Mừng Tết Trung Thu tại Pechanga Resort Casino và Khám Phá Lại Những Sự Kết Hợp Tuyệt Vời! Đến Trúng Lấy Một Phần trong $100,000 Tiền Mặt & EasyPlay Biếu Tặng

Trúng Lấy Một Phần trong $100K Tiền Mặt & EasyPlay





Xin mời quý vị cùng đến Pechanga Resort Casino mừng Tết Trung Thu với chương trình Xổ Số Trung Thu hào hứng $100,000 vào hai ngày Thứ Sáu 10 & 24 Tháng Chín. Mỗi ngày xổ số sẽ có tổng cộng 105 người trúng các giải EasyPlay và tiền mặt. Hội viên Pechanga Club có thể kiếm vé sẽ xổ trong chương trình xổ số này bằng cách chơi kéo máy và bàn bài trong thời gian từ 6 p.m. tới 10 p.m. mỗi ngày có xổ số. Số vé quý vị kiếm được sẽ được nhân lên nhiều lần, tùy vào cấp độ hội viên/tier Pechanga Club của mình. Số vé của hội viên Thẻ Đỏ được nhân tới 8 lần; số vé của hội viên Thẻ Bạch Kim được nhân tới 5 lần; số vé của hội viên Thẻ Vàng được nhân tới 3 lần, và số vé của hội viên Thẻ Bạc được nhân 1 lần. Mỗi ngày có xổ số, tên 50 người trúng $250 EasyPlay sẽ được thông báo lúc 7 giờ tối, tên 25 người trúng $500 EasyPlay sẽ được thông báo lúc 8 giờ tối, tên 20 người trúng $750 sẽ được thông báo lúc 9 giờ tối, tên 10 người trúng $1,000 tiền mặt sẽ được xổ ra lúc 10 giờ tối. Quý vị hãy chơi nhiều hơn để có cơ may được trúng nhiều lần! Tên người trúng sẽ hiện lên tại các màn hình bên trong Pechanga Resort Casino mỗi giờ.

Trúng Tới $5,000 EasyPlay với chương trình Khuyến Mãi Đèn Lồng May Mắn





Ngoài ra, mỗi ngày Thứ Ba trong Tháng Chín, bắt đầu từ 12 giờ trưa cho tới 10 giờ tối, hội viên Pechanga Club có thể quẹt thẻ Hội Viên của mình tại Kiosk nằm trong khu khuyến mãi để tham dự vào chương trình khuyến mãi “Đèn Lồng May Mắn” để có được cơ may trúng tới $5,000 EasyPlay. Xin hãy tham dự chương trình khuyến mãi mới “Đèn Lồng May Mắn Bonus” vào hai ngày Thứ Năm 9 và 30 Tháng Chín để có thêm nhiều cơ may trúng hơn.

Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số 1-877-711-2946 hay vào thăm Pechanga.com.

Pechanga Resort Casino kính chúc quý vị một Tết Trung Thu Vui Vẻ!



Về Pechanga Resort Casino



Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Pechanga cống hiến trên 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và trên Twitter @PechangaCasino.