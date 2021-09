Tướng Milley bí mật điện thoại 2 lần tới Tướng tư lệnh CSTQ: sợ Trump tấn công quân sự TQ để bám ghế, Milley hứa sẽ không có chuyện Mỹ đánh TQ khi Tướng Milley còn nắm quyền - Cựu DB Barbara Comstock (Cộng Hòa) cảm ơn Tướng Milley đã ngăn Trump gây chiến để bám ghế Tổng Thống - VN họp bàn sống chung an toàn với siêu vi. Vĩnh Phúc chạy vào cứu SG, Bình Dương. SG thí điểm thẻ xanh Covid-19 theo lộ t

VN họp bàn sống chung an toàn với siêu vi. Vĩnh Phúc chạy vào cứu SG, Bình Dương. SG thí điểm thẻ xanh Covid-19 theo lộ trình. SG thí điểm mở cửa một số hoạt động xã hội từ ngày 16 đến 30-9...

- Tướng Milley bí mật điện thoại 2 lần tới Tướng tư lệnh CSTQ: sợ Trump tấn công quân sự TQ để bám ghế, Milley hứa sẽ không có chuyện Mỹ đánh TQ khi Tướng Milley còn nắm quyền

- Cựu DB Barbara Comstock (Cộng Hòa) cảm ơn Tướng Milley đã ngăn Trump gây chiến để bám ghế Tổng Thống

- VN họp bàn sống chung an toàn với siêu vi. Vĩnh Phúc chạy vào cứu SG, Bình Dương. SG thí điểm thẻ xanh Covid-19 theo lộ trình. SG thí điểm mở cửa một số hoạt động xã hội từ ngày 16 đến 30-9. Từ 12h ngày 16-9: Hà Nội cho mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn. Xuất khẩu rau quả sang TQ giảm đều 15%/tháng.

- Steve Bannon mời Trump dự biểu tình bạo loạn 6/1/2021: để giết chế độ Tổng Thống của Biden từ trong nôi

- Sau bầu cử 11/2020, TNS McConnell nhắn Biden chớ điện thoại cho Trump, vì sẽ làm Trump nổi quạu

- Thống Đốc Gavin Newsom thắng: Không bãi nhiệm. Cộng Hòa bứng ghế Newsom không nổi, phí ngân sách 276 triệu đô

- Dấu mốc bi thảm: 1/500 người Mỹ chết vì COVID-19, với 662,899 người chết, Mỹ mất 0.2% dân số

- thoát dịch COVID-19, vẫn có thể di hại cả đời: lãng trí, lo sợ, tiểu đường, mất nhiều khả năng cơ thể

- Florida: 6 người trong một gia đình chết vì COVID-19 trong chưa đầy 1 tháng vì không chích ngừa

- Fox News: 90% nhân viên đã chích ngừa đầy đủ, 10% nhânv iên phải xét nghiệm hàng ngày

- không chích ngừa sẽ bị giải ngũ: hạn chót cho lính là 15/12/2021, cho trừ bị và vệ binh là 30/6/2022

- 1 Trung tá từ nhiệm vì: lệnh Biden cưỡng bách chích ngừa là phi pháp, phi đạo lý, độc tài, Cộng sản

- L.A. có 12,000 cảnh sát, nhưng 2,600 người xin miễn chích ngừa vì tôn giáo, 350 người xin miễn vì lý do y khoa

- HỎI 1: Có phải Biden chụp hình chung với các trẻ em đội nón Trump? ĐÁP 1: Đúng. Biden cũng nói: Tôi tin vào sự ưa thích người, ngay cả khi họ không ưa thích mình.

- HỎI 2: ...sau khi dịch được kiểm soát, xã hội nên bắt đầu công cuộc canh tân từ đâu? ĐÁP 2: Câu hỏi từ nhà văn Lê Học Lãnh Vân, trên Văn Việt.

QUẬN CAM (VB-15/9/2021) --- Sau ngày bầu cử 11/2020, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell, lúc đó là lãnh đạo đa số Thượng Viện, lo ngại Trump sẽ phản ứng giận dữ nếu Tổng Thống đắc cử Joe Biden điện thoại cho Trump, nên nhắn lời tới Biden là chớ có điện thoại cho Trump, theo cuốn sách mới "Peril" của Bob Woodward và Robert Costa.

McConnell yêu cầu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Cornyn (Texas) nói với Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coons (Delaware), ngườic ó tình thân với Biden, bảo chớ điện thoại cho Trump. Từ đó tới giờ Trump vẫn liên tục bịa đặt, vu khống là bầu cử gian lận, nhưng hơn 60 vụ kiện đều không đưa ra chứng cớ nào.

--- Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) đã thắng lớn trong cuộc bầu cử đặc biệt hôm Thứ Ba 14/9/2021: phe đòi bãi nhiệm thua thê thảm, trong khi số lượng phiếu "Không bãi nhiệm" đã thắng áp đảo. Tuy nhiên, phía Cộng Hòa nổi bật khuôn mặt lãnh tụ hàng đầu là Larry Elder, người được dự đoán là sẽ ra ứng cử 2022 để tranh ghế Thống Đốc.

Newsom nói rằng chiến thắng giữ được ghế Thống Đốc của ông là nhờ chính sách đặt ưu tiên an toàn và an sinh cho cư dân California, cũng như ưu tiên công bằng kinh tế và bình đẳng sắc tộc cho cả tiểu bang. Newsom sẽ phải tái ứng cử 2022. Bầu cử đòi bãi nhiệm do Cộng Hòa thúc đẩy đã làm mất công quỹ 276 triệu đôla.

--- Chuyện bi thảm ở Florida: 6 người trong một gia đình đã chết vì siêu vi COVID-19 trong chưa đầy 1 tháng, theo tin báo Palm Beach Post. Lisa Wilson kể rằng cô mất người chú, người bà, và nhiều anh chị em họ vì siêu vi khuẩn COVID-91.

Đầu tiên là ông chú 48 tuổi chết vì dịch cuối tháng 8/2021, vài ngày sau là bà nội 89 tuổi của chị ra đi, để lại 9 đứa trẻ. Thêm 3 người anh chị em họ chết vài ngày sau đó, với cái chết gần nhất là Trentarian Moreland, 44 tuổi, mới hôm Chủ Nhật.

Cả 6 người đều không chích ngừa. Nhưng Wilson nói ông chú đã bày tỏ ân hận khi nhập viện cấp cứu, "Hãy nói cả gia đình đi chích ngừa. Thiệt kinh khủng. Rất đau đớn," theo lời chị kể lời ông chú khi khó thở.

--- Hoa Kỳ tới dấu mốc bi thảm hôm Thứ Ba 14/9/2021: cứ mỗi 500 người Mỹ thì có 1 người đã chết vì COVID-19, theo thống kê của đại học y khoa Johns Hopkins University.

Với 662,899 người chết, Hoa Kỳ mất khoảng 0.2% dân số, tính theo bản thống kê dân số 2020 lúc gần đại dịch. Phân nửa số người chết đó là xảy ra sau ngày Giáng Sinh 2020.

--- Đừng tưởng chữa trị lành bệnh là xong: sẽ có những người bị di hại suốt đời, sau khi hồi phục hậu COVID-19. Các trường hợp đó gọi là hội chứng kéo dài. USA Today kể rằng cô bé Rose Lehane Tureen, 13 tuổi, bị nhức đầu suốt cả năm rưỡi.

Trường hợp bé 5 tháng tuổi Madelynn Birchmeier thì đã ngừng phát triển, không cầm nổi bình sữa, không có sức tự bò hay tự ngồi. Bây giờ bé 1 tuổi, phải trị liệu đặc biệt.

Trường hợp bé Waylon Wehrle, 7 tuổi, bị hội chứng COVID-19 xóa sạch trí nhớ cùng với khả năng đi bộ và nói chuyện. Sau nhiều tháng nằm viện và vào hướng dẫn hồi phục (rehab), sức khỏe cậu từ từ đỡ hơn, nhưng chứng tiểu đường sẽ ở với cậu cả đời còn lại.

Trường hợp Nicaja Taylor, 14 tuổi, cũng bi thảm: hồi phục qua dịch, thế là nỗi lo và bệnhs uyễn tăng vọt, làm nỗi lo có thể sẽ bị thêm chứng tiểu đường.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca mắc COVID-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước TP SG (5.301), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424), Kiên Giang (183), Tiền Giang (93), An Giang (59), Quảng Bình (58), Cần Thơ (53), Tây Ninh (48), Đồng Tháp (45), Khánh Hòa (33), Bình Định (31), Bình Phước (27), Đắk Nông (26), Bình Thuận (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (14), Hà Nội (14), Bạc Liêu (13), Cà Mau (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (9), Đà Nẵng (9), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), Thanh Hóa (7), Vĩnh Long (3), Hưng Yên (3), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Bắc Ninh (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 5.823 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 87 ca. Tại TP. SG giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 250 ca tử vong tại TP. SG (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 261 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Vĩnh Phúc chạy vào cứu SG, Bình Dương. Cán bộ y tế Vĩnh Phúc hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch. Ngày 14/9, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xuất quân tiễn 60 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác trên gồm 60 cán bộ y tế; trong đó, có 20 bác sĩ, 32 điều dưỡng và 8 kỹ thuật viên xét nghiệm đến từ các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những bác sĩ, cán bộ y tế có năng lực, trình độ cao, giàu y đức, nhiệt huyết với công việc, có kinh nghiệm chống dịch COVID-19, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động xét nghiệm, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những nhiệm vụ khác.

Họp bàn sống chung an toàn với siêu vi. Các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất giải pháp tiến tới chung sống an toàn với SARS-CoV-2. Ngày 15/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp với các chuyên gia Tổng hội Y học Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà khoa học nhận định dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, với khả năng năng liên tục xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 nên cần có sự điều chỉnh về giải pháp, chiến lược phòng, chống dịch trong tình hình mới. Để tiến tới chung sống an toàn với SARS-CoV-2, các chuyên gia đề xuất việc tăng cường năng lực đáp ứng y tế “4 tại chỗ”: Năng lực xét nghiệm (chủ động nguồn xét nghiệm kháng nguyên nhanh giá rẻ) gắn với điều tra dịch tễ; cách ly, thu dung phân loại ban đầu; các cơ sở điều trị có đầy đủ thuốc điều trị từ sớm, hệ thống oxy với giá thành rẻ, vaccine phòng COVID-19… Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cần chuẩn bị lực lượng cơ động về xét nghiệm, điều trị… để sẵn sàng chi viện cho các địa phương tùy diễn biến dịch bệnh. Chiến lược phòng, chống dịch giai đoạn mới cũng phải có các biện pháp, quy định cụ thể để bảo đảm an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự cho người dân khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

SG thí điểm thẻ xanh Covid-19 theo lộ trình. Tại buổi họp báo tối 15.9, liên quan đến triển khai thẻ xanh Covid, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết thẻ xanh Covid sẽ được thí điểm tại: Q.7, H.Củ Chi, H.Cần Giờ; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý KCN cao. “Nhưng không phải thẻ xanh Covid sẽ được triển khai trên toàn đơn vị đó, mà triển khai theo lộ trình, trong những nhóm đơn vị cụ thể, sau khi thống nhất với lãnh đạo của đơn vị. Ví dụ tại Q.7 sẽ triển khai thí điểm thẻ xanh Covid cho 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thiết yếu; ở H.Củ Chi, H.Cần Giờ sẽ thí điểm thẻ xanh Covid tại cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm, cung cấp sản phẩm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch tại địa phương…”, ông Thắng chia sẻ. Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết thêm, các đơn vị còn lại không thực hiện thí điểm thì vẫn di chuyển theo các công văn của UBND TP.HCM đã ban hành trước đây (phải có giấy đi đường - PV). Bởi, hiện TP.HCM chưa triển khai thẻ xanh Covid rộng rãi đến người dân mà chỉ thí điểm đối với một số doanh nghiệp được địa phương đăng ký.

.

SG thí điểm mở cửa một số hoạt động xã hội từ ngày 16 đến 30-9. Theo văn bản do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký ban hành chiều tối 15-9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg và các văn bản có liên quan của các bộ, ngành và thành phố với phương châm triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng dịch trên từng địa bàn cụ thể. Thành phố vẫn áp dụng cấp giấy đi đường với 17 nhóm đối tượng; sử dụng mã QR khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát như thời gian vừa qua. Nhân viên giao hàng qua ứng dụng công nghệ (shipper) được hoạt động liên quận từ 6h đến 21h hằng ngày. Những nhân viên này được xét nghiệm Covid-19 miễn phí mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3, tần suất 2 ngày/lần. Các nhân viên giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh được hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Những người này phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, được xét nghiệm mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5 với tần suất 3 ngày/lần. Kinh phí do đơn vị, hộ kinh doanh tự chi trả.





Từ 12h ngày 16-9: Hà Nội cho mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn. Chiều 15-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản: Từ 12h ngày 16-9-2021 đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể, như sau: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Dịch hại vô cùng: xuất khẩu rau quả sang TQ giảm đều 15%/tháng. Từ tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đã liên tục giảm, trung bình mỗi tháng giảm 15% so với tháng trước đó. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng năm 2021 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 1,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 58% thị phần. Đáng chú ý, từ tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đã liên tục giảm, trung bình mỗi tháng giảm 15% so với tháng trước đó.

BÀI VĂN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Lê Học Lãnh Vân, Văn Việt

--- Quân lệnh ban hành cho quân đội hôm Thứ Ba đưa ra thời gian các chiến binh phải tuân thủ lệnh cưỡng bách chích ngừa do Tổng Thống Biden đưa ra. Tất cả các chiến binh trong nhiệm vụ phải chích ngừa trước hạn chót 15/12/2021, tất cả lính trừ bị và Vệ Binh phải chích trước hạn chót là 30/6/2022.Nếu có ai từ chối chích ngừa, sẽ bị giải ngũ hay ngưng việc. Khoảng 83% chiến binh đã chích ngừa chống siêu vi COVID, theo Bộ Quốc Phòng báo cáo. Các chiến binh nào không chịu chích ngừa sẽ bị trừng phạt hành chánh, và kể cả biện pháp giải ngũ.--- Nhiều người lên đài Fox News than phiền rằng các công ty đang cưỡng bách nhân viên hoặc phải chích ngừa, hoặc phải xét nghiệm hàng tuần, nghĩa là vi phạm quyền tự do cá nhân. Nhưng chính Fox News cũng có chương trình như thế.Phóng viên CNN Oliver Darcy có bản báo cáo nội bộ từ Kevin Lord, Trường phòng nhân dụng Fox Corporation, viết rằng 90% nhân viên toàn thời gian báo cáo đã chích ngừa đầy đủ, vài tuần trước khi công ty đòi hỏi phải đăng lên mạng nội bộ tình hình đã có thẻ chích ngừa hay chưa.Thư của Lord cũng nói Fox sẽ đưa ra các xét nghiệm COVID hàng ngày đối với 10% nhân viên chưa chịu chích ngừa, bảo đảm phù hợp lệnh của TT Biden đòi tất cả các công ty có hơn 100 nhân viên phải tuân thủ.--- Một Trung tá lục quân từ nhiệm để phản đối lệnh TT Biden cưỡng bách quân nhân chích ngừa, nói rằng cưỡng bách như thế là kiểu "chủ nghĩa Mác xít đã chiếm đoạt" quân lực Mỹ. Fox News loan tin rằng Trung tá Paul Douglas Hague đã từ nhiệm sau 19 năm quân ngũ, và chấp nhận mất tiền hưu vì chống lệnh chích ngừa.Trong thư từ nhiệm, Hague đưa ra các lý lẽ thuyết âm mưu về sự an toàn của vaccine. Ông viết rằng ông không muốn tuân theo lệnh chích ngừa mà ông xem là phi pháp, phi đạo đức, độc tài và nói rằng vaccine "chưa được nghiên cứu thích đáng về hậu quả lâu dài."--- Ty Cảnh Sát Los Angeles có 12,000 cảnh sát, nhưng có tới 2,600 người trong đó dự định xin miễn chích ngừa COVID-19 vì lý do tôn giáo, theo báo Los Angeles Times. Diễn tiến này là sau khi thành phố ra lệnh tất cả các công chức đều phải chích ngừa.Bên cạnh những người xin miễn chích vaccine vì lý do tôn giáo, còn có 350 người xin miễn chích ngừa vì lý do y khoa. Những người được miễn chích ngừa đều phải xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Hạn chót cho công chức Los Angeles là ngày 5/10/2021 phải chích ngừa, nếu không được miễn.Đầu tuần này, một nhóm cảnh sát L.A. nộp đơn kiện lên tòa liên bang, nói cưỡng ép chích ngừa là vi phạm hiến quyền của họ. Nhưng Biện Lý L.A. là Mike Feuer nói đơn kiện chỉ là tuyên bố chính trị, chứ chẳng phải lý luận luật pháp, "vì nếu người cảnh sát chưa chích ngừa, thì khi đáp ứng các bất trắc trong cộng đồng, sẽ làm nguy hiểm cho sức khỏe các em bé, các bà cụ, hay bất kỳ ai khi họ tiếp cạn."--- Phóng viên CNN Jake Tapper hôm Thứ Ba lộ vẻ kinh hoàng sau khi phóng viên Jamie Gangel kể về một số chi tiết từ sách mới của hai tác giả Bob Woodward và Robert Costa. Xuất hiện trên chương trình của Tapper, Gangel giải thích về vai trò cột trụ mà Steve Bannon thực hiện để đưa Trump tham dự cuộc biểu tình ngày 6/1/2021, mà ông hy vọng sẽ gây thiệt hại lớn cho Joe Biden.Gangel nói: "Vào ngày 30/12/2020, khi Trump đang ở Mar-a-Lago, và Steve Bannon đang ở thủ đô Washington -- Trump than phiền là Cộng Hòa không làm đủ sức để giúp Trump. Và Bannon nói với TRump, 'Ông phải về thủ đô Washington DC ngay bâyg iờ, để làm một cuộc lật ngược đầy kịch tính."Gangel kể rằng Bannon gọi ngày 6/1/2021 là thời khắc chỉnh lý, và Bannon nói với Trump, "Chúng ta sẽ chôn vùi Biden vào ngày 6/1/2021, chôn vùi." Theo 2 tác giả Woodward và Costa, chính Bannon thấy thời điểm đó sẽ tấn công vào tính chính đáng của Biden, và Bannon nói, theo sách này, "Chúng ta sẽ khai tử tính chính đáng của Biden từ trong nôi, giết chế độ Tổng Thống của Biden từ trong nôi."--- Vị tướng lãnh cao cấp nhất Hoa Kỳ đã từng lo ngại về triệu chứng lộ vẻ bệnh tâm thần của Trump trong các tháng cuối cùng, trước khi rời Bạcy Ốc, theo cuốn sách mới của Bob Woodward và Robert Costa. Lo tới nỗi Đại Tướng Mark A. Milley, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã bí mật điện thoại 2 lần tới tướng tương nhiệm của Trung Quốc.Theo báo Washington Post và CNN: Tướng Milley điện thoại cho Tướng Li Zuocheng của quân đội CSTQ cuối tháng 10/2020, và lần nữa là ngày 8/1/2021, vừa sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội.Tướng Milley sợ rằng Trump có thể tấn công quân sự Trung Quốc, và Milley hứa với Tướng Li rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, khi Tướng Milley còn nắm quyền.Có một lúc, Tướng Milley nói: "Tướng Li, tôi và ông quen nhau 5 năm rồi. Nếu chúng tôi sẽ tấn công, tôi sẽ điện thoại trước cho ông. Sẽ không có tấn công bất ngờ."Tướng Milley cũng tập trung các sĩ quan cao cấp, vì sợ Trump có thể bấm nút bom nguyên tử. Milley yêu cầu từng sĩ quan cam kết là sẽ thông báo Milley nếu có lệnh nào như thế tới từ Bạch Ốc, để ông có thể chận lại.Trong 1 cú điện thoại cho Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi sau ngày bạo loạn, Tướng Milley nói ông đồng 1y với bà Pelosi rằng Trump là "điên khùng." Sách này viết, Milley tin chắc rằng Trump sẽ suy nhược thần kinh sau ngày bầu cử.--- Cựu Dân Biểu Barbara Comstock (Cộng Hòa-VA) hôm Thứ Ba nói bà hiểu vì sao Tướng Mark Milley tìm cách ngăn cản Trump tấn công quân sự để bám ghế Tổng Thống. Nói trên đài CNN với Anderson Cooper, Comstock nói bà đồng 1y với Milley rằng Trump ở trạng thái tâm thần nguy hiểm sau khi thua phiếu Biden trong bầu cử 2020.Comstock nói rằng Trump là tâm thần bất ổn, và nhiều Dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội cũng thấy thế, và chúng ta cần bảo đảm tất cả tiến trình ổn thỏa nếu Trump tìm cách quậy gì đó, bất cứ gì đó bởi vì Trump đã là kẻ chao động rồi.Comstock khen ngợi Tướng Milley, nói rằng Tướng này xứng đáng được khen ngợi vì đã tìm cách ngăn chận Trump không làm những gì tai hại. "Tôi cảm ơn Tướng Milley và cảm ơn tất cả những người đã ngăn chận Tổng Thống này để không làm gì vi phạm Hiến pháp. Đó là l1y do vì sao Ủy ban điều tra 6/1/2021 quan trọng, Và Thượng Đế ban ơn cho tất cả những người Cộng Hòa đã bước ra để đòi điều tra như thế."---: Có phải Biden chụp hình chung với các trẻ em đội nón Trump?Đúng. Biden cũng nói: Tôi tin vào sự ưa thích người, ngay cả khi họ không ưa thích mình. Đó là tấm hình thật. Có người nói Biden bị các trẻ em lừa để chụp hình, nhưng không có chứng cớ gì. Biden thái độ rất tự nguyện, nói chụp hình với trẻ em đội nón Trump là đoàn kết, trước khi để chụp hình đã nói: Tôi tin vào sự ưa thích người, ngay cả khi họ không ưa thích mình.Hình đó chụp vào tháng 9/2021. Lưu hành trên nhiều mạng xã hội. Một thiếu niên trong hình viết trên mạng Instagram: “Vâng, ông ta [Biden] biết các nón ủng hộ Trump, nhưng ông ta thực sự nói 'Tôi tin vào sự ưa thích người, ngay cả khi họ không ưa thích mình.'"Hình chụp vào ngày 11/9/2021 tại thị trấn Shanksville, Pennsylvania, trong một sự kiện để tưởng niệm 9/11. Biden nhắc hình này như điển hình đoàn kết sau khi 1 phóng viên hỏi ông nghĩ gì trong lễ tưởng niệm 20 năm ngày 9/11.Hình này cũng được đăng lên bởi Jana Musser, mẹ của một trong các trẻ em đội nón MAGA. Lời ghi chú của bà Musser dưới hình là: "Chúng ta có thể không luôn luôn ngó vào mắt nhau, nhưng chúng ta có thể tới với nhau để đoàn kết." Chi tiết:---...sau khi dịch được kiểm soát, xã hội nên bắt đầu công cuộc canh tân từ đâu?: Câu hỏi từ nhà văn Lê Học Lãnh Vân, trên Văn Việt.Hơn bốn tháng trước, tôi và người bạn giáo sư đại học bàn nhau ý tưởng một dự án kinh doanh. Một dự án cần công nghệ cao trong ngành công nghệ gene và ngành vận trù học. Bỗng anh biệt tăm. Sau đó mới biết anh lập cây ATM gạo giúp bà con. Việc cực khổ mà bạn tôi vui. Giờ bạn đang tổ chức nhóm Chăm Sóc Bệnh Nhân tại nhà, liên kết mạng lưới bác sĩ hỗ trợ dịch vụ y tế, hỗ trợ thuốc, bình oxy và máy tạo oxy cho bệnh nhân COVID-19.



Mấy hôm trước bạn gởi tôi một thơ dài, trong đó anh trách những người “không tới sống hay xem khu nhà trọ Bình Chánh, Bình Tân”, chỉ biết “xoay như chong chóng, khoa tay múa chân tuyên bố hùng hồn”, chỉ đưa các chủ trương và cách tiến hành xa rời thực tế như xét nghiệm toàn dân. Dân đang chết kìa, dân đang chết vì thiếu giường bệnh, thiếu máy trợ thở, thiếu oxy, thiếu sự chăm sóc của bác sĩ, y tá, những người đang kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần vì làm việc quá sức và chịu sức ép quá lớn của hoàn cảnh thương tâm và con số tử vong hàng ngày trước mắt.

Thơ anh viết: “Dân mình hiền, đâu đáng bị như vậy”. Tôi đọc trong câu đó, mỗi chữ một hàng nước mắt.

Đúng là dân tôi đang chết, dân tôi đang ra sức cứu nhau. Nhưng, có huy động được tối đa nguồn lực trong dân để cứu nhau không? Hồi nào tới giờ xã hội dân sự có được phép chính thức tồn tại đâu, xã hội không phát triển được hệ thống từ thiện chân rết hoạt động liền lạc đùm bọc, cứu giúp nhau. Do đó quốc gia có biến động lớn, lâm vào tình trạng khẩn cấp, tấm lòng tương trợ nhân nghĩa ông cha để lại sẵn đó mà những con người có lòng trong xã hội cứ chạy rối loanh quanh chỉ huy động được một phần nhỏ nguồn lực.

Không chỉ từng người bệnh đang chết, hệ thống liên lạc nhịp nhàng của công thương nghiệp tồn tại và thích nghi qua thử thách đã đứt gãy. Nhiều đơn hàng của các công ty đa quốc gia đã chuyển từ Việt Nam sang các nước khác. Nền kinh tế Sài Gòn và cả Miền Nam đang lâm trọng bệnh, nguồn sinh lực đất nước suy giảm trầm trọng. Tình trạng này nếu không nhanh chóng được cải thiện không biết tương lai dân tộc Việt sẽ đi về đâu…

Những dòng chữ của bài văn này được viết ra từ những giọt nước mắt trong lòng của bạn tôi “Dân mình hiền, đâu đáng bị như vậy”. Tuy nhiên, toàn bộ bài văn đã được bắt đầu từ trước đó. Từ đâu, từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ.

Phải chăng từ những tụ họp trong xã hội mà những nhà chuyên môn và người quan tâm đã lo sợ lên tiếng cảnh báo sẽ là cơ hội cho dịch bùng lên. Nhưng tụ họp vẫn hồn nhiên xảy ra.

Hay từ xa hơn, từ khoảng mười, mười một tháng trước đây, cuối năm 2020, khi dự báo dịch được thế giới đưa ra, người dân Việt đã biết tự lo giãn cách, giảm hẳn tụ tập cà phê, giỗ quảy… Từ bốn tháng trước, tháng Năm năm 2021, dịch đã bùng lên tan hoang Ấn Độ rồi lan mạnh tới Indonesia. Vậy mà hệ thống y tế vốn đã yếu kém vẫn không được củng cố. Thiết bị y tế thiếu thốn, dưới nhu cầu tối thiểu. Trong khi dân chúng lo sợ, thì những nhà quản trị đất nước vẫn hình như còn mải say sưa với thành tích chống ôn dịch chủng Alpha trước đó nên không biết tận dụng thời cơ vàng mua vaccine chủng ngừa?

Tại sao đất nước thờ ơ? Bài văn này có lẽ này bắt đầu từ xa hơn, từ những vụ án thất thoát ngàn tỉ, chục ngàn tỉ như Vinashin, Vinalines và nhiều đại án khác, mà chỉ một vụ tham nhũng thôi đã lấy mất của quốc gia từ hàng chục tới hàng trăm triệu đô la. Phải chăng đó là nguồn cơn khiến ngân khố quốc gia cạn kiệt không đủ tiền lo cho dân trong cơn đại dịch?

Và phải chăng bài văn còn bắt đầu từ xa hơn nữa, từ hệ thống một người làm quan cả họ được nhờ? Từ những vị bí thư tỉnh uỷ có cả chục bà con thân thuộc trong gia tộc chia nhau nắm các vị trí chủ chốt của địa phương? Từ những vụ gian lận thi cử có hệ thống được phanh phui trên nhiều tỉnh Miền Bắc? Có không trong bộ máy công quyền ngày nay quá nhiều quan chức thừa năng lực bám ghế, bảo vệ lợi ích nhóm mà thiếu kiến thức, thiếu năng lực, thiếu tinh thần phụng sự xã hội, bỏ mặc trách nhiệm của mình để dân sống chết mặc bay? Số khác thì năng lực không đủ, có muốn lo cũng không nhìn ra đầu mối chính để lo. Có chăng bây giờ một câu hỏi thật nhức nhối: số người không xứng đáng với vị trí trong bộ máy công là nhiều hay ít?

Đạo đức và năng lực bộ máy công quyết định thành công hay thất bại của quốc gia, đem lại no ấm hay khốn khổ cho người dân. Trong đau thương thời đại dịch này, năng lực của bộ máy công đã được đưa ra dưới ánh mặt trời. Năng lực này được đánh giá ra sao?

Bài văn này thực sự có được bắt đầu từ xa hơn nữa không?

Nếu bài văn bắt đầu từ những chốn rất xa và rất sâu, sau khi dịch được kiểm soát, xã hội nên bắt đầu công cuộc canh tân từ đâu?

Ngày 04 tháng 9 năm 2021

L.H.L.V.

http://vanviet.info/van-de-hom-nay/bi-van-bat-dau-tu-du/

