Bộ Ngọai Giao Loan Báo Bốn Giai Đọan Ưu Tiên Cấp Chiếu Khán

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International (RMI) đảm trách hằng tuần, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh và đầu tư định cư. Văn phòng RMI không phải luật sư, việc tín nhiệm các tin tức trong bài viết này hoàn toàn thuộc quyền tự do và trách nhiệm của quý vị. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc email: info@rmiodp.com





(Robert Mullins International) Vào ngày 09 tháng 9 năm 2021 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ra thông báo cuối cùng về các ưu tiên giải quyết chiếu khán (visa) di dân tại các Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Cho đến nay, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn vẫn đóng cửa vì những lệnh hạn chế của đại dịch Covid-19 từ nhà nước cộng sản Việt Nam. Ngày mở cửa trở lại vẫn chưa xác định.





Số lượng và loại trường hợp chiếu khán mà các tòa lãnh sự cấp sẽ tiếp tục giải quyết tùy thuộc vào điều kiện địa phương, bao gồm các hạn chế về di chuyển và tụ tập đông người do chính phủ nước sở tại áp đặt. Ngoài ra, tuân theo hướng dẫn của chính phủ Hoa Kỳ về an toàn tại nơi làm việc của các công sở liên bang, các tòa đại sứ và tòa lãnh sự Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp an toàn khác. Những điều này đã làm giảm số lượng đương đơn mà văn phòng lãnh sự có thể giải quyết trong một ngày. Các văn phòng lãnh sự sẽ tiếp tục cung cấp tất cả các dịch vụ chiếu khán thông thường vì có thể an toàn thực hiện tại địa điểm của họ.





Khi họ tiếp tục và mở rộng tiến trình duyệt xét cấp chiếu khán, các tòa đại sứ và tòa lãnh sự Hoa Kỳ sẽ sử dụng phương pháp duyệt xét bốn giai đoạn để giải quyết đơn xin chiếu khán di dân, dựa trên loại chiếu khán di dân. Nếu có thể, các tòa lãnh sự sẽ sắp xếp một số cuộc hẹn trong mỗi giai đoạn trong bốn giai đoạn ưu tiên hàng tháng.





Giai đoạn Một: Các trường hợp Quá Tuổi (Các trường hợp dành cho đương đơn sắp không còn đủ tiêu chuẩn do tuổi của họ), và các trường hợp khẩn cấp.





Giai đoạn Hai: Chiếu khán thân nhân trực hệ (gồm có vợ-chồng, cha-mẹ và con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ); chiếu khán hôn phu-thê; và chiếu khán dành cho các thường trú nhân trở về Hoa Kỳ.





Giai đoạn ba: Chiếu khán di dân bảo lãnh thân nhân theo thứ tự ưu tiên.





Giai đoạn thứ tư: Tất cả các lọai chiếu khán di dân khác, bao gồm chiếu khán làm việc theo thứ tự ưu tiên.



Nhiều tòa đại sứ và tòa lãnh sự vẫn bị tồn đọng đáng kể tất cả các loại chiếu khán di dân. Kế hoạch ưu tiên này hướng dẫn các văn phòng lãnh sự tăng tối đa việc sử dụng các nguồn năng lực hạn chế của họ để giải quyết nhanh chóng càng nhiều càng tốt các hồ sơ bảo lãnh thân nhân trực hệ và hôn phu - thê với mục tiêu ngăn chặn việc tồn đọng ngày càng tăng trong các lọai hồ sơ này và hy vọng sẽ làm giảm sự tồn đọng này.





Trung Tâm CDC Yêu Cầu Chủng Ngừa COVID-19 Cho Người Xin Chiếu Khán Di Dân





Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch (CDC) sẽ yêu cầu tất cả những người nộp đơn có số tuổi phù hợp xin chiếu khán di dân đến Hoa Kỳ trên toàn thế giới phải được tiêm chủng đầy đủ để ngăn ngừa việc lây lan dịch COVID-19. Những người xin chiếu khán phi di dân không bị ảnh hưởng bởi quy luật này.





COVID-19 được xem là một bệnh truyền nhiễm có thể bị cách ly, do đó bệnh dịch này nằm trong điều khỏan Cấm Nhập Cảnh Loại A.





Việc xác nhận âm tính đối với COVID-19 tại thời điểm kiểm nghiệm y tế không bảo đảm rằng đương đơn sẽ không bị COVID-19 tại thời điểm nhập cảnh Hoa Kỳ. Do đó, cần phải có bằng chứng về việc chích ngừa.





Các đương đơn từ chối một phần hoặc toàn bộ việc chủng ngừa COVID-19: Nếu đương đơn từ chối một hoặc nhiều liều của loạt chích ngừa COVID-19 đã được phê duyệt, thì đương đơn này được xếp vào Loại A và không được chấp nhận vào Hoa Kỳ.





Từ Chối Cấp Sổ Thông Hành Hoa Kỳ Cho Người Nộp Thuế Quá Hạn





Trong một trường hợp gần đây, chính phủ Hoa Kỳ xác nhận rằng Bộ Ngoại giao có thể từ chối đơn xin cấp sổ thông hành (passport) cho những người nộp thuế quá hạn. Luật cho phép thu hồi hoặc từ chối cấp sổ thông hành trong trường hợp vi phạm pháp luật nhất định. Theo luật, nếu một cá nhân nợ thuế quá hạn nghiêm trọng, Sở thuế IRS sẽ thông báo cho Bộ trưởng Ngoại Giao để từ chối, thu hồi hoặc hạn chế sổ thông hành của người nợ thuế.





Quốc Hội Hoa Kỳ Trong Tháng 9





Các thượng nghị sĩ dự kiến ​​sẽ trở lại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 13 tháng 9. Các dân biểu Hạ viện sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 9. Điều đó khiến Đảng Dân Chủ có ít thời gian để hoàn tất gói chi tiêu khổng lồ 3,5 nghìn tỷ mỹ kim.





Quốc hội cũng cần quyết định về mức nợ tối đa của quốc gia, và sẽ có tranh luận về quyền biểu quyết; các tranh luận về việc Hoa Kỳ rút khỏi A Phú Hãn và sẽ nổ ra một cuộc chiến gay gắt về luật phá thai. Cuộc điều tra về vụ tấn công ngày 6 tháng Giêng vào Quốc hội cũng sẽ nằm trong tâm trí của các nhà lập pháp.





Vấn đề di trú sẽ không được Quốc hội xem xét trong vài tháng, có lẽ phải đến năm sau.