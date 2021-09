Hoa Kỳ Bảo Vệ Biển Đông: Từ Chính Sách "Pivot" 2011 Đến Trump's ARIA 2018

"D ự thảo ngân sách quốc phòng năm 2021 mang tên "Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng" (2021 FY NDAA) do Thượng viện Mỹ soạn thảo đã đưa thêm điều khoản “Pacific Deterrence Initiative-PDI” (Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương) vào dự thảo ngân sách. Dự luật đã đề cập đến phương hướng chung nhằm kiềm chế Trung Quốc thông qua "Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương" PDI. ( Thời gian này đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng Viện)



Nhưng TT Trump dùng quyền phủ quyết dự luật trên bao gồm điều khoản " Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương -PDI ". Sau đó, "Thượng viện đã bỏ phiếu 81-13 để thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng đạt được đa số 2/3 cần thiết để đánh bại quyền phủ quyết. Hạ viện đã vượt qua quyền phủ quyết vào thứ Hai bằng số phiếu 322-87. Kết quả là dự luật sẽ trở thành luật" mà không cần chữ ký của tổng thống".

Xin mở ngoặc để bàn về 4 cuộc bỏ phiếu tại quốc hội liên quan đến chính sách đối ngoại và quốc phòng trong quá khứ.

1- Public Law 107–40 - 18.9. 2001 - Quốc hội chấp thuận gửi quân đội Mỹ chiến đấu tại Afghanistan sau vụ không tặc tấn công tòa tháp đôi tại Nữu Ước ngày 11.9.2001 -

Nghị quyết chung - Cho phép sử dụng Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ chống lại những người chịu trách nhiệm vào các cuộc tấn công gần đây chống lại Hoa Kỳ .To authorize the use of United States Armed Forces against those responsible for the recent attacks launched against the United States.

Vào thứ sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2001, sau khi kết thúc cuộc họp của họ các bên tương ứng họp kín từ 9:15 sáng đến 10:15 sáng, sau đó được Thượng viện xem xét và thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu 98-0. Vào buổi tối cùng ngày, Hạ viện đã thông qua, sau nhiều giờ tranh luận, với phiếu bầu 420-1, cả hai viện tán thành với số phiếu tuyệt đối cho phép gửi quân đội Mỹ đến Afghanistan.