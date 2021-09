Florida: 1 nghị viên sau khi giễu BS Fauci, gọi dịch COVID là cú lừa, nhập viện 3 tuần vì mắc dịch - Hà Nội kêu cứu: 1.000 nhân viên y tế Bắc Giang, Bắc Ninh tới giúp. SG kiến nghị Thủ tướng cho bệnh viện tư điều trị COVID-19 có thu phí. Phụ huynh mua sách giáo khoa ở đâu để kịp năm học mới? An Giang, Nha Trang nới phong tỏa. Dân SG nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng. SG cho phép dịch vụ k

Niên học mới đã khai giảng dưới quyền Taliban. Các sinh viên nam và nữ tại Afghanistan được ngăn cách lẫn nhau bởi một bức màn lớn giữa lớp, hoặc là những tấm ván lớn dựng giữa lớp.

- Florida: 1 nghị viên sau khi giễu BS Fauci, gọi dịch COVID là cú lừa, nhập viện 3 tuần vì mắc dịch

- Hà Nội kêu cứu: 1.000 nhân viên y tế Bắc Giang, Bắc Ninh tới giúp. SG kiến nghị Thủ tướng cho bệnh viện tư điều trị COVID-19 có thu phí. Phụ huynh mua sách giáo khoa ở đâu để kịp năm học mới? An Giang, Nha Trang nới phong tỏa. Dân SG nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng. SG cho phép dịch vụ kinh doanh ăn uống bán mang đi từ 6h đến 18h. Hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19 của Pháp.. Đồng Nai sẽ cưỡng bách người không bệnh di tản?

- Tokyo: bắt 3 người VN sử dụng tiền 10.000 yên (= 91 đôla) giả, mua sắm ở 4 cửa hàng tiện lợi

- Mỹ bơm $700 triệu đô giúp nông dân, thợ lò thịt, nhân viên siêu thị... trả chi phí sức khỏe gây ra vì dịch

- Tòa Tối Cao Mexico: phá thai không phải tội hình sự. Mexico là nước dân số Công Giáo đông thứ 2 thế giới.

- Mexico động đất 7 độ, cột đèn ngã đè chết 1 người, chưa có thiệt hại chi tiết

- Kabul: nam nữ sinh viên ngồi cách bức màn. Chính phủ lâm thời Taliban ra mắt. Biểu tình ở Afghanistan, bị bắn chỉ thiên giải tán. TNS Graham: Mỹ nên hỗ trợ kháng chiến chống Taliban, vì rồi cũng phải vào lại Afghanistan. Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa 4 công dân Mỹ vượt biên đường bộ ra Afghanistan. Một số phi cơ đặt bay đưa người ra, bị chận ở sân bay Mazar-i-Sharif.

- Thống Đốc Oklahoma đòi tư doanh hóa Medicaid, sa thải 2 bác sĩ duy nhất trong hội đồng y tế tiểu bang

- Kentucky: không ép buộc mang khẩu trang. 1 học trò trung học 15 tuổi chết vì dịch COVID-19

- cô Duong Nguyen, 30 tuổi, bay ngàn dặm đón con về, bị chồng cũ giết. Sát thủ bị truy tố 2 tội sát nhân

- South Dakota: cụ Xe Tran, 82 tuổi, bị bắt vì tội lái xe đụng-rồi-chạy, không bằng lái, không bảo hiểm xe

- HỎI 1: Mây bay thành hình chiến binh quỳ vào tháng 8/2021? ĐÁP 1: Hình cũ, từ tháng 7/2017.

- HỎI 2: NASA thử nghiệm taxi bay tự hành? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-8/9/2021) --- Báo Axios loan tin rằng, Bộ Nông Nông thông cáo hôm Thứ Ba là sẽ bơm $700 triệu đô vào tiền tài trợ để giúp nông dân, công nhân ngành đóng gói thịt, và nhân viên tuyến đầu ở siêu thị, tiệm tạp hóa nhằm chi trả chi phí an toàn và sức khỏe gây ra vì dịch COVID-19. Như thế là mở rộng chương trình hiện nay phần lớn chỉ giúp chủ nông trại, lực lượng lao động lương thấp, kể cả di dân.

--- Báo The Washington Post loan tin Tòa Tối Cao Mexico đã phì-hình-sự hóa việc phá thai. Mexico hiện nay là quốc gia có dân cư là tín đồ Công Giáo đông thứ nhì thế giới. Quyết định xóa tội phá thai là trái nghịch với bên kia biên giới phía Nam, tiểu bang Texas đã siết luật phá thai từ 6 tuần lễ trở đi, bất kể trường hợp hiếp dâm hay loạn luân.

Có 10 thẩm phán Tòa Tối Cao Mexico nói rằng 1 luật ở tiểu bang Coahuila là vi hiến -- luật này xử án tù 3 năm đối với phụ nữ phá thai bất hợp pháp hay người giúp đỡ phá thai. Thẩm phán thứ 11 vắng mặt, không bỏ phiếu. Lệnh xóa tội phá thai này có hiệu lực ảnh hưởng toàn quốc Mexico.

Tính theo số lượng tín đồ Công Giáo thế giới, Brazil là quốc gia đông nhất với ước lượng ít nhất 112 triệu tới 126 triệu tín đồ (trên tổng dân số 214 triệu dân); Mexico có số lượng giáo dân nhiều thứ nhì thế giới: 98 triệu dân là tín đồ trên tổng số 130 triệu dân. Đông thứ 3 là Philippines với hơn 85 triệu giáo dân trên tổng số 111.3 triệu dân.

Một trận động đất lớn 7 độ đã xảy ra đêm Thứ Ba ở khu vực Acapulco của Mexico, làm chết ít nhất 1 người, làm nhiều tòa nhà lay động xa tận thủ đô Mexico City ở hàng trăm dặm xa.

Hector Astudillo, Thống Đốc tiểu bang Guerrero của Mexico, nói trên đài Milenio Television rằng 1 người chết vì cột đèn ngã, đè chết ở thị trấn Coyuca de Benitez gần Acapulco. Chưa có kết quả chi tiết về thiệt hại.

--- Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ 3 người Việt Nam vì tình nghi sử dụng tiền 10.000 yên giả. Bản tin KBS ghi rằng các tờ 10.000 yên (= 91 đôla) này giống tờ 10.000 yên sử dụng trước đây ở Nhật, trên đó in hình của thái tử Shotoku. Các nghi can nói đã sử dụng các tờ 10.000 yên giả này tại 4 cửa hàng tiện lợi ở quận Nakano của Tokyo vào tháng trước. Cả 3 nghi can đều ở độ tuổi 20 và sống ở Tokyo.

Bản tin cũng ghi rằng cảnh sát đã tịch thu khoảng 130 tờ tiền giả từ nhà ở của các nghi can và những địa điểm khác. Họ đang điều tra xem những người này làm thế nào để có được những tờ tiền giả này. Cảnh sát không tiết lộ rằng 3 người nói trên có thừa nhận tội phạm hay không. Từ ngày 21/8, cảnh sát đã nhận được một số thông tin từ các cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng khác ở Tokyo cho biết tờ tiền giả được sử dụng. Tổng cộng cảnh sát phát hiện 142 tờ tiền giả được sử dụng tại 130 cửa hàng.

--- Tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 07/9 đến 17h ngày 08/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (7.308), Bình Dương (3.172), Đồng Nai (814), Long An (372), Tiền Giang (171), Cần Thơ (83), Đồng Tháp (62), Bình Phước (61), Quảng Bình (53), Tây Ninh (52), Khánh Hòa (48), An Giang (46), Kiên Giang (43), Nghệ An (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (42), Hà Nội (40), Đà Nẵng (30), Đắk Nông (28), Bình Định (27), Bình Thuận (26), Đắk Lắk (24), Phú Yên (19), Quảng Ngãi (19), Bạc Liêu (18), Sóc Trăng (13), Trà Vinh (11), Thừa Thiên Huế (9), Bến Tre (6), Bắc Ninh (5), Cà Mau (5), Gia Lai (3), Quảng Nam (2), Ninh Thuận (2), Sơn La (2), Thái Bình (1), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Lạng Sơn (1), Hậu Giang (1) trong đó có 7.851 ca trong cộng đồng.

-Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca. Tại TP. SG giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca, Tiền Giang giảm 12 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Theo tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 335 ca tử vong tại các tỉnh như sau: TPSG ngày 08/9: 268 ca; Bình Dương ngày 08/9: 34 ca.

Hà Nội kêu cứu: 1.000 nhân viên y tế Bắc Giang, Bắc Ninh tới giúp. Hơn 800 nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang và 200 người Bắc Ninh đã lên đường hỗ trợ thủ đô chống dịch, chiều 8/9.

SG: Vẫn nhiều F0, tại sao hai quận huyện SG công bố đã kiểm soát dịch? Quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) đã công bố kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng trăm trường hợp F0. Lý giải cho vấn đề trên tại cuộc họp báo diễn ra vào tối 8/9 về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Theo tiêu chí của Bộ Y tế ban hành về kiểm soát dịch COVID-19 (áp dụng với TPHCM và các tỉnh thành đang có dịch), khi các địa phương công bố kiểm soát dịch bệnh không có nghĩa là trên địa bàn hoàn toàn không có ca bệnh mà chỉ có tiêu chí căn cứ vào xu hướng giảm của số ca F0 trong một khoảng thời gian nhất định là 14 ngày.

Đồng Nai sẽ cưỡng bách người không bệnh di tản? Đồng Nai tính phương án đưa người bình thường ra khỏi vùng nguy cơ để điều trị F0 tại chỗ. Với 754 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, tổng cộng số ca nhiễm tại Đồng Nai đã trên 31 ngàn ca. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 đưa ra phương án trường hợp trong khu vực dân cư có số F0 cao thì đưa người bình thường ra, để F0 lại điều trị tại chỗ.

Hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19 của Pháp. Việt Nam sẵn sàng hợp tác thử nghiệm giai đoạn 3 và tiếp nhận chuyển giao công nghệ với mong muốn sớm bổ sung được nguồn thuốc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trong nước nếu thử nghiệm cho kết quả khả quan... Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Công ty Xenothera (Pháp) về hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất kháng thể đa dòng XAV-19 điều trị COVID-19 do Công ty nghiên cứu và phát triển. Đại diện phía Pháp có bà Odile Duvaux, Chủ tịch và ông Bernard Vanhove, Giám đốc Điều hành Công ty Xenothera.

Dân SG nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng. Vài ngày gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại việc một cán bộ tổ dân phố đến phát gạo cho người dân. Những người dân trong danh sách nhận gạo hôm đó sẽ được nhận 3 bịch gạo (15kg), song khi ký giấy xác nhận thì người dân phát hiện trong tờ giấy này lại ghi nội dung về việc phát số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Theo thông tin phóng viên (PV) Báo Lao Động nhận được thì vụ việc này xảy ra ngày 6.9 tại khu vực tổ 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Trong ngày 8.9, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân về vụ việc trên. Người dân ở khu vực này đã tường thuật lại vụ việc đúng theo nội dung của video đã được đăng tải. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đang ngóng chờ nhận được số tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng vì COVID-19.

SG cho phép dịch vụ kinh doanh ăn uống bán mang đi từ 6h đến 18h. Tối 8-9, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Văn bản khẩn số 2994/UBND-ĐT về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống; cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập (có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh) được phép hoạt động từ 6h đến 18h hằng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến; người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) phải bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

SG kiến nghị Thủ tướng cho bệnh viện tư điều trị COVID-19 có thu phí. Ngày 8-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký công văn gửi Thủ tướng về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Trước đó Bộ Y tế đã đề nghị UBND TP.HCM huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt công tác điều trị để giảm bớt áp lực cho các cơ sở y tế công lập. Tính đến nay có khoảng 10 bệnh viện tư nhân tại TP.HCM tham gia điều trị cho cả ngàn bệnh nhân mắc COVID-19. UBND TP cho biết qua khảo sát, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, cũng như định mức sử dụng, chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân rất khác biệt. Do đó, việc ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân gặp vướng mắc. Cụ thể, nếu chi trả theo mức chi phí phát sinh như tại cơ sở y tế công lập thì cơ sở y tế tư nhân không thể duy trì được.

tới đội ngũ thầy thuốc ở tâm dịch. “Tại Bệnh viện Dã chiến ở Bình Chánh TP.HCM, một bác sĩ, điều dưỡng đã nỗ lực quản lý, điều trị khoảng 150 người bệnh. Ca trực thì quá dài. Nhưng các y, bác sĩ vẫn dốc tâm sức vì người bệnh” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ về những vất vả của đội ngũ y bác sĩ đang hoạt động tại tâm dịch. Ngày 6/9, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM đã gửi văn bản tới Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của TPHCM đề nghị tăng cường hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế.Bản tin báo Người Lao Động ghi lời PGS-TS Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chúng tôi có một số trang thương mại điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như Nhà sách số, edubook.vn, ebdbook.vn…, để có thể có sách sớm nhất, phụ huynh có thể mua sách bản giấy trên các trang này. Trong khi sách giáo khoa bản giấy chưa đến tay học sinh, các giáo viên, học sinh có thể sử dụng miễn phí phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên tại trang web hanhtrangso.nxbgd.vn.: Bắt đầu trở lại bình thường. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản được kiểm soát, cuộc sống người dân bắt đầu trở lại bình thường nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 15.cho mở hàng quán trở lại. Cửa hàng kinh doanh sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được mở cửa hoạt động nhưng phải đăng ký với chính quyền. Sáng 8/9, UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ 0h ngày 8/9, cho phép cửa hàng kinh doanh sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở "vùng xanh", "vùng vàng" được hoạt động trở lại (chỉ bán mang về). Chủ cơ sở kinh doanh phải đăng ký với chính quyền địa phương và đáp ứng đủ các quy định phòng chống dịch.--- Cảnh sát cho biết Xe Tran, 82 tuổi, cư dân thị trấn Sioux Falls (tiểu bang South Dakota) đang đối diện với nhiều cáo buộc sau vụ đụng xe rồi chạy đi, liên hệ một người bộ hành.Cảnh sát nói Xe Tran lái xe vào đêm Thứ Bảy, khoảng 9:30 p.m. thì đụng một người đàn ông 34 tuổi. Băng hình giám sát từ khu vực cho cảnh sát thấy Xe Tran đã ngừng lại, bước ra khỏi xe nhìn, rồi phóng xe đi. Ông Tran bị truy tố tội không nhường người đi bộ, tội đại hình đụng xe rồi bỏ chạy, tội không bằng lái xe và không bảo hiểm. Cảnh sát không nói về tình hình người bị đụng xe.--- Cảnh sát quận Cochise County (tiểu bang Arizona) cho biết đã bắt Gregory Carlson, 56 tuổi, tình nghi đã liên hệ vụ mất tích của vợ cũ là cô Duong Nguyen, 30 tuổi, và người bạn đi cùng cô Nguyen là anh Robert Atwell. Phát ngôn nhân cảnh sát quận là Carol Capas nói cuộc điều tra đang diễn tiến, nên chưa thể tiết lộ một số thông tin về Atwell như tuổi và liên hệ với cô Nguyen.Cảnh sát cho biết trên một bản văn ở Facebook rằng họ biết vào sáng Thứ Bảy về 2 cư dân Pennsylvania bị mất tích ở quận Cochise County, Arizona. Hai nơi Pennsylvania và Arizona cách nhau hơn 2 ngàn dặm. Cảnh sát nói có 1 người điện thoại báo rằng có 1 người trong gia đình và 1 người đi kèm đi từ Pennsylvania tới quận Cochise County để đón một em bé trong sự thu xếp chăm sóc chung, và rồi bặt tin luôn kể từ Thứ Năm 2/9/2021.Cảnh sát lúc đầu chưa gọi Carlson là nghi can, chỉ nói Carlson là thân phụ của đứa con của cô Nguyen. Thế rồi Carlson nói không biết cô Nguyen đang ở đâu. Cảnh sát đã bắt Carlson để thẩm vấn, nói có chứng cớ trong nhà y là cơ sở để bắt và đưa giam ở nhà tù Cochise County Jail về 2 tội sát nhân, 3 tội cản trở công lý, 2 tội che giấu 1 xác chết, và vẫn giam mà không cho tại ngoại.--- Tuổi học trò cũng nguy hiểm. Một học sinh trung học Kentucky đã chết vì COVID-19, theo lời một viên chức quận Shelby County hôm Thứ Ba. Justin Cline, 15 tuổi, đã từ trần hôm Chủ Nhật.Tin này đưa ra trong khi Ủy ban Giáo Dục Thượng Viện Tiểu Bang Kentucky thông qua dự luật, trong đó cấm tiểu bang không được ban hành lệnh cưỡng bách mang khẩu trang trong trường học. Bi thảm, cấm yêu cầu mang khẩu trang, mà bảo là chống dịch.--- Fred Lowry, một nghị viên của quận Volusia County (tiểu bang Florida) và là người trước giờ tin thuyết âm mưu, đang nằm bệnh viện trong tình trạng nguy ngập của COVID-19, theo lời Chủ tịch Quận là Jeff Brower. Brower nói hôm Thứ Ba rằng Lowry, 66 tuổi, nhập viện 3 tuần lễ rồi, và do vậy đã bỏ 2 kỳ họp nghị viên.Lowry là người Cộng Hòa đang trong nhiệm kỳ thứ nhì trong Hội Đồng Nghị Viên Quận Volusia County Council, ưa tung tin giả về COVID, tới mức nói rằng đại dịch chỉ là một cú lừa. Trong một bài giảng đạo ở nhà thờ Lakes Baptist Church ở thị trấn Denton, Lowry nói về đại dịch rằng "chúng ta đã nghe lời nói dối," và ông nặng lời chỉ trích bác sĩ Anthony Fauci, ông gọi giễu cợt là “Dr. Falsey” (Bác sĩ Dỏm) và nói BS Fauci là kẻ nói dối hư hỏng.--- Thống Đốc Oklahoma là Kevin Stitt tuần này đã sa thải 2 bác sĩ y khoa duy nhất đang làm việc trong Sở Chăm Sóc Y Tế Oklahoma (Oklahoma Health Care Authority). Stitt trong cuối tuần đã sa thải cả hai bác sĩ Jean Hausheer và bác sĩ Laura Shamblin, chỉ 1 tuần sau khi họ hoãn kế hoạch của Thống Đốc về tư hữu hóa một số phần trong chương trình Medicaid của tiểu bang.BS Hausheer nói với AP rằng bà được thông báo từ 1 nhân viên trong văn phòng Thống Đốc, chứ không trực tiếp từ Thống Đốc, "trong khi Thống Đốc có số cell phone của tôi... kỳ lạ, vì Thống Đốc không trực tiếp nói với tôi. Tôi đoán là vì buổi họp hội đồng cuối cùng của chúng tôi."Thống Đốc Stitt lâu nay thường chỉ trích chuyện mang khẩu trang và giữ khoảng cách trong thời đại dịch, nhưng sóng gió là khi đòi tư hữu hóa một phần Medicaid.Bác sĩ George Monks, cựu chủ tịch hội Oklahoma State Medical Association, nói: "Nhiệm vụ Sở Chăm Sóc Y Tế Oklahoma là giám sát hơn 2 tỷ đôla công quỹ y tế và phục vụ các công dân thiệt thòi nhất, chứ không phải vâng lời Thống Đốc. Bâyg iờ th2i Thống Đốc cho thấy chính trị quan trọng hơn là sức khỏe cư dân Oklahoma khi sa thải 2 trong 3 ủy viên và là 2 bác sĩ duy nhất trong Hội Đồng Giám Đốc Sở này."---hôm Thứ Ba công bố thành lập 1 chính phủ lâm thời tại Afghanistan, trong đó 1 thành viên là người bị chính phủ Mỹ truy nã. Sirajuddin Haqqani, lãnh tụ mạng lưới Haqqani, bị chính phủ Mỹ treo giá lấy đầu là 5 triệu đôla, được giữ chức quyền Bộ Trưởng Nội Vụ trong chính phủ mới Afghanistan. Mạng lưới Haqqani bị Mỹ liệt kê là khủng bố, và tin là liên hệ al-Qaida.Các quan chức khác đều là thành viên lâu năm của Taliban:. Mohammad Hassan Akhund chức Thủ Tướng lâm thời,. Abdul Ghani Baradar, đồng sáng lập Taliban, giữ chức Phó Tủ Tướng.. Mullah Yaqoob, chức Bộ Trưởng Quốc Phòng.Niên học mới đã khai giảng dưới quyền Taliban. Nhiều sinh viên nam và nữ tại Afghanistan được ngăn cách lẫn nhau bởi một bức màn lớn giữa lớp, hoặc là những tấm ván lớn dựng giữa lớp.Taliban nổi tiếng nghiêm khắc giữ luật Hồi Giáo, đã công bố một số biện pháp để áp dụng ở các trường đại học tư. Nhiều trường đại học tại Kabul trống vắng trong ngày đầu nhập học, trong khi giáo sư và sinh viên tìm cách thích ứng với luật mới.Công bố chính phủ Taliban chỉ vừa sau khi Taliban giải tán một cuộc biểu tình của hàng trăm phụ nữ ở Kabul đòi tôn trọng các quyền họ được hưởng trong chế độ cũ. Những người tổ chức nói biểu tình thực hiện bởi những người đang vận động thành lập phong trào kháng chiến toàn quốc chống Taliban. Taliban đã bắn chỉ thiên để giải tán biểu tình.Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham trả lời phỏng vấn của BBS hôm Thứ Hai, đưa ra tiên đoán rằng "rồi chúng ta sẽ phải trở lại Afghanistan y hệt như đã phải vào lại Iraq và Syria."Lý do? TNS Graham nói rằng ông tin Taliban sẽ "lại trở thành nơi trú ẩn an toàn cho al-Qaeda" và rồi sẽ tạo ra "một lò nung sôi các cảm xúc cực đoan Hồi Giáo." Và như thế, TNS Graham nói, quân đội Mỹ sẽ phải vào lại Afghanistan y hệt như đã vào lại Syria và Iraq.TNS Graham nói, "Tại sao chúng ta có 5,000 lính Mỹ đang đóng ở Iraq hôm nay? Bởi vì cực đoan Hồi Giáo sôi sục, đưa quân ra ngoài Iraq. Giết người Mỹ, giết người Pháp, tấn công người Anh."TNS Graham đề nghị thế giới Tây Phương hãy hỗ trợ kháng chiến chống Taliban ở thung lũng Panjshir Valley. Graham tiên đoán Taliban không điều hành nổi Afghanistan, lòng dân căm ghét Taliban, quân kháng chiến sẽ mạnh hơn, khủng bố ISIS sẽ bám theo Taliban, và cả nước Afghanistan sẽ rạn vỡ vào năm tới để thành một trận bão tấn công lợ ích Tây Phương.Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Thứ Ba bác bỏ bản tin rằng Taliban đã ngăn cản các công dân Mỹ, không cho bay ra khỏi phị trường thị trấn Mazar-i-Sharif ở phía Bắc Afghanistan, nói rằng Taliban không cho các chuyến bay đặc biệt đó bay ra vì một số người không có giấy tờ thích đáng xuất ngoại.Các bản tin nói có khoảng 1,000 người, trong đó có một số công dân Mỹ, bị kẹt ở sân bay Mazar-i-Sharif mấy ngày qua để chờ các chuyến bay đặt riêng của họ được phép cất cánh. Cộng Hòa đã chỉ trích Bộ Ngoại Giao rằng công dân Mỹ đang trở thành con tin ở sân bay Mazar-i-Sharif.Ngoại Trưởng Blinken đã họp báo hôm Thứ Ba tại Qatar, một đồng minh của Mỹ và bây giờ là nơi Tòa Đại Sứ Mỹ ở ASfghanistan đã dọn văn phòng vào Qatar để thực hiện nhiệm vụ đưa công dân Mỹ rời Afghanistan. Qatar đã gửi kỹ sư sang giúp Taliban hồi phục các sân bay Afghanistan, hiện đã bay các tuyến nội địa.Bộ NGoại Giao Mỹ nói rằng một viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao đã thu xếp giúp, sang một nước láng giềng. Nhóm 4 công dân đã an toàn rời Afghanistan, tình hình sức khỏe cả 4 đều tốt, và các nhân viên sứ quán Mỹ đã đón 4 công dân này hôm Thứ Hai. Mỹ nói Taliban biết chuyến đi của 4 công dân Mỹ vượt biên đường bộ, nhưng không ngăn cản.---: Mây bay thành hình chiến binh quỳ vào tháng 8/2021?: Hình cũ, từ tháng 7/2017. Tha hồ dị đoan: mạng xã hội phóng lên tấm hình mây kết thành hình lính chiến quỳ, ghi là chụp ở thị trấn Outer Banks, tiểu bang North Carolina, vào tháng 8/2021. Thực ra, hình này lên mạng Twitter bởi nhiếp ảnh Mark Hitchcock ít nhất là tháng 7/2017. Tấm hình nguyên thủy được ghi chú là “The soldier in the sky” (Chiến binh trên bầu trời). Hitchcock không nói là hình chụp ở đâu, nhưng vì địa chỉ anh ở thị trấn Bourne, Anh quốc, nên khó mà tin là chụp ở Outer Banks, North Carolina. Chi tiết:---NASA thử nghiệm taxi bay tự hành?: Đúng vậy.



Bản tin trên báo Universe Today hôm 7/9/2021 ghi rằng cơ quan không gian Hoa Kỳ không chỉ nhìn xa vào các hành tinh, mà cũng đang nghiên cứu một số dự án dân sựt hực dụng, trong đó có mẫu xe bay bằng điện 'Air Taxi' để sẽ chở hành khách trên đường hàng không. Taxi Bay này sẽ là kỹ thuật tự hành, kiểu theo các phi cơ robot bay, sẽ có khả năng cất cánh và hạ cánh đường thẳng như trực thăng (kỹ thuật có tên là: eVTOL).







Công ty hợp đồng với NASA là Joby Aviation, đang thử Taxi bay ở căn cứ Electric Flight Base gần thị trấn Big Sur, California. Sẽ thử nghiệm cho hết ngày 10/9/2021. Kỹ thuật xe điện bay tự hành này là Joby nghiên cứu chung với NASA hơn 10 năm qua.

Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/nasa-begins-flight-testing-an-electric-air-taxi

.