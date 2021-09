Hạ Viện sẽ cản 1 Trump tương lai: cấm ân xá vài trường hợp, cấm TT kiếm lợi nhuận cho kinh doanh riêng - VN lạc quan: chết vì dịch giảm đều. Dân tiêm đủ 2 mũi vaccine được sản xuất, vận chuyển hàng. SG kiến nghị Trung ương cấp 10 triệu bộ kit test nhanh. SG: đã phủ gần 100% vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi, F0 có thể cách ly tại nhà. SG giảm dần bệnh viện dã chiến, trả lại công năng cho các bệ

VN lạc quan: chết vì dịch giảm đều. Dân tiêm đủ 2 mũi vaccine được sản xuất, vận chuyển hàng. SG kiến nghị Trung ương cấp 10 triệu bộ kit test nhanh. SG: đã phủ gần 100% vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi. Hà Nội: 'Biển người' đổ ra đường trong đêm Trung thu.

- Hạ Viện sẽ cản 1 Trump tương lai: cấm ân xá vài trường hợp, cấm TT kiếm lợi nhuận cho kinh doanh riêng

- VN lạc quan: chết vì dịch giảm đều. Dân tiêm đủ 2 mũi vaccine được sản xuất, vận chuyển hàng. SG kiến nghị Trung ương cấp 10 triệu bộ kit test nhanh. SG: đã phủ gần 100% vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi, F0 có thể cách ly tại nhà. SG giảm dần bệnh viện dã chiến, trả lại công năng cho các bệnh viện. Italy viện trợ Việt Nam thêm gần 800.000 liều vaccine. Hà Nội: 'Biển người' đổ ra đường trong đêm Trung thu.

- Biden sẽ diễn văn trước LHQ: Tôi sẽ nói rằng Mỹ chỉ dùng quân sự như giải pháp cuối cùng

- Trump chối, không bảo Pence lật bầu cử 2020, nhưng lộ 2 trang ghi 6 điểm xúi Pence lật Biden để đưa Trump lên

- Trump lên đài radio, mắng Tướng Milley: đồ ngu, đồ khùng, không dám rút quân thiết bị ra khỏi Afghanistan

- mũi chích thứ 2 của vacicne hiệu Johnson & Johnson có hiệu lực 94% chống COVID, kháng thể tăng gấp 12 lần

- Biden sẽ nâng mức trần đón tỵ nạn vào Mỹ tới 125,000 người/năm, Trump nói thế là tăng nhiều quá

- 58% cử tri Cộng Hòa muốn Trump ra ứng cử Tổng Thống 2024, chỉ 13% muốn Pence, 9% muốn DeSantis

- Fox News chọc quê Biden ưa đi xe đạp, nói Trump chê xe đạp. Thống kê, 3/10 thời gian của Trump là chơi golf

- Georgia: Cộng Hòa kiện có phiếu bầu giả ở quận Fulton. Bộ Hành Chánh: đếm phiếu 3 lần rồi, không gì sai

- 1 người từ Arkansas kiện bác sĩ Braid ở Texas về tội phá thai, vi phạm luật siết phá thai SB-8 của Texas.

- hăm dọa xử bạo lực đối với các dân cử tăng vọt, đặc biệt là từ các năm Trump vào Bạch Ốc

- Texas: Tam Dinh Pham, cựu cảnh sát Texas, thú tội dự bạo loạn ngày 6/1/2021, đối diện án 6 tháng tù

- HỎI 1: Lấy vải quấn, thay khẩu trang, có chống dịch được? ĐÁP 1: Không hoàn toàn.

- HỎI 2: "Phong Tỏa phú" văn học thời chống dịch. ĐÁP 2: bài phú tuyệt vời của Cao Bồi Già, Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-21/9/2021) --- Sau 4 năm Trump nắm quyền với nhiều sắc lệnh lạm quyền, các Dân Biểu Dân Chủ bắt đầu soạn ra một số cải cách luật pháp để ngăn cản các Tổng Thống tương lai trong các quyết định lạm quyền và độc tài.

TRump đã sử dụng các sắc lệnh, và bảo các tay chân thân tín làm việc phi pháp trong khi kéo dài kiện tụng ở tòa án, và khi sắp rời Bạch Ốc Trump sẽ ân xá, xóa tội.

Theo phóng viên Charlie Savage của New York Times, Dân Chủ ở Hạ Viện sẽ đưa ra một gói dự luật nhằm hạn chế việc sử dụng sắc lệnh, cũng như không cho các Tổng Thống tương lai ân xá một số trường hợp phạm luật. Đặc biệt gói dự luật sẽ cấm Tổng Thống tương lai sử dụng quyền Tổng Thống để đem lợi ích cho kinh doanh riêng, như Trump đã đem lợi nhuận về cho các sân golf và khách sạn của Trump. Gói dự luật có thể trình hôm nay, Thứ Ba 21/9/2021, nhưng hy vọng hoàn tất để bỏ phiếu mùa thu này.

Dự kiến một số dân cử Cộng Hòa sẽ không muốn cải cách, vì họ hy vọng Tổng Thống Cộng Hòa tương lai sẽ lật ngược nhiều chính sách Dân Chủ. Cũng như không muốn trao các bản chép lại các cuộc điện thoại liên lạc giữa Bạch Ốc và Dân Chủ khi các dân cử yêu cầu.

--- Sau ngày bầu cử 2020, Trump và tay chân đã bí mật làm nhiều trò để áp lực các quan chức ở Georgia và Arizona nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020. Tệ hại tới mức TRump nói điện thoại với Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, yêu cầu mọi giá phải tìm ra đủ phiếu để hơn Biden một phiếu. May mắn, cú phone này được ghi âm. Chỉ là 1 chuyện, còn nhiều chuyện khác.

Bây giờ thì Trump chối, nói rằng Trump không muốn Phó Tổng Thống Mike Pence lật ngược kết quả bầu cử 2020, mà chỉ muốn Pence trao lại quyền thẩm định phiếu đại cử tri về các tiểu bang.

Cũng may mắn, bây giờ lộ ra 2 trang giấy của John Eastman, luật sư riêng của Trump, ghi rõ yêu cầu Pence lật ngược kết quả bầu cử 2020 với 6 điểm. Đây là giấy trắng mực đen, cho thấy Hiến Pháp chẳng là cái gì với Trump và người cuồng TRump.

Hai trang giấy ghi 6 điểm như sau.

--- Trump nổi giận với Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley, thế là hung hăng trong khi trả lời phỏng vấn trên làn sóng phát thanh của Glenn Beck khi được hỏi về chuyện Tướng Milley gọi Tướng Tàu để nói sẽ không có chuyện Mỹ tấn công nguyên tử để Trump bám ghế.

Trump nói Tướng Milley là một thằng ngu ("dope"). Trump nói biết Tướng này là một thằng ngu từ khi cùng tướng này đi ra Bạch Ốc, tới trước một nhà thờ bên ngoài Bạch Ốc để chụp hình trìnhd iễn.

Trump cũng than phiền, la mắng Tướng Milley đã không muốn thu hồi "toàn bộ [thiết bị, ngay cả 1 cây] đinh" ("every nail") từ Afghanistan trước khi rút quân về Mỹ.

.

Trump kể, Tướng Milley nói, bỏ lại [quân trang, quân dụng] thì [trả giá] rẻ hơn là mang về Mỹ. TRump trả lời, "Tôi là nhà xây dựng nên hiểu chuyện này hơn bất kỳ ai. Tôi nói, tôi phải nói với ông, ông là một thằng khùng." Trump khoái trá sau khi chửi mắng Tướng Milley trên làn sóng, "Thiệt tuyệt vời."

Vidoe dài 3:16 phút cho thấy cái hả hê la mắng Tướng Milley trên radio Glenn Beck:

https://youtu.be/fOK9-pddNxE

-- Tổng Thống Biden nói hôm Thứ Ba với các phóng viên trước khi vào họp Liên Hiệp Quốc, nơi ông sẽ đọc bài diễn văn về chính sách: "Tôi sẽ nói rằng Mỹ sẽ chỉ dùng quân sự như giải pháp cuối cùng."

Trong bài diễn văn trước khóa họp thứ 76 của khoáng đại LHQ, Biden sẽ nêu nhiều vấn đề với nhân loại hiện nay, và sẽ nói "không nên dùng quân sự để trả lời tất cả các vấn đê chúng ta gặp trên thế giới."

--- Mũi chích thứ nhì của vacicne hiệu Johnson & Johnson có hiệu lực 94% để chống siêu vi khuẩn coronavirus, nhiều kháng thể chống vi khuẩn gấp 12 lần so với chích 1 mũi.

Thêm nữa, mũi thứ 2 của Johnson & Johnson có hiệu lực 100% để không bị các trường hợp nhiễm COVID mà triệu chứng nặng hay nguy kịch. Thời gian giữa mũi 1 và mũi 2 nên là 6 tháng.

Công ty nói đó là nnghiên cứu của Janssen Research & Development, dẫn số liệu kết quả từ gia đoạn 3 thử nghiệm (Phase 3 trial). Trước đây, nghiên cứu toàn cầu cho thấy vaccine J&J chích 1 mũi sẽ có hiệu lực 66% chống vi khuẩn, và có 85% hiệu lực chống bị lây nhiễm triệu chứng nặng.

--- Tin COVID-19 tại VN theo Bộ Y Tế, báo, đài. Tính từ 17h ngày 20/9 đến 17h ngày 21/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.019 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 6.835 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (6.521), Bình Dương (3.609), Đồng Nai (590), Long An (254), Kiên Giang (134), An Giang (121), Tiền Giang (105), Tây Ninh (59), Cần Thơ (43), Đồng Tháp (27), Bình Định (22), Khánh Hòa (18), Đà Nẵng (15), Bình Thuận (15), Cà Mau (14), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Hà Nội (12), Hà Nam (12), Quảng Bình (12), Ninh Thuận (11), Bình Phước (11), Đắk Nông (10), Đắk Lắk (10), Phú Yên (10), Quảng Ngãi (9), Vĩnh Long (6), Hậu Giang (6), Thanh Hóa (4), Bạc Liêu (4), Lâm Đồng (3), Nghệ An (3), Quảng Nam (2), Trà Vinh (1), Bến Tre (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 240 ca tử vong tại TP. SG (184), Bình Dương (41), Kiên Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (2), Khánh Hòa (1), Hà Tĩnh (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Bình Phước (1), Tiền Giang (2).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 229 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine được sản xuất, vận chuyển hàng. Bộ Y tế sẽ hướng dẫn các địa phương cho phép người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine được sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hoá nông sản. Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra với Bộ Y tế, tại Chỉ thị thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ thị này được Phó thủ tướng Lê Văn Thành thừa uỷ quyền ký, ban hành ngày 21/9.



SG kiến nghị Trung ương cấp 10 triệu bộ kit test nhanh. UBND TP HCM vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phân bổ 10 triệu bộ kit test nhanh và 1.000 người hỗ trợ công tác xét nghiệm diện rộng để bảo đảm tiến độ. Đề nghị trên được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nêu trong văn bản vừa gửi Thủ tướng nhằm tổ chức xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng tại TP HCM từ nay đến cuối tháng 9. Ngoài ra, TP HCM cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng huy động 4.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội hỗ trợ xét nghiệm.

F0 miễn vào khu cách ly tập trung. Chiều 21/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo định kỳ với sự tham dự của đại diện một số sở, ngành. Về tình trạng một số địa phương vẫn gom F0 vào khu cách ly tập trung, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết lãnh đạo Sở đã ghi nhận và liên tục chấn chỉnh. Sở liên tục nhắc nhở ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại các quận/huyện về vấn đề này. "Có thể một số nơi hiểu nhầm về việc gom tất cả F0 vào khu cách ly tập trung. Chủ trương là F0 đủ điều kiện có thể cách ly tại nhà", ông Châu khẳng định. Trước tình trạng một số quận huyện gom toàn bộ F0 vào khu cách ly tập trung do hiểu nhầm, Sở Y tế đã có văn bản chấn chỉnh, theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu.



SG giảm dần bệnh viện dã chiến, trả lại công năng cho các bệnh viện. Chiều ngày 21.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết từ ngày mai (22.9), TPHCM sẽ thí điểm chuyển đổi công năng trở về khám, chữa bệnh không COVID-19 đối với 3 bệnh viện đa khoa quận, huyện. Cụ thể, các Bệnh viện Đa khoa quận 7, Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, Bệnh viện huyện Cần Giờ (tại 3 quận huyện đã kiểm soát được dịch bệnh - PV) sẽ trở lại hoạt động như công năng ban đầu, điều trị các bệnh lý khác COVID-19.

Italy viện trợ Việt Nam thêm gần 800.000 liều vaccine. Italy thông báo viện trợ bổ sung cho Việt Nam 796.000 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca sau khi bàn giao hơn 800.000 liều vào tuần trước. Nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19, chính phủ Italy hôm nay công bố quyết định viện trợ thêm cho Việt Nam 796.000 liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

SG dừng xét nghiệm cho shipper tại trạm y tế, phát kit test cho doanh nghiệp quản lý. Từ 24/9, các doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của Thành phố. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021, tiến tới quản lý kết quả xét nghiệm của lực lượng giao hàng (shipper) bằng công nghệ, UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn khẩn số 3120/UBND-ĐT chỉ đạo một số nội dung liên quan công tác xét nghiệm cho các shipper. Trong đó, UBND TP.HCM yêu cầu việc xét nghiệm cho các shipper được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn Thành phố theo nội dung Công văn số 3072/UBND-VX, đến hết ngày 21/9/2021.

'Biển người' đổ ra đường trong đêm Trung thu, các phố trung tâm Hà Nội đông nghẹt. Hàng loạt tuyến phố trung tâm TP Hà Nội đông đúc, ùn tắc hàng dài vì lượng người và phương tiện đổ về khu vực phố cổ dạo chơi Trung thu. Tối 21-9 (15-8 âm lịch), hàng ngàn phương tiện đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để đi chơi nhân dịp Tết Trung thu khiến hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội đông nghẹt. Dịp Trung thu năm nay đúng với thời điểm Hà Nội không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường, vì vậy người dân có thể ra đường thoải mái.

Quy định mới về người được tham gia sản xuất và lưu thông ở Bình Dương. Ngày 21.9, Sở Y tế Bình Dương đã chính thức có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường. Hướng dẫn được ban hành nhằm thực hiện kế hoạch nới lỏng lưu thông để thực hiện kế hoạch khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới ở Bình Dương. Theo đó, 100% công nhân, người lao động tham gia sản xuất phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày.

--- Tổng Thống Joe Biden dự định giữ lời hứa khi vận động tranh cử là sẽ nâng mức trần đón nhận người tỵ nạn vào Mỹ tới 125,000 người đối với niên khóa ngân sách khởi sự từ 1/10/2021, theo lời Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Như thế là Biden tăng từ mức trần trong tài khóa 2020 dự kiến đón nhận 62,500 người tỵ nạn. Cũng là phù hợp vì hiện thời hàng chục ngàn người tỵ nạn Afghanistan đang cư trú trong các trại tạm cư của Hoa Kỳ, chờ hồ sơ hoàn tất cho thủ tục tỵ nạn.

Chính phủ Trump đã đưa mức đón nhận tỵ nạn vào Mỹ tới mức thấp kỷ lục là 15,000 người/năm. Trump đã chỉ trích Biden là nâng mức đón nhận tỵ nạn như thế là hơn 700% không cần thiết.

--- Bầu cử sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2024 vẫn còn xa, nhưng nhiệm vụ của các cơ quan thăm dò vẫn là phải bận rộn khảo sát. Bản thăm dò Harvard CAPS-Harris Poll phổ biến trên báo The Hill hôm Thứ Hai cho thấy Trump được cử tri Cộng Hòa ủng hộ áp đảo so với các ứng cử viên khác.

Gần 6/10 cử tri Cộng Hòa, chính xác là 58%, nói rằng họ muốn Trump trở thành ứng cử viên Tổng Thống 2024. Như thế, cho thấy Cộng Hòa muốn tái diễn màn song đấu Biden-Trump cho bầu cử 2024.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence về hạng nhì trong các lựa chọn: 13% cử tri Cộng Hòa ủng hộ. Ron DeSantis, Thống Đốc Florida, chỉ được 9% ủng hộ trong sơ bộ 2004 có bao gồm Trump.

Tam Dinh Pham

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Phong Tỏa phú

--- Bác sĩ Alan Braid tại Texas, người viết bài nói rằng chính ông đã phá thai cho 1 phụ nữ để vi phạm luật mới mà ông gọi là vi hiến của Texas nhằm đưa ra tranh cãi pháp lý, đã bị một người từ tiểu bang Arkansas nộp đơn kiện, đòi phạt Braid số tiền 100,000$ vì phạm luật phá thai của Texas.Oscar Stilley là người kiện, tuy cư trú ở Arkansas nhưng đơn kiện nộp ở tòa quận Bexar County, Texas. Đơn kiện cũng đòi tòa cấm BS Braid thực hiện các vụ phá thai tương lai. :Luật mới của Texas có tên là SB-8, nói bất kỳ công dân nào cũng có quyền kiện những người hỗ trợ phá thai, và mỗi đơn kiện thành công sẽ đươc thưởng thêm 10,000$.Điều bi hài là, Stilley đang bị án cấm rời khỏi nhà và đang thọ án năm thứ 12 trong bản án liên bang 15 năm vì trốn thuế và âm mưu.--- Cảnh sát Capitol đang bận rộn hơn vì tăng vọt các trường hợp hăm dọa bạo lực nhắm vào các dân cử. Mới 5 năm trước, trong năm 2016, Ty Cảnh Sát Capitol điều tra 902 vụ hăm dọa bạo lực. Nhưng rồi Trump lên nắm quyền, bạo lực hăm dọa tăng đều: năm 2018 có 5,206 vụ hăm dọa bạo lực, năm 2020 có 8,613 vụ -- và năm nay dự kiến se tăng gấp đôi, theo báo Los Angeles Times.Dân Biểu John Garamendi (Dân Chủ-CA) nói rằng làm dân cử có nhiều nguy hiểm, vì trở thành mục tiêu, đặc biệt lo ngại cho người thân trong gia đình cũng bị hămd ọa.Cảnh sát Capitol đã điều tra 4,135 vụ hăm dọa bạo lực nhắm vào dân cử Quốc Hội trong 3 tháng đầu năm nay, trong đó có 1 vidoe gửi tới Dân Biểu Norma Torres (Dân Chủ-CA) cho thấy có ai đó theo sau xe hơi nữ Dân Biểu này, và rồi nhá ra khẩu súng 9 mm.DB Torres đã dọn vào một nhà cao tầng ở thủ đô, nơi có giám sát an ninh 24 giờ, vì thấy không an toàn bản thân nữa.---, cựu cảnh sát Texas, đã thú tội tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 và bây giờ đối diện bản án 6 tháng tù. Tam Dinh Pham, 49 tuổi, đã tham dự bạo loạn, rồi tự phóng hình tham dự bạo loạn lên mạng Facebook.Trưởng Ty Cảnh Sát Houston là Art Acevado đã báo cho FBI sau khi thấy hình Pham trong cuộc biểut ình ở Facebook. Pham chối là không có trong tổ chức cực hữu nào cả, anh chỉ tham dự phong trào do Trump khởi động có tên là "Stop the Steal" (Hãy ngăn chận vụ trộm bầu cử) và tới sân tòa nhà Quốc Hội chỉ là để "nhìn thấy lịch sử."-- Đài Fox News hôm Thứ Hai 20/9/2021 đã chọc quê Tổng Thống Joe Biden vì tập thể dục bằng cách đạp xe đạp. Hình ảnh đi xe đạp của Biden hồi cuối tuần ở Delaware làm cho biên tập viên Harris Faulkner của Fox News không vui, nói rằng Biden không có đủ thể lực để làm nhiệm vụ một Tổng Thống, nên cuối tuần mới đi đạp xe thư giãn.Biên tập viên Rachel Campos-Duffy cũng tung hứng, nói rằng hãy nên so sánh với Trump vì TRump đã có những buổi họp báo dài cả giờ đồng hồ.Điều bi hài là Fox News không nhắc tới thời lượng Trump đi chơi golf: riêng năm 2019, Trump để 1/3 thời lượng trong cương vị Tổng Thống tại các sân golf của Trump, nơi Trump chơi hàng trăm buổi đánh golf.Nhưng đi xe đạp là niềm vui của Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden. Mới hôm 3/6/2021, mừng sinh nhật thứ 70 của bà Jill, hai ông bà đã đi xe đạp quanh căn nhà ven biểu của họ ở Rehoboth Beach, Delaware. Xem hình này:Tính trung bình trong 4 năm làm Tổng Thống, cứ mỗi 10 ngày thì Trump có mặt 3 ngày ở sân golf của Trump. Và Trump không bao giờ thấy đi xe đạp.--- Lại vu khống phiếu bầu giả. Thẩm phán Brian Amero hôm Thứ Hai 20/9/2021 yêu cầu các nhà điều tra bầu cử Georgia cung cấp thông tin về cáo buộc từ một đơn kiện, nói rằng có phiếu bầu giả trong số 147,000 phiếu bầu ở quận Fulton County.Các quan chức bầu cử tiểu bang nói là không thấy dấu hiệu gian lận nào, sau 3 lần đếm phiếu và sau nhiều cuộc điều tra. Biden đã thắng Trump khoảng 12,000 phiếu tại Georgia.Thẩm phán Amero nói rằng ông cần biết cụ thể là có phiếu bầu giả mạo nào xen vô hay không. Đơn kiện đưa lên từ các nhà quan sát Cộng Hòa, nói là có các phiếu bầu nguyên thủy nhưng lại có các vô hình bầu dục đã điền vào hồi tháng 11/2020.Văn phòng Bộ TRưởng Hành Chánh Georgia nói là có xem các lô phiếu bầu đó, nhưng không thấy gì là giả mạo. Thẩm phán Amero nói sẽ giữ đơn kiện 20 ngày để Bộ TRưởng Hành Chánh có thì giờ trả lời lần nữa.---: Lấy vải quấn, thay khẩu trang, có chống dịch được?: Không hoàn toàn. Các chuyên gia y tế nói nếu có thể, hãy nên có khẩu trang phẩm chất cao. Một số hãng hàng không Châu Âu cấm lấy vải quấn thay khẩu trang, nói tối ưu là loại khẩu trang phòng giải phẫu.. Bác sĩ Peter Chin-Hong của UCSF nói khẩu trang vải quấn cũng bảo vệ phần nào. Người ta có thể cho quấn mấy vòng, buộc nút ở các mối nối. Cuộc nghiên cứu ấn hành tháng 9/2021 cho thấy khẩu trang phòng giãi phẫu là tối ưu, giảm lây nhiễm có triệu chứng.. Tuy nhiên , kiểu lấy khăn vải quấn thay khẩu trang là vì thời trang làm đẹp. Và cũng vì CDC chấp nhận lấy vải che mặt như thế.Chi tiết:---"Phong Tỏa phú" văn học thời chống dịch.bài phú tuyệt vời của Cao Bồi Già, Báo Tiếng Dân.

Cao Bồi Già, Báo Tiếng Dân - 19/09/2021

Thời dịch giã hoành hành;

Thuở bệnh lây bùng phát.

Nước nào cũng lốc đao;

Nước Việt làm sao khác.

Phải phòng với chống, ta quyết phong thành;

Muốn diệt cùng truy, ta cho giãn cách.

Ả vi-rút vô hình:

ngỡ vây nhanh tựa thuở trước vây Tây;

tưởng chống dễ như ngày xưa chống giặc.

xách kẽm gai rào bít bùng lối ngõ, người ngoài lộ tịt te đố vào;

Đem dây chão chằng ngang dọc ngách hang, kẻ giữa vòng bí rì bất xuất.



oai dũng quá bê tông đó, xác to đùng sếp đặt vây ngăn;

Lãng mạn hơn xương rồng kia, gai sắc lẻm quan kê chặn gác.

Mỗi người dân khắc phải như chiến sĩ ngự lâm;

Mỗi xã phường quyết phải là pháo đài lô cốt.

Thế mà:

Ả Cô-vít cứ ung dung lọt ải, đáo lui đột cửa vào hiên;

mụ Đeo-tà vẫn nhởn nhơ vượt rào, chu du kéo hồn lôi xác.

Chỉ tội ông dạ dày xuất huyết, bị vây nỏ thoát đi nhà thương thổ máu tiêu vong;

Lại thương bà đột quỵ mạch vành, bị nhốt nan gọi xe cấp cứu ngừng tim chết ngáp.

Tầng dưới tầng trên áp lực, quân dãi dầm kiệt hao quá thể không tường;

Vòng trong vòng ngoài hãm vây, dân căng thẳng ngột ngạt cỡ nào cũng mặc.

Đẻ thêm cái giấy đi đường:

Dùng lệnh bắt thay mẫu mới mẫu me;

Thoắt “trên” truyền đổi cửa ban cửa phát.

Kẻ lo quắt, mới mấy ngày mảnh “bùa” cũ ra tro;

Dân chạy ù, dồn một cục cửa công an kín đặc.

Thời đại bốn chấm không, mà vẫn đơn vẫn bút mới thông;

Chính quyền không chấm bốn, nên cứ giấy cứ tờ cho chắc.

Một rừng APP chống dịch, được vẽ bày các bố ầm ĩ triển khai;

Toàn bộ APP chết non, chỉ hoạt động dăm ngày âm thầm ngủm tắt.

Không hiểu nổi:

Rõ nhà đòn cần chạy đó chạy đây tẩm liệm, có bốn mươi nhân viên đội đơn;

Mặc tử thi đang xếp hàng xếp lớp đợi khâm, chỉ một chục đô tùy được cấp. (1)

Bình ô xy, dẫu cứu nhân nhưng tự do tự phát, nên giấy nài bút xét gạch phăng;

Nhóm từ thiện, dù độ thế vì lẻ tẻ nhỏ nhoi, nên đơn xin cửa quan chối phắt. (2)

Chỉ thương người nghẹt thở ngáp hơi;

Và tội kẻ nghèo xơ đói khát.

Muốn có bùa xuất nhập, nào dễ lời xỏ xin;

Xin được giấy thông hành, rõ vã người thở hắt.

Thế mà “bùa” thần diệu, chạy vung cẳng nơi đây;

hóa ngay giấy lộn bồi, đứng xiềng chân chốn khác.

bởi rừng nào cọp nấy tác oai;

thì đất nhà quyền ta oai tác.

cả một ngõ chẳng F không F iếc, quan khóa cổng nhốt chẳng cho ra;

mấy người dân viêm túi mật ruột thừa, mạng giam chuồng bí đành oan chết ngắc. (3)

sữa vắt đầy bồn, chẳng “bùa” thông làm sao bán, thôi đứt ruột đổ đi;

Lúa chín vàng ruộng, không giấy phép chẳng thể đi, đành lệ ròng bỏ gặt.

Bởi lính luôn viện lý, thây gio chấu cấm hung;

Vì quan chẳng xét tình, mặc đúng sai phạt ngặt.

Than ôi:

Diệt Cô-vít, rõ gian nan quá răng giả nhá gân;

đánh Đeo-tà, thật chẳng dễ như ngày xưa đánh Pháp.

Hoảng làm sao, giở bao cách, mà số tử vong cứ tăng vọt kinh hoàng

Rối thật sự, xoay đủ chiêu, mà ca nhiễm vẫn lan tràn chất ngất.

Đùng một cái như lật bánh tráng, chỉ thị Thành ủy lái xuôi;

Đùng một phát hồ trở bàn tay, công văn trưởng ban quay ngoắt.

Chính lãnh đạo mắc tóc loay hoay;

Khiến nhân dân loạn thần chết giấc.

Trận chiến quá gay go:

Phải tung bộ đội ra quân, với xe tăng khí giáp, quyết không thắng không về;

Lại thúc công an xuất trận, cùng pháp lệnh roi côn, thề chẳng thua chẳng thất.

Dân ngất cười Cô-vít nào sợ súng ống xe tăng;

Quan chửa hiểu Đeo-tà chỉ ngại vắc-xin huyết kháng.

Kế hoạch đề bộ đội sẵn sàng đi chợ, mua sắm cho dân;

Phản ứng gấp nhân dân lo lắng xuống đường, vét phòng tích cốc.

Hàng chục vạn Shipper chuyên nghiệp cấm hành nghề, đành đói khát nằm queo;

Hơn bảy trăm Shipper tình nguyện có trợ lương, được lập ngay thế gấp.

Ôi Shipper đóng thế giao hàng, nhìn vừa rùa vừa vụng, lạ lẫm nghề nên toa trúng toa sai;

kìa bộ đội lúp xúp đi chợ, trông vừa tội vừa thương, chẳng rành đường cứ cà ngơ cà ngác;

bé khát sữa, chờ mấy ngày tăm bóng tiếng khóc đà khan;

Dân thèm rau, đợi cả tuần bặt tích ruột cào đến rát.

Đời sống dân tưởng bớt khổ, mà trăm họ càng nghẹt thở khó khăn;

Kế sách quan bày quá hay, chỉ dăm ngày phải tiêu tùng chết ngắc.

Lại cáo hồi cáo, đành cho phép giấy cũ liệt vị hồi sức thông hành;

Rõ mèo hoàn mèo, lại phải mời shipper chuyên nghiệp xuất quân lăn bánh.

Oái oăm thay:

Cô-vít gây bao nỗi khổ, khiến đời dân quá nguy;

Chỉ thị hành vạn điều nan, đổ đầu dân mới ác.

Quan ngồi trên cứ ra lệnh hồ bất mộ bất tri;

Quân cấp dưới cứ hành dân tựa vô tri vô giác.

Bởi suy nghĩ cực đoan;

sinh kế sách quái ngặt.

Áp lực đè cấp dưới, nên quyết liệt hành động bức lạm hung hăng;

Chỉ thị tít trên cao, lại chung chung chữ nghĩa mơ hồ nhàn nhạt.

Diệt trùng đó, nào đâu thấy mấy bóng bác sĩ chuyên gia;

Chống dịch ư, ôi chỉ toàn những vị lập ngôn chính khách.

Thế nên:

Chặn chốt giữa đường, dồn ngựa xe dằng dặc, chờ với đợi thở vào nhau phì phò;

Xét tra ngang lộ, xếp rồng rắn ùn ùn, ngán cùng ngao hít ngay trùng vảng vất.

Y cụ y trang không chuẩn bị thiếu khan;

Bác sĩ Y tá kém chăm lo đãi bạc.

Tiếng đề phòng lại gọi dân xúm xít chích ngừa hàng loạt, chẳng khác gì giúp trùng khuẩn phát lây;

Tiếng giãn cách, mà bắt dân dồn cục ngoáy mũi đại trà, hóa vô hình đem họa tai gieo rắc.

Âu lo lắm kẻ chối từ;

Vãi sợ bao người thoái thác.

Rõ thiếu hụt y tá, đem thuốc vắc-xin xuống xóm phường phủ tiêm;

Lại thãi thừa nhân viên, vạch mũi nhân dân tận xóm khu đè ngoáy.

Covid lật lòi trình quan:

Bác Thủ truy hỏi, chủ tịch “Sông Tiền” trí lơ ngơ nên hỏi vịt nói gà;

Quan Tể kiểm tra, bí thư “Hà Kiên” đầu rỗng tuếch cứ ù ơ ù cạc.

Anh Tịch đó rõ nắm trọn quyền quản lý nơi bác, đố ngài đuổi ngài cách à nghen;

Quan Bí này đâu dưới sự điều hành của ngài, sao bác mắng bác la té tát.

Dân ngó quan mà há trẹo hàm;

Kẻ hiểu chuyện phát cười đến sặc.

Quan thế ấy, hẳn nhân dân lắm nỗi khổ đời;

Lính như vầy, ắt Thủ tướng vài đêm bạch phát.

Ôi đến khổ:

Nhân dân già trẻ, cố thủ cố phòng cố lắng cố lo;

Tin tức đông tây, càng ngóng càng nghe càng nhao càng nhác.

Những hy vọng lời các vị lập ngôn;

Lại ngán ngao tài các ngài chính khách.

Đọc thấy tợ tấu hài;

nhìn sao tuồng ba phải.

Chính thủ tướng đã quyết: Rằng F không cứ ở nhà cách ly;

Rồi tể tướng lại truyền: Hễ F không là mạnh tay bóc tách.

ở Sài thành người F không thanh thản vui sống, quan đã truyền lệnh Tự thân tại nhà cách ly;

Mà tỉnh nọ, cô F một “cẩn trời” khóc van, lính vẫn tung cửa trùm mền lôi đi ly cách. (4)

Ôi dân lành sao bắt tợ quân gian;

Dào nhân phẩm chẳng coi bằng giẻ rách.

Vê Tê Vê hôm trước mới khẳng định: kẻ đòi sống chung với bệnh dịch là quân chống quân phá mưu mô;

Phạm Thủ Tướng nay giờ lại rằng: Ta phải chung sống cùng Cô-vi khiến dân ngoãn dân ngoan ngơ ngác.

Đã thề quyết đi quyết thắng, mà nay hòa thế sao quan;

Đã bảo không thắng không về, thì giờ về đâu hở bác.

Chống dịch đó chuyện hỗ trợ, mãi nói suông trên sóng truyền hình;

Phong tỏa mà việc an sinh, tuồng không có trong toàn kế hoạch.

Thương làm sao

Có dân nào như thế, luôn chấp hành quá ngoãn quá ngoan;

Có nước nào giống ta, đã phong tỏa quá cực đoan cực ngặt.

Cả ba tháng phố tỏa phong thành;

Gần trăm ngày bụng teo bạc mắt.

Chuyện an sinh Dưới ừ Trên hứa dẻo môi;

Tiền hỗ trợ kẻ ngóng dân chờ dạ thắt.

Nơi nhận được hẻo, vì chỗ này ban nọ xà xẻo tiền teo;

Chốn chẳng thấy đâu, bởi ông tổ bà phường nhận thay quà lạc.

Thân già chống gậy hỏi han đâu tiền diện hộ khó dân nghèo;

Tổ trưởng nhanh tay hỗ trợ thẳng đầu lão nguyên con cục gạch. (5)

Ngân sách nhà nước la hoảng vợi vơi;

Cuộc sống người dân thầm ngoi ngáp ngáp.

Ối chống phòng bao lâu nữa, sáu tháng hay một năm;

Ôi phong tỏa đến khi nao, mồng năm hay mồng thất.

Ghi chú:

(1): Có nhà đòn hợp đồng với chính quyền lo hậu sự cho các nạn nhân Covid, công việc đây kêu đó réo, làm ngày đêm không xuể, có 40 nhân viên, nhưng công an chỉ cấp giấy phép đi đường cho có 10 người!!!

(2): Bác sĩ Võ Xuân Sơn lập nhóm cung cấp bình oxy cho các bệnh nhân covid ở nhà, cũng không được cấp phép, vì cho là tự do tự phát… Rồi các nhóm cung cấp cơm từ thiện hay mai táng miễn phí cũng không được cấp, vì cho là hoạt động lẻ tẻ. Sau cùng họ phải nhờ người kêu với thành ủy can thiệp, mới được chấp thuận.

(3) Cả 1 ngõ ở Hà Nội bị khóa cổng nhốt hết

(4): Ở Diễn Châu, Nghệ An, có người phụ nữ diện F1, dù đã cố “cẩn trời” để phản kháng, nhưng dân quân vẫn phá cửa biệt thự xông vào trùm bạt lôi cô đi cách ly.

(5): Một ông tổ trưởng ở Tân quý, Bình Tân, Saigon, đã ném thẳng 1 cục gạch vào đầu 1 cụ già, khi cụ đến hỏi thăm tiền hỗ trợ của cụ đã có chưa…

