẽ là Pam Bondi, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Florida. Vào sáng Thứ Tư, báo Politico loan tin rằng Trashelle Odom, vợ của đại gia ngành xây dựng ở Idaho là John Odom, tố cáo Lewandowski liên tục xoa mông của bà và khoe rằng y có dương vật lớn. Hai vợ chồng Odom đã tặng $100,000 đôla cho PAC này, sau đó nói rằng họ sẽ đòi tiền lại nếu PAC không sa thải Lewandowski.Odom viết trong một bản văn rằng, "Vào đêm 26/9/2021 tại Las Vegas, Nevada, tôi dự một tiệc đêm để ủng hộ cho 1 hội từ thiện và gặp các bạn bè thân thiết. Thế rồi [Lewandowski] liên tục đưa tay sờ tôi một cách nhảm nhí, nói những lời nhảm nhí với tôi, bước theo tôi và làm tôi cảm thấy bị lạm dụng và sợ hãi."--- Cộng Hòa tại tiểu bang Wisconsin không muốn cử tri đi bầu mệt nhọc: nhiều dân cử Cộng Hòa tại Wisconsin đòi xóa bỏ các cuộc bầu cử đối với nhiều chức vụ, như Tổng giám đốc các học khu tiểu bang, Bộ TRưởng Ngân Khố tiểu bang, và Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang.Và các chức vụ không cho bầu đó, sẽ được Thống Đốc bổ nhiệm, theo báo Milwaukee Journal Sentinel tường trình.Dân Biểu Shae Sortwell giải thích rằng các chức vụ đó cần có thêm trách nhiệm, và cần đặt dưới quyền bổ nhiệm của Thống Đốc, "Chúng ta không xóa sổ chức vụ nào cả. Chúng ta chỉ đưa các chức đó dưới quyền bổ nhiệm của Thống Đốc để họ có thêm trách nhiệm."Abigail Swetz, phát ngôn nhân Bộ Giáo Dục Công Cộng [của Wisconsin] nói rằng không có lý do gì mà phải tước quyền bỏ phiếu của dân đối với các chức vụ đó, vì một cơ quan độc lập với Thống Đốc xuyên qua bầu cử phi đảng phái là cách mà chúng ta phục vụ cho trẻ em Wisconsin và chẳng cần đổi gì.--- Bạn vẫn còn nhớ rằng Joe Biden từng bị các bác Bolsa chụp mũ là sẽ đưa Hoa Kỳ theo chủ nghĩa Cộng Sản. Chụp nón cối không còn là chuyện của Little Saigon. Bây giờ các quan chức Cộng Hòa nơi khác cũng chụp nón cối táo bạo. Một hội nghị của các nhà hoạt động chống chích ngừa tại New England đầu tháng này bỗng nhiên sôi nổi sau khi 1 người tham dự tố cáo Thống Đốc Charlie Baker (Cộng Hòa) của Massachusetts là 1 gián điệp cộng sản.Chuyện chụp nón cối Thống Đốc là do phóng viên độc lập Eoin Higgins kể lại, rằng buổi hội nghị công khai của tổ chức chống chích ngừa Stand Up Massachusetts đột nhiên sôi nổi, khi nhiều người tham dự chỉ trích các chính khách và các quan chức y tế tiểu bang.Bà Dianna Ploss đã nổi giận vì Đảng Cộng Hòa Massachusetts không chịu lắng nghe các quan tâm của tổ chức của bà, và bà chụp liền nón cối: "Không tin nổi Đảng Cộng Hòa Massachusetts. [Thống Đốc] Charlie Baker là một gián điệp của Cộng Sản Trung Quốc... khôngc òn tin ai được nữa."Tuy nhiên, Dattatreya Haynes, cũng là một người chống chích ngừa, nói rằng bàn thân ông nghi ngờ, "Rất có thể rằng tổ chức Stand Up Massachusetts cũng đã bị nằm vùng và bị kiểm soát bởi các thế lực khác."--- Các tiểu bang thiên Cộng Hòa và thiên Dân Chủ có lập trường dị biệt nhau về chích ngừa chống COVID-19. Phóng viên CNN Chris Cillizza ghi rằng dự kiện mới phổ biến cho thấy hơn 92% những người tự nhận là Dân Chủ đã chích ít nhất là 1 mũi vaccine chống COVID-19, trong khi chỉ 56% người Cộng Hòa nói như thế.Do vậy nhiều tiểu bang Cộng Hòa bị tràn ngập bệnh nhân COVID-19. Phóng viên Cillizza viết rằng không riêng cá nhân 1 ai, mà là nguyên tập thể Trump và Fox News chịu trách nhiệm phần lớn.Bài báo dẫn ra rằng 12 tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên mỗi 100,000 dân đều có Thống Đốc Cộng Hòa. Nhóm 13 tiểu bang có tỷ lệ nhập viện cao nhất trên mỗi 100,000 dân đề có Thống Đốc Cộng Hòa. Nhóm 15 tiểu bang có tỷ lệ chết dịch cao nhất trên mỗi 100,000 dân đều điều hành bởi Thống Đốc Cộng Hòa.--- Kinh doanh nhỏ do người gốc Á làm chủ ở vùng Nam California là thê thảm nhất, so với các nhóm sắc tộc khác, theo nghiên cứu của University of California, Los Angeles.Trong 400 doanh nghiệp gốc Á được khảo sát, 60% nói bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch, trong khi chỉ 40% doanh nghiệp California nói chung bị như thế, theo Small Business Pulse Survey của Sở Thống Kê.Paul Ong, tác giả bản nghiên cứu và là 1 giáo sư UCLA nghiên cứu về cộng đồng gốc Á trong đại dịch, có nhiều lý do ảnh hưởng doanh nghiệp gốc Á, vì phần lớn là làm ở các ngành liên hệ du lịch, tiệm ăn, bán lẻ... và nhiều doanh nghiệp gốc Á không có nhiều vốn để chịu lỗ lâu dài.Paul Ong cũng nói rằng chính Trump cũng gây không khí kỳ thị người gốc Á khi Trump gây hiềm khích về dân gốc Trung Hoa, thế là văng miểng kỳ thị người gốc Á vì ngó mặt dân gốc Á chẳng ai phân biệt được là gốc Hoa.--- Vẫn có những người chủ trương da trắng thượng đẳng lặng lẽ chuẩn bị nội chiến. Paul Nicholas Miller, 30 tuổi, thành phần chủ trương da trắng thượng đẳng, đã bị kêu án 41 tháng tù về nhiều tội súng. Theo bản tin NBC Miami, Miller đã khóc sụt sùi giữa tòa khi nghe kêu án.Miller thú nhận chính ông mua các thùng đạn để "chuẩn bị cho nội chiến sắp tới." Trong vài tháng trước khi bị bắt, Miller viết hàng trăm bài trên Facebook, kỳ thị chửi mắng nhiều nhóm gốc thiểu số, và kêu gọi Hoa Kỳ cần cuộc nội chiến mới.---: Các bệnh viện khắp Hoa Kỳ: bệnh nhân COVID vào tràn ngập, nhân viên y tế lại thiếu?: Đúng thế. Một bài viết trên Facebook từ ngày 31/8/2021 viết rằng các bệnh viện không bị tràn ngập, nhưng chỉ là thiếu nhân viên y tế. Viết như thế chỉ đúng một nửa. Đúng sự thực chỉ là: thiếu nhân viên y tế. Và sự thực là: rất nhiều bệnh viện bị tràn ngập bệnh nhân COVID-19.Theo dữ kiện từ Bộ Y Tế và Nhân Dụng, vào ngày 2/9/2021, hơn 78% giường bệnh nhân toàn quốc đều có người nằm, gần 14% trong đó là dùng chữa trị COVID-19. Như thế là hơn 101,807 giường giành cho bệnh nhân COVID-19.Do vậy, các giường ICU (chăm sóc đặc biệt) có người nằm hơn 80% trên toàn quốc vào ngày 2/9/2021, với trong đó khoảng 31% là giành cho bệnh nhân COVID-19.Chi tiết:---: Tượng răng kỷ lục?: Đúng thế. Công ty dược phòng Dr. Reddy's Laboratories lãnh giải kỷ lục Guinness World Record vì pho tượng hình cái răng khổng lồ làm bằng 80,000 bàn chải răng dán dính lại.Pho tượng răng này cao 40 feet (= 12.2 mét) làm tại Cao đẳng Nha Khoa tại Navi Mumbai, Ấn Độ. Theo chương trình, pho tượng sẽ vẫn ở đó trưng bày khoảng 1 năm, rồi thì các vật liệu sẽ tái sanh.Chi tiết: