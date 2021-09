Hình trên: sân bay quốc tế San Francisco gửi lời chúc mừng. Hàng không Bamboo Airways có thể trở thành công ty hàng không Việt Nam đầu tiên điều hành chuyến bay thương mại không ngừng (nonstop) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chuyến bay nối Hà Nội và Đà Nẵng tới San Francisco, Los Angeles, và Seattle tại Hoa Kỳ sẽ khởi sự ngày 23/9/2021.

- Colorado: 2 cảnh sát bị truy tố hình sự vì vật té, bắt cụ bà 73 tuổi bệnh lãng trí. Thành phố đền cụ bà 3 triệu đô

- 500 thầy thuốc Phú Thọ về cứu thủ đô. 1 triệu liều vắc-xin vaccine TQ cấp cho Hà Nội. SG kêu cứu, Thái Nguyên vào giúp. Bình Dương kêu cứu, tăng ni Thừa Thiên Huế vào giúp. SG đề xuất mở cửa trường học, cho HS đến trường. Cần Thơ nên mở cửa theo lộ trình, doanh nghiệp kiệt sức. Phú Quốc: vắc xin trước, đếm tiền sau. Bộ Y tế: Tăng chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

- cảnh sát sẽ dựng rào quanh tòa nhà Quốc Hội và Tòa Tối Cao để ngừa bạo động do cuộc biểu tình 18/9/2021 do cực hữu tổ chức để vinh danh ngày bạo loạn 6/1

- Bộ Tư Pháp sẽ kiện Texas về luật siết phá thai SB-8 vì giẫm chân thẩm quyền liên bang

- Trump được tang gia mời dự tang lễ lính chết vì xe bom ở sân bay Kabul, sẽ đọc diễn văn chỉ trích Biden

- Mỹ thương thuyết với Taliban để đưa một số công dân Mỹ và các đồng minh Afghan khác ra khỏi Afghanistan

- Afghanistan: cấm phụ nữ chơi thể thao, kể cả môn cricket (bóng gậy), vì có lúc sẽ lộ khuôn mặt và cơ thể

- Stephanie Grisham, cựu Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc và cựu Chánh Văn Phòng của Melania, viết hồi ký kể bí mật

- tràng cười bất tận vang theo Trump khi xuất hiện trên đài Fox News trong chương trình "Gutfeld!"

- Phi cơ Bamboo Airways sẽ bay không ngừng (nonstop) giữa VN và Mỹ, chuyến đầu tiên ngày 23/9

- các sư đoàn "lính quậy" trên mạng xã hội toàn cầu tuyên truyền cho CSTQ, tung tin giả chia rẽ xã hội Mỹ

- HỎI 1: Có phải thuốc Ivermectin thắng Giải Nobel Y Khoa và chữa được OVID-19? ĐÁP 1: Người bào chế ra Ivermectin thắng Giải Nobel 2015, nhưng thuốc Ivermectin không chữa trị COVID-19.

- HỎI 2: Sài Gòn đầy nước mắt giữa đại dịch. ĐÁP 2: Nhà văn Cù Mai Công kể về mặt trận Sài Gòn 100 ngày Covid khốc liệt.

QUẬN CAM (VB9/9/2021) --- Hàng không Bamboo Airways có thể trở thành công ty hàng không Việt Nam đầu tiên điều hành chuyến bay thương mại không ngừng (ngonstop) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi được chấp thuận của Sở An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ (TSA), theo báo Business Insider.

Chuyến bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng tới San Francisco, Los Angeles, và Seattle tại Hoa Kỳ sẽ khởi sự ngày 23/9/2021. Hàng không này sẽ bay bằng phi cơ kiểu Boeing 787-9 Dreamliner với 3 hạng ghế ngồi.

Hình trên: sân bay quốc tế San Francisco gửi lời chúc mừng.

Như thế, khi bay chuyến không ngưng tới Mỹ vào tháng 9, hàng không Bamboo Airways của Việt Nam có thể trở thành hàng không đầu tiên từng bay như thế một cách thương mại.

--- Một cựu viên chức Bạch Ốc và là Chánh Văn Phòng cho Melania Trump sẽ tiết lộ thêm nhiều cú xì căng đang trong cuốn hồi ký sắp phát hành. Stephanie Grisham, từng giữ chức TRưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc, sẽ phát hành sách "I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House" (Tôi sẽ nhận trả lời bây giờ: Những gì tôi thấy trong Bạch Ốc của Trump) vào ngày 5/10/2021, do nhà xuất bản Harper Collins.

Nghĩa là, nhiều chuyện bí mật cả về TRump và về đệ nhất phụ nhân Melania sẽ được kể từ người cựu Trưởng Phòng Báo Chí của Trump và cựu Chánh Văn Phòng của Melania. Một nguồn tin từ cựu phụ tá của Trump nói rằng có thể hình dung ra tác giả đang đứng trước một hồ xăng dầu, quẹt que diêm với nụ cười khoái trá trên mặt.

--- Những tràng cười bất tận theo Donald Trump khi xuất hiện trên đài Fox News trong chương trình "Gutfeld!" hôm Thứ Tư. Các tràng cười vang lên làm cho các câu trả lời hệt như chuyện giễu cợt từ các câu hỏi nghiêm túc.

Người phụ trách chương trình là Greg Gutfeld nổi tiếng về hài kịch hóa các tin thời sự, chuyên phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng được nêu tin trongt uần. Lần này là Trump nhận nhiều câu hỏi về thời sự, và Trump nặng lời mắng nhiếc Biden, giữa các trận cười do máy phát ra từ hậu cảnh.

Báo Vox và bản tin Reuters ghi nhận các tràng cười có vẻ như Fox News bật máy chêm vào cuộc phỏng vấn. Nhưng không thể biết chính xác là tràng cười ghi âm sẵn hay là do khán giả trực tiếp.



Video chỉ dài 0:56 giây đồng hồ:

https://youtu.be/JxpeV2QLj4E

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 08/9 đến 17h ngày 09/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (5.549), Bình Dương (4.531), Đồng Nai (880), Long An (412), Tây Ninh (161), Kiên Giang (135), Tiền Giang (115), Khánh Hòa (77), Đắk Lắk (61), Cần Thơ (53), Quảng Bình (50), Bình Thuận (44), Đồng Tháp (41), Đà Nẵng (35), Hà Nội (35), Bình Định (29), An Giang (28), Bình Phước (20), Đắk Nông (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Thanh Hóa (15), Phú Yên (15), Bến Tre (12), Bạc Liêu (12), Quảng Nam (10), Sóc Trăng (9), Nghệ An (8), Gia Lai (7), Quảng Ngãi (6), Hưng Yên (4), Cà Mau (4), Bắc Ninh (2), Trà Vinh (1), Quảng Trị (1), Ninh Thuận (1), Bắc Giang (1) trong đó có 6.138 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 264 ca. Tại TP.SG giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 272 ca tử vong tại TP.SG (203), Bình Dương (40), Long An (8), Đồng Tháp (6), Tiền Giang (5), Cần Thơ (1), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (trong 02 ngày 08-09/9 là 3 ca), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1).

500 thầy thuốc Phú Thọ về cứu thủ đô. Ngày 9/9, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác gồm 500 cán bộ y tế hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng trong phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hà Nội.

1 triệu liều vắc-xin vaccine TQ cấp cho Hà Nội. Bộ Y tế vừa cấp cho Hà Nội 1 triệu liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm để phân bổ đều cho các quận, huyện. Sáng 9-9, nguồn tin xác nhận thông tin Bộ Y tế vừa cấp cho Hà Nội 1 triệu liều vắc-xin Vero Cell do hãng Sinopharm sản xuất. Vì dân chúng không ưa vắc xin Trung Quốc, TP Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về tiêm vắc-xin Covid-19 theo phương châm "vắc xin sớm nhất là vắc-xin tốt nhất"…

SG kêu cứu, Thái Nguyên vào giúp. Ngày 9/9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân tiễn đoàn cán bộ y tế luân phiên hỗ trợ tâm dịch TP Hồ Chí Minh. Tham gia Lễ xuất quân lần này có 33 cán bộ y tế (13 bác sĩ và 20 điều dưỡng) đổi quân hỗ trợ các đồng nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ tại T.P Hồ Chí Minh. Đến tâm dịch khi diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp, số bệnh nhân mắc COVID-19 hằng ngày cao, nhiều bệnh nhân nặng, Đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện mang trong mình quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người thầy thuốc.

SG đề xuất mở cửa trường học, cho HS đến trường. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa đề xuất mở cửa các trường học cho học sinh ở vùng an toàn được đến trường. Giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Các trường chỉ tổ chức dạy và học cho những học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện. Cùng với đó, vẫn tiếp tục tổ chức tốt dạy - học trên môi trường internet, qua truyền hình… để đáp ứng yêu cầu của những học sinh không thể học trực tiếp cũng như bổ trợ, song hành cùng học trực tiếp trên lớp. Ưu tiên học sinh lớp 1, 2, đầu cấp và cuối cấp đi học trước.

Bình Dương kêu cứu, tăng ni Thừa Thiên Huế vào giúp. Tăng, ni ở Thừa Thiên – Huế tham gia hỗ trợ Bình Dương chống dịch. Chiều nay (9/8), Sở Y tế Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn nhân viên y tế của tỉnh lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch Covid-19. Trong đó, có các tăng, ni tình nguyện vào tâm dịch. Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương lần này có 41 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế. Trong Đoàn có 3 vị tăng, ni thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, tình nguyện lên đường vào tâm dịch, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện dã chiến ở tỉnh Bình Dương. Đại Đức Thích Tâm Quang ở Tuệ Tĩnh đường, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi là những tăng ni trẻ đang làm việc trong công tác chăm sóc chăm sóc sức khỏe. Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ cũng như của Bộ Y tế, hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam, chúng tôi là những người con Phật tử, muốn góp một phần công sức nhỏ để giúp hỗ trợ tại các tỉnh phía Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Bộ Y tế: Tăng chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9/9 Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ nên mở cửa theo lộ trình, doanh nghiệp kiệt sức. Gần 2 tháng qua, TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, gần 10.000 doanh nghiệp ở TP này cũng dừng hoạt động để phòng, chống dịch và hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI Cần Thơ, nói với Tuổi Trẻ Online doanh nghiệp đã ‘kiệt sức’ rồi, cần có lộ trình sớm mở cửa trở lại: Theo ghi nhận của VCCI trong 3 tháng qua, từ khi dịch bệnh bùng phát, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đã kiệt sức để chống chọi với dịch bệnh. Cụ thể, chỉ riêng TP Cần Thơ đã có gần 10.000 doanh nghiệp chính thức đóng cửa, đặc biệt trong tháng 8 vừa qua cả ĐBSCL chỉ còn chưa đến 250 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, sản xuất 20-40% công suất trong tổng số 75.000 doanh nghiệp. Điều này, cho thấy tác động khủng khiếp của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn vùng. ​

Phú Quốc: vắc xin trước, đếm tiền sau. Đề nghị tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cho người dân Phú Quốc trước khi đón khách quốc tế. Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Đỗ Thanh Bình khẳng định Phú Quốc đã sẵn sàng cho việc mở lại thị trường quốc tế. Nếu nửa đầu tháng 9-2021 có vắc-xin, đầu tháng 10 Phú Quốc có thể triển khai việc đón khách như kế hoạch. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết theo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc mà Bộ VH-TT-DL đã gửi tới các Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến, Phú Quốc sẽ được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ tháng 10-2021, nếu cần, sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện hợp lý, tùy vào tình hình thực tế. Ông Nguyễn Trùng Khánh đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Y tế hoàn thành việc tiêm chủng đủ 2 mũi vắc-xin cho người dân và người lao động tại TP Phú Quốc trước thời điểm triển khai thí điểm.

--- Cảnh sát đang thảo luận về các biện pháp an ninh để ngừa bạo động trong cuộc biểu tình lớn dự kiến vào tuần sau, vào ngày Thứ Bảy 18/9/2021 tại thủ đô do các nhóm bảo thù và ủng hộ Trump cuồng nhiệt tổ chức, trong đó có biện pháp dựng trở lại các hàng rào sắt quanh các tòa kiến trúc của Điện Capitol, phòng hờ sẽ có một trận bạo loạnt ương tự ngày 6/1/2021.

Cảnh sát sẽ trình bày chi tiết kế hoạch an ninh cho khu vực Quốc Hội trong vài ngày tới, tập trung sẽ là một rào sắt dựng lên vây tòa nhà Quốc hội và tòa nhà Tòa Tối Cao, nhưng không vây các tòa nhà văn phòng Quốc Hội gần đó.

Cảnh sát đang theo dõi các nhóm cực hữu như Proud Boys và Oath Keepers, hai nhóm có nhiều thành viên đã tham dự bạo loạn 6/1/2021 và đã bị bắt và truy tố. Hôm Thứ Tư 8/9/2021, FBI phổ biến thông tin và đoạn băng về kẻ bí ẩn gài 2 bom ống tại Điện Capitol vào đêm trước ngày bạo loạn, để nhờ tìm tung tích kẻ này.

Cuộc biểu tình lớn ngày 18/9/2021 sẽ có tên là "Justice for J6" (Công Lý cho ngày 6/1/2021) -- biểu tình vinh danh bạo loạn này tổ chức bởi Matt Braynard, cựu Trưởng Ban Vận Động của Trump.

--- Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Trump đã điện thoại an ủi gia đình 13 lính Mỹ chết vì bom tự sát ở sân bay Kabul, và theo báo The Washington Post, một số thành viên gia đình chiến binh đã mời Trump tới tham dự tang lễ thân nhân của họ, và Trump cho biết sẽ tới dự tang lễ.

Điều bi hài là chính phủ Trump ký hòa ước tháng 12/2020 để Mỹ rút quân và Trump đã áp lực Kabul thả 5,000 tù binh Taliban để rồi hầu hết lại cầm súng tiếpt ục cho Taliban, nhưng bây giờ Trump liên tục chỉ trích Biden về quyết định rút quân. Người ta dự đoán khi Trump dự tang lễ thân nhân chiến binh thế nào cũng sẽ lại chọc quê, chửi mắng Biden, vì chưa ai thấy Trump nói lời lịch sự hay tử tế nào với những người quân tử như Biden.

--- Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Tư nói rằng chính phủ Mỹ sẽ phải nói chuyện với Taliban, vì họ đang điều hành Afghanistan. Psaki nói rằng Mỹ đang thương thuyết với Taliban để đưa một số công dân Mỹ và các đồng minh Afghan khác ra khỏi Afghanistan, trong khi các chuyến bay có thể chở người lại không thích nghi với các căn cứ quân sự Mỹ.

Psaki nói rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ đang làm việc trên các vấn đề liên hệ. Psaki cũng nói rằng Taliban không phải là một thành viên trong cộng đồng quốc tế "có gia trị hay được kính trọng" và rằng họ "chưa tạo được uy tín đó." Thêm nữa, bà nói Mỹ chưa vôi công nhận chính phủ Taliban.

--- Các môn thể thao của phụ nữ sẽ không được phép tổ chức ở Afghanistan, theo các viên chức Taliban. Ahmadullah Wasiq, Phó Giám Đốc Sở Văn Hóa Taliban, nói với đài Úc châu SBS rằng luật mới không cần phụ nữ chơi thể thao, kể cả môn cricket (bóng gậy), môn thể thao phổ biến ở Afghanistan.

Lý do Wasig nói môn bóng gậy sẽ dẫn tới tình huống vận động viên sẽ lộ ra khuôn mặt hay cơ thể, và luật Hồi Giáo không cho lộ ra như thế. Hồi Giáo và Tiểu Vương Quốc Afghanistan sẽ không cho phụ nữ chơi bóng gậy hay các môn thể thao lộ ra như thế.

Nhiều nữ vận động viên các môn thể thao đã trốn ra hải ngoại, trong đó có 25 thành viên đội tuyển nữ bộ môn xe đạp đã tới tiểu vương quốc UAE hôm Thứ Hai để làm thủ tục định cư sang Canada.

--- Một mạng lưới gồm các sư đoàn "lính quậy" trên mạng xã hội thân Bắc Kinh trong 2 năm qua đã phun các lời tuyên truyền ủng hộ Đảng CSTQ, và cũng từng cố gắng tổ chức 1 cuộc biểut ình ở Hoa Kỳ, theo một bản tin từ công ty an ninh mạng Mandiant. (Bản tiếng Anh gọi là "trolls" và theo thần thoại có nghĩa là "quỷ lùn chuyên quậy phá," nơi đây dịch là "lính quậy.)

Nghiên cứu này khám phá ra binh đoàn lính quậy đã đăng các bài viết bằng 7 ngôn ngữ trên các trang web và mạng xã hội nhằm gây chia rẽ xã hội tại Tây phương và lèo lái độc giả suy nghĩ như chính phủ TQ.

Ban đầu là các tài khoản quậy gửi ra tin giả trên Twitter, chỉ trích các cuộc biểu tình vì dân chủ ở Hong Kong hồi tháng 6/2019, nhưng rồi mở rộng ra nhiều đề tài và nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nội dung đầy thuyết âm mưu, trong đó nói coronavirus xuất phát từ phòng thí nghiệm quân sự Mỹ, kêu gọi biểu tình vào tháng 4/2021 tại New York City để phản đối đại doanh gia Guo Wengui đang sống ở Mỹ để trốn lệnh truy nã của TQ.

Sài Gòn 100 ngày Covid khốc liệt: Ai đong được hết nước mắt? Ai “sao kê” nổi yêu thương?

Cù Mai Công, Báo Tiếng Dân

Cù Mai Công, Báo Tiếng Dân



100 ngày, dài hơn cuộc chiến Quảng Trị 1972 khốc liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối 7-9 là 13.701 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Riêng số bệnh nhân Covid ở TP.HCM không qua khỏi tới giờ cũng đã hơn 10.000 ca, hơn một sư đoàn, nhiều hơn số tử trận mỗi bên ở Quảng Trị 1972. Có thời điểm, mỗi ngày TP.HCM có 300-400 người ra đi, bằng một tiểu đoàn. Như hồi chiến tranh. Ra đi không một người thân bên cạnh.

Xin không nói về cách chống dịch. Covid quá phức tạp, cả thế giới cũng còn rất nhiều cách nhìn nhận, đánh giá lẫn chọn cách phòng chống nó. Cuộc chiến đang hồi cao điểm, lúng túng lẫn lung tung trong biện pháp, cách làm là có thể hiểu được và xin tạm khoan nói vì đó lại là một chuyện khác, có khi không ai chịu ai, dễ sa lầy và rối lòng người.

Chỉ biết là 100 ngày vừa qua, từ quân – dân, chính quyền, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp lẫn bà con tiểu thương, chị vé số, anh phụ hồ tả tơi với nó. Tuyến đầu – ngành y hơn 200.000 y, bác sĩ, điều dưỡng… của thành phố lẫn các tỉnh bạn hỗ trợ vẫn đang chìm trong núi công việc lẫn nguy cơ phơi nhiễm hàng giây hàng giờ ở TP.HCM. Hàng trăm, hàng ngàn con người các ngành tham gia phòng chống Covid đã phơi nhiễm và có người đã ra đi.

Tối qua 6-9, trong chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”, một người mẹ có con là bác sĩ thảng thốt nói với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: “Ông chủ tịch ơi, sẽ chống đến bao giờ, con tôi đi biền biệt mấy tháng nay?”.

Nghe nhói lòng biết bao nhiêu nỗi lo của một người mẹ trong dịch Covid. Bà chỉ là một trong hàng triệu nỗi lo hôm nay của người Sài Gòn hôm nay về dịch giã, sinh kế… Lo đến thắt ruột thắt gan mỗi ngày. Có khi thật sự là bế tắc kiệt cùng trong các dãy trọ 100 ngày thất nghiệp. Đau đớn khôn cùng khi bao nhiêu người ra đi vội vàng, không thể tin nổi. Mới vài hôm trước còn nói, còn cười, còn lên facebook, còn vẽ tranh, làm thơ, còn bàn chuyện Covid…

Không ngành nghề, phường xã, lãnh vực nào không có người ra đi. Ngay anh em Tuổi Trẻ của tôi cũng có mấy gia đình F0 cả nhà. Có bạn là phóng viên trẻ lặn lội cùng Covid suốt 100 ngày và đêm qua. Hàng vạn bà con nhập cư có lúc “bồng bế nhau chạy trốn” Sài Gòn – nơi họ gởi yêu thương, nơi họ nuôi hy vọng…

Suốt 100 ngày đêm vừa qua, Covid là câu chuyện đầu môi của bất kỳ người Sài Gòn nào. Chỉ hơn một giờ tối 6-9, hơn 800.000 lượt xem và 100.000 lượt bình luận của người đang ở Sài Gòn – đô thị lớn nhất nước đã gởi về chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”, gởi cho Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. BBC Tiếng Việt ngay lập tức đã nhận định là lãnh đạo TP.HCM “chịu chơi” – đúng kiểu nói của người Sài Gòn.

Tại buổi đối thoại, cả MC Quyền Linh lẫn Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lê Quang Tự Do khá thẳng thắn chuyển cho ông Mãi nhiều comments hóc búa thật sự: từ “Bao giờ TP.HCM nới lỏng giãn cách, tại sao TP.HCM giãn cách hoài mà vẫn không hết dịch?”, gói an sinh đến sau 15-9, bà con nhập cư có được về quê… Hóc búa đến mức ông Mãi thú thật nhiều người bảo ông cân nhắc có nên trả lời trực tuyến hay không.

Buổi đối thoại cho thấy hàng loạt lo nghĩ về chính sách đến 15-9 và sau đó của cả chính quyền lẫn dân chúng. Lấy việc an sinh xã hội chẳng hạn,ông Mãi cho biết tới giờ này, ngân sách thành phố đã chi gần 4.800 tỉ đồng, nguồn vận động 1.200 tỉ, tổng cộng 6.000 tỉ đồng để hỗ trợ khoảng 4,7 triệu người dân. Ba tháng, mỗi người khó khăn nhận được khoảng 1,2 triệu đồng, mỗi tháng 400.000 đồng rõ ràng không đủ để sống. Nhất là khi thực tế giá cả tăng vọt, hiện vẫn ở mức cao.

TP.HCM đang chuẩn bị tiếp tục những hỗ trợ mới sau hai gói an sinh, cho tất cả mọi người. Có lẽ đã tính toán trước, ngày 18-8, TP.HCM đã làm việc với Thủ tướng cũng như các bộ, ngành để kiến nghị hỗ trợ cho TP.HCM số tiền hơn 27.968 tỉ đồng và 142.200 tấn gạo. Số tiền và gạo này dùng để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ và lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ.

Rất tiếc, chiều 7-9, Bộ Tài chính cho rằng, TP.HCM đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng là để hỗ trợ lao động và người nghèo trên địa bàn gặp khó khăn do dịch COVID-19, đây là chính sách đặc thù nên địa phương tự cân đối ngân sách để hỗ trợ.

Không khó để nhận ra nỗi lo, gánh nặng chồng chất nỗi lo, gánh nặng của TP.HCM sau trả lời này. Tiền đâu để lo tiếp khi Covid còn dài, giãn cách còn nghiêm đến mức không ai không cảm thấy nghẹt thở?

Ngày 6-8, TP.HCM công bố có 2 triệu hộ với 5,3 triệu dân TP.HCM khó khăn sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng/người, bình quân mỗi ngày 25.000 đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ 8.000 tỉ đồng.

Và chính lúc này, ông Mãi đã nói về bao nhiêu con người, chương trình thiện nguyện của dân lo cho dân thời gian qua trong cuộc chiến mà ông Mãi phải nói là “khốc liệt” hơn ba tháng qua. Ông nói cụ thể: Mỗi ngày hàng trăm ngàn suất ăn của dân lo cho dân, và cho rằng: “Không có lực lượng này, chính quyền khó mà lo nổi”.

Ông khẳng định: Không thể nào kể hết được, sau dịch sẽ tổng kết, nhưng chắc chắn sẽ không đầy đủ.

Ông Mãi nói đúng. Làm sao có thể thông kê, “sao kê” được lòng dân Sài Gòn lo cho dân Sài Gòn 100 ngày qua. Sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, chưa bap giờ tôi thấy dân Sài Gòn mở lòng trải tình như vậy. Không nơi nào không có quầy cơm, gói quà từ thiện; không hẻm hóc nào ở Sài Gòn không có yêu thương, chia sớt.

100 ngày qua, một ngôi chùa nhỏ ở quận 4, các sư thầy và bao con Phật nơi đây đã nấu gần 1,5 triệu suất ăn, cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc và thiết bị điều trị cho bệnh nhân, y bác sĩ các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, công nhân môi trường, người nghèo các địa phương… Ngày 25-8, nhà chùa còn trao tặng sáu xe cứu thương, tổng trị giá 7,2 tỉ đồng, cho các bệnh viện: Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Bình Dân, Ung bướu, quận 4 và một xe cứu thương cho tăng ni, phật tử ở thành phố.

100 ngày qua, suốt từ nửa đêm đến tối mịt, mấy chục nữ tu dòng Đaminh Rosa Lima đã tự khuân vác hàng chục, hàng trăm tấn gạo, mì, rau củ quả, sữa.. đến nhiều phòng trọ ở TP.HCM. Nhìn các nữ tu “chân yếu tay mềm” mang vác từng bịch gạo, bó rau, thùng sữa… đến bà con mình, tôi thầm nghĩ họ đang lặng lẽ làm theo điều Chúa dạy với đồng bào mình, bất kể lương giáo, ai chẳng là máu thịt Việt Nam: “Ai muốn theo ta thì vác thánh giá theo chân ta”.

Cha xứ Mẫu Tâm (Lăng Cha Cả) và cộng đoàn dân Chúa của mình, 100 ngày qua, cũng gởi đến cho bà con mình bao nhiêu là gạo, là rau, là mì gói và cả gà. Ngày 3-9, nghe nói 32 phòng trọ của những người lao động buôn ve chai, vé số không được một lần cứu trợ ở một chung cư cũ nát 481 Lê Văn Sỹ, ngày 4-9, vị linh mục chánh xứ nơi đây đã lập tức chuyển mì gói ,trứng, rau củ… tới. Ít ra bà con nơi đây cũng thêm được ít ngày yên bụng…

Rồi “cô gái ném dép” có vẻ ngổ ngáo Nguyễn Thùy Dương, nhà có em trai nhiễm Covid, một lần tôi thấy bữa cơm của hai mẹ con chỉ là đậu hủ xào trứng và rau luộc vẫn quần quật cơm nước từ thiện và quà từ tâm. Hơn 40.000 phần cơm cho những người khó khăn, các khu phong tỏa. Đến trước 23-8, cô gái “Dương dịu dàng” đã cùng nhóm bạn mình gởi 150 tấn gạo, hàng ngàn phần quà trao đến bà con khó khăn, vé số, cơ nhỡ…; gần 100 trường ở trọ được hỗ trợ trong chương trình “Ở lại với Sài Gòn”. Sau đó, vỡ trận do người tới xin đông quá phải phát đại trà tiếp; lo thực phẩm bổ sung cho nhiều bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Ngày 22-3, sợ bà con không trụ nổi 7-14 ngày hoặc có thể hơn. Ngày cuối cùng, cô gởi nhiều phần gạo, mỗi phần 25kg, vì biết mỗi gia đình bốn, năm miệng ăn và cá khô, mắm muối, cá hộp, trứng…

Rồi một tổng giám đốc buôn bán xe hơi tánh tình, tôi xin nói thật “rất cà chớn” là Hoa Kim Cương, dịch giã làm ăn “đứng hình”, thua lỗ, vậy mà cũng lò mò đi vác gạo làm từ thiện mấy tháng nay…

Anh trai Thùy Dương vốn là là môn sinh sân võ tôi hơn 20 năm trước. Hoa Kim Cương hồi còn sinh viên đến nhà tôi chơi, học nghề báo khi tôi làm anh Cỏ Cú 30 năm xưa… Hiện giờ họ là ai, như thế nào với xã hội thì đó là chuyện của họ với xã hội, tôi không quan tâm. Chỉ biết là tất cả những gì, bất kỳ những ai lo cho bà con mình lúc khó khăn muôn phần này cần phải được kính trọng.

“Dù xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phúc cứu cho một người”

Và họ cũng chỉ là những giọt nước trong biển yêu thương của Sài Gòn 100 ngày qua. Không ai kể hết nổi đâu. Mà có lẽ họ cũng không cần ai kể. Làm sao có thể “sao kê” lòng dân Sài Gòn muôn dặm khi ai cũng muốn làm một giọt nước trong.

23-8, TP.HCM siết chặt giãn cách. Tới giờ 7-9 là hơn nửa tháng. Hầu như ngày nào Sài gòn cũng mưa. Mưa đã buồn, mưa Covid càng thảm. Những nhiều nhóm từ thiện vẫn tiếp tục công việc của mình khi bà con mình nhiều người càng lúc càng thắt ngặt. Giãn cách, không ai không khó khăn nên tôi nghĩ đây là lúc”lá rách dùm lá nát” chứ lá nào ở Sài Gòn hiện nay còn lành nổi.

Kệ, tới đâu hay tới đó. Trưa 5-9, tôi ghé siêu thị mua ít đồ cho nhà. Qua ngã ba Phạm Văn Hai – Nguyễn Thị Thu Minh (Tân Bình) tôi gặp anh L.M.Q. gầy guộc đang ngồi co ro bên vỉa hè, đôi mắt vô hồn trên đường vắng. Anh Q. quê Long Hồ, Vĩnh Long đang ngồi, trước dịch bán vé số, phụ hồ, thuê trọ ở cầu số 1 kênh Nhiêu Lộc, cách nhà tôi khoảng 300m. Giọng anh tuyệt vọng: “Nghỉ vé số hai tháng rồi, về quê không được, túi không còn một đồng.

Sáng giờ chưa ăn gì…”. Đồ mua về nhà, tôi sẻ anh một nửa: sữa tươi, mì gói, xúc xích… và ít tiền để anh “lây lất” thêm chục ngày, chờ hết 15-9. Nhận quà, người thanh niên 32 tuổi cúi đầu, ứa nước mắt đàn ông. Ngày 6-9, tài khoản ATM của tôi nhận lương cơ quan, lại đi, gởi quà một anh bảo vệ khu Ông Tạ nửa tháng nay thui thủi một mình “ba tại chỗ” gác công ty vì không có giấy đi đường: “Giờ mì gói cũng không còn”…

Rồi chuyển qua tài khoản cho ba mẹ con thuê trọ ở Gò Vấp kẹt ở Sài Gòn ít quà mua gạo. Rồi chạy giao 20 “Túi thuốc chăm sóc sức khỏe F0” mà anh Nguyễn Phước Lộc, phó Ban Dân vận TW gởi tôi để “anh gởi cho bà con nào F0 giùm em”. Mỗi túi thuốc là một hy vọng của một con người, một gia đình, người thân…

Hôm nay 7-9, chín ngày nữa là 15-9. Chín ngày dài lắm, khi Sài Gòn rõ ràng đã như kiệt sức sau 100 ngày “ai ở nhà nấy”… (Bình Luận từ Facebook)

Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2021/09/08/sai-gon-100-ngay-covid-khoc-liet-ai-dong-duoc-het-nuoc-mat-ai-sao-ke-noi-yeu-thuong/

