Trump kiếm phiếu giáo dân 2024, lập Hội Đồng Cố Vấn Tín Ngưỡng QG, nổi giận vì cử tri Do Thái vô ơn - Yêu cầu SG, Hà Nội, Bình Dương, Long An, Đồng Nai hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 15/9. SG sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 cho giáo viên trước 20/11. Quận 7 cho kinh doanh đường phố lại, dự kiến từ 20-9. Chợ đầu mối lớn nhất SG hoạt động trở lại vào ngày 7/9. Bí thư TP HCM: 'Mở cửa dần chứ khôn

- Trump kiếm phiếu giáo dân 2024, lập Hội Đồng Cố Vấn Tín Ngưỡng QG, nổi giận vì cử tri Do Thái vô ơn

- Yêu cầu SG, Hà Nội, Bình Dương, Long An, Đồng Nai hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 15/9. SG sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 cho giáo viên trước 20/11. Quận 7 cho kinh doanh đường phố lại, dự kiến từ 20-9. Chợ đầu mối lớn nhất SG hoạt động trở lại vào ngày 7/9. Bí thư TP HCM: 'Mở cửa dần chứ không thể giãn cách mãi'. Báo động chùm ca bệnh Covid-19 tại 2 bệnh viện tâm thần. Đắk Nông: 1 HS dính COVID, cả huyện ngưng học. 95% doanh nghiệp ở Cần Thơ đã đóng cửa. Lại tin vịt.

- Tokyo Paralympics bế mạc với pháo bông, diễn hành, văn nghệ. Nhiều huy chương nhất: TQ, Anh, Mỹ.

- Biden sẽ bay tới New York, Virginia và Pennsylvania để dự lễ tưởng niệm năm thứ 20 cuộc tấn công 9/11

- Sân bay Kabul mở lại các chuyến bay nội địa, nhờ kỹ sư Qatar giúp. Di tản tiếp còn chờ chính phủ Taliban ra mắt

- Công tố sắp hoàn tất điều tra 2 hồ sơ: Trump và TNS Graham đòi Georgia lật ngược kết quả bầu cử 2020

- Nhập học: thầy cô mệt nhọc khi giải thích cho các học sinh đã bị thuyết âm mưu tẩy não

- CDC, FDA: chưa cần chích mũi thứ 3, vì hiện thời 2 mũi chích ngừa vẫn đang còn sức ngăn chận COVID

- Trump thương thuyết để bán khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington DC

- Uống cho tới 3 tách cà phê/ngày sẽ giảm rủi ro chết vì bệnh tim, đột quỵ, bệnh gan, ung thư tiền liệt tuyến

- Westminster, nơi có 41% cư dân gốc Việt, sẽ bổ nhiệm Tổng quản trị tạm thành phố ngày 22/9/2021

- HỎI 1: Kết thúc lệnh hoãn đuổi nhà sẽ làm nhiều triệu dân Mỹ có thể mất nơi cư trú trong khi đại dịch vẫn chưa hết? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Viện Khổng Tử của CSTQ bị gỡ bỏ, để Học Viện Hoa Ngữ của Đài Loan vào? ĐÁP 2: Đài Loan mở nhiều Viện Hoa Ngữ ở Mỹ, Âu.

QUẬN CAM (VB-5/9/2021) --- Theo tin từ báo Daily Beast, cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 do Donald Trump và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) thực hiện tại Georgia sắp hoàn tất, sau khi điều tra viên gặp và phỏng vấn nhiều quan chức tiểu bang, và các quan chức này cũng đã trao các hồ sơ liên hệ.

Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger (Cộng Hòa) thú nhận: "Họ đòi chúng tôi đưa hồ sơ, họ nói chuyện với một số quan chức chúng tôi, và chúng tôi phải hợp tác toàn diện."

Quan tâm của các công tố cũng tập trung vào cú điện thoại Trump nói với Raffensperger, lúc đó 2 đầu dây có một số quan chức chứng kiến, đòi Georgia phải làm sao kiếm cho ra 11,780 phiếu bầu cho Trump để chỉ cần vượt hơn Biden một phiếu. Tương tự là cuộc nói điện thạoi của TNS Graham với Raffensperger đề nghị tìm cách lật ngược kết quả bầu cử.

Trong những quan chức bị công tố thẩm vấn có Ryan Germany, luật sư trong văn phòng Raffensperger, chứng kiến Trump áp lực và trong băng ghi âm thì Germany trả lời rằng, "Kính thức Tổng Thống, điều đó không chính xác."

--- Tokyo Paralympics (Thế Vận Người Khuyết Tật) đã thực hiện lễ bế mạc hôm Chủ Nhật 5/9/2021, với kết quả vận động viên Trung Quốc đứng đầu danh sách huy chương. Thế Vận này tổ chức cũng lặng lẽ, không khán giả, và giữ quy định chống siêu vi khuẩn coronavirus, y hệt Thế Vận Tokyo hoàn tất hồi tháng 8/2021.

. Phái đoàn lực sĩ Trung Quốc chiếm 96 huy chương vàng, tổng cộng chiếm 207 huy chương.

. Thứ nhì là Anh quốc chiếm 41 vàng, tổng cộng 124 huy chương.

. Hoa Kỳ hàng thứ ba với 37 vàng, và tổng cộng 104 huy chương.

. Thứ tư là Ủy ban Thế Vận Khuyết Tật Nga (Russian Paralympic Committee) với 36 vàng, tổngc ộng 118 huy chương. Nước Nga bị cấm tham dự vì đang thời kỳ trừng phạt chuyện dùng thuốc tăng lực (doping), nên lực sĩ tham dự với tư cách cá nhân trong Ủy ban.

Theo lịch trình, Trung Quốc sẽ là nước chủ nhà để tổ chức Thế Vận Mùa Đông và Thế Vận Khuyết Tật Mùa Đông vào tháng 2 và tháng 3/2022 tại Beijing.

Lễ bế mạc Paralympics Tokyo thực hiện hôm Chủ Nhật ở sân National Stadium với pháo bông, trình diễn văn nghệ, âm nhạc. Thái Tử Nhật Akishino cũng tham dự.

Cuộc diễn hành trong lễ bế mạc chỉ lựa chọn một số vận động viên tham dự để phòng ngừa lây dịch. Trong đó có tham dự của 2 vận động viên Afghan được cứu kịp từ sân bay Kabul nhưng tới Tokyo trễ, sau khi quân Taliban chiếm xong Afghanistan chỉ trừ sân bay.

Lễ trao cờ Paralympic do Andrew Parsons, Chủ tịch Ủy ban Quốc Tế International Paralympic Committee, trao Thị Trưởng Paris là Anne Hidalgo. Parsons tuyên bố Thế Vận Paralympics hoàn tất, nói lời cảm ơn Nhật Bản, và rồi ngọn lửa Paralympic tắt.

--- Phi trường Hamid Karzai International Airport tại Kabul đã hoạt động trở lại cho các chuyến bay nội địa, nhờ các kỹ sư Qatar giúp chính phủ Taliban sửa chữa hệ thống kiểm soát không lưu, nhưng vẫn chưa có thể đưa lên mạng trực tuyến dàn radar của sân bay.

Mở lại sân bay Kabul là điều cần thiết để có thể tiếp tục di tản các công dân Mỹ và nước khác còn kẹt tại Afghanistan. Cuộc thương thuyết để di tản tiếp còn bị kẹt vì còn phải chờ chính phủ Taliban ra mắt với những người trách nhiệm cụ thể về vấn đề di tản.

--- Tổng Thống Joe Biden sẽ bay tới New York, Virginia và Pennsylvania để dự lễ tưởng niệm năm thứ 20 cuộc tấn công khủng bố được gọi tắt là 9/11 -- vào ngày 11 tháng 9/2001, quân khủng bố al-Qaeda đã cướp 4 chiếc phi cơ đang bay trên bầu trời Hoa Kỳ để lao vào các mục tiêu tại Mỹ.

Cùng đi với Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden, Tổng Thống sẽ thăm thị trấn Shvisitanksville ở tiểu bang Pennsylvania, New York City ở tiểu bang New York, và Pentagon (Bộ Quốc Phòng) ở thị trấn Arlington ở tiểu bang Virginia.

--- Báo Voice of OC cho biết, sau khi Tổng Quản Trị Marwan Youssef của thành phố Westminster (nơi còn gọi là thủ đô người Việt tỵ nạn) về hưu, nghĩa là Thư Ký Thành Phố Christine Cordon --- người nhiều năm qua giữ nhiệm vụ quản trị hồ sơ thành phố, điều hành bầu cử và đếm phiếu, cũng như tham dự và giúp hoàn tất cả buổi họp thành phố --- sẽ tạm thời lên điều hành việc hàng ngày.

Cô Christine Cordon như thế sẽ là Tổng Quản Trị người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Westminster, theo bản tin của phóng viên Brandon Pho. Tuy là giữ chức tạm, cô Cordon nói rằng cô vinh dự được giữ vị trí xem xét một số dự án lớn trong khi chuyển tiếp quyền lực.

Christine Cordon



Hiện thời đang có 37,000 người Mỹ gốc Việt cư ngụ ở Westminster — chiếm 41% tổng dân số thị trấn, nơi nằm giữa Little Saigon của Quận Cam, California. Thị Trưởng Westminster hiện nay là Tạ Đức Trí, cũng là người gốc Việt.

Youssef chính thức về hưu ngày 13/9/2021, sau 32 năm làm việc ở Westminster. Cô Cordon sẽ điều hành kế nhiệm ngay thời điểm đó, trong khi chờ dự kiến Hội Đồng Nghị Viên sẽ bổ nhiệm một Tổng Quản Trị tạm cho thành phố vào ngày 22/9/2021.

Báo Voice of OC cho biết, nghĩa là Cordon đã giữ chức tạm thời Tổng Quản Trị Westminster trong 1 năm rưỡi qua. Bởi vì Youssef thực tế chỉ giữ chức Tổng Quản Trị có một phần khởi đầu của năm nay. Trước đó Youssef là Giám đốc công trình thành phố, rồi Hội Đồng Nghị Viên bổ nhiệm ông hồi tháng 2/2021 vào chức thay thế sau khi cựu quyền Tổng Quản Trị Sherry Johnson về hưu.

Nhưng Johnson, người từng là Giám đốc Tài chánh Westminster, đã nhận chức tạm quyền Tổng Quản Trị sau khi người Tổng Quản Trị chính thức cuối cùng là Eddie Manfro ra đi hồi đầu năm 2020. Như thế, Cordon trong những khoảng thời gian trống đã điều hành công việc hàng ngày của Westminster, ngay cả ngay giữa các sóng gió tranh chấp giữa các nghị viên gốc Việt.

Thành phố Westminster cũng đang đối diện khủng hoảng tài chánh, dự kiến mức thu thành phố sẽ cạn sau khi hết hạn mức tăng thuế thương vụ (Measure SS) vào năm 2022. Westminster chới với từ năm 2011, khi Thống Đốc California cắt ngân sách tái phát triển, trong khi Westminster dùng tiền này trả lương nhân viên. Năm 2012, Westminster phải sa thải hàng loạt, cắt 1/3 nhân viên Tòa Thị Chính.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế VN, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 17h ngày 04/9 đến 17h ngày 05/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 13.101 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (6.226), Bình Dương (3.540), Đồng Nai (1.243), Long An (756), Kiên Giang (345), Tiền Giang (133), Cần Thơ (100), Tây Ninh (91), Đồng Tháp (78), Khánh Hòa (74), An Giang (73), Đà Nẵng (64), Hà Nội (53), Bà Rịa - Vũng Tàu (51), Nghệ An (48), Bình Thuận (47), Trà Vinh (33), Quảng Ngãi (25), Phú Yên (24), Bình Phước (22), Vĩnh Long (20), Bình Định (13), Cà Mau (6), Lâm Đồng (5), Bến Tre (5), Bắc Ninh (5), Quảng Trị (4), Thanh Hóa (4), Lạng Sơn (3), Sơn La (2), Bạc Liêu (2), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Hà Tĩnh (1), Bắc Giang (1), Quảng Ninh (1), Đắk Nông (1) trong đó có 7.521 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 3.580 ca. Tại TP.SG tăng 2.122 ca, Bình Dương tăng 1.055 ca, Đồng Nai tăng 251 ca, Long An tăng 212 ca, Kiên Giang tăng 220 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 281 ca tử vong tại TP.SG (222), Bình Dương (38), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Long An (3), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Nai (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Bộ Y tế yêu cầu 5 địa phương hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 15/9. Nhóm 5 địa phương gồm TP.SG, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai, là 5 địa phương nằm trong số 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp nhất tính theo số mũi tiêm/số vaccine phân bổ theo quyết định.

TP.SG sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 cho giáo viên trước 20/11. Khoảng 80% giáo viên của TP.HCM đã được tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19. Thành phố có kế hoạch tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ giáo viên, nhà quản lý giáo dục trước ngày 20/11.

Quận 7 sẽ cho kinh doanh đường phố hoạt động lại, dự kiến từ 20-9. Dự kiến từ 20-9, quận 7 sẽ ưu tiên cho hoạt động trở lại đối với loại hình kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố. Đi kèm đó là các điều kiện như tiêm vắc xin mũi 2, hoạt động theo bộ tiêu chí do quận thẩm định, cho phép.

Chợ đầu mối lớn nhất SG hoạt động trở lại vào ngày 7/9. Sau thời gian dài sử dụng sản phẩm đã qua chế biến, nhu cầu thực phẩm tươi sống của người dân đang tăng cao. Trên cơ sở xem xét giải pháp an toàn trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ mở cửa chợ Bình Điền từ ngày 7/9. Đó là thông tin được ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn (chiều 5/9).

Bí thư TP HCM: 'Mở cửa dần chứ không thể giãn cách mãi

Lại tin vịt.

2 bệnh viện tâm thần.

Đắk Nông:

95% doanh nghiệp ở Cần Thơ đã đóng cửa

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

'. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, thành phố không thể giãn cách nghiêm ngặt mãi được, mà phải mở dần ra để sống trong trạng thái "bình thường mới". "Đại dịch này chưa có tiền lệ và cũng chưa có bài học nào trước. Chúng ta không thể giãn cách nghiêm ngặt mãi được vì không thể chịu nổi, phải mở dần ra và sống chung với dịch", ông Nên nêu quan điểm về kế hoạch ứng phó với Covid-19 của thành phố trong thời gian tới, khi trao đối với báo chí bên lề buổi làm việc với Ban thường vụ Quận ủy quận 7 sáng 5/9.TP.HCM khẳng định thông tin về kế hoạch hoạt động sau 15-9 là sai. Chiều 5-9, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM - khẳng định một số thông tin đang lan truyền về phục hồi kinh tế, cho phép hoạt động kinh doanh, kiểm soát theo mũi vắc xin khi ra đường là sai sự thật. Hiện trên mạng xã hội lan truyền các tin nhắn, kế hoạch của UBND TP.HCM về việc "Bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 kể từ ngày 15-9 như sau: Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch. Việc mở cửa được thực hiện có lộ trình, tăng dần tỉ lệ: 30% -> 50% -> 70%... Sở Công thương là đầu mối để hướng dẫn công ty. Các hoạt động nguy cơ cao sẽ giảm quy mô hoặc không được hoạt động...". Ông Hải khẳng định các thông tin này là sai sự thật.Thành lập tổ công tác đặc biệt sau khi phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 tạiBộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4255/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (đường Nguyễn Ái Quốc, KP7, P. Tân Phong, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (trực thuộc Bộ Y tế, 1310A Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hòa). Theo báo cáo Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa phát hiện ổ dịch ngày 19-8, lúc đầu có 18 F0, tính đến ngày 3-9, Viện đã ghi nhận 90 F0. Còn tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện ổ dịch ngày 26-8, lúc đầu có 26 F0, tính đến ngày 3-9, có 136 F0 và có nguy cơ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn do nguồn nhân lực thiếu, bệnh nhân quá tải, số lượng bệnh nhân không có người thân bỏ rơi nhiều năm.Nữ sinh mắc COVID-19, học sinh một huyện dừng đến trường ngay sau khai giảng. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả học sinh, cán bộ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Đắk R’lấp (Đắk Nông) trước giờ khai giảng năm học mới, ngành y tế phát hiện một nữ sinh lớp 6 mắc COVID-19. Chiều 5/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản yêu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk R'lấp dừng cho học sinh đến trường từ ngày 6/9 cho đến khi có thông báo mới.. Thông tin trên được ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phản ánh tại buổi tọa đàm trực tuyến “Tìm giải pháp tiêu thụ nông sản: Trước mắt và lâu dài” do báo Người Lao Động tổ chức ngày 4.9. Ông Trần Việt Trường cho biết, thành phố Cần Thơ là đầu mối tập trung sản xuất thuỷ sản (chủ yếu là cá tra) và chế biến lúa gạo xuất khẩu của các tỉnh Tây Nam bộ, thế nhưng, trong bối cảnh giãn cách theo Chỉ thị 16 tại hơn 20 tỉnh thành phía Nam, tình hình sản xuất, phân phối lưu thông nông sản của Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, đa số doanh nghiệp không thực hiện đạt theo yêu cầu quy định “3 tại chỗ” cả về nguyên liệu sản xuất lẫn sản xuất. Chi phí để doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” quá lớn, vượt ngoài khả năng của doanh nghiệp. Thế nên, đến nay, đã có đến 95% doanh nghiệp của Cần Thơ buộc phải tạm ngưng hoạt động.--- CDC cho biết những người đã chích ngừa đầy đủ thì nên an tâm, chưa cần chích mũi tăng bổ thứ 3 làm chi. Nghiên cứu mới phổ biến của CDC cho thấy những người chưa chích ngừa nhiều phần là sẽ nhập viện khi mắc dịch, hơn là những người đã chích đầy đủ.Bác sĩ Paul Offit, chuyên gia hàng đầu về dịch tễ ở cơ quan FDA khuya Thứ Sáu nói trên CNN Wire rằng mục đích của thuốc chủng ngừa là ngăn ngừa lây nhiễm nghiêm trọng, và các dữ kiện hôm nay do CDC phổ biến cho kết quả đúng như thế, không có chứng cớ gì là sức mạnh ngăn ngừa [của 2 mũi] đã suy giảm.--- Người đã bị Trump tẩy não thường tin vào thuyết âm mưu. Khi bạn gặp người lớn ủng hộ Trump cuồng nhiệt đã là rách việc rồi, huống gì là các em nhi đồng "Lê Văn Tám" tươnng lai lại say mê cuồng nhiệt Bác Trump. Câu hỏi cho các bậc phụ huynh và thầy cô rằng, khi con em và học sinh của bạn đã bị Trump tẩy não, làm sao các em có thể tin vào định chế dân chủ Hoa Kỳ nữa, và nền giáo dục cởi mở và đa dạng của Hoa Kỳ sẽ rất khó thuyết phục được các emBản tin CNBC hôm Thứ Bảy nói rằng nhiều thầy cô đang phải đối phó với các học sinh tin vào thuyết âm mưu trong thời kỳ Hoa Kỳ đóng cửa vì đại dịch. Phóng viên Salvador Rodriguez đã phỏng vấn Sarah Wildes, cô giáo dạy khoa học và kỹ thuật lớp 7 ở Alabama. Cô giáo kể rằngc ô được hỏi về kết quả bầu cử Tổng Thống 2020, Biden thắng cử nhưng Trump liên tục vu khống về cuộc bầu cử.Cô giáo Wildes nói rằng cô phải nhẹ nhàng, từ tốn chỉ ra những gì là sự kiện, nói về các ủy ban duyệt xét bầu cử, về những con số chỉ ra sự thật nhưng mạng xã hội cứ làm cho rối loạn về sự thật đó. Cô giáo Wildes nói cả năm đóng cửa trường đã làm cho tin giả tràn lan tới với các học trò. Cô giáo Wildes đang sử dụng chương trình Checkology của News Literacy Project để biện biệt những gì đã xảy ra và những gì là hư cấu.CNBC nói rằng nhiều tin giả và thuyết âm mưu tràn ngập các mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng như Facebook, YouTube và TikTok --- đủ mọi thứ từ chuyện bịa đặt về "gian lận bầu cử" năm 2020 cho tới thuốc chủng vaccine có gắn chip theo dõi từ vệ tinh. Thực tế không chỉ trẻ em, mà người lớn cũng bị giới cực đoan bảo thủ nhồi sọ dễ dàng: bản tin nói 15% dân Mỹ tin vào các thuyết âm mưu QAnon.--- Trump đang thương thuyết để bán khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington DC, theo tin của báo Axios hôm Thứ Bảy, dẫn nguồn tin riêng. Trump đang thương thuyết để bán quyền cho thuê (leasing rights) cho một công ty xây dựng bất động sản, và công ty này dự kiến sẽ thương thuyết với các công ty khách sạn để họ quản trị và đổi thương hiệu khách sạn. Nguồn tin nói rằng đại diện của Trump đang thương thuyết với "các hệ thống khách sạn lớn và người đầu tư."--- Theo bản tin của Religion News Service, kế hoạch Donald Trump khởi động thiết lập National Faith Advisory Board (Hội Đồng Cố Vấn Tín Ngưỡng Quốc Gia - NFAB) đã thấy gập ghềnh hôm Thứ Năm 2/9/2021 sau khi Trump than phiền với các lãnh đạo tôn giáo rằng cử tri Do Thái Giáo không biết ơn về những gì TRump làm cho họ trong 4 năm Trump cầm quyền.Theo bản tin, cuộc khởi động Hội Đồng NFAB xảy ra tuần này với Trump và cố vấn lâu năm của Trump là Paula White đã nói chuyện với các thành viên trong NFAB qua hội nghị viễn liên, với gợi ý rằng Trump có thể ứng cử lại vào năm 2024 với hy vọng các cử tri sùng đạo sẽ ủng hộ Trump.Phóng viên Jack Jenkins ghi rằng Trump cũng lập lại lời bịa đặt rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị chôm. Trump cũng nói Trump ngạc nhiên vì trong bầu cử 2020 Trump chỉ còn 50% cử tri Công Giáo La Mã ủng hộ. Jenkins ghi rằng nhiều cử tri Công Giáo ở các tiểu bang Vành Đại Rust Belt rời bỏ Trump: họ ủng hội Trump năm 2016 là 64%, nhưng 2020 chỉ còn 57%; trong khi Biden được ủng hộ 42%, tức là tăng 11% so với Hillary Clinton năm 2016.Trump đặc biệt nổi giận về phiếu Do Thái Giáo: chỉ 25% phiếu cử tri Do Thái Giáo bầu cho Trump. Trump nói là Trump đã dọn Tòa Đại Sứ Mỹ vào Jerusalem vậy mà họ không biết ơn.--- Hãy uống 3 ly cà phê mỗi ngày. Cuộc nghiên cứu về thói quen uống cà phê của hơn 458,000 người thực hiện bởi UK Biobank Study cho thấy uống từ 1/2 tách cho tới 3 tách cà phê/ngày sẽ có thể giảm rủi ro chết vì bệnh tim, đột quỵ và yểu tử từ các nguyên nhân khác, khi so sánh với người không uống cà phê.Nghiên cứu này cũng thấy uống lượng cà phê trung bình mỗi ngày sẽ bảo vệ người thành niên tránh các bệnh tiểu đường loại 2, bệnh Parkinson’s, bệnh gan, bệnh ung thư tiền liệt tuyến và một số bệnh khác.---: Kết thúc lệnh hoãn đuổi nhà sẽ làm nhiều triệu dân Mỹ có thể mất nơi cư trú trong khi đại dịch vẫn chưa hết?: Đúng thế. Dân Biểu Mark Pocan (Dân Chủ, Wis.) phóng tweet hôm 27/8/2021, nói rằng kết thúc lệnh hoãn đuổi nhà sẽ làm nhiều triệu dân Mỹ có thể mất nơi cư trú trong khi đại dịch vẫn chưa hết... Trong bàn khảo sát hàng tuần Household Pulse Survey (từ ngày 4/8 tới 16/8/2021) của Sở Thống Kê ghi rằng 3,511,056 người trả lời [bản khảo sát] nói rằng họ gặp cơ nguy bị đuổi nhà trong 2 tháng tới. Bởi vì Tòa Tối Cao ngày 26/8/2021 với tỷ lệ phiếu 6-3 đã gỡ bỏ lệnh liên bang hoãn trục xuất nhà vì cớ đại dịch.Trong một bản báo cáo ngày 3/8/2021, PolitiFact National đã thảo luận về câu hỏi: "Những gì xảy ra đối với hoãn trục xuất nhà và trợ giúp tiền thuê nhà?" Bài viết đó dẫn các bản phúc trình của Sở Thống Kê ghi rằng sẽ có khoảng 3.6 triệu người đối diện hoàn cảnh bị trục xuất ra khỏi nhà trong 2 tháng tới, và khoảng 6 triệu hộ dân đang trễ tiền nhà; ước tính tiền thuê nhà trả trễ lên tới hàng chục tỷ đôla.Chi tiết:---Viện Khổng Tử của CSTQ bị gỡ bỏ, để Học Viện Hoa Ngữ của Đài Loan vào?: Đài Loan bắt đầu mở nhiều Viện Hoa Ngữ ở Mỹ, Âu... trong đó có Quận Cam, California. Báo Taipei Times loan tin hôm 4/9/2021: Đài Loan mở nhiều trung tâm dạy ngôn ngữ Quan Thoại toàn cầu. Chương trình giáo dục này đã được Đài Loan ký với chính phủ Mỹ, và cũng sẽ bao gồm 3 chi nhánh ở Châu Âu. Bộ Trưởng Hải Ngoại Cộng Đồng Tung Chen-yuan (Đồng Chấn Nguyên) đã bay tới Mỹ để tham dự lễ khánh thành các trung tâm Hoa ngữ tại nhiều thành phố Mỹ.Đặc biệt khi khánh thành Taiwan Center for Mandarin Learning (Trung Tâm Đài Loan về Học Tiếng Quan Thoại) tại trường Irvine Chinese School ở Quận Cam, California hôm Thứ Năm, Đồng nói rằng các trung tâm sẽ dạy các chương trình tư tưởng cởi mở, điểm ưu thế so với các Viện Khổng Tử do CSTQ điều hành.Đồng hôm Thứ Ba cũng đã tham dự lễ khánh thành 1 trung tâm khác ở Los Angeles.Đồng nói rằng người Đài Loan làm chủ hay liên kết với 361 trường tại Mỹ, và có 7,800 người Đài Loan đang làm việc trong cương vị giảng dạy ngôn ngữ ạti Hoa Kỳ.Trong 3 tuần lễ tại Mỹ, Đồng Chấn Nguyên cũng sẽ giám sát việc khánh thành các trung tâm giảng dạy Hoa ngữ ở San Francisco, Chicago, Washington và New York City.Đồng nói, Đài Loan cũng đã lập 3 trung tâm ở Châu Âu -- tại Anh, Pháp, Đức.Chi tiết: