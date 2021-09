Tập thơ của Hoa Nguyen vào danh sách chung kết thơ cho giải thưởng 2021 National Book Awards - SG đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19. Bộ Y tế sẽ rút dần nhân lực hỗ trợ ở SG. SG xin quy định riêng để mở cửa. Sẽ công nhận 'Hộ chiếu vaccine'. Thủ tướng: vừa phát triển kinh tế vừa chống được dịch. Doanh nhân: nếu bây giờ không mở cửa thị trường và sản xuất thì sẽ chết vì đói nghèo. Hà Nội vẫn phòng d

Nhà thơ Hoa Nguyen, và bìa tập thơ nhan đề "A Thousand Times You Lose Your Treasure" (Một ngàn lần bạn làm mất kho tàng của bạn). Thi tập này của thi sĩ Hoa Nguyen đã vào danh sách chung kết dài (longlist finalists) về thơ cho giải thưởng 2021 National Book Awards.

- Tập thơ của Hoa Nguyen vào danh sách chung kết thơ cho giải thưởng 2021 National Book Awards

- SG đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19. Bộ Y tế sẽ rút dần nhân lực hỗ trợ ở SG. SG xin quy định riêng để mở cửa. Sẽ công nhận 'Hộ chiếu vaccine'. Thủ tướng: vừa phát triển kinh tế vừa chống được dịch. Doanh nhân: nếu bây giờ không mở cửa thị trường và sản xuất thì sẽ chết vì đói nghèo. Hà Nội vẫn phòng dịch tại các chợ, siêu thị. Cần Thơ lên kế hoạch mở lại các chợ truyền thống. Chủ tịch VCCI: Cần công nhận và cho doanh nghiệp tự chủ trong phòng, chống dịch. Khánh Hòa đón khách du lịch quốc tế có 'hộ chiếu vaccine'.

- Trump diễn văn ở Georgia, cho đàn em đấu tố Facebook, hô khẩu hiệu "Hãy bắt giam Zuckerberg"

- Cộng Hòa kinh hoàng: Trump khen ngợi ứng cử viên Dân Chủ Adams còn tuyệt vời hơn Thống Đốc Cộng Hòa đương nhiệm.

- California: bố ráp ma túy, tịch thu 21 kilogram chất carfentanil, có sức mạnh giết hơn 50 triệu người

- Montana: xe lửa trật đường rầy, 3 người chết, hơn 50 người bị thương

- David Gergen (cố vấn 4 Tổng Thống Nixon, Ford, Reagan, Clinton): 2024 là năm địa ngục, dù Trump thắng cử hay không

- Thống Đốc tiểu bang Washington báo động: bệnh viện Washington tràn ngập bệnh nhân COVID từ tiểu bang láng giềng Idaho vào, vì Idao không ép mang khẩu trang hay chích ngừa

- CDC: tại 2 quận Arizona, các học khu không mang khẩu trang có học sinh dính COVID cao gấp 3.5 lần các học khi ép mang khẩu trang; nghiên cứu 520 quận toàn quốc, khẩu trang đã giúp ngăn cản dịch

- Bộ Y Tế Iowa báo động dịch COVID tăng, Thống Đốc Iowa vẫn xin tòa cho cấm mang khẩu trang trong trường

- California: trận cháy rừng Fawn Fire thiêu rụi 100 nhà và kiến trúc, buộc di tản nhiều ngàn dân

- Virginia: làm chết 1 tân sinh viên vì nghi lễ vâng lời cựu sinh viên, Colin Tran trong nhóm 11 người bị truy tố

- Little Saigon: 1 mục sư mời góp đầu tư, lừa gạt nhiều người tới 33 triệu đôla, bị kêu án 14 năm tù

- HỎI 1: Có phải các nhà nghiên cứu Purdue University chế tạo được sơn màu trắng nhất? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Dân Mỹ khám sức khỏe định kỳ trong năm 2020 giảm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/9/2021) --- Có ít nhất 3 người chết và hơn 50 người bị thương hôm Thứ Bảy, sau khi một chuyến xe lửa Amtrak trật đường rầy ở tiểu bang Montana, theo lời cảnh sát.

Chuyến xe lửa này lúc đó đang chạy tuyến nối Seattle và Chicago với 147 hành khách và 13 nhân viên xe lửa, thì chệch ra khỏi đường rầy nơi gần thị trấn Joplin.

Một viên chức cấp cứu nói có hơn 50 người bị thương. Lính cấp cứu là từ 6 quận khác nhau tới để khẩn cấp cứu hộ. Nhiều y bác sĩ từ 5 bệnh viện tới hiện trường để chữa trị cấp cứu và đưa chuyển viện.

--- Cảnh sát đã khám xét 1 căn nhà ở quận Riverside County, giáp biên Quận Cam, Califonria, và khám phá: 21 kilograms chất carfentanil, một loại ma túy tổng hợp có sức mạnh 10,000 lần hơn chất morphine và mạnh 100 lần hơn chất fentanyl.

Đây là lô hàng lớn nhất quận này tịch thu từ chất carfentanil. Andres Jesus Morales, 30 tuổi, và Alyssa Christine Ponce, 27 tuổi, bị truy tố nhiều tội hình sự liên hệ.

Cảnh sát nói cũng thấy nhiều kilograms các loại ma túy cocaine và heroin tại nhà 2 nghi can trên. Biện Lý Riverside nói khối lượng 21 kilogram chất carfentanil khi pha trộn với các ma túy khác, sẽ có sức mạnh làm chết hơn 50 triệu người.

--- Trong buổi vận động của Trump đêm Thứ Bảy tại Georgia, nhiều người ủng hộ Trump cuồng nhiệt đã sôi động liên tục theo sự xách động của Trump. Sau khi Mark Zuckerberg, Tổng quản trị Facebook, bị Trump than phiền trong bài nói chuyện đêm Thứ Bảy, nhiều người đã hô khẩu hiệu "Hãy bắt giam Zuckerberg, Hãy bắt giam Zuckerberg" --- một khẩu hiệu trước kia chính Trum đưa ra chỉ là "Hãy bắt giam Hillary Clinton."

Trump than phiền Mark Zuckerberg sau khi báo chí lộ ra tin Zuckerberg móc nối bí mật với Trump để Facebook không thực hiện fact-check (kiểm chứng có tin vịt hay không) đối với các bài tuyên truyền cho TRump đăng ở Facebook. Bù lại, chính phủ TRump sẽ không siết quy địnhd 9ối với Facebook.

Ben Rhodes, cựu Phó Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Obama, nói rằng Facebook đã bán linh hồn cho Trump và rồi luật nhân quả là đêm Thứ Bảy bị người theo Trump hô hào "Hãy bắt giam Zuckerberg, Hãy bắt giam Zuckerberg."

Dan Pfeiffer, cựu cố vấn cao cấp Bạch Ốc, nói "Bài diễn văn của Trump là bản truy tố chiến lược của Facebook. Nhiều năm tự vặn vẹo để nịnh bợ Trump chỉ để có Trump xuyên qua Zuck vào nhà tù Gitmo tưởng tượng."

--- Người Cộng Hòa tại tiểu bang Georgia lo ngại rằng các ứng cử viên Dân Chủ có thể thắng ghế Thống Đốc Georgia trong bầu cử giữa kỳ 2022, sau khi Trump đêm Thứ Bảy đã chửi mắng Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa) là Cộng Hòa giả danh đã cho Georgia xác minh phiếu bầu là Biden thắng Trump ở bầu cử 2020.

Trump bất ngờ nói lời tử tế với ứng cử viên Dân Chủ Stacey Abrams đang tranh ghế Thống Đốc Georgia, rằng "Dĩ nhiên, có ứng viên Abrams, tôi nghĩ ứng viên Dân Chủ Abrams có thể xuất sắc hơn là Thống Đốc đương nhiệm của các bạn. Phải. Có thể là Abrams giỏi hơn Kemp.

Trump nói trên sân khấu: "Stacey [Abrams], tôi nghĩ là bà có thể giỏi hơn Thống Đốc đương nhiệm nơi đây. Stacey, bà có muốn giành ghế Thống Đốc mà Kemp đang chiếm hay không? Điều đói, tôi cũng chấp nhận vậy."

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 25/9 đến 17h ngày 26/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới trong nước (tăng 329 ca so với ngày trước đó) tại 35 tỉnh, thành phố (có 5.313 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (5.121), Bình Dương (3.332), Đồng Nai (746), Long An (171), Kiên Giang (99), An Giang (81), Tiền Giang (63), Cần Thơ (52), Đắk Lắk (49), Hà Nam (49), Khánh Hòa (38), Tây Ninh (37), Bình Phước (27), Quảng Bình (24), Gia Lai (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Đồng Tháp (10), Bình Thuận (9), Đà Nẵng (8 ), Phú Yên (7), Hậu Giang (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Bạc Liêu (5), Quảng Trị (4), Cà Mau (3), Đắk Nông (3), Vĩnh Long (3), Quảng Ngãi (3), Nghệ An (3), Lâm Đồng (2), Quảng Nam (2), Thừa Thiên Huế (2), Thanh Hóa (2), Hà Nội (2).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 184 ca tử vong tại TP. SG (131), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Long An (4), An Giang (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 213 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).



SG đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết việc chống dịch Covid-19 đang ở mức độ hiệu quả tốt, TP đã qua khỏi đỉnh điểm dịch. Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều 26-9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin TP đã triển khai 22 đoàn kiểm tra đánh giá từng quận, huyện, phường, xã để có đánh giá tình hình chung của TP trong thời gian đến. Về chỉ tiêu đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế mới chỉ tạm thời nên các đơn vị đang rà soát từng chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện từng chỉ tiêu.

Bộ Y tế sẽ rút dần nhân lực hỗ trợ ở SG. Trước những diễn biến khả quan của tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM, dự kiến sau tháng 9, Bộ Y tế sẽ từng bước rút dần nhân sự hỗ trợ. Bộ Y tế sẽ tính toán phương án phù hợp, trong quá trình rút phải chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật cho các bệnh viện tại Thành phố.



Công nhận 'Hộ chiếu vaccine' giữa Việt Nam với các quốc gia là đặc biệt cần thiết. Ngày 25/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận 'Hộ chiếu vaccine'. Trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng 'Hộ chiếu vaccine' để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế-xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Việc công nhận 'Hộ chiếu vaccine' lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về 'Hộ chiếu vaccine'.

Thủ tướng: Cần tìm giải pháp phát triển kinh tế mà vẫn chống được dịch. Sáng nay 26-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp (DN) và 63 tỉnh thành về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ DN trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nếu chỉ tập trung chống dịch thì hết nguồn lực, còn chỉ tập trung phát triển kinh tế, không có giải pháp chống dịch thì không bảo vệ được sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, cần tìm ra các giải pháp để vượt qua khó khăn.



Doanh nhân: nếu bây giờ không mở cửa thị trường và sản xuất thì không chết vì dịch, mà sẽ chết vì đói nghèo. Tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, về giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của đại dịch, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco cho biết: "Hiện nay, nếu không mở cửa thị trường và sản xuất, thì không chết vì COVID-19 mà chết vì đói nghèo". Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, ông Vũ Văn Tiền cho rằng, khi độ phủ vaccine đã dần nâng cao thì cần có chính sách dần mở cửa để doanh nghiệp có thể “tự cứu” vì ngân sách cũng không thể hỗ trợ mãi được.

Hà Nội: Duy trì các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị. Với mục tiêu nới lỏng nhưng không lơi lỏng, trong ngày 26-9, các địa phương tiếp tục siết chặt việc kiểm tra, tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích... Trong ngày 26-9, nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Gia Thụy (quận Long Biên) như phố Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Gia Thụy..., các cửa hàng đều thực hiện tốt "5K" và tạo bảng mã QR. Chợ Gia Thụy đã dán mã QR ở cổng vào, kiểm soát thẻ đi chợ. Một số cửa hàng kinh doanh tạo mã QR nhưng để trong nhà được nhắc nhở đã dán ở cửa để khách tiện quét mã.

Cần Thơ lên kế hoạch mở lại các chợ truyền thống. Ngày 26.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, xác nhận, đơn vị này vừa có “dự thảo hướng dẫn về việc mở lại chợ sau thời gian đóng cửa để phòng chống dịch trên địa bàn”. Theo đó, lộ trình mở lại chợ được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ ngày 1.10 đến 31.12. Trong đó, những khu vực “vùng xanh”, chỉ cho phép hoạt động tối đa 50% các chợ trên địa bàn đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch; số lô, sạp được mở bán mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tối đa được mở không quá 50%/chợ. Còn tại “vùng đỏ”, chỉ cho phép hoạt động tối đa 30% các chợ trên địa bàn đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch; số lô, sạp được mở bán mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tối đa được mở không quá 30%/chợ.

SG xin phép áp dụng quy định riêng để mở cửa. TP.HCM đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép TP áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa kinh tế.

Chủ tịch VCCI: Cần công nhận và cho doanh nghiệp tự chủ trong phòng, chống dịch. Sáng 26/9 tại Hà Nội đã chính thức diễn ra hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Tại hội nghị, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, VCCI đã nhận được 357 trang báo cáo, kiến nghị từ 132 hiệp hội doanh nghiệp (bao gồm các hiệp hội trong nước, hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài, Liên minh Hợp tác xã và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp cả nước). Trên cơ sở đó, VCCI đã nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình hoạt động và đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị này. Báo cáo dày 52 trang, với phụ lục tổng hợp 192 kiến nghị cụ thể.





Chuyên gia: SG cần tiêm 1 triệu liều vaccine để mở cửa

1 triệu liều vaccine Abdala của Cuba đã về Việt Nam

Khánh Hòa

Lừa bán suất tiêm vaccine

A Thousand Times You Lose Your Treasure

Hoa Nguyen

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

. Sự chuyển hướng mục tiêu chống dịch của Chính phủ và các địa phương là rất quan trọng. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock Việt Nam (ĐH Sydney, Úc) cho rằng cần tập trung ưu tiên vaccine cho người từ 50 tuổi trở lên ở các địa phương như SG nơi có vai trò kinh tế-xã hội quan trọng và không thể kéo dài giãn cách được nữa. TP.HCM thiệt hại nặng tức là các tỉnh, thành khác cũng bị ảnh hưởng và cả nước bị thiệt hại nặng, bởi TP là một bộ phận rất quan trọng của Việt Nam. Thêm nữa, hiện nay đã đến thời hạn tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 từ tháng 7 và đầu tháng 8. Vì vậy việc triển khai mũi 2 sẽ rất thuận lợi. Vậy TP cần khoảng bao nhiêu liều vaccine để đảm bảo mục tiêu 80% cho người từ 50 tuổi trở lên? Theo tính toán của tôi là 1 triệu liều. Khi đó, TP có thể bắt đầu nới lỏng, sản xuất và phục hồi kinh tế.. Tối 25-9, chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines đã vận chuyển lô vaccine Abdala từ Cuba đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Vaccine trên chuyến bay được bảo quản lạnh bởi các trang thiết bị chuyên dụng và xử lý, bàn giao cho cơ quan tiếp nhận ngay sau khi hạ cánh. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.lên phương án đón khách du lịch quốc tế có 'hộ chiếu vaccine'. Theo dự thảo của Sở Du lịch Khánh Hòa về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine" bằng các chuyến bay charter, giai đoạn 1 sẽ triển khai từ ngày 1/11 đến ngày 31/12/2021 và giai đoạn 2 là từ ngày 1/1 đến ngày 31/3/2022. Cũng theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong giai đoạn 1 sẽ đón khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng tại các resort ở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, giai đoạn 2 mở rộng ra các khu du lịch có vị trí tương đối biệt lập như khu nghỉ dưỡng Vinpearl trên đảo Hòn Tre, Merperle Hòn Tằm…COVID-19 lấy gần 100 triệu đồng (= 4400 USD), Ngày 26-9, thông tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tiến hành xử lý một trường hợp lợi dụng dịch bệnh để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (22 tuổi, ở Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lấy tên là Nguyễn Thị Khánh Vy để liên hệ với các bị hại với nội dung có người thân được tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có nhu cầu nên bán lại mỗi xuất từ 4 đến 5 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 9-2021, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.--- Trận cháy rừng khổng lồ Fawn Fire ở phía bắc thị trấn Redding, California tiếp tục lan rộng hôm Thứ Bảy 25/9/2021, Trận cháy này đã thiêu rụi hơn 7,000 acres, theo tin từ Sở cứu hỏa Cal Fire, và buộc hàng ngàn gia đình di tản.Một phụ nữ 30 tuổi bị bắt, vì tình nghi làm cháy trận lửa này. Chiều Thứ Bảy, cứu hỏa chỉ mới dập được 10% trận cháy. Trận cháy đã thiêu rụi ít nhất 100 căn nhà và kiến trúc, hăm dọa nhiều ngàn căn nhà khác nữa.--- Trung tâm phòng chống bệnh CDC hôm Thứ Sáu đưa ra các cuộc nghiên cứu mới, cho thấy cưỡng bách mang khẩu trang ở trường sẽ làm giảm đà lây dịch COVID-19.Một cuộc nghiên cứu nhìn vào dữ kiện các trường tại 2 quận Maricopa và Pima của tiểu bang Arizona sau khi học sinh 2 quận này vào trường lại từ cuối tháng 7/2021 cho niên khóa 2021-22. Hai quận này chiếm 75% dân số tiểu bang.CDC thấy rằng các trường K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) không ép buộc mang khẩu trang từ đầu niên học thì có các ổ dịch bùng phát nhiều gấp 3.5 lần so với các trường buộc mọi người, bất kể chích ngừa hay chưa, phải mang khẩu trang khi vào lớp từ ngày đầu niên học.Bản nghiên cứu phân tích 999 trường, 21% buộc mang khẩu trang từ ngày đầu, 30.9% buộc mang khẩu trang trong khoảng 9 và 17 ngày sau ngày tựu trường, và 48% không buộc mang khẩu trang.Trong 191 ổ dịch bùng phát trong các trường đó từ ngày 15/7 tới 31/8/2021, thì 113 là ở các trường không buộc mang khẩu trang. Các trường buộc mang khẩu trang từ đầu có số ổ dịch thấp nhất. Trong khoảng thời gian đó, Arizona có mức tăng người nhiễm dịch hàng tuần, theo thống kê của Johns Hopkins University.CDC cũng đưa ra cuộc nghiên cứu khác, phân tích dữ kiện từ 520 quận khắp Hoa Kỳ có ngày đầu niên học từ 1/7/2021 tới 4/9/2021 và có ít nhất 1 tuần lễ các dữ kiện về dịch trong niên khóa.Nghiên cứu chỉ nhìn vào các quận nơi tất cả các trường có cùng chính sách về khẩu trang. Trong 520 quận, 198 quận ép buộc mang khẩu trang trong trường, 322 quận không buộc mang khẩu trang.Tại các quận không buộc các trường mang khẩu trang thì trẻ em bị nhiễm COVID cao hơn, so với tại các quận buộc các trường mang khẩu trang.Các trường buộc mang khẩu trang có 16.32 ca bị lây dịch trên mỗi 100,000 trẻ em trong tuần lễ đầu đi học. Các trường không mang khẩu trang có 34.85 ca lây dịch trên mỗi 100,000 trẻ em.--- Bản tin báo Seattle Times kể rằng Thống Đốc tiểu bang Washington là Jay Inslee (Dân Chủ) đã chỉ trích các lãnh đạo tiểu bang láng giềng Idaho về cách chống dịch lơ là. Inslee lên đài MSNBC nói rằng các bệnh viện tại tiểu bang Washington đang phải đón các bệnh nhân COVID-19 từ tiểu bang Idaho tới nhập viện.Inslee nói nhiều bệnh nhân tiểu bang Washington không thể giải phẫu tim hay ung thư theo lịch trình, vì phải đón quá nhiều bệnh nhân COVID từ Idaho lây nhiễm vì không chịu chích ngừa và không mang khẩu trang.Inslee kêu gọi các lãnh đạo Idaho hãy đưa ra các chính sách chống dịch hợp lý để đừng mang gánh nặng sang cho tiểu bang Washington. Inslee (Dân Chủ) đã cưỡng bách mang khẩu trang và chích ngừa đối với tất cả công chức Washington. Nhưng Thống Đốc Idaho là Brad Little (Cộng Hòa) không ra lệnh nào như thế.--- Bi hài cũng xảy ra ở tiểu bang Iowa, nơi Bộ Y Tế Iowa hôm Thứ Tư báo động số dân Iowa nhập viện vì COVID cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021: hôm đó là 638 cư dân Iowa nhập viện, cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày 22/12/2020.Trong khi đó, Thống Đốc Iowa là Kim Reynolds (Cộng Hòa) cũng trong tuần đã đưa đơn kiện ra tòa liên bang để buộc các trường đang áp dụng chính sách ép mang khẩu trang phải kết thúc chính sách đó từ tuần tới. Trong hồ sơ luật sư của Reynolds đưa ra tòa, dẫn lời 3 bà mẹ có con đi học, nói rằng khẩu trang làm hại sức khỏe con của họ, gây khó thở...--- Kent R.E. Whitney, 39 tuổi, cựu mục sư hội thánh Church of the Healthy Self tại Westminster, đã bị tòa kêu án hôm Thứ Sáu 24/9/2021 tới 14 năm tù vì cú lừa đầu tư, làm nhiều người mất hơn 33 triệu đôla.Kent R.E. Whitney trước đây ở thị trấn Newport Beach, Quận Cam, nhưng hiện ở Bắc Calif, cũng bị tòa buộc bồi thường $22,662,668 đôla.Whitney đã thú tội từ tháng 11/2020 về lừa đảo bưu tín và về khai thuế gian lận. Từ tháng 9/2014 tới tháng 4/2019, Whitney dùng nhãn hiệu nhà thờ Church of the Healthy Self mời gọi đầu tư, hoạt động từ một văn phòng giữa Little Saigon ở thị trấn Westminster cho tới khi bị liên bang đóng cửa.--- Hoa Kỳ sắp chứng kiến một thời điểm kinh hoàng, khi địa ngục mở cửa vào đêm bầu cử 2024. Đó là lời báo động trên CNN từ 1 trong những người có kinh nghiệm làm việc cho 4 vị Tổng Thống.David Gergen từng là trưởng nhóm soạn diễn văn của TT Richard Nixon, Giám đốc truyền thông cho các TT Gerald Ford và Ronald Reagan, và là cố vấn cho TT Bill Clinton.Gergen nói rằng ông lo ngại, vì bây giờ đã thấy nguy hiểm hơn hồi 6 tháng trước, hồi 1 năm trước, người Cộng Hòa dự kiến sẽ dùng bầu cử giữa kỳ 2022 để chiếm lại đa số Hạ Viện và chuẩn bị cho bầu cử 2024.Gergen nói rằng Trump bây giờ càng lúc càng lộ ra tính khí điên rồ, và tương lai sẽ còn dữ dội hơn, và rồi sẽ bùng nổ khi có kết quả bầu cử 2024.Gergen nói, "Nếu Trump thắng cử 2024, toàn bộ địa ngục sẽ bùng nổ ở Hoa Kỳ. Mặt khác, nếu sau 2024 mà người cuồng nhiệt ủng hộ Trump nghĩ là có ăn trộm bầu cử, thì toàn bộ địa ngục cũng sẽ bùng nổ ở phương diện khác của Hoa Kỳ."--- Colin Tran, 20 tuổi, là một trong nhóm 11 người bị truy tố về tội làm chết sinh viên Adam Oakes, 19 tuối, qua nghi thức "huấn nhục sinh viên mới" tại đại học Virginia Commonwealth University. Xác của Oakes được tìm thấy tại 1 căn nhà ngoài trường sau một bữa tiệc trong hội sinh viên Delta Chi hồi 6 tháng trước.Hồ sơ truy tố 11 người đưa ra tuần này cho biết 8 trong nhóm đó đã bị bắt, theo lời cảnh sát Richmond nói với đài WWBT tại Richmond. Nhóm 8 người bị cáo buộc tội huấn nhục bất hợp pháp làm chết Adam Oakes là: Benjamin Corado, 19 tuổi; Quinn Kuby, 22; Riley McDaniel, 21; Alessandro Medina-Villanueva, 21; Jason Mulgrew, 21; Christian Rohrbach, 22; Colin Tran, 20; và Enayat Sheikhzad, 22.Riêng Corado, Kuby, và Tran bị buộc thêm tội mua rượu và mời rượu đối với 1 vị thành niên. Nhóm 3 người còn lại sẽ trình diện sau. Theo lời gian đình nạn nhân, Oakes bị ép uống 1 chai rượu lớn trong vòng 1 giờ theo nghi thức sinh viên đàn em phải vâng lời sinh viên đàn anh, và nốc rượu xong là bất tỉnh, gục xuống.--- Tập thơ nhan đề "" (Một ngàn lần bạn làm mất kho tàng của bạn) của thi sĩđã được vào danh sách chung kết dài (longlist finalists) về thơ cho giải thưởng 2021 National Book Awards.Hội bất vụ lợi National Book Foundation mỗi năm đều trao giải thưởng cho các sách mới ấn hành. Ban giám khảo được đề cử từ những người trúng giải trong quá khứ và nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng khác. Riêng về lĩnh vực thơ, họ có một mùa hè đọc các thi tập do các nhà xuất bản nộp lên, để họ chọn và công bố danh sách dài gồm 10 thi tập chung kết cho thơ vào tháng 9 mỗi năm, và sẽ công bố danh sách ngắn gồm 5 thi tập chung kết cho thơ vào tháng 10.Tập thơ thắng giải xuất sắc nhất sẽ công bố vào ngày 17/11/2021. Người thắng sẽ lãnh $10,000, người trong danh sách chung kết lãnh $1,000. Nhưng uy tín và thương vụ sách sẽ tăng vọt.Trong 10 tập thơ vào chung kết dài cho 2021 National Book Award có tập thơ "A Thousand Times You Lose Your Treasure" của Hoa Nguyen, một nhà thơ sinh tại VN, trưởng thành ở Hoa Kỳ và từ năm 2011 sang cư ngụ tại Canada. Nội dung tập thơ này kể về mẹ của thi sĩ, tên là Diep Anh Nguyen, nữ nghệ sĩ lái xe mô-tô trong đoàn xiệc biểu diễn xe mô-tô tại VN.Nhà thơ Hoa Nguyen hiện đang dạy về thơ trong chương trình Thạc sĩ tại Miami University, cũng như dạy tại 2 đại học khác là Bard College, và University of Guelph.---Có phải các nhà nghiên cứu Purdue University chế tạo được sơn màu trắng nhất?: Đúng vậy. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Records đã gọi màu sơn do các nhà nghiên cứu ở Purdue University tại West Lafayette, Indiana, bào chế được là màu trắng nhất của thế giới. Trong bản Thông cáo báo chí ngày 20/9/2021, đại học trên loan báo về dnah hiệu kỷ lục thế giới cho loại sơn bào chế được từ nghiên cứu của Giáo sư Xiulin Ruan và các sinh viên dự tuyển tiến sĩ của giáo sư này. Sơn này thực ra đã được nhóm nghiên cứu của GS Ruan viết bản báo cáo trong tạp chí American Chemical Society số mùa xuân 2021.Loại sơn này sẽ phản chiếu 98.1% tia sáng mặt trời, nghĩa là sẽ đẩy sức nóng xa khỏi mặt tiếp giáp ánh nắng, nghĩa là các tòa nhà sơn màu trắng này sẽ không cần xài nhiều tới máy điều hòa không khí. Hiện thời các loại sơn khác chỉ phản chiếu 80%-90% tia mặt trời, do vậy mặt bị chiếu nhận sức nóng mặt trời, và tòa nhà sẽ cần tới máy điều hòa không khí. Nếu sơn màu trắng mới này trên mái nhà rộng 1,000 square feet, thì ngôi nhà sẽ có sức làm mát 10 kilowatts, nghĩa là mạnh hơn hệ thống điều hòa trong hầu hết các căn nhà. Như thế, tương lai, khi dùng sơn trắng này, sẽ giảm sử dụng hệ thống điều hòa không khí, và sẽ giảm khí thải nhà kính địa cầu.Chi tiết:---Dân Mỹ khám sức khỏe định kỳ trong năm 2020 giảm?: Đúng vậy. Theo bản khảo sát của viện UCLA Center for Health Policy Research, dân California có bảo hiểm y tế nhiều kỷ lục trong năm 2020, với 94% có bảo hiểm, nhưng không bao nhiêu người đi khám sức khỏe định kỳ, vì sợ bị lây dịch từ các y viện.Bản khảo sát 2020 California Health Interview Survey lấy dữ kiện từ 22,661 hộ dân California, trong đó có 21,949 người thành niên, 1,365 thiếu niên và 3,548 trẻ em.Trong số người lớn trong bản khảo sát, 67.9% người đi khám ngừa bệnh định kỳ trong năm 2020, giảm từ 71.1% trong năm 2019, và là con số thấp nhất kể từ 2013.Lý do chính là vì sợ dịch COVID-19, làm nhiều người hoãn hay bỏ hẹn khám định kỳ trong năm 2020, với 21.6% người nói là vì tránh dịch. Với người 65 tuổi trở lên, 55.2% nói dịch COVID-19 làm họ hoãn hay bỏ hẹn khám định kỳ.Chi tiết: