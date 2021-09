Bà Hillary Clinton ra tay kiểu Rambo, thuê phi cơ đặc biệt tới cứu một số phụ nữ Afghan dự kiến gặp nguy với chế độ Taliban. HỎI 1: Có phải bà Hillary Clinton thuê phi cơ tư tới cứu nhiều phụ nữ Afghan? ĐÁP 1: Đúng thế.

.

- quân lực Mỹ có thể sẽ hợp tác với Taliban để chống quân khủng bố ISIS-K ở Afghanistan

- COVID: nhiễm tăng nhưng chết giảm. SG mời F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch. Shipper SG hoạt động lại, đơn hàng tăng vọt. Quận 7, huyện Củ Chi tuyên bố đã kiểm soát dịch. Hãng Đài Loan: trả 50% lương cho thợ ngừng việc. Vũng Tàu sử dụng giấy đi đường điện tử. Hơn 20.800 khẩu trang 3M nghi hàng giả. Chủ tịch FFA: Không dùng ethylene oxide làm mì gói, chỉ là tồn dư nông sản.

- Tòa Tối Cao 5-4 cho Texas cấm phá thai từ 6 tuần trở đi; 4 Thẩm phán bất đồng: luật Texas là vi hiến

- thăm dò bầu phiếu bãi nhiệm Thống Đốc Newsom: 51% nói "Không bãi nhiệm", 42% muốn "Bãi nhiệm", 6% chưa ý kiến.

- Cộng Hòa sợ Trump phá sơ bộ Cộng Hòa 2024, vì Trump không muốn ai thừa kế và ghét những người Cộng Hòa nổi tiếng hơn

- Trump lên đài chửi mắng công ty Dominion muốn "bịt miệng" những người bịa đặt về "gian lận bầu cử" 2020

- Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện TNS Cộng Hòa Mitch McConnell: không luận tội Tổng Thống Biden

- Ủy ban Hạ Viện Điều Tra: DB Kevin McCarthy (Cộng Hòa) dọa sẽ trả thù các hãng viễn thông là cản trở pháp lý

- sẽ thay bằng lái xe hay thẻ căn cước nhựa ép bằng bản điện tử trong ứng dụng Wallet trên iPhone

- Biden: xây 100,000 đơn vị gia cư giá vừa túi tiền trong 3 năm tới cho các gia đình và hội bất vụ lợi

- cậu bé 13 tuổi tại Georgia chết đột ngột sau 1 tuần dương tính COVID mặc dù không dấu hiệu gì nặng

- Oklahoma City: thảm sát ở một gia đình gốc Việt, con trai giết ba mẹ rồi tự sát

- HỎI 1: Có phải bà Hillary Clinton thuê phi cơ tư tới cứu nhiều phụ nữ Afghan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giả vờ chống dịch để bắt người bất đồng chính kiến? ĐÁP 2: RFA kể lại.

.

QUẬN CAM (VB-2/9/2021) --- Hôm Thứ Tư, báo Atlanta Journal-Constitution loan tin 1 cậu bé 13 tuổi tại Georgia chết đột ngột vì COVID — mặc dù trường hợp này không có vẻ gì nguy hiểm, theo các bác sĩ. Cậu bé Porter Helms xét nghiệm dương tính từ tháng trước, phải tự cách ly ở nhà, được 1 tuần lễ thì khi thân phụ về nhà nhận thấy cậu nằm bất tỉnh.

.

Cậu Helms được đưa vào bệnh viện khẩn cấp, cũng không phản ứng và bị tuyên bố là đã chết. Giảo nghiệm viên của quận Floyd County nói với báo AJC rằng lý do cậu Helms chết là không thở được, do siêu vi coronavirus gây ra.

.

--- Một số người Cộng Hòa lo ngại rằng nếu Trump không ra ứng cử Tổng Thống 2024, Trump có thể phá hoại cuộc giành ghế Tổng Thống của Cộng Hòa, theo báo Vanity Fair trong bài phỏng vấn một số nhà chiến lược Cộng Hòa. Bởi vì Trump không muốn có ai gọi là thừa kế di sản Trump, vì Trump luôn luôn nhìn và quyết định mọi chuyện qua con mắt lợi ích cá nhân cho Trump --- lợi ích về tài chánh, về cảm xúc, về chính trị.

.

Một người thân tín của Trump nói với báo này rằng Trump muốn trả thù Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người hiện nay là lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện, và Trump đã phá hoại Cộng Hòa rồi, "Chuyện đó đã xảy ra rồi. Trump nói với nhiều người là Trump muốn 2 ứng viên Cộng Hòa Kelly Loeffler và David Perdue thua phiếu trong bầu cử đặc biệt ngày 5/1/2021 ở Georgia để Dân Chủ kiểm soát Thượng Viện."

.

Hiện nay người có thể được Cộng Hòa ủng hộ ra tranh cử Tổng Thống 2024 là Ron DeSantis, Thống Đốc Florida, nhưng Trump lại ghét DeSantis kinh khủng, chỉ vì cử tri Cộng Hòa ưa thích DeSantis nồng nhiệt, theo lời một người thân tín của Trump.

.

Nếu Trump không ứng cử 2024, dự kiến sơ bộ Cộng Hòa 2024 sẽ có khoảng 25-30 ứng cử viên, trong đó sẽ có các xướng ngôn viên Fox News như Sean Hannity và Tucker Carlson. Nhưng nhiều chiến lược gia Cộng Hòa tin là TRump sẽ ứng cử, "Vì Trump có mất gì đâu khi tranh cử. Kinh doanh Trump suy sụp rồi. Trump lại đang đi lưu diễn nói chuyện với Bill O'Reilly."

.

--- Một số dân cử Cộng Hòa kêu gọi luận tội Tổng Thống Joe Biden về cách rút quân tại Afghanistan, nhưng Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa) nói rằng đừng làm như thế, khi được báo The Hill phỏng vấn, rằng "sẽ không có chuyện luận tội Tổng Thống Biden."

.

Một số Thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác, trong đó có Marsha Blackburn và Lindsey Graham, đều lớn tiếng yêu cầu Biden hoặc từ chức hoặc sẽ bị luận tội vì cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan. McConnell nói rằng để chờ tới bầu cử giữa kỳ 2022, khi Dân Chủ có thể mất đa số Thượng Viện và Hạ Viện.

.

--- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ bỏ phiếu tỷ số 5-4 để cho một luật của Texas hiệu lực. Luật mới này của Texas cấm phá thai từ 6 tuần lễ trở đi, thời gian thực tế mà nhiều phụ nữ không biết rằng họ đã có thai. Nghĩa là, theo các thống kê, sẽ ngăn cấm hầu hết, hay ít nhất là 85% trường hợp phá thai hiện hành trước giờ.

.

Luật của Texas trên nguyên tắc là vi phạm Hiến Pháp, vì Hiến Pháp Mỹ (hồ sơ Roe v. Wade năm 1973) đang cho phép phá thai theo một số điều kiện. Chánh Thẩm Phán Tòa Tối Cao là John Roberts cùng với 3 Thẩm Phán cấp tiến không đồng ý với quyết định của 5 Thẩm Phán ủng hộ luật Texas. Cả 4 Thẩm Phán chống lại đều viết các bản văn riêng, trình bày ý kiến từng người, chống đa số. Roberts viết rõ rằng quyết định 5-4 cho Texas cấm phá thai ở 6 tuần lễ là có vấn đề vi hiến (“the Court’s order is emphatic in making clear that it cannot be understood as sustaining the constitutionality of the law at issue.”)

.

Thẩm phán Sonia Sotomayor cũng viết ý kiến bất đồng rằng quyết định ủng hộ luật mới của Texas là ủng hộ luật vi hiến (to enjoin a flagrantly unconstitutional law) mà luật đó nhằm ngăn cấm phụ nữ thực hiện quyền hiến định, và "đa số các Thẩm phán [Tòa Tối Cao] đã chọn thái độ chui đầu xuống dưới cát."

.

.

--- Tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 01/9 đến 17h ngày 02/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 13.186 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (5.963), Bình Dương (4.504), Đồng Nai (803), Long An (583), Tiền Giang (290), Kiên Giang (122), Đồng Tháp (102), Bình Phước (70), Nghệ An (66), Tây Ninh (62), Khánh Hòa (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Quảng Bình (56), An Giang (51), Thanh Hóa (50), Hà Nội (48), Đà Nẵng (42), Cần Thơ (42), Bình Thuận (34), Đắk Lắk (34), Thừa Thiên Huế (25), Bình Định (20), Quảng Ngãi (19), Sóc Trăng (13), Cà Mau (11), Bạc Liêu (8 ), Bến Tre (8 ), Trà Vinh (7), Lạng Sơn (6), Phú Yên (6), Vĩnh Long (5), Quảng Nam (4), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), Ninh Thuận (2), Nam Định (2), Hậu Giang (2), Thái Bình (1) trong đó có 7.255 ca trong cộng đồng.

.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại TP.SG tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca.

.

Số bệnh nhân tử vong giảm: Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại TP. SG (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1).

.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

.

Hai quận, huyện SG công bố kiểm soát được dịch: quận 7 và huyện Củ Chi. Sáng 2/9, huyện Củ Chi và quận 7 (TP.SG) cùng công bố kiểm soát được dịch Covid-19. Từ ngày 15/8 đến 31/8, huyện Củ Chi ghi nhận 2.327 ca mắc Covid-19. Đến ngày 31/8, huyện có 1 xã thuộc vùng có nguy cơ cao; 3 xã thuộc vùng có nguy cơ và 17/21 xã bình thường mới. Tính đến ngày 31/8, 93,32% người dân trên 18 tuổi của huyện đã được tiêm mũi 1, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 3,86%. Cũng trong sáng 2/9, Bí thư Quận 7 Võ Khắc Thái cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7 đã tổ chức lễ công bố kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Từ 23/8 đến nay, tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên địa bàn quận giảm mạnh. Trước đây, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận 7 số 1 có từ 4-5 ca tử vong/ngày. Nhưng đến nay, con số này giảm xuống còn 2 ca/ngày. Ngày 1/9, quận 7 không ghi nhận ca tử vong.

.

Shipper SG hoạt động lại, đơn hàng tăng nhiều so với đi chợ hộ. Với gần 10.800 shipper hoạt động ngày 1/9, đã thực hiện hơn 196.000 đơn hàng, con số này cao hơn nhiều so với một ngày bình thường đi chợ hộ. Xét nghiệm hàng ngày cũng giúp phát hiện nhiều shipper dương tính.

.

SG mời F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch. Thành phố sẽ tuyển dụng và trả lương cho các F0 được điều trị khỏi tham gia chăm sóc bệnh nhân Covid-19, theo Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM. Thông tin được bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn chiều 2/9. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận 226.622 ca nhiễm và trải qua 11 ngày siết chặt giãn cách theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó". Theo ông Nam, tính đến ngày 1/9, hơn 116.300 ca Covid-19 ở thành phố đã khỏi bệnh, xuất viện. Đây là nguồn lao động rất quý vì sau khi được điều trị những người này đã có kháng thể, có thể miễn nhiễm tạm thời đối với nCoV.

.

Hãng Đài Loan: trả 50% lương cho thợ ngừng việc. Trong thời gian ngừng việc từ 1-9, gần 56.000 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, Thành phố SG được trả 50% mức lương tối thiểu vùng cho đến khi công ty có thông báo mới. Sau khi đạt được sự đồng thuận trong buổi thương lượng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, mới đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam đã ra thông báo về việc trả lương ngừng việc cho công nhân từ 1- 9... Trường hợp trong tháng 9-2021 công nhân ngừng việc trọn tháng thì vẫn được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng.

.

Từ 0h ngày 3/9, Vũng Tàu sử dụng giấy đi đường điện tử. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy đi đường điện tử bắt đầu từ 0h ngày 3/9 đối với người giao hàng, tình nguyện viên giao hàng và từ 0h ngày 6/9 đối với cán bộ, công chức, người lao động.

.

Cả nước đang ăn mì gói, do vậy mì gói có độc chất đang gây hoang mang sau khi nhiều nước Châu Âu chận lại, thu hồi nhiều hiệu mì gói VN. Chủ tịch FFA: Không lý do gì để dùng ethylene oxide khi làm mì gói. 'Ethylene oxide không phải là phụ gia thực phẩm nên không được đưa vào chế biến, sản xuất. Trong thực tế, nó dùng để phun vào nông sản như các loại hạt, đậu để khử khuẩn, nấm mốc', bà Lý Kim Chi - chủ tịch FFA - khẳng định với Tuổi Trẻ Online... Do vậy, một số sản phẩm mì ăn liền của các công ty tại Việt Nam hay kể cả sản phẩm của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… xuất khẩu đi châu Âu bị cảnh báo có ethylene oxide, bị buộc thu hồi có khả năng "là tồn dư trong nguyên liệu có nguồn gốc từ nông sản vì như đã nói, ethylene oxide dùng diệt khuẩn, nấm mốc trong các loại gia vị, rau củ", bà Chi thông tin.

.

Hơn 20.800 khẩu trang 3M nghi hàng giả. Trong 400.000 sản phẩm, thiết bị y tế phòng dịch bị thu giữ do không rõ nguồn gốc, 20.880 khẩu trang y tế 3M có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đây là số lượng lớn hàng hoá, thiết bị y tế phòng dịch vừa được đội quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng đội 2, phòng an ninh kinh tế (Công an Hà Nội) thu giữ tại Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn).

.

--- Cuộc thăm dò Eyewitness News thực hiện bởi Survey USA về cuộc bầu cử bãi nhiễm ngày 14/9/2021 sắp tới, cho thấy cử tri California đa số muốn giữ Thống Đốc Gavin Newsom, chứ không muốn truất phế.

.

. 51% cử tri nói họ dự định bầu phiếu "NO" (Không bãi nhiệm) về câu hỏi đầu tiên, xem có muốn bãi nhiệm Newsom ra khỏi chức Thống Đốc hay không, 42% muốn bầu "Yes" (Bãi nhiệm), 6% chưa quyết định.

.

. 37% nói họ muốn để trống câu thứ nhì, nhưng 27% nói sẽ bầu cho Larry Elder, người được ủng hộ gấp 4 lần ứng cử viên khác gần nhất.

.

Chỉ còn 2 tuần nữa là bầu phiếu với 22 triệu cử tri ghi danh của California. Hiện giờ đã có 4 triệu phiếu bầu gửi tới các trụ sở bầu cử, theo thống kê của Political Data Incorporated: 44% phiếu đã gửi là Dân Chủ, 24% là Cộng Hòa, 22% là không đảng phái. Nhiều người Cộng Hòa muốn trực tiếp tới phòng phiếu, chứ không ưa bầu qua thư như Dân Chủ.

.

.

--- Tham Mưu Trưởng Liên Quân Tướng Mark Milley hôm Thứ Tư nói "sẽ có thể" quân lực Hoa Kỳ hợp tác với quân Taliban trên bất kỳ chiến dịch chống khủng bố nào trong tương lai để chống quân ISIS-K tại Afghanistan.

.

Các chỉ huy quân lực Mỹ trong tháng qua đã liên lạc với Taliban hàng ngày để thực hiện cuộc di tản nhiều ngàn người ra khỏi sân bay Kabul. Hai phía cũng có một thỏa ước bí mật để quân Taliban đưa công dân Mỹ tới sân bay bàn giao cho quân Mỹ di tản.

.

Tướng Milley nói với các phóng viên trong buổi họp báo ở Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Tư rằng ông không biết tương lai Taliban ra sao, nhưng kinh nghiệm riêng của ông cho thấy Taliban không phải quân tàn bạo, và họ sẽ thay đổi thế nào tương lai thì chưa rõ.

.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, đứng bên cạnh Tướng Milley, nói các cấp chỉ huy quân Mỹ đã làm việc chungv ới Taliban "trên vài vấn đề rất hẹp" để giúp di tản càng nhiều càng tốt, nhưng sẽ khó tiên đoán là tương lai sẽ hợp tác các vấn đề rộng hơn.

.

Trong những người được di tản, 20,000 người đang tạm cư ở 7 căn cứ quân đội Mỹ tại 5 quốc gia, với 23,000 người khác tại 7 trại lính ở 4 quốc gia Châu Âu.

.

Tính vào sáng Thứ Tư 1/9/2021, khoảng 20,000 người Afghan đã tới 8 trại lính khắp Hoa Kỳ, trong đó có Fort Lee, Va.; Fort McCoy, Wis.; Fort Bliss, Texas; và Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, N.J.

.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã nổi giận, la hét chửi mắng về các đơn kiện của công ty Dominion Voting Systems muốn "bịt miệng" những người nói về cái gọi là "gian lận bầu cử" năm 2020.

.

Trump lên đài phát thanh của nhà hoạt động bảo thủ John Fredericks, Trump "khen ngợi" rằng Joe Biden đã rất thông minh vì "gian lận bầu cử" mà không lộ ra chút gì. Trump nói chung quanh Biden là những người thông minh, trong khi phía Cộng Hòa của Trump "là những người hoặc không gian lận, hoặc không giỏi gian lận và tôi không yêu cầu họ gian lận."

HỎI 1:

ĐÁP 1

Đơn kiện của công ty Dominion Voting Systems chưa nhắm vào cá nhân Trump, chủ yếu nhắm vào các luật sư của Trump và các công ty truyền hình bảo thủ đã cho Trump lên tuyên truyền chống Biden vô căn cứ. Khi Fredericks hỏi về bầu cử 2016, Trump nói rằng Trump chiến thắng 2016 là nhờ bất ngờ và "họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa."Tuy nhiên, Bộ TRưởng Tư Pháp Bill Barr trong chính phủ Trump, lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell và mới tuần qua là Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ron Johnson đều xác nhận rằng Biden thắng phiếu công bằng. Barr và McConnell nói công khai, nhưng Johnson nói riêng trong một buổi họp Cộng Hòa và bị thu video lén.--- Ủy ban Hạ Viện Điều Tra về bạo loạn 6/1/2021 hôm Thứ Ba chỉ trích Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) sau khi McCarthy đưa ra lời hăm dọa sẽ trả thù các công ty viễn thông rằng chớ có nộp cho Ủy ban các hồ sơ về những cú gọi điện thoại của các dân cử Cộng Hòa liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021.Ủy ban Điều tra nói rằng lời DB McCarthy hăm dọa sẽ trả thù các hãng truyền thông rằng "một đa số Cộng Hòa sẽ không quên nếu các hãng truyền thông nộp hồ sơ các cú gọi cho Ủy ban" là cản trở pháp lý. Ủy ban đưa tweet lên, nói rằng Ủy ban điều tar về bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội để lật ngược bầu cử 2020, nên yêu cầu các công ty truyền thông chớ hủy bỏ các hồ sơ có thể trả lời các câu hỏi cho người dân Mỹ, và sẽ không bị ngăn cản bởi những người muốn bưng bít bạo loạn ngày 6/1/2021 hay cản trở pháp lý.--- Các điều tra viên tại thị trấn Oklahoma City tin là đã hiểu xong vụ 2 người bị đâm chết --- Kim Nguyen, 59 tuổi, và Van Thiet Tran, 56 tuổi --- hôm 21/8/2021 tại một ngôi nhà gần góc đường N.W. 32nd và May Ave. Khi cảnh sát tới vào khoảng 10:15 a.m., chỉ thấy 2 xác bị đâm chết.Cảnh sát nói rằng vào khoảng 5 a.m. ngày 21/8/2021, cảnh sát được báo cáo là có 1 người tự sát bằng cách nhảy từ cầu Scissortail Bridge xuống xa lộ. Cảnh sát giảo nghiệm và nhận ra đó là Kenny Tran, 19 tuổi, con trai của 2 người chết tại ngôi nhà kia. Cảnh sát tin rằng Tran đã giết cả ba và mẹ, và sau đó tự sát. Động cơ chưa rõ.--- Nhiều tiểu bang sẽ không cần phát ra bằng lái xe hay thẻ căn cước bằng nhựa ép nữa, mà sẽ cho dùng bản điện tử trong ứng dụng Wallet trên điện thoại iPhone hay đồng hồ Apple Watch. Tin này do hãng Apple đưa ra hôm Thứ Tư, và nói cơ quan an ninh giao thông TSA sẽ thực hiện kiểm soát ở các chốt sân bay bằng căn cước điện tử Wallet.Arizona và Georgia sẽ là 2 tiểu bang đầu tiên áp dụng bằng lái xe trong điện thoại, sau đó là Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma, và Utah sẽ theo sát sau đó. Apple nói đang thảo luận với nhiều tiểu bang khác nữa.--- Bạch Ốc nói rằng chính phủ đang xây khoảng 100,000 đơn vị gia cư giá phù hợp trong ba năm tới cho các gia đình và hội bất vụ lợi. Kế hoạch này cũng bao gồm việc cung cấp nhà tiền chế -- tức là làm từng mảnh tại cơ xưởng và tới nơi sẽ cư trú ráp thành nhà ở. Kế hoạch này sẽ giúp các tiểu bang mở rộng chương trình tài trợ gia cư, theo tin Wall Street Journal.Theo bản báo cáo của National Association of Realtors, hiện thời Hoa Kỳ đang thiếu khoảng 5.5 triệu tới 6.8 triệu căn gia cư. Gói ngân sách chi xài cho các dự án hạ tầng là 3.5 ngàn tỷ đôla, trong đó có $300 tỷ đô để làm thêm 2 triệu căn nhà giá vừa túi tiền, nhưng Biden muốn khẩn cấp tiến hành cho dự án 100,000 đơn vị gia cư. Kế hoạch này sẽ dùng ngân sách đương hữu, không cần sự chấp thuận của Quốc Hội.---Có phải bà Hillary Clinton thuê phi cơ tư tới cứu nhiều phụ nữ Afghan?: Đúng thế.Có tin cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thuê nhiều chuyến bay từ phi cơ tư nhân để tới Afghanistan cứu nhiều phụ nữ và trẻ em Afghan. Có ít nhất là 1 chuyến bay như thế, theo báo New York Times. Nhưng không rõ là có bao nhiêu chuyến như thế, và cũng không rõ có trẻ em trên đó hay không.Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton rất mực kín đáo trong khi quân Mỹ di tản cả trăm ngàn người -- cả côngd ân Mỹ và các đồng minh Afghan -- ra khỏi sân bay Kabul trong 17 ngày đêm. Một ngày sau khi Mỹ hoàn tất cuộc di tản, và vẫn để lại khoảng 200 công dân Mỹ và nhiều ngàn đồng minh Afghan, bấy giờ mới có tin về các (hay một?) chuyến bay kiểu Rambo để cứu một số phụ nữ Afghan có cơ nguy bị trả thù do bà Hillary Clinton tổ chức.

Có ít nhất là 1 chuyến bay như thế. Trước tiên là từ một bản tin trên báo New York Times ngày 19/8/2021, kể về nỗ lực di tản cho các nhân viên địa phương (người Afghan) của 3 tờ báo Washington Post, the Wall Street Journal, và The New York Times. Các nỗ lực đưa họ ra lãnh thổ đều thất bại. Thế rồi Hillary Clinton đề nghị chia vài ghế cho các nhân viên Afghan đó trên chiếc phi cơ đặc biệt do nhóm làm việc của bà Clinton thuê để cứu các phụ nữ Afghan gặp nguy, theo lời 3 người nói với báo NYT. Nhưng các nhân viên của 3 báo lại không lên được phi cơ đó. Dù vậy, nhiều nhân viên nhà báo Afghan cũng ra được khỏi Afghanistan. Nhưng bản tin nói rằng bà Clinton có chuyến bay đặc biệt để cứu nhiều phụ nữ Afghan đã gây chú ý. Snopes nói, chỉ không rõ là bà Hillary Clinton có bao nhiêu chuyến bay như thế. Chỉ biết chắc chắn là có ít nhất 1 chuyến. Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/hillary-clinton-afghan-women/

.

--- HỎI 2: Giả vờ chống dịch để bắt người bất đồng chính kiến?

.

ĐÁP 2: RFA kể lại.

.

Mạo danh nhân viên y tế chống dịch COVID-19 để bắt người bất đồng chính kiến

Giang Nguyễn, RFA -- 31/8/2021

.

“Số lượng công an đông khủng khiếp’

“Trước khi họ đến, họ ngắt điện và họ điều quân khắp các nẻo đường và em nghe dân kể lại nói là số lượng công an đông khủng khiếp mà họ chưa bao giờ được nhìn thấy luôn, kể cả những cuộc cưỡng chế họ cũng chưa bao giờ thấy quân đông như thế.”

Bà Trịnh Thị Nhung, vợ của tiếng nói bất đồng chính kiến Bùi Văn Thuận (40 tuổi), kể lại với Đài Á Châu Tự Do về buổi sáng ngày 30 tháng 8, khi chồng chị bị bắt vì những bài viết trên Facebook.

Sự việc xảy ra vào tầm 8 giờ sáng tại thôn Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Lực lượng công an mặc đồng phục cũng như nhiều người mặc thường phục, bao vây nhà ông Thuận, được nói lên đến hàng trăm người.

Một người nông dân làm ruộng và là hàng xóm, bà con với ông Bùi Văn Thuận đã chứng kiến vụ việc, kể lại:

“Em mới đi ngoài đồng về, trước nhà em có cánh đồng mà em đang làm ở ngoài đồng thì em thấy trong nhà anh Thuận thì có 3-4 xe ô tô. Ô tô rất nhiều, đậu dọc đường, mấy chục cái. Người xung quanh của nhà anh Thuận thì cũng phải gần 100 người, và vòng ngoài, vòng xa đứng thì người ta không mặc quần áo của công an, họ đi xe máy, nói chung là vài ba trăm mét là có hai, ba người đứng bao vây.”

Mạo danh nhân viên y tế, xông vào phòng ngủ

Đại dịch COVID-19 đang bùng phát tại Việt Nam, Thanh Hóa cũng không ngoại lệ. Vì vậy, việc nhân viên y tế đến gõ cửa, có lẽ cũng dễ hiểu. Bà Trịnh Thị Nhung cho biết biện pháp mà Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Thanh Hoá đã áp dụng khi bắt giam ông Thuận:

“Lúc tầm 8:15 thì em thấy bị mất điện. Toàn khu vực bị ngắt điện. Thì em mới dậy, em thấy có ba người mặc đồ của nhân viên y tế đứng sẵn ở trước cổng. Họ kêu mở cửa cho họ vào để khai báo y tế. Bọn em là người ở vùng khác đến đăng ký tạm trú ở đây thôi nên họ muốn bọn em khai báo y tế. Họ nói là họ đang gấp, muốn em mở cửa ngay để cho họ làm việc nhanh, họ còn đi đến nhà khác. Em mới mời họ vào cửa trước, vào phòng khách. Họ hỏi gia đình em hiện tại đang có mấy người? Em nói có hai vợ chồng với bé. Họ kêu em vào gọi chồng ra. Lúc đó ảnh đang ngủ. Em gọi ảnh, ảnh cũng đang mệt chưa có dậy ngay. Thì anh nhân viên y tế hỏi nhà vệ sinh ở đâu, cho ảnh đi nhờ một chút. Em chỉ ra phía sau thì lúc đó anh ta xông vào phòng. Anh Thuận cũng đang vừa dậy chuẩn bị đi ra thì anh ta khống chế và còng tay anh Thuận lại”.

Công an đã đọc lệnh bắt, nói rõ ông Thuận đã có hành vi “sử dụng tài khoản Facebook ‘Thuan Van Bui’ tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ông bị bắt căn cứ theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.

Cả chồng lẫn vợ đều bị còng tay. Công an cũng đã thi hành lệnh khám xét, chị Nhung nói, lúc đó bé gái 5 tuổi thức dậy khóc vì không thấy cha mẹ. Ông Thuận đã có một yêu cầu với cán bộ rằng không để cho bé ra ngoài phòng chứng kiến cảnh ông bị bắt. Họ đã đáp ứng yêu cầu và cử người vào phòng cho bé nín khóc.

‘Sai với nhà cầm quyền, không sai với dân’

Riêng ông Thuận và bà Nhung giữ bình tình không sợ hãi, vì vợ chồng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Bà Nhung nói bà biết sẽ có ngày chồng mình bị nhà cầm quyền bắt giữ.

“Thường những người đấu tranh lên tiếng về cái xấu thì bao giờ cũng nằm trong cái nguy hiểm có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Em biết anh hay lên tiếng để bảo vệ quyền của con người nên em cũng chuẩn bị tinh thần, cũng không run sợ. Tại vì em biết anh ấy không sai, không làm sai.

Anh ấy chỉ sai với nhà cầm quyền chứ anh ấy không hề sai với dân. Không hại ai cả nên em không sợ bất cứ một cái thế lực nào hết. Em tin tưởng ảnh. Em vẫn ngẩn cao đầu với họ chứ em không hề sợ.”

“Theo mình biết thì lần đầu tiên Thuận nghĩ rằng mình bị bắt là năm 2016 và Thuận cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, và chia sẻ với rất nhiều bạn bè, chứ không có giấu giếm gì hết. Cậu ấy xưa nay không có đảng phái, phe nhóm gì hết. Nhiều người thấy mức độ lên tiếng của Thuận khá là cứng rắn, thì có khuyên là tạm lặn đi một thời gian hay là trốn đi nước ngoài. Nhưng Thuận thì luôn luôn từ chối. Anh trả lời rằng, nếu đã đi như vậy thì anh đã đi từ năm 2016 và nếu đi thì nó sẽ mất đi tính chính danh của mình để mà đối diện với lại nhà cầm quyền hay an ninh khi làm việc. Thuận nói “thà để cho nó ghét chứ không để cho nó khinh’”.

Ông Bùi Văn Thuận có trang Facebook Thuan Van Bui – “Cha dà (Cha già) Dân tộc”, nhiều lần bị khóa tài khoản Facebook cá nhân, như khi ông phê bình thương hiệu xe hơi VinFast hồi tháng 2/2021. Facebook lúc đó trả lời với Đài Á Châu Tự Do rằng họ không bình luận trên những tài khoản cá nhân vì lý do quyền riêng tư và an ninh.

Người bạn ẩn danh của ông Thuận nhấn mạnh, ông không phải là nhà hoạt động vì nhân quyền hay tự do dân chủ, mà chỉ là một tiếng nói bất đồng chính kiến.

“Thuận cũng chỉ là một nhà bất đồng chính kiến. Nhưng ở Việt Nam, việc bắt các Facebooker bất đồng chính kiến cũng không phải là hiếm. Nhưng trong số những người bất đồng chính kiến, có lẽ Thuận là người nói thẳng, nói thật, nói sâu vào vấn đề và dùng những ngôn từ rất sắc lẹm. Điều đó làm cho nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cảm thấy có chịu.

Bạn ấy buôn bán mật ong để kiếm sống, nhưng bạn bức xúc trước những bất công của xã hội, thì lên tiếng thôi. Nhưng nó đặc biệt hơn một cái là về mức độ lên tiếng, cũng có nhiều mức độ và nhiều cách để nói. Thuận nổi tiếng về những bản tin gọi là ‘bản tin chọi chó’. Trong đó cũng tiết lọ nhiều đến chuyện thâm cung bí sử”.

Thu cả mật ong

Trong lúc công an khám xét nhà ông Thuận, bà Nhung cho biết họ đã thu giữ quyển sách “Cẩm nang nuôi tù” của tác giả Phạm Đoan Trang, nhà hoạt động nhân quyền bị chính quyền Hà Nội bắt hồi tháng 10 năm 2020.

Ngoài ra, không rõ vì lý do gì, công an cũng đã thu giữ một hũ mật ong chanh đào. Chị Nhung nói:

“Hôm qua, lúc thu đồ đạc, những vật dụng trong nhà của anh ấy thì họ có thu một lọ mật ong chanh đào của gia đình. Họ thu một quyển sách tên là ‘Cẩm nang nuôi tù’. Họ bắt anh ấy ký vào quyển sách đấy và họ thu giữ. Còn cái lọ mật ong chanh đào, thì gia đình phản đối vì cái đó không có liên quan gì đến cuộc điều tra cả. Gia đình có phản đối là không được giữ lọ mật ong thì bên điều tra nói là họ sẽ thu giữ và họ không nói thêm gì cả”.

Người bạn ẩn danh của ông Bùi Văn Thuận cũng ngạc nhiên, bật cười buồn bã:

“Chắc nhiều khi mật ong chanh đào của “Cha dà Dân tộc” rất là nổi tiếng, rất ngon, chất lượng, thượng hạng tốt. Chắc là họ cũng muốn nghiên cứu cái gì đó về việc làm mật ong chanh đào, họ mới đem về để phục vụ công tác điều tra...”

.

Hoa Kỳ có tác động gì được lên nhân quyền tại VN?

Facebooker Bùi Văn Thuận bị khởi tố chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong những cuộc đàm phán tại Hà Nội có lên tiếng thúc giục Việt Nam thả tù nhân lương tâm. Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders), nhận định rằng người Việt Nam không nên trông chờ vào Hoa Kỳ, EU hay bất kỳ quốc gia nào khác đòi quyền công dân và con người của mình:

“Cộng sản Việt Nam phớt lờ đi các khuyến cáo của các quốc gia văn minh trên thế giới như EU, bây giờ là Hoa Kỳ. Vì lợi ích kinh tế, an ninh quốc phòng, nên họ không làm áp lực đủ mạnh hoặc họ sợ áp lực mạnh quá thì Việt Nam ngã về phía Trung cộng.

Thế nhưng theo tôi nghĩ người dân Việt Nam và giới đấu tranh Việt Nam phái tiếp tục đấu tranh, lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đòi lại quyền của mình thì khi đó cộng đồng quốc tế chú ý hơn, và có thể có những biện pháp tương ứng để trợ giúp. Nhưng trước hết, chúng ta người dânViệt Nam, giới đấu tranh phải cố gắng hơn nữa”.

Theo tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ trên dưới 270 tù nhân lương tâm.

Trước khi bị bắt, được biết ông Bùi Văn Thuận đã khẳng định và nhắn với bạn bè người thân rằng: 1. Ông không thuộc bất kỳ hội nhóm, phe phái, tổ chức nào, 2. Ông không nhận tội, không xin ân xá để hưởng khoan hồng hay trao đổi với nhà cầm quyền và 3. Ông không có nhu cầu đi tỵ nạn chính trị hay ra nước ngoài bằng việc trao đổi tù nhân lương tâm.

Bà Trịnh Thị Nhung, vợ ông cũng nhấn mạnh, trước khi bị bắt, ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh truyền nhiễm gì, có dấu hiệu muốn tự tử hay mắc bệnh COVID-19 gì cả.

Báo Công An Nhân Dân của Bộ Công an và một số báo trong nước khác vào ngày 1/9 đưa tin Công an đã thu giữ tại nhà ông Thuận "6 máy tính, 3 iPad, 3 điện thoại di động và nhiều tài liệu, hiện vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng".

Báo Công An Nhân dân trích dẫn tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc ông Bùi Văn Thuận là đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm An ninh quốc gia.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-impersonate-medical-worker-fighting-covid-to-arrest-a-dissident-08312021204256.html

.

.