Hình trên: đang đọc tên người chết vì khủng bố 9/11 tại New York sáng ngày 11/9/2021. Các nghi lễ tưởng niệm 9/11 tại New York City, Shanksville, Pa. và thủ đô Washington, D.C. tròn 20 năm ngày Hoa Kỳ bị khủng bố bằng phi cơ bom tự sát. Trực tuyến có thể xem ở Youtube.

- tưởng niệm 20 năm trận khủng bố 9/11, các nghi lễ tại 3 nơi: New York City, Shanksville, Pa. và thủ đô D.C.

- EuroCham: VN cần lộ trình tái mở cửa doanh nghiệp, nói 18% hãng đã đưa nhiều phân xưởng dọn khỏi VN

- VN: bệnh nhân tử vong do Covid-19 giảm 30%. VN nhập 138 triệu liều vắc xin 2021, sắp có hướng dẫn lộ trình 'mở cửa trở lại'. Ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 phải dùng thống nhất một QR Code cá nhân. Trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022. Hà Nội kêu cứu, Hòa Bình giúp. Chưa đủ cơ sở để nói SG đã qua đỉnh dịch. SG dự kiến điều kiện người được cấp 'thẻ xanh Covid'. Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho toàn bộ công dân nước ngoài tại SG. Nguy cơ xuất hiện các ổ dịch cộng đồng tại 12 tỉnh Tây Nam bộ. Phú Quốc sắp đón khách quốc tế, những điều cần tuân thủ.

- California: hơn 7.3 triệu người đã bỏ phiếu xong, tức 1/3 cử tri, với 53% là từ cử tri Dân Chủ, 25% từ Cộng Hòa, 23% từ cử tri độc lập. Còn gần 15 triệu phiếu bầu chưa gửi. Trump, Elder vu khống là bầu cử gian lận

- cựu PTT Pence lên TV, tố TT Biden đã ra lệnh cưỡng bách chích ngừa, vi phạm quyền tự do cá nhân người dân. CDC: chưa chích ngừa có 11 lần nhiều rủi ro chết dịch

- LS Andrew Đỗ, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, dính COVID, cách ly tại nhà trong 10 ngày

- Chris Christie diễn văn ở đại hội CH: Cộng Hòa sẽ thắng nếu ngừng nói dối, dẹp bỏ Trump, chỉ giữ chính sách

- thêm 21 công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan nhờ thuê 1 chuyến bay Qatar Airways và một chuyến vượt biên đi bộ

- vợ chồng đại gia ly dị, bộ sưu tập tranh trị giá $600 triệu đôla sẽ bán để chia đôi

- Washington: vụ đâm chết Hoang V. Nguyen 17 năm trước, cảnh sát bây giờ mới bắt được nghi can

- Florida: bắt Steven Walker Tran sau nhiều tháng truy nã về tội gây gỗ, dí súng vào đầu 1 người dọa bắn

- HỎI 1: Có phải 27 phi công Không Lực Mỹ từ nhiệm vì chống lệnh cưỡng bách chích ngừa? ĐÁP 1: Không phải.

- HỎI 2: TQ trỗi dậy, Mỹ sẽ sụp đổ? ĐÁP 2: Bài xã luận trên The Economist nêu câu hỏi.

QUẬN CAM (VB-11/9/2021) --- Tổng Thống Biden và Đệ nhất phu nhân sẽ tham dự các nghi lễ tưởng niệm 9/11 tại cả 3 nơi -- New York City, Shanksville, Pa. và thủ đô Washington, D.C. -- tròn 20 năm ngày Hoa Kỳ bị khủng bố bằng phi cơ bom tự sát. Các sự kiện đã khởi sự từ 8:30 a.m. giờ Miền Đông.

Trực tuyến có thể xem ở Youtube:

https://youtu.be/w8JMajU52Us

Hai cựu Tổng Thống George W. Bush và Barack Obama cũng sẽ tham dự nghi lễ tưởng niệm 9/11. Bush sẽ đọc diễn văn chính tại đài tưởng niệm Flight 93 National Memorial tại Shanksville, Pennsylvania.

Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama dự lễ tưởng niệm ở Ground Zero tại New York City. Một phát ngôn nhân của cựu Tổng Thống Jimmy Carter nói rằng Carter, 96 tuổi, và vợ Rosalynn sẽ vinh danh người chết bằng cầu nguyện riêng tư tại nhà riêng ở Georgia.

Không có tin gì từ 2 cựu Tổng Thống Bill Clinton và Donald Trump. Cựu Tổng Thống Trump dự kiến đêm Thứ Bảy sẽ lên TV trực tiếp bình luận trận đấu võ giữa cựu vô địch quyền Anh Evander Holyfield và cựu vô địch UFC Vitor Belfort.

--- Luật sư Andrew Đỗ, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, xác nhận hôm Thứ Sáu là ông xét nghiệm dương tính siêu vi coronavirus và sẽ cách ly tại nhà trong 10 ngày. Đỗ nói ông chích ngừa đầy đủ và bị triệu chứng nhẹ.

Andrew Đỗ trong các bản văn trên mạng và tuyên bố nơi công chúng đã đề cao chích ngừa, nhưng hồi tháng 7/2021 đã bị la ó và các lời hò hét kỳ thị dân gốc Á trong buổi họp khi ông mừng Quận Cam tới dấu mốc 1.2 triệu người chích ngừa COVID-19.

--- Bản tin Reuters ghi rằng nhiều nhà đầu tư Châu Âu tại Việt Nam đang suy tính bỏ chạy nếu các hạn chế phòng chống dịch của VN cứ kéo dài mãi thế này, theo lời Phòng Thương Mại Châu Âu (EuroCham) nói.

Chủ tịch EuroCham là Alain Cany nói trong bản văn rằng các thành viên trong Phòng Thương Mại này cần thấy 1 lộ trình rõ rệt để thoát các biện pháp đương hữu, nhằm tái tục hoạt động thương mại và cho họ một lối đi khả đoán để lên kế hoạch mở lại kinh doanh của họ.





Có khoảng 18% công viên thành viên trong Eurocham trả lời bản thăm dò tháng 9 là họ đã chuyển một số phân xưởng ra khỏi VN, tới nước khác, và 16% nói đang suy xét các biện pháp. Các thương hiệu quốc tế về sản xuất điện tử, may dệt, giày da đang tạo ra nhiều triệu việc làm cho dân VN.

EuroCham đã họp với các cán bộ VN hôm Thứ Năm, thúc giục tăng tốc tiêm vaccine phòng chống dịch, bảo đảm luồng hàng lưu thông, cho công nhân đi lại tự do, và tăng tốc cho các lãnh đạo kinh doanh và giới đầu tư đã chích ngừa được vào VN.

VN hiện có tỷ lệ chích ngừa thấp nhất Châu Á, chỉ mới 4.3% trên tổng dân số 98 triệu người đã chích. Reuters ghi rằng Thủ Tướng Phạm Minh Chính nói VN lắng nghe các ý kiến doanh nghiệp Châu Á và sẵn sàng thỏa mãn trong các điều kiện có thể. Chính phủ cũng nói hôm Thứ Sáu rằng tỉnh Bình Dương đã bắt đầu gỡ nhiều giới hạn.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. TRong 24 giờ, tính từ 17h ngày 10/9 đến 17h ngày 11/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.932 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 11.927 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (5.629), Bình Dương (3.971), Đồng Nai (960), Long An (337), Kiên Giang (165), Tiền Giang (147), Tây Ninh (137), An Giang (107), Khánh Hòa (46), Cần Thơ (46), Quảng Bình (38), Hà Nội (35), Đồng Tháp (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (32), Quảng Ngãi (32), Bình Phước (31), Bình Thuận (31), Bình Định (19), Đà Nẵng (19), Đắk Lắk (18), Phú Yên (17), Sơn La (16), Quảng Nam (14), Sóc Trăng (11), Nghệ An (6), Đắk Nông (5), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Thanh Hóa (3), Hưng Yên (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Bắc Ninh (2), Thừa Thiên Huế (1), Hà Tĩnh (1), Bến Tre (1) trong đó có 5.169 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.379 ca. Tại TP. SG giảm 1.910 ca, Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca.





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 217 ca tử vong tại TP.SG (188), Bình Dương (10), Tiền Giang (2), Đồng Nai (4), Kiên Giang (3), Bình Thuận (2), Đà Nẵng (2), Gia Lai (1), Cần Thơ (1), Ninh Thuận (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Vĩnh Long (1).

Bộ Y tế: Số lượng bệnh nhân tử vong do Covid-19 giảm 30%. Ngày 11/9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, số lượng bệnh nhân Covid-19 tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc tuần qua đã giảm 30%. Tỷ lệ này tại một số điểm nóng của dịch cũng giảm như TP SG (giảm 30%), Đồng Nai (giảm 50%), Long An (giảm 30%), Tiền Giang (giảm 70%).





Ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 phải dùng thống nhất một QR Code cá nhân. Thông tin từ Cổng thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 11.9.2021, Bộ đã ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 (Phiên bản 1.1) theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT. Theo đó, tài liệu này quy định về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân, hướng dẫn về việc cấp và sử dụng mã QR cá nhân trong các nền tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế sớm hoàn thiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19, tập trung vào vắc-xin, xét nghiệm và điều trị; nâng cao năng lực hệ thống, trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022.





Hà Nội kêu cứu, Hòa Bình giúp. Thêm 300 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch. Ngày 11.9, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ra quân cử 300 cán bộ y bác sỹ hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19. Những cán bộ y bác sỹ được cử đi lần này sẽ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Phú Xuyên và huyện Chương Mỹ (Thành phố Hà Nội). Cụ thể, đoàn công tác số 1 tại huyện Phú Xuyên có 200 cán bộ y bác sỹ; đoàn công tác số 2 tại huyện Chương Mỹ có 100 y bác sỹ.

Chưa đủ cơ sở để nói SG đã qua đỉnh dịch. Số ca tử vong tại TPHCM đang ở mức thấp nhất trong 20 ngày qua, tuy nhiên, điều này chưa thể khẳng định đã qua đỉnh dịch hay chưa. Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, với số ca tử vong giảm xuống dưới 200 người thì chưa có cơ sở để nói đỉnh dịch đã qua bởi đỉnh dịch dựa trên số F0 mới. Con số tử vong chỉ biểu hiện cho hiệu quả điều trị. Ông Tâm nhận định thêm, với tình hình bây giờ thì chưa đủ cơ sở để nói đỉnh dịch đã qua.

SG dự kiến điều kiện người được cấp 'thẻ xanh Covid'. Dự thảo kế hoạch của TP HCM, người tiêm đủ 2 mũi vaccine, người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh được cấp thẻ xanh Covid tham gia các hoạt động xã hội. Theo dự thảo Kế hoạch phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế của TP HCM sau ngày 15/9 vừa được thành phố lấy ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, khi mở cửa, "thẻ xanh, thẻ vàng Covid" là điều kiện người dân tham gia các hoạt động sản xuất, sinh hoạt theo mức độ kiểm soát dịch của thành phố. Trong đó, thẻ xanh Covid được cấp cho những người đã tiêm đủ 2 mũi đối với các loại vaccine yêu cầu tiêm 2 mũi (Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik V...), mũi thứ 2 đã tiêm hơn 14 ngày. Ngoài ra, thẻ xanh còn được cấp cho người tiêm loại vaccine chỉ cần một mũi (Johnson & Johnson's Janssen) sau 14 ngày; người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh; người nhiễm Covid-19, tự làm xét nghiệm, tự cách ly sau đó khỏi bệnh phải xét nghiệm chứng minh có kháng thể. Thẻ xanh được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, có giá trị trong 6 tháng.

Nguy cơ xuất hiện các ổ dịch cộng đồng tại 12 tỉnh Tây Nam bộ. Nhận định về tình hình dịch của 12 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ cho thấy cơ bản đang từng bước kiểm soát, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng và có khả năng bùng phát.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho toàn bộ công dân nước ngoài tại SG. Sở Ngoại vụ TPHCM vừa có văn bản thông báo và hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho toàn bộ công dân nước ngoài cư trú trên địa bàn. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện tại các quận huyện và Thành phố Thủ Đức.

VN nhập 138 triệu liều vắc xin trong năm nay, sắp có hướng dẫn lộ trình 'mở cửa trở lại'. Tình hình kiểm soát dịch đã tốt hơn khi tỉ lệ ca COVID-19 mới trong cộng đồng đã giảm, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn về lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới dự kiến ban hành ngày 15-9.

Ban chỉ đạo cũng cho biết, số lượng vắc xin COVID-19 đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ với tổng số khoảng 159,97 triệu liều, dự kiến năm 2021 về khoảng 138,4 triệu liều. Số lượng vắc xin đã nhận là hơn 34 triệu liều, đã tiêm được 27 triệu liều. Bộ Y tế đang đàm phán và trao đổi với đơn vị cung ứng vắc xin COVID-19 cho năm 2022, đảm bảo tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên.





Bắt nhóm làm giấy đi đường giả bán 1-2 triệu đồng/giấy. Khám xét ngôi nhà ở quận 8 (TP HCM), công an thu giữ 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm văc-xin Covid-19 và nhiều vật dụng liên quan việc in ấn giấy tờ giả. Ngày 10-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an quận 1, Công an quận 8 bắt giữ các đối tượng: Lâm Thạnh (SN 1991), Nguyễn Hải Tú (SN 1985), Bùi Minh Tân (SN 1993), Lê Văn Thanh (SN 1993) và Huỳnh Minh Trực (SN 1991) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường.

'Ông anh' phó phường giúp cô gái tiêm vắc xin Pfizer bị đình chỉ công tác. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ tịch UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm quy trình kỷ luật do liên quan vụ cô gái tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 nhờ ‘xin ông anh’. Chiều 11-9, ông Nguyễn Ngọc Ánh - phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ tịch UBND phường An Phú - trong 15 ngày, để thực hiện quy trình kỷ luật. Trong bản tường trình, ông Nghĩa thừa nhận đã đưa người ngoài, cụ thể là cô gái tên L.H. vào danh sách tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer dù người này không phải người thân.



Phú Quốc sắp đón khách quốc tế, những điều cần tuân thủ. Sau khi nhập cảnh, du khách thực hiện đầy đủ 5K và luôn bật Bluetooth, GPS để kiểm soát các địa điểm đã ra, vào. Tại cửa khẩu nếu có dấu hiệu nghi mắc Covid-19, cần tuân thủ các biện pháp cách ly. Kế hoạch Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, do Bộ VH-TT&DL xây dựng và vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến triển khai từ tháng 10. Việt Nam hướng tới dòng khách đến từ các thị trường tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch Covid-19 tại một số khu vực như Đông Bắc Á, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, châu Úc...

--- Chris Christie, Cựu Thống Đốc New Jersey, đã chỉ trích Trump trong bài diễn văn đêm Thứ Năm và nói Cộng Hòa phải quăng bỏ Trump và quăng bỏ cả kiểu tôn thờ lãnh tụ. Christie, trong bãi diễn văn nói tại Thư Viện Tổng Thống Ronald Reagan tại Simi Valley, Calif., không nói cụ thể tên Trump, nhưng hiển nhiên là nói về Trump khi nói Cộng Hòa đang bị kéo lê vào khoảng khắc "nguy hiểm bất định."

.

Christie cũng chỉ trích Trump về kiểu TRump nói rằng Trump đã thắng cử 2020, một thuyết âm mưu vô căn cứ, trong khi thực tế là đã thua phiếu Biden hồi tháng 11/2020. Christie nói, "Giả bộ rằng chúng ta thắng trong khi chúng ta thua chỉ là phí thì giờ, năng lượng và uy tín."

.

Christie đã tranh cử Tổng Thống 2016, được suy đoán có thể tranh cử lần nữa vào năm 2024. Bài diễn văn đọc hôm Thứ Năm là cú tấn công lớn đầu tiên nhắm vào Trump và vào ảnh hưởng TRump trên Cộng Hòa.

.

Trong khi tấn công Trump rõ ràng, Christie cũng đưa ra một nhóm chính sách truyềnt hống của Cộng Hòa, ám chỉ rằng Cộng Hòa có thể thắng phiếu nhờ chính sách Trump đã đề ra, trong khi Cộng Hòa nên quăng bỏ Trump vào quá khứ.

Liệu sự trỗi dậy của Trung Quốc đồng nghĩa với sự sụp đổ của Hoa Kỳ?

Vũ Văn Lê, dịch từ Paul Kennedy/The Economist -

--- Bạch Ốc nói 21 công dân Mỹ đã được di tản ra khỏi Afghanistan hôm Thứ Sáu xuyên qua một chuyến bay đặt tiêng và một tuyến đi bộ, đưa tổng số công dân Mỹ di tản 2 ngày qua tới 31 người, theo lời phát ngôn nhân Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Bạch Ốc Emily Horne.Chuyến bay đặt biệt là đặt qua Qatar Airways bay từ Kabul, còn tuyến vượt biên đường bộ là tới 1 quốc gia láng giềng ẩn danh. Trên phi cơ Qatar Airways chở 19 công dân Mỹ, trong khi tuyến đi đường bộ gồm 2 công dân Mỹ và 11 thường trú nhân hợp pháp của Mỹ. Chính phủ Mỹ nói còn khoảng 100 công dân Mỹ tại Afghanistan.--- Tình yêu thì vô giá. Nhưng khi ly dị, tất nhiên phải có giá, mới chia đôi được. Đó là lý do một bộ sưu tập nghệ thuật giá trị phải bán đấu giá, để chia đôi tiền, vì không thể nào chia đôi các tấm tranh. Nhà đấu giá Sotheby's ước tính bộ sưu tập này trị giá $600 triệu đôla.Bộ sưu tập đó là của đại gia ngành địa ốc Harry Macklowe và vợ cũ là Linda, trong đó có tranh của những họa sĩ tài danh như Pablo Picasso, Cy Twombly, Mark Rothko, Jeff Koons, và Andy Warhol, cũng như nhiều người khác.Cặp vợ chồng Macklowes sưu tập tranh từ nhiều thập niên, nhưng bây giờ bán đi để chia đôi vì họ đã ly dị mấy năm nay. Tổng cộng 65 tấm tranh sẽ bán trong 2 buổi đấu giá -- buổi đầu vào tháng 11/20201, và buổi thứ nhì vào tháng 5/2022. Trong đó, có tấm như "Nine Marilyns" của họa sĩ Warhol, và tấm năm 2007 của Twombly, mỗi tấm có giá khoảng 60 triệu đôla.Bộ sưu tập mỹ thuật này xem ở đây:--- Hơn 7.3 triệu người đã bỏ phiếu xong tại California cho cuộc bầu cử hỏi ý dân về nên bãi nhiệm hay không Thống Đốc Gavin Newsom. Số liệu mới do Political Data đưa ra cho thấy 1/3 cử tri California đã gửi lại phiếu bầu cho ban bầu cử về câu hỏi bãi nhiệm hay không đối với Newsom.Trong số phiếu gửi về, 53% là từ cử tri Dân Chủ, 25% là từ cử tri Cộng Hòa, 23% từ cử tri độc lập. Như thế là còn gần 15 triệu phiếu bầu chưa gửi về ban bầu cử. Chỉ còn 4 ngày nữa là ngày bầu phiếu 14/9/2021.--- Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Sáu đã chỉ trích Cộng Hòa và cựu Tổng Thống Trump vì đã vu cáo trước là sẽ có gian lận bầu cử trong cuộc bỏ phiếu về bãi nhiệm hay không ngày 14/9/2021 sắp tới.Newsom nói với các phóng viên khu vực Sacramento sau khi bỏ phiếu tại bảo tàng viện California Museum. Newsom nói đó là những lời nói dối của Cộng Hòa, hễ thua là vu khống gian lận.Hôm Thứ Tư, ứng viên hàng đầu Cộng Hòa Larry Elder nói với các phóng viên rằng ông tin là sẽ có gian lận trong bầu cử vài ngày tới, bất kể không có chứngc ớ gì hết. Một ngày trươc đó, Trump trả lời phỏng vấn ở đầi Newsmax, Trump tiên đoán đây là cuộc bầu cử đầy gian lận.--- Vụ án mạng từ 17 năm trước, nạn nhân là Hoang V. Nguyen, 31 tuổi, bị đâm chết tại nhà ở đường Hardeson Road, thị trấn Everett, tiểu bang Washington. Bây giờ cảnh sát mới bắt được nghi can là một người đàn ông 48 tuổi, cứ dân Seattle.Cảnh sát thị trấn Everett nói rằng theo lời kể, một nhóm bạn tới ngôi nhà trên để giúp chủ nhà làm 1 dự án. Nhóm này ăn tối, rồi nhậu say. Nghi can và nạn nhân gây sự nhau trong căn bếp lúc 1 giờ sáng ngày 23/10/2004, thế là chủ nhà đuổi cả bọn ra về. Nạn nhân và hung thủ xô xát ngoài nhà, rồi nạn nhân gục xuống. Nghi can chối không đâm Nguyễn.Trải qua nhiều năm, cảnh sát mới tìm tới chủ nhà và khám phá thông tin mới, dẫn tới bắt hung thủ. Nhưng không tim ra gia đình của Hoang V. Nguyen để thông báo về chuyện bắt được hung thủ. Ai có thông tin gì để giúp tìm thân quyến của Nguyen, xin gọi Ty Cảnh Sát Everett Police Department Tip Line số 425-257-8450.--- Một người bị truy nã tại Jacksonville, Florida, về tội tấn công bạo lực gia trọng đã bị bắt tại quận Flagler County. Cảnh sát được tin là Steven Walker Tran sẽ tới tiệm ăn Olive Garden ở số 5294 E. State Road 100 tại thị trấn Palm Coast hôm Thứ Năm.Tran đã có lệnh truy nã từ lâu. Khi Tran tới tiệm Olive Garden, bắt đầu đậu xe thì 1 xe cảnh sát đit uần tới đậu chặn đường xe ra, và xét giấy, bắt Tran. Tran bị truy nã vì chuyện tháng 1/2021, khi Tran và nạn nhân gây lộn, rồi Tran rút súng ra, dí súng vào đầu nạn nhân, hămd ọa sẽ bắn nát sọ, nhưng rồi bỏ chạy ra ngoài.Cảnh sát dò tung tích Tran, tới bây giờ mới bắt được. Tran bị giam vào nhà tù Sheriff Perry Hall Inmate Detention Facility. Rồi sẽ cho dẫn độ về Jacksonville.--- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Sáu lên truyền hình chi trích Tổng Thống Biden đã ra lệnh cưỡng bách chích ngừa, rằng như thế là không giống bất cứ những gì từng nghe trước đó. Lần đầu lên TV trả lời phỏng vấn từ khi rời Bạch Ốc, Pence nói Biden vi phạm quyền tự do cá nhân người dân.--- CDC nói hôm Thứ Sáu rằng những người chưa chích ngừa có 11 lần nhiều hơn để chết vì COVID-19 so với người đã chích ngừa. Nghiên cứu từ 600,000 trường họp bệnh COVID-19 từ tháng 4/2021 tới tháng 7/2021 năm nay, Giám đốc CDC là Rochelle Walensky cho thấy người chưa chích ngừa có 4.5 lần bị lây nhiễm, và gấp 10 lần nhập viện so với người đã chích ngừa.---: Có phải 27 phi công Không Lực Mỹ từ nhiệm vì chống lệnh cưỡng bách chích ngừa?: Không phải. Chuyện đó xuất phát từ 1 trang web chuyên loan tin giễu, không thật. Không Quân Mỹ trả lời rằng không có phi công nào từ nhiệm như thế. Trang web loan tin này là Real Raw News, nơi ghi rõ là trang web loan tin không thật chỉ để cho vui.Chi tiết:---: TQ trỗi dậy, Mỹ sẽ sụp đổ?: Bài xã luận trên The Economist nêu câu hỏi. Bản dịch của Vũ Văn Lê, từ tác giả Paul Kennedy.10-9-2021Những thay đổi chính trị, quân sự, và kinh tế toàn cầu, có nghĩa là Mỹ có một đối thủ mới tranh dành vị thế độc tôn.



Trong những năm qua, không có gì hao tâm tổn trí cho các nhà tư tưởng hơn là câu hỏi liên quan đến đối ngoại: “liệu rằng chuyện thoái hóa khiến Hoa Kỳ mất vị thế độc tôn, phải chăng là điều không thể lật ngược?” Các sự kiện gần đây ở Afghanistan, đánh dấu một cuộc rút lui khác của người Mỹ khỏi Trung Á, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng tin tưởng đó. Song, đối với giới hoạch định chính sách Mỹ, vấn đề trường kỳ chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của quyền lực Trung Quốc.





Phải chăng nước Tầu sắp vượt qua được Mỹ? Dựa trên tiêu chí kinh tế và quân sự nào để đo lường một chuyển đổi ở thế giới? Liệu Trung Quốc không bị đe dọa bởi các vấn đề nội bộ của một chế độ độc tài, vốn thường được che dấu khéo léo trong quan hệ với quần chúng? Hay kỷ nguyên Pax Americana đã kết thúc, sẽ được thay thế bằng kỷ nguyên châu Á?

Sẽ là vô cùng thiếu khôn ngoan nếu vội vã trả lời ngay câu hỏi cuối kể trên là “Đúng”. Bởi lẽ, hầu hết mọi sự về nước Mỹ và thế giới vẫn giống hệt thời 1980’s lúc tôi viết chương cuối của cuốn “The Rise and Fall of the Great Powers” (“Sự Trỗi Dậy và Sụp Đổ của các Siêu Cường. Random House, 1987). Thật sự là trong 40 năm qua, có nhiều lúc vị thế tương đối của Hoa kỳ đã vượt trội trở lại, như giữa thập niên 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ, và năm 2003 sau khi quân lực Mỹ nghiền nát Saddam Hussein, nhà độc tài Iraq. Tuy nhiên, sự phục hồi trong những giai đoạn đó rất ngắn ngủi, so với nhiều thay đổi lớn khác, vô cùng bất lợi cho Hoa Kỳ. Hãy xem xét những biến đổi trường kỳ đáng kể hơn trong ba lãnh vực: quan hệ quốc tế, sức mạnh quân sự, và quyền lực kinh tế.





Một là, tương quan chiến lược-chính trị của các thế lực đã thay đổi hẳn kể từ thời thế giới lưỡng cực, lúc chiến tranh lạnh cách đây nửa thế kỷ trước, khi Hoa kỳ chỉ phải đương đầu với một Liên Xô đang tàn lụi. Hiện nay, hệ thống quốc tế bao gồm bốn hoặc năm đại cường với một thực trạng là, không có nước nào có thể sử dụng võ lực hay nhu quyền để cưỡng hành áp chế nước khác những điều mà họ không muốn.

Hiển nhiên là khi tôi đang soạn thảo chương cuối cùng của cuốn “Rise and Fall” (“Trỗi dậy và Sụp đổ”) vào giữa thời 1980, thế giới đã có những dấu hiệu đang chuyển sang đa cực. Và hiện thời, trong thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, bối cảnh toàn cầu đã rõ ràng trở thành đa dạng, với một số quốc gia lớn đứng đầu là Trung Quốc, Hoa kỳ, Ấn Độ và Đại Nga, tiếp theo là Liên minh Âu châu và Nhật Bản, thậm chí kể cả Indonesia và Iran.

Sự thể này rất quan trọng vì đánh dấu sự tái phân quyền lực ở thế giới. Cho nên sẽ không đầy đủ, dù vẫn có thể rất đúng, nếu cứ khẳng định Mỹ là số một. Bởi lẽ, dù là khỉ đột lớn nhất trong rừng, thì cũng vẫn chỉ là một trong số những khỉ đột! Và lập luận cho rằng vị thế của Nga đã co cụm nhiều hơn so với Mỹ là điều không khách quan, trong khi cả hai đều tương đối mất ngôi vị đúng theo lí thuyết hiện thực về cường quốc.





Hai là, quân lực Hoa kỳ đã nhỏ hơn và cũ kỹ hơn nhiều so với hồi 1980’s. Không hiểu những oanh tạc chiến lược B-52 70 tuổi đời cũ kỹ của không lực Mỹ, già nua hơn cả phi hành đoàn sẽ còn hoạt động được bao lâu nữa? Và khi nào thì Hải quân Mỹ mới tân trang thay thế được các tàu khu trục Arleigh Burke đã cổ lỗ 30 năm? Dù cho đó chỉ là một bối rối tạm thời, hồi tháng 5 năm ngoái phía tây Thái Bình Dương đã hoàn toàn bỏ ngỏ, không có hiện diện của bất cứ Hàng không Mẫu hạm Mỹ nào, khi chiếc USS Eisenhower bất thần được huy động để hỗ trợ cuộc rút quân khỏi Afghanistan, một điển hình cho thực trạng Hải lực Mỹ ngày nay có ít tàu sân bay hoạt động hơn so với 40 năm trước.

Bởi Lầu Năm Góc phải thường xuyên huy động chiến hạm đến những khu vực khác nhau, nên đơn giản là Hoa kỳ không có đủ chiến hạm phù hợp với nhiều cam kết toàn cầu. Vì vậy, đối với các nhà sử học, nước Mỹ hiện giống hệt như Habsburg ngày xưa, sở hữu nhiều lực lượng vũ trang lớn, nhưng mệt mỏi, ôm đồm trải dài trên quá nhiều khu vực. Và thất bại của Mỹ ở Afghanistan, để lại mọi thiết bị quân sự rải rác trên phần lớn đất nước đó, cũng mang nhiều tính Habsburgian ngày xưa cũ. (Chú thích: Hasbsburg là Đế chế Áo-Phổ ngự trị Âu Châu và nhiều nước ở châu Mỹ la tinh từ Thế kỷ 16 đến Thế kỷ 18)

Trong khi đó, Trung Quốc đang tung hoành biểu dương cơ bắp ở khắp nơi. Và đằng sau câu hỏi về quy mô lực lượng vũ trang của Mỹ, còn ẩn chứa một vấn đề lớn hơn: liệu thời đại của các loại vũ khí như máy bay có người lái và tàu chiến siêu lớn trên đại dương sẽ không lỗi thời, dù nhiều cơ cho thấy chúng sẽ biến hết vào năm 2040? Người ta có linh cảm trong một số chiến trường tương lai, mà ngự trị sẽ đến từ máy bay không người lái, hoặc thống trị đại dương sẽ do pulsar kiểm soát, tỷ lệ chênh lệch giữa Mỹ và các đối thủ như Trung Quốc, Nga hoặc Iran, có thể sẽ thay đổi, bởi lẽ, ưu thế đào tạo huấn luyện quân sĩ ngoại hạng không còn đóng vai trò quan trọng. Trong quá khứ, các cuộc cách mạng quân sự thường đem lại nhiều lợi thế cho Hoa Kỳ; nhưng, những đổi thay trong tương lai có thể khiến nước Mỹ không còn ưu thế đó.





Liệu nước Mỹ có thể sẵn sàng trả giá đắt để giữ thế ưu việt? Hoa kỳ cần thành thật tự vấn, sẽ cần phải chi bao nhiêu phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để có một quân lực thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ cho đất nước? Hiện thời chi tiêu quốc phòng khoảng 3,5% GDP. Thậm chí 4% GDP vẫn không đủ, phải cần tới 6% mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Đó sẽ là một mức chi khổng lồ mà chỉ nghe thôi, các giới kinh tế gia, dân biểu nghị sĩ Quốc hội đã bật khóc thét.

Nhưng một chính quyền tương lai của Mỹ có thể làm gì khác nếu suy nghĩ sai lầm, ít được thảo luận này, là Trung Quốc quyết định tăng chi quốc phòng thật nhiều, nhiều hơn gấp bội? Điều gì sẽ xảy ra nếu đấng lãnh đạo chuyên quyền Tập Cận Bình nẩy ý, quyết định đã đến lúc Bắc kinh gia tăng ngân sách quốc phòng ít nhất là 5% để tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của họ? Đây là một kịch bản không thể nào xảy ra cách đây nửa thế kỷ, và hiện thời ở Hoa Thạnh Đốn không ai muốn đả động tới.

Sự thể này nảy sinh ra thay đổi thứ ba, vốn luôn là yếu tố quan trọng nhất của quyền lực, đó là sức mạnh kinh tế. Sự chuyển đổi toàn cầu lớn nhất kể từ thời 1980’s là nền kinh tế qui mô, mạnh mẽ, và lớn rộng ngày nay của Trung Quốc so với Hoa kỳ. Bất cứ thắc mắc nào ngờ vực về sức mạnh kinh tế Trung Quốc, chẳng hạn như số liệu thống kê không đáng tin cậy, lực lượng lao động tương lai đang bị thu hẹp, v.v., thì thực cảnh kinh tế TQ vẫn tiếp tục phát triển rộng khắp với tốc độ nhanh chóng hơn, cả trước lẫn sau đại dịch Covid-19. Nền kinh tế Trung quốc, được đo bằng GDP điều chỉnh theo sức mua tương đương, đã lớn ngang ngửa với kinh tế Hoa kỳ.

Đây là một sự thực vô cùng kinh ngạc, hàm chứa một chuyển đổi không hề có kể từ những năm 1880’s, khi kinh tế Hoa kỳ vượt qua kinh tế Anh quốc. Trong suốt thế kỷ 20, nền kinh tế Mỹ đã to lớn hơn bất kỳ kinh tế cường quốc nào, ít ra là từ 2-4 lần. Kinh tế Hoa kỳ lớn gấp mười kinh tế Nhật bản khi Trân Châu Cảng bị tấn công, và lớn hơn gấp ba kinh tế Đức khi Hitler hấp tấp tuyên chiến.

Tình trạng đặc biệt đó đang kết thúc, và sự chuyển đổi thần sầu đang diễn ra trong hoạt cảnh thế giới, do sự kết hợp của một dân số vĩ đại và tình trạng thịnh vượng ngày càng tăng của nước Tầu. Với dân số 1,4 tỷ so với 330 triệu của Mỹ, dân Tầu chỉ cần đạt được một nửa số thu nhập của dân Mỹ trung bình, cũng khiến tổng thể kinh tế của Trung quốc to lớn gấp đôi của Hoa kỳ. Viễn tượng này sẽ mang lại cho Bắc kinh một ngân quỹ khổng lồ cho ngân sách quốc phòng tương lai. Như thế, một vị tổng thống Dân chủ hay Cộng hòa, đều không thể làm gì nhiều đối với hiểm họa đó.

Từ đó, sự phục hận sẽ là một tập phim khác trong “Sự Trỗi Dậy và Sụp Đổ của các Siêu Cường quốc.” Những gì Tập Cận Bình cần làm để tránh mọi sa sẩy, là noi gương Đặng, để nền kinh tế và năng lực quân sự Trung Quốc phát triển tuần tự, từ thập kỷ này tới thập kỷ khác. Và đó chính là thách thức lớn nhất mà Hoa kỳ phải đương đầu đối mặt với một đối thù ngang tầm vóc. (Bình Luận từ Facebook) Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2021/09/10/lieu-su-troi-day-cua-trung-quoc-dong-nghia-voi-su-sup-do-cua-hoa-ky/

.