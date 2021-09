Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona đòi kiểm phiếu 2020 toàn tiểu bang, bị Giám sát viên quận Maricopa đòi từ chức - SG: Thêm 2 quận công bố kiểm soát được dịch, yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân không được thu thêm phí điều trị Covid-19, 2 bệnh viện đầu tiên trở về công năng khám chữa bệnh thông thường, thêm 1 trạm bơm oxy miễn phí ở trung tâm SG. Hà Nội vui mừng: Trung tâm thương mại đón khách trở lại m

Ca sĩ Phi Nhung, người nghệ sĩ hoạt động từ thiện năng động nhất, đã từ trần. Theo tin từ nhiều báo quốc nội, ca sĩ Phi Nhung, 51 tuổi, qua đời vào 12h15 trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

SG: Thêm 2 quận công bố kiểm soát được dịch, yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân không được thu thêm phí điều trị Covid-19, 2 bệnh viện đầu tiên trở về công năng khám chữa bệnh thông thường, thêm 1 trạm bơm oxy miễn phí ở trung tâm SG. Hà Nội vui mừng: Trung tâm thương mại đón khách trở lại mua sắm, xin dừng chuyến bay thương mại nội địa đến Hà Nội. Huế, Đà Nẵng, Bình Dương nới lỏng... Hà Nam siết, kích hoạt 14 khu cách ly tập trung. TIN BUỒN: Ca sĩ Phi Nhung từ trần.

.

QUẬN CAM (VB-28/9/2021) --- Nỗ lực của Trump muốn thực hiện hợp đồng giữ bí mật (nondisclosure agreement) đối với cựu phụ tá Bạch Ốc Omarosa Manigault Newman đã thất bại, theo báo New York Times. Trump hồi tháng 8/2018 đã kiện Manigault Newman sau khi cô này in sách kể bí mật về Trump trong năm 2018.

.

Cô Manigault Newman cho biết thủ đoạn của Trump trước giờ là dùng đơn kiện hù dọa để bịt miệng những người từng làm việc với Trump, nhưng với cuốn sách của cô thì Trump thất bại.

.

Luật sư của cô là John M. Phillips viết trên Twitter về đơn kiện thảm bại của Trump: "Chúng tôi đã thắng [kiện]. Chúng tôi thắng. Chúng tôi đã thắng kiện đối với cựu Tổng Thống Hoa Kỳ ngay trong trò chơi Trump bày ra và thêm tiền lệ cho thấy hợp đồng giữ bí mật là vô giá trị."

.

Theo một phân tích pháp lý, các hợp đồng "giữ bí mật" trong Bạch Ốc trên nguyên tắc là vô giá trị, vì nhân viên Bạch Ốc làm việc cho đất nước Hoa Kỳ, không phải làm việc cho cá nhân Trump hay bất kỳ ai, và tất cả những gì gọi là "bí mật" trong Bạch Ốc đều là quan tâm của toàn dân. Nhưng đơn kiện của Trump chủ yếu là tung hỏa mù tai tiếng, kéo dài thì giờ, và gây tốn kém chi phí cho người bị kiện.

.

--- Trump một lần đã nói với Tổng Thống Nga Vladimir Putin là Trump sẽ tạo ra khuôn mặt "ngầu hơn một chút" ("act a little tougher") trước ống kính các phóng viên, theo cuốn sách mới ấn hành của cựu Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Stephanie Grisham.

.

Trump nói thế với Putin trong buổi họp 2019 tại Osaka, Nhật Bản, theo báo Washington Post, nơi có 1 phó bản sách của Grisham nhan đề "I'll Take Your Questions Now."

.

Bản tin nói "rất ít điều được biết" về cuộc nói chuyện riêng, dài 90 phút, giữa Trump và Putin. Nhưng khi các phóng viên được mời ra ngoài phòng để 2 người nói chuyện riêng trong Thượng Đỉnh G-20 năm 2019, cô Stephanie Grisham chứng kiến Trump ghé sát Putin và nói: "OK, tôi sẽ làm khuôn mặt "ngầu hơn một chút" trong vài phút. Chỉ là để họ chụp hình, và sau khi họ ra, chúng at nói chuyện. Ông hiểu nhé."

.

Trump lúc đó nói với Putin "một nhanh nhẹn và vui vẻ" là đừng nhúng tay vào bầu cử Mỹ, theo báo USA Today, trong khi đưa ngón tay qua lại ra dấu chặn. Khi 1 thông ngôn dịch ra cho Putin, Putin cười phá lên.

.

--- Nhà hoạt động cộng đồng BMH từ thủ đô Washington, D.C. thông báo tin vui cho cộng đồng gốc Việt qua email sáng Thứ Ba 28/9/2021, nội dung viết:

"Tháng 8 và tháng 9 năm 2021, vui mừng có 5 Sĩ Quan Người Mỹ Gốc Việt được thăng cấp bậc Đại Tá / Captain:

.

1.- Đại Tá Jackson T. Đoàn / Thủy Quân Lục Chiến . Được thăng cấp kể từ ngày 1/8/2021.

2.- Đại Tá / Captain Mark Nguyễn / Hải Quân. Được thăng cấp kể tù ngày 1/9/2021.

** Hai Sĩ Quan Hải Quân có tên giống Người Mỹ Gốc Việt (?)

- - Vinh Q. Mai

- - Alan S. Lam

Được thăng cấp kể từ ngày 1/9/2021.

3.- Đặc biệt Đại Tá / Bác Sĩ Hải Quân Josephine Nguyễn ( Nguyễn Thị Cẩm Vân).

Được thăng cấp kể từ ngày 1/9/2021.

.

.

--- Bản tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ qua, tính từ 17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 4.583 ca ghi nhận trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 717 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bình Dương (2.575), Đồng Nai (787), TP SG (377), An Giang (232), Long An (159), Kiên Giang (70), Tây Ninh (55), Cần Thơ (52), Bình Thuận (48), Tiền Giang (38), Khánh Hòa (35), Ninh Thuận (16), Bình Phước (15), Quảng Bình (15), Đắk Lắk (14), Hậu Giang (11), Hà Nam (11), Cà Mau (10), Vĩnh Long (8 ), Trà Vinh (7), Đồng Tháp (7), Hà Nội (6), Đắk Nông (5), Bình Định (5), Quảng Ngãi (5), Quảng Trị (4), Phú Yên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Quảng Ninh (2), Bến Tre (2), Quảng Nam (2), Đà Nẵng (2), Bắc Giang (1), Bạc Liêu (1).



.

SG: Thêm 2 quận công bố kiểm soát được dịch. Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, Thành phố có thêm quận Gò Vấp và Phú Nhuận đạt tiêu chí của Bộ Y tế về kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đến nay TPHCM có 6 địa bàn kiểm soát được dịch bệnh, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 7, Gò Vấp và Phú Nhuận.



.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân không được thu thêm phí điều trị Covid-19. Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện tư không được từ chối hoặc yêu cầu người mắc Covid-19 ký cam kết tự nguyện trả toàn bộ chi phí, không được thu thêm chi phí điều trị. Nội dung trên là một trong những thông tin trong văn bản của Sở Y tế gửi các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn TP về việc cơ chế tài chính đối với cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng để điều trị Covid-19.

.

SG: 2 bệnh viện đầu tiên trở về công năng khám chữa bệnh thông thường. Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi đã trở lại công năng khám chữa bệnh thông thường mở đầu cho lộ trình phục hồi công năng các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Ngày 28/9/2021, 2 bệnh viện quận, huyện đầu tiên chuyển đổi trở về công năng khám, chữa bệnh thông thường là bệnh viện Quận 7 và bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi. Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, việc phục hồi công năng khám chữa bệnh thông thường cho người dân là một yêu cầu cấp thiết.





.

Trạm bơm oxy miễn phí ở trung tâm SG. Trạm oxy di động thiết kế trong thùng container 20 feet vừa được một doanh nghiệp lắp đặt và bàn giao cho UBND quận 1 (TP.HCM) nhằm hỗ trợ cho bệnh nhân mắc Covid-19. Sáng 28/9, UBND quận 1 tiếp nhận trạm sản xuất và bơm oxy di động do một doanh nghiệp chế tạo. Đây là trạm oxy hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19 cho Bệnh viện quận 1 và các F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn.

.

Hỗ trợ để trẻ mồ côi do đại dịch sống trong môi trường gia đình. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành hướng dẫn các địa phương về việc chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 theo hướng ưu tiên để người thân chăm sóc thay vì các cơ sở nuôi dưỡng tập trung. Phương án này được coi là giải pháp tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Điều này sẽ giúp các em giữ được sợi dây tình cảm gắn bó với người thân, đồng thời hạn chế những nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, bị dán nhãn là trẻ mồ côi bởi suy cho cùng, không chỉ là căn nhà, điều các em cần nhất là nơi có tình yêu thương.

.

Hà Nội vui mừng: Trung tâm thương mại đón khách trở lại mua sắm, tuân thủ biện pháp phòng dịch. Báo Hà Nội Mới ghi nhận rằng phần lớn trong số 100 gian hàng, siêu thị… tại Trung tâm thương mại Savico Megamall (quận Long Biên) hôm 28/9/2021 đã đồng loạt đón khách trở lại khi thành phố chính thức cho phép hoạt động. Ông Vũ Đức Đồng, Giám đốc Trung tâm thương mại Savico Megamall cho biết, ngày đầu mở cửa trở lại, trung tâm đã sẵn sàng đón khách và áp dụng nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trong đó, các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về, các khu vui chơi tiếp tục tạm dừng hoạt động. Ban quản lý Trung tâm đã yêu cầu toàn bộ nhân viên các gian hàng khi trở lại làm việc phải hoàn thành tiêm chủng tối thiểu 1 mũi vắc xin, chủ động xét nghiệm nhanh Covid-19, đặc biệt nhóm có nguy cơ như shipper, giao dịch viên, nhân viên bán hàng…





.

Xin dừng chuyến bay thương mại nội địa đến Hà Nội. UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay Nội Bài và dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19. Lý do: tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương khác hiện vẫn còn diễn biến phức tạp; dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội vẫn còn rất cao.

.

TT-Huế nới lỏng. Kể từ ngày 28/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế điều chỉnh và thực hiện một số biện pháp nới lỏng kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, bắt đầu từ hôm Thứ Bả, 28/9, tỉnh TT-Huế điều chỉnh một số hoạt động có điều kiện. Trong đó, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cafe...) được phép hoạt động, thực hiện đồng thời các biện pháp an toàn phòng dịch như giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR, phục vụ không quá 50% công suất.



.

Đà Nẵng cho tắm biển, mở lại quán cắt tóc, chợ truyền thống từ 30/9. Tối 28/9, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay. Công văn gửi các đơn vị chức năng nêu rõ, tất cả các quy định nới lỏng bắt đầu thực hiện từ 0h ngày 30/9 cho đến khi có thông báo mới. TP tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu thì ở đấy” đối với vùng đang thực hiện cách ly y tế hoặc được thiết lập khi có ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Đối với các vùng còn lại, TP tiếp tục tạm dừng các hoạt gồm: các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu), karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử...

.

Bình Dương: Từ ngày 1-10, an toàn tới đâu mở cửa tới đó. Tỉnh Bình Dương sẽ kiểm tra người dân bằng máy quét mã QR-code, thành lập trung tâm y tế lưu động, xét nghiệm diện rộng toàn dân ở các khu vực vùng đỏ, tiêm vắc-xin để mở cửa. UBND tỉnh Bình Dương cũng sẽ làm việc với các tỉnh, thành phố khác để thống nhất phương án lưu thông liên tỉnh, đồng thời công bố mở cửa trong phạm vi liên huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi địa bàn quản lý. Đặc biệt từ ngày 1-10, người dân ra đường sẽ được quản lý bằng mã QR-code để kiểm soát dịch bệnh.



.

Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp, Hà Nam kích hoạt 14 khu cách ly tập trung. Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp nhất từ trước tới nay, tỉnh Hà Nam liên tiếp kích hoạt 14 khu cách ly tập trung để thu dung số lượng F1 lên tới hơn 1.300 người đến cách ly. Để ngăn dịch, cùng với quyết định giãn cách xã hội ở một số khu dân cư thuộc 12 phường xã của tâm dịch là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã phong toả hơn 20 khu vực dân cư có người mắc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với số lượng F1,F2 nhiều, trải dài trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay Hà Nam đã thiết lập và duy trì, quản lý, kích hoạt và đưa vào hoạt động 14 khu cách ly tập trung ở các địa phương.

.

TIN BUỒN: Ca sĩ Phi Nhung từ trần. Chị là người nghệ sĩ hoạt động từ thiện năng động nhất tại VN trong các thập niên qua. Theo tin từ nhiều báo quốc nội, ca sĩ Phi Nhung, 51 tuổi, qua đời vào 12h15 trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Con gái ruột của chị - Wendy Phạm - vì ở Mỹ nên nghệ sĩ Việt Hương đại diện gia đình lo hậu sự cho đồng nghiệp. Theo đại diện bệnh viện, Phi Nhung qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất.

.

Tối 22/9, người thân cho biết tình hình ca sĩ chuyển biến xấu sau hơn một tháng nằm viện. Hồi tháng 8, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. Ca sĩ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực. Nữ ca sĩ Phi Nhung nói lời nhắn nhủ cuối: "Tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát và mãi mãi kiên định với lựa chọn làm thiện nguyện của mình."

Trên: hình dây điện thoại bị sửa; dưới: hình gốc, không bị sửa

Mô phỏng máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của kẻ địch tấn công Đài Loan. Quân đội Đài Loan đã đánh chặn chúng bằng tên lửa tầm trung và xa

Lệ Phương, RTI

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - một đồng nghiệp của Phi Nhung - nói đầu tháng 8, chị còn gọi điện trò chuyện với Phi Nhung, bàn chuyện làm show tại Mỹ gây quỹ lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện ở TP HCM chống dịch. Theo ê-kíp của cố nghệ sĩ, hồi tháng 7, Phi Nhung hoãn kế hoạch quay về Mỹ đoàn tụ con gái vì muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn hoạt động thiện nguyện thời dịch.Phi Nhung từng tâm sự cô là kết quả của một cuộc tình lầm lỡ, dù ông ngoại đã bắt phá bỏ cái thai trong bụng, mẹ vẫn quyết trốn vào chùa sanh ra cô. Năm 1970, Phi Nhung cất tiếng khóc chào đời nhưng không phải là niềm hạnh phúc và tự hào như bao đứa trẻ khác. Cô là con lai, sự tồn tại của cô bị giấu nhẹm đi trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy bất hạnh.Năm 1989, Phi Nhung bay sang Tampa, Florida, Mỹ định cư theo diện con lai, sống cùng với người dì ruột. Đó là năm 17 tuổi, Phi Nhung bắt đầu từ những công việc chân tay cực nhọc: lau sàn nhà, quét dọn, bồi bàn, may vá thuê… để mưu sinh. Năm 1992, Phi Nhung làm mẹ đơn thân và sinh người con gái đặt tên là Wendy. Tuy nhiên, mọi thông tin về con gái Wendy được Phi Nhung giữ kín hoàn toàn. Phải đến năm 2017, khi Wendy tốt nghiệp cử nhân, cô mới công khai danh tính con gái.Việc nhận con nuôi, bắt đầu từ năm 2005, lần đầu tiên Phi Nhung về nước biểu diễn. Rồi 2 hai năm sau, trại trẻ mồ côi do Phi Nhung thành lập ra đời. Để có đủ kinh phí hoạt động trại trẻ, Phi Nhung đi hát liên tục, tự rao bán CD khắp nơi, cốt lấy tiền đưa về xây chùa ở Bình Phước và nuôi đàn con nhỏ. Có lẽ cô đã nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi được sinh ra từ một ngôi chùa nhỏ bé, khuất lấp sau những nương rẫy cà phê. Cô yêu thương thân phận cô đơn của người mẹ, và người bà côi cút cho đến khi tiễn cháu lên đường. Đến nay, Phi Nhung đã có 23 con nuôi đều mang họ Phạm.Cô không kết hôn, không xây dựng một gia đình riêng mà chọn một gia đình chung với 23 người con nuôi. Thông cáo báo chí từ Fanpage của chị giải thích vì sao chị không chịu về Mỹ trong mùa dịch cho bình an, Phi Nhung quyết ở lại vì "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy". Và thế là chị quyết định bỏ vé phi cơ, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở, chị gởi gạo cho người nghèo, chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư.Theo thông tin từ Thầy Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ, buổi Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra vào 18h45 ngày 28/9/2021 theo hình thức trực tuyến. Đây là buổi livestream chùa tự tổ chức, không phải do phía Phi Nhung chủ trì. Hàng nghìn khán giả đang theo dõi, tưởng niệm nữ ca sĩ. Độc giả có thể vào xem ở YouTube.Đọc thêm về tiểu sử:--- Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in suy tính về một lệnh cấm ăn thịt chó, theo báo USA Today. Vấn đề đưa ra trong buổi họp giữa Moon và Thủ Tướng Kim Boo-kyum hôm Thứ Hai. Moon hỏi Kim rằng có lẽ đã tới lúc nên cấm ăn thịt chó.Moon nổi tiếng là người yêu thích chó, trong dinh Tổng Thống nuôi nhiều con chó. Theo bản tin CBS News, trung bình có 1 triệu con chó bị dân Nam Hàn ăn thịt mỗi năm.Nam Hàn hiện đã thực hiện lệnh bảo vệ thú vật, cấm giết chó và mèo, nhưng không cấm ăn thịt chó tại nhà hàng và một số nơi. Theo hội Humane Society International thăm dò năm 2020, có 84% dân Nam Hàn họ không hề và sẽ không ăn thịt chó, và 60% ủng hộ ra lệnh cấm ăn thịt chó.--- Jake Tapper, bình luận viên CNN, hôm Thứ Hải cảnh cáo rằng Trump vẫn chưa từ bỏ ý định lật ngược bản Hiến Pháp để sẽ chiếm lấy Bạch Óc. Bởi vì trong khi vận động tại Georgia hôm Thứ Bảy, Trump vẫn lập lại những lời bịa đặt về 'gian lận' bầu cử năm 2020.Tapper nói như thế, trong bầu cử 2024 sắp tới, Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua phiếu: "Rõ ràng là, nếu bạn nghe hai Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney và Adam Kinzinger và những người khác cảnh báo... Trump sẽ giở trò lần nữa. Và Trump sẽ có vị trí tốt hơn."Michael Starr Hopkins, chiến lược gia Dân Chủ, cảnh cáo rằng Trump đã thành công trong việc gây nghi ngờ trong mắt người ủng hộ về kết quả thua cuộc bầu cử 2020: "Trump đã trọn đời tìm cách bôi nhọ báo chí và bây giờ là bôi nhọ chính quyền. Chúng ta làm gì khi phân nửa Hoa Kỳ không tin bầu cử là hợp pháp? Đó là cách làm tan vỡ nền dân chủ."--- Trên đài CNN hôm Thứ Hai, Bill Gates (Giám sát viên quận Maricopa County và là 1 người Cộng Hòa bảo thủ) lập lại lời kêu gọi Kelli Ward (Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona) hãy từ chức, sau khi bà Ward kêu gọi có thêm những cuộc đếm phiếu bất kể là cuộc đếm phiếu tại quận Maricopa đã dẫn tới kết quả bầu cử không có gì là gian lận và rằng đúng là Biden thắng phiếu Trump hàng chục ngàn phiếu.Bình luận viên CNN Erica Hill nói rằng đã có những lời kêu gọi trong Arizona rằng Chủ tịch Cộng Hòa Arizona nên từ chức, vì hôm cuốit uần bà Kelli Ward kêu gọi đếm alị phiếu toàn tiểu bang Arizona và tới từng nhà cử tri để dò lại chữ ký, "ông có nghĩ là bà Ward nên từ chức?"Gates nói, "Đúng thế. Tôi đã công khai kêu gọi bà Gates từ chức hôm Thứ Sáu. Đã tới lúc bà Ward cần bước xuống. Bà Ward bị ám ảnh bởi lời nói dối khổng lồ, chỉ làm ah5i cho Cộng Hòa, hại cho cơ may của chúng ta năm 2022. Chúng ta đã có những cuộc bầu cử tuyệt vời ở Arizona. Chúng ta không thể để cho thuyết âm mưu về 'gian lận' bầu cử kéo lún sình. Đã tới lúc các dân cử Cộng Hòa như tôi cần đứng lên nói rằng bịa đặt như thế là đủ rồi."--- Quấy nhiễu gốc Á lại xảy ra ở Nam California. Cô Jennifer Chen, 30 tuổi, đang lái xe vào một khu đậu xe ở Los Angeles hôm Thứ Tư 21/9/2021 thì một người đàn ông lái xe dí theo, bấm còi, theo tin KTLA-5.Chen kể lại với đài này rằng người đàn ông kia thò tay vào cửa sổ xe và đấm vào mặtc ô, trong khi dùng chữ tục tĩu mắng ngườig ốc Á. Một băng hình giám sát cho thấy khuôn mặt hung thủ khi đấm cô Chen, lúc đ1o cô Chen rút điện thoại di động và và rượt theo kẻ kia.Nói chuyện với đài KTLA-5, luật sư của cô Chen là Edward Lee, nói rằng ông đã cung cấp cho cảnh sát lai lịch hung thủ, rằng trường hợp này vừa có yếu tố hành hung vừa có yếu tố kỳ thị gốc Á.--- Hôm Thứ Hai, bình luận gia Jonathan P. Baird viết trên nhật báo Concord Monitor, kêu gọi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hãy truy tố Trump. Nhật báo này bản doanh ở New Hampshire, một tiểu bang có truyền thống bầuc ho Dân Chủ.Jonathan P. Baird viết rằng Trump đã dàn dựng một cú bạo loạn để lật ngược kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ, mặc dù không thành công nhưng Trump đã nỗ lực để cướp cuộc bầu cử 2020, và qua đó Trump "đã biến Đảng Cộng Hòa bảo thủ thành đảng của người cực đoan. Cộng Hòa bây giờ là hiểm họa phát xít đối với nền dân chủ."Baird bản thân là luật sư, viết rằng Trump đã vượt qua nhiều lằn ranh đỏ về pháp lý và đạo lý, đã "từ chối chuyển giao quyền lực ôn hòa sau khi thua phiếu, và đã tổ chức cuộc bạo loạn để lật đổ nền dân chủ -- đó là các tội hình sự tệ hại nhất của Trump."Baird viết rằng có nhiều chứng cớ cho thấy TRump móc nối với các nhóm cực đoan như Proud Boys, Oath Keepers và nhiều người khác để ngăn cản Quốc Hội và Phó Tổng Thống Pence trong việc xác định người thắng cử.Baird viết Trump hỗ trợ bọn bạo loạn tấn công cảnh sát. Khi Trump có cơ hội kêu gọi bọn bạo loạn rút lui, Trump từ chối. Có chứng cớ mạnh trong bài diễn văn Trump kích động bạo loạn 6/1/2021. "Vào ngày 19/12/2020, Trump phóng tweet kêu gọi mọi người tới thủ đô vào ngày 6/1/2021. Trump nói chuyện này sẽ rất là rừng rú."--- Cũng lại chuyện ở tiểu bang Arizona: Thượng nghị sĩ tiểu bang Sonny Borrelli (Cộng Hòa) hôm Thứ Hai lý luận rằng kết quả kiểm phiếu ở quận Maricopa về bầu cử 2020 mới đưa ra mấy hôm trước đã cho thấy rằng "kết quả bầu cử Tổng Thống 2020 cần phải bị xóa sổ." (the 2020 presidential election should be "nullified.")Trả lời phỏng vấn trên đài Real America's Voice, khi bình luận viên Steve Bannon hỏi Borrelli phản ứng gì về kết quả kiểm phiếu (cho thấy Biden thắng phiếu Trump hàng chục ngàn phiếu ở quận Maricopa) thì Borrelli không nhắc về kết quả Trump thua, mà nói: "Chúng at thấy đây là một chiến dịch tâm lý nhằm bóp méo thông tin, bịa đặt thông tin."Bannon nói là có hoạt động hình sự nào tìm được trong kiểm phiếu đó không, và có dẫn tới mức phải xóa sổ sự thắng cử của Joe Biden, thì Borrelli nói, "Còn hơn là cả việc xóa sổ kết quả bầu cử. Đây là chứng cớ hình sự."Tuy nhiên, Borrelli không dẫn ra chứng cớ nào gọi là hình sự hay gian lận, cũng không nhắc chuyện hơn 60 đơn kiện của Trump xin lật ngược các kết quả bầu cử đã bị các tòa án quăng bỏ, trong đó nhiều thẩm phán là do chính Trump bổ nhiệm. Borrelli cũng không nói rằng Borrelli sẽ đưa các "chứng cớ hình sự" mới nào ra tòa hay không.--- Thống Đốc Kristi Noem (Cộng Hòa-SD) giận dữ chỉ trích truyền thông saiu khi bản tin AP cho thấy Noem đã lạm quyền tệ hại: con gái của Noem bị một viên chức tiểu bang South Dakota từ chối cấp chứng chỉ hành nghề lượng định địa ốc năm 2020. Lúc đó Noem gọi viên chức kia và cô con gái vào văn phòng Thống Đốc nói chuyện.Không lâu sau đó, con gái của Noem được cấp chứng chỉ. Một tuần sau đó, Bộ Trưởng Lao Động yêu cầu Sherry Bren (Giám đốc văn phòng về lượng định địa ốc tiểu bang) phải về hưu. Thế rồi Bren nộp đơn kiện về kỳ thị tuổi. Thế rồi tiểu bang gửi bà Bren chi phiếu $200,000 và Bren rút đơn kiện.Thống Đốc Noem từ chối trả lời các câu hỏi của AP, cho phát ngôn nhân văn phòng Thống Đốc nói rằng AP chỉ kiếm chuyện với con gái Thống Đốc là để làm mất uy tín chính trị của Thống Đốc.Tên của Noem được các chiến lược gia Cộng Hòa suy đoán là sẽ là ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Trump khi Trump ứng cử Tổng Thống 2024, thay vì Mike Pence.---Một tấm hình phóng lên Twitter cho thấy Ngoại Trưởng Anh Liz Truss cầm ngược điện thoại?Hình chế. Hình gốc là cầm xuôi, không ngược.Bà Liz Truss được thăng chức Ngoại Trưởng hôm 15/9/2021, sau khi Thủ Tướng Anh Boris Johnson tái cấu trúc nhân sự nội các. Bà Liz Truss là phụ nữ đầu tiên giữ chức Ngoại Trưởng trong hơn 1 thập niên. Sau khi bà được bổ nhiệm chức Ngoại Trưởng, tấm hình chế đã phóng lên Twitter, kèm lời bình: "Tân Ngoại Trưởng Anh cầm ngược điện thoại, để có thể nói chuyện với Úc châu và New Zealand?” Hình dỏm, dĩ nhiên, Hình gốc là từ 2 năm trước, do chính bà Truss phóng lên ngày 20/8/2019.Chi tiết:---Đài Loan đã sẵn sàng bắn chận hỏa tiễn tầm trung và xa của Hoa Lục?: Đúng vậy, đã tập trận sẵn sàng. Bản tin RTI từ chính phủ Đài Loan hôm 27/9/2021 nói về quân đội Đài Loan sẵn sàng tác chiến mọi mặt trận phóng ar từ TQ như sau., 27/9/2021Ngày 27/9, Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng của Viện Lập pháp mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khưu Quốc Chính báo cáo về công tác của Bộ Quốc phòng. Trong bài báo cáo, Bộ Quốc phòng đã liệt kê thành quả của chính sách năm nay, đề cập đến việc cải thiện triển khai hệ thống điều khiển tác chiến tàu sân bay di động để đối phó với các mối đe dọa hiện tại của kẻ địch, dựa trên nguyên tắc nhiều cấu hình và dự phòng lẫn nhau, cải thiện chức năng quân sự, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa các chức năng của hệ thống hướng dẫn hiện tại, nâng cấp liên kết dữ liệu, sử dụng hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát chung để điều động quân đội phản ứng một cách thích hợp và thực hiện “nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát chung”, “nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”, “bảo vệ ngư dân” và các cuộc tập trận và các nhiệm vụ khác để đảm bảo lãnh hải, vùng trời và an ninh quốc gia.

Để đối phó với mối đe dọa trên không của kẻ thù, trong bài báo cáo cho biết, Quân đội Quốc gia đã sử dụng các cuộc kiểm tra chiến thuật hàng năm và các bài tập bắn tên lửa chính xác để mô phỏng máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của đối phương tại căn cứ Jiupeng (Cửu Bằng), đánh chặn, xác minh và tăng cường hiệu quả của các loại vũ khí phòng không. Đến ngày 31/8, đã hoàn thành huấn luyện cơ sở cho 5 đơn vị cấp tiểu đoàn và 19 đơn vị cấp đại đội.

Khi trả lời chất vấn của Ủy viên lập pháp Lâm Sưởng Tá, ông Khưu Quốc Chính cho biết, tính đến tháng 9, đã có hơn 500 lượt xuất kích máy bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Để đối phó với những thay đổi của đối phương, quân đội sẽ điều chỉnh kế hoạch tái thiết quân đội và chuẩn bị cho chiến tranh.

Ông Khưu Quốc Chính nói: Người dân có quyền được biết, báo cáo chỉ ra sự thật chứ không phóng đại. Những năm trước có hơn 300 lượt máy bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan, nhưng năm nay, mới đến tháng 9 thôi là đã có hơn 500 lượt máy bay xuất kích. Về phần công tác chuẩn bị và xây dựng quân đội, ngoài quân đội quốc gia, người dân thường cũng phải có khái niệm về tình hình của kẻ địch.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006061

.

.